SER Aventureros: Fardachos Motorland (26/06/2019)

Voz 1 00:00 comienza hoy la Cadena SER

Voz 2 00:04 aventureros José Antonio Ponseti

Voz 1176 00:46 qué manera despertaron vías qué tal aventurero el bienvenidos a esta locura matutina que te den

Voz 1025 00:51 hasta aquí la tropa nunca mejor dicho la tropa varias cosas la primera agradecimiento eterno a la gente de la quebranta huesos al recibimiento al cariño a ese programa tan maravilloso que hicimos la semana pasada y como siempre Sabiñánigo que es parte de la Historia de Ser aventureros así con un abrazo muy muy fuerte a todos los complejos que estuvieron ahí a todos los que habéis participado a los que os hacer Castells ya ya lo hemos dicho

Voz 1176 01:19 no yo creo que estos días no te queda nada nada nada que la semana pasada lo dije pasada pero lo quiero rematar esta semana ahora lo remató señor Chema Rodríguez cuando días Eduardo Díaz

Voz 4 01:34 vamos a a veces te vamos a matar

Voz 1025 01:37 señor José Luis Angulo hondo de muy buena

Voz 1176 01:40 otro que también le vamos a reír

Voz 1025 01:41 qué tal se acercó muchísima gente en el fin de semana de hace dos semanas de la feria de aventureros que ya estáis dando las gracias porque la gente sólo At

Voz 4 01:52 de que hablar me preocupa a mí cuando alguien

Voz 5 01:56 habían de Time mal rollo a mí yo prefiero que hablen mal de mí eso lo que demuestra es la ignorancia en este país

Voz 4 02:01 no te voy a las que había expirado

Voz 1709 02:05 echar un jarro de agua fría Ponseti me van a comprar tu libro como pero no van a saludar te has para tramitar los saludos a ir otro

Voz 1176 02:14 de ellas ya me vale y te das el baile

Voz 4 02:18 es un libro de paz

Voz 1176 02:21 lo que voy hombre velando seguimos siendo muy bien

Voz 1025 02:25 seguimos la primera la verdad que es un gran libro eh

Voz 1176 02:27 no es verdad frente a gusto

Voz 5 02:30 desde y otros siempre siempre pero siempre a meterme en general cualquier cosa que hace director siempre me gusta que oye no sé por qué será

Voz 4 02:39 yo Bierzo yo no yo Milosz ingeniero

Voz 5 02:42 hace que expresa sí señor sí yo

Voz 1176 02:45 pero pero me gusta hacer la pelota que tiene Cantabria sois así que me gusta corazón ahí vosotros os han hablado de la renovación del año que viene Chema aquí ya te hace tiempo en la cocina de campa por la Cope Pola sexual entonces eso a bien bueno he dicho lo dicho hoy vamos a hablar de muchas cosas

Voz 1025 03:07 vamos a tener un viaje a Egipto muy especial con Javier Sierra vamos a hablar de los fardar hechos que deberíamos estar ahora mismo deben estar ellos ahí porque hay una concentración motera en Motorland alucinante gracias a eso la gente Anaya Touring Nozar regado cuatro Gears para descubrir en moto Portugal nuestro país España Alpes y Pirineos aquí en Marruecos

Voz 5 03:34 la atentos a redes sociales a Twitter porque los

Voz 1176 03:37 las vamos a estar regalando vale durante toda la semana

Voz 5 03:40 lo vais a tener muy fácil aquí lo regalamos todo aquello

Voz 1709 03:42 a Gadafi para que no lo es

Voz 5 03:45 sí hay una serie ahora que tiene un éxito impresionante Chernóbil sí pero pero lo que tenemos que hacer aquí una serie sobre el baño de Fraga en Palomares diciendo haber porque esa cojera después del baño de investigar qué pasó para que las que como es que se Praga se baña Se baña a ver caer la bomba y luego illa illa a partir de ese baño comienza su cojera a Chema que eso hay que investigarlo Chema si es lo estamos en ello

Voz 4 04:13 vale porque yo sí

Voz 1025 04:16 en total que tenemos muchas cosas por compartir en el panorama ya antes que nada por favor viene la sensatez al

Voz 1 04:23 a la sabiduría y la sensatez la pone Carlos Barrabés el ser aventureros

Voz 1176 04:32 la gente ya lo sabe la gente que venía a está

Voz 1025 04:35 punto de encuentro del Vuelo diecinueve media menos mal que estaba Barrabés que Le Monde a todo nosotros yo con la cabeza así siempre

Voz 5 04:45 es verdad el único que realmente siempre lo que dice aquí

Voz 1176 04:48 mira la verdad lo que hay detrás de Carlos Barrabés sería el mismo ahora mismo hay una sartén

Voz 1709 04:58 hay que decirle a los oyentes que todo lo que hizo a Rabei subrayamos nosotros Dionisio

Voz 4 05:02 ya todo el día

Voz 1176 05:07 sí ya sabéis muy bien preparados a ver que que lleva hoy el guion de Barrabés donde además no

Voz 0322 05:14 estoy a vosotros espera a mí a Groenlandia me ha afectado mucho la la foto

Voz 1176 05:17 no no no muchas veces

Voz 0322 05:20 vamos dos imágenes increíbles no la de la de la arista final de deberes no ahora la foto de los perros eh sobre el mar no sobre

Voz 1176 05:29 del Dielo si si el hielo fundido

Voz 0322 05:32 no no es una foto que lo dice todo es alucinante y realmente refleja pues el tiempo en el que vivimos un tiempo en el que claramente pues no nos estamos viendo mundo con muchos menos hielo y con mucha más agua el otro día

Voz 1025 05:47 te voy a contar en la cosa en una precisamente saliendo de la feria con unas personas de Greenpeace me decían que si nada cambia si no somos capaces de de darle una vuelta y un giro cualitativo para que el planeta sea mejor Madrid por ejemplo en quince años va a ser una ciudad difícil en la que vivir por la alta temperatura por calor por los índices de polución me lo pusieron cercando Madame Madrid imagínate Córdoba mono claro once ella otras ciudad

