Amaia: "Es muy difícil hacer un disco, y es la primera vez que lo hago"

Voz 2 00:18 no eran lo van a creer pero

Voz 1995 00:20 para que la radio leerle la revista difícilmente la tele por ejemplo gente cree que no pero es mucho más difícil mentir en un sitio donde te están radiografía constantemente y sin te pilla quite pillarle la tele de puedes disfrazar maquillar peinar vestir un decorado algunas luces cómo estás

Voz 3 00:37 buenos días han vaya muy bien muy buenas días estás feliz si estoy muy contento la verdad eres feliz soy Félix soy feliz Se podría decir que soy feliz sí

Voz 1995 00:47 Amaya ya lo saben se ganó a todo un país hace ya algún bueno no mucho tiempo hace un par de años con una inusual mezcla de voz de naturalidad y por supuesto de mucho talento desde entonces una enorme comunidad de seguidores permanecía a la espera de su nuevo disco que ya es uno de los lanzamientos más esperados el pop español y si todo va bien

Voz 3 01:07 oye iba en septiembre si todo va bien si todo va bien por ahora todo va bien

Voz 1995 01:12 es que esto hay algunos secretos de Estado que es qué pasó realmente el 23F como si hace un buen Socar la cómo va a ser el nuevo disco de mayas es casi secreto de esta hora birdies

Voz 4 01:22 bueno no tampoco soy pero pero si te da bien yo ahora mismo la verdad es que estoy bastante es como que lo más difícil ya ya lo hemos hecho porque al final está practicamente el disco terminado

Voz 1995 01:33 está para pera pera pero como que está prácticamente en dos años

Voz 4 01:38 un año y medio sí sí lo de hecho se terminó hace poco pero es que al final un disco yo también lo he aprendido este año y medio que que no sólo son las canciones son como muchísimas muchísimas cosas que yo ni me imaginaba

Voz 5 01:51 hay iban y la verdad es que estoy

Voz 4 01:54 ya ya ha pasado lo más difícil y ahora estoy bastante tranquila porque porque ha vivido momentos te bastante nerviosismo

Voz 1995 02:00 padre Paco de Lucía me decía que él lo que le hubiera gustado deshacer un disco al final hacer un disparo un disco sólo imagínate que toda su vida pero voy a hacer porque en el fondo uno pues te pasa dicen los Paco nunca termina estar contento con niños ya aquí tenía el puesto yo más más que hay podía haber

Voz 4 02:22 claro es que yo creo que nunca está Osán no es normal es como que siempre se puede hacer todo de muchísimas maneras

Voz 1995 02:27 muchas veces se a veces si es es algunas cosas de tu vida

Voz 4 02:34 en el momento no estuvo tan mal igual también lo es tiempo es cambiar mi pero yo creo que nunca nunca es San no hay extremos de siempre se puede hacer de muchas maneras todo

Voz 6 02:44 el Paral también burlar la ahí está

Voz 4 02:47 claro si esa es verdad hay que saberlo pero bueno es es muy subjetivo yo creo entonces

Voz 1995 02:52 porque además has discos antes fíjate que vamos a aparecer aquí intuyo unos abuelos esto pero antes como había una pista se grababa a la vez que tenemos en diez días estudio después todos incluso la película The Queen que se fueran bueno dos meses de estudio son dos meses no puede está día más pero ahora con toda la nueva tecnología la vida cambiando a modificar subiendo bajando quitarle ese poquito de aquí sube la guitarra es decir no tiene fin realmente no

Voz 4 03:19 sí es verdad es que es que se puede hacer de infinitas maneras todo entonces es imposible que algo sea correcto o no es como

Voz 6 03:27 pero tú eres como artista cuáles resulta más tenso Palate en un estudio o cantando desde el escenario con público

Voz 4 03:37 yo creo que vivos yo creo que lo del estudio es como más porque al final cuando estás cantando en el escenario ya está todo montado y en ese momento no tienes que decidir nada simplemente tienes que hacerlo y hasta entonces no tienes que pensar pues esto lo tengo que hacer así porque ya lo tienes trabajado en Cameron estudios y que claro ahí es donde donde se formó

