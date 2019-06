La Vida Moderna | Ofende a un rockero

Voz 1 00:00 y señor mayor pagan

Voz 2 00:34 oye wolframio vivo cuadro puedo volver al Boca Coca Vondra desbocados

Voz 1194 00:49 cánticos a Coria Lukasz nunca está de más volver a tiempo

Voz 0470 00:54 que no a nivel de métrica ataque y hoy llevas camiseta bueno siempre me gusta de escribir estos de Miguel viene con uniforme poquito de inicio de verano

Voz 0759 01:03 hace tanto calor que por un momento he dicho aclara corto a que un pantalón corto y lo yo no lo he visto en pantalón corto salvo en una sauna una vez

Voz 0470 01:14 una piscina de un hotel recordaba alguna vez hemos contado aquí cuando en túnica conocida actividad física en la historia una que tuvimos que jugábamos al pádel juntos tú venías en julio a jugar al pádel en Bach

Voz 1194 01:24 en vaqueros del rock and roll no admiten sin concesiones eh eso es el fin de toros Minnelli

Voz 0470 01:35 el fin de Juan en pantalón corto clásico en en el de esta temporada el verde ya son pero

Voz 1194 01:39 sí cinco tengo cinco la gente lo piense aún así aún así es verdad que lo traigo sudado creo decir sin consignas

Voz 0470 01:46 no me llega aún para poder traerlos limpia y luego camiseta de Houston de Clyde Drexler

Voz 1194 01:51 no la casualidad que a alguien viene de ahí puesto que le vamos a dar nada de protagonismo bueno ya que es que yo haya traído la camiseta hoy no tenía nada que ver contigo ya sólo está dando e indirectamente hemos Colita la camiseta del equipo femenino

Voz 1 02:17 gratis

Voz 0470 02:21 a eh seguida de Clyde Drexler siempre la número diecisiete

Voz 1194 02:26 a mí me ha la primera a la primera verdad tengo problemas para te quedan

Voz 0470 02:30 queda también de bombón sito eh

Voz 1194 02:33 marcando teta eh que es Clarín

Voz 0470 02:37 es una marca de algo de allí no tengo ni idea caninos canario

Voz 1194 02:43 el nombre del club no es un nombre comercial Guarinos vale vale vale clarines La Laguna nada porque estamos Roni Bar se lo que a mí me faltó entrena en el sur bueno del soflama Canarias que te gusta mucho

Voz 0470 02:59 no es que vienen de las no lo pasa que yo no

Voz 1194 03:01 yo fui a la Universidad de La Laguna que una experiencia que todo canario está una experiencia iniciática así yo me me el exilio el camino difícil ir por eso llegamos

Voz 0470 03:12 esta universidad ya aquí en Golán

Voz 1194 03:15 exacto yo te entiendo que salió pollito de Troya descubrí destruyendo al

Voz 0759 03:21 y claro yo crecí en Salamanca en Salamanca Pocoyó de la Universidad de Salamanca pues no fue

Voz 1194 03:31 una semana no bueno pasé por ahí más saludable qué tal tu padre gente trabajadora de Géminis datos para que mantuvieran registrado luego no se pierde bueno vamos a ver

Voz 0470 03:44 quiero mandar un mensaje primero a un chaval que hay igual la Davis todo abajo

Voz 1194 03:48 el que avisa no quiere mandar un mensaje

Voz 0470 03:51 no pero porque me da cosa porque había bajo un chaval Alex igual igual os avisado un chaval abajo en la puerta los asaltaban

Voz 0759 03:57 vale vale Koldo debemos asegurarnos que las uvas que no suba

Voz 0470 04:01 ha dicho que quiere subir que ha venido había vendido de Bilbao sólo para venir

Voz 1194 04:04 no pero que no había avisado coño

Voz 0470 04:07 entonces hemos preguntado seguridad hoy hoy especialmente hay muchísima gente hay nos han dicho es que no caben tendría que estará rodilla como si fuese un Ganvam Paul es aquí donde la bandera entonces ese chaval Alex ahora estará bajando igual refunda algún comando porque claro sólo por una