Voz 5 06:20 no claro es que te vas hacia el sur peor claro

Voz 0322 06:24 hombre en las montañas se está viendo super claro en muchísimos vamos en plantas en animales y sobre todo también en los glaciares no que es digamos lo que me lo más visible a simple vista es alucinante cómo realmente se ve estamos viendo a lo largo de nuestra vida es un un impacto Geológico no que no se pues yo qué sé si imagínate un terremoto pues puede cambiar la configuración de una zona o pero es que lo que estamos viendo es una cosa yo diría bastante excepcional no en tan poco periodo de tiempo en el periodo de la vida de una persona estamos viendo un cambio a nuestro alrededor increíble y eso que tienen como podéis imaginar pues muchísimos peligros no imaginados lo que puede ocurrir con las poblaciones en muchas zonas de montaña que en muchas zonas de montaña está pasando ya en el Sahel en muchos sitios y realmente creo que estamos viviendo una cosa de éstas que siempre no se los humanos siempre tendemos a la siempre tendemos a pensar que vivimos tiempos excepcionales no y eso es algo que yo creo que está pues dentro de nuestra propia idiosincrasia pero sinceramente esto tiene pinta de ser realmente excepcional tiene pinta de realmente que ocurra lo largo de nuestra vida el éxito aquí es tremendo sea vamos a cambiar la forma de vida de muchos lugares porque esto es esa hoy ante

Voz 1055 07:42 tan excepcional como que el otro día leía en no sé lo hemos comentado aquí en en el archipiélago de San Blas en Panamá que alguno de nosotros se conoce ya hay un par de islas que el año que viene

Voz 1025 07:52 no están desmantelan entrecomillas es decir la población

Voz 1055 07:55 ya tiene claro que que al año que viene la época de lluvias se tienen que marchar porque este año las inundaciones son mucho más dramáticas que otros años prácticamente ya este año dos mil dieciocho mil diecinueve ha desaparecido por lo tanto ya ha vuelto la época seca recuperan pero ya esas dos islam recuerda abismo cuál de ellas esas bueno como Archipiélago gestionados por los indios cunas demás pues y las al menos dejaran de esta la habitadas la temporada sabes qué pasa

Voz 1025 08:23 Carlos que no sé si tú tienes el la misma idea el problema es que hemos pasado de cuidado que Lobo a que ya estamos viviendo al lobo de verdad algunos en algunas zonas no y que y que y que estamos viendo que realmente

Voz 5 08:38 están pasando cosas que no deberían estar ahí y lo que he dicho Carlos en una vida osea es decir yo nosotros pero nosotros no estamos muy claro entonces ese deshielo cuando se empezó a hablar del cambio climático y tal

Voz 0181 08:49 la ira y luego los los glaciares que han ido desaparece

Voz 5 08:51 siendo te acuerdas Carlos cuando hablábamos de algunos glaciares que iban desapareciendo y tal

Voz 0322 08:57 es alucinante que lo veamos en una vida porque nosotros no tenemos tiempo geológicos geológico su tono no tiene nada que ver normalmente probablemente este proceso duraría mucho más aquí nadie el tema de todo esto yo creo que el día que empezó realmente el calentamiento global a ser una realidad fue con el huracán de Nueva York que yo creo que hasta que no toca una célula o a un lugar occidental importante pues todas estas cosas se quedan como en qué le pasa unos de Panamá

Voz 1176 09:25 sí sí como cómoda o que es normal que pase en Miami que no para

Voz 1025 09:29 estaba algo pero cuando sale de ahí es cuando empieza

Voz 1176 09:31 a la gente a Juande y ahora qué

Voz 0322 09:33 ah entonces yo creo que que esto desgraciadamente tiene pinta de que va a afectar pues a los lugares donde el normalmente si las cosas aceptan son muy importan mucho más importantes no hay no mucho más importantes no digo cuantitativamente no

Voz 1176 09:49 ya al final te da igual que se muera uno

Voz 0322 09:51 lo que realmente tiene más repercusión y la verdad es que la velocidad es enorme la gente que viene de Groenlandia dice que en los últimos tres años han sido increíbles y que realmente es la la foto es alucinante no si te fijas en la capa de hielo lo fina que es este año es tan fina que para sumergida en alguna zona exacto realmente espectacular el avance que tiene muy claro esto pues vamos a ver las consecuencias pronto seguramente pues estos posicionamientos que estamos viendo de todo estos jóvenes no pues que se concentran los viernes por el calentamiento global todas estas cosas probablemente vamos a ver un movimiento global grande para esto no porque realmente pues va a ser el tema tiene pinta de de que estemos viendo el tema de nuestras vidas

Voz 1055 10:34 yo yo eres muy a Carlitos que se venga

Voz 5 10:36 además sensatez es decir estamos ahí

Voz 1055 10:39 siendo a o hablando de de zonas que hoy en día están pobladas que te van a estar despobladas en el futuro África por ejemplo las tremendas sequías que estoy viendo este año cuál de esas zonas hoy en día están pobladas serán despobladas pero hay zonas el Ártico por ejemplo que hoy en día está despoblado

Voz 0322 10:54 sí seguramente con el cambio climático

Voz 1055 10:56 para entonces bueno quizás estamos cambiando emisferios serios no no no defiendo que no haya cambio climático sino que bueno quizás hay que acomodar el puzzle

Voz 0322 11:08 claro esto es es así exactamente el único problemas que lo que estamos viendo en el mundo es que no hay libro de tráfico de personas y eso no es un tema menor

Voz 1176 11:19 es un detalle casi sin importar dónde anduvo en el mundo en muchísimos

Voz 0322 11:23 entonces tienes libre tráfico de de mercancías y cada vez eso va más lo de personas no lo tienes entonces el el lío es morrocotudo porque la presión sobre las zonas habitables de las zonas inhabitables escépticos sobre los deltas de los ríos del Níger de en África va a ser de unas dimensiones increíbles va a saber mega ciudades ahí porque van a emigrar a los sitios que sea posible emigrar pues es una época muy convulsa de eh no se modelo actual humano esto es un lío muy grande entonces seguramente pues habrá que evolucionar mucho eso pero si dices vamos a repoblar Iberia no Com quién con con los que son acerca del tú imagínate tú a los rusos ahora abriendo la frontera a los de Uganda no pues lo tengo que ver

Voz 1025 12:07 no no este es el lío pero lo que a mí me para

Voz 0181 12:12 CD grave gravísimo dentro de todo esto es decir que hay presidentes como Donald Trump por ejemplo que que desmienten en el cambio climático y que no pasa nada o sea que decir dio un presidente como ese del del del país más potente au de unos más potentes en el mundo y que que dice Nos quedamos no no nos quedamos pero vamos decir hay que decirlo con lo comenta lo dice lo afirma no pasa nada es Isabel como una cosa normal sea un tipo que además recordáis él es que es que es terrible que que un presidente como este este al cargo de un país como Estados Unidos un tipo que cuando recordáis el el la chica aquella que fue agredida asesinada en Central Park y culparon a tres chicos negros tres o cuatro chicos negros que luego resultó que eran inocentes y entonces este Donald Trump salió en televisión en aquel momento diciendo que había que ver ahora la pena de muerte para que esa gente fuera condenada a muerte cuando luego resultó que eran inocentes incluso sacó pasquines y tal en las para en publicidad en medios pidiendo la pena de muerte osea que era es es tremendo un tipo así dirija un país no es el único eh no es el único

