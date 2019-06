100 Yardas - Esta es nuestra quiniela. ¿Y la tuya? (Programa 169)

Voz 2 00:00 entre

cien yardas

Voz 4 00:33 el pastel porque ya sabéis que os dejamos

Voz 1025 00:36 sirve ahora a un poco un poco huérfano sólo porque hemos estado viendo que en los dos últimos años tanto en julio como en agosto hicisteis trabajito de deberes Si descargas seis más de cinco mil minutos Depot cada así que me imagino que no más de cinco mil pocas cinco mil hora dos al cinco mil entero a digo no diga nada cinco mil podcast Gasteiz en julio y agosto del año pasado así que espero que hagáis lo mismo y hagáis los deberes este año y lo que haya pasado lo apuntabais nosotros estamos de vuelta el veintiocho de agosto ojo porque vamos a volver de manera muy especial vamos a hacer las dos semanas antes a que arranque realmente el cinco de septiembre está comenzando la Liga bueno pues ese veintiocho IS cuatro de septiembre veintiocho de agosto cuatro septiembre vamos a estar preparando dos programas especiales analizando todos los grupos primero todos los de la nacional después todos los de la americana para que tengáis toda la información de lo que va a suceder a partir de ese instante pero hoy hoy un programa especial y tengo a todo el equipo médico hacía días que no juntaba yo tanto doctor en la misma plaza para empezar Chris al hombre a la embajada que está a punto de ser nuestro próximo corresponsal el segundo que tendremos en Estados Unidos porque se nos va Colorado o la crisis qué tal estás bienvenida

Voz 5 01:54 hola buenos días

Voz 6 01:57 algo si esto en temas de mudanza

Voz 5 01:59 es muy muy triste de que ya se acaba mi mi tiempo aquí pero feliz de estar de trenes con con ustedes otra vez más en la capital

Voz 1025 02:07 pues será un lujazo tenerte y luego desde Colorado si te dejan idiomas lo en Colorado mucho sí

Voz 5 02:13 a un un shock Ése el cambio del horario voy a tener que pararme muy temprano para estará

Voz 1025 02:18 nosotros hecho con gusto no pasa nada porque

Voz 5 02:22 en en Colorado tenéis que centro Time

Voz 1025 02:24 tenéis que es es más

Voz 5 02:27 entonces todos estos dependiendo en la la época del año puede ser ocho horas o siete

Voz 1025 02:33 el juez basa madrugar pero como campeón el equipo también en Barcelona Louis Jones qué tal estás si bien bien tú tienes tú

Voz 7 02:45 la voz voy

Voz 1025 02:47 yo Sagasta y no sé por dónde le pillamos Saviola Iker qué tal estás

Voz 8 02:52 pues aquí estamos en San Sebastián quién mejor plan para estar en la placita o en la piscina tirado en una hamaca escuchando cien yardas y repasando programas es que yo entiendo a la gente que eso lo ha bajado

Voz 1025 03:02 vamos es es que es que es un idearon es el programón de el verano

Voz 6 03:05 sin ninguna duda a la última

Voz 9 03:08 la adquisición de las de Iker novedad las mojadas estamos haciendo sea que no López

Voz 1025 03:12 cuando vamos a presos de digo yo que empezamos la temporada presos Roger peor si se queda ahí estaba Rubén e Ibeas el rookie la rookie cómo estás buenos días buenas tardes a escuchar

Voz 6 03:26 podcast

Voz 10 03:27 hola qué tal cómo estáis perfecto en las Islas Canarias disfrutando del Paraíso

Voz 1025 03:32 ahí tienes otro otro otro

Voz 0684 03:34 creadora del vea en nada se incorporará Andrea

Voz 1025 03:38 Andoni en unos instantes tendremos también cómodo a queden Garay desde con ética el hombre de bien y bueno hoy hoy queríamos ocho estábamos hablando Iker y yo queríamos darle una vuelta para para mojar dos un poquito obra para sí para un poquito de charco es un poquito charco porque llegan técnicamente dos meses para que esto empiece da para que veamos qué puede pasar en la Liga Yeste es el programa que vamos a guardar para recordar luego las cosas que hemos dicho antes de que arranque la temporada hay mala idea con este programa porque este es el que se guarda el que todo el mundo y tú yo veo a los dos Vince campeón desde la Super goles

Voz 0684 04:17 donde a media

Voz 1025 04:20 ya desde octubre ya desde la Super Bowl en el patio de colegio pero a dos no

Voz 9 04:25 no habla nadie bueno

Voz 1025 04:28 vamos a ver cómo esposa haciendo

Voz 6 04:30 Hay bueno a ver qué pasa no

Voz 1025 04:34 en fin por cierto que hay una noticia ahora de no sé si has visto Iker lo que dice Del Río que que no entiende porque los Jaguar San draft

Voz 6 04:44 dado a Gilbert

Voz 1025 04:46 sea que veo que va bastaba cosa divertida por lo que hago yo no sé si ha visto también Rubén no a lo mejor a dime dime algo que llegue el río

Voz 8 04:56 el que no sé qué hace que no hace más que meterse en charcos con con sus ex equipos les atiza va a los Riders ahora les toca a los Jaguar me parece que se aburre un poquito estando en el paro

Voz 9 05:06 esta esta aburrido hombre tiene que hacerse notar un poquito no a ver si si Trincado no

Voz 6 05:12 pero no sé por ahí viene la cosa

Voz 1025 05:15 estoy viviendo por ahí las cosas que cuentan pero bueno y noticias

Voz 6 05:20 destacadas antes de que empecemos a meter dos en charcos tienes algo por ahí Rubén alguna cosa hay destacar antes de que arranquemos aparte de que llame al río se mete en charcos claro que se ya está garantizada

Voz 10 05:33 la verdad es que la la noticia más yo creo que más importante la esto último día eso es la la lesión de Jona Willian muy ante el Take él de venga que eligieron en primera ronda otra vez otra primera ronda que te va a perder sino todo el año como parece ser que va a ser una William gran parte del año como ha sido otras veces como haciendo

Voz 11 05:53 mil quince dos mil dieciséis ocho con con Billy Prize dos mil diecisiete con

Voz 12 05:58 el coño coño con John Brown no maniobrando con cómo se ha al receptor que eligieron en primera ronda a estar súper rápido

Voz 10 06:10 pero yo no Rock and Royce John Ross parece ser que se vuelve a repetir la historia no te lo primera ronda esta vez con un jugador día festivo que supone que iban a reconstruir Kemal vengan a reconstrucción pues el Sky su su primera ronda del draft parece que hay una una maldición con esa

