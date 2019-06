Vida y obra de Almandine Aurore Dupent

Voz 1274

00:00

las niñas del siglo XIX que mostraban veleidades literarias las rentas de la época corrían el riesgo de suela avergonzados con una pregunta maliciosa qué quieres ser otra Jorge Sandy Zandio significa por supuesto estúpido o con poca cabeza pero Sandy era también George Sand que a su vez ocultaba a Ammán Dean Aurore Dupin en ese nombre se concentraban gran parte de los temores del siglo convencía a los preocupados padres de que si una mujer escribía lo más probable es que también se divorciaron y mantuvieron airada vida amorosa eso le llevaría vestirse de hombre y de ahí a ser socialista avión paso quién sabe cuál de estos males había surgido primero por si acaso más valía que las niñas no leyeran demasiado y sobre todo que no escribieran la frase que llegan también tuvo que escucha no haga libros a niños se decía de manera habitual para desalentar a las mujeres la única excusa de esa terrorífica Señora es que era aristócrata una baronesa por si fuera poco francesa tengo la impresión de que hoy en día se lee mucho menos a George Sand que ha llenos tengo a las Brontë contemporánea suyas pese su gran popularidad y su vistosa figura pocas personas han leído siquiera Un invierno en Mallorca una crónica heterodoxa hay poco Clemente de su estancia en la isla mientras cuidaba de Chopin su amante más popular con el que viajó allí en mil ochocientos treinta y ocho es posible que las más discretas inglesas se hayan visto beneficiadas por las adaptaciones televisivas y cinematográficas también que sus novelas hayan envejecido mejor sin embargo la obra te Llosa resulta interesantísima y su búsqueda constante de una vida mejor para ella y para los demás fue constante genuina su romanticismo pasó de la fascinación por la muerte y los siniestro aún idealismo social mucho más solidario menos cargante la situación de las mujeres le preocupaba mucho pero en una paradoja machista muy común prefería la compañía de los varones a diferencia de otros autores de la época vivió hasta más allá de los setenta y eso le permitió evolucionar desde la preocupación por el amor libre sobre la que escribió antes de cumplir los treinta a la sólida visión del mundo de sus últimas novelas como de Lagos entre ambas etapas su denostada defensa del socialismo es uno menos importante papel como compañera y musa de otros artistas Museo Casa di Paulina Bardot la cantante a la que convirtió en protagonista de consuelo en su autobiografía la historia en mi vida contaba que había sido una niña hermosa y sana que leía y escribía por la noche una costumbre que lo acompañó largos años y que corría jugabas entregó por el campo donde vivía con su abuela durante el día de ahí provenía su costumbre de vestirse de chico para montar a caballo con comodidad o trampear sin estropearse la ropa ya de adulta en París los pantalones les sirvieron para algo similar contaba que a menudo no sabía distinguir la realidad de la fantasía y que por eso escribía para que sus visiones e historias continuarán a su lado el mayor tiempo posible más de doscientos años después de su nacimiento quizás lo que dijo no nos resulta familiar pero aún recordamos lo que quiso decir lo que demostró