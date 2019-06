El pueblo que vive de la cocaína que se cae en el mar

Don Luis se despierta cada mañana frente al segundo arrecife de coral más grande del mundo sin embargo camina con los ojos puestos en el suelo el dice que sólo sale a comprobar que todo está en orden pero durante el paseo escucho por primera vez un verbo nuevo Player la incansable búsqueda de ladrillos de cocaína lanzados junto a la orilla por las avionetas no Player aquí es como no ser católico en el Vaticano

Voz 0662

03:38

te diría me comentaba dice me han que nadie pudo ser el foco mediático porque es la forma que es lo que hemos pretendido en el país el otro lugar que no sé que nos va marcando Donald Trump dice se ha hecho de la la la peor como siempre intentando ver la realidad la perla de la frontera del norte con el sur que está aquí en esta mil kilómetros casi desconocidos que pretendíamos esa primera conclusión decir aquel una realidad de la que no se seguros mi idea y que queremos contar que luego la sensación de haber llegado es vengo muchos años en en México pero la sensación de haber dejado lugar tan remotos como abandonado donde la corrupción del narcotráfico se mezclan con el Estado y la normalidad fronterizos son familias que pasa en tu lado a otro a estudiar a visitar a la familia cosas se o simplemente a comprar y vender desde antes de que se llamara contrabando