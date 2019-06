Play Segunda: El Mallorca hace la gesta, de Segunda B a Primera en solo un año (26/06/2019)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera

Voz 2 00:26 Play Segunda Clay aplaude la grada agua dentro segundo bares López la vuelve a colgar Expósito ahora sí el remate claro fuera bonos a los jugadores del remate y otros dos en el suelo morir porque él han tenido ahí late herido Madrid Berroeta ya la derecha de Reina en el cuarenta y ocho y medio a P

Voz 0684 00:51 perdonado el acceso a primeras horas y suena así suena ahora mismo somos micros amén de aprender a hacer dos cosas al final hosca a tomarse

Voz 3 01:04 ya lo Telegraph el tronco aquí todo el Mallorca los celebra a petición están también el banquillo del Real Mallorca nos Vicente Moreno que dice que esto se tiene que terminar ya que ya están más allá de del tiempo verás

Voz 4 01:20 cero de partida modifica Ruiz posibles intenta el bollo con el texto del Bayern cargos y dio toda la grada del punto de Izquierda soltó el terreno de juego el campo con jugador del Depor el suelo con jugadores tendido del Mallorca

Voz 2 01:35 lo hizo el Ajax que remontó el Madrid lo hizo la Juve que remontó al Atleti sí lo hizo el Liverpool al Barça y hoy el veintitrés de junio en la noche de San Juan son dos para los mallorquines se la ha hecho el Mallorca el Depor parecía imposible bien lo hemos seguido el equipo de Vicente Moreno ascenso son último en mil novecientos noventa y siete V cero dieciséis años consecutivos en Primera PurneLL Europa jugar una final de la Copa del Rey hubieron año gloriosos Joy Pedro Morlán el Mallorca por invasión de campo vuelve a Primera división cuando hace tan sólo un año pudo el infierno de la Segunda B

Voz 3 02:15 esto es seis años después vuelve a Primera División pasando por Segunda División B Calexico del equipo de Vicente Moreno invasión de campo increíble como si pues puesto el tapete somos pro lobby lo rojo

Voz 0684 02:30 para la primera división Jordi listo inmundo enhorabuena

Voz 2 03:08 el trono ah y ahora vengo a temblar las bases de la Torre dar clase Coruña por qué recorta distanciar era el veinte de la primera parte como se marchó con doce dio la vuelta doce la Pérez la zurda con la pierna y tome cañonero a la derecha de la portería Totanés que Beret para marcar el primero recortar diferencias para acercar la primera para ponerlas donde la prórroga en el XX primera parte somos Mallorca uno Deportivo cero marcó

Voz 0684 03:53 Vic hoy aquí todo el mundo está quitando el organillo

Voz 7 03:56 a a Maheta ahora Simoneta ahora habrá si no sé si me escucha bien consejero va va a continuar Vicente Moreno

Voz 1610 04:04 cómo cómo se vaya Le confunde de los testículo y lo cuelgo recibido bien no no no yo creo que soy yo no tengo ninguna pregunta hacerle bueno si la es la persona Ximo aprecia quiero resaltar que dificulta pues él apostó propuesto ahora parece fácil pero en aquel momento apostaba por segunda vez Rafa se llegará a un técnico que la había hecho muy bien pero he hecho un censo que tienen buen cartel y el soy yo quiero recordarlo porque cuando uno está sufriendo parece que todo Fassi Vicente Vicente tuvo tuvo que te vigente que tenía que colgar ese pues para para pasar propuesto como le estoy merece mereces ascenso porque son la forman el hilo y quiere que una persona normal

Voz 8 04:55 yo

Voz 7 05:05 esa posición le marcó un gol en liga a la Unión Deportiva Almería pues ahí están

Voz 9 05:10 me parado Sevilla aplaude el campo como sabe Trashorras que que engañar a Dani Jiménez yo la pena ya que la barrera de pega a Sevilla

Voz 4 05:25 sea Gales dos Trashorras le pego donde pude gays tarro

Voz 2 05:29 a ver

Voz 4 05:30 al fado pierdo soy dado a lloras

Voz 2 05:34 de Xavi el Mallorca vuelve a Primera División después de la empezó el noventa y siete Body acoso y los dado el Mallorca en un solo año de segundo B de puntillas volvería a la primera división del fútbol español diecisiete y medio lo más difícil ya está hecho el Mallorca iguala la eliminatoria tiene la ventaja de ser el quinto clasificado ahora mismo el somos mayor Carlos vivo pero Primera gracias resuelva Sevilla sí llena Bozzo no estaría