Voz 1194 04:22 no madre

Voz 0470 04:25 yo no me fío hay un chaval aviso a la población hay un chaval vasco que se llama Koldo vagando sin sin sin rumbo por Madrid deambula

Voz 1194 04:32 en el programa no se puede entrar porque hay

Voz 0470 04:35 las normas están la Constitución para pedal que es que no les gusta respetarla

Voz 1194 04:38 eh

Voz 0470 04:39 días mal cuidado con Koldo es verdad que me apunta que al que igual de Resistencia Galega del grupo claro que al igual igual sentencia galega que al grupo terrorista gallego haciendo fichajes extracomunitario

Voz 1194 04:52 para empezar a atentar

Voz 0470 04:54 vale y luego un par de cosas es que tenemos una llamada se eh porque ayer sí pero eso hay que resolverlo luego hay que resulta bueno pero es que creo que ya empieza a ser la hora

Voz 3 05:02 no

Voz 0470 05:03 bueno hay que hacer tiempo hasta y media hay media porque tiene que

Voz 1194 05:05 la y media llamada sí porque ayer te metí te con Leiva

Voz 0470 05:08 qué va a ir al Palacio de Deportes pero no medias

Voz 1194 05:10 llamada pasa era propósito no rockero no entiende la la divergencia vamos a ver qué pasa que aquella unanimidad me vaya es indiscutible uno no no tiene ni móvil según para hacerse el Guardian como llenó dos días dos noche el huy si no tengo móvil ayer el hallazgo a la huerta

Voz 0470 05:44 ahí dimos Promoció dijimos que vamos a actuar este viernes al deporte que al final casi hasta agotar las entradas en Virgen Santa así pero dijimos que no pero al día siguiente Leiva lo ha llenado iba el domingo también dos veces sobre la verdad y posiblemente sobrevalorar posiblemente a raíz del rencor Ignatius empezó a ofender

Voz 4 06:01 el récord no verlo en

Voz 0759 06:03 en llamarle para ver sino dejaba el escenario para no andar por

Voz 1194 06:06 nosotros uno sin luces y sumó y todo eso y de repente

Voz 0470 06:11 Ignatius el destapó como un haters de Leila que nadie sabía que lo iba a está de puta madre

Voz 1194 06:16 esto no sé estamos aquí por por haya Matas sobrevalora el máximo a nivel personal eso también exige un reto el reto de decirle lo sobrevalorado que está pero al mismo tiempo conciliar quiero decir desde la complicidad

Voz 0759 06:30 a lo mejor fue cuando nosotros bajamos Nacho y yo y tú tardaste un poco

Voz 0470 06:35 después de programas que fuimos a comer

Voz 0759 06:37 Nacho Leiva quiénes Delgado

Voz 1194 06:40 exactamente que yo no podría decirte un tema de la ira hablo desde pues como siempre tiene mucho tenía mucha prioridad desde el desconocimiento del tema mucho

Voz 0470 06:51 no no no me era porque sé que si cae vamos a

Voz 1194 06:54 dar tal cual la llamada la llamada llamadas desde luego vamos a ver porque es una canción de sí sí sí sí ni puta idea

Voz 0470 07:01 mí me tiene muy bueno extremar Leiva con marroquí Trillo está bien Leiva

Voz 1194 07:04 el chaval de puta madre me gusta más lo la índigo

Voz 0470 07:09 vamos a ver una llamada existiendo es absurdo eso no llamarle momento ahora en un poco eh vamos el programa yo creo mejor es que creo que está ya han llamando pero hace

Voz 0759 07:17 enviar tu vale doodle que empezamos ya que era como dinámico y de repente hola Leiva

Voz 0470 07:22 vale sino lo coge ya pero vamos a corto eh

Voz 1194 07:25 la edad de Héctor buena porque es claro cubriendo etapas

Voz 0470 07:28 claro vale vale empezamos el programa pero Alex Ales al ya estalla iba campales toda la vida moderna programa número

