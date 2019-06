El Cine en la SER: 'Los días que vendrán', política de un embarazo (28/06/2019)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con Pepa Blanes

bien ya hemos presenta su comedia negra de zombis los muertos no mueren inauguró el pasado Festival de Cani llega este fin de semana los cines con uno de los repartos más potentes Tilda Swinton Adam Driver Selena Gómez Bill Murray IMAS cameos todo eso en la misma semana en la que tenemos tres tendencias en las que se mueve últimamente la audiovisual español por un lado este viernes ya está en Netflix la tercera temporada de Paquita Salas y los Jabois van a contarnos en este programa muchas cosas sobre su vuelta a sus proyectos televisivos tenemos también dos películas que se mueven entre la comedia taquillera Los Japón con Dani robó era el cine indie es es que vendrán los días que vendrán tercera película de Carlos Marqués Marset la historia sobre una maternidad la pareja que protagonizan David Verdaguer y María Rodríguez Soto los tres nos acompañan ya para hablar de este cierre de su trilogía generacional

Voz 3 01:12 hincado veo que en raids da Foc casi todo

hay en dos mil catorce no sorprendió a un plano secuencia de veinte minutos que nos adentraban un retrato realista de las relaciones a distancia en una generación que vivía la crisis del exilio además de incomunicación egoísmo

Voz 4 01:30 Moro esquina me encuentro con amigo hay que me recuerda y tú con tus cosas con tu gente con tus fotos

era su ópera prima diez mil kilómetros con la que arrasó en el Festival de Málaga ganó el Goya a mejor dirección novel tres años después pasó de abordar la necesidad de comunicación a retratar la necesidad de llegar a acuerdos en pareja en tierra

Voz 4 01:51 afirman que bebe tan tan a que llegue hay que decir

nada visión sobre la maternidad como conflicto entre una pareja de lesbianas que mostraba el cambio generacional en torno al amor a la familia una comedia amarga que interpelada también al hetero patriarcado ahora rondan el vértigo de la maternidad en los roles durante el embarazo en un drama intimista una obra madura los días que vendrán

Voz 4 02:20 voy a todos en la periferia

no sabemos si lo que hace Carlos Marques Marset es como una especie de trilogía tardo millennials

Voz 6 02:38 en cualquier caso de no sirve como espejo a bueno a

varias generaciones así que bienvenido Carlos

Voz 7 02:44 desgracias es un placer tenerte aquí es tan tan

bien bueno e David Verdaguer al que hemos escuchado en las tres películas de Carlos es el muro

Voz 7 02:52 los de Carlos Marqués más de mil muchas pasado los tres idiomas la primera que lo segundo en inglés

Voz 8 03:03 qué tal

Voz 7 03:04 Jesús que es curioso que dudaba si lo primero

Voz 1463 03:07 catalán también

Voz 7 03:10 en inglés pero no toda la película en español

Nos acompaña el descubrimiento de los descubrimientos más bonitos que nos ha dado el cine de dos mil diecinueve la verdad te conocíamos porque hemos visto bueno los que no vivimos en Barcelona sea vemos que has hecho mucho teatro pero hemos visto en la vampira del Raval en el míster el tiempo para tenemos aquí en este retrato tan bonito de Carlos es María Rodríguez Soto así que bienvenida

Voz 5 03:33 afianza contarnos

poco porque como surge en la historia es la propone Carlos decís que sí porque claro y es curioso no esto de med Klar realidad ficción son personajes ficticios pero es verdad que vosotros sois pareja tú estabas embarazada todo era un poco también había muchas cosas en común contarnos cómo cómo cómo le decís que si lo primero Icomos surge también la edad de Carlos de hacer esta película

Voz 9 04:04 a ver yo me tiro a la Peer a la vecina bien rápido

Voz 7 04:07 David estaba un poco más reticente con él

Voz 9 04:09 tema no pero bueno lo que teníamos claro que queríamos Carlos quiere hacer una peli sobre el proceso una embarazo yo también me apetecía mucho trabajar embarazada cosa rara

Voz 7 04:18 qué pasó

Voz 9 04:21 David pues de enseguida nos dé también se tira a la piscina cuando realmente creímos los test lo que teníamos que hacer era una película es decir creíamos que alojar los de nosotros mismos para poder hablar desde la verdad absoluta porque es como una especie de reality te poner de que una cámara te lo Callas todo no porque el pudor entre sí que te ataca en cambio si trabajas desde la creación ni desde ensayar un personaje yo con Carlos David con Carlos y luego crearlo nuestra relación nueva como si dijéramos pues pues dar mucho más en en en los temas que queríamos hablar como pues somos actores pues pues lo hicimos

Voz 10 04:55 no pero sí como que llegase a otros sitios no desde el documental deben puede llegar a sitios eh que no se puede llegar a lo mejor ni otro pero pero sí que que pensamos que un proceso que habíamos visto no que siguen de documental está muy bien tratados número dado algunas películas pero en cambio la ficción siempre los sembrados son una excusa para no

Voz 11 05:11 no un trasfondo o

Voz 10 05:14 no pero pero nunca realmente e intentado como con profundizar de tratar como unos afecta realmente

Voz 1084 05:21 el proceso de de de guión de rodaje

Voz 10 05:24 porque en Málaga recuerdo que decíais que bebía

Voz 1084 05:26 el documental de teatro pero que sólo sabíais que el tiempo corría el que tenéis que poneros a a rodar pero que iba a todo un poco sobre la marcha un rodaje

Voz 12 05:34 muy atípico porque se escribía

Voz 8 05:38 ser rodadas e reescribir y remontaba SR pensaba la película durante el proceso porque sí que había un íbamos a contrarreloj el sentido que teníamos nueve meses María bueno empezamos a la rebelión cuatro me ella tenía tres meses y medio de estábamos a tres meses y medio pero que tenemos poco tiempo se fue creando esto para mí es una película de creación real porque fue cogiendo una forma muy distinta y el cambio de rumbo fue cuando aparece

Voz 12 06:06 dormido de de de la de los padres de María grabaron su propio

Voz 8 06:10 parto es decir el nacimiento de María y ahí cambió todo Carlos creo que estructuró la peli su cabeza y allí tomó forma y tuvo sentido porque al inicio del rodaje Carlos había liado la gente cuatro cinco personas allí en su casa hay pida esto no sirve para nada porque no era si era rodar a pies juntillas con mucha fe yo de hago más se que he hecho en mi vida si eran