Voz 2 03:57 sí claro claro en esos por eso

Voz 4 03:59 entonces sí que es verdad que es un poco además yo que que su primer disco Gea hoy es esto es la primera vez que lo hago en toda mi vida y no tengo experiencia entonces necesitado bastantes personas que me aconsejen porque yo no me veía capaz de hacerlo y decidir esas cosas yo sola porque me parece que es muy difícil y más si si es la primera vez que lo haga

Voz 1995 04:21 te lo dicen si quieres llegar pronto a veces sólo si quieres llegar lejos tienes que ir acompañado cara esas del este que hablamos que saldrá en septiembre si hemos conocido algunos adelantos como este

Voz 7 04:38 porque miro con otros Oz Un solo es un buen tiempo

Voz 1995 04:52 consciente maya que dentro de treinta años esta canción de va a acompañar toda tu dentro de treinta años de las un concierto así en Madrid alguien del público va a gritar gente toca la de nadie podría a la del primero disco de te la van a pedir dentro de treinta años esta canción te va a acompañar siempre inmobiliario con el que pasaba viajar el resto de tu vida sí

Voz 2 05:19 me alegra mucho porque esta canción a mi me encanta era verdad así que buena compañera de viaje dice si ese si a mi me gusta mucho esta canción

Voz 1995 05:30 voy a estar ahí has aprobado por cierto sí

Voz 2 05:33 sí se ha aprobado he sacado un sobresaliente sobre si me como cosa decirlo pero pero si usted quiero decirlo sí porque porque me sí sí sí sí ya tengo el título Hito uno o el culés es del agrado profesionales el grado medio que son seis años como como me vio con agrado me dio luego está el grado superior qué son cuatro años cuatro años bueno sí sí pero igual a esa yo quiero hacer grados superiores a quiero seguir formando me pero con el piano clásico no lo sé igual con otra cosa para porque es que llevo ya muchos años en el mundo del clásico oí muchos años si mucho bueno muchos años pero para mí sí para mí si un porcentaje elevado esto ha visto pero

Voz 1995 06:22 mente en tu vida bueno vaya va a tener un nuevo disco en septiembre pero ha tenido la amabilidad de venir a contarnos que en septiembre mate les un nuevo disco no es uno de los grandes secretos de Estado así que vamos a hacer una pausa no se vaya porque lo mismo nos lo cuenta en una seguros

Voz 8 06:47 ya ya

Voz 9 06:51 en tu

Voz 8 07:01 pero no quiero hablar

Voz 1995 07:10 siento la noticia que tenemos a esta hora con Amaya es ha sacado sobresaliente acabado los estudios medios de clásicos momento el titular que tenemos de la mujer que ha unido musicalmente las dos Españas es la única persona que pasó de ganar Operación Triunfo

Voz 10 07:31 son dos

Voz 1995 07:33 dos absolutamente irreconciliables irreconciliables hasta que tú llegaste mañana

Voz 3 07:39 todo lo bueno

Voz 1995 07:42 no sé no sé que sería esta tercera España de su tiempo a ver si eres tú la tercera es la solución

Voz 4 07:49 bueno en realidad a mí tampoco me pasa es algo como muy a mí me hace muchísima ilusión la verdad me cuando me dijeron que iba a tocar en el Primavera Sound cuando me lo ofrecieron yo también era como que no no me no me lo esperaba por eso por eso mismo porque cada vez hay de Operación Triunfo y era

Voz 3 08:05 pero qué voy a hacer yo ahí sabes pero pero si no sé a mí me hizo muchísima ilusión

Voz 4 08:11 sí es verdad que no hay que tener al final porque una porque alguien salir de Operación Triunfo no puedes en primavera

Voz 1995 08:16 como vino bueno pero hace falta que alguien llegará y lo hiciera parecía imposible hasta que llegaste tú lo hiciste que Talgo la modernidad como Berni los modernos índice en primavera

Voz 4 08:28 bueno son muy majos si son todos muy majos Saavedra depende de que hay que persona pero como todo

Voz 1995 08:35 eso de vivir al final ambas aprobaba con sobresaliente que es estupenda pero ese vivir si lo es decir muchas veces porque un cuando alguien saca un sobresaliente hay que decirlo mucho pero tres vivir sometida constantemente al juicio los demás en el caso del sobresalientes objetivo no sé si esas estoy a mucho estar permanentemente sujeta el juicio de los demás

