Afectados por las Hemorroides quiere reivindicar la naturalidad de las almorranas

antes de actuar hace Jardiel usó para calentar la voz hago ejercicios para calentar la voz para localizar mejor pero no para entonar poesía pero sí que hace por ejemplo pues por ejemplo muevo la mandíbula para luego poder capear muchísimo más rápido puedes decir palabras a un nivel sobrenatural mayor Machines y también coloco la voz

Voz 0230 02:18 otra canción más sobre el calor esto es de Súper submarino se llama casualmente ola de calor pero es verdad que alguien puede sentirse molesto

Voz 0230 03:25 margen del calor y de las aventuras para formar Gobierno español autonómico municipal a parte de los asesores personales de Rivera dimes y diretes la dimes y diretes sino vas no te metes en una agencia de asesores el notición de hoy es este que hemos dado en Hora catorce

Voz 13 03:44 seguramente lo más oponente de las últimas horas ha ocurrido en Sevilla en los juzgados

Voz 0341 03:48 cuenta organismo militar brasileño integrante de la comitiva del presidente bolso negro en su viaje a Japón

Voz 0230 03:55 un militar de la comitiva del presidente Paul sonoro que viaja a Japón y ha hecho escala en Sevilla están los juzgados

Voz 0341 04:02 qué sorprendido por la Guardia Civil con treinta y nueve kilos de cocaína

Voz 0230 04:08 sorprendido con treinta y nueve kilos de cocaína que me ha sorprendido menuda sorpresa copia que lleva usted amigo pero vamos a escuchar un detalle vamos a escuchar un detalle que nos cuenta ah sí

Voz 14 04:27 en el control la Guardia Civil del aeropuerto descubrió que llevaba en su mal

Voz 7 04:30 ETA treinta y nueve kilos de cocaína en treinta y siete

Voz 14 04:33 qué es

Voz 0230 04:34 treinta y nueve kilos de cocaína en treinta y siete paquetes esto quiere decir que cada paquete llevaba un kilo y cincuenta y cuatro gramos de cocaína a lo mejor era el papel de envolver como cuando vas a la charcutería pone el papeleo abalanza encima el papel jamón y acabas pagando el papel la precio de cinco jotas pero los que conocemos el narcotráfico de verlo por la tele sabemos que los narcotraficantes suelen ser muy escrupulosos con el peso cincuenta y cuatro gramos de más en cada paquete puede suponer un par de muertos que a lo mejor estamos dando mal la informe acción y ahora creamos un equívoco y mueren dos demás podría ser sabría mal que no estuvieron unos narcos escuchando la radio dijera en esos dos kilos de dónde sale podría ser eh porque hay mucha gente que escucha la radio y lo hemos sabido hay algún narco escuchando que no mate a nadie hasta que se confirmen todos los extremos que rima con ya veremos arcano

Voz 8 05:24 bueno bueno bueno ya veremos qué qué ha pasado no sé si lo llevaron al Tribunal Supremo le dice lleva cocaína y él contesta claro es que no he visto que llevo lleva un gol sonaron no lo sé que a lo mejor lo que en realidad está diciendo mejor no me juzguen por favor mejor que no le imputen que sí que llevo cocaína pero

Voz 0341 05:41 es Coca sin gluten no sé

Voz 8 05:44 pueden sacar en realidad yo me pondría narcotráfico cuando era pequeño sí que me sentía Pablo Escobar con el dinero que me pasaba mi abuela por navidad porque melodramas con vidas mete escapa la vida realmente ello asilo bacilo intuitivos y que se ha convertido en un narco con estilo porque cada año vuelve con más kilos que bueno que cada uno lo hace a su manera aquí realmente lo está haciendo así en este sueño estoy muy acelerado desde pequeño a ver si tengo yo algún ancestro brasileño

Voz 15 06:16 estoy

Voz 16 06:18 he calentado antes venga venga vamos a tutorías la gente sigue opinando sobre el mito de Ciudadanos y su líder este Twitter Dady reto

Voz 0779 06:32 la vida da muchas vueltas pero la de Albert Rivera está centrifugado

Voz 16 06:37 el calor es un tema recurrente en el ascensor pero a veces gracias a Dios hay espacio para un grito del guión interesante el Twitter