Voz 10 06:33 no teníamos las preguntas no pero no sabíamos por dónde íbamos a pasar no oí pero vez sea muy liberador no porque no no no habían bien un mal no era un ir probando cosas viviendo que funcionaba y una cosa y la otra no siempre es como la sensación de que irá en paralelo a la barriga de María no iba creciendo no sabes cómo se desarrolla no sabes que no hubiera se si lo piensas nunca hubiese tan buenas Klum guión porque nosotros íbamos ese esa invitación tenía vida en sí misma porque iba siguiendo el embarazo de ella claro y a la vez que estamos viéndonos experiencias lo juntábamos decíamos vale vamos vamos a ensayar que como esta esta semana leíamos el libro de embarazo en qué momento

Voz 7 07:10 cada pese a Alfredo cómo va

Voz 9 07:13 ha dado pulmones Carlos

Voz 7 07:16 el sexto tienen tamaño de hacemos esto

Voz 10 07:21 desde desde ahí empezamos las improvisaciones ocurrían escenas entre será como muy es una película hecha en presente no que sí que es verdad que montado de quizás a quedarnos estructura es porque si no alguien Tejina los pero pero sí sí

Voz 8 07:36 el tiempo muy listo por ejemplo María colegiado nombre de Lupe no tardamos escogerlo me de Lupe que para ver acabado el gen donuts nosotros estábamos pero tardamos escoger el nombre de Lupe

Voz 7 07:47 pero vale muy bien salón pues el equivalente a bordo

Voz 8 07:50 estos entendáis con eso nombre estupendo de puta madre pero qué pasaría si Luis Catalá un poco pijo mega conservador el cree que se podría base como él que que pasé con Luis vivir discutiendo sobre el nombre no cogía lo de la vida real y otros personajes con ese creaba realmente conflicto porque eran personaje engrasados nosotros realmente muy alejados entre ellos

Voz 9 08:11 es como vivirían esto que habéis videos otro vuestros personajes no antes aquí se marcaba la gran diferencia

Voz 1463 08:17 ya que el trabajo de creación de un actor en esto en esta película casi era mayor que en otras

Voz 7 08:22 más creativo sin sentido

Voz 1463 08:24 bueno que tomar parte de solo no porque estábamos David improvisando con unas premisas que nos había dicho Carlos loco este grabando todas la siempre pero reescribiendo

Voz 10 08:34 a partir de ahí transcribir simpatía hacemos un guión que aprendían aprender una hora más dado cinco Page

Voz 5 08:42 a media hora y media

Voz 1463 08:50 la cinta sabe cómo consigues que la madre María te de la cinta

Voz 7 08:55 extorsión tirábamos

Voz 9 09:00 ella dice esto lo dice con amor sin una pretensión que el amor la severa esa fue la la respuesta que te para

Voz 5 09:05 este hippies

Voz 1463 09:10 eso es una cosa que que es bonita en tú tienes que también está en tierra firme que es el espejo con la generación anterior la comparación a veces es odiosa ABC salimos bien pocas veces pero sí que están ahí como las dos generaciones dos maneras de hacer dos maneras de ver en el caso de tierra firme Geraldine era como mucho más mucho más moderna o abierta que su hija era iraquí también hay una comparación entre un embarazo y el otro como una forma de espejo porque me interesa tanto

Voz 10 09:34 ese choque sí supongo que es porque porque dice mucho de dónde venimos ya donde vamos no es como como viendo el pasado podemos ver a Don hacia donde no hace menos reflejamos Islam hoy también es el es el ciclo no realidades como que ha pasado una vez y seguirá pasando una vez y otra vez otra vez iría hemos los errores lo que es curioso en esa película principio menos planteamos hacerlo en uno de los CAP porque muchos muchos padecimientos iban a medida que rodábamos no irá como los padres y unas en Fuera de campo no incluso presentábamos además eh teléfono ahí la idea es que uno nunca pareciese implacables describimos el vídeo dijimos nos quejas les vemos que hay que decirle al rostro no ese ese ese efecto lo que ha cambiado y que el cine puede capturar como no lo puedes describir pero verlo la impresión una moción que crea en entonces ahí curiosamente los padres ligeramente no eran tan Mongil hizo cosas que no porque cuando la esto es oro no padece María en un ensayo improvisado no pero a ver si tú te quieres casar para dejarla abrazado a firmar algún papel no esos padres

Voz 13 10:38 de hoy Carlos Ruesga queda

Voz 1084 10:41 y es verdad que también la película introduce más humor que en tus anteriores cintas no los momentos que tiene y creo que no sé si es el ocurrían a a David pero los tenía que decir Mariaire los quitaba

Voz 5 10:52 sabes que se llama ahora no diremos que más triunfa de la película María sino los claro pero sí

Voz 8 11:10 sigue pero que pase tenía chistes Di María también pero cuando seamos hacíamos chistes quitaba todo Oscar personaje no puede decir existe hombre soso y está muy bien

Voz 1463 11:19 que es soso pero también nos permite que es interesante algo que también ACS en que es muy propio de tu cine que es un retrato de una masculinidad de en crisis digamos pero he oido que no te gustan mucho eso de masculinidad

Voz 7 11:31 de diferente no nueva masculinidad hagas masculinidad

Voz 10 11:34 sí poco crítico esa idea porque muchas veces es una manera de ocupar ese centro no que que precisamente lo extremismo está intentando como replantearse eso parece que viene hablemos de los hombres hablemos de nosotros nuevas masculinidad ay ay no entonces

Voz 12 11:50 en que es interesante pensarse desde desde desde la

Voz 10 11:54 en feria no oí que ideó yenes estar perdido de alguna manera encontrar encontrar nuevos caminos no hay reflexionar Se más allá de dar soluciones a la vez son personajes que tú puedas identificar que puedas entenderlos

Voz 12 12:08 pero cada vez puedas tener un espíritu crítico no

Voz 1084 12:11 pero si sale ese ese hombre no David que que tiene que alimentar a su familia que la tiene que proteger que es interesante porque en lo puedes comparar con tu día a día no que a lo mejor tres pues

Voz 12 12:24 soy progre y no creo que sea así

Voz 8 12:27 pero al final todos tenemos como tics no marcados desde claro hay una cosa que no hay nada más que te dé más realidad que un hijo creo no entonces tú coges el personaje Luis pero por entender yo entiendo perfectamente tiene unos ideales pero luego