Voz 4 08:59 bueno eso es algo que yo tampoco porque yo soy una persona que suele relativizar bastante las cosas entonces no le prestó mucha atención mucha atención sí que es verdad que que me entretiene porque yo todos los días leo Twitter y miro a ver qué dice mi pero si me afectara realmente no lo haría porque no sana sería sano pero veo que no me afecta tampoco entonces no no no

Voz 1995 09:22 yo todas las mañanas no Amaya Google

Voz 3 09:25 sí sí siempre

Voz 1995 09:29 ahora ver saliente a nivel que que sepa es que siempre cuento pero tú sabes que todo tiene una cuenta en Yahoo sí que gusta contarlo entonces para ir a su cuenta jo que sería bastante antiguo va a Google y pone en Google pone Yahoo entonces hay

Voz 2 09:48 a mí me parece bien

Voz 11 09:50 a mí no me cambia no está roto que bailar

Voz 2 09:55 eso es lo lo sólo paga en Twitter

Voz 1995 09:57 siempre busco Amaya vale en Twitter dio nada les les pone a Mallarmé el Salamanca Montero Salamanca hijos Instagram Amaya Alfred relámpago Amaya disco Amaya nadie podría hacer doy gentes Yao sí grados cada Amaya claro que voy a poner si si nadie Bala había estado alguna de esas noticias destacadas hoy más inteligentes de lo que parecía Operación Triunfo por supuestísimo de Vilar en una alfombra Joaquín pesados mesa no sí sí es verdad descuido basado él es cuidar a ver porque él es The Huffington Post el descuido de Amaya en Instagram a esa es porque es verdad que la cosa con

Voz 4 10:46 sí eso lo hice adrede porque es aquí lo de la la captura de vídeo del de los vídeos que han salido en veo hace poco que es bueno con tocado en directo las canciones no es justo lo estaba estaba haciendo el como una captura de vídeo para ponerlo en instan al enlace y así gustó recibí como un telegrama de Núria Graham además comentados los vídeos que busque maravillosos

Voz 1995 11:08 eso sí entonces es como que me hizo gracia

Voz 4 11:10 sí lo hilo y lo subía sí pero dentro

Voz 1995 11:13 pido nada no no fue como esa tampoco fue

Voz 4 11:15 algo algo intencionado pero dio la casualidad de que justo lo

Voz 6 11:21 está valorando bajo lupa no cualquier tipo de todo este tiene que se dice

Voz 4 11:31 poco es un poco raro pero bueno ya me he acostumbrado aunque también es verdad que cada vez conforme pase el tiempo todo ese tranquiliza más eh porque al final el boom de OT se va desinflando y es como que ahora mismo yo estoy mucho más tranquila que hace un año y medio hace un año y medio a todavía más locura

Voz 1995 11:46 te has ganado mucha gente hoy en El País una esta queda escritas me flipa el pop español de Marisol y Julio

Voz 2 11:52 es verdad última Expósito

Voz 1995 11:55 la última vez que hablamos hablábamos hablaste de un grupo mexicano que te daba de

Voz 4 12:00 él

Voz 1995 12:02 ahí tienen un motorista de policías argentinos y perdona izados si luego acabase trabajando sí sí constante ojalá he o Hendrix bueno no sabemos cómo va a ser el disco pero ya más o menos a esta mañana hemos tenido gran ruido en el equipo de Hoy por hoy hemos dicho vale en el disco llama ya conocemos relámpago

Voz 9 12:28 sindicalista

Voz 1995 12:30 además del disco lo que todos sabemos que te has inspirada en artistas como se Stevens

Voz 12 12:36 no

Voz 1995 12:51 sabemos que esta canción de Kanye West

Voz 13 12:54 eh eh

Voz 14 13:03 eh

Voz 1995 13:07 yo nosotros vamos a sumar una una canción un tema a esta mezcla de Van Marwijk en clínico es Cecilia

