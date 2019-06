Javier Cercas: “En 2017 los que creíamos que éramos catalanes supimos que no lo éramos”

Voz 1727 00:00 ya saben que a lo largo de los últimos días de este mes de junio después de las elecciones tomamos la decisión de incorporar a esta mesa de sabios que me acompaña cada mañana algún sabio que la mire la actualidad desde fuera con con otro Angulo que no esté como nosotros en este carril bici a que nos apasiona tanto el sabio que nos toca esta mañana es Javier Cercas buenos días

Voz 0869 00:24 hola Pepa buenos días escritor como vio poco eh ya estoy escuchan unos señores que saben mucho más que yo pero bueno

Voz 1727 00:30 escritor columnista del del país que no se esa que nos ha pasado Javier qué les le pasa a España los españoles que estamos en este momento político un poco gritó desde luego de desencuentro con un frentismo que parece que no tiene solución

Voz 0568 00:47 yo

Voz 0869 00:49 hombre si yo fuera Ortega te diría no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que me pasa pero como no soy Ortega y como vosotros estáis muy pendientes de la actualidad porque es vuestra obligación porque seis periodistas te diría que lo no estuvo estaba extraño

Voz 1 01:06 es decir si tú miras lo que sí

Voz 0869 01:09 como tú decías o levantamos la vista de lo que está pasando a nuestro alrededor tampoco para tirar cohetes yo viajo demasiado Pepa si nuestros países nuestro alrededor pasan cosas tan graves o más que en el nuestro y además están relacionadas con lo que ocurre en nuestra decir tú te vas a Francia donde ha habido ahora mismo está medido pagado una revuelta que a lo mejor bueno que no cabe más que calificar de nihilista porque no se sabía ni lo que pretendía ni a dónde iban y sin líderes ni que nada que ha puesto en jaque al país que ibas a París París estaba completamente tomada por la policía e eso pasa ahí tú miras e Italia italiana miedo a mí me darían vamos yo voy y me da miedo es decir hay un Gobierno cuyo hombre fuerte es un nombre al que sólo cabe calificar de fascistoide por sus maneras por sus ahora parece que se estaba investigando un poco bueno vamos a ver

Voz 1727 02:08 veremos veremos que además es el líder

Voz 0869 02:11 del nacional populismo europeo

Voz 1383 02:14 y encima con una coalición en coalición con un partido que da ese parece sacado una película de terror porque está es un partido fundado por un humorista por un gurú informático que además es casi propiedad privada les vamos digo casi por decir algo pero es propiedad privada de esta gente y que no se sabe tampoco que pretende cuyo programa es básicamente el va fan culo que no te lo traduzco porque no hace falta traducirlo a unos problemas con Europa a Inglaterra

Voz 0869 02:39 Serra La a Gran Bretaña el Reino Unido la democracia más antigua del mundo y la que hemos admirado y la que da con un problema monumental del cual no tiene ni idea de cómo salir porque a lo mejor probablemente la salida buena que a no ser que haya un milagro les va a hundir en una crisis y además ha partido por la mitad al país entonces eso y eso sólo en los países nuestro alrededor países como una tradición democrática no digamos que Reino Unido mucho más potente que la nuestra pero tú mira países que vienen de una dictadura de cuarenta años como la nuestra mira a Hungría mira Polonia donde en fin la la democracia ha retrocedido extractos de esas pruebas que están dentro de la Unión Europea entonces no estoy diciendo que mal de muchos consuelo de tontos estoy diciendo que vivimos en una situación general de crisis podemos Hinault tiene un gran misterio de dónde viene todo esto si levantamos un poquito la mirada nos quedamos con todos los pactos que es fundamental yo estoy exasperado como todos vosotros pero si miramos un poquito de dónde vienen no es tan difícil Pepa pues no a corto plazo es muy evidente donde bien todo esto es decir aquí y cuando digo aquí no digo en España digo en en Europa en Occidente ha habido una crisis solo comparable a la de dos mil nueve dos mil nueve sólo comparable y en esto creo que todo el mundo está de acuerdo incluidos los sabios que estaban en esta mesa pero vamos todo el mundo sólo comparable a la de mil novecientos veintinueve estos veintinueve Pepa provocó en la la consolidación el ascenso la consolidación de los totalitarismos en Europa en Occidente llega años después la Segunda Guerra Mundial es decir la mayor catástrofe de la historia de Europa es segundo suicidio consecutivo de Europa en España empezó tres años antes pero en fin la Guerra Civil se puede considerar de hecho debería considerarse una especie de de primer acto de prólogo de de esa segunda Guerra Mundial eso es lo que provocó en este caso a Felipe Gon los políticos como saben mis compañeros de mesa no son muy aficionados a las chistes ni a las bromas en hacia pero Felipe González dijo una vez una cosa con la que yo vamos espero espero que tuviese razón en fin yo creo que tiene razón dijo del XXIX de la crisis del veintinueve salimos con voz con botas Osaka a tortas saca de esta vamos a salir con votos entonces yo creo que es verdad que de esta vamos a salir con votos entre otras cosas gracias a una cosa de la que nunca hablamos ni siquiera en las elecciones europeas que es la Europa unida gracias a eso gracias a que vivimos en democracias relativamente con consolidadas etcétera pero lo que ha provocado acabo es un terremoto monumental

