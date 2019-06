Voz 0772 00:00 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia qué tal Nacho Ares un placer como siempre tenemos la mesa llena de amigos

Voz 1 00:08 los piratas no se haría mucho

Voz 0772 00:12 no sé no sé si tienen algunos malencarado mira que son Playmobil pero a pesar de esa sonrisa beatífica no me fío yo de de ellos

Voz 1 00:21 no porque fíjate unos un pirata el otro es un filibusteros y el otro un corsario que son diferentes

Voz 0772 00:26 es diferente pero lo explicaremos por qué a nuestro protagonista William Kidd nacido en mil seiscientos cincuenta y cinco y fallecido en mil setecientos uno escocés no fue corsario también

Voz 1 00:39 exacto se sobre todo fue corsario lo que pasa es que no sabe que lo de la patente de corso no le daba mucho y se convirtió en pirata y ese fue su gran error de hecho está considerada como el peor pirata de la historia ahora era alguien que tenía que haber tenido en la vida placentera que tiene todos los beneplácitos del rey de Inglaterra en aquel momento que les dan permiso para que aborde barcos franceses que en aquel momento Inglaterra y Francia estaban en guerra pero no entre la tripulación entre que no conseguía piratas entre que de su patente de corso pues caducaba porque tenían también un plazo limitado pues les dio por la piratería IS fuese el príncipe del fin

Voz 0772 01:16 algo que estaba muy normalizado en aquella época el siglo XVII el siglo XVIII que es la época quizás más dorada de la es historias de piratas un mundo terrible no porque imagínate que vas navegando plácidamente por el mar y de repente te aparecen dos o tres barcos con esa bandera con la cara en iba a decir no tienes hacia dónde huir mentira tienes todo el océano Paradis pero no te va a dar igual

Voz 1 01:42 o se creerán barcos muy bien preparados para el abordaje también es verdad que hay muchos tópicos que hay que desmentir te latas no siempre llevaban la bandera he con el criterio y las dos tibias eso lo llevaba sólo algunos piratas no es verdad que llevar en un loro en el hombro izquierdo

Voz 0772 01:57 también han pata de palo álbum Corsario es verdad que pata de palo porque ahora me quedó mutilado pero no era lo habitual tampoco no es verdad que llevarán un parche en el ojo no todos

Voz 1 02:06 entuerto el prototipo del pirata de Hollywood hay que matizarlo un poco porque hay veían muchos piratas angina tenían un buen trato en general pero cuando había que piratear haya que piratear y allí no había ningún tipo de norma moral pero no todos se comportaban salvajemente se fue el problema como lo que tuvo William que de Julian era un caballero inglés hable en fin con todos los parabienes tanto del rey Guillermo III como lo que es cuando el el gobernador les concede esa patente de corso pero luego evidentemente cuando ahí motines en su barco y los hubo porque no todo el mundo estaba de acuerdo con esos procedimientos sus métodos eran bastante salvajes hasta el punto que que cobró fama de sanguinario que no era más sanguinario o sea si tú querías aplacar un motín en alta mar puede eso vacías eso os es que eras tú el que ibas a al agua pero sí generó pues una cierta fama no de maléfico sobre todo las costas de Sudáfrica que es por donde Líbano el navegó sobre todo por el océano Índico en Madagascar es donde al final hundió incendio su barco no a Gallery y eso es lo que generó también un poco uno de los mitos que luego hablaremos es decir dónde estaba su tesoro porque es cierto esa es la ventaja que tuvo como pirata era poca cosa el desastre en términos absolutos pero sí generó un mito una leyenda que luego prosperó en determinados autores no es de enfermero Cooper hasta pospuesto Stevenson Edgar Allan Poe con el escarabajo de oro que es el mapa del tesoro con una cruz señalando dónde está las riquezas que él había apropiado no de de una forma tan tan inmoral y tan indecente en algunos casos pues eso sí genera todo una leyenda alrededor sino sobre todo al Rally de de su muerte no donde escribió una carta al de los como les diciendo que si le perdona la vida pues el revela dónde está el tesoro que es lo que pasó sobre perdonara la vida el mito del Tesoro quedó ahí me quedo deriva hay donde estará para luego comentaremos algunas de las posibles ubicaciones

Voz 0772 04:03 bueno pues si te parece Jesús Callejo vamos a ver que tengo preparado nuestro teclado una semana más a qué fecha aquel lugar no son mandas en esta máquina del tiempo