Voz 9 06:28 un día feliz tiene a los venga crecen los

Voz 8 06:30 danos también Hormigos absoluta por eh

Voz 6 06:34 con la que puntualizando

Voz 9 06:36 con Rubén yo creo que John Brown es la canción esta que te debes cantar a tu hija no

Voz 7 06:40 no no yo creo que

Voz 0684 06:44 es necesario que la cantemos sábado

Voz 10 06:50 no no voy a cantar

Voz 0684 06:52 ha cambiado mucho en cómo queda

Voz 8 06:55 pero en la NFL

Voz 1025 06:58 es cierto hoy Si no ha cambiado la cosa veremos si a la hora que estamos grabando el podcast todavía no se sabe pero hoy se tenían que reunir los investigadores de la NFL con con Hill el el hombre de Kansas City osea que vamos a ver qué pasa Gili que que dicen los investigadores de la NFL que no se nos oye yo que la NFL tenía investigador es querido Chris unos no sé no sé quién tienes lo digo serían competencia de tu departamento jóvenes

Voz 5 07:27 sí sí no sé no sé quién sería imagino que son policías jubilados que ella se encargan de esas cosas pero real

Voz 1025 07:34 de la seguridad de ahí no sí claro

Voz 5 07:37 si no sé qué le haría esa pregunta si va a ser muy difícil siendo un una investigador no oficial que en lo que sí vale

Voz 1025 07:47 vale no me digas más que dar también no claro

Voz 9 07:51 tenemos el tema que será inmediato yo creo que ya no lo podremos decir pero que ya huele a a que será así es el nuevo contacta ACS llevará Prescott escote a Dallas ha dado claramente indicios ya la vasos de que bueno va a ser su Cormac fuerte y bueno pues ya para trabajar en la en lo que va a ser el tema aspecto contractual en los próximos días barra para horas Osaka

Voz 8 08:16 como Amorín dio como no podía ser de otra manera está claro

Voz 9 08:21 sí sí sí

Voz 8 08:23 tenían que renovar

Voz 1025 08:26 bueno sí incorpora Toni hola chao Andrea cómo estás no lo que tuviste mala noche ayer

Voz 7 08:37 las cavernas estoy estoy viendo es que bueno ahí vamos

Voz 1025 08:41 por levantarlo estáis todo entre Chris que está con da que yendo puede con su vida tú qué tal madre bueno vamos a hacer Cantero vamos a arrancar con la trastada que nos quiere hacer Iker sagas y luego vamos a hacer bueno pues eso les vamos a echar una mirada a un poquito a dos meses de de instancia como vemos en el arranque de la temporada así que Iker que jugó nos traes hoy

Voz 8 09:05 pues traigo el de pronosticar ahora que no sirvió absolutamente para nada es decir a muchísimos meses vista en lo que puede pasar en el mes de junio sin conocer absolutamente nada vamos a divertirnos un poco porque lógicamente mirar una bola de cristal y la sensación es que tenemos ahora que no pueden ir más allá les voy a proponer elegir campeón Super Bowl EMI Pi mejor jugador defensivo si los campeones de división justo pero ya os digo es sólo un vistazo de que creo que quizá pueda pasar pero no eres

Voz 1025 09:40 estamos muertos con lo que nos está pidiendo piensa que vamos ya bueno yo que pensaba que íbamos preso no vamos tan las barbaridades ahora

Voz 8 09:48 pero sólo es para divertirnos y cuando lo miremos en enero decir mira lo que pensábamos lógicamente no tenemos argumentos lo que quiero es que hagamos una Freddy Rincón con sensaciones

Voz 6 10:00 sí sí

Voz 1025 10:04 vamos a empezar venga lo primero que tenemos que tirar

Voz 6 10:07 ar

Voz 8 10:07 quiero empezar con las divisiones os voy a en una por una y me tienes que decir el campeón de la División

Voz 6 10:13 venga va

Voz 8 10:15 a veces es que tienes para elegir los patios los All Things los mil solos en una en la que todos vamos a coincidir venga

Voz 9 10:23 los pubs amigos

Voz 8 10:25 llevan diez años seguidos ganando aquí también

Voz 0684 10:30 bueno pues yo voy

Voz 1025 10:31 es decir los jets porque Miami no está bien pero

Voz 0684 10:33 qué has hecho hacer una sorpresa Coke señores Dios vamos rookie tú que crees Yeray el ganador

Voz 1025 10:50 esta qué grupo está en Miami porque los ve muy bien pero el grupo

Voz 7 10:56 es que me puede seis sois de pasar otra vez

Voz 1025 11:01 a Alemania apoya me tuvo lo vendo Sonia

Voz 6 11:04 eso Andrea

Voz 0684 11:08 sí

Voz 7 11:10 veremos si es la UE

Voz 13 11:16 es que luego podría equivocarme medio

Voz 1025 11:20 average

Voz 7 11:20 y cuando no

Voz 13 11:23 por decirlo de saber que lo hacían hacerme y luego el de siempre que yo no lo hago pronósticos

Voz 8 11:29 lo haré por qué

Voz 1025 11:32 usted porque es por qué

Voz 8 11:35 para divertirnos claro bueno venga ya te digo tengo clara yo no tengo clara esta el jugador defensivo del año ahora mismo pero bueno tenemos cuatro ha apuntado ha apuntado que por favor

Voz 9 11:49 que acaban de fichar a un jugador de rugby temen por cierto

Voz 1025 11:52 John tú quieres seguir en la rama sí sí

Voz 0684 11:56 ahorra comentarios

Voz 8 12:00 ya va a una división muy difícil muy difícil a veces se norte Rey Ben Stiller o venga

Voz 6 12:10 Brown dio Brown yo también Louise Brown

Voz 5 12:16 yo no yo estoy entre Brown y Pittsburgh si uno está claro

Voz 1025 12:24 de un lado te echamos el país bueno

Voz 6 12:27 yo digo que los Brawn llegan

Voz 5 12:29 a los play house pero no van a ganar la división entonces

Voz 1025 12:31 Stiller muy bien Steelers aquí rookie tú qué

Voz 0579 12:35 Rice

Voz 7 12:36 el todos los Rubén

Voz 14 12:42 como ha plantado en la defensa la sí sí sí si si bien bien

Voz 8 12:49 yo me gusta que voy a decir Brown también tú Brown también

Voz 1025 12:51 en el señor ni que cree usted señor dado ni

Voz 0579 12:55 a ver

Voz 7 12:55 el tambores como sepáis

Voz 0422 13:01 le no es noticia te digo la verdad no me tenéis que dejar que todos los matices

