Lideresas de Villaverde: cuando una mujer se empodera pasados los 60 años

Voz 0444 00:18 lo que más les va a gustar durante los próximos minutos es la combinación entre esta canción y la historia que les vamos a contar este Follow the líder sigue líder bueno en nuestro caso queremos hablar de líder esas porque la verdad es que nunca es tarde para empotrarse sea se tengan veinte treinta cuarenta cincuenta o entre los sesenta y setenta que tienen nuestras invitadas de hoy ellas son las lideresa es de Villaverde nos acompaña en dos de ellas en nuestros estudios Paloma Sánchez qué tal bienvenida buenos días Juli Miranda qué tal hola hola buenos días una aclaración lider esas de los centros de mayores de Villaverde están en ponderadas que yo digo que es vengan arriba de Villaverde en general nos han acortado el nombre pero el nuestro es así de claro lo que pasa es que no es lo mismo presentaros como lideresa de Villaverde que lidere esas de los Centros de Mayores del distrito de Villa lideresa sevillanos centros de mayores explícame esto de dónde viene y cuál es el proyecto en qué consiste haber pues el proyecto viene de la ayuntamiento no de este anterior sino del otro parece ser que las mujeres no no participaban en los centros de mayores no participaban de las juntas directivas y el Ayuntamiento quería que nosotros las en poder hacemos en el fondo la genes hemos empotrado somos nosotras muy bien alguna hemos convencido pero las que estamos superen apoderada somos nosotros que habéis hecho en el terreno de lo concreto creo que ha habido hay un poco de todo talleres de autoestima un programa de radio no os lo vais a contar a ahora pero de qué forma habéis en ponderado a las mujeres de Villaverde realmente osa llegar lo que hemos conseguido es que en algunos centros de mayores haya mujeres también nueva directiva hay uno de ellos que sea que tienen en igualdad no todo parece que es una o dos esas Luciano no sancionados dos mujeres señaló el tema era buena me plataneras mayoría la tener mayoría otras prioridades como antes no parece entonces por eso hay que pensar también en como es el distrito de Villaverde la tasa de paro la situación de la mujer que es difícil sí en otros distritos pues se pueden imaginar en un distrito que tiene especiales dificultades dentro de de la ciudad de Madrid los hemos colado en vuestro programa de radio el que las si el líder esas de Villaverde creo que he tenido esta entrevista con Mercedes Milán no efectivamente bueno pues nos hemos encontrado un momento que no sé si corresponde o no porque tuvisteis que improvisar al final la radio yo siempre digo yo me tengo aquí cada día con treinta folios de guión luego lo genial es que de repente rompan dos folios vosotras demostrar estéis que tenéis talento para hacerlo nos metemos en el programa de radio que hacéis a ver qué pasa cuando tenéis que improvisó mensajes vale venga

Voz 2 02:55 vale cuales buenas tardes estamos Lady muy relajadas porque hemos tenido que modificar la escaleta Nos ha fallado un tema de entrevista hay cómo está y cerca el ocho de marzo pues nada mejor que hablar sobre el feminismo

Voz 3 03:15 eso es un tema de escaleta estabais cerca del ocho de marzo contra feminista que os pasó en el programa que se cayó de la escaleta que yo recuerdo era no

Voz 4 03:23 entrevista que falló sí que no se pudo presentar porque le ha surgido cualquier cosa ganar eso sí pero yo no no recuerdo

Voz 0268 03:31 estoy se antes del ocho fue la semana antes

Voz 4 03:33 el ocho de marzo eso sí lo recuerdo unos fallos falló algún es que

Voz 0444 03:39 ha dado a la radio a las mujeres sesenta setenta

Voz 3 03:41 Nos del distrito de Villaverde nos ha dado

Voz 4 03:44 mucha soltura para hablar muchísima no no nos imaginábamos que íbamos a hablar así verdad Paloma mandado el programa tres años vamos a hacer el cuarto ya que vamos a empezar el cuarto en septiembre como ha sido el cambio en estos tres años para ver si ha sido bestial yéndose para Juli pero para mí ha sido estilo que os dicen en casa estáis casadas llano tú si tu marido cómo está viendo es todo tu marido