Voz 12 12:42 bien en la vida y la practicidad de la vida y salir adelante

Voz 8 12:46 considerarles los tira la basura se buscó trabajo mucho peor donde serán menos feliz pero tendrá más dinero podrá mantener porque ninguno en su casa trabajo yo lo entiendo pero es verdad que el al perder los ideales también está perdiendo poco a poco a su pareja porque la pareja se enamoró de esos ideales en realidad el problema no es ni de Luis de Bir es del sistema quiero decir que es que no hay no hay otra nadie es culpable pero el sistema techo de una manera que o entras allí o los vas a pasar muy putas y a veces es como no es es muy fácil ser un poco típico y ahora me sentiré muy abuelo pero es muy fácil ser un hippy o un antisistema con dinero pero cuando no hay dinero es que está muy mal hecho pero es que tienes que pasar por lo quiera sonó en mejor medida menor medida encontrándose darles una coherencia en tu vida pero tienes que acabar pasando oportuno momento otro tu vida creo

Voz 10 13:37 es importante no el el reivindicar la incoherencia yo creo que a veces incluso porque es así no y si no eres capaz de de incluir la incoherencia dentro de lo que quiere pensar nunca serás capaz de mantener tus ideas no claro lo importante es el debate de cómo no volverte con

Voz 14 13:53 esa conservador pasa por aceptar tus

Voz 10 13:57 sus límites más con la propia otras traiciones hice además de eso

Voz 1084 14:02 el pobre en pareja y te quedas embarazada y te despiden

Voz 14 14:06 eh espera es horrible es el pan de cada día no

Voz 1463 14:10 me gusta que sea periodista ella

Voz 7 14:12 eh

Voz 1084 14:14 pero eso viene también de una historia real no sí

Voz 9 14:17 a mí me no me contratara una obra de teatro que tenía como apalabrada porque la producción decidió que bueno que no Coria que no quería correr ese riesgo no entonces claro fallo es que es heavy es como está o cómo lo tenemos instalado en la cabeza porque yo en un primer momento lo entendí claro es que yo lo entiendo porque me pongo mala suprimen para embarazo no sabes cómo va a ser era muy al principio yo aún no están de tres meses pero bueno caí lo dije porque que nadie pensaba durante las últimas tres las tripas se va a ver entonces él incluso el directo muy Cossío por mínimo problema incluso le da una vuelta al personaje que está embarazada pero ya desde Producciones decidió que no no entonces yo en un primer momento entendí que eso luego media

Voz 7 14:59 a reflexionando vas bajando tierra eh

Voz 9 15:02 te sientes poderosa estando más dada sientes que es capaz de trabajar y acepto lo que te propongan

Voz 14 15:07 pero qué cabrones

Voz 1463 15:09 es verdad o no entonces claro estamos educados en eso pero hombres mujeres

Voz 9 15:14 lo que hace el sistema con nosotros

Voz 1463 15:16 de alguna manera tu cine sin mencionar sacaron sólo político es un cine muy político en el sentido en el que está hablando de cosas que nos afectan en nuestro

Voz 7 15:25 día a día como la precariedad el tener que emigrar

Voz 1463 15:29 conseguir un trabajo mejor y qué hacemos con la maternidad qué hacemos con los cuidados sea que hay un retrato e también muy crítico en en todo tu cine

Voz 10 15:38 sí sí supongo que también sin entrar en el activo

Voz 1084 15:42 mismo tampoco sin sin hace

Voz 15 15:45 si no de repente

Voz 10 15:48 es como como sentencia sobre sobre lo que tenemos pero sigue siguiendo el fondo Aina a haces películas sobre relaciones sobre amo pero me me interesa precisamente lo que eso dice del mundo no porque a veces el amor nunca esa temporánea histórico sé que hice de vieja escuela marxista sigue decirle de pensar de qué

Voz 5 16:08 no no lo que duran

Voz 10 16:13 desafectos no como como de alguna manera nos nos nos condicionan nuestra maneras de querer no no nunca es neutro no idea de estas películas de ver cómo no el entorno social y las condiciones económicas los que vivimos acaban conformando como cómo nos relacionamos no crió siquiera nos damos cuenta no

Voz 1463 16:34 yo sé que estas cosas son un poco feas decirlas ya pero es verdad que tuvisteis recorrido en los Goya con diez mil kilómetros

Voz 7 16:40 que bueno habéis ganado en Málaga eh

Voz 1463 16:44 cómo están las cosas breaks de cara a la temporada de premios

Voz 7 16:49 creo que además revelación yo es que no lo

Voz 9 16:52 por si acaso

Voz 7 16:54 los del mundo pobre que hacer campaña se verá si porque no animaron a que traemos cuando estábamos en campaña y yo estoy convencido bosque

Voz 14 17:05 increíble yo creo que sí o Rosalía

Voz 7 17:10 bueno eso Rosalía tú bueno combinando no Rosalía ser

Voz 9 17:14 feliz porque poder hablar con ella

Voz 7 17:17 que exacto

Voz 1463 17:19 pues recordamos que pueden ir al cine ya a ver el si es que vendrán los días que vendrán muchísimas de esos tres porvenir Carlos María David

Voz 8 17:27 tendremos otros verdad

Voz 16 17:32 ah

Voz 17 17:38 no

Voz 13 17:42 no no

Voz 18 17:45 ha

Voz 6 17:47 ahora así vamos con la crítica de los estrenos incorporamos a Elio Castro hola cómo estás bien que has vuelto de Ceuta de tus bolos bueno espero que eso sí que es verdad es que Rajoy Aguirre sí sí sí bueno ya estás listo para las películas de acción que vengan no te preocupes bueno te vamos a dejar a Ci U ya que han venido

Voz 1463 18:12 nuestros invitados que nos digas qué te ha parecido los días que vendrán nosotros la recomendamos pero no sabemos tú algo más que ella

Voz 7 18:18 no absolutamente recomendable no me parece una película

Voz 0544 18:23 una propuesta que suma a las otras dos películas anteriores es verdad que es como un cierre de esa trilogía generacional tiene un componente quizá más

Voz 7 18:34 el Amargo porque las tres tienen quizás tierra firme es un poquito más luminosa así más luminosa alguna cosa un poquito pero también tiene

Voz 10 18:43 de dudas

Voz 0544 18:43 amargura está pues es verdad esa pareja que se encuentra con esa hija que va a venir muy cómo les cambia la vida no