Voz 1 13:14 en su actriz

Voz 1995 13:19 si juntamos todo eso un me sale algo parecido

Voz 4 13:23 si es que no sé el disco la verdad es que hay ido como tomando diferentes caminos desde que empecé a hacerlo en ver el más o menos el verano pasado a principios de verano pasado es como que ha ido cogiendo muchas formas a lo largo de todo el proceso es como que cada vez iban cambiando pero pero de una manera muy natural porque al final no había planeado como quería que sonase simplemente me dejaba llevar un poco por lo que salía y al final ha salido esto pero es verdad que todas estas referencias han estado en el proceso

Voz 1995 13:51 y Marisol Marisol escaseando

Voz 4 13:54 Aris yo creo que es una referencia que ya llevo integrada dentro saber como que inconscientemente porque es algo que siempre desde que nacieron

Voz 2 14:02 el ensayo canto por Marisol de

Voz 4 14:04 eso es como que empecé a cantar por Marisol

Voz 1995 14:07 pero no sé por qué pasa en todas partes no como que hay un gran Bob luego hay una generación como que rechaza justo lo que viene antes y luego llegado otra generación empezaba a la hora de valorar otras lo que veía poquito antes es una vuelta poco tonta porque ya podíamos hablar desde el primer día pero como uno valorara a algunos de los artistas que han dado forma a quiénes somos en este país ayer justo donde está sentada estuvo el ganador de Eurovisión Salvador sabrán

Voz 2 14:31 esto es maravilloso

Voz 1995 14:34 quedamos quedamos en vernos a tocar por los hoteles porque eso sí lo eso son los verdaderos músicos a los que esta noche iban a estar tocando en hoteles en Gandía Mallorca en Benidorm en Málaga eso no está apagado gente siguen que están tocando tu canción seguramente

Voz 3 14:51 seguro

Voz 1995 14:52 deberíamos irnos note mira voy a hacer es la misma propuesta de ayer con con Sobral deberíamos sino a un hotel de Magaluf IPI empezaba lo bueno no lo veo podríamos frugal

Voz 2 15:06 también es extrema

Voz 1995 15:08 bueno qué opinas de de Eurovisión ya con todo el tiempo no por no hablar de lo de este año y de Madonna se cómo recuerdas toda aquella pues fue

Voz 4 15:18 bastante locura la verdad porque nosotros acabamos de salir de Operación Triunfo y teníamos justo nos vino todo a la repercusión que había tenido que nosotros no éramos conscientes entonces fue cómo no dio tiempo de asimilar lo sabes porque literalmente un día después de la gala final ya estamos haciendo promoción de Eurovisión y fue como y además es como que no teníamos poder de decisión claro todo lo que hacíamos Nos lo imponían y a mí eso me agobia bastante y aparte era un ambiente en el que yo no no me sentía muy cómoda pero pero bueno también aprendí muchísimo en esos meses porque hicimos muchísimas cosas entonces me sirvió también para aprender

Voz 1995 15:55 santa hindú tienes la sensación de que es una nebulosa de una película de otra persona

Voz 4 16:01 pero yo estuve un poco sí es como si hubiese sido un sueño algo es como si es como que no lo recuerdo total a es como que lo recuerdo con algo como si fuiste hubiese difuminado sabes no recuerdo en yo veo la actuación y digo esto esto pesa pasa

Voz 1995 16:17 a ver de verdad me parece mentira tienes planes para San Fermín

Voz 4 16:21 para ajustarse el concierto el cinco de junio

Voz 5 16:25 lío en el en Galicia ir a San Fermín los casos sí sí sí

Voz 2 16:35 bueno

Voz 1995 16:36 el chupinazo de Amaya va a llegar en forma de nuevo disco en el mes de septiembre tenemos canciones como esta

Voz 15 16:44 una pasta

Voz 1 16:46 yo están a esta nación no va a estar en el eslabón

Voz 2 16:59 que que esté sólo sabes porque si cobra más importancia a mí siempre me muevo lugar

Voz 1995 17:07 permíteme Amaya un fantástico lugar al que tú vayas todas las suertes y vamos a esperar a tienen escucharla sea lo que sea que vaya muy bien muy bien muy bien toda la surten

Voz 2 17:17 muchísimas gracias y viva San Fermín gora San Fermín

Voz 16 17:29 no