Voz 1 04:14 pues nos vamos a una isla la fecha es el veintidós de junio de mil seiscientos noventa inmuebles

Voz 4 04:29 sí

Voz 5 04:33 adelante

Voz 6 04:34 Jesús Callejo les está esperando junto

Voz 1 04:37 da el CRAM avisador

Voz 2 04:47 estamos en una costa ayer una pala lo que está haciendo está entrando un tesoro cuerpo hay cosas que brillan si efectivamente a sus compañeros de armas ir aventuras pues está enterrado aunque pero sabiendo que es William Kidd pues se te puedes imaginar que esto impresor ocupo de su piratería vamos a ubicarlo cobra pésimamente es verdad que estos son Ice comenta pequeñita tiene diez kilómetros de largo es una isla que está pues en el estado de Nueva York pero bueno muy bien muy cerca de de Nueva York y sobre todo de Long Island no hay una especie lesionada

Voz 1 05:23 ya de Gardiner así se llama la isla de Gardiner justo estáis

Voz 2 05:26 que está considerada como lo es la privada más grande de Estados Unidos no es verdad porque luego otros dice

Voz 1 05:30 calle paséis las pruebas es una isla ya de un cierto tamaño pues él para ubicar no un poco estamos en esta fecha de me siento no renueve el acaba de regresar de sus travesías las él ya ha llegado la noticia de que elevan a acusar de pirata no cual también la extraña porque él pensaba que no había hecho nada malo que no estuviera dentro de las normas de la patente de corso Él sabía que era corsario pero eso estaba bien visto como ya intuye que algo va a ir mal a pesar de que él cree que tiene un as en la manga no que va a negociar con con los distintos gerifaltes del momento primero porque tiene grandes influencias y segundo porque se sabe de dónde hay que sólo importante para para revelar y que además en las finanzas británicas de aquel momento le vendría muy bien pero por si acaso por si acaso él está enterrando que es en el momento que estamos ahora está enterrando una parte de ese tesoro no está enterrado todo porque eso supone que en otros lugares ya hay una serie de rastros pero en este insite en concreto en la ciudad de Antón en el condado de Suffolk ya digo que estamos en el estado de Nueva York en la isla de Gardiner pide permiso al propietario a John tienes porque es una isla privada para poder enterrar esto a pie video estipendio no lo allí todo manejaba así está enterrando está enterrando pues cosas que hombre ya lo has visto cómo

Voz 0772 06:44 el lingotes de plata hay polvo

Voz 1 06:46 el oro ha muy codiciado también en aquella época

Voz 0772 06:49 Moreras de oro españolas como los españoles estará eh pero hemos metros pobrecito siempre nos quitaban las los quitaban la merienda en el recreo nosotros también a lo que estábamos a otro digamos

Voz 7 07:00 Robbie es diamantes candelabros escobillas

Voz 1 07:04 a todo esto se va enterrando no sabemos bien la cantidad pero bueno es una cantidad interesante todo en un cofre ahí bien metido estamos viendo cómo cierra la tapa como lo están escondiendo como Gillian Keith en este momento está como pergeñando hay unas notas como un pequeño plano en un en un papel su supuestamente está dibujando el lugar exacto está hablando con unos pasos determinados hacia donde determinar la ubicación exacta no buscando la X que está marcando la x más de Nike que es es

