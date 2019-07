'Golpéate el corazón'

Voz 1

00:00

buenos días soy Montsant fans copropietaria de la librería jauría en Reus librerías abrir una librería que está abierta desde el año mil novecientos sesenta y cinco mira el libro que he pensado es golpea el corazón de Amélie Nothomb es un libro editado Anagrama que está editado tanto en español como en catalán que en catalán se llama pica todo por la novela es una novela que nos habla de amor maternal del daño que puede hacer tanto el acceso de amor como la normalidad a la persona que lo recibe no en este caso pues los hijos también es una novedad que nos habla de los celos y la influencia negativa que ejerce sobre otras personas en definitiva sobre la complejidad humana como ya he dicho es una novela de Merlín Ozon es la vigésimo quinta novela está súper bien escrita es muy dura pero es una gran novela