Voz 0322 13:19 bueno los chinos ahora mismo tienen una política verde creíble dentro de China pronto el cinturón es el cinturón de la Seda que están creando como la línea de tren que intentan que llegué hasta hasta Portugal el tren este todos estos países Uzbekistán todos estos ahí están abriendo centrales de carbón que contaminan un montón dos hay un doble discurso claramente en general no igual que muestran lo que está vamos tiene su milagro tiene mucho que ver con el fracking al final realmente tenemos una carrera en los próximos treinta cuarenta años de conseguir en cambio energético vamos a ver qué pasa pero realmente vamos esto es la historia de nuestra vida a no ser que pase algo pero

Voz 1025 14:04 pues querido Carlos

Voz 1176 14:07 vamos a ir dejando aquí que a Javier Sierra que no lo vamos a viajar Egipto que por ahora a Egipto podemos ir mal sabiendo que se es muy feliz tormento y es que el otro día hablaba con Javier Sierra

Voz 1763 14:35 aquí va a hacer un viaje a Egipto y me atrevería a decir que sorprendente porque no es un viaje que se puede hacer habitualmente ni que esté en

Voz 1025 14:46 en las rutas habituales así que he querido Javier cómo estás muy buenos días qué tal muy buenas

Voz 7 14:51 días

Voz 1025 14:53 antes que nada gracias por estar en Ser aventureros por atracar a estas horas sobretodo a dónde nos lleva

Voz 7 15:00 pues a un viaje como tú muy bien decías que es muy excepcional porque hace yo te diría que casi un siglo que no se puede recorrer entero el río Nilo desde El Cairo hasta Asuán como lo hacían los viajeros a fin de finales del siglo XIX y principios del XX que pasaban tres semanas en el río haciendo ese recorrido primero de El Cairo Asuán y luego de Asuán al Cairo deteniéndose en todas y cada una de las maravillas de la antigua civilización de los faraones yo he querido recuperar ese espíritu en una ruta excepcional que saldrá el próximo veinte de septiembre desde El Cairo sin bajarnos del barco poder en fin empaparnos de de tres mil años de historia nada menos

Voz 1176 15:47 entiendo que ha vuelto a tu vida al tiempo libre no

Voz 7 15:50 pero sellado uno si es verdad que después de la añada del planeta que ha sido muy muy intenso he querido digamos que reconectar me primero con los lectores porque supongo que muchos de los viajeros que me van a acompañar en esta inicia estiba son lectores de mis novelas pero también reconectar me con un país que para mí ha sido fuente de inspiración literaria pues casi casi casi desde las primeras páginas que escribí hace veinticinco años

Voz 1025 16:18 si cuéntame en la cosa por qué es tan difícil hacer este viaje que ahora tutsi que que le vas a ofrecer a probablemente muchos lectores como decías hubo gente que te conoce amigos o simplemente a aventureros que les apetezca hacer algo que es insisto muy difícil de que se vuelva a dar

Voz 7 16:38 no pues tiene que ver mucho con la globalización y con si me permites un poco la comparación con el prêt à porter en lo que se ha convertido el turismo en nuestros días no se hace turismo de masas eh pensando en paquetes comerciales zen en rutas más o menos fáciles de las que ha un rápido rendimiento económico Hinault Nos se cuida la alta costura es decir el el viaje en el que las atenciones tienen que ser máxima así el el cuidado por el contenido no sólo por el continente también tiene que ser elevado no tú piensa que este viaje que yo estoy planteando que son quince días en los que no solamente se navega en un gran cruceros sino que también se pasan dos noches en uno de los mejores hoteles de África que es Eloy catarata es un viaje que viene acompañado de los egiptólogos uno lo conoces muy bien excompañero de la casa que es Nacho Ares de seis

Voz 1176 17:30 Millán claro Nacho

Voz 7 17:33 sin el les casi egipcio que egipcio ojalá

Voz 1176 17:35 la junto a totalmente como origen

Voz 7 17:39 totalmente totalmente Dielo tres Jean Paul global que es un arquitecto y hermano de Robert Duvall que es uno de los grandes yo diría que pensadores del Egipto antiguo Él fue el que descubrió la correlación de las grandes pirámides con las estrellas de la constelación de Orión la la constelación de Osiris eh así que bueno yo creo que mejor compañía no vamos a poder estar me da la sensación de que va a ser un viaje para disfrutar en el cuerpo pero sobretodo en el alma

Voz 1055 18:07 no yo creo pregunta a Javier Sierra tú conoces bien Egipto comentábamos al principio y casi cada poquito tiempo asistimos a al descubrimiento del siglo en el predicó cuantas cosas quedan por descubrir en Egipto

Voz 7 18:21 pues quedan muchísimas y muy asombrosas la la lista es larga seguimos sin tener localizado por ejemplo la tumba de Cleopatra se ha buscado en varios lugares en el delta del Nilo por ejemplo en Taposiris Magna hace algunos años se anunció que que casi casi casi a puerta de aquello quedó en agua de borrajas falta por descubrir la tumba de Imhotep fue el gran arquitecto de la pirámide escalonada de Stone ser en falta por descubrir el laberinto de Jaguar a que es una de esas maravillas del mundo antiguo ya sabemos más o menos donde están en el desierto pero nadie ha hincado el la pala en el lugar adecuado para para hablar con ella luego en fin hay indicios de cosas pendientes de descubrir en lugares tan impresionantes como la tumba de Tutankamon eh hace tres años una empresa española facturó Marte escaseaba el los relieves de la tumba de Tutankamon descubría lo que parecen ser un dintel una puerta tapiada de época de evidentemente del faraón Tutankamon que podía dar a una segunda tumba intacta

Voz 1176 19:27 eso está ahí pendiente de que se abre esa puerta

Voz 7 19:29 en ese dintel y se explore si hay o no detrás otro enterramiento como sospechan algunos egiptólogos en fin como verás la lista es larguísima y apasionante oye

Voz 5 19:39 viene de que depende que sea para esa puerta o sea que por qué se retrasa tanto ese tema

