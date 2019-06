Reyes Maroto: “Apelo a la responsabilidad de los grupos políticos para que el gobierno arranque”

Voz 1727 00:00 Reyes Maroto ministra de Industria Comercio y Turismo en funciones buenos días ministra muy bueno

Voz 1 00:05 las día hasta todos acabamos de saber lo hemos

Voz 1727 00:07 a las ocho de la mañana que Pedro Sánchez se reunirá el dos de julio con la presidenta del Congreso con Meritxell Batet para decidir la fecha de la investidura al menos de la primera sesión de investidura no sabemos si la única sabemos que será en julio eso seguro ministra

Voz 1 00:23 bueno creo que ayer también lo confirmó la ministra de Hacienda que nuestra voluntad FS que haya gobierno cuanto antes creo que la responsabilidad de los grupos políticos es que de ese gobierno arranque España avanza y por lo tanto lo que tenemos es bueno que seguir desarrollando este programa esta agenda del cambio que presentamos es sin duda nos marca una ruta a todos para avanzar en los grandes desafíos que tiene este país

Voz 1727 00:47 es con Sánchez e Iglesias enrocado en sus posiciones rivera Casado en su batalla por el tono de la derecha vamos a una repetición de elecciones

Voz 1 00:57 no creo insisto que hay un único eh una única investidura que es la del presidente Sánchez los españoles votaron votaron que continuara el Partido Socialista y que por lo tanto la responsabilidad del resto de grupos el que la legislatura arranque la única alternativa en este momento es el Partido Socialista por lo tanto yo apelo a la responsabilidad ya que esas posiciones que hoy parecen alejadas de esa investidura bueno pues se alivien a esa mayoría social que votó cambio

Voz 1727 01:29 dijimos muchas veces cuando le tocó a Rajoy que quién más votos tiene tiene la responsabilidad de buscar los apoyos ustedes tienen ciento veintitrés escaños cuál es el problema de compartir Consejo de Ministros con Pablo Iglesias o con otros miembros de Unidas Podemos en proporción a su representación electoral como ellos reclaman

Voz 1 01:48 bueno el presidente Sánchez y lo he reiterado estos días ha ofrecido a Podemos y hubo un acuerdo de gobernabilidad que pasa por colaborar institucionalmente programática mente y en el Parlamento solo hemos estado haciendo este año sacando importante ese medidas que han propiciado efectivamente la confianza de los españoles en este proyecto de país liderado por Pedro Sánchez y creo que está muy claro lo que les estamos ofreciendo ayer mismo se reunieron lo que hemos pedido también es que se cree una comisión de seguimiento y podemos buscar los puntos de encuentro en sexto para que este país arranque creo que desde el veintiocho de abril los españoles ya lo que piden es que hay un Gobierno estable y la confianza que han depositado en el Partido Socialista pero

Voz 1727 02:29 por qué no de coalición

Voz 1 02:31 bueno e insisto hablamos de colaborar colaborar con podemos colaborar con el resto de grupos parlamentarios para llegar a grandes acuerdos que necesita este país en este año hemos llevado al Parlamento muchos eh reales decretos que hemos conseguido sacar con una mayoría lo que tenemos que tener todos responsabilidad para que insisto España continúe funcionando porque los retos que tenemos no separan las necesidades que tienen nuestros ciudadanos acabamos de aprobar ahora el programa beca para ayudar a estos niños en pobreza que puedan tener unas vacaciones dignas yo creo que la responsabilidad de todos es atender las necesidades que tienen los colectivos más desfavorecidos y también desde el punto de vista de las empresas que son mis interlocutores las empresas necesitan confianza para seguir creando empleo y riqueza en este país y eso no lo vamos a conseguir sino arrancamos esta legislatura y damos estabilidad al partido que ha ganado las elecciones

Voz 1727 03:29 Anes en caso de que Sánchez tengan en la investidura hay forme gobierno le gustaría repetir en esta cartera

Voz 1 03:34 bueno siempre digo que estoy a disposición del presidente Sánchez estado trabajando muy bien este año con una persona que además creo que ha traído unos valores a la política también por su trayectoria anterior y que sin yo estoy encantada de seguir el lo sabe ha podido conversar con él sobre el proyecto de país y los grandes desafíos que me Ministerio tiene que Pepa son muchos porque estamos en un momento de transición