Voz 7 18:52 y luego lo que pasa

Voz 0544 18:53 que a mí es verdad que se comentó también en Málaga de alguna manera medio en serio medio en broma una metáfora del del seis a raíz de una una frase de que dice la comadrona esta el proceso es va a ser largo no es verdad que toda la película DYA y que todo se puede ver también un poco como eso como algo que van a hacer y que no acaba de nacer y que todas las consecuencias que tiene a su alrededor pero muy recomendable quitando estas

Voz 1463 19:17 además comentábamos ahora con ellos en la mezcla de los idiomas la normalidad frente al conflicto se que sí que tiene puntos de encuentro

Voz 0544 19:25 sí sí sí no no que puede ser leída así aunque ya te digo que me parece demasiado pues se cogida con pinzas no esa interpretación pero bueno está y también para quien quiera verlo

Voz 6 19:36 bueno pues vamos ahora con Jim Jarmusch y su comedia de zombis los muertos no mueren es una película con retranca con ironía con sangre y con un reparto espectacular lleno de estrellas de viejos amigos del director de Extraños en el paraíso o de Patterson Tilda Swinton Adam Driver Selena Gómez Bill Murray y los músicos Iggy Pop y Tom Waits en Roland en este estallido de zombis en un pequeño pueblo de la América profunda en medio de referencias a la política al racismo actual y al medio ambiente

Voz 19 20:11 no debería estar anoche haciendo ya si últimamente lo de horario de verano son descontrole sería algo raro está pasando

Voz 7 20:22 sí

Voz 19 20:23 qué raro esto no acabara bien que

Voz 6 20:28 la película que inauguró el pasado Festival de Cannes ahí estuvieron todos de todo el elenco y el director presentando la película ya decía que hablar del cambio climático hoy en día no es político

Voz 4 20:39 Tati ICO bache Coco

Voz 20 20:42 pues no creo que la crisis ecológica sea sólo un asunto político una enfado un poco cuando dicen que nuestra película para hacer referencias al final del planeta sea políticas eso esos bastante confuso no va de política la política no me interesa me preocupa que la gente sea consciente de lo que pasa en cualquier punto del planeta pero eso no es un asunto político

Voz 7 21:02 bueno pues para no ser una película política es Elio Castro qué te ha parecido

Voz 0544 21:08 accionado para qué voy a decir

Voz 7 21:11 ha es decepcionado me aburría incluso Tita

Voz 0544 21:17 pero sí pues un ritmo de para mí demasiado posó sobre todo repetitivo quiero decir que me parece que la película avanza poco sea que es una sucesión de de eh zombis comiéndose a la gente y poco más es verdad que hay unas referencias políticas hay unos chistes alguno te hacen un poquito más gracia otras menos pero a mí casi ninguno me ha hecho reír a carcajadas no que es lo que se espera de una película que va un poco de de comedia crítica no con los personajes pues si hay algunos que te resulta más simpáticos y además este auto homenaje que muchas veces

Voz 7 21:51 a él mismo

Voz 0544 21:54 pero lo que estamos viendo sobre referencias al guión y tal pues llega un momento que la verdad es que me aburre que la dejó para los aficionados no solamente al cine a los muy aficionados al cine y a los muy aficionados al cine de zombis

Voz 1463 22:06 a mí me gusta cuando el personaje de Tilda Swinton metiéndose con que es una especie de Uma Thurman

Voz 7 22:12 sí en Kill Bill metiéndose

Voz 1463 22:14 así con el cine de Tarantino en una competición donde estaban los dos eh frente a frente se que sí que me hacen gracia algunas cosas entiendo que es una película menor de Jim Jarmusch que tiene su gracia que tiene su aquel que es un grupo de amiguetes que se han juntado eso lo han pasado bien pero es verdad que no tiene la fuerza de claros ni de Pablo es que realmente me gustó mucho

Voz 0544 22:37 a pesar de la última por entonces me parece que que está pues no tiene ese claro es otro estilo otro género pero no tiene ese poso ni esa poesía que tenía Patterson en todos los sentidos no

Voz 1463 22:52 no os todos los muertos sobreviven que era la de la mano de sobrevivían que era la de los vampiros que juega con el género pero tenía una profundidad unas referencias literarias osea que es verdad que estas otra cosa yo bueno yo si la recomiendo

Voz 21 23:06 yo ver si me quedo en tierra de nadie ya verás Till En tierra hostil bueno

Voz 1084 23:11 yo cuando salí Delfín intente pensar digo a ver si era más compleja de lo que era creo que es bastante simple la película que es comedia lenta If finalmente pensé que era como un poco un gran toro leo si alguien quiero verlo a a los aficionados al cine son mis que intenten acercarse a esta película creyendo que va a hacer una peli sobre zombis que no es una peli realmente no es una película sobre Froome no Sands es una comedia política irónica

Voz 21 23:36 la amistad deben Chardy claro pero no no no tiene ningún elemento del cine de zombis

Voz 1084 23:43 de terror que te que te dé miedo entonces es un poco otro Leo hizo bueno tiene cosas interesantes es lo que hacíamos muy muy lenta pero sí que me interesa y que su discurso esté tan claro desde el primer momento la pareja de policías a mí me funciona Adam Driver Bill Murray son divertidos son repetitivos también muy del cine de Yarmuk todo ese esas referencias extra éticas o fuera de guión no tener un personaje in it tiene sus momentos y luego es una película que es casi un homenaje a otras cintas es algo que también le gusta hallar modos muy meta intentar puedes hacer un Jun G de cosas que ha salido una algo lento un pelín tedioso pero que sí que tiene es un momento y sobre todo se nota que es yo creo que es el han pasado bastante bien grabando lo que pasa es que eso no es suficiente no lo tenemos que pasar bien lo los espectadores

Voz 1463 24:34 bueno pues vamos a escuchar una de las protagonistas Selena Gómez porque de todos los la verdad es que la rueda de prensa pues el más interesante fue Jim Jarmusch la prensa en Cannes pero Selena Gomez que parecía que no iba a decir nada interesante

Voz 13 24:47 oye no soy nací bueno porque

Voz 1463 24:50 tal dijo eh dijo una cosa curiosa que era parte del mensaje que también defendía Yarmuk sobre su generación y las redes