Voz 0779 06:44 nunca para tercero verdad sí gracias vecino el tiempo está loco e llaves por cierto ayer metros que pensando el tipo de yo que me alegro venga hasta mañana

Voz 16 06:55 a ver si está tonadilla que propone profeta baruc pareció no parece refrescante no me llame Scaloni la venga seguimos seguimos para bingo combinan que sigue sobre el tema

Voz 0779 07:08 cuál es tu mayor fantasía sexual a hacerlo con el aire acondicionado encendido

Voz 16 07:13 ya echamos de menos a Iturriaga penó muchísimo así que este tuit de Mailer This is es para él

Voz 0779 07:18 papá qué significa errático e es una medida de tiempo joder voy a suspender seguro pero errático tan bueno que pasamos haciendo

Voz 17 07:26 por ahora junto a

Voz 18 07:30 eh

Voz 5 07:34 por favor

Voz 19 07:38 el pelo

Voz 1 07:41 en la nuca

Voz 20 07:59 de acuerdo

Voz 0230 08:04 donde días pasados algo que teníamos pendiente un test de Donald Trump y por eso lo habíamos dejado hasta hoy aprovechamos esta Marta del Vado el miércoles para que los Oriente un poco porque claro es un tema que quedó menos vamos a escuchar vamos a escuchar un episodio aparentemente marginal de hace unos días las habla Elisenda para lucir el para lucir a Lucie es la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana son asociación independentista con mucha presencia pública su antecesor en el cargo es Jordi Sánchez que está en la cárcel en prisión preventiva pero Elisenda para lucir es más radical para entendernos si le parece que Keane Torres un blandengue

Voz 0341 08:45 hombre blandengue el texto

Voz 0230 08:48 mira ella promueve la independencia ya todo le parece que el movían no en una rueda de prensa al acabarse dejó el micro se le quedó el micrófono abierto YSL escucho hacer un comentario sobre una periodista a la que se refirió como pesada Moreno hay española entonces Marta presta atención escuchamos la traducción

Voz 21 09:09 nosotros aquí desagradables a periodista de que medio era la Morena la española esa que pesada eclipsado no te voy a dar el titular que quiere quieres borde

Voz 0341 09:22 que es es un un micro abierto digamos un micro en una escala de Donald Trump ismos de cero a diez donde lo situamos Marta

Voz 0230 09:32 Pablo

Voz 0341 09:32 bueno eso de descalificar a una periodista bien bien

Voz 7 09:37 mal no saberse el nombre mal no decírselo a ella directamente tránsito hubiera dicho directamente así que

Voz 0341 09:44 seis años usted entonces bueno sí se consenso

Voz 0230 09:48 bueno lo pasa española está bueno vamos a un segundo test sobre la misma persona la misma circunstancia a la Asociación de Elisenda promueve una dista de empresas un listado de empresas afines a sus ideas políticas y recomienda consumir de estas empresas lo llama consumo estratégico porque son empresas comprometidas con el país esto en una escala de Donald Trump y sumó de cero a diez dónde estaría

Voz 7 10:13 esto es Matrícula de honor estar la América Fest en versión catalana muy bien ahí

Voz 9 10:17 clava ahí es una buena mezcla entre un seis y vamos ya

Voz 0230 10:26 bueno son otra cosa sostiene Pablo Iglesias que el acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos está más cerca de lo que parece esto no es difícil porque lo que parece es que está muy lejos así que los imposible pensar que está más cerca de lo que parece por favor atentos a la razón que da Iglesias al final de su frase I

Voz 22 10:45 en elemento que yo creo que es muy revelador de lo cerca que estamos de que de que ese Gobierno se produzca aunque haya que esperar dos meses y medio para que eso para que eso ocurra es la preocupación que tienen algunos

Voz 0230 11:01 ni la preocupación que tiene algunos una preocupación que también tienen en su partido porque Irene Montero la número dos de Podemos ha dicho que Sánchez prefiere un acuerdo con la derecha

Voz 7 11:10 sí lo que nos trasladó el presidentes que quiere una investidura en la que busque el apoyo de la derecha

Voz 0341 11:17 hola habéis oído que Pablo Iglesias

Voz 0230 11:20 justifica su razonamiento diciendo la preocupación que tienen algunos pues algunos sabéis que son unas