Voz 1727 04:00 lo he oido bien yo estoy encantada de seguir y él lo sabe

Voz 1 04:04 hemos tenido estamos hablando y frecuentemente porque mi ministerio su ministerio en el que ha estado tomando decisiones también en funciones como sabes bueno esta semana estamos terminando de resolver la crisis de Alcoa el presidente siempre está pendiente tanto de estos ámbitos como bueno de El viaje a China que estuve hace dos semanas de los próximos viajes que voy a desarrollar bueno pues para acompañar a las empresas a uno de las grandes ejes que tiene un ministerio que es la política internacional

Voz 1727 04:33 con la tesis evidente ni de sentido común y que todo el mundo entiende de que la vida no separa habíamos invitado a Reyes Maroto para hablar de lo suyo y los suyos muchos una cartera muy amplia lo suyo más inmediato es efectivamente Alcoa aparece que se despeja la situación de las fábricas de A Coruña hay Avilés un fondo suizo ha accedido a mantener los puestos de trabajo a medio y largo plazo a cambio de que se rebaje la factura de la luz por qué pues porque las empresas de aluminio consumen mucha energía hoy hay una nueva reunión entre Alcoa y los trabajadores Carlos Sevilla buenos días

Voz 0502 05:04 qué tal buenos días cómo están las cosas pues hasta ahora las clara la plantilla todavía no lo ve claro ayer hubo una reunión muy larga entre las partes más de diez horas y los sindicatos salieron satisfechos con los planes del fondo de inversión parte pero molestos con el Gobierno el comprador dedicará a las plantas a la fabricación de productos de alto valor añadido para el sector del automóvil y aeronáutico se compromete a mantener el cien por cien de la plantilla Si en las fábricas vuelven a arrancar las maquinarias del proceso de electrólisis el problema es que este proceso consume mucha energía dice el inversor también los sindicatos que con la factura actual será inviable

Voz 1727 05:38 gracias Carlos dicen los sindicatos acabamos de oír lo que quieren reunirse con usted antes del domingo habrá reunió ministra

Voz 1 05:45 permanentemente Reunidos con ellos de hecho ayer hubo una reunión donde estuvo parte el explicando a los sindicatos su proyecto industrial ya había técnicos del Ministerio yo además me he reunido tanto con el comité de empresa de Alcoa con con el comité de empresa de Avilés de hecho con Avilés me reunido dos veces es sido una ministra muy cercana no sólo a la crisis de Alcoa sino también a otras crisis industriales que ya hemos resuelto hablo de Vestas de Cemex o disuade en Medina del Campo no ha sido una persona ajena dicho mi implicado en primera persona yo en las reuniones les transmitía a a los comités de empresa que confiaran que confiaran en el Gobierno que vamos a trabajar con lealtad creo que lo hemos hecho hemos llegado a este momento juntos con unidad Aviación tanto los comités de empresa de las dos plantas como las tres instituciones y hablo también del gobierno de la Xunta de del Gobierno de Asturias donde hemos tenido la oportunidad en esa mesa de seguimiento de definir unos objetivos los objetivos eran llegar al treinta de junio con la venta de las dos plantas y con el cien por cien de mantenimiento de los empleos esos objetivos están cumplidos con la oferta de parte que tiene un plan industrial ayer tuvieron la oportunidad de los trabajadores de conocerlo también la semana pasada ya se propició distintos encuentros y creo que lo estamos más cerca más cerca de lo que queríamos todos que era evitar eso Sete cientos empleos a esas familias que lo están pasando muy mal llevamos muchos meses trabajando y creo que la confianza del Gobierno en insisto que la han tenido siempre que hemos estado tutelando el proceso y haciendo bueno pues un trabajo intenso para llegar donde estamos el treinta de junio tienen que votar los trabajadores si finalmente esa oferta bueno pues les convence y nosotros seguiremos trabajando para darle continuidad

Voz 1727 07:28 selecto intensiva dos cosas sobre Alcoa dos más una así Alcoa que es la gran especialista mundial en la industria del aluminio no apuesta por la rentabilidad de esas plantas por eso las vende es creíble que pueda conseguirla esa rentabilidad un fondo de inversión sin tanto conocimiento del sector