Voz 22 24:57 les show ahora no estoy muy segura la osea es verdad que el mundo está empeorando pero una generación específicamente tiene el problema de las redes sociales que son realmente terribles para mi generación entiendo que es una plataforma de impresionante muy poderosa pero mi asusta la exposición de los chicos y las chicas jóvenes creo que no siempre son conscientes de lo que conlleva no quiero decir egoísta no me gusta esa calificación pero sí creo que es peligroso toda la información que la gente puede conseguir en muchas ocasiones

Voz 1463 25:30 bueno pues eh las redes sociales como nueva metáfora del cine de zombis con frente al centro comercial de George Romero curioso vamos con otro estreno si os parece es instinto maternal de Olivier más de Paz el de recordarán porque ese es este director francés dirigió santuario una un telefilme para Movistar Plus sobre ETA en esta ocasión se centran un thriller psicológico una historia ambientada en los años sesenta dos mujeres dos amigas madres que viven en las afueras en unos chavales maravillosos rompen su amistad después de que el hijo de una de ellas muriese en un accidente de coche que conducía a la otra a partir de ahí se obsesiona con que su amiga quiere saldar cuentas Yves vengarse de ella

Voz 4 26:07 qué pasa

Voz 6 26:17 pues esta es torea con tono de Fina de hits con Chabrol es elegante con un giro final muy entretenido y el director francés ha estado precisamente en Madrid nos decía que además de esta historia de dos mujeres de que se considera feminista le interesaba también combinar la frialdad del thriller con un drama intenso

Voz 23 26:38 al leer esa historia lo que me llamó realmente la atención fue no sólo quiera un thriller e interesante de contar sino quiera muy emocional el thriller como ejercicio de estilo viene a ser bastante frío mientras que aquí la historia está alimentado por un drama humano es todo lo hace más interesante Munich

Voz 1463 26:54 bueno pues vamos al cine español Dani Rovira protagonista indiscutible de las comedias taquilleras ahora está en los Japón una comedia de Antena tres que recrea las relaciones entre los japoneses y el pueblo sevillano de Coria del Río del que dicen pues se remonta al siglo XVII es que una expedición de japoneses vinieron aquí se sentaron en la ciudad y que pasó pues que tenían apellidos muy raros dentro desde en Sevilla dijo

Voz 24 27:18 no no vais a pedir sino Japón bueno pues con este mito juega esta historia en la que un vecino de este pueblo andaluz acaba llegando a ser emperador del Japón coja Ponce consiguió que si tengo o no

Voz 25 27:36 por favor que es lo que les pasa están saludando a su nuevo emperador saque Paquito el nuevo emperador de Japón totalmente

Voz 26 27:48 ya

Voz 1463 27:48 como es María León es la primera dama japonesa en Nestares

Voz 7 27:52 día el la Emperatriz con Río Matsumoto

Voz 1463 27:54 eh que es un bailaor de flamenco que tiene un andaluz un acento andaluz tremendo Ike también protagoniza esta comedia de Álvaro Díaz

Voz 7 28:01 que había un árbitro que Japón Sevilla hace años de fútbol sí sí es verdad que defendía pero Japón Japón de toda la vida la película a mí no me ha gustado nada me ha aburrido me parece que la anécdota podría dar para mucho más

Voz 0544 28:14 pero vamos se queda en en absolutamente nada

Voz 1463 28:18 la verdad es que tenga mucha propietario exactamente que aseguró que la temporada porque el Gobierno tuvo el árbitro como no sé que voy a buscar ese árbitro pero algo malo le daría al Barça estoy segura

Voz 1084 28:31 bueno opinión sin censurar es que es es un desastre no hay nada que es es la Alba algún momento tiene María León que bueno si queremos queremos abrir el melón pues lo único interesante si queremos debatir sobre la sucesión en

Voz 13 28:46 las monarquías hoy metemos en mal follones y seguimos con la película usted me admira con los joyas

Voz 1463 28:53 así que si os parece hablamos bueno no te voy a preguntar antes de comentar e un extremo que vuelve un estreno que llega que sea un documental sobre Vargas Llosa

Voz 0544 29:02 Mario hoy los perros que de Chema de la Peña que se centra en el digamos desde los diez años de Mario Vargas Llosa hasta que publica La ciudad y los perros con veintiséis años entonces destacan tres cosas para mí que son lo mejor del documental primero la juventud de Mario Vargas Llosa que con veintiséis años escribe una novela que cambiar el rumbo de la literatura latinoamericana segundo se ve en el documental su inseguridad su determinación por una parte y sus inseguridades y está haciendo algo bueno y malo por otra parte que esa pedir esa novela es decir película luego hizo película de Lombardi pues que esa novela se publicara en la España de Franco con Fraga Iribarne como ministro de Información y Turismo no en medio de la censura no son las tres cosas que más me han gustado de este documental que se puede ver en La dos de Televisión Española este domingo por la noche en el programa imprescindibles por una versión recortada quien quiera verlo a lo largo pues se puede ir a la Cinemateca ya otras salas donde ese proyecto

Voz 6 29:55 si decíamos que vuelve después de veinte años que pasará por los cines una película que cambió y después en el género de la acción

Voz 4 30:05 si tomas la pastilla azul CIM de la Historia despertará sin tu cama y cree las lo que quieras Creed si La Roja se quedará sin embargo tres con Keanu Reeves Carrie amor dirigida por las Hermanas Wachowski supuso la verdad que todo una revolución en si no la verdad es que dejó impactado a una generación yo la verdad es que en ese momento no

Voz 27 30:29 que muy Morán tu lado si de la tres me voló la cabeza sobre todo la primera de confesar que no de la banda sonora después todavía entre la pastilla roja

Voz 4 30:43 me parece que una película que sí que cambió muchísimas cosas me decía

Voz 0544 30:46 pero que a mí me pilló en un momento quizá vital

Voz 4 30:48 pero lo que no puede competir que es lo mismo

Voz 1463 30:51 aclara que sabía que quería el saco bueno pues a los oyentes le recomendamos que se tomen la pastilla azul roja pero que la tomen porque vienen los hobbies adiós Elio Castro

Voz 28 31:00 aquí tiene una Paquita aquí además con el que suban

Voz 29 31:18 nunca pensé que en el cine en la SER son fijos unas la Pantoja pero todo es posible