Voz 0341 11:25 no es una civilización que es una referir

Voz 0230 11:28 cien para la política española la civilización de de los algunos bueno no sé si existe en Estados Unidos lo son People

Voz 7 11:33 por lo es aquí puede ser el equivalente a a los sellos ellos en general son los que cruzan la frontera ellos los que traen el crimen y las drogas no ellos los que pintan los trabajos no lo veo

Voz 0230 11:46 es que eso es un enemigo claro ese dio los algunos son una civilización indeterminado es que en España son muy importante los algunos siempre hay un un político sí hablando de los algunos casi nunca para bien eh no es una civilización que haya caído bien nunca en la política española siempre son como gente molesta aquí la gran Dolores de Cospedal

Voz 23 12:05 es algo en lo que prácticamente todo el mundo

Voz 7 12:08 de acuerdo hay algunos que no pero bueno es

Voz 0341 12:10 a los que no son como especialista saber los algunos no están de acuerdo y luego se defienden aquí

Voz 23 12:18 algunos defienden como consideran oportuno

Voz 0230 12:21 es que no está bien entre los algunos abundan los algunos resentidos

Voz 24 12:24 hay algunos que se empeñan en hablar mal constantemente de España eh

Voz 0230 12:28 muchos algunos son honrados muchos algunos son honrados pero también hay algunos que sienten la llamada del delito

Voz 7 12:33 que ya hemos tenido algunos delincuentes eso

Voz 0230 12:36 algunos delincuentes son gente que está todo el día quejándose Iker

Voz 0341 12:39 en movimiento algunos decían que inmovilismo son un poco cursis hay algunos que dicen Kaká pudiendo decir mierda entre dos algunos hay profesiones de todo tipo carpinteros metalúrgicos y actores Se refirió a algunos actores eh

Voz 0230 12:57 los algunos hay de todos los hay responsables y los

Voz 0341 12:59 irresponsables si puede haber una irresponsabilidad por parte de alguno eh es lo que es seguro es que como las meigas haberlos haylos hay algunos y hay que escucharles

Voz 25 13:09 yo escucho algunos de estos nuevos políticos que dicen

Voz 0230 13:13 no lo que dice es una civilización los unos que es una referencia son una referencia transversal para la política española siempre haya alguien hablando de los algunos decía Pablo Iglesias que si los algunos no consiguen doblar el brazo a Albert Rivera para que se abstenga ante la investidura de Pedro Sánchez podemos entrará en el Gobierno

Voz 22 13:32 no le doblan el brazo a Ribera tendrán que negociar un gobierno de coalición con nosotros que asegure que por fin en este país se protegen los servicios públicos

Voz 0341 13:42 de esto se deduce que Pablo Iglesias está diciendo aguanta Rivera caso a Tate al palo mayor cualquier palo hay ministros de Podemos por cierto habrá menos plazas para los actuales

Voz 0230 13:58 los Reyes Maroto ministro de Industria Comercio quiere repetir lo dicho esta mañana en Hoy por hoy le gustaría seguir

Voz 26 14:03 siempre digo que estoy a disposición del presidente Sánchez estado trabajando muy bien este año con una persona que además creo que ha traído unos valores a la política también por su trayectoria anterior y que sin yo estoy encantada de seguir en lo sabe ha podido conversar con él sobre el proyecto de país y los grandes desafíos que me Ministerio tiene que que son muchos porque estamos en un momento de transición

Voz 9 14:29 o sea que si uno como de traductora entre dos

Voz 0230 14:36 eso lo contenta que está lo bien que se trabaja con esta persona que es Pedro Sánchez y los desafíos vamos a que quiere seguir Francino si alguien te dice que quieres ya

Voz 9 14:44 la Ventana a ver si tú le preguntas a alguien quiere seguir y te dice bueno estoy muy contenta de trabajar comprar muy muchísima crecido muchísimo ya hizo de Íñigo

Voz 0230 15:00 la respuestas de esta ministras un poco cantaría un poco la hacéis ganando en Annan a nadie son pocos el descenso vamos a escuchar porque hay una melodía hay una melodía Reyes Maroto