Voz 1727 05:15 el terremoto comparado veintinueve

Voz 0869 05:17 generado eso un movimiento general que no se llama fascismo ni comunismo ni tal pero que tiene algunos rasgos de ello esto es evidente que es nacional populismo y que se manifiestan en cada país de manera diferente en en en obviamente líder de este movimiento universal ese señor Donald Trump está Salvini es una cosa y el VRAC

Voz 1383 05:37 entonces es otra cosa lo que ocurre en Cataluña no ha sido más que una manifestación de esa gestión peculiar por como el Brexit es peculiar como novedad reeditar el programa pero de ese mismo de ese mismo terremoto y en ese contexto hay que entenderlo Pepa la factura la factura

Voz 1727 05:51 política de la crisis primero financiera luego económica del dos mil ocho se empieza a pasar una década después esta esta sí que es una tesis extendida no saben ustedes lo que me ha costado que esta quizá Case esta mañana que no sabía si iba a hablar

Voz 15 10:03 a todo el mundo está y que calor pero yo tengo

Voz 1379 10:06 tras palabras ahorro energético bajo consumo el que más dura nunca se estropea habló de quién aire acondicionado Mitsubishi Electric eso es el que más dura además es ultra silencioso cuida de tu salud tu bolsillo quemas quieres que sea lo último verdad lo más moderno y con un refrigerante ecológico R XXXII que te ayuda a ahorrar en tu factura de la luz

Voz 0869 10:24 ya no contaminar siempre contigo

Voz 5 10:26 siempre he Electric

Voz 1727 10:50 son las diez menos cuarto las nueve menos cuarto en Canarias esta mañana con Javier Cercas escritor que nos ayuda a entender el mundo y que nos permite levantar la mirada sobre nuestras cuitas cotidianas y ponerlas en fin en relación con el resto del mundo nos decía no nos pasa nada tan diferente a España no es diferente afortunadamente ya con el resto del mundo occidental por lo menos que es el que está en crisis desde que las expectativas de de de la clase media desaparecieron no solo el bienestar material de tanta gente sino las expectativas de la clase media desaparecieron con la crisis que empezó siendo financiera o económica está terminando siendo politica tuyo Javier somos paisanos pero yo me crié en Extremadura tú te fuiste Cataluña muy jovencito que en cuatro años no y hace un par de semanas leí un artículo tuyo describía inmediatamente muy conmocionada por ese artículo en El País Semanal donde donde escribes cada semana en el que decías qué te sientes traicionado porque el catalán ya no es el que vive y trabaja en Catalunya hay tu padre te dijo a partir de ahora hijo mío serás catalán que durísimo proceso personal lleva todo esto de lo que hablamos cada día cada día nosotros sumando mayorías en el Parlamento no