Voz 0772 07:34 cuando la que es lo que estamos viendo efectivamente

Voz 1 07:37 el CAI va a aguardar está muy cerca de un robo el blanco en fin en esta isla hay abedules arces hay águila pescadora en fin eso es poco la fauna y la flora que tiene esta isla sabe perfectamente que está marcando con los pasos una distancia de uno de esos Robles blancos donde ha enterrado para que luego Si él cree que va a salir vivo de esta aventura cuando llega agosto pues lo va a desenterrar que está el problema de Nacho que no va a salir hicimos esta aventura lo está enterrando Él no lo sabe ahora pero sí sabemos nosotros que nunca va a regresar a este lugar que ese lugar va a quedar ahí de forma incógnita que sí queda la leyenda porque mucha gente sabía perfectamente que había arribado a esta isla para esconder parte de su tesoro pero ese más Pita que la está dibujando lo vamos a perder de vista por lo menos durante una larga temporada sé que es un momento clave histórico donde él todavía tiene esperanzas de poder salir vivo de las acusaciones ya esta es como la parada La Fonda ir en la estrategia que él va a utilizar para cuando llegue a Boston en Boston se va a encontrar con una desagradable sorpresa entonces qué es lo verle con el gobernador de Nueva York como de Massachusetts le va a enjuiciar va acusar de piratería de piratería idea asesinato de uno de sus tripulantes aguarda es que estos motines no se andaba con chiquitas pues es lo carga con un buen golpe en la cabeza a veces pues ya tiene varias acusaciones había muchos intereses creados hay para que Willian que no saliera vivo de toda esta Él no lo pensaba no pensaba que iba a morir porque tenía ya tengo muchas bazas en su mano pero luego lo comentaremos un poco más adelante pues bueno como la Compañía de Indias Orientales estaba muy cabreados con él por muchas cosas que habían pasado y sobretodo por qué no estaba o no tuvo un comportamiento adecuado para lo que se consideraba que era la Corona británica entonces o calla Willian que que al fin al cabo era como un simple peón o Cai al gobernador y el gobernador no estaba muy dispuesto a caer así que ante la duda el que se fue a la horca fue en imanes menos que William Ortiz

Voz 0772 09:40 un pirata que ha marcado un poco la la historia de de esos iconos en este caso con la la escena de la que estamos siendo testigos como esconde en la isla Gardiner cerca de de Nueva York ese ese tesoro si te parece vamos escucharon el inicio de un documental de Discovery Max titulado precisamente el tesoro del capitán Kidd en donde Se cuenta un poco la bueno pues la la explosión de imaginación que que suscitó en muchísimas personas que a lo largo de los últimos tres siglos han intentado buscar con ahínco y con tesón este tesoro

Voz 8 10:16 fue el único que enterró su tesoro a lo largo de los siglos muchos aventureros han intentado encontrar su tesoro nadie se esforzó más que el inglés en Richard Knight fue poseída por el fantasma del capitán que esto es una historia de épicas travesías navales riquezas inimaginables perdidas compartimentos secretos encontrados mapas del tesoro escondido donde la X Markel lugar clave vistas hacia los millones enterrados le pregunté si de verdad lo había encontrado me respondió que sí pero la temeraria expedición de night hizo que acabara en una cárcel vietnamita temiendo por su vida lo arriesgó todo por encontrar el legendario tesoro del capitán

Voz 9 11:06 no o no

Voz 0772 11:10 mucha gente ha buscado como decía ahora con con tesón con perseverancia este tesoro porque nos imaginamos pues eso un agujero hecho en una playa con una más o menos profundidad con un arco uno dos lleno de monedas de oro lleno de lingotes de polvo de oro como como estabas ahora producto del saqueo durante durante años de todo tipo de de de de barcos de mercancía que conectaban América con Europa o en otros lugares en en África Oceanía de este tipo de de piratas no esos tesoros tenían que ser pues como sucedió con Richard Knight que lo buscó con con ese tesón pues imagino que cosas maravillosas no

Voz 1 11:51 yo diría que esas eran cosas maravillosas de todo sobre todo por la imaginación porque como has encontrado te imaginas siempre mucho más de lo que va de lo que vale