Voz 6 31:24 sí están los Jamis todo es posible incluso

Voz 24 31:28 su perra Cecoma el mando de su pene

Voz 29 31:30 a parar de Javier Calvo Javier

Voz 7 31:33 hombre si os voy a presentar antes porque hola qué tal bienvenido

Voz 30 31:37 me gusta la guía sí aquí

Voz 7 31:40 no sí pero Rice estamos como en casa

Voz 0460 31:44 siento poquita cosa

Voz 7 31:46 menos dos punto cero

Voz 13 31:48 ya sí o tres

Voz 7 31:51 a ver si no pese más hay que tenemos no pues no lo sé

Voz 0460 31:57 me nos confirmando la perra el matón

Voz 13 31:59 a Plus claro es que ya no sabes hablar ya vamos a sólo puede mover Telecinco

Voz 7 32:05 me quedé bloqueado

Voz 1463 32:07 pero ahora si hablamos de series de televisión y saludamos a Dani Garrán tal como cuesta es que me he dejado tirado por los tories neto ahora fama aquí orgullo esta semana como no podía ser de otra manera hablamos de Paquita Salas con esta cabecera cabecera gourmet porque estos de aquí han dejado a Rosalía y han cogido a la Pantoja

Voz 7 32:27 ahí es nada como habéis conseguido la Pantoja vamos vamos cada vez vamos conquistando nuevos pues no sé qué quedárselo

Voz 13 32:34 el próximo y no quiero decir lo que quiero que sea lo próximo

Voz 7 32:37 porque igual se cumple que quieres que fuera Mariah Carey a

Voz 13 32:44 el próximo sueño ella se puso en contacto con nosotros

Voz 7 32:49 Teeparty Isabel I antes todo es como si vivientes antes de supervivientes

Voz 30 32:55 para ver si pues para conocernos para ver si a lo mejor le habría llegado que nos gusta mucho todos estos referentes que tenemos para ver bueno para conocernos y ver qué feeling a ver en qué dirección podía ir nuestra relación hay lo primero que le propusimos es vale si vamos a conocer súper rápida sí

Voz 13 33:14 en la primera tenemos una idea

Voz 0460 33:16 en la primera idea porque es verdad que nuestros nombres la vid habíamos sonado en algún precisamente en distintos proyectos y hasta aquí puedo leer y bueno ya se quedaron pero ella yo creo que ya estaba con el run run de quiénes son estos chicos qué me están hablando constantemente de ellos

Voz 30 33:32 sí porque no se coincidimos

Voz 0460 33:35 por mil cosas y luego vio Paquita yo creo que

Voz 30 33:37 eh en Paquita Salas entiende perfectamente el homenaje que Javi yo pretendemos hacer a la cultura de nuestro país interpretativa artística musical que nunca hemos mirado por encima del hombro a ningún icono pase lo que pase en su vida

Voz 0460 33:51 es que Paquito habla de ahí salen exactamente igual es una cosa que nos inquieta mucho como que qué rápido y tiramos al suelo las figuras que han sido importantísimas donde se queda eso que a eso que han hecho esas personas tan importantes para nuestro país que de repente están completamente no no están en el lugar en el que tienen que estar

Voz 13 34:09 el conocimiento que se donde se va a la cárcel pequeños detalles pequeñas cosas pequeñas hablo artísticamente la obra del creador

Voz 0460 34:25 las que hay insisten Paquita que no estuvieron verso autor que esto hay que separar obra de oye pero sobre todo hashtag salvar Isabel

Voz 7 34:35 vale todo espanto justas por favor has tacha al bar Isabel IR tuitear me bueno tú no que no tienes Twitter refuta esta entrevista males muy bien ya es el Javi bueno un reto yo es que bueno

Voz 13 34:46 pero es que bueno tener Twitter yo creo que le convierte en el malo si no lo es buenas críticas

Voz 0460 34:51 pues retrete que me encanta digo no va a tener

Voz 13 34:54 sí bueno antes de

Voz 1463 34:56 que sigáis porque estáis tan compenetrados que habláis el uno con el otro bueno sois maravillosos doliendo pero vamos a ver cómo nos dejó Paquita en la anterior temporada

Voz 7 35:08 y como empezamos en esta sí porque todo el mundo

Voz 0457 35:11 todo el mundo conoce a Paquita Salas aunque no hay adicto a la serie en la que nació como una webserie locos de Fluxá se ha convertido en una serie original de Netflix ya hemos llegado la madurez con esta tercera temporada un auténtico fenómeno viral que ha sabido conectar muy bien con el público joven pero también corta generaciones gracias a sus referencias ya su lenguaje dejamos a Paquita completamente hundida personal y profesionalmente sin ganas de seguir

Voz 0460 35:35 ahora vamos a vivir su resurgir

Voz 0457 35:37 el sentó ante México una agencia al principio más modesta

Voz 31 35:41 Agencia gourmet porque gourmet básicamente me inspirado en El Corte Inglés la zona en la que te puedes pasar horas viendo productos más exclusivos el gourmet tiene una cosa que es que los putos tienen mucha calidad pero hay poco que la gira es decir si quieres

Voz 5 35:52 jamón tampoco es Belinda Washington mojama

Voz 31 35:55 Cinco Jotas si a lo mejor vídeo así poquito más paletilla pero que te señala zona gourmet El Corte Inglés de importantes el envoltorio el envase

Voz 7 36:02 el pobre Libia

Voz 0460 36:05 si lo que se ve lo pasan y lo que eso pasa buena la que va caer a Belinda que vosotros que Belinda esta temporada si el Ibiza un pop y Belinda compro donde el jazz se ríe de sí misma ya

Voz 30 36:20 da una vuelta de campana aquí demuestra la actriz

Voz 0460 36:23 que es el lugar que debería ocupar de verdad no es por metros Hair pero Belinda

Voz 13 36:28 es que estoy por cortar la entrevista que no voy a Netflix Belinda cantaremos una canción no digo Melinda hoy venga

Voz 0460 36:37 spoiler no no no digo que cuando volvamos la próxima

Voz 13 36:39 a ver qué habremos todo el mundo una canción concreta concretas que se canta no Diego

Voz 24 36:45 bueno bueno bueno bueno voy a reconducir

Voz 7 36:48 esto es siempre

Voz 24 36:52 no os iba a decir que como veis esta nueva temporada si es más dramática más pro

Voz 1463 36:56 venga eh Si no lo es no sé si hay más gags e más cameos velero hermanas bien

Voz 0460 37:04 porque es verdad que se dice mucho eh Paquita vuelve más emotiva para quita vuelven más profunda de al lado en la dos