Voz 0869 12:10 eh nunca hubiese querido escribir ese artículo ese artículo nunca imaginé que podría escribirlo la palabra traición se usa con mucha frivolidad pero en este caso Lamento muchísimo decir que es exacta la verdad es la verdad dio a haga menos quiero decía Machado is asimila el pacto fundacional lo que decía ese artículo en síntesis es el pacto fundacional de la Cataluña moderna tal y como lo formuló su patriarca y el político más influyente catalán más influyente de la segunda mitad de los últimos años Jordi Pujol es decía lo siguiente es catalán todo aquel que vive y trabaja en Catalunya cientos de miles de gentes muy humildes la mayoría venidas del resto de España con mi familia como yo mismo vinimos a Cataluña y no lo creímos no sólo vivimos trabajamos en Cataluña Nos hicimos catalanes yo soy bilingüe Pepa mi casa se habla catalán yo hablo catalán con mi mujer y mi mujer habla catalán con mi hijo yo hablo castellano conmigo lo cual es muy normal como puede atestiguar Enric Juliana que está a mi lado yo me he empapado de la cultura catalana yo he estudiado Filología Catalana yo he traducido escritores catalanes yo soy catalanista sí por catalanistas entiende alguien que quiere lo mejor para para para esta tierra para este país y que está a favor de sus instituciones de su es Luengo etcétera etcétera como yo tanta gente ahora bien llegó un momento el momento de la verdad siempre llega en septiembre octubre de dos mil diecisiete en el que supimos sin posibilidad de duda que no éramos catalanes que no computa vamos como catalanes es decir que no bastaba con vivir trabajar en Catalunya querer ser catalán como lo hemos querido ser o como yo lo he querido ser como tantísimos otros sino que además había que ser separatista y esa es la palabra independentista no es la palabra para separatista lo que siguiera aquí es la separación con la independencia de Méndez es una fantasía la separación es más o menos una realidad no éramos catalanes por un motivo por una evidencia flagrante flagrante es que en primer lugar los sucesivos gobiernos separatistas hablan en nombre de toda Cataluña por sistema y en segundo lugar como consecuencia de esto en realidad Dean que el problema que vivimos aquí es un problema entre Cataluña y España y esto es falso el problema es un problema de catalanes más de la mitad de los cuales repito más de la mitad de los cuales hemos dicho por activa por pasiva en elecciones consecutivas de todos los tipos que no queremos la separación pero esto parece que no que no cuenta que no existe y se sigue hablando de no solamente los separatistas sino mucha otra gente de estos entre Cataluña y España y estos falsos nosotros hemos sido fieles te lo repito a el pacto fundacional de la Cataluña democrática y aquí ha habido unos gobiernos sucesivos gobiernos separatistas que han roto el pacto y que han dicho que eso no contaba que ya no servil y eso sólo tiene una palabra se llama atención del resultado de eso es lo que estamos viendo ahora es decir un que Cataluña está dividida ya se no se combinará estoy seguro que está de acuerdo conmigo al menos en esto ya sí que hay gente que dice Catalunya no está dividida eso es una es ponerse la venda en los ojos es decir lo que sea es porque porque lo raro es que si tú tuvo reconoces que tienes un problema no puede solucionar niña entonces el problema que aquí no se reconoce el problema

Voz 1727 15:46 todo era mentira todo era mentira va ese artículo y déjame leer sólo cuatro frases

Voz 0869 15:51 la gran traición creo que se ha entonces

Voz 1727 15:53 en qué punto de la gran traición mentiría igual mentiría si no añadiera que ahora mismo mi sentimiento fundamental es una mezcla de incredulidad de humillación de asco y vergüenza y que a veces me pregunto si además de una traición descomunal no habrá sido todo desde que con cuatro años llegue a Cataluña y el primer día mi padre me dijo que a partir de entonces iba a ser catalán y me enseñó la primera frase en catalán que aprendí me gusta mucho ir al cole