Voz 0772 11:59 es cierto que algunos

Voz 1 12:00 son los de piratas a lo largo de tipos han encontrado que hay muchas más ubicaciones hubo muchos piratas hubo también piratas españoles no no tan famosos como los ingleses y los franceses entonces la imaginación era portentosa y más encima hay obras literarias donde también lo fomentan en el caso de Richard Knight para toda una película no porque lo de este hombre que que donado por por buscar este este tesoro sí que un poco corrobora lo que siempre se ha dicho de los tesoros piratas que tiene una maldición es decidimos bien y se ha conseguido con sangre sudor con lágrimas y con todo tipo de tropelías pero tienen con una cierta maldición todos aquellos que van encontrando o van buscando tesoros piratas a suelen acabar mal caso de Richard Naim poco para completar ese audio que hemos escuchado el se obsesiona pues eso con con el tesoro en lo ubican un sitio distintos no va a la isla de Gardiner hay piensa que es una minucia lo que hay es el tesoro gordo está en otra parte porque él se basa también en unos hallazgos el El Palmer que había comprado un escritorio que correspondía a William que en el año mil novecientos veintinueve ir ese escritor yo tenía un comportamiento secreto había un tuvo de la dentro del tubo de latón había un mapa en ese mapa tenía en fin unas figuras unas unas puntualizaciones concretas que al final se completa con otros dos mapas que va consiguiendo no porque bueno en la al final intenta conseguir todo lo que tenga que ver con su mujer con Sara que Curie eso ha encontrado tres mapas bueno pues Palmer al final no llega a ninguna parte pero Richard Knight recoge esos tres mapas cree localizar la ubicación porque en uno de ellos hay unas coordenadas mal puesto las coordenadas porque la longitud en aquel momento no se calculaba bien y luego porque almeriense el meridiano de engulle no siempre así en España teníamos el meridiano de Cádiz o el de Tenerife el de Great entonces había que localizar bien esa isla pero bueno al final la localiza en Vietnam pero en Vietnam justo cuando se termina la guerra vendan con los norteamericanos con lo cual te imaginas que los vietnamitas les tenían ganas los americanos estoy insensato no se le ocurre otra cosa que a esta isla una isla vietnamita Requena la de Hong Kong como se llama pues por su cuenta y riesgo de capturar me tener una presión le tortura Anne no entiende muy bien qué pinta llegue la explicación de que iba buscando el tesoro de Willian que no les convenza nadie piensa piensan que es un espía las pasa canutas hasta tal punto que cuando sale de allí ya no vuelve a esa isla era una vida pues bastante penoso a William Night con lo cual se vuelve a confirmaron poco que aquel que busca un tesoro pirata pues acabar mal como es el caso de este hombre pero bueno un poco lo cuento como anécdota porque todos aquellos que han intentado buscar estés tesoro en cualquier lugar incluso en Madagascar porque en Bargas es verdad que es donde hunde el barco no el advirtió que es un poco como su el prototipo del barco pirata hay luego pero lo hunde para que no caiga en manos de de sus adversarios piratas y esa calle estaba el el auténtico botín no tiene sentido que está en la bodega de del barco cuando tú el estas le está hundiendo deliberadamente pero qué curioso que en el año dos mil cinco sí apareció un lingote de plata de par de que era de unos quinientos kilos cerca de allí de ese barco entonces pensaban diez cuerpos saber si Sky hay más cosas a todo esto ha alimentado la imaginación y la fantasía de muchísimas personas y todos aquellos que han intentado buscar este este tesoro al final ha acabado mal pero eso sí se dan como distintas ubicaciones casi todas son islas islas sobre todo de del lugar donde el navegó que era al océano Índico más o menos entre Madagascar la India y a partir de ahí fíjate hasta en Vietnam a buscarlo a partir de ahí es donde se ha generado pues eso muchísima controversia italiana todavía muchísimas dudas de que las pistas que fue dando incluso en estos tres mapas que supuestamente se han encontrado digo supuestamente porque puede ser de Willian que o de cualquiera al que el otro piloto claro son pistas falsas entonces aunque estas falsas para que tú nunca llegues encontraron conclusión aunque posiblemente ese gran botín con el que con la carta quizá Willian quizá la Cámara de los Comunes para que le perdonara la vida que se valoraba en aquella época en cien mil libras mil libras que es una auténtica burrada equivaldría a unos diez o quince millones de libras bueno pues eso como no reveló o la ubicación porque al final Caron en mil setecientos uno por cierto su cadáver lo dejaron como escarmiento durante tres años y más mineros metido en una jaula de hierro tú te imaginas no sabes cómo una arte mucho más indecorosa una segunda muerte una muerte física y la otra es decir bueno pues para que queda como ejemplo de que nadie vuelva a hacer lo que hizo el capitán que no que lo damos una paquete de Corso se dedica a la piratería entonces eso quedó como una ignominia para él y para el resto el quién

Voz 0772 16:28 los corsarios tenía esa patente de corso de saquear con permiso del Estado que les mandaba claro es decir la diferencia que hay entre el pirata Yell y el corsario no porque a veces utilizamos estos términos como si fueran hemos en no no tiene nada que hagas es bueno no hacer esta distinción Nacho