Voz 26 15:10 lo que tenemos es bueno que seguir desarrollando este programa esta agenda del cambio que presentamos y que sin duda pues más votado por los grandes desafíos que tiene este país pero no no no no

Voz 0230 15:24 esta respuesta esta otra respuesta es muy parecida a la melodía

Voz 26 15:27 los españoles votaron votaron que continuara el Partido Socialista hay que por lo tanto es la responsabilidad del resto de grupos

Voz 20 15:35 Natural arranque

Voz 26 15:37 la única alternativa en este momento es el Partido Socialista

Voz 0341 15:41 también en esta que hay patrón bueno el presidente sí sí

Voz 26 15:44 sí sí lo ha reiterado estos días ha ofrecido a Podemos un acuerdo de gobernabilidad pasa cuerpo mente programática Mencey en el Parlamento solo hemos estado haciendo este año

Voz 0230 15:56 la escuchas dos minutos más desde aquí diciendo bueno y ahora vamos a seguir una curiosidad muchas respuestas esta ministro Así empieza con bueno once buenos Aires

Voz 0341 16:06 bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno

Voz 7 16:09 venga podría porque tenemos el tema

Voz 0230 16:17 ese juego este juego de Vox Ciudadanos Partido Popular es lo más divertido para el veraneo desde que se inventó el Fislem hay tanto lío que hasta en Vox se abrían grietas el portavoz de Vox en Andalucía Francisco Serra no ha pedido la baja agobiado por lo que llama al linchamiento mediático del público unos comentarios sobre la sentencia de la manada un poco a en línea de al final lo único seguro para un hombre será la prostitución los hombres hombres que al final como serían los comentarios de centro hecho eran de tan centro hecho que hasta la dirección de Vox dijo estos muy de centro hecha amigo te has pasado de centro hecha ahora Francisco Serrano viste que los comentarios no los hizo en que fue un colaborador y está agobiado

Voz 0341 17:04 Rocío Monasterio que desde Vox centro hecha pero no tanto pone condiciones para

Voz 0230 17:09 diálogo con Ciudadanos y Partido Popular las

Voz 0341 17:11 es condiciones de negociación

Voz 27 17:14 la el respeto el compromiso y la lealtad

Voz 0230 17:19 entre las condiciones para un acuerdo de gobierno está la condición de firmar un acuerdo de gobierno esto es bastante bueno me diréis esto es lógico pero es que no les

Voz 27 17:27 el compromiso se refiere a que las tres partes firmarán un programa único común repito firmaran un programa único común

Voz 0230 17:38 para que no haya problemas con Ciudadanos Vox acepta que este programa único común no se firme en la misma

Voz 0341 17:46 eso sí no es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes lo que es indispensable

Voz 7 17:52 bueno es que ahí tengamos un programa

Voz 0341 17:55 el único firmado por las tres partes

Voz 0230 17:57 mientras tanto en Ciudadanos Inés Arrimadas niega que haya

Voz 0341 18:00 es un acuerdo con Vox lo que ha pasado en el Ayuntamiento de mal

Voz 0793 18:02 sí es que el acuerdo es una un acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos y las áreas de gobierno son de PP Ciudadanos no hay ningún otro partido allí por mucho de Vox saque documentos que nosotros no hemos como

Voz 0230 18:14 es verdad es que Vox ha mostrado o ese documento un acuerdo con el PP que dice haremos un acuerdo Vox Ciudadanos y PP pero no importa Arrimadas dice

Voz 0793 18:21 lo de Madrid es que puede decir misa nunca mejor dicho

Voz 0341 18:28 cuidado te lo la jugamos lo de Madrid Vox puede decir misa pero resulta el PP misa dice que hablará con los dos con Vox y conciudadanos Díaz Ayuso

Voz 26 18:37 la idea un y con el otro buscar ese punto de encuentro que lo hay

Voz 0230 18:41 claro que sí todo esto lo dicen en público y a la vez que es lo chulo hasta ahora habíamos visto políticos diciendo una cosa y la contraria pero con cierto margen de tiempo una cierta distancia también habíamos visto a políticos diciendo vamos a pactar y no vamos a pactar muchas veces esto lo hemos visto pero con cierto margen de tiempo separa