Voz 3 04:08 de la vieja guardia o es más Contemporani Mario

Voz 4 04:11 se necesita más tiempo más tiempo de estudio en casa que te pide que es más tiempo en casa es el pallipes aunque por lo demás estoy muy ocupada

Voz 3 04:25 simplemente no

Voz 5 04:28 dar muchas explicaciones porque es peor claro fíjate que repartir unos porque lo teníamos otro otro proyecto antes de tiempo yo estaba en todas también las dos empresas que al surgieron esto que me del lunes vinimos hoy pues nos hemos tendría que venir nosotras dos aquí detrás dos compañeras fallecido en otro sitio ya que es increíble no estoy muy que muchos vecinos y los mayores dicen

Voz 4 04:49 los hijos están contentos están orgullosos cuando ven las fotos cuando oyen la radio no es que esto no lo hemos explicado pero el proyecto

Voz 0444 04:56 Nos llega porque el otro día mi compañero Javier Jiménez

Voz 6 04:59 las me enseñó una serie de fotografías alucinantes que las hemos llevado al cine nosotros como al final es la radio también jugamos con los sonidos me vais a permitir que contemos esta serie de fotos como ha sido en qué ha consistido en que os han convertido porque ya estáis moderadas a tope con esto e íbamos invitar a los oyentes ahora decimos como para que las busquen las puedan ver disfrutar y que este ejemplo no sólo sea en el distrito de Villaverde sino que se amplíe a otros lugares de Madrid

Voz 7 05:29 hola

Voz 1515 05:33 no nos hemos equivocado están escuchando era mi padrino era en El Padrino o con las lideresa esas de Villaverde todo esto es un poco extraño lo que nos están contando es que hemos acompaña en nuestros estudios también han amado ellas fotógrafa Ana qué tal hola hola qué tal buenos días a ver explícame tú has retratado a las líder esas de Villaverde IT han debido parecer tan potentes tan potentes que las SAS transformados Ponti cámara como

Voz 8 05:58 sí la verdad es que bueno en cuanto me hablaron de de su trabajo y de cómo eran ellas yo ya llevaba un tiempo dándole vueltas a a hacer un a desarrollar

Voz 0268 06:09 proyecto fotográfico que tratase por un lado el tema de la desigualdad entre sexos y por otro lado las personas mayores y bueno pues la verdad que la idea surgió

Voz 9 06:21 yo un poco por azar pero también a raíz de conocer sus historias que rehacer con ellas con las lideresa te Villaverde fotos icónicas porque hemos visto la foto de los Beatles cruzando el semáforo Estir Jos Obama ya ellas las Transformers en hombres poderosísimo no

Voz 0268 06:40 sí son fotografías icónicas de líderes masculinos dadas la vuelta rebuscar un poquillo pues tendría que ser conocidas a para que llegasen más a todo el mundo si realmente demuestran realmente más que mostrar mujeres en poder hadas demuestra mujeres que tienen el poder ya no que hay no hay un proceso sin mujeres líderes no

Voz 0444 07:01 creo que es la primera que dieciséis fue la de Obama irá un poco la prueba de fuego sí porque a ver

Voz 10 07:06 sí porque bueno les propuse el proyecto lo aceptaron

Voz 0268 07:12 fue bastante sorprendente que lo aceptaran para mí la primera fue la del equipo de Obama en situación Room cuando bueno cuando mataron a Bin Laden y eran bastante compleja sobre todo porque intervenían muchas personas porque con once por ahí no la verdad es que organizaron ellas todo bueno cuando llegamos allí era como un revés envío espectacular dije esto no no va a salir en diez minutos organizo todo como lideresa es absolutamente claro

Voz 0444 07:41 dije madre por ejemplo cómo fue la de recrear

Voz 6 07:44 el paso de peatones de los Beatles de la mítica Puerta el disco

Voz 0268 07:48 bueno ahí sí sí fue todo hay que tener en cuenta que todas las fotografías de exteriores fueron hechas en Villaverde Alto