Voz 1 16:45 el corsario es el que tengo una patente de corso la patente de corso la suele dar un monarca en este caso Guillermo III oyeron que puedes robar con permiso del exacto claro te literal arrobas legalmente o bien una corporación municipal en una autoridad no te da esa patente de corso durante un tiempo determinado Itoiz es venga la marina que había en aquel momento era la cabía todo no siempre se podía mandar un barco militar entonces pues elevaban a gente muy avezado a marineros que ya eran muy expertos en estas lides la patente de corso a cambio de que lo que tú consigas para que en todo caso de vez en cuando se acordaba pues un diezmo para que le diera al Estado pero para entonces era muy goloso aquello no he dicho la tripulación no iba con un sueldo fijo la tripulación ese había Botín había sueldo carta me meto que lo que le paso a él como hace después del año y medio de la patente de coro eso no encontraban barcos piratas ni barcos franceses final es cuando entra a saco en un barco que ellos pesaba cara francés porque tiene la bandera francesa tenía comentarín francesa craso error y luego resulta que era un barco del imperio el de la India que estaba en tratos con Gran Bretaña par pues el corsario es ese no el persona que puede piratear con permiso legal yo bueno que eso yo queda claro de ahí lo de Corsario patente de corso el pirata es el que se pasa las leyes por el forro y por lo tanto comete un delito porque está pues eso está infringiendo todas las no más legales y éticas el bucaneros muy interesante los bucaneros no porque los bucaneros viene de la palabra que es vocal en que francesa evidentemente que significa parrilla de madera para secar carne lo aún más a los primeros eran cazadores de vacas que luego hacían eso no para que luego se meten a la mar como ellos tienen como costumbre

Voz 10 18:26 a a hacer esa preparación

Voz 1 18:28 gastronómica no porque no Obaba para que no se corromper a la carne tal pues de Buchanan viene bucaneros entonces los que empezaban a faenar sobre todo en la zona de Haití es decir la parte occidental de la española es ahora los bucaneros tenían como una zona muy concreta el caso de los Phillies Bustelo ellos su campo de operaciones era el Mar de las Antillas eran piratas sobretodo del siglo XVII y no se adentraban en alta mar casi siempre era piratería costeras pero siempre por la zona del Caribe del Mar de las Antillas entonces por eso digo cae con pecas diferencias pirata es un término genérico sino para todo Corsario digamos dicho lo que es bucaneros más bien franceses asentados en Haití filibusteros Mar de las Antillas costero nos iban más allá porque no sabían navegar más allá del Illes era más rentable cazar a todo quisque no tanto animales como a seres humanos y luego enterrarlo en las costas de ahí también la fama de los tesoros enterrados en las Antillas en el Caribe

Voz 8 19:24 la floreciente economía de Gran Bretaña se basaba en gran parte su comercio con la India los barcos de la compañía británica de las Indias Orientales habían obtenido pingües beneficios pero la compañía tenía un problema cada vez mayor los piratas el desastre se produjo cuando un pirata inglés el capitán se asoció a otros cinco capitanes piratas para atacar el convoy del imperio mongol de la India consiguieron un descomunal botín de más de medio millón de monedas de oro y furioso el emperador mongol tomó represalias su ejército atacó a la compañía y amenazó con poner fin al comercio entre Inglaterra y la India el Gobierno británico encargó al capitán William Kidd que atrapar a los piratas no como oficial de la Marina Real sino como corsario UCO ir a alguien que tenía un barco y una tripulación al que otorgaban una licencia una patente de corso para poder perseguir a los enemigos del país

Voz 9 20:29 donde no

Voz 0772 20:33 en ese ámbito se movía nuestro protagonista William Monkey no intentando trabajar para para la Corona el bueno pues los trabajos más sucios no aunque como decías antes lo escuchábamos ahora en este fragmento de El tesoro del capitán Kidd un documental de Discovery Max luego se le fue la mano en el sentido de que si esto me va bien si hago de pirata me va a ir mejor no dejó la patente de corso ya se dedica a todo daba todo igual

Voz 1 21:01 no sé yo creo que hay bueno no tomó las decisiones correctas ocurren dos cosas pero cuando él está faenando y navegando por las costas y lo del mar indicó el Océano Indico por una parte ve que no encuentra los piratas que quiere encontrar lo que encuentra son barcos mercantes pero eso no le da ningún tipo de satisfacción