Voz 1 07:46 bueno la crisis de es una crisis que viene de atrás hablamos de una empresa que en dos mil catorce ya amenazó que se iba finalmente se consiguió a través también de una mejora en los incentivos a la factura eléctrica evitar que Alcoa se fuera pero siempre ha sido una empresa bueno pues que ha estado viniendo huyendo ha hecho una apuesta una reestructuración abierto nuevas plantas es un mundo globalizado bueno pues las plantas menos rentables son las que al final eh deciden cerrar de hecho no cierra Lugo porque la planta de Lugo en la que hay más de mil doscientos trabajadores es una planta rentable tiene al lado de en la planta de aluminio y por lo tanto eh Se trata de una decisión de una empresa de una decisión insisto en un contexto global en el que las dos nuevas plantas que ha construido a va a llevar producción allí por lo tanto las dos plantas españolas bueno pues ha decidido ceder

Voz 1727 08:40 darlas ministra qué pasa con el recibo de la luz en España los consumidores se quejan las empresas se quejan está en concreto lo pone como condición para quedarse qué pasa con el recibo de la luz con el mercado eléctrico en este país

Voz 1 08:52 bueno hemos heredado no mercado eléctrico donde la ley que se aprobó por parte del anterior Gobierno no ha respondido a los objetivos de reducir la factura eléctrica nosotros nada más llegar nos pusimos a trabajar no sólo el Ministerio de Industria también el Ministerio de transición ecológica eh creo que hemos definido un marco tanto para el consumidor con el bono energético como para la empresa en la que no sólo hemos liberado ya importantes fondos en apenas un año hemos aprobado ciento setenta y cinco millones para su mencionar el coste del CO2 también doscientos millones en la subasta de interrumpir habilidad es decir que este Gobierno ha respondido a esa necesidad y como saben aprobamos en diciembre un Real Decreto para elabora el Estatuto del Consumidor electro intensivo que lo que garantiza un marco de estabilidad para que el inversor la empresa conozca cuál va a ser en el futuro su coste energético estamos terminando de elaborarlo ya habíamos pensado presentarlo eh hace aproximadamente un mes el informe que no llegó de la Comisión Nacional el Mercado la competencia era desfavorable y ello no sin pidió aprobarlo y estamos en condiciones espero de que en cuanto se configure el Gobierno poder llevarlo al Consejo de Ministros y dar ese marco de estabilidad insisto que necesita la industria que nos va a dar también una estabilidad para que se hable de la industria no por las crisis sino por las oportunidades

Voz 1727 10:15 cómo hablar de mercado energético de mercado de la electricidad es imposible hacerlo sin relacionarlo con la crisis climática tengo aquí a Cristina Monge Le doy a ella la primera palabra para que formule su pregunta a la ministra pues muchísimas gracias efectivamente en esa línea yo creo que tanto la crisis e industrial

Voz 2 10:33 hablaba hace momento como en concreto lo que esto el tema energético de la sensación de que se van poniendo en marcha medidas puntual puntuales para ir para ir paliando situaciones muy concretas yo creo que la pregunta que todos nos hacemos es para cuando una reforma estructural del mercado energético tanto en el ámbito de lo que es el mercado es decir de la fijación de precios de cómo se fijan esos precios como de la producción de energía con una apuesta clara por las renovables

Voz 1 10:58 bueno creo que hay el Gobierno también ya ha dado a las primeras pautas como saben aprobamos a todo el paquete de energía y clima donde hablamos de medidas con un horizonte de medio largo plazo y lo que se tienes que ir desarrollando cada una de las medidas recogidas en ese paquete sin duda nos va en un marco de estabilidad un marco donde bueno pues esa factura by reduciéndose a medida que esas medidas se van poniendo en marcha

Voz 1727 11:22 a Pablo Simón yo sé señora ministra

Voz 1671 11:25 quería hacer una pregunta a propósito de la España vacía ha lo que hablar la España vacía porque sabemos que si algo es fundamental más allá de infraestructuras o desgravaciones fiscales es que haya oportunidades y empleo la del los núcleos poblacionales de menos habitantes no hay me gustaría saber si desde el Ministerio se está haciendo algo porque desde luego vertebrar España también pasa por vertebrar el que hay oportunidades en todos los territorios

Voz 1 11:45 bueno te agradezco Pablo la verdad que me hagas esa pregunta nosotros desde el primer día

Voz 1727 11:49 menos mal que no es periodista que es politólogo porque a los periodistas no se nunca eso sí yo también soy de zona rural