Voz 0444 07:55 luego hay algunas en bueno va metiéndose mientras hablamos de ellas porque yo Ana Juliá que estamos en la radio que tú conoces la radio bien de interrumpir los tiempos os regaña AIS en antena vosotras también claro muchísimo le da ya tanta lideresa junta al final tiene que mandar uno como aunque las decisiones sean Lucía vamos que nombrara Lucía Cayenne que es nuestra nuestra cuidadora digamos poniéndome es la que lleva los mandos en la radio y es la que nos regaña vale y en qué página pueden ahora mismo los oyentes mientras les estamos contando de qué va este proyecto para que se puedan meter en la web hirviendo estas fotos

Voz 0268 08:36 no la tengo colgadas todavía mi web no puedes pero están aparecen en el festival de fotografía de Granada porque están seleccionadas estos días se pueden ver en las calles está junto expuestas junto a la Catedral de Granada que bonito es una pasada luego han salido en varias publicaciones en medios

Voz 10 08:54 por ejemplo hay una hay una

Voz 0268 08:56 web fantástica sesenta y cinco y más que han hecho una labor de comparar la Ford nuestras fotografías con las fotografías originales no entonces estaba es bastante divertido el artículo y ahí sí que los espectadores puedan pueden compararlo

Voz 0444 09:10 suponemos que líderes has de Villaverde Facebook en Facebook están para lideresa de los centros de mayores de Villaverde cuál ha sido la más directa la primera fue a Obama luego estaba la de los Beatles pero Steve Jobs también pero cuál ha sido la más loca y la más divertida de la sesión de fotografía

Voz 0268 09:26 quizás la de playboy no le he visto yo de playboy esa como siempre es antipático Playboy pues la magnate de Play Higuero en este caso con dos play e-mails dos chicarrones no queda hecho de plegaron Manuela Manuela estoy a que no está aquí hoy pero se sentía ella así con dos que arrojan estado dos tías Rohner agitan Play Mighty todo fantástico luego también hoy otras bueno bastante que tiene un punto ahí yo jocoso por ejemplo ha del Papa o la del beso socialista bueno tuvo cierta coña montarla por su cúpula del Papa que el hicisteis al Papa o a la pisa pesaba la pisa pues el encuentro entre la papista salí el Dalai Lama entonces eran dos mujeres una la Dalai Lama en aumento

Voz 0444 10:18 Anta semis que traer esta exposición de fotografías a Madrid yo no sé si a Ana después de que la tengáis ahora los pies de la Catedral de Granada tenía intención de traerla

Voz 0268 10:27 que no sería nuestro mayor deseo ver las fotografías del proyecto en las calles de Madrid porque es un proyecto que en su lugar están las calles sobre todo porque lo que pretendemos a través del sobre todo es visibilizar visibilizar el problema de la desigualdad el problema el techo de cristal entre hombres y mujeres también visibilizar a las mujeres mayores sobre todo mujeres como líder esas que están haciendo muchísimas cosas por por las mujeres Generali por las mujeres mayores en particular

Voz 0444 10:56 Nos vamos a intentar ayudar a ver si de alguna forma esta exposición se puede traer algún espacio de Madrid donde podamos verlo ahora estamos con los cambios de gobierno pero bueno a ver que a ver que termina ocurriendo ojalá para sí se vean me tan se están en Facebook también las pues si ven Facebook sube telas también a tu web Ana hacerlo ya me ha sido un placer conoceros líder esas de Villaverde retratadas a lo Steve Jobs de la isla más papistas fantástico a lo Beatles chicas Beatles chicas player Ximo en cuanto estéis en Madrid los contáis iremos a verla vean esta exposición por lo menos las fotografías de momento que ahora mismo están ahí al lado de la Catedral de Granada chicas enhorabuena líderes has de Villaverde conoceros y a nuestra fotógrafa señor aunque gracias gracias gracias a vosotros gracias hoy