Voz 7 21:21 se encuentra al final

Voz 1 21:23 lo que él piensa que ya es la joya de la corona no Hedges él queda Merchán acordaría el para toda la vida incluso cuando estaba colgando en la cuerda que por cierto tiene cargar dos veces en mil setecientos dotarse para que veas el pensamos que tenía el golpe de suerte bueno cuando llegaban al patíbulo no hay cerca del Támesis sube las escaleras les ponen las la soga arrojan las sogas ese rompe todos en la que me alegra pero te tengo que tenía mucho interés entendemos cuerda que te hacemos otra acuerdo no porque por entonces eso es consideraba como designio divino dijo hombre pues parece que Dios no quiere que muera entonces vamos a darle una segunda oportunidad pero estoy tenía la sentencia de muerte ya establecida desde hacía bastante tiempo entonces le ponen otra soga si Le cuelgan con pues bueno que él durante hasta el último momento siempre pensó que así va a salvar Barbosa en el caso de cuando está ahí después de la Navidad de mil seiscientos noventa y siete está en enero de mil ciento noventa y ocho ya está desesperado la la tripulación está mirando con ojos golosos como dice bueno a quién no estamos conseguir no nada porque la norma es sin botín hoy paga nadie estaba cobrando mucho serán a marineros con familia lo buscó además con Familia para que no tuvieran la tentación de la piratería reeducar después de año y medio con una enfermedad con una epidemia de cólera cabinas se colocó en distintos disturbios que hubo el ambiente era muy enrarecido y como no encontraba algún barco que perfil hiciera rico y que ya pudiera ir hasta Nueva York como diciendo mira ya lo consiguieron la patata de cosas servido para algo no lo conseguía entonces aparece este quedan Merchán en teoría el pensaba que era un barco francés porte la bandera francesa habla con ellos no lo hemos Homo francés es claro yo Vicente Gómez estaban haciendo a rebufo se muy os dejo pues ya está francés de patente de corso párame tocan pues la verdad es que tenía era tenía muselina porque venía de la India entonces bueno tenía una riqueza sin creer el tío Elizo los ojos entrevistas pero al final resulta que era un barco armenio y que formaba parte del imperio mongol por lo tanto era un barco indio un barco colaborador del Imperio Británico ahí es donde seleçao ya los pelos bajo porque él cuando ya se da cuenta de que el carguero había saqueados había además con el barco esto ya habían puesto otro nombre entonces en este caso en el lugar de la aventura Alley que es el que el que hunde al final Madagascar pone el Adventure Price bueno ya está otro barco de este es más bonito más nuevo y con él se va a Boston baile va he pilla no con el con el carrito de los helados por eso en la isla de Gardiner hasta parte de entonces será todas estas circunstancias donde yo creo que son mala suerte por una parte y por otra son malas decisiones tomadas además se produce ese motín porque ven claro no todo estaba cuarto cuando ya se dan cuenta que son barco armenio que pertenece a la a al Imperio al imperio indio pues muchos dice cuidado con los a todos dice nada esto vamos a callarnos hacer un pacto de silencio se un pacto de silencio claro al final les reventó el cráneo a uno de ellos a William Cooper eso también la acusan de asesinato entonces empezó a tomar decisiones totalmente erróneos de ahí que algunos historiadores consideran que Willian quizás el pirata más nefasto de toda la historia pero con mapa del tesoro en toda esa no forma ha le ha dado una nueva oportunidad en el mundo de la literatura y en el mundo de la piratería pero ese fue el momento clave a partir de ahí a pone rumbo a Estados Unidos a pesar de que luego allí cuando están Boston declaran culpable pero lo ejecutan en en Londres no ya cerca del Támesis interesante es que esto es una recomendación que hago a todos los oyentes no de este Cronovisor que miren la imagen de Gillian Keith cuando fue ya orca que cuando se mete en la jaula Moore que eso sí que es muy peliculero cuando hemos visto en Piratas del Caribe que de cuando parece ser una ensenada en una bahía que aparecen ahí

Voz 0772 25:07 el esqueleto dentro de un sarcófago de hierro como si fuera una requería pues de ahí viene sí

Voz 1 25:13 poco a la historia del bien entonces es muy patético

Voz 0772 25:15 esto es muy morboso ver a este hombre

Voz 1 25:18 vestido de pirata ya ahorcado ya ha muerto estaba como la mojama pero dentro de esta jaula de hierro y que estuvo además colgado ya tengo durante tres años esos impresionante esa imagen y esa es la que ha repetido dentro del icónicas y dentro de los arquetipos del pirata se ha repetido como escudo me siento como diciendo cuidado si seguís por este camino si os revela es contra las normas del rey acabaré es como no son ahorcados que es ahora lo de menos sino además quedará ahí un poco como ejemplo de lo que no se debía hacer ya eso sí que ya tengo que es una imagen impactante