Voz 1194 07:37 ciento con el dinamismo que iba a casi seiscientos

Voz 0470 07:43 esto la vida de programa quinientos sesenta y seis e Ivonne a la espera de hacer una llamada a una estrella del rock

Voz 1194 07:48 eh vamos a programas como te lo pongo eh te lo ponga pinta deba pintas

Voz 0470 07:57 en la vida moderna una semana empezamos en la putas

Voz 1 08:00 no

Voz 4 08:35 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 6 08:44 K hola buenas noches le atiende

Voz 1194 08:54 Héctor

Voz 7 09:13 esto es esto la vida moderna

Voz 0470 09:16 el bueno el panorama galardonado con volumen es que con un Premio Ondas en dos mil dieciocho

Voz 1194 09:21 la iba a tener el hermano creo que tengo

Voz 0470 09:23 ahora el otro día estuvimos pensando que igual habría que intentar conseguir presentarnos otra vez a los Ondas porque el otro día Pablo ya lo dijeron hay que abre la candidatura para los Ondas otra vez pero ya que no lo andado es absurdo presentarse porque nunca Sadam

Voz 1194 09:37 no pero las cosas no funcionan o p'alante no se presentar el año pasado tiene hizo esa gestión

Voz 0470 09:46 no lo hacen la la cadena presentan todos la verdad

Voz 1194 09:49 sí sí sí sí sí sí sí otra vez la banda al año

Voz 0470 09:51 yo ya no se vuelve a presentar porque resulta porque en noventa años nunca dado premios alguna tendrá que ser a nosotros somos él nosotros somos el Extremadura cuando sube a Primera nadie diría de un pueblo de cinco mil habitantes primer avisó ya llevaba un año y segundo otra vez como nosotros vamos a intentarlo eh

Voz 1194 10:11 sí sí sí haciendo el otro se echaran nos dieran el premio Ondas alternativamente cada año nos echan otro año previo un programa ascensor

Voz 0470 10:22 no vale de nada antes de hacer la llamada que teníamos pendiente

Voz 1194 10:26 quiero presentar amonal a dos amigos colaboradores columnas

Voz 0470 10:30 no me canso de que salió en prensa David Broncano islas colaborador

Voz 1194 10:33 con sus locos son honor loco maravillosamente

Voz 0470 10:38 sí aquí un día más a seguir colaborando una

Voz 1194 10:41 en la barba intercambiables colaborar sí tiene tiene niños citada sabemos que colaboradora no va tan sólo hay una Ignatius Simoncelli

Voz 0470 10:59 es verdad que alguna aprendiendo yo Broncano y todo su equipo a dos a su equipo

Voz 1194 11:03 maravillosa bueno vamos a ver

Voz 0470 11:05 no cabemos venga venga vamos a Leiva pero pero el objetivo de la llamada es decirles y no deja cosas para actuación nuestra si luego ya pero tú y que conozca o no te vea forzado a ofender que no pero yo estoy incómodo

Voz 0759 11:19 te aseguro que el mundo le quiere mucho

Voz 1194 11:23 yo le creo yo es que muy majo seguro que hablo desde el corazón cuando digo que Leiva creo que está sobrevalorada no es postureo no esforzado pero sí

Voz 0470 11:36 te te voy a decir tú sabes cuando cuando tú actúas tú eres artista también cuando actúas hace una tiene viene gente comenta que piensa suda la polla claro entonces debí

Voz 1194 11:46 claro que vas a tener pero espero que sea lo mismo claro que estar por encima de lo que yo opine porque además el Nacho ha reconocido que no ha escuchado nada de lo ha escuchado nada entonces yo te lo digo yo lo sabría decirte lo de la llamada me cogió fuera de juego no sé ni un título ni escuchado ninguna canción

