Flash Deportes SER de las 18:30 (26/06/2019)

la verdad es que en el día a día como conmigo aguantando me tanto mis padres como como representante a germen tanto si nada que estoy seguro de que de que voy a voy a dar lo máximo por esta camiseta que es un gran orgullo vestir esta esta equipación que me voy a dejar la la vida por estos colores hay nada que mucho Betis

Voz 3

00:51

después del último partido estábamos todos muy confiante no con Un un partido de diez sigue verá que Francia es otra selección totalmente diferente pero hemos ido de menos a más en este torneo oí la verdad que estamos con ganas de que llegue este esta semifinal en los los Juegos era un uno de los objetivo o no el otro objetivo es ser campeones de Europa está claro siendo España no podemos pensar otra cosa no estamos estamos donde queremos