Voz 0341 18:56 a decirlo todo a la vez no lo habíamos visto nunca

Voz 0793 19:00 los documentos que es que firma el secretario general de ciudadano los explicamos en Ciudadanos esos documentos son acuerdos con el Partido Popular gobiernos con el Partido Popular no tripartitos sino a Wert acuerdos con el Partido Popular

Voz 0230 19:12 no bueno al final lo mejor es meterse en casa cerrar la puerta con pestillo y esconderse en el armario dormir las y esto es lo que hizo el protagonista de la noticia que no cuentan usted

Voz 24 19:22 sí claro pero es noticia porque el protagonista es un oso en Montana ya han sido los propios agentes a los que lo han contado en Facebook a las

Voz 7 19:31 cinco y cuarenta y cinco de la mañana recibieron una llamada porque

Voz 24 19:33 unos había entrado en un domicilio cuando llegaron a la casa descubrieron que este oso había abierto la puerta ha entrado el salón ha cerrado la puerta no estaba algo nos retrata la y cuando se cansó se metió dentro de un armario a dormir cuenta nuestra gentes que llamaron a la venta en hay que lo eso nos impresionó lo más mínimo que se estío lentamente puestecito Isidro durmiendo a la puerta con la esperanza de que saltara hay se fuera pero que el oso sólo daba bostezos así que finalmente llegaron agentes especiales del departamento de Pesca vida silvestre y parques

Voz 0341 20:03 a los adolescentes

Voz 1 20:07 la historia de carnet Cano eh bueno bueno bueno

Voz 8 20:12 vamos a y hablar del oso y vamos a hablar del oso como si fuera algo notorio aunque realmente Francino Jack y quería hacer mi consultorio no pasa nada arcanos Espasa desfasados soy yo cuando volviendo de fiesta pues me equivoco de casa y de repente respirar en volar la cabeza IRI me llaman indicó mejor otra cerveza realmente el oso podría será arcano o Abascal entrando dentro de las sedes de Ciudadanos y luego cierra el pestillo luego se echa dice que ha pasado con el chiquillo que lo ponen en distintas mesas a Percy Se recrea es difícil malos pacto me pitó dentro de un Ikea pero bueno arcano lo está haciendo una JP has visto como ahora mismo me con decoro a mí me llaman el oso porque río porque lloro o porque cuando rapero me convierto en ritos de oro

Voz 9 20:55 no consultores animal cuando vas con tu perro tu perro tiene diarrea Aibar

Voz 8 21:04 bien bien cuando tiene diarrea de repente tu miedo no mengua así la Bolsa no te sirve tienes que sacar la lengua que estamos esperando es que simplemente te queda claro

Voz 7 21:12 cuidado con las bolsas que lleva casi trabaja para personal

Voz 8 21:14 lo que bueno que ahora qué pasa con tu perro realmente yo ahora tengo una salud de hierro que si hay mucha diarrea deja de decir tonterías y bueno aprovechamos ahora en verano que estamos en sequía y que puedes hacer con esta bolsa así las cosas simplemente por eso brindo hay mucha mierda por eso brindo incluso acá es la bolsa y seca estilo IBEX35

Voz 28 21:34 ah

Voz 1 21:38 la Ventana con Carles Francino son las cinco y treinta y siete de las cuatro y treinta y siete en Canarias que horas en Washington Marta

Voz 7 21:57 a las once y treinta hay siete

Voz 28 22:02 sí

Voz 30 22:07 sí

Voz 28 22:11 sí

Voz 0341 22:14 no

Voz 28 22:17 mí sí

Voz 1 22:19 Marta del Vado en Todo por la radio lamentarnos vete cada semana en un universo Trump que es infinita inabarcable

Voz 7 22:25 sí efectivamente yo hoy Donald Trump va a viajar al G20 a Osaka en Japón se va a reunir con el presidente chino con Vladimir Putin con el el príncipe saudí a Berkeley a ver la hasta haberla Kelly así de cualquier cosa menos esperamos trance se va del país en un momento en el que su política migratoria el está volviendo a estallar en las manos en cuarenta y ocho horas las autoridades han encontrado el cadáver de los cadáveres de seis personas que intentaban cruzar la frontera un padre y su hija que murieron ahogados en Río Grande hablabais de ello en la anterior de lo que no se habla si un desastre absoluto de lo que no se habla probablemente porque no hay fotos es que unas horas antes de encontraron ya del lado estadounidense los cadáveres de una chica de unos veinte años junto a un bebé dos niños pequeños que murieron deshidratados cerca de Mc Allen en Texas el drama de las políticas migratorias Trump no llega a entender por qué se cuestionan su política migratoria si a él en su realidad paralela