Voz 13 37:11 señor potencia la dos realmente Paquita siempre sido

Voz 0460 37:14 igual siempre ha sido una serie denominado además casi porque a minutaje en la comedia y el drama entonces yo creo que la gente se ha hecho una idea diferente lo que es Paquita

Voz 30 37:24 yo creo que también las promociones de Netflix ha contribuido a crear una imagen del persa

Voz 29 37:29 Arenas de Valencia Eva orientada al

Voz 30 37:34 la comedia pero que es simplemente una herramienta de marketing la serie siempre concibió de una manera muy clara en el capítulo I están las bases cuando Macarena deja Paquita que te ríes dos veces con el spam y de otra vez más pero realmente la la idea era hacer un retrato de una profesión muy poco reivindicada

Voz 0460 37:51 hay un retrato duro y al final Paquita Salas la primera temporada ya era como una mujer se enfrenta a la pérdida

Voz 10 37:57 la dos como

Voz 0460 37:58 una mujer enfrentar la crisis y la III como una mujer incluso es más positiva esta temporada Ayers y es más comedia y más esperanzadora porque es una mujer como tiene una segunda oportunidad Se levanta después de haberse caído pero suela querría aclarar que a quitar siempre ha sido emoción y comedias

Voz 32 38:13 sí es verdad normalmente te rías con Paquita ya la siguiente tela una bofetada que que dices tú es una comedia amarga pero realmente habla del

Voz 30 38:20 supervivencia no sé si en una profesión muy cruel es una profesión muy cruel poco reivindicada y es verdad que una de las reflexiones que hicimos haciendo la segunda temporada es que Pakistán no podía perder lo que era un descubrimiento de nuevos talentos y entonces esta tercera temporada creo que en los tres capítulos que habéis visto ACB hay una reivindicación de los nuevos talentos desde desde los eh chicos que conocimos eh chicos y chicas que conocimos en el casting online que se hizo parada el que una caravana recorrió España y elegimos a tres actores uno de ellos es en el capítulo uno el que hace de chófer Omar Banana le conocimos un cásting otra es Laura Laura Corbacho la activista del Cogam

Voz 13 39:03 capítulo dos Llosa eh creo

Voz 30 39:06 la lista el país que saldrá en el campo

Voz 0544 39:08 de uno seis Iñaki el capítulo cinco

Voz 1463 39:11 es decir que salgo yo perdón

Voz 13 39:13 imaginen revelación de todo parte desde una Angeles Martín que ha reivindica

Voz 14 39:18 dar hasta que se hasta ahora una Irene Escolar au

Voz 13 39:23 qué te claro que también hay que reivindicó Carla en el mundo de la televisión que no mismo capítulo estén Irene Escolar habla mucho de qué tipo de si queremos claro que no lo hemos tomado a rajatabla lo de lo de huy perdón a hablar es que éramos

Voz 24 39:37 sigue que hay que yo creo que es importante que nos hemos

Voz 30 39:39 tomados en serio lo de sacar a gente que la gente no sabe quién es decir hoy esté quiénes mezclado con grandeza cameos en llena de esta jazz Vila por ejemplo compañero de So Room mucha gente que la gente va a decir

Voz 1463 39:55 fíjate ha salido no nos olvidemos de alguien muy importante porque es que Paquita no es quienes sin Bryce F al que le mandamos un beso muy fuerte pero como decimos también hay muchos nombres que habéis ido contando Dani

Voz 0457 40:08 sí porque en el cierre de la segunda temporada ese cierre hizo que los personajes expresaran Un poco de manera que ahora encontramos a cada uno de ellos en un punto muy diferente uno ellos es Magüi que ya hemos hablado de ella de de la genial Belén Cuesta

Voz 30 40:21 de la que muchos ya piden un spin hoy os lo digo

Voz 0457 40:24 aquí que ha pasado a ser la de ha pasado de ser la mano derecha de Paquita a trabajar en el mundo de la moda

Voz 33 40:30 pasillos de ilusión pasillos donde su sueños harán realidad se mucho de la verdad el Looking que llevó hoy es una pieza que se dice tranquilo como complemento una gorra

Voz 7 40:45 este para mí de la temporada la han llevado

Voz 0460 40:49 eh actrices de la talla de pavo hecho Chenoa también

Voz 7 40:51 de pronto

Voz 0457 40:55 Miguel dice vemos a Belén Cuesta Anna Castillo Yolanda Ramos Macarena García pero también nuevas caras pues como la Viena de la temporada la genial Terelu Campos o a Irene Escolar

Voz 4 41:09 comedia pero tiene una reflexión y tiene tiene un giro tierno no es una reflexión sobre el arte una reflexión sobre el arte con dos misses comedia

Voz 34 41:25 si no no está bien está viendo la inestable está bien sólo qué pasó es que es poco teatral para mirarle le faltó profundidad

Voz 1463 41:34 bueno maravillosa Irene Escolar pero es que más maravillosa

Voz 7 41:37 durante y aparece en un diálogo en el que Javi yo

Voz 30 41:42 hemos lo pensamos claramente

Voz 0460 41:45 lo que sí defender que puede ser profunda

Voz 30 41:47 todo puede ser comedia pueda haber drama ternura mensaje desde un empaquetado quizá loco pero eh con mensajes siempre es la idea

Voz 1463 41:58 hoy os quería decir si hay cambios que se han quedado fuera cosa que que que Kerry eyes o qué

Voz 24 42:03 que nos han dicho que se han dicho que no sino que bueno cosas que eso se han pasado por la cabeza y no hayáis desde luego

Voz 0460 42:12 hay muchísima gente que nos ha pedido salir que es una fantasía que saliera pero que las sería el final habla por sí misma idea hay cosas que no te entran tramas que no

Voz 10 42:20 jóvenes e a la hora de escribir

Voz 0460 42:23 a la hora de elegir actores y actrices pasa eso pero pero bueno

Voz 30 42:27 ideas que vaya a salir en esta temporada en No somos yendo a centrar en los personajes de la serie que creo que también la temporada dos necesitaba eso cómo volver a ver más Amaury volver a ver más a Belén de Lucas el personaje que hace Anna Castillo volverá a esa alivia Avelino

Voz 13 42:43 la Rosa Cobo ha gracias Elena gracia Olallo clave

Voz 30 42:47 tres volver al universo Paquita el de la temporada uno entre alejado espacio a un poquito menos de cameos pero los que hay son todos bastante nivel alto ya no