Voz 7 13:09 pero pero

Voz 0422 13:12 qué decir Brown no ya no es original pero precisamente por eso

Voz 0453 13:17 hombre lo digo así un poco también por simpatía pero creo que ahí antes adora que primero algunas cosas llevo pensando mucho tiempo que los muy mal para los brazos este año es que empiecen con

Voz 0422 13:30 tanta expectativa si eso sí yo miro

Voz 0453 13:33 no

Voz 9 13:33 eh sí pero mantiene

Voz 0422 13:36 en la que ya hay tres dicen que los bravos gana la Liga aunque ganan

Voz 0453 13:41 no la dividir el anuncio de que

Voz 0422 13:45 son el quinto equipo me mejor pagado a digamos que según atacó Éstas son el quinto equipo para ganar la Super Bowl

Voz 6 13:55 ya ya

Voz 0453 13:58 dos años de de de Macy's que el segundo año Don corto siempre puede ser complicado famoso son el primer año de quitas como SCO hindú luego eso sabes que es un equipo que no está acostumbrado a revés eran solos contra el mundo porque cree en nosotros

Voz 12 14:19 ahora de repente

Voz 0453 14:21 trae con esa carga de decir es que incluso les dan como quinto mejor equipo favorito para ganar la Liga

Voz 9 14:28 pero yo creo que es bienvenida para ello se yo quisiera en

Voz 0422 14:31 hombre juegan mucho mejor sin presión ellos el año fantástico para aspecto así el año pasado cuando empezaban a tener un buen

Voz 0453 14:39 equipo y nadie esperaba nada de ellos y ahí están los resultados este año empiezan ya con esa lesión de que de que bueno como objetivo mínimo no están poniendo ganar casi casi ganado la división

Voz 7 14:52 bueno yo lo he dicho dicho está muy bien

Voz 8 14:56 anda anda Andrea varios años defendiendo a los cuando se contra viento y marea cuando todo el mundo les aterrizaba hombre ahora te toca disfrutar poco eh

Voz 9 15:03 si no estoy igual

Voz 0422 15:06 la verdad hay tanta nacionalista así

Voz 0453 15:08 precisamente por eso tiene que ahí no hay no se estén me gusta me puedo equivocar

Voz 8 15:15 no

Voz 9 15:18 tal un Revenge of All Brown

Voz 6 15:22 claro yo espero

Voz 5 15:24 puede salir desastre ahí también

Voz 15 15:27 ay ay

Voz 1025 15:29 lo tiene claras oportunidades como los jets ella más temas al siguiente

Voz 8 15:35 momento por por favoritismo tenemos Patriots Brown vamos con la A es ese sur donde cualquiera de los cuatro creo que puede ganar la división perfectamente Texas Cols Gaitan So Jaume Coll

Voz 0579 15:49 Luis como Luque

Voz 16 15:54 me voy

Voz 10 15:55 si me dicen que Kosme de La Caixa misa que Kohl pero creo que va a tener un buen año

Voz 12 16:01 me voy a quedar con Jaguar

Voz 5 16:05 creéis que yo también con los Colts que van a que van a seguir subiendo lo que han planteado el año pasado y lo que lo que están ahí lo que están

Voz 6 16:18 teniendo ahí muy bien yo voy a tirar por los Jaguar bien

Voz 9 16:21 ya bueno vale yo

Voz 8 16:23 quiero quiero que Kohl pero voy a decir hay

Voz 6 16:27 si tu ahí

Voz 1025 16:29 cuando Andrea tú tú razón

Voz 6 16:31 mira por dónde viene

Voz 7 16:35 oye

Voz 0453 16:36 en lo que dice Rubén y para no complicar loco

Voz 7 16:44 es la primera vez que él no quiere complicarse con una cosa

Voz 8 16:51 Cáritas van para arriba del Henry acabó muy bien el año verano parece que se lo está currando no les quita la pelea no

Voz 9 17:00 no Pedro tú apuesta es heavy eh

Voz 7 17:03 ahí va Iker va con dos

Voz 8 17:05 lo que hay que apuntar pero bueno el favorito lo que votamos aquí los Colts

Voz 6 17:10 muy bien última división de la

Voz 8 17:12 pues venga AFP oeste Keith Chargers broncos y redes venga Luisa puntos caries eh

Voz 0684 17:23 seguro seguro

Voz 7 17:25 vamos canchas

Voz 17 17:28 yo es que Arias

Voz 6 17:31 yo también Chargers Jones

Voz 7 17:40 demos pues yo yo pues mira qué duda no no no no creo que tengan ninguna

Voz 5 17:46 no no hay ninguna chance pero después ir Denver porque voy a estar ahí

Voz 6 17:50 ah

Voz 1025 17:50 sí claro que vamos a mirar a Barreda

Voz 6 17:55 que no sea caso que haya un vecino que escuche a veces puede haber pues no quiero problemas muy bien rookie que

Voz 10 18:05 pues voy a irme con con Chris voy a decir Denver

Voz 6 18:07 o Eva vaya a otro que se vine a tu barrio y bienvenido cuando quiera

Voz 10 18:13 en lo que va de fiesta de Denver es cosa sería de la mano de Vic yo creo que Aaiún un fichaje que es

Voz 12 18:21 Mike mancha el el

Voz 10 18:24 por de línea ofensiva lo que me parece muy importante paso importante para el ataque pirata que que que deben acompañar al Ademar a grandes esa que tienen

Voz 9 18:33 ya pero loro eh a lo loco en el rookie que vaticina una una Liga muy defensiva e Denver ya aguas Rey Vents osea

Voz 7 18:42 está vaticina una Liga

Voz 1025 18:45 el que se vamos a ver

Voz 7 18:48 mira siempre

Voz 1025 18:52 en Yangon entró a ver Iker ni por dónde viene eh

Voz 17 18:57 alrededor

Voz 9 18:59 sí sí

Voz 17 19:03 dos Chargers dos broncos muy bien

Voz 1025 19:06 esto es lo que va de momento la americana ya saben que estamos en bien yardas faltan dos meses y esto tan sólo un juego estamos buscando el milagro El milagro quizás sería que ganasen los jets he

Voz 2 19:20 su fútbol

Voz 3 19:23 americano

Voz 18 19:28 sí

Voz 19 19:31 ver a Ariza

Voz 20 19:33 hola con respeto sí

Voz 21 19:43 a mí me mantengo

Voz 18 19:45 el estudiante anda

Voz 1025 19:48 vamos a seguir el juego ahora mismo está viendo la primera jornada que aparte empezar en jueves van Packers contra Chicago pero hay algunos partidos bestiales e pensad que tenemos un Steelers Patriots en la primera semana que has Kansas City va contra los Jaguar en la primera semana qué Rahm van contra Carolina que Eagles bancos yo la red skins es que está ahí Jett mil con un poco de suerte como hacen los Steelers ya empiezan liderando macho porque en Miami luego complicado pero ahí vamos a y luego hay un Texas y un bronco Riders de la mala era eh clientes larguísimo