Voz 0772 25:46 porque lo decías al principio hay una serie de de iconos de no solamente confundir pirata con corsarios bucaneros filibusteros que cada uno tiene tu propia definición y su campo de trabajo entre comillas sino que hay una serie de de de aspectos de incluso físicos lo del parche de la pata de palo lo del garfio también hay una serie de es cierto que era una vida una vida muy dura o o incluso también el el el hecho de de de de cerrar los tesoros marcar con una X en un plano la ubicación de dónde está decías al principio que se habían encontrado algunos tesoros yo no sé si siguiendo planos o no pero la existencia de esos tesoros como tales existen no sé hay varias y sí

Voz 1 26:30 las Charo ya no sólo ubicadas ha habido muchos piratas no para por ejemplo una de las más famosas o hay ahí aisla no en la isla del roble y es muy conocido por la cantidad de prospecciones que se han hecho de todo tipo estamos hablando de una Escocia en Canadá la Isla de Robben son Crusoe en el archipiélago Juan Fernández Blaise han encontrado o dicen que han encontrado varios tesoros relacionados con piratas algunos españoles en la isla de hecho Coates sobre otros lugares donde dicen que podría estar una de las islas más famosas es la isla de Focus la isla de cocos que estaría dentro de de las costas por lo menos entre el territorio marítimo de de Costa Rica

Voz 0772 27:05 no me digas porque la llaman así está lleno de platanero

Voz 1 27:08 pues imagínate no imagínate porque ahí se habla de tres o cuatro tesoros de distintos piratas que iban allí por qué bueno era un lugar de paso de acceso muy muy boscosa pero también montañosa hay un lugar muy adecuado para enterrar tesoro entonces hay muchísimos lugares donde está estos tesoros se puede ubicar donde se ha ido pues con la tecnología más puntera en el caso de la Isla de Robinson Crusoe en este archipiélago de Juan Fernández el más a tierra como así señalaba antiguamente la empresa Wagner Monterroso dicen que dos tesoros hay van por cierto la gama de Robinson Crusoe porque ahí es donde supuestamente es tu

Voz 0772 27:47 porque son cruciales esto este no

Voz 1 27:49 sí es una épica no que hizo Daniel Defoe eso novela pero que está basada en un personaje real no luego exageró el emitió un poco más años en la isla pero bueno eso entonces en Juan Fernández es otro los lugar donde llegaba no la bahía de Guayaquil ejemplo también era la calle de la Herradura clamaban por la forma donde se reunían los piratas se reía bebía ron bebían cerveza y luego enterraban allí sus tesoros para hay muchísimos lugares pero es cierto que con Willian que se les ha ubicado más pues en esta isla de Gardiner donde todavía la mente está ahí ese tesoro enterrado a saberlo para que es propiedad privada no lo hacen no da ningún permiso ninguna autorización pero luego estaría este barco que encontró en la aisla vietnamita tú ya sé que hay me imagino que a las relaciones con bien Anson son mejores para hacer algún día algún tipo de prospección y sobre todo llevar maquinaria porque es cierto que esos planos indican claramente que la isla corresponde a la es la vietnamita vale todo esto es lo que ya tuvo que ha generado un poco todo eso no pero ya digo que en España también tenemos nuestros propios piratas tenemos también nuestras propias ubicaciones este parece Nacho en alguna ocasión tenemos que hacer un Cronovisor claro disimulo dato de Amaro Pargo por ejemplo de Benito Soto que eran piratas muy nuestros muy castizos pero que eran igual de salvajes que el resto de los piratas de la época

Voz 0772 29:02 aquí siempre ha habido esa historia de romanticismo alrededor de de de los piratas no solamente desde el punto de vista iconográfico desde el punto de vista estético las últimas Petit películas de Piratas del Caribe no de Piratas del Caribe también ha marcado un poco el devenir eh llega Carnaval y todo el mundo se disfraza de de piratas pero la era muy entrañable que hace cosas muy insólitas muy extravagantes

Voz 1 29:30 pues es verdad que ha generado toda una saga de Piratas y además con esas listas con ese gorro luego a la par ya tengo la realidad cuando tú ves imágenes de los piratas auténticos ves que cada uno hora de su padre Beck lo sabía más salvajes y lo sabía muy caballeroso va bien un poco ese mito no del romántico que siempre está buscando a una princesa o una doncella para raptar y luego se enamora de ella bueno pues todo eso era mentira no no respetaba la vida de nadie y más si encima era una una causa de es decir que era una persona noble pues automáticamente ponían una recompensa directamente al agua no tienen ningún tipo de problema porque más era o las suyas las que no tenía ningún tipo de cortapisa