Voz 0470 12:05 la vez que yo puedo ser terriblemente claro pero esto no ayudas todavía no ayuda que lo conozca bien pero no sabía que era que dando no se intuye simple terriblemente cruel

Voz 1194 12:18 la llamados bueno lo has seguido canciones otros artistas como si April al cual hay artistas que cantan cosas del seguro se van Toni Toni la compuso en él se la regaló no tira tira con pasaba Bartoli rompiendo la pantera L unas cuartillas vale que te pega más a ti me voy a favor chaval

Voz 0470 12:52 vale la Jamaat en dos minutos eh bueno quizás rápido y no está escuchando no que esto no pasa a veces vamos a llamar ahora verdad no bueno les preguntamos que dejan las cosas si esperamos un saludo tiene preguntarle que si tienes un el cañón Gordon eso es Nacho hablar del del bolo no te veas obligado pues que siempre hay que estar

Voz 8 13:13 tú tú tú no te hace la cama dejar aparcado hola ahora no hablamos con Leiva el mismo me

Voz 1194 13:30 ahí ahí a favor

Voz 9 13:33 o cuando no no no

Voz 1194 13:36 no no no no no

Voz 4 13:39 eh que me quiere si de Ignatius

Voz 1194 13:42 vamos a ver te voy a contar lo dejara lo ha coreado todo el mundo vamos a ver tan contado le iba tan con tal cual era

Voz 0470 13:51 ya surgió toda esta mierda visto a lo mejor buena

Voz 4 13:54 lo visto un ratito esta mañana que ayer estaba en la montaña yo injusto que en un momento dado parece extraño a llamar tal me parece un sitio pero luego ya que había terminado

Voz 1194 14:04 sí para reflexionar a la montaña no escribir letras reflexionar claro y luego bajó si fuera las tablas hacemos traigo un nuevo espero que pasó una cosa absurda e íbamos a Jamal porque actuamos este fin de semana en el deporte es también el de antes que tú tú y tú a los foros la llenado dos días vamos nosotros a comprar ha sido uno no pasaba nada pero al ser dos me llamó la atención

Voz 4 14:35 un día el Palacio de los Deportes está cojo Nantes sí

Voz 0470 14:39 está de puta madre estamos contentos no te llamamos inicialmente puro cachondeo para pedirte que no dejes cosas el cañí

Voz 4 14:44 lo gordo gordo una batería hablo del humo es el belleza pensado he pensado un montón de cosas eh José déjalo un montón de instrumentos de percusión serio no sé si estoy al reducen Cerro

Voz 0470 15:00 pues Nacho yo tiró mucho de San ser

Voz 4 15:02 algunas luces algunos focos de luces y luego sobre todo lo que he pedido es que dejemos un medio medio gramo de ketamina para Ignacio de felino

Voz 1194 15:11 hay que caminar es uno de los caballos los espacios la ketamina que es para animarlo para serenar le

Voz 4 15:20 no eso equilibra mucho cuando está muy cuando está muy como muy ha alborotado detecte equilibra

Voz 1194 15:26 n bien pues me viene bien me viene bien que me iba conozco muy bien conoce bien porque yo me a toro me suelo quedar en pantalla azul digamos no no me puede la ansiedad entre Arena no me puedes dando vueltas después de la histeria es verdad es verdad ya algo como la ketamina como tú dices seguramente me equilibra porque muchas veces digo cosas sin sentido lo único que dicho últimamente un poco más con sentidos que estás sobrevalorado es que están quebrando ya más llámanos escuchan a lo suyo nunca no te conozco por el barrio caminando

Voz 4 16:08 yo también pero es verdad

Voz 1194 16:11 prensa que te vea te voy a dar un abrazo

Voz 4 16:14 quiere decir algo así que no quiero hacer mi piso dime que te lo digo de verdad te si lo has hecho como yo también lo creo

Voz 0470 16:25 así me gusta el que quizás Olga Duo Ignatius yo te yo

Voz 4 16:28 creo que temí que mi propia estafar ha llegado muy lejos nombramiento que estoy bastante sobrevalorado John yo nunca pensé que que que que vaya unas ningún sitio entonces de repente dos piezas que aquí está pasando algo raro pues abre

Voz 0759 16:42 hola me está llegando al corazón desactivado totalmente desarmado

Voz 4 16:47 no no así que estoy muy de acuerdo tío la final que no hubiéramos estoy nombre siendo abrazó cuál es tu nombre auténtico José Miguel tío José Miguel ahora ahora estoy hablando a José Miguel

Voz 1194 16:59 la voz José Miguel bueno gracias por servir me lo creo que es lo mejor que pueda ser una persona este mundo servirle de despejó a otra gracias gracias por admitir gracias por admitir que está sobrevalorado intentaré algún día aprender de tu reflexión

Voz 4 17:18 totalmente totalmente totalmente de verdad

Voz 1194 17:21 no sabía cómo puede conseguir muchas veces empiezo mal con Dani Martín decía que el canto el locos un grupo de mierda y lo mantengo con Dani Martín me llevo de puta madre le tiré minis de cerveza a León pero cantaba Bob a tú conoces Abraham fuera obra no estamos abrazo cada vez que nos vemos en el gimnasio es mi manera de empezar una buena amistad tal desde la desde la confrontación porque lo que desde la mierda tuyo vamos a construir un pastel palestino no es el tuyo después de mostrar un abrazo por la calle la próximas que nos veamos quién no nos dice que la humanidad pueda afrontar el cambio climático un aplauso para los amigos

Voz 0470 18:05 eh que el

Voz 1194 18:09 ya que esto iba a salir bien vamos a intentarlo

Voz 0470 18:12 a ver te si podemos lejanos el caño gordo si te quieres venir a ver nuestro show Iber Ignatius J

Voz 1194 18:17 estás invitada sino hombre pues me encantaría

Voz 4 18:20 verdad que contar conmigo y por supuesto si queréis venir vale vamos de saques que será un placer invitarte a todos y lo que si igual tuvieron mínimo mucha pirotecnia no yo estoy

Voz 1194 18:32 igual te tiran eh

Voz 4 18:35 no voy yo papada ketamina iba en el futuro

Voz 1194 18:38 cuántas el Consejo de la toqué yo te voy a tocar fondo al día siguiente a tocar techo todo y tocar fondo

Voz 0470 18:48 eso es lo que bonito que unen precio

Voz 1194 18:51 es al final la llamaban tocar fondo ha tratado el tema sórdido mina soy artistas rockeros sobrevalorados eso estoy más sórdidos los hemos tratado desde la conciliación y la confianza

Voz 0470 19:02 precioso ejemplo sigues en la montaña

Voz 4 19:05 si no no hoy no haya me subí pues una montaña que se llama la maliciosa hombre voy a poner una cara así muy cabezona desde mata el alpino

Voz 1194 19:17 si Leiva o Macaco rockero se va subir montañas pero vuelve a romper verdad un sótano

Voz 4 19:30 no te compré un poquito de ketamina para decirle pues aquí

Voz 0470 19:34 donde se crea la buenas huir el Coyote

Voz 4 19:36 sí estaba bien dan viva muy alta montaña

Voz 0470 19:39 Leiva te deseamos lo mejor no paramos el fin de semana ahí te damos un abrazo tocarle la cara

Voz 1194 19:44 aquí bueno iba hasta sobre al menos cuarto allá como está

Voz 0470 19:56 lo que ahora sobrevaloradas como escalador porque eso que ha dicho de la maliciosa cara una puta mierda

Voz 1 20:01 no

Voz 0470 20:02 hombre pero ya siempre ha cortado ya no vale

Voz 1194 20:04 de intentarlo ya es de rockero bueno pero eso queda

Voz 0470 20:07 maliciosa quedó que subió

Voz 1194 20:09 no ha ido el otro con las montañas vea pobre Leiva Georgia Chaco por rockero John por montañeros por parte de la pista bueno ya lo digo está todo bien Leiva vivan a la meta todo esas

Voz 0470 20:26 a ver qué hacemos porque esto me qué hacemos

Voz 1194 20:29 hasta aquí mi sección grande

Voz 2 20:34 hola buenas

Voz 10 20:40 el boleto

Voz 1194 20:54 entre lo más grave que se ha hecho en este pero esto es el primero que se adjudique hace pues una cosa es una piñata listo ese era por supuesto el maestro que estaba tenía esto mucha prisa en empiece empieza claro claro claro que si hubiese entrado antes el programa eso es para la cual no estoy preparado es algo mira Leiva si se llama

Voz 0470 21:21 Ana Leiva no porque pone a Kimi colas

Voz 1194 21:25 que tú y yo todavía fantaseando como le por dónde le podemos atacar al IVA que muy espera comprados y fue muy gracioso que mientras estaba hablando Leiva se acercó lo vieron antes pero sí digo que entrasen lo veía claro firme lo leo pero creo que sí es seguro que entró aquí me voy a Press personar raro será que no me pasionales adiós diciendo hola

Voz 9 21:56 nosotros Antonio que estamos hablando con los toros

Voz 1194 22:00 que no sea rockero que no Mollet pobre Resines Nathalie choque de viales no no pero es que pasear lo hablé antes con Alex

Voz 11 22:07 ese ese día se persona en una emisora no

Voz 1194 22:11 donde sea siempre es programa el más listo pues como que tiene ahora el que esté más lejos Connio mete para dentro como el transporte el llamado nadie él Biel aquí bueno como siendo raro será que el Hoy por Hoy de la Ventana tiene

Voz 0470 22:24 ser entrevistado por quién lo quiere se presente

Voz 1194 22:27 el primero que es como echar un un

Voz 0470 22:30 lo primero que dispara Antonio Resines a grandes

Voz 3 22:33 Juan Ignacio bueno cuánto cuánto queda

Voz 0470 22:36 a Ales deben quedar cinco seis minuto

Voz 3 22:39 a usted lo justo porque como es el micro inalámbrico

Voz 0470 22:41 qué te acuerdas que propia Alhambra no se encenderlo se ha quedado el botón de on las cuerdas que que dijera donde pone

Voz 0759 22:49 Nos pasó perdón en la lengua moderna salió herida el inalámbricos del público digo lo puedes abrir por favor

Voz 1194 22:56 dos el hombre literal el operario habíamos dicho que para el Wisin el Elvis canario va a cantar la canción nueva la de cómo se titulaba el rock del Calvario y como decíais vosotros general arranques

Voz 9 23:13 el arrancó como como un como un trastorno buena en el fango

Voz 1194 23:20 todo en una playa Gerindote que a decir en el wifi en medio de la canción sí escucha esto nos da una lección de humildad Liga verdad que queda bonita la verdad que quedó la la la conversación verdad que al final cedió conciliación sin

Voz 0470 23:39 tras saque de aquel apreté verdad complicidad sí

Voz 1194 23:42 podemos estropear es podemos hacer algo feo ahora ahora que no está al otro lado del teléfono de verdad humillarla hacerle quedar mal lo fue más energético

Voz 0470 23:51 que quinto y cuarto intención cantar la canción cantar la canción porque es una canción que como nunca has hecho en directo en los teatros de los pabellones pero hay que fondear tampoco hay que probarla aquella

Voz 1194 23:58 ha hecho alguna vez pero pienso una vez que se al ha hecho dos veces primero con público con público aún si la gente puede seguir a yo no soy más que un modo ya

Voz 0470 24:07 intentaría que no te has ganado

Voz 1194 24:09 cuando tú no que la gente se sienta libre de participar no parecían momentos en traje de Elvis canario ni nada por supuesto tan emoción mal

Voz 0470 24:19 no te Alfredo traje no claro pero bueno vas

Voz 11 24:21 tras con unos pantalones negros enorme pone

Voz 1194 24:24 no no no aquí la clave es la entrada de la canción porque

Voz 3 24:29 no se quita la camiseta

Voz 1194 24:31 abre la mochila estaba porque está fallando tres muchachas entrará en este momento porque ella no tengo que estaría feo a un nombre desnudo algo más gordo en qué tal si la humedad de esto es la SER aprendo

Voz 0470 24:50 pero bueno como estos perros jueves movimiento eh el baile del vientre es que ésta es que está en forma al cabrón eh tío vamos que te has empezando como ha quedado goloso empezando a marcar eh abdominal oblicuo eh por qué te pones el micro en la barriga

Voz 1194 25:09 por si quería decir algo a ver si te lo flota suena eh soldado barrió esto también tengo que admitir mi fracaso fracaso

Voz 11 25:22 porque yo aquí prometí que llegaría a los ochenta

Voz 1194 25:25 la gente le quedan dos semanas poco fue una semana

Voz 11 25:29 no voy voy en noventa y uno ya me cuesta

Voz 1194 25:33 va a que vino el otro día me dice que estoy ganando músculo pesa el músculo me jode para la hora de no es que da gusto a verte no pero bueno da gusto ver me tiene

Voz 0470 25:44 tío ojo al tío eh

Voz 1194 25:46 bien cuando salta e mails gel cuando salto el doble Vadillo del pantalón son pequeños trucos son pequeños eh aprende cuidado que eso crea una expectación que siendo un cheque pero no soy capaz de pagar mira a ver si te cofundó flojo el arrancar me voy arranca

Voz 0470 26:21 pero sin introducción minada que otros delitos

Voz 1194 26:24 esta canción no no tiene introducción inanes

Voz 0470 26:27 se pone la bandera con el norte Se pone el micro entre las entre la huevos

Voz 1194 26:31 la Blanco

Voz 0470 26:34 claro tienes que empezar tú eh y que luego te siga la música bien toda la gente que que que la gente que no nada o que canta tú y la gente que disfrute gente que disfrutar

Voz 1194 26:44 al arranque

Voz 2 26:48 yo una aprende a todos los votos bueno para poder Dios hay dos los para

Voz 1 27:38 el baile es aquel vale vale el baile Baila casaca una atención rápida una planta para

Voz 2 28:11 no todo el mundo Navia vamos teniendo pero llave es verdad que acabar

Voz 1194 29:14 gracias gracias a la Puerta Llana perdona un aplauso de las gracias

Voz 2 29:22 no no me iba a denunciar verdad

Voz 0470 29:27 a bailo los con energía pero roció antro a bailar con mucha potencia y eso es lo que no lo es que baila con señores lo que ha visto muchas cosas

Voz 1194 29:37 claro claro esto es eres capaz hasta de Neiva eh Juan Ignacio sí quedando largo y yo yo me voy no

Voz 0470 29:48 ha sido María vence pero bueno luego en el Palacio de Deportes

Voz 1194 29:51 tú crees que la gente me entenderá sin creo que sí se ya a estas alturas que fíjate estamos miércoles en cuarenta y ocho horas mejor no me va a salir

Voz 0470 30:02 esta web porque los combinó con el con aeróbico has corrido rollo billón se va a cantar y moverse a veces

Voz 1194 30:08 no no la bici es más no la deja esta organizada voy ayer con esto muy bien estas condiciones con estos bueyes pues lo siento amigos de verdad es en lo que se van a tragar las siete personas

Voz 1 30:30 vale

Voz 0470 30:32 cuánto tiempo de pedir el programa no mañana mañana mañana jueves hay muchos temas que tocar ya veréis buff mañana jueves el programa hoy ha sido todo musical aviones

Voz 1194 30:41 mañana vamos a llamar a Rubén Pozo eso

Voz 0470 30:44 al compañero de Pereza hubo llamadas a músicos a ofender

Voz 1194 30:47 a insultar río ofende a un rockero que rockero la sección eso ha sido una preocupar

Voz 1 31:01 para retirar la las dos sí no