Voz 6 20:27 sí sí pero no primera semana

Voz 1025 20:30 los Brawn van contra los tags querido Iker que Bono no sé si en casa de los brazos lo que ha dicho lo que

Voz 8 20:35 a ver lo quiero ver todos no

Voz 1025 20:38 Curro el primer fin de semana ya que venga vamos por la nacional a ver cómo resolvemos eso

Voz 5 20:45 empezamos

Voz 8 20:46 ese este que aquí vamos a votar todos al al mismo o casi todos cowboys Eagles red skins Giants apunta me alucina

Voz 9 20:56 si tú que si yo si ya Yanguas

Voz 1025 21:02 yo me apuntaría los Xiquets por porque ya que estamos

Voz 6 21:05 no dejaré que además yo

Voz 8 21:09 aparte por simpatía pero porque creo que van a ganarla porque tienen muy buen equipo

Voz 5 21:14 yo de acuerdo también yo no veo otra

Voz 6 21:16 el equipo en ese división con cuatro de cuatro bueno no seguimos quién queda

Voz 10 21:22 aquí yo también

Voz 6 21:24 a ver vas con los mismos tu también sí

Voz 10 21:27 con lo siguen bueno vamos a ver si

Voz 6 21:29 si la bota decisiva claro a ver

Voz 1025 21:32 en el punto y a ver si desequilibrado equilibro

Voz 0422 21:35 parecería podría no como Carme decir tiempo no porque además es lo que me dice así una evita las críticas a todo el mundo encíclicas no claro

Voz 0684 21:48 a sí

Voz 0422 21:53 por qué no me gusta ir contracorriente primero porque está haciendo mucho

Voz 0453 21:58 entonces ciudad parece que para Scott le casi de le hacen un favor para ABC quieren los claro

Voz 7 22:05 pues claro

Voz 6 22:08 si no puede fichar a que contiene

Voz 0453 22:11 no ya ya ya pero así que nada

Voz 7 22:13 voy total la izquierda

Voz 0453 22:16 una seguiría

Voz 7 22:18 no lo sepas si es igual de rico porque yo sí

Voz 0453 22:23 otro equipo que cobre

Voz 7 22:27 Franco y confió en en buen papel vale

Voz 6 22:30 apuntado dos veces nos hemos quedado

Voz 8 22:33 al borde del pleno tanto con patrios como con ir al pero bueno un botecito para para acá voy por aquí venga vamos con otra las dimisiones híper difíciles de pronosticar vamos diría que los cuatro pueden ganar pero bueno

Voz 17 22:47 en efecto claro si King Packers

Voz 8 22:54 hackers por aquí

Voz 9 22:56 juego es muy muy duda

Voz 1025 22:59 la duda de Luis está entre los Packers y Chicago mira lo que te digo no cuento con los by quince este año con un par porque soy así de chulo los la yo me parece que no están todavía a nivel de Packers y de Chicago voy a decir Chicago por romper baza yo venga

Voz 17 23:15 un Packers yo en Chicago de momento

Voz 9 23:19 pues yo yo tiro con Chicago tío sí

Voz 1025 23:21 tú también te viene Sami pueblo

Voz 9 23:23 fíjate fíjate lo que vale

Voz 7 23:26 sí sí pero no me voy me voy a sí

Voz 9 23:30 es un poco como Andrea en la otra me voy con lo con Minnesota J

Voz 6 23:35 venga venga venga eso al chalé

Voz 9 23:38 bien eso está muy bien si te quedas muy

Voz 6 23:40 ha habido también con los Bears porque yo creo que

Voz 5 23:46 hay un hay un lío ahí en en en Green Bay que ya este año si no lo veo muy claro para ellos ya que quién quién gana esa esa pelea

Voz 6 24:00 sí sí sí o Juan chico

Voz 1025 24:02 bajada rookie por dónde vas

Voz 14 24:05 yo vi May tú Green Bay tú te da igual en la pelea de gallos no hay no hay pelea de gallos

Voz 9 24:14 yo vuelvo a puntualizar aunque Aaron Rodgers ese es una imagen ofensiva absolutamente no se equivoque seis Green Bay este año es defensivos ya que sigue en la línea defensiva al rock

Voz 1025 24:26 sí claro

Voz 8 24:28 de nada

Voz 1025 24:30 no lo estamos todos

Voz 8 24:34 tenemos dos dos Packers dos ver Tune un quién

Voz 6 24:39 qué te parece querido amigo italiano por dónde vamos

Voz 0453 24:43 pues Chicago eh

Voz 6 24:45 por fin coincido con André no propongo que se me saltan las lágrimas de acción

Voz 1025 24:51 la lento de Chicago como yo lo llevó

Voz 6 24:53 son los dos y algo de

Voz 8 24:56 el favorito a tenor sé ya veré

Voz 9 24:58 en eso te hayas

Voz 8 25:01 no lo tiene ese se suma a la suerte con este soy Falcon Panzers iba a Cannes no sé si todos vamos a votar a lo sí

Voz 0579 25:11 es seis en el más Falcon ya de hecho

Voz 9 25:18 aquí está mi mi mi otra respuesta también

Voz 6 25:21 pero es verdad campeones al juego al juego y lo Seix venga va yo voy con los también queréis con qué vas yo vengo yo voy a ir con los ni a ver

Voz 5 25:30 qué has a ver si es posible cambiar todas las sitio hacen allí como ha hecho en campos como ha retomado sí ha mejorado lo de menos a saber

Voz 6 25:41 a muerte

Voz 1025 25:44 es he querido rookie que

Voz 8 25:48 difícil ver venga de Carolina quita tenía la careta claro no no me lo voy a decir

Voz 10 25:55 al no

Voz 7 25:58 nada

Voz 6 25:59 alcohol Pepa tendría yo lo dudaba si yo no hubiera dudado Zanón y que rompemos la baraja hombre dos ahora mismo saco los kleenex que de la emoción muy bien sale

Voz 8 26:15 tal es el favorito la última división NFC oeste Rahm si orina Rainer Cardinals Tania los Seahawks por aquí

Voz 0579 26:25 buf hijo Ravens Florida Innes

Voz 9 26:30 dado que tú a ver a ver

Voz 1025 26:33 Air porque que me puedo dar un colapso sin no dices lo que tienes que decir