Voz 11 30:11 mi corazón sangra al pensar que alguien tan débil como tú haya tenido que defenderse sin ayuda de nadie iba sillas capitán se porque me abandonadas pensaste que así sería a repartir en vez de cuatro es cierto ahora somos cuatro otra vez que me dices quién ha dicho Cuba Boyle si dejáramos mucho dinero sus manos lo haga estarían en bici estás proponiendo que los apartemos del camino de la tentación con la ayuda de una yo no soy violento providente esto a la gente violenta pero no puedo permitir que alguien interrumpa soy un hombre ambicioso y tú lo sabes muy bien uno viciosos y bastante osado hizo quieres hacerlo rápido para llegar a serlo nombre tan vulgar como yo necesita muchísimo dinero y por ese motivo me gustaría que fuésemos dos menos arrestar

Voz 9 31:26 no

Voz 0772 31:27 dos menos a repartir decían los protagonistas de esta película El capitán del año mil novecientos cuarenta y cinco que refleja perfectamente lo que estabas comentando en los últimos minutos Jesús ya para ir acabando esa idea de traición de aventura al mismo tiempo de supervivencia pero sobretodo de traición de violencia que había dentro del mundo de la de la piratería en donde te podías dar la espalda y el segundo tenías y ocho puñaladas trapera no para intentar no solamente como escuchábamos ahora reparte el dinero sino que no participar porque a lo mejor todavía no lo tenías pero que no participara en esa repartición no sé

Voz 1 32:06 venga a claro a todo el mundo era sospechoso de todos los que me imagínate entre del mundo de la delincuencia todos miraban de reojo o deseo tú eras malo pero el otrora peor no de hecho yo uno de los piratas que más temía William que era coliflor que era al que tenía que perseguir y no lo hemos dicho hunde su barco pertinente para que no le capture el suyo y bueno yo me voy pero no le voy a dar la satisfacción de que utilice mi barco y eso que ya tenía la bastantes vías de agua a gente pues eso facinerosos a gente de mal beber algunos bueno pues que tenían algunos atisbos de cava de caballerosidad pero cuando les daba la gana y sobre todo con los suyos pero es cierto no olvidemos estamos hablando de gente delincuente Dunga me refiero a los piratas los corsarios que tengan un código de honor por la cuenta que les tenían un hombre lo interesante de todo esto es eso que a día de hoy poco como conclusión como corolario es que William quizá generado ya te digo una leyenda que se perpetúa con esta película no de charla con él me lo centros cuarenta y cinco con la novela es más bien un cuento largo de El escarabajo de oro de dar alas no ubica el tesoro en el lugar donde supuestamente estaría pero se sabe que se basa en William que el ambienta en la isla de Sullivan en Charleston en Carolina del Sur pero por una serie de detalles que da y sabe perfectamente que había inspirado un poco en Gillian Keith tesoro enterrado descartó de son generó esa expectativa esa leyenda de que William Kate se seguirá hablando de él porque cada cierto tiempo es una noticia en el periódico diciendo que se ha encontrado pues un mueble con un cajón secreto un mapa o cualquier lingote de oro cerca de donde el llegó a bueno pues eso arrasar a los barcos enemigos se va se va a volver otra vez a retro a alimentar la leyenda yo creo que es lo bueno que tiene este tipo de personajes que a pesar de su muerte ignominiosa pero bueno acaban prácticamente todos así su leyenda pero se ha perpetuado hay muchísimos piratas que nadie sabe nada de ella pero sin embargo del se habla una y otra vez porque sencillamente porque creo un icono ya es icono es a pesar de que fuera un mal pirata aunque fuera un mal Corsario pero sí fue un personaje que tuvo la habilidad de esconder un tesoro pensando que le iba a salvar la vida que le iba a decir eso es lo que le ha hecho pasar a la inmortalidad porque todavía se siga hablando de su tesoro

Voz 0772 34:28 fíjate que en una de esas normas de nuestro código de honor de Cronovisor es abandonar el pasado regresar al al futuro en este caso el el presente sin perturbar absolutamente nada y estoy viendo todas esas monedas de oro ahí delante de los otros en la playa y me están dando ganas de hacer algo que no debíamos así

Voz 1 34:48 la T Nacho que esos tesoros están malditos

Voz 0772 34:51 es vámonos por lo que vamos a ser pronto íbamos a volver al al futuro a nuestro presente así que Jesús Callejo al abordaje muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia