Voz 1

00:00

yo me llamo Raquel Carrasco he llevo en la librería Colette letras cifrados que está en Murcia de Murcia capital yo era pues os quería recomendar el el libro que ha publicado recientemente Anagrama que se llama lo estás deseando de Cristo centro pena es una recopilación de de relatos el primer libro que que publica es a partir de bueno pues de haber roto todos los moldes con un con un relato que que envió en la revista New Yorker que se llamaba un tipo con gatos bueno pues lo os lo recomiendo básicamente por diferencia de por distintos son relatos es donde bueno pues no exhibe un poco cómo cómo es la mente femenina la mente masculina y cómo cómo trabajamos ambos los los mismos problemas que que es una una oferta bastante interesante ahora también cada verano no en en el formato relato pues para poder cogerlos y acabar los veintidós