Voz 9 26:38 a ello se va venga

Voz 17 26:41 claro claro si estoy flipando lo estoy

Voz 8 26:47 es decir yo también yo ya

Voz 9 26:50 yo sinceramente me gustaría ya he dicho mucho con que van a acabar en positivo ya ALE mojado mucho en algún porque es verdad pero

Voz 6 26:59 qué te pasa aunque me gustaría que que

Voz 5 27:01 nacen los vecinos yo no lo veo posible

Voz 6 27:06 como ves como deshielo sería ridículo entonces yo voy a ir con los dos

Voz 5 27:13 con los Seahawks y por por lo de Rosa Rossell Wilson

Voz 6 27:18 a usted tener en el equipo

Voz 5 27:20 no es tener Brey pero casi Rocky

Voz 6 27:25 run run run yo voy a decir si Hawks por ponerlo así a ver si empatamos a ver por dónde viene Andoni tan noni por dónde vas

Voz 1025 27:36 y no nos toma a vos campeones de división

Voz 9 27:42 en eh porque aquí no

Voz 1025 27:44 ver oye campeones de adelantamos Juan tontería

Voz 7 27:48 yo iba a jugar no esta claro absolutamente guardias Rebeca

Voz 8 27:54 os digo a lo que no ha salido favoritos si vamos

Voz 17 27:57 las previsiones venga patrios varados he Call o este empate entre Cheers Charity broncos

Voz 7 28:11 Intel la Ryder ya verás la Nacional Eagle ver

Voz 8 28:20 Sein mis hijos eso es lo que nos ha salido muy bien

Voz 6 28:23 pues ahora cambiamos la página de vamos

Voz 8 28:26 vamos a por un jugador defensivo del año supere boli campeón

Voz 6 28:32 desde casi nada

Voz 22 28:48 sí

Voz 23 28:55 a para para

Voz 3 29:02 por otra

Voz 8 29:04 pues quiero por el orden que voy a llevar ex jugador defensivo del año en Pipi dos equipos de súper boli campeón así que ir pensando jugador defensivo del año que yo tengo clarísimo que va a repetir

Voz 6 29:15 ahora Aaron Donald para te iba a ser el jugador defensivo este año rookie tú por dónde vas

Voz 0453 29:21 Von Miller

Voz 6 29:23 Von Miller va a ser el defensivo de este año

Voz 1025 29:26 claro

Voz 24 29:27 yo me estoy yendo hacia los osos e a Xunta a servir estoy

Voz 1025 29:32 yo voy a Canal más también para tirarlo pues se quiere no pero yo lo tiro también yo pero no más

Voz 6 29:39 voy contigo a ver qué tal

Voz 5 29:41 pero también con Mac OS Paqui te atreves

Voz 0684 29:43 el ojo ojo porque es todo

Voz 1025 29:46 a un cambio sorprendente en el último instante si algún nombre especialmente destacado en esa posición

Voz 0453 29:54 pues muy muy muy aburrido pero estoy en tres animal máxima

Voz 7 30:04 con contundencia

Voz 1025 30:10 sí claro

Voz 0422 30:13 a cambiar porque no sé si lo pone

Voz 0453 30:15 este año consecutivo al final aunque sea para cambiar un poco

Voz 6 30:20 que me parece muy bien y ahora que tocaba

Voz 8 30:23 sí que creo que es donde todos vamos a diferir más eh volvamos a ver yo empiezo por el cuota

Voz 1025 30:29 los seis días Aubry

Voz 21 30:33 yo repito bajado bajó

Voz 8 30:37 voy a dejar que vote Rubén para no votar el mismo que él que creo que es eh

Voz 6 30:42 qué va a votar Rubén

Voz 7 30:47 ello

Voz 6 30:48 ya sabes que tú yo también con

Voz 5 30:51 porque yo creo que

Voz 6 30:53 no aguanta mucho más tiempo en la Liga esté ahí está súper moto

Voz 5 30:56 salvado después de lo que había pasado los últimos dos años yo creo que

Voz 6 31:01 qué va a ser él por por lo que me viene testuz Andoni no esperar a que el bajón Mahoma

Voz 8 31:10 yo iba a votar el mismo que que Rubén pero voy a votar a un jovencito de cuarenta y dos años Tom Blake

Voz 0579 31:16 Justo no bueno

Voz 9 31:20 el guiño pop

Voz 7 31:25 venga

Voz 6 31:26 lo tenemos lo tenemos claro todos no a ver quién ha salido de ahí que tiene muy claro

Voz 8 31:32 empatado a abrí hacia a mejor

Voz 6 31:35 entre Bree Gemma Homs puedo

Voz 1025 31:37 estar el envío

Voz 6 31:40 has a dos meses vista eh que que da un tormentoso juventud

Voz 15 31:45 Louis experiencia sí claro es interesante la próxima pero

Voz 6 31:50 Junta qué harás los dos equipos que jugará la Super Bowl muy bien pues eso aguantar y pensarlo porque mientras aguantáis si pensáis que dos equipos van a jugar la Super All

Voz 1025 32:01 qué viene ahora desde con Erika es ni más ni menos que el mítico hay sí contesta porque así me dicen que sí que estáis quién pensaba que no estaba así pues dale

Voz 25 32:15 Conexión cien yardas con EEUU Ladies and gentleman señoras y señores con todos ustedes nuestro corresponsal de ir bien

Voz 2 32:33 Garay

Voz 1025 32:36 caray toda la tropa escuchándole desde el señor Andrea di pasando

Voz 0684 32:40 pero señor Luigi Nono Rubén el Ru

Voz 1025 32:43 que hay que ir cómodo Chris el hombre de la embajada cómo estás hermano qué tal en América

Voz 17 32:50 un abrazo al Andrea acrecentado todo

Voz 0579 32:53 muy bien muy bien Garau

Voz 17 32:56 te cuento una cosa tenga que estar aquí porque claro es el último programa

Voz 6 33:00 si antes de verano sí señor

Voz 17 33:03 igualmente que respiremos un poco

Voz 6 33:06 se claro la temporada la NFL

Voz 17 33:08 sí temporada es la cual después de todo lo que sucedió después del drive después de los mini campos de entrenamiento hombre uno ya está altura uso de que empiece yo creo no sé qué usted ustedes compañeros que por ejemplo en la conferencia americana va a continuar liderando va a continuar haciendo de las suyas sospecho tendrán tengo mis dudas vi ahí es más con lo que pueda pasar en la Conferencia Nacional pero por lo demás la gran expectativa o del cambios negro con lo de Cleveland ojalá las cosas Celedonio a la tengo una gran temporada a ver qué pueden hacer los Giants de Nueva York a ver cómo les va a los Miami dos en su nueva etapa si un Brian