Voz 7 19:43 bueno estamos hablando de Patrimonio de la Humanidad estamos hablando de que aparezca por ejemplo en la que se ha descubierto ese dintel está tapada por Rosetta pintaba porrón por unas pinturas de enorme valor está también eh cierta resistencia de los egiptólogos tradicionales porque claro no tienen a poner la piqueta hacer agujeros cada vez que hay una sospecha de algo detrás de un muro en un templo y ahí digamos que ese tipo de reticencia y lo que están esperando es algo que sí que se está produciendo mes tras mes y es el desarrollo de nuevas tecnologías para investigar este tipo de cuestiones ahora podemos poner nano robots en edificios de miles de años de antigüedad ya averiguar si pasadizos secretos eso hace diez años era impensable pero ahora es factible y hay muchas universidades trabajando en ello

Voz 1025 20:35 y a todo esto anime José

Voz 1055 20:38 no que voy a pregunta dale dale dale Javier tú de sobra te conocemos hace años seguimos tus libros ha viajado por un montón de lugares Turquía Egipto etcétera etcétera dinos tu asignatura pendiente

Voz 7 20:50 bueno tengo varias asignaturas pendientes este planeta aunque nos parezca que es pequeño pero es planeta grande en muchos rincones que se nos escapan a mía ir los rincones de Asia que se me se me siguen resistiendo no yo sigo con un viaje pendiente al Nepal por ejemplo que me me ha Pasionaria conocer también y soy un gran desconocedor del continente australiano es una de esas cuentas pendientes que en algún momento tendré que en fin que resarcir sobre todo la cultura aborigen australiana me fascina las pinturas de algunos lugares como Kimberley son lugares que me me atraen desde hace muchísimos años y lo tengo en mi lista de bebés en fin espero que el tiempo acompañe y tarde o temprano ya

Voz 1025 21:36 la pregunta obligada es estás escuchando ahora cualquier oyente cuando esté escuchando si anima a apuntarse al viaje que tiene que hacer Javier

Voz 7 21:46 pues muy fácil que se asomen a una página web que es autores de viaje Puntocom dónde está toda la información relativa a este viaje autores de viaje punto com es una iniciativa que pretende construir poco a poco en los próximos años los viajes como éste que hemos hablando es decir cosas de Alta Costura de precisión bonitas

Voz 1025 22:08 es un viaje a la carta para que nos entendamos

Voz 7 22:11 no un viaje con viaja a la carta con acompañantes de lujo porque al final el destino es importante pero la compañía también lo es

Voz 1025 22:19 sin ninguna duda puedo hacer una pregunta hay verás el precio que era

Voz 8 22:24 es con autores de lujo

Voz 1025 22:27 como no sea Maeso de lujo también lo era más o menos como como a cuanto salen los quince días porque esto vamos a Javier en el pues mira

Voz 1055 22:36 turismo perdona casi todo está inventado y estos viajes de autor en Inglaterra se llevan haciendo hace un montón de años y la gente paga por ir con esos estudiosos de esos profesionales a esa gente que aporta mucho más en España siempre hemos sido de B

Voz 1709 22:50 bueno yo ya me llevo una día lo leo ahí que hablo del sector turismo es decir una genialidad es así convencernos que mire vamos a ir con la mayor especialista de religiones de la India

Voz 1055 23:01 eso cuesta cuatrocientos euros y pues yo ya me llevo un libro entonces la gente ojalá que sí está dispuesta a pagar por ir con Javier Sierra

Voz 7 23:10 pues mira está dispuesta de hecho el viaje en cuestión y a nosotros nos ha obligado a alquilar un barco que tiene unas plazas limitadas tiene noventa plazas limitadas está prácticamente ya ha reservado entero es decir ahí como ochenta plazas ya reservadas a que quedan diez a doce plazas si el viaje no caber no es barato pero no es caro son quince días con todas las excursiones incluidas las comidas esas dos noches en el All Qatar que decía que es el hotel más lujoso de África donde estuvo Agatha Christie durante durante mucho tiempo en en las visitas que ya ya ese lugar y en fin todo eso pero ese paquete está en el entorno de los cinco mil euros dos por persona que hombre es más que un viaje normal Egipto pero es que el viaje no es a un Egipto normal

Voz 1025 23:59 claro sí tampoco es una situación es normal porque no hay barco el mejor hotel de África ojo cojo y todo

Voz 7 24:08 mira ahí como como vivimos en la era de la información yo a lo que invito siempre a los a los que asomen a un viaje de este tipo es que es que busquen viaje similares por recorrido incluso la agencias internacionales extranjeras no comparemos que compare verán que algo grave pido o remotamente parecido pero bueno en esa línea de crucero completo por el Nilo les va a salir mucho más caro y no van a tener todos los extras que que les aporta autores de ella

Voz 1055 24:35 yo creo que esto me parece bien esta propuesta Huesta yo creo que esto es como el jamón no vamos a dar marcas ahí jamones que valen un pastón jamones que se vende en supermercados a partir de ahí cada uno pues podrá comprar y comer el jamón que le permita su bolsillos que bueno yo creo que el vuestro vale lo que vale seguramente está justificado y habrá mucha gente que evidentemente no puede pagar esos precios a que que yo creo que que me parece bien vamos

Voz 4 25:00 no

Voz 7 25:03 hoy la la idea también te digo la idea futuro no es solamente hacer viajes de este tipo se podrá hacer viajes incluso por España a rincones más entre comillas destinos más cercanos son más entre comillas modestos y que en café todo el mundo dando este mismo umbral de calidad que es el que se pretende dar yo creo que estamos en una época en la que hay que exigir y hay que exigirnos a los que nos ponemos en marcha con iniciativas de este tipo

Voz 1025 25:31 dos datos importantes veinte septiembre Ésa es la fecha autores de viaje Puntocom autores de viaje punto com es donde podéis encontrar esta propuesta que nos hace Javier Sierra dime

Voz 7 25:42 como SETI Ponseti no piensa una cosa también clave en esta historia del viaje empieza el equinoccio de otoño sabes dónde arranca arranca en los lomos de la esfinge vamos a hemos conseguido un permiso especial para ver amanecer es en ese equinoccio de otoño detrás de de la esfinge porque la exige fue orientada en la noche de los tiempos para marcar el Este geográfico que es cuando cuando nace el sol justo en ese punto cardinal

Voz 8 26:08 esto incluye unos cinco mil lo sí

Voz 4 26:11 la extra ahí

Voz 1176 26:15 la princesa Papa SETI que está ganando mucha pasta con su libro y él pueda pagar cinco vida visto como son Javier están Drogba que tengo a mi alrededor del mes serrucho la rodilla del debate