Voz 31 23:28 no

Voz 7 23:31 sí a él en su mundo ideal

Voz 5 23:34 me encantan los migrantes

Voz 32 23:37 hala el ves

Voz 7 23:39 bueno hay lo ven migratorio pero puede decir una y otra vez fijado si le gustan que en su mundo ideal ha sido él el que ha reunido a los niños y a los padres separados en la frontera por la política tolerancia cero que él mismo aprobó

Voz 33 23:54 eh muy sellado ando Don Jordi

Voz 7 23:57 o puede que él no junto todas las familias que Obama se paro lo dice así con todo el descaro como así bajo su administración no se hubieran separado a miles de niños por supuesto la orden judicial que le obliga a reunir a las familias en su mundo ideal no cuenta

Voz 34 24:13 no

Voz 7 24:18 en el mundo ideal de Donald Trump México es un país amigo bueno lleva haciendo amigo desde hace una semana que es cuando llegaron al acuerdo para perseguir la migración lo de la semana es literal lo decía Trump

Voz 33 24:30 cuando sueca que enseres frase de desmentido

Voz 7 24:35 esta semana se puede considerar un amigo no en el mundo ideal detrás su administración cumple con las normas básicas de higiene y sanidad en los centros de detención donde llevan a los migrantes tras cruzar la frontera ilegalmente también a los niños que viajan solos hay médicos y abogados que han visitado los centros de detención donde están los menores migrantes describen actos de tortura aseguran que los tienen hacinados que no les permiten ducharse no les dan jabón que duermen en el suelo de hormigón con la luz encendida las veinticuatro horas del día durante semanas a pesar de que por ley no pueden estar detenidos más setenta y dos horas una fiscal del Departamento de Defensa explicaba ante los tribunales que esto es absolutamente normal que el Gobierno no tiene que hacerse cargo de los gastos de los migrantes no vaya a ser que les den un trato digno el juez que no daba crédito le decía a la fiscal

Voz 13 25:28 suceder hoy puede ser un héroe chut Prost cielos verso es decir Unión

Voz 7 25:34 en este sentido común que un cepillo de dientes jabón una manta son objetos de primera necesidad mínimos para garantizar el bienestar de cualquier persona la fiscal que justifica las medidas de la administración Trump contestaba

Voz 0341 25:52 Luis trazado

Voz 7 25:55 en empieza tarta mudéjar explicando que normalmente los migrantes no pasan hay muchos días aunque en la práctica están hasta más de un mes bueno más de un mes en esas condiciones le decía el jueves

Voz 0341 26:07 no

Voz 7 26:08 en fin este es el mundo paralelo de Donald Trump hoy los candidatos demócratas en el mundo real más cercano el que viven la mayoría de los estadounidenses van a ver el primer debate de las primarias que van a celebrar los candidatos demócratas el primer debate electoral finalmente veinte candidatos van a debatir hoy y mañana debatirán diez maña hoy debatirán diez esta noche mañana los otros diez esta noche estaremos especialmente pendientes de lo que diga sí Elizabeth Warren que es la senadora de Massachusetts que tiene una línea muy parecida a la de Bernie Sanders va estar también vetos Rourke al que ley ella Aaron allá el nuevo Kennedy aunque se ha desinflado bastante en las últimas semanas

Voz 0341 26:50 Artur Mas tendiendo

Voz 0570 26:53 sabiendo que vuelve da con la él mismo

Voz 7 26:56 a ver qué pasa porque son muchos candidatos en dos mil quince cuando empezaron los debates republicanos a Donald Trump le veían como el friki no el luce el ya ella está así que vamos a a ver qué sale de estos debates

Voz 0341 27:12 como los grandes eventos políticos esta noche

Voz 7 27:14 G en Washington va a ver fiestas en los bares que van a dar el debate en directo incluso alguna sala desfile de cine también lo va a proyectar yo que soy fiel a mis costumbres oír al Johnny visto