Voz 8 33:52 es ahí bueno esperamos que los

Voz 17 33:54 Boris Naim de San Francisco ahora que se viene una temporada en la cual muy seguramente caro pues ahora el cien por ciento hagan las cosas bien y cumpla con la tarea

Voz 7 34:04 el hermano Dios te oiga

Voz 17 34:07 sí hombre o que ya es hora de dejar la especulación meternos de lleno en lo que pasen los en parrillada habrá mucho de qué hablar a Iker deporte bien ya se porte bien

Voz 8 34:21 claro

Voz 17 34:21 tras el dueño de los pechos que nos lo vuelvan a pillar en un sitio de masajes en ningún lado de punto

Voz 7 34:28 usted tranquilo

Voz 17 34:30 el cine acabo Albino acabo también tuvo que ver fue la comidilla nada de aquí es más esperar lo que se vivían en la NFL esperar un buen partido de Night del territorio mexicano esperar estar con José Antonio y ustedes en el Super Bowl de Miami y que se revise la NFL por lo demás compañeros que tengan un feliz verano que lo disfruten Dios los bendiga y les recuerdo que en esta temporada que pasó no ganó al Real Madrid fuerte

Voz 1025 34:58 Vista da por cierto te atreves que tiene una pero igual a dos meses vista o no

Voz 17 35:03 una Super Bowl no sé

Voz 7 35:05 este juego eh

Voz 17 35:07 me voy a beber porque históricamente previo no para mí

Voz 8 35:11 para mí

Voz 17 35:12 los Face Time The New England vuelven a Super Bowl

Voz 0579 35:16 ahí va me trago

Voz 17 35:19 sabes que voy a poner a los capullos de Super Bowl

Voz 6 35:23 que me dijo fue todo igual que es súper volver ahí apuntada la dejamos a ver qué bien

Voz 8 35:28 oye

Voz 17 35:29 y en Miami y ustedes todo por cuenta Jose Antonio

Voz 6 35:32 todo vale Alicia maleta maletas

Voz 17 35:34 llegamos veinte días antes la Superbowl departamento estamos un paseíto por la playa vamos allá desde South Beach su fuerte abrazo

Voz 1025 35:42 hasta luego gracias Garay feliz un abrazo enorme Kenneth Garay Erika

Voz 3 35:52 fútbol americano

Voz 26 35:57 el brote

Voz 27 36:11 y bueno otros nuestro Leo nos atrevemos a hacer una

Voz 1025 36:22 historia que ha hecho que en porque meter a los cowboys sí es de valientes no es poca broma

Voz 7 36:27 hay poca broma no hemos venido a jugar volví a jugar me gusta eso

Voz 17 36:32 a quedar aquí los dos finalistas el campeón

Voz 8 36:37 yo estaba a puntito de Chare

Voz 0422 36:39 el resultado también

Voz 0684 36:42 el capitán ha perdido la pasada he pensado que vive Emilio Brown

Voz 8 36:53 hombre claro que sí

Voz 28 36:54 Elvis como tal

Voz 7 36:57 por eso te decía el EPI

Voz 0684 36:59 bien

Voz 1025 37:02 bueno va a tuya que te tienes al Chaco Iker empieza e iba bien Chardy

Voz 8 37:08 a ver si él pero voy a decir trío Seing Komorowski volviendo el Retiro y siendo Mbeki

Voz 0684 37:17 ah por festival Patriots

Voz 9 37:23 estamos jugando vale si Brown seis seis campeón juvenil rookie

Voz 0684 37:33 no por favor a la Copa porque estoy ya veréis

Voz 10 37:41 abiertos a ver por favor vamos a

Voz 14 37:44 no yo también Petros nos vamos ya en distintos equipos voy a decir te sigue

Voz 0684 37:52 ja ah sí

Voz 7 37:57 mira esa

Voz 17 37:58 Paul no sigue él

Voz 6 38:02 bueno bueno

Voz 5 38:06 lo que creo que va a pasar es Page Trívez siglos pero para ser un poco diferente si puede decir que va a decir no sé

Voz 0579 38:18 Un verá yo mira seis seis cuando aquí

Voz 5 38:27 yo sigo insistiendo que va a ser los P3 no no es no es entonces pues voy a decir

Voz 6 38:33 hola un duelo de de

Voz 5 38:35 de los de los de los Guns la enganchar ahí quizás pero lo que creo que va a pasar es higos Petro jets que va a ir para vengarse de de una vez es una de las que que tiene en el Super Bowl tres tres veces ha perdido no ha podido vengarse de los Jazz a vengarse porque estos no claro entonces yo creo que va a vengarse de de manera impresionante contra los hijos

Voz 8 39:02 bueno una cosa sí si hubiera una súper ahí sirios él en España la Audiencia ojos porque los árbitros está sí que sea cuando se han hecho encuestas siempre sale más opción tiene en España si va a subir como la espuma con ya ha sería la Superbowl ideal para nosotros

Voz 1025 39:23 bueno mientras tú haces cábalas

Voz 7 39:27 y en la Super golpean y por ahí

Voz 0684 39:31 da igual que pase tsunami que segunda aborto con lo que sea pero que no ha parado

Voz 1025 39:37 Kant ni por equivocación me da igual que llegue los Chargers que lleguen los Jaguar

Voz 9 39:43 sí

Voz 1025 39:44 algo pues mira voy a poner a los Jaguar por simpatía por el otro lado voy a poner a los Eagles venga va ya que decir quién gana él ya que estar Cesc Gay porque seguro que tendremos a la familia con nosotros compartiendo moción a Verdes ALE el que da Andrea te queda tú Belén VIP y las notas yo en repartir a perritos calientes pavo

Voz 0684 40:08 quién va a cantar en A

Voz 7 40:14 ya

Voz 10 40:16 o peor ya

Voz 12 40:21 un vehículo

Voz 0453 40:24 centro después de dos prórrogas había con empate a la histórica decisión de aceptar empate

Voz 0684 40:34 campeón A

Voz 7 40:39 día eh

Voz 8 40:44 no soy serbio

Voz 0422 40:47 tenemos un ganador final pero ya voy

Voz 7 40:50 yo muy bien muy bien

Voz 6 40:56 además nos damos damos a

Voz 8 40:58 al tres cuatro tres equipos más o menos los damos todo se Chain Single patrias la lógica habla que tiene que ser por ahí

Voz 6 41:07 vale y que nos queda

Voz 17 41:10 eso eso es todo y ahora ya lo tenemos

Voz 1025 41:13 todos debemos acaba hoy al juego porque vamos a vamos ahora sí ahora vamos a hablar de lo que en poco rato no pero vamos a hablar de cuatro dime yo me tengo que marchar a colocado este marrón claro