Voz 0460 42:56 a personajes que hacen actores que nos fascinan

Voz 30 42:59 sí porque porque bueno mio como tal no hay

Voz 13 43:01 sí bueno ahí ahí la en una fiesta pero sí cuatro cuatro cinco pero en general todos hacen papeles aunque eso cuando hacen de sí mismos Belinda Libia papeles

Voz 0460 43:12 en realidad papel in

Voz 30 43:16 sí que tenemos en el tintero de persona

Voz 13 43:19 ahora ya yo lo veo clarísima

Voz 7 43:22 sí

Voz 13 43:23 juntado bueno bueno

Voz 7 43:25 la Pataky Thor así pedir perdón

Voz 13 43:28 también hemos

Voz 7 43:30 en Vigo barbarie porque estoy hablando de firmar que vosotros

Voz 30 43:36 es decir sabes quién es la persona que nunca lo hemos conseguido pero es que no lo voy a decir

Voz 7 43:42 lo digo no es decir luego lo vale

Voz 30 43:45 ya está lo digo no lo lo cortés cortés es verdad que en las dos temporadas anteriores intentamos que estuviera Carmen Maura no fue posible ninguna de las dos

Voz 24 43:53 bueno a la cuarta irá la vencida el voz preguntar ese cuarta no diremos nada pero mi dijo bueno hay mucho aroma interna muchos cameos como decíamos pero también mucha critica como viendo es costumbre algo ya es eh

Voz 0460 44:11 no se dice que no no no no es que seguir que como como digo haciendo hincapié en la

Voz 0457 44:18 es uno de los temas pues más candentes de la industria audiovisual es que os metáis de Yemen algo muy comentado por el sector en los últimos tiempos que es la visibilidad de los actores y las actrices transexuales con un boicot similar al que sufrieron Paco León Scarlett Johansson va

Voz 35 44:33 estado en mi vida de nada le el bochornoso espectáculo protagonizado por ella San José en su último corto Edwin esto es de San pero que bochornoso espectáculo Si no han dejado colombianos otro flipando bastante con lo que ha hecho Lidia San José con la película Edwin terribles flipado bastante con tu vida otro

Voz 7 44:49 bueno ahí venía Carlos no

Voz 1463 44:52 pero si tenéis la capacidad de coger grandes polémicas de la industria del cine en la en la temporada anterior fue la que protagonizaba Verónica Echegui en esta esta de redes sociales que también ha sido muy comentado os aquí sí que hay de alguna manera una reflexión en ese sentido

Voz 0460 45:07 hombre nosotros queremos hacer una serie que hable del show business pedí del show business en España estoy fatal show business y ser

Voz 13 45:14 me Chopin menos en España

Voz 0460 45:17 por eso se hace mención esa pues eso no se habla de de polémicas han existido reales realmente la realidad nos inspira para hablar de Paquita Salas eso nos convierte en más nicho o no realmente nos da igual que es una serie que habla de lo que habla de la historia del show business de nuestro país del los noventa de la actualidad igual eso tiene que haber cameos para dotarlo de realidad y de eso tiene que tenemos que hablar de temas que suceden hoy en día reflexionar sobre ella es una oportunidad buena esta sería hablaremos

Voz 30 45:43 aún cuando nosotros vamos a enfrentarnos nuestro siguiente el proyecto que es una adaptación de la biografía de Cristina La Veneno Nos apetecía tener esta reflexión sobre dónde están los límites puede un actor hacer lo que quiera pueden actriz hacer lo que quiera hay ciertos lugares que tienen que ocupar las minorías si no yo creo que queda muy claro nuestro punto de vista en el capítulo

Voz 0460 46:05 sí yo creo que la reflex en nos hemos estoy muy orgulloso de la reflexión que conseguimos hacer con ese capítulo ya está contado

Voz 32 46:12 hablando de polémicas no sé en qué momento está eso como Sentís si es eh sabéis que cada paso que quedéis va a haber una polémica que no vais a poder controlar estáis en ese paso de me da igual ociosa estado de tal manera que también controlada

Voz 12 46:27 mucho hay medica

Voz 13 46:30 cada mala porque yo nos veamos pero estamos en qué punto está buenos momentos te cojones más duro llamamiento menos

Voz 30 46:37 aquí no porque venimos a hablar de nuestra sería como el que venía a hablar de eso

Voz 13 46:40 pero espero que cuando de repente fuimos

Voz 30 46:43 Todavía La Sexta Noche y de repente te vas verdad Vox la manada no sé que todos los temas de la actualidad dices primero que quién soy yo para contestar estas cosas desde qué lugar las contexto me parece un atrevimiento por mi parte contestarlas pero ya que está ahí pues intentó un acercamiento a lo que piensas tú

Voz 1084 46:59 que no tienes ni razones tu manera de pensar

Voz 30 47:02 pero es verdad que te asusta a veces voy a las entrevistas asustado últimamente

Voz 0460 47:06 pero sí que es verdad que vamos hacia yo cada cinco entrevistas que hacemos bien hay una vez que haremos mal siempre y algo que diremos que está mal

Voz 30 47:15 ya lo te gusta y a mí pensar en las entrevistas en el momento me gusta estar presente en la vida y en las entrevistas tuviesen que Pepe es algo pensamientos reflexiones que no he hecho mi casa

Voz 13 47:25 entonces a veces me voy digo uy esto que acabo de pensar

Voz 30 47:28 lo pienso de verdad o era una cosa del momento o no

Voz 13 47:30 que lo Open mira ahí a tu lado

Voz 30 47:34 ya tontería he dicho que que egoísta he sido que que ha cegado no hubo porque a lo mejor por querer defender te porque pongo el ejemplo de lo de maricón amable de del País Semanal nos sacó este tema oye que que depende opina es de la gente que dice esto Itu por ponerte a la defensiva pues el maricón amable ha conseguido esto esto y esto y luego esos en contexto éxito no

Voz 13 47:55 claro que hablado parece como que no

Voz 30 47:57 nosotros seamos conscientes de la lucha ni que los seis años que llevamos de carrera intentando dar la cara en lo que podemos por este tema me hayan valido de nada sólo porque una frase sacada de contexto o de tono a la pues ya te convierte en que tú nos tira la primera piedra en Stone Wall pues no le tirado

Voz 7 48:15 pero la puedo tirar la Kiko