Voz 8 06:32 en la Liga

Voz 7 06:38 a luchar de fondo no este es el vestuario el Mallorca compras muy buenas Raúl Lito que pasa que te oigo hablar por ahí pues enhorabuena ha enterrado la barba no no para nada con con una bebida acabará eh es Time porque más deja preocupado al final del partido dices estoy contento pero me he roto la rodilla

Voz 11 07:05 algo algo algo mayor que la que la rodilla pero bueno hay que disfrutar ahora

Voz 7 07:09 ya veremos espero que no sea nada no ahora a disfrutarlo apunta o no pero de momento el vaso mañana ya veremos hoy enhorabuena y ante todo vaya golazo era salir al campo y era lo soñado no tiene el gol que daba ascensor

Voz 11 07:26 al final el míster es un fenómeno aquí hemos hemos hablado esta mañana de este guión de salir minuto cincuenta Hay eh bueno hay que jugar los cuarenta minutos y había prorrogado pues jugarlo

Voz 12 07:43 a los veinte minutos de prórroga al final ha salido volvió

Voz 11 07:46 el perfecto era muy felices al final se lo merece hemos sufrido mucho como como mallorquinistas bueno

Voz 7 07:56 aficionados del Mallorca que bueno muy feliz muy feliz la verdad no puedo no tengo palabras que aguanta bien porque bueno vamos vamos a tirar la casa por la ventana Salva Sevilla ven para acá ya que estamos aquí en El Vestuario

Voz 1610 08:08 con con un con un con un

Voz 7 08:11 fenómeno como a comprar o de Sevilla yo me quito los cascos ya no los tengo Se los paso a sale doce los dos aquí mallorquín que vino o todo en Segunda B veteranos joven los dos aquí que refrendarlo FT antes que vaya que ya está en El Larguero

Voz 0313 08:28 es una noche para recordar para toda la isla de Mallorca la noche más corta del año y el Mallorca sube a Primera División seis años después doce doce once y doce en Canarias Atom Prat sigues por ahí verdad

Voz 13 08:39 por aquí Salva Sevilla buenas noches para Banana

Voz 0313 08:42 Don y es la narración para Radio Mallorca de la Cadena SER de Pedro Fullana de tu gol en el minuto ochenta y dos de partido

Voz 0684 08:48 esférico para todo Prats que quiere marcar el tercer a toque le dice a ella

Voz 14 09:10 hemos

Voz 0313 09:10 Jonas

Voz 11 09:14 tengo palabras todavía no no me lo creo estábamos convencidos pero al final tenemos tengo que sí

Voz 15 09:21 lo que todos estamos igual de no

Voz 0111 09:25 lo hará un par de días para asimilarlo digamos que bueno ahora disfrutarlo al final no se puede celebrar antes de hora o una cosa no como como así han hecho otros otro otra otra gente no bueno a disfrutar la isla el club pues sobre todo la familia la Gran Familia que somos lo que somos los jugadores y el cuerpo técnico cuerpo médico y etc todos los que trabajan en el club

Voz 0313 09:47 más allá que es más golazo salva el tuyo el don

Voz 0111 09:52 yo creo que que el de Salva eh

Voz 0313 09:59 yo he cerrado los ojos al final el el tenía la jugada controlada yo iba corriendo y ha cerrado los ojos y las metido ahí no sabía dónde iba salva el ellos un golazo eh

Voz 0111 10:11 sí la verdad que sí nos daba mucha vida son cero en la verdad que hemos creído desde el principio de que mide que terminó el partido enrejado creo que que hemos confiado mucho en los en lo que yo creo que el grupo se lo merece creo que hemos hecho un partido muy completo hoy y creo que es totalmente me decía

Voz 0313 10:26 para ti también hay que lo sepan salva hemos escuchado en la narración para Radio Mallorca de pero el gol de Ardón Prats pero esta es la narración para cadena para el Carrusel Deportivo de la SER y Óscar Egido del dos cero que has marcado tu Salva fijas

Voz 9 10:38 muchas a está preparado Sevilla aplaude el campo como sabe Trashorras que que engañar a Dani Jiménez Yola pegaría o la barrera de pegarse on

Voz 0684 10:56 Salva emite

Voz 0313 10:57 andamos podemos mandar a Downey también demandamos adiós

Voz 0111 11:01 seguro seguro

Voz 13 11:02 os vais a quemar la noche de Mallorca

Voz 0111 11:06 pues sí la verdad que ahora mismo no no sé lo que va más allá porque porque bueno estamos aquí en el Vestuario con nuestra gente con nuestra familia con con la afición no queremos salir salida aquí porque porque la verdad que como he dicho antes nada se tiene que plantear antes que hora porque al final yo creo que que bueno pues te tan te dan un toque de