Voz 6 41:31 pero pero como puede ser tanta cara tronco

Voz 1025 41:35 este año muy que creer nos ha metido una colada de mucho cuidado hemos quedado retratados para los próximos dos meses porque hasta que donde empieces no se va a ver dónde estamos parados es muy bien antes antes de expirar te es decir algo más es tu momento es gloria

Voz 8 41:48 que tengo muchísimas ganas de que empiece la temporada sobre todo de que vuelva yardas a mí parar en vacaciones de hacer lo que me gusta no no es lo que va conmigo así que nos vemos el veintiocho de agosto a celebrar por cierto mi cumpleaños con la vuelta

Voz 1025 42:01 bueno ya te muchos abrazos hemos venga escucha izquierda

Voz 29 42:14 de

Voz 30 42:16 el cero Dios

Voz 29 42:23 de

Voz 30 42:25 que no se veía nada

Voz 3 42:45 nueve

Voz 1025 42:47 bueno pues seguimos en este cien yardas después de este juego en donde hemos quedado Torre tratamos estaba viendo la primera

Voz 6 42:54 la segunda jornada la segunda jornada también hay partidazos espectáculo

Voz 0684 42:57 a los Rand van contra el paro

Voz 6 43:00 con esto la primera estaba viendo la primera otra vez y cuando estaba mirando precisamente la segunda decía que los cowboys van contra un clásico pero por ejemplo hay un Costa ítems que da miedo a Seattle Seahawks Steelers que nos quiero ni contar lo bonito que puede estar los Chargers van contra los Lions puede estar muy bien hay un hay un Packers Buy Kings en casa de los Packers que también tela marinera

Voz 1025 43:23 patios va a encontrar los Doll fins yo de los patrio estaría preocupado después de la última jugada del año pasado lo digo porque jugamos en casa a través de Miami el balón yo yo creo que ahí pero por ejemplo hay un Sein rands que tan tienda miedito hay un Falcon Sun Chicago contra broncos y los Brahms van contra

Voz 6 43:42 Jets cuando están están bien

Voz 9 43:44 es un insisto faltan dos meses queda muchísimo

Voz 1025 43:47 no para que pasen cosas qué sensaciones tenéis a estas alturas tenéis sensaciones porque tú me decías por ejemplo Chris fuera de micro yo es que creo que de verdad va a hacer un buen trabajo este año hiló mira lo ha dicho también Rubén Rubén piensa como tú

Voz 5 44:02 sí lo que la las dudas que tengo bueno son muchas pero no viendo lo muy claro porque en las últimas semanas esto ya siendo temas de la mudanza pero mi pregunta con ahí un siempre es como

Voz 15 44:15 sí sí sí sí yo nel huy es Un

Voz 5 44:23 obviamente es leyenda todos lo sabemos era un gran cuarto Bach pero si están metiendo un poco demasiado en el tema del personal hay Easy está causando problemas en el vestuario es siempre me poco preocupación con él pero

Voz 0579 44:40 no sé vamos a ver no

Voz 6 44:42 es una historia lo decías tú Rubén no es uno de los favoritos a quizá verle un cambio en positivo pero luego esto hay que demostrarlo en el terreno de juego

Voz 10 44:53 sí sobre todo porque tienen una división que es terrible yo yo me he sido más pobre de la defensa no creo que Vizcaya va a construir tiene mimbres de sobra para construir una defensa fantástica además tiene tiene tres jugador en Secundaria Chris Harris Tarin Jackson iba a escalas aunque sólo trae de Chicago que les te viene muy bien para todos lo que va a plantear yo iba mi duda es la el ataque evidentemente evidentemente sí sí yo flaco va a ser capaz de de ser sólo un un maneja del juego y no querer ser ese ese hombre importante creo que la ofensiva va a jugar muy bien con manchas como he dicho antes llamada a depender de de lo que el ataque puede acompañaba defensa ataque acompañaba defensa así es capaz de no cometer errores decide hacer cositas para para ayudar a como digo olía defensiva a ganar partidos yo creo que va a ser un equipo muy complicado para mí junto con Bill es de los dos equipos que más me apetece ver el año que viene

Voz 0453 45:49 por por diferentes razones porque creo que

Voz 10 45:51 esa rara bajando muy bien desde dos años para acá desde que son Mc Dermott de se hizo cargo de del staff técnico porque porque Denver me me da muy buenas sensaciones y no tienen problemas de lesiones que va a ser competitivos lo tengo súper claro Iker y que van a ganar partidos van a depender de ceder

Voz 11 46:10 pero evidentemente tiene una división que es que es muy fuerte con equipos como chal de como chiís que cara mismo son auténticos equipados igual que que viene que

Voz 10 46:20 que vamos a ver cómo cómo cómo salen por donde salen como trabaja yo crucen con todas esas estrellas sobre todo en ataque que tiene ibamos a ver no pero pero a mí Denver me da muy buenas

Voz 6 46:30 a ti Luis hay algunos equipos que te apetezca mucho más este año por si cambian francamente a nivel

Voz 9 46:36 general son todos eh

Voz 21 46:39 si podíamos hablar de lo que acaba de decir

Voz 9 46:41 suben en Denver podía ponerte evidentemente Philadelphia por por el equipazo que si la incorporación de Arzuaga pero sobre todo y te lo digo en serio me apetece verla Riders on yo francamente me hemos atizado por todos lados en la temporada pasada vimos lo que pasó en ese equipo y todo pero yo francamente no les está poniendo mis quinielas pero yo creo que son de los equipos que nos van a dar sorpresas esta temporada hilos Rey del yo si me dicen hoy equipo es aquel que más T te te apetece ver aquello por decir para ver un cambio yo pondría número uno lo Riders evidentemente póngame equipo los discos que es la que más quisiera haber ya no pero pero aquello de decir oye que nos va

Voz 21 47:25 van a dar un giro

Voz 9 47:28 hoy nos va a cambiar mucha con Hita que hemos estado haciendo con gurú de ni Yeste los de misiones

Voz 1025 47:34 no es que lo Aranca

Voz 9 47:37 creo que estos Riders va a ser yo lo pondría entre el top tres equipos revelación se pero sin ninguna duda por ahí no sé vosotros

Voz 1025 47:47 Andrea tú tienes algún equipo algunos equipos que te apetezca ver porque crees que pueden cambiar mucho desde desde el año

Voz 31 47:55 no

Voz 1025 47:57 pasado o no por tener buenos

Voz 0453 47:59 no tengo una enorme curiosidad dame jugar dos Brands ahora creo que este año es más que motivado no fuera de fuera de simpatías desde si aparte de las dudas que tengo ya lo he dicho antes no lógicamente muchas cosas que habrá que ver la presión con la que arranca en este año que no están acostumbrados a jugar si el dos uno de los equipos favoritos porque algunos lo con aunque sea solamente dentro la división alguno de considerado favorito el segundo año de May Phil ir el el primer año de Hitchens como como el corcho pero seguramente hay hombre talento se añadido mucho y no se tienen muchas cincuenta debido a la sanción y que no estará jugando desde el principio ahora fuera de fueras de temas eh personales si habla solamente del jugador

Voz 17 48:57 sí ha

Voz 0453 48:58 eh han añadido no solamente de Kamen ataque tiene esa misma Hunter esa baza que realmente contra encontrar miedo

Voz 1025 49:08 no sin ninguna duda sin ninguna duda yo yo este año los brazos me apetece mucho verlos os voy a decir que también me apetece ver a los Jets a pesar del del terremoto que han vivido en el fondo Fis ahí porque me da la sensación que los jets están construyendo no sé si si bien o mal pero están construyendo tengo mucha curiosidad y no porque esté aquí me amigo Louis Jones es que este año a ver si aguanta toda la temporada Garó pueblo sí iré que son capaces osea realmente de dónde están porque el año pasado me quedé un poco con el Morcillo ese medio amargo de joder ahora que estos empezaban a demostrar que que tenían no se algo algunas opciones oportunidades a ver dónde están no voy a decir una maldad porque sé que hay gente que me iba a matar y el primero Chris quiero ver que que son de verdad los Steelers por qué por qué este año después de tanto drama de tanta salida de estrellas de de tantos resurgimiento otras estrellas de equilibrio El Vestuario no porque José derrota fue quiero ver dónde están parados los Steelers porque no sé dónde están pararon los destinos no no no sé si me mandan mensajes dos no creéis

Voz 5 50:21 si no yo yo oigo al yo iba a decir que lo que quería haber es que yo no sé por qué

Voz 0579 50:26 pero a mí me encanta ver a a

Voz 5 50:29 a Big Ben jugar en sus momentos buenos porque es el prototípico y va de los años pasados grande puede aguantar mucho también es capaz de moverse un poco y me encanta como juega y me gusta ver qué pasa sin Antonio Brown sin sin

Voz 15 50:52 el eh el de Levi Ambel porque

Voz 5 50:57 los sectores que tienen hay muchas posibilidades pero siempre hay ese la sombrilla de Brown que quién es mejor no sé qué pero con con Yuyu yo creo que va a salir más ya tenía tenía todas las las indicaciones que iba a ser estrella pero yo creo que este Swann

Voz 15 51:17 hirió quiero ver como si lo pueden Errejón instruir ir a ver

Voz 5 51:24 también diciendo todo eso yo creo que tienen muchos problemas hay en la plantilla yo pienso que a lo mejor Big Ben ha sido

Voz 21 51:34 más del problema

Voz 5 51:36 qué está diciendo quizás el los otros jugadores y el entrenador también yo no sé qué pasa con tomen es que yo siempre pensaba que él era uno de esos que Ken que tenía muy muy bien controlado su equipo lloviendo

Voz 6 51:52 el el año pasado hemos visto que no entonces yo me gustaría ver

Voz 5 51:56 qué pasa ahí es como como ver una tela

Voz 6 51:59 vela claro es verdad no ser rookie cómo lo ves tú tú ten sensaciones con los estire lo estás muy tranquilos alguien le están llamando

Voz 7 52:08 no obstante que comunica es mi mujer

Voz 0684 52:12 perdón me mujer me tengo que hay

Voz 6 52:16 hombre son menos los que lo que estaba diciendo

Voz 10 52:18 que hay que ver cómo funcionan otra vez ese ataque no yo confío en praxis Berger Samaniego parece quarterback yo creo que a poco que la línea ofensiva fue como está jugando últimamente estos últimos años que ha sido un nivel excepcional yo creo que es fácil Berger va a funcionar por lo que este ataque va a funcionar evidentemente lo que han perdido

Voz 8 52:39 es es gigantes enormes son dos juegos

Voz 10 52:42 les superlativos pero a mí lo que me interesa es la de César yo creo que los Steelers si quieren aspirar a ser un equipo campeón y quieren llegar lo más lejos posible necesitan que sus defensas por una vez arranque no cometa errores y tenga esos agujeros que suele tener el durante la temporada el ataque de verdad que confío en que va a funcionar que no va haber problemas lo que quiero ver es si si la defensa citó LISI si el el coordinador defensivo capaz de de fin darle una una defensa a la altura

Voz 1025 53:11 sabes sabes qué pasa ahí Rubén también que que el que el grupo que tiene este año es muy complicado porque técnicamente Cleveland estará

Voz 21 53:20 mucho más fuerte Baltimore es un duro roedor

Voz 1025 53:25 es un hueso ahí Isis una incógnita porque a pesar de los problemas que tenga Cincinnati contra Pittsburgh siempre juega a como si les fuera la Liga es como cuando Miami juega contra los Patriots que da igual el resto de la Liga porque ese partidos como que eleva la vida ahí no

Voz 10 53:40 sí pero yo creo que ellos tienen Rosell para pelear con todos ellos y para ganarlo yo no creo que sea que sea problema más lo llevan haciendo sirve de tiempo llevas años yo lo que quiero ver este del que la defensa por fin de un paso adelante y que la defensa una defensa consistente y más regular de lo que es de lo que ha sido hasta ahora no porque como hemos visto sensibles capaces de meter cuarenta puntos pero también de recibir cuarenta y cinco y eso es lo que no puede ser

Voz 1025 54:04 Andrea en en esa segunda línea ando ya no hablo de Steelers hablo en general tienen algún equipo también aparte de lo que nos has comentado de los Brands que te apetezca ver que creas que puede este año será una sorpresa porque por ejemplo yo no he dicho los Colts pero yo creo que los Colts este año dos pueden Si el año pasado ya Flip vamos con ellos de año podemos con ellos también

Voz 7 54:24 sí sí

Voz 0453 54:25 es el caso es que no es creo que sería más bien una confirmación no más que nada hombre yo también es bastante banal no no no es nada original lo que es decir pero tengo también mucha curiosidad para ver sino porque palmeras con todas las críticas que sea hecho las su política con los jugadores en los que han dejado marchar

Voz 12 54:49 pero al final yo creo que ha

Voz 0453 54:52 tiene una lógica no has un poco más a corto plazo pero tampoco un un poco lo que en su momento hicieron los verá con la debida las diferencias ya lo que sí sí pero hombre ellos es indudable que en no talento para pues son de sobra no soy yo también

Voz 8 55:17 prorrogar una continuidad