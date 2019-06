¿Interesa asegurar el móvil?

Voz 1 00:00 Carlo Joe muy buenos días muy buenos días nuestro experto en seguros oye cada día es más habitual bueno ya sabemos que todo el mundo tiene un móvil que incluso hay gente que tiene dos cada día se está empezando a ver más todo esto de multitud de ofertas para asegurar también en el móvil así a bote pronto ahora hablamos de algunos detalles tú crees que interesa aunque no

Voz 2 00:20 depende mucho del caso por ejemplo si si contamos con con lo que cuesta hoy en día un móvil pues entonces tendremos algunos casos en los que si sumamos por ejemplo el coste del seguro más el coste de la franquicia que nos van a aplicar pues entonces para lo que vale el el teléfono pues no vale la pena

Voz 1 00:41 ya ya que depende mucho Carlos de también de el el valor del teléfono no

Voz 2 00:45 así es entonces entrar mucho en el tema de la sede de el asesoramiento entonces dejas de tener claro pues que es lo que

Voz 1 00:54 a ver las coberturas no porque es importante que tú pienses que el teléfono por tu forma de ser pues te cae cada dos por tres que les da golpes que eres un desastre que has podido derramar líquidos Si se puede reparar caro pero hay muchas cosas que no están cubiertas

Voz 2 01:10 así es existen modalidades e incluso en alguna empresa de de las que se dedican por ejemplo a vender teléfonos te pueden estar ofreciendo seguros un eh con cometeríamos un error si compramos sentí sentimiento pensando que va a cubrir lo mismo que el que el que el más amplio también por ejemplo pues si nos movemos entre diferentes contratos de seguros pues podemos en en el mercado libre pues podemos encontrar pues condiciones muy distintas tanto en cobertura como en franquicias como en exclusiones

Voz 1 01:45 también en cuanto al proveedor

Voz 2 01:47 por lo digo porque es muy frecuente por ejemplo que marcas multinacionales pues te vendan seguros que se producen fuera de España si hay una situación de conflicto es muy muy muy complicado el resolverlo puede con una con con alguien que está en Irlanda o que está a Dinamarca

Voz 1 02:02 claro que tengamos tengamos en cuenta que con basado con los viajes no dice no ya tiene un seguro con la agencia ya pero usted seguro de mínimos es decir si me pasa algo un poco importante a lo mejor eso no está cubierto en esto igual hay seguros desde seis euros pero seguramente no será el mismo caso estará cubierto lo mismo que en un seguro de veinticinco treinta no

Voz 2 02:22 sí yo incluso guiarse por el precio tampoco puede ser buena

Voz 1 02:25 sí lo pues puede no ser una buena

Voz 2 02:28 si al final lo que teníamos que estará haciendo es comprender qué es lo que hacemos que es lo que estamos contratando conocerlo

Voz 1 02:36 bien y a partir de ahí pues como lo es

Voz 2 02:38 son dos cosas importantes

Voz 1 02:41 a tener en cuenta en robo y hurto porque hay mucha gente que dice ah vale Si me lo descuido y me lo dejó en una cafetería o is a lo llevan lo tengo cubierto por el seguro no verdad

Voz 2 02:53 no en general lo que son los hurtos hurto es cuando no existe violencia sobre la persona ni violencia sobre la cosa es decir no nos han forzado el coche no nos han cortado por ejemplo el bolso hay extraído algo y no nos han agredido ni nos han amenazado con pinchar los por ejemplo para darnos un tiro pues eso por ejemplo no es un robo esos un hurto si se lo han llevado de encima de la mesa del bar porque estábamos despistados o simplemente pues no hablaban no lo han sacado de aldea lo de de yo qué sé del bolso mientras estábamos con el carrito en el Carrefour pues entonces eso no es un robo es un hurto también ahí es importantísimo recordar que una denuncia falsa es un delito

Voz 1 03:38 sí efectivamente aquí tuvimos una vez a la policía hablando de este asunto oí avisaban de que mucho cuidado que se estaba generalizando tenía hemos el seguro denunciaba Mosquera un robo cuando realmente era un gran un descuido hay que tener en cuenta también otra cosa no probablemente algunas de las cosas que están cubiertas por los seguros ya lo tenemos cubierto a lo mejor o en parte con otro tipo de seguros como por ejemplo del hogar no

Voz 2 03:59 ah sí el accidente ocurre dentro del ámbito doméstico sí siempre y cuando por ejemplo pues tengamos una cobertura a todo riesgo y que además esté bien hecha lo digo porque hay muchos contratos que hablan de todo riesgo pero realmente son muy pobres en cobertura señales más Un elemento comercial o publicitario que real muy si estamos en la vía pública Si estamos de viaje incluso fuera de España pues hay en general no vamos a tener un buen tratamiento salvo seguros de muy alta gama

Voz 1 04:32 si nos quedamos con los datos cuidado los precios no tienen por qué ser la mejor orientación Si importante el que tengamos muy en cuenta las coberturas cuidado que los robos están cubiertos normalmente pero no los hurtos es decir los descuidos y cuidado con llamar robo a lo que es un simple hurto porque tenemos o podemos tener problemas incluso con la con la policía OCU no hace mucho en un estudio decía que en general los seguros de este tipo normalmente no no son muy rentables eh no son muy interesantes acuerdo

Voz 2 05:06 hay que hay que valorar la combinación entre el coste del seguro dura y el coste de las franquicias que nos propone

Voz 1 05:13 muy bien Carlo yuca experto en Segur muchísimas gracias como siempre a un abrazo