Voz 1 11:57 ya que como saben bueno el presidente creó el Alto Comisionado frente al reto demográfico ese algo en lo que hemos estado trabajando hoy aprobamos ya las directrices de lo que va a ser la estrategia nacional frente al reto demográfico y ministerios clave estos meses hemos estado trabajando para definir medidas importantes Se para dar oportunidades en esa España vacía da tanto en el ámbito turístico hemos creado la red de Destinos Turísticos Inteligentes que está asociada a la política turística también en el ámbito rural trabajando con los municipios para que hagan del turismo una palanca para crear riqueza y empleo y también hemos aprobado en el marco de la Conferencia Sectorial el mapa de la España Industrial en un mapa que nos va a configurar el ecosistema que necesitamos para crear empleo y empresas en áreas industriales que está localizadas en el medio rural no se trata sólo como otros es hablan de desgravaciones y lo que necesitamos es crear empleo necesitamos asentar población eso insisto pasa por crear oportunidades sin duda los polígonos industriales que tiene España en esa España va firmada pues están quedándose sin empresas porque hay pocas oportunidades y lo que tenemos es que hacer bueno un elemento tractor para que las oportunidades de inversión que llegan a España y el año pasado cerramos como quinto mercado emisor de inversión extranjera directa gastamos más de cincuenta y mil cincuenta y dos mil ochocientos millones de euros cuando me preguntan hoy dónde está pues practicamente Madrid y Catalunya absorbieron el ochenta y cinco por ciento de toda la inversión luego tenemos que ser solidarios tenemos que hacer de esa España vacía de una España de las oportunidades y sin duda tanto el mapa de la España Industrial como todas las oportunidades derivadas del turismo turismo interior muy rico pero que había que colocar en la agenda que este Gobierno lo ha puesto en la agenda de esa política turística sostenible en la que estamos trabajando

Voz 1727 13:47 Giulia no

Voz 3 13:48 sí muy buenos días ministra

Voz 4 13:51 a escala internacional la industria del automóvil se está enfrentando a serios problemas la guerra entre Estados Unidos y China los cambios tecnológicos incluso los los cambios de costumbres de los clientes

Voz 3 14:06 te cabe el riesgo de que no

Voz 4 14:09 próximos meses la industria del automóvil se convierta en un quebradero de cabeza a española

Voz 1 14:16 bueno yo creo que la industria automóvil ha pasado por muchas etapas etapa pase de crisis etapas de gran esplendor y que estamos en un momento lo decías de transición sin duda el contexto internacional y y bueno pues esas guerras comerciales en un sector que claramente tiene vocación global España exporta el ochenta y tres por ciento de los vehículos que se producen por lo tanto no están ayudando a dar tranquilidad a las inversiones que necesita el sector nosotros desde el primer momento estamos acompañando al sector ya aprobamos importantes medidas de acompañamiento y de hecho presentamos en febrero el Plan de Apoyo dotado con más de dos mil seiscientos millones que nos va a permitir hacer esa transición ordenada de de bueno pues hubo un en una cadena de valor en la que nuestra industria está sobre todo especializada en el motor de combustión y nosotros estamos haciendo esa transición para que además de motor de combustión que yo siempre digo que tiene todavía mucho recorrido en cuanto a la eficiencia y eso lo hemos podido ver en las visitas que hacemos a las empresas también España apueste apueste por otros modelos de movilidad sin duda la movilidad eléctrica se está imponiendo ya hay polos como es el asiático donde eso líderes en movilidad eléctrica y he tenido oportunidad de verlo recientemente en China lo que queremos es que efectivamente España y Europa mantiene una liderazgo vamos retrasados en movilidad eléctrica y nosotros estamos impulsando primero el debate y segundo que vengan a una fábrica de baterías en eso está trabajando el Gobierno y estamos también en un proyecto muy bonito en el marco de la Unión Europea por las baterías donde seis empresas españolas van a poder participar en desarrollar también tecnología propia no podemos depender en Europa de la tecnología de otros tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología ibas a nuestro lo diera ciego en algo propio y allí en esa alianza europea por las baterías ese está desarrollando un proyecto conjunto con Alemania y Francia donde a España espero que pueda liderar liderar ese cambio de movilidad no sólo eléctrica sino también una movilidad sostenible e inteligente hablamos del vehículo conectado estamos en un momento también muy bonito para el sector del automóvil y creo que tenemos a las empresas unas empresas muy comprometidas con España y que tenemos los recursos como para hacerlo bien

Voz 1727 16:31 ministra si repite como nos ha dicho casi dando por seguro que le gustaría repetir y que el presidente lo sabe aquí la esperamos para hablar de turismo a ver cómo nos ha ido la temporada que tenemos por delante tan importante la primera industria nacional en este país suerte gracias