Voz 9 27:29 yo tienen el partido de ella

Voz 12 27:36 a partir de las ocho el debate a las nueve así que desde el minuto uno

Voz 1510 27:42 esta semana tenemos algo más que celebrar escucha de esta banda sonora

Voz 35 27:46 no

Voz 7 27:48 yo

Voz 1510 27:50 Judy Garland hace cincuenta años que murió el veintisiete de junio del sesenta y nueve se celebró su funeral en Nueva York y en los bares sonaba su música esa noche en concreto en uno en Stone Wall un bar frecuentado en la clandestinidad por homosexuales esa noche llegó la policía hacer una redada cómo hacia muchas veces pero esa noche paso algo que cambió el rumbo de la historia Ike Marco la lucha por la igualdad por los derechos de la comunidad LGBT IU Verds Man estaba esa noche en Stone Wall

Voz 0341 28:19 sí

Voz 7 28:23 decía que estaba bailando con su novio tenía veinte años

Voz 1510 28:26 nos dice que los bares gays están gestionados por la mafia italiana eran los únicos espacios seguros para poder mostrarse libremente la policía llegó esa noche al empezó a desalojar pero la gente se quedó en la puerta se quedó en la calle esa noche no se fueron a sus casas esa noche no se asustaron esa noche se quedaran en las calles desafiando a las autoridades era el primer enfrentamiento público que hicieron contra la policía y el de siguiente volvieron al bar y al otro y al otro y así empezaron a organizarse se concentraban todos los meses al año hubo una marcha a la que fueron miles de personas la resistencia que personas como hicieron esa noche dio lugar al día del orgullo que se celebra hoy a nivel mundial desde hace Mediaset

Voz 1 29:12 Especialistas secundarios

Voz 9 34:58 no hay que hablarlo

Voz 40 35:05 en cambio Cam Nou Camp Nou de cambio

Voz 0570 35:23 estamos ya en clase de música con el profesor Iñaki de la Torre se dedicó Andina Simón de fondo que es una gloria esta canción quería hoy solamente que sacáramos una conclusión que en realidad son dos que es que eso que dicen muchos músicos cuando vienen aquí a La Ventana que es que las canciones tienen su propia vida iban evolucionando es muy verdad y es verdad porque parece que es verdad que tiene un un una especie de espíritu propio que va evolucionando y luego también ocurre que es que cuando tú las tienes que tocar muchísimas veces como Sara Cano también cuando hace sus actuaciones pues al final vas variando las porque vote aburre es las barre pensando que es muy bonito como los músicos son capaces de repensar las canciones sino Urra eso es ya parte porque ocurrió una cosa que los tú cuando grabas una canción es haces una foto de ese momento de cómo la tocabas en ese momento pero no lo mejor antes la tocabas de otro modo después de la grabación sigue evolucionando pongo ejemplos con esta misma canción que tengo varios de este mismo I got life de Nina Simon esta era la la que está siendo la versión digamos oficial pero en cierto momento dijo a hace una versión alternativa más funk

Voz 6 36:29 mucho más arreglos mucho más metal

Voz 41 36:37 venga a los treinta treinta

Voz 0570 36:50 esto fue casi en las mismas sesiones de grabación de las que grabó la otra sesión osea decidió que quería aprobar otro ritmo un rollo más pan en cambio un poco más tranquila de velocidad es más cortada la voz en fin que ya pensó que hay otro modo de cantar esta canción que por cierto es la unión de dos canciones de del musical de Hair y aún así todavía cogió un bueno en un DJ que club Finder y hace unos cuantos años hizo una remezcla de esta otra lesiones hay una versión de la versión inglés cómo sonaba

Voz 20 37:21 y digo más

Voz 7 37:25 no

Voz 6 37:30 subió el volumen de la batería mucho había acelerón pomo

Voz 0570 37:50 es lo bonito cambia un poco la mezcla añade un poco de velocidad si esta esta cómo se llama esta es la versión de Cruz Finder es como un remix de Grup Finder hoy quiero cerrar improvisando sobre esto pues mira que se llama la canción y Cruz Finder es el tipo estupendo y ahora vamos a ver otra versión de vida Simon que de repente decidió que la quería hacer un poco más mística en alguna actuación porque ella cambiaba muchísimo de una estación a otra hay derepente la pone mucho más reposada Brey