Voz 0869 16:26 amonal Klein una inmensa estafa

Voz 1727 16:29 una inmensa estafa cuanto de sentimiento compartido por mucha gente con la que has podido hablar hay en este artículo

Voz 0869 16:35 pero Javier no lo sé a juzgar por la repercusión que ha tenido bastante o mucha diría Pepa es este yo nunca creí que iba a pasar yo creo que no no sé quién podía imaginar que lo que hemos vivido podía pasar Josep Fontana el historial gran historiador catalán el patriarca de los historiadores catalanes recientemente fallecido este hombre además a sus últimos años la más bien Filloy independentista hay tenía unas dijo que en septiembre octubre del año dos mil diecisiete lo que ese respiro en Cataluña una atmósfera de preguerra civil eso es lo que dijo yo jamás imaginé que algo así yo no sé si alguien podía imaginar lo sé si la que está a mi lado pudieran nunca podía imaginar que eso iba a ocurrir y nunca iba imaginar que mi sentimiento sería que el que el que tú has descrito porque él lo el otro día esto es para mí hay que decirlo es lo más doloroso que aburrido sea yo entiendo unido a una sociedad sea romper una sociedad muy fácil lo sabíamos la historia nos lo había dicho no hace falta tener amigos de la Yugoslavia para saber qué romper una sociedad es muy fácil pero es muy difícil que eso va a ser muy difícil íbamos a tener que arrimar el hombro todos

Voz 1727 17:52 la gran traición si Giuliana por alusiones que que que lleva todo el rato diciendo Javier no sé si comparte esta opinión Giuliana

Voz 0568 17:59 bueno a mí me ocurre en algunos aspectos no en todos que que mi trayectoria personal es casi un poco a la inversa de más de Javier yo soy hijo de una familia de origen catalán de todos los esfuerzos están nacidos en Cataluña mis bisabuelos y supongo que los tatarabuelo mi mi familia se ha hablado siempre en catalán mis padres hay una idea que quisiera corregir a veces es alguna literatura lo ha establecido si como la idea de que no había trabajadores casi de habla catalana no en a lo sabía hay mucho por supuesto mis mi me abuelo era metalúrgico mi otro vuelo hora era panadero y cuando fui a la escuela

Voz 0869 18:48 eh

Voz 0568 18:50 me pasó al revés que Javier es decir yo hablaba en catalán en mi casa toda mi vida en la calle con mis amigos en catalán hice fui a una escuela en que los maestros me seguían hablando en catalán

Voz 1 19:03 pero los libros de los exámenes Si

Voz 0568 19:06 toda una serie de actividades necesariamente en aquella época los los teníamos que hacerlo señaló

Voz 0869 19:12 franquismo eso no

Voz 0568 19:15 yo tuve la primera oportunidad de aprender la la el vocabulario en lengua catalana en bien aprendida pues hoy ya tardíamente a los a los diecisiete años yo también estoy decepcionado es decir yo con esta trayectoria a la inversa que la tuya considero que lo que se ha hecho en Cataluña es un grandísimo error grandísimo error yo no estoy por se lo he dicho siempre lo jamás escrito nada que pueda creo interpretar se favorablemente a la separación de Cataluña sí que he escrito a favor de la una mayor autonomía de Cataluña y a favor de la de del reforzamiento del Estatut de Cataluña estoy muy decepcionado estoy muy decepcionado creo que efectivamente hay elementos de grave división en la sociedad catalana pero creo que son irreparables creo que son irreparables debería más pienso que los resultados de estas últimas elecciones locales el desenlace también de las elecciones locales Ia transacción del resultado de las elecciones europeas nos permite albergar alguna esperanza sobre las reconduciendo las cosas pues con

Voz 1727 20:28 esa esperanza con esa esperanza y con este interesantísimo dialogado esas dos miradas que terminan en la decepción traición para acercas vamos a terminar por hoyos agradezco a los dos este intercambio Javier muchísimo que haya querido estar esta mañana con nosotros y que no nos cueste tanto repetir eh lo grupos que nos ayudes que me ayudes a levantar la mirada vale un beso enorme Enric Juliana