Voz 1025 26:27 no

Voz 1176 26:28 Javier un lujazo escucharte muchos éxitos porque yo creo que es una súper ideal y me parece que la gente tiene que empecé

Voz 1025 26:36 van a valorar a otro tipo de viajes otra tipo historias que que suma que suman mucho más amigo

Voz 1176 26:44 a la sierra

Voz 1763 26:56 por cierto el lo que estaba diciendo Javier que estaban hacer viaje en este dentro del país

Voz 1025 27:03 en unas semanas hablaremos seguramente con Iker Jiménez porque ellos están trayendo la otra parte están trayendo a parte del misterio acompañado por el equipo de Iker y el mismo Iker en el tonás absolutamente alucinado donde

Voz 5 27:16 esto al final demuestra un poco lo que estamos

Voz 1176 27:18 Leandro donde la semana pasada

Voz 5 27:21 el fondo de turismo no es decir quién lo va a poder permitir es decir cada si tú tienes cosas de calidad hay que pagar y el que no pueda pagar tendrá más mediocridad y eso es así y el que tenga dinero podrá subir a algún día y otros que no tres sino no podrán seguir

Voz 1176 27:33 un debate que te hemos pendiendo m nueve pero que te digo

Voz 5 27:36 lo mismo que esto esto descaro es caro este viaje sí pero es una historia de calidad pero hay que para

Voz 8 27:41 claro pero es más allá más allá de la cuestión económica lo que está ocurriendo y acuerdo desde hace algunos años es el cambio hacia que la gente busca experiencias diferentes no estén todas esas experiencias cien distintas algunas incluyen precios mucho más altos y otras no lo es todo en Guatemala la que sabes que tengo allí una una agencia de viajes no solamente mala una canción no puede pues pues es el de los circuitos convencionales que se han hecho toda la vida ahora de repente cada vez más la gente está buscando al otro día estaba preparando un viaje que era especializado com más con Maras es decir va a haber una agencia va a mandar grupos es en la que genera es la experiencia es la experiencia es hombre

Voz 4 28:27 ver no es la mala que son gente que paga cinco mil euros

Voz 1176 28:35 nos cuatro mil secuestros

Voz 1709 28:37 cinco mil de hecho salen sale más barato porque no que saquen se reparte entre todos

Voz 4 28:47 y no lo digo yo

Voz 9 28:57 esa media atravesarlo

Voz 10 29:01 primer servirá de Nadal pero sí atrasó gritos el marcador señalaba ciento cincuenta decibelios

Voz 9 29:07 pieza el peloteo trajecitos que un jadeos qué barbaridad qué barbaridad

Voz 10 29:17 el acto al que ese aparente cada día más a una película porno Rosendo ha puesto aquí la organización Jorge tengo que bajar de obras de pero dura

Voz 12 29:35 dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana

Voz 0089 29:39 con Javier del Pino que admiten propinas a perdón

Voz 13 29:41 Pelosi diseño quienes hay cinco dólares si ella

Voz 14 29:44 pues no lo el cártel porque quizá te los pido algo de Hyun seis seis seis

Voz 15 29:53 es un eran

Voz 5 29:55 no

Voz 15 29:58 los que piensen a jugar

Voz 14 30:02 a Aouate

Voz 4 30:09 riendo ahora aquí fuera de micrófonos porque me voy a apuntar a lo de las malas claro porque estamos hablando

Voz 1025 30:14 de que se nos ha olvidado rápido que hay gente en la Champions que para ver la final de gastó tres cuatro cinco mil euros defendía en una puñetera entrar

Voz 1176 30:21 gente no da puñetera entrada

Voz 1025 30:23 dar de los cinco mil de los perdón cincuenta mil dólares que costaba un asiento prácticamente a pie de pista

Voz 1176 30:30 en las finales de la gente vea la victoria de mi amigo Marc hubiera por Ibaka acaba cojea pero aunque no tiene sitio en la mesa voy a ir con Chema que lo día de buenos días Alfonso buenos días vamos

Voz 3 30:52 todo es mentira

Voz 1 30:56 con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 16 31:02 un concurso que hacemos llenas de que cuando nos acordamos

Voz 8 31:05 digamos que hacíamos

Voz 1176 31:08 o empieza a soltar billetitos lo tiene chungo te veo con

Voz 8 31:12 ya ya porque de hecho yo traigo aquí ir ya recuperado de hoy que es de cuatro cinco semanas de poca cosa más lo fue la foto que ella es de la gente subiendo que había eliminado

Voz 1176 31:24 al menos pues yo tenía preparado para aquel entonces

Voz 8 31:27 ya ya sé de aquel día

Voz 1176 31:29 crudas cuál era la respuesta correcta porque no no

Voz 5 31:34 cuerdas que cuando hacemos la adscripción no me acordaba ni cuál era la respuesta a la semana anterior como acordarme de acuerdo es que resguarda es quiénes H

Voz 1709 31:42 es una no la semana pasada que esta crisis es que la selección no se ha hecho porque no yo no quiero habéis preferido otra cosa así

Voz 5 31:55 así que yo tengo de cada mes

Voz 1176 31:57 te pones yodo el ocho de mayo a Nacho Luciana la sección de esta semana ir por dos vías Fernando Sacristán no existe

Voz 1055 32:08 sí

Voz 1176 32:09 lo que he contado en realidad es la biografía de jazz Custo ya te acuerdas que

Voz 1709 32:13 sí es verdad que he estudiado Antón Fernando Sacristán no

Voz 4 32:17 sí nada la verdad

Voz 8 32:20 existía sí sí pero pero hubo gente que contexto eso que no no no no sé nada

Voz 1176 32:25 no hay que me voy

Voz 1709 32:28 a Twitter lo primero que mentir aquí en la SER no Rebeca

Voz 1176 32:31 tiene que está durmiendo

Voz 8 32:34 bueno pues parte pues pues yo tenía preparado hace un tiempo una una sección que hablaba sobre el es cuando estaba cuando estaba de moda que ya foto que salió tanta gente subiendo y yo quería hablar de las razones por las que se llama así que se remonta a la época en que los mapa del mundo pues aún permanecían incompletos no estamos hablando de el de que este hombre de pero es que es en el que el que se pone el nombre al al a la montaña más alta del mundo embargaron cartógrafos que que nació en el siglo XVIII a finales del siglo dieciocho mil setecientos noventa Ike nació una década antes de que se puso en marcha la campaña británica conocida como

Voz 1055 33:16 el Rey que

Voz 8 33:18 de la India que lo que se encargaba era de medir cartografiar el país de arriba abajo estuvieron más de veinte años intentando desgranar los terrenos ignotos de los Himalaya ir Bono gracias al trabajo de de este hombre de Jobs es pues sí consiguió medir por fin el conocido como Pico que es como sea amaba antes y espero bueno no fue fácil un montón de problemas todavía distancias inmensas había una barridas habituales de de pop por tormenta que bueno que obligaron al desarrollo de nuevas estrategias de herramientas de medición pero a final Everest hubo cocer la antigua usanza que es subiendo a la montaña emitiendo desde arriba empezó llegó arriba empezó bajo eh bueno y entonces así fue cómo consiguió por fin medirla en la montaña es la época dorada de la aventura ahí la exploración en la que bueno para hacer esa esa gran expedición en la que recorrió dos mil cuatrocientos que lo hicieron acompañados de cuatro elefantes que sobretodo los llevaban para atemorizar a los Tigres treinta caballos y cuarenta camello quise movían hacían sobre todos los movimientos y la expedición por la noche en el Himalaya porque porque no se pueda hacer de día porque la luz de la la reverberación que producía la luz en el Himalaya creaba errores de M dicción bueno pues Zidane setecientas personas en aquella expedición para medir las montañas de de del Himalaya y en particular el Everest como digo pues George Brecht consiguió averiguar que medía ocho mil ochocientos cuarenta y ocho metros

Voz 1176 34:51 pues está en la historia ya saben cuál es la pregunta la no la pregunta es que no es verdad

Voz 8 34:58 de todo esto que que es mentira que la respuesta dos más

Voz 1176 35:04 es más en arroba twitter ya sabéis a Roger aventureros Darro a Twitter arroba hacen aventureros ahí tenemos una respuesta entre los que hacerte tu yo ya estoy

Voz 1055 35:13 los pues está bien no

Voz 1025 35:16 no sobre las nada de esta legión

Voz 1176 35:18 bueno si quieres que te den por favor

Voz 3 35:30 Alfonso Ojea

Voz 1176 35:34 a ver Alfonso Ojea el hombre de las nieves Cuéntame que de que mañana el próximo minuto os traigo

Voz 0089 35:41 habló de montaña pero no hablo de nieve porque no hay no hay

Voz 5 35:43 me que hace unos días estuvimos en el

Voz 0089 35:46 ya pirenaica de Panticosa muy cerca del Portalet no hizo en la presentación de una aplicación gratuita que vamos a recomendar de aquí que sea más Valle de Tena está tanto en en la tienda de Android como en la tienda de Apple se puede descargar una aplicación interesantísima interesantísima porque nos permite subir todos los picos de la zona del Valle de Tena sin sin necesitar mapa

Voz 5 36:10 directamente esta cartografía Don es aplicar

Voz 0089 36:12 aunque como decimos semana Valle de Tena y que cuando hemos hecho cumbre por ejemplo energía en el hogar Monegros muy cerca de Panticosa bueno pues al te después de seguir la ruta en el teléfono móvil si volvemos a a tocar la pantalla Nos dirá con nombres y apellidos todos dar todos los picos que nos rodean sin tener que acudir a un mapa de papel luego a un GPS ya lo podemos hacer con nuestro teléfono móvil la aplicación Valle de Tena es gratuita ha sido creada por todas las organizaciones empresariales y también de montañeros de ese valle oscense muy muy muy cerca de Formigal y de Sallent de Gallego

Voz 5 36:48 ya he aquí la recomendamos para todas aquellas personas

Voz 0089 36:50 pero eh Ponseti ya sean ascensiones difíciles o ascensiones fáciles esta aplicación nos trae cartografía toda esa zona del Pirineo interno va a resultar imposible perdernos porque eso sí ya lo luego garantizamos porque lo hicimos en helicóptero hay cobertura hasta en helicóptero

Voz 1176 37:06 ahí estamos pues muchas gracias un abrazo se daba hasta luego deseaba Alfonso Ojea nosotros los más aventureros ahí estamos

Voz 18 37:17 dos de abril

Voz 19 37:35 un ABS calmará este hombre supongo que el mal genio viene con el talento entonces Dios me libre de tener talento para la música mis padres no les gritó como él grita a sus cantantes a usted es cristiano sus tener permite decirlo no se preocupe por mes Señora Smith hace muchos la que sirva al maestro feliz ya estoy acostumbrado

Voz 16 37:55 SER Historia con Nacho Arés todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 1709 38:04 bueno oiga tengo empleo para usted pero antes quiero hacer un par de preguntas impar

Voz 20 38:07 antes que es una cosa que tiene cuatro par

Voz 1176 38:11 desde pantalones iba en Filadelfia

Voz 20 38:13 no llueve sino diluvio

Voz 21 38:16 aventurero se está en Twitter y en Facebook en Twitter arroba Ser aventureros en Facebook busca nos por ser aventuró

Voz 1176 38:24 pero dos

Voz 22 38:31 aquí

Voz 1176 38:44 las horas que estamos haciendo aventureros hay un montón de gente en Motorland Fardachón la primera edición es la única concentración de dentro del circuito de MotoGP

Voz 1025 38:57 de este montón de moteros que por cierto a todos los que nos mandáis ya lo hemos decidido arroba hacen aventureros a Twitter una foto con la moto una foto ante todos los quedan mandáis esos vamos a sortear las cuatro eh

Voz 5 39:12 cualquier tipo de foto no si corren no pero quiero decir pero puede ser tiene que ser en el desierto Gòtic en carrito

Voz 1025 39:18 no da igual que limpiando la década con el has con escasa moto aventureros moto aventurero jacta moto aventureros ahí mandáis vientre todo regalamos

Voz 5 39:29 hola a Marruecos en moto hola

Voz 1025 39:31 de a Portugal en moto la de España que tiene cincuenta y una rutas y trece mil kilómetros de curva a curva o la de Alpes y Pirineos en motos con más de cinco mil kilómetros de Qala tenía montaña eh cuatro premiados cuatro guías que van a llegaré ya sabéis en arroba Ser aventureros en Twitter una foto vuestra con la moto ir el moto aventureros moto aventureros tengo Lorenzo Gómez que tiene mucho que ver con esto fachas dos en Motorland porque es uno de los

Voz 23 39:59 que aquí Ravi de qué madera para que esto fuera una realidad Tola Loreto qué tal buenos días buenos días Fardachón fardar de hoy en mucha gente se preguntará qué significa Fardachón

Voz 24 40:11 eso es no es ni más ni menos que un lagarto propio de los hábitats áridos cálidos de los Monegros de las zonas alcañizana de las arcillas negras en esas tierras sí que ha pasado es un arcaísmo un lagarto cabezón y muy verde pero que en otros lugares se conoce el como Arda hechos que aspiran a es un lagarto es nuestra mascota es nuestra querida mascota para la concentración de Fardachón Motorland dos mil diecinueve

Voz 1176 40:38 y cuéntame un poco cómo surge esta idea hay que es lo que está pasando en este fin de semana en ese en esa concentración

Voz 24 40:47 pues un poco por una de las motivaciones más históricas del mundo es decir no hay Si me Tú ruedas en invierno y es capaz de pasar frío rodando a cinco cinco bajo cero tienes arrestos se tienes valor para pasar por Los Monegros en Motorland en un circuito profesional moto GP disfrutar de esto pero a cuarenta grados no te preocupes hemos preparado todo para que te pueda remojar y es un reto es un reto a los moteros de España y hacer una concentración de verano pero como tú dices es la primera dentro de un circuito profesional

Voz 1709 41:22 eso le pregunta la Lorenzo es que los motores no podéis hacer cosas normales

Voz 25 41:26 es algo que no nos vamos a los Pingüinos

Voz 1055 41:29 de frío o vamos a a lo Moner

Voz 26 41:32 climas cálidos me pareció que muy sin

Voz 1055 41:34 ático con esa con Dios

Voz 26 41:37 pero no es precisamente pobre

Voz 1176 41:39 no vas a que se les ido un poco la temperatura Liga eh

Voz 23 41:43 esa es si te espectaculares eh

Voz 24 41:46 hace una semana pasamos un calor terrible en la quebrantahuesos ahí hemos pasado a este calor que es todavía más seco más duro clima continental pero que hemos dotado de hasta las graves tenemos la estanca de Alcañiz ahí al lado para hacernos una remojo estaremos mangueras que Suárez no hay problema no hay problema te puedes quitar la sed te puedes quitar el calor tráete bañador osea real porque hoy todavía hay actividades

Voz 1176 42:13 entre hoy y mañana hoy y mañana domingo todavía queda un montón de actividades no

Voz 24 42:19 hoy no tenemos un par de días preciosas como por ejemplo las rutas slow adivinen es decir es un concepto que está de moda para viajar tranquilitos sitos en este caso por el Bajo Aragón por la zona en Matarraña poder en absoluta en torno al río Martín por la zona privilegiada de Teruel donde fíjate si las poblaciones de un dos por ciento

Voz 23 42:42 el perdón que estos habitantes política me ha tocado

Voz 24 42:45 vale que te encuentres Un Fardachón por cada habitante perdiendo por las curvas de de de todo el Bajo Aragón y no hay otra que estaba ansiosa o para los nostálgicos del circuito mítico de Alcañiz que es el desfile de antorchas pobre el por la ruta urbana de un antiguo circuito

Voz 23 43:03 qué bonito bueno pues ya

Voz 1176 43:05 lo sabéis todos los que queráis todavía estáis a tiempo de pasar un fin de semana espectacular ahí pueden consultar información en en las redes donde en Cuéntame tenemos una página que sí

Voz 24 43:18 el lógicamente sube goles par datos punto com Además el el los perfiles de Facebook Instagram con Fardachón Motorola en dos mil diecinueve ya hay esos club moteros que nos estamos lo están mostrando su solidaridad que están reproduciendo y que están diciendo vamos a ir a España de de de los Motauros los Pingüinos citó no están repicando todas las en seguramente te van a llegar al que han llegado ahí también puede ver Northern parda hechos punto com que es mucho

Voz 23 43:50 pues ya sí a quién está Lorente que tiene un padrino así quién ser padrino

Voz 1176 43:57 claro claro pero ello tú cuenta cuenta de dime que es el padre de categorías

Voz 24 44:01 como Patten padrino honorífico tentativa o el año que viene tendréis que venir Colina a Hegel José Luis e incluso

Voz 23 44:10 era Chema interesaría Rebeca

Voz 1176 44:13 a la semana el año que tenemos que ir todos

Voz 1025 44:18 vamos

Voz 24 44:19 este año es honorífico el año que viene con ceremonia

Voz 1176 44:22 con todo el año que viene voy ya muy bien que me jaula ya lo tienen ya lo tenía ganado

Voz 23 44:29 está todo ese tiempo el SETI también claro años que viene nos bajamos

Voz 24 44:33 el quebrantahuesos que es un animal llenos bajamos al Fardachón el línea recta ciento cincuenta kilómetros desde Sabiñánigo hasta Alcañiz

Voz 1176 44:40 madre mía no no que no saque de ahí yo ya estoy prepara nuevo bañador dormía y se Fardachón punto com ahí tienes toda la información a fardar choques este lagarto tan tradicional de la foto es muy faldón del eh el cambiamos la página vamos a hablar de libros venga

Voz 27 45:03 octavos

Voz 28 45:07 a seis aventureros tu viajar desde el sofá

Voz 9 45:14 sí

Voz 29 45:16 las ligas de José Luis

Voz 1176 45:18 a a ver José Luis Angulo que tienes ahí

Voz 1055 45:23 es una verdadera joya del libro antes con Javier Sierra cuando decíamos que todavía quedan sitios por descubrir el planeta bueno todavía quedan Oasis perdidos yo así que todos nos han descubierto recordaréis para mí una de las mejores películas El paciente inglés

Voz 1025 45:37 sí por la fotografía por la música

Voz 1055 45:39 propia historia narraba pues bueno de una forma novelada pues la historia del Conde al más si un un un aventurero un conde húngaro y bueno pues toda aquella historia eh en parte no como lo que no cuenta Chema sino que en parte era real Ivonne esto fue una historia que no ha acabado todavía buscando un oasis perdido en el desierto del Sáhara en la zona de Libia el el oasis en cuestión se llamaba hacer Fura ya venía escrito nombrado de alguna forma no localizado pero Salah del en los libros de Herodoto es decir un oasis perdido en esa inmensidad del desierto del Sáhara estamos hablando Primera Guerra Mundial espionaje alemán espionaje Ingles espionaje italiano es decir todo un

Voz 0089 46:26 en un mundo convulso y auténticos

Voz 1055 46:29 no es aventureros románticos del mundo viaje se lanzan a buscar ese oasis censura incluso se crea el cluster Fura de todos aquellos exploradores que se lanzaron a la búsqueda de este oasis que hoy por hoy no sea localizó parece increíble que hoy en día con con

Voz 5 46:47 ha hacerlo con fotografías satelitales

Voz 1055 46:49 de alguna forma se podía cartografiar casi metro a metro esas inmensidad del del desierto del Sáhara en Libia bueno eso no sea localizado en su época se decía que donde vivían los los duendes del desierto tienen una mitología donde había también mujeres que que secuestra a las Anas etcétera era una historia muy bonita pero sobre todo como digo es casi casi el origen de esa maravillosa película de El paciente inglés así que el oasis perdido mal Massey y la editorial despertado Ferro una gozada de libro

Voz 1025 47:20 pues una gozada el libro recomendado

Voz 30 47:23 hoy aquí hablando de

Voz 1176 47:25 paciente inglés ideó has perdido

Voz 1025 47:28 mira lo que viene ahora

Voz 31 47:30 desde las antípodas o donde Lequi

Voz 5 47:35 pero nada de inglés como está

Voz 1176 47:38 qué tal muy buena madrugada no sé dónde te pillamos estás en Australia dónde andas

Voz 5 47:42 sí sí confirmó totalmente Australia físicamente está no

Voz 1025 47:48 las estás bien el todo va bien cómo van multen

Voz 5 47:51 no me coges aquí la tradición esa atracción a también porque no no no

Voz 1025 47:59 esperabas hoy estarán el aventurero lo cual es

Voz 5 48:01 no se ha no lo que pasa

Voz 17 48:04 a mi tío temprano la cama B

Voz 1025 48:07 rodado porque ya sabes que es bueno allí y luego madrugar

Voz 17 48:13 sí efectivamente es verdad es verdad pues no sé porque es que estoy muerto ahora mismo

Voz 1176 48:22 ya lo estamos notando eh te notamos mucha alegría no

Voz 1709 48:27 se nota se nota que no estaba esperando eso el sigue la selección viendo la tele española ha

Voz 5 48:38 el pasado sí pero todo toda marear y eso el día desde versiones podía ataques hoy si me ataques si no pudo contragolpear no vaya por acotado así que te lo dije mi amante de taludes bien duerme no puedo no puedo no pudo contragolpear

Voz 1176 49:00 a mí me vaya porque soy un blanco fácil

Voz 5 49:03 yo no sé si soy

Voz 1176 49:06 no vamos a hacer

Voz 5 49:09 no supone que ahora tienes que estar mejor porque ahora mismo estás currando menos no claro ahora está descansando no

Voz 17 49:14 se se se la verdad es que sí ocurra no no no son épocas bueno épocas que pasa uno tengo que tener un plan B ayer vino a casa un australiano aquí a casa con menos

Voz 5 49:30 en nuestro eso es lo que hicimos

Voz 17 49:33 hay que te lo un plan B hay que tener un plan B esto no puede ser vital se nos ocurrió sino tú sabes cómo se llaman esos en España como se llama los que ponen las las baldosas en tu en tu casa

Voz 5 49:51 los adiós al dictador albañiles albañiles catador los catador

Voz 17 50:01 el alicatado habrá una tenis dijimos porqué durante la semana somos Ali catadores

Voz 5 50:07 efectivamente los fines de semana hacemos lo que hacen es si es una buena eso

Voz 1176 50:19 a mí me como empresa Ali catadores de sueño

Voz 5 50:24 lo veo pero nuestra porque solamente tienen aquí tenemos a hice blancas

Voz 1176 50:30 ah pero tú es exactamente de eso que sabes porque claro yo a atiendo no te nada mi baño para que me alegro

Voz 5 50:38 para no te escucha

Voz 17 50:42 si miramos cursos aquí hay cursos para estudiar ese tipo de oficios dura el curso dura dos años

Voz 1176 50:51 J más de dos años empezara a alicatar veo

Voz 17 50:58 claro entonces te enseña todos los años tú aprendes en dos años y dos años pues adelante

Voz 1709 51:05 joder el Malika tuvo el baño de la casa nueva nos ha hecho el curso se dos años ni de coña a quien te minuto vamos

Voz 17 51:17 claro claro yo te digo una cosa en en zonas de Australia esté por ejemplo tiene una casa amigo Omic tiene una casa en en un pueblo que está como a cuatro horas designe al norte mirando a la playa tienen un apartamento hay entonces dijo dijo oye te voy a renovar voy a renovar voy a renovar mi casa

Voz 5 51:42 dice pero no puedes hacer el curso ya alicatar mi baño no

Voz 17 51:46 entonces fue fui a comprar las baldosas a un sitio donde ante venden baldosas bien hecho

Voz 32 51:53 sí le dijo a mi hijo el que le dijo el que vendían las baldosas

Voz 1709 51:57 sí no está quiero baldosa

Voz 4 52:02 me he estado muy bien y está muy bien que lo llevaban toda la historia va muy bueno

Voz 32 52:07 no me dijo te dijo

Voz 17 52:11 eh mira está usted en este tú tienes una ley catador para que te pongan las baldosas Le dijo no no lo tengo entonces es inútil que tengo Bongo baldosas que compres baldosas porque si no tienes alguien entre las ponga pues no te las vendo en qué pasa qué pasa que no hay década ahora aquí y me hice no aquí en liquidadores

Voz 5 52:35 tú no has entonces asiste

Voz 17 52:38 si tú pero si tú haces el curso y te vas a pueblos alejados de la ciudad

Voz 1025 52:44 Juan Sally catas como ves pues pues

Voz 17 52:47 es entonces coges trabajo poner un túmulo

Voz 1709 52:49 sí señor sí señor Doña cicatería ese no tiene ningún futuro porque la catadores y no

Voz 8 52:55 deben de baldosa ha vendiendo

Voz 5 53:00 de alicatado aclaro lo justo

Voz 8 53:02 las estable

Voz 5 53:05 en con el que colocaba el dos cero no es lo mismo te confundiendo ahí no pasa

Voz 17 53:11 era este Mick MEX te va lo sabemos ahora el día que se va a casar con una tailandesa y luego volverá no

Voz 5 53:19 Alicante eh

Voz 17 53:23 idea ya ya bueno entonces íbamos a uno

Voz 5 53:26 qué vas a hacer el curso que vas a hacer que eso eso porque ya he dicho en curso

Voz 4 53:29 los de de de modo que tiene que mover de aquí una avioneta no volvía a toda aquella no si eso sí

Voz 5 53:38 con un montón de dinero no existe erótico