Voz 42 38:16 a ver

Voz 6 38:25 con un coro detrás que antes lo había una segunda voz para cada concierto era una especie de de gran

Voz 0570 38:40 no sé cómo decir como un ritual idea depende de cómo estuviera de ánimo las cantaba y las tocaba de otro modo era una cosa apabullante cómo cambiaba la cosa todavía aún así había otra versión más

Voz 43 38:52 va más tranquila todavía

Voz 0570 38:55 pero bueno

Voz 44 38:57 ah pero vaya lenta no

Voz 0570 39:01 pero por porque ella piensa la canciller pegada traiga tranquilidad bueno eso pasa con muchísimos músicos canción lo aguanta todo es que es una joya acordadas de cómo era la versión original de Dylan Blowin in the wind veréis cómo

Voz 45 39:16 Irán

Voz 46 39:19 el euro no es malo o el foco y escaso

Voz 0570 39:27 esta es la versión que hemos conocido todos Dylan es famoso por cambiar las canciones de tal modo en directo que reconoces y unos pocos años después la cantó con Joan Báez Le cambió el ritmo completamente lo puso otra voz aún así él mismo cuando hacía versiones él solo y además esto fue poco después de grabar la original sea digamos que la tenía fresca y aún así la cambió también en el festival

Voz 40 40:02 ah ríes

Voz 0570 40:12 ahora quiero que recuerdes cómo era la versión original de de más

Voz 6 40:22 los violines que se lo están comiendo casi por cierto con la canción

Voz 0570 40:31 en la tocaba en directo dependiendo de gestación estación llevase y de repente en una en una de las versiones dijo yo voy a quitar casi todos los arreglos voy a cantar casi solo

Voz 48 40:42 mucho más tranquilo

Voz 0570 40:47 porque él encontró matiz más intimista por último en cambio en otro concierto de repente va a tocar también lentitud pero con otro tipo de arreglos y con coros que no había antes

Voz 36 41:09 hay muchísima diferencia usted me lo dio también

Voz 1 41:13 oye arcano tú querías rape con esto para terminar hoy todo por la radio ver ya ni me acuerdo cómo era eh mucho esto tenía ritmo íbamos por palabra al morral a morral al morralla

Voz 8 41:27 de repente por la mañana tenía con la cara de Zaplana que pasó con esa cara que dispara cargando improvisa simplemente colas cosas Lara Cycle realmente Jharkhand lo cepa que hay las ganas les salen a Esperanza Aguirre del cole la siguiente palabra para que rímel F M F M que Payá experiencia ha llegado arcano asumió la audiencia

Voz 17 41:47 el buen humor

Voz 8 41:49 no come como presentador del porque yo soy mejor que este lo conforma llega arcano ignota han nuestro premio Ondas torreznos un Félix y bueno la fase la música yo no me acuerdo me dicen que tengo cara cerdos no los han siquiera arcano está improvisando allí está fuera

Voz 1 42:07 la cortamos para hacer minar la cortamos para terminar

Voz 0341 42:11 el café a acero ya como más poético que ya empezaba a cantar y ha salido ya de la mano pero llegó a más revoluciones no le podía meter a esto venga cierras tu eh

Voz 1 42:20 café café

Voz 49 42:23 realmente yo lo quise ver la pausa Francino le da tiempo a tomarse un café porque cuando escucha un par de mis rimas sabe que le activa más que la cafeína pero bueno yo bajé del escenario y antes que el estar Bucks prefiero las cafetería de barrio lo siento porque los míos como el café cada mañana me buscas porque te renuevo la fe dime otra palabra más para que termine pelotas la pelota permíteme que rímel realmente yo estoy de suerte la palabra es pelota y Francino está muy guapo y fuerte ha sido la arcana está improvisando yo represento me llaman el EGM en este evento porque mi peloteo ha subido como un diez por ciento y así lo hacemos realmente aquí los ritmo a veces empiezo a veces termino y a veces lo puedo hacer tan fresco que le hago la pelota Francino ya lo de la noticia de después