Voz 16 11:25 la humildad y la verdad que que muy feliz seguramente con estas declaraciones no no le no le gusten a

Voz 0111 11:35 a mucha gente pero yo creo que nosotros lo que nos ha llevado hasta aquí a a celebrar esto ya disfrutar ha sido la ahí la hemos mantenido hasta el minuto noventa y cuatro noventa y cinco noventa y seis y otros antes de empezar el partido ya ya estaban en Primera así que muy felices muy felices por por la familia por los mallorquinistas y nada celebrarlo muchas gracias por todo

Voz 17 11:56 pero por algún comentario de los jugadores del Depor cuando acabó el partido de ida o no

Voz 0111 12:01 por muchos comentarios hay por muchas cosas que han ocurrido entre entre cuatro o cinco seis paredes pero bueno al final yo no quiero no quiero hacer sangre nosotros nos toca disfrutar

Voz 18 12:13 es que como lo que somos y le

Voz 0313 12:16 sí pero pero hoy no está basado Alba levanta las cejas cuando estaba hablando al decir pero pero

Voz 17 12:22 lo que habéis tenido hay un antes del partido llegó después del del partido de ida del jueves

Voz 0111 12:29 el alcalde que que hable un poco Salva que también tiene tiene algo con comentaros

Voz 0313 12:34 eh salva con total educación eh sí sí claro que lo que ha pasado que se igual que se rieron de vosotros después del dos cero tal lo hicieron nadie

Voz 0111 12:42 se rieron cuando yo estaba como estoy ahora en zona mixta de en el campo del Deportivo mi cara

Voz 0313 12:48 pero los bits no den después de entrar además aquí creo que fue en El Larguero con Fullana en la zona de los seis que está al lado de la zona mixta del Deportivo de la cristalera exactamente exactamente pero bueno

Voz 0111 12:57 a nosotros a lo nuestro estamos muy Felipe tiene decía decíamos

Voz 19 13:01 no pues nada Heston gesto con la mano a cero

Voz 0111 13:04 de del dedo central de la mano a mano que se quedan ahí que uno no tiene para nada a nosotros hemos confiado lo hemos dado todo hemos creído oí

Voz 0313 13:14 ya no somos somos estamos en Primera porque yo que tengo otro año en Segunda ahí a desearle mucha suerte pues queda claro que las la la última para los dos vais a continuar el año que viene Salva

Voz 0111 13:23 y yo me quedo en la isla ya para para siempre pero no van a poder echarme no tiene que hubo Maheta nos han dicho que no urbana poner un trozo de la Catedral a cada uno el nombre

Voz 18 13:35 eh a mí me quedan dos años más de contrato

Voz 0313 13:38 sí sí

Voz 0111 13:40 está ahí no tengo seis años yo espero retirarme aquí no no te digo más gracias por ello

Voz 0313 13:47 he estado en Carrusel en este momento tan importante muchas gracias a vosotros

Voz 0111 13:51 sí

Voz 20 13:53 sí

Voz 21 13:55 no duda la Segunda división en Play Segunda

Voz 20 14:00 Un dos tres

Voz 1610 14:01 sí

Voz 9 14:04 para la recupera otra vez esta todas ese tío ahí está a dos horas de la carrera de Goya

Voz 2 14:24 ah o Zubeldia Llorca Josu por pero habrá piel todo esto minutos extra hallazgo Calcuta bajo se la podía haber puesto voz vivir tenía preciosa alrededor y dejó algo y ahí voy los votos Cometa la puso con la zurda al cole Izquierdo Perafort pero daré Jiménez que se queda clavado Kenny se tira que la Beira vive como suele escapa de momento la primera dimisión marcado Prat creen que siete y medio

Voz 9 14:56 estadio de Mallorca tres Deportivo cero marcó Purple

Voz 0684 15:05 nunca

Voz 22 15:51 va a cerrar portería Manolo Reina nuestro aguantarlo fina el sábado que aborda la élite valor queme primera Passió te vuelve a los dos ojos se vuelve loca mal Lorca vivo conseguido remontar el Mallorca vuelve ser aquí previo al inicio no

Voz 24 16:50 acabas consiguiendo voy encima de todo pues bueno un ascenso de