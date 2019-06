Voz 1 00:00 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 00:10 es uno de esos días en los que rejuvenecer que hemos recibido las notas finales del curso el último EGM de la temporada y no ha ido nada mal eso sí que ha sido una verdadera ola de calor humano bueno ya sabes que cada emisora barre para su casa leer los datos pero claro dentro de una emisora no solemos pisar la manguera hasta hoy

Voz 3 00:29 F M ya experiencia ha llegado arcano asumió la audiencia de buen humor fino o ponme como presentador del porque yo lo mejor es que lo conforma llega arcano ignota nuestro Premio Ondas

Voz 0827 00:47 les están pisando la manguera son en el tripartito de hecho que configuran PP Ciudadanos y Vox Vox anunció ayer que rompía con nosotros dos partidos en los ayuntamientos sobre la Comunidad de Madrid pues hoy han puesto condiciones

Voz 5 00:59 aquellos partidos que quieran gobernar con los votos de Vox deberán respetar a sus votantes deberán dejar de insultar deberán no hacer cordones sanitarios sólo daremos nuestros votos a un Gobierno que respeta nuestros votantes y suscriba abiertamente un acuerdo con Vox

Voz 0827 01:18 mensaje a ciudadanos que si quiere acuerdo pues que dé la cara en la medida de decir eso en cuanto a la forma en cuanto al fondo Bosch quiere derogar un artículo dos de dos leyes que protegen los derechos LGTB ahí repatriar a los menores inmigrantes no acompañados exigir a sus países que paguen la factura sanitaria de los inmigrantes ilegales bueno son algunas de las cosas que pide Íñigo Errejón ha aprovechado el momento para lanzar un mensaje al partido de Albert Rivera

Voz 6 01:42 yo sé que hay mucha gente mucha gente de Ciudadanos a la que no les gusta el trago que está pasando de hecho lo dicen en privado debe ahora merece la pena dejarse chantajear por Vox para mantener en el poder al Partido Popular de la Gürtel

Voz 0827 01:53 pues esa es la pregunta que lanzaba a Errejón Albert Rivera también Albert Rivera Se refería hoy la primera en nuestra es twiterías

Voz 0827 02:39 político desde luego está muy revuelto en España a veces solamente no salva a pensar qué es lo que sucede en otros sitios en Brasil por ejemplo el notición de hoy es este que hemos

Voz 0174 02:49 dado en Hora catorce y un militar de la comitiva del presidente Paul sonoro que viaja a Japón y ha hecho escala en Sevilla están los juzgados porque sorprendido por la Guardia Civil con treinta y nueve kilos de cocaína fallece bueno sorprendido menuda sorpresa

Voz 9 03:05 Aznar copias que lleva usted amigo dice un como lo que nos

Voz 0827 03:13 pasa para la jaula bueno ya sabíamos que sonaron colocaba muy bien a sus más próximos pero parece que alguno se lo ha tomado al pie de la letra todo presunto todo presuntos desde luego bueno la cosa es surrealista tal y como lo hacemos como la hemos contado ya has sido surrealista también tal y como la ha cantado hoy arcano

Voz 3 03:30 bueno bueno bueno ya veremos le dice lleva cocaína y él contesta claro es que no he visto que llevo sonaron por favor mejor que no le imputen que sí que llevo cocaína pero es Coca sin gluten no se a Berkeley pueden sacar en realidad yo me pondría narcotráfico cuando era pequeño sí que me sentía Pablo Escobar con el dinero que me pasaba mi abuela por navidad porque me los con vidas mete escapa la pida realmente ello asilo bacilo Mi tío sí que se ha convertido en un narco con estilo porque cada año vuelve con más kilos bueno estoy muy acelerado desde pequeño a ver si tengo yo algún ancestro brasileños

Voz 0827 04:06 acelerada Cano acelerados también los nuevos responsables del Ayuntamiento de Madrid que pretenden inmediatamente desmantelar el Madrid Central la oposición les está criticando bueno hasta la OMS les ha recordado alguna cosilla por ejemplo la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de esa organización la española María Neira

Voz 10 04:26 no conozco lo que van a poner en marcha en pero quiero entender que todo lo que a la salud eso no se puede tocar al revés hay que mejorarlo siempre hay unas directivas europeas en cuanto a calidad del aire que son las normas de la Organización Mundial de la Salud con lo cual esperamos que todas las ciudades en todas las ciudades que tienen muchos habitantes los planes que pongan en marcha en avancen y que sean cada vez más potentes en el sentido de proteger la salud de los ciudadanos porque además eso va a generar medidas económicas muy positivas

Voz 12 05:01 parte de la fotografía

Voz 0827 05:02 lo que sucede en nuestro país pero hoy hemos arrancado la ventana mirando otra fotografía la de la pequeña Valeria junto a su padre oscars los dos muertos al intentar llegar a Estados Unidos atravesando el río Bravo

Voz 13 05:40 Piedad líquida si vergüenza infinita

Voz 0827 05:43 y al menos esta fotografía la hemos visto cómo habíamos la del pequeño Aylan pero hay otras fotografías que no hemos visto nos contaba Marta del Vado

Voz 0133 05:51 de lo que no se habla probablemente porque no hay fotos es que unas horas antes de encontraron ya del lado estadounidense los cadáveres de una chica de unos veinte años junto a un bebé dos niños pequeños que murieron deshidratados cerca

Voz 14 06:05 de Mc Allen en Texas el drama

Voz 0133 06:07 a de las políticas migratorias

Voz 0827 06:53 este hombre ve en su trabajo cada día cientos de casos como el de esta familia y nos ha dicho que desde luego éste no es un problema aislado

Voz 15 07:00 esto no es un problema más aislado pues una situación mundial de movilidad y que se tienen que estará abierto a esas nuevas perspectivas que no se vea al migrante delincuente porque no lo es el migrante es una persona que deja su lugar su estancia nadie quiere emigrar pero si hubiera las condiciones necesarias para dejar en sus países de origen otra cosa sería

Voz 0827 07:25 y otras fotografías que no vemos lo que sucede en ese sur oculto del que huyen quienes buscan un mundo mejor en el norte en este caso en Estados Unidos que es el que ha retratado el periodista Jacobo García entre reportajes magníficos publicados en el país retratando la vida de tres ciudades concretas bacalao Blue Creek Puerto Barrios un triángulo tremendo nos decía que está fuera del foco que pretende vendernos Donald Trump

Voz 16 07:49 el triángulo siempre americano una de las esquinas más violenta ante el fondo lo que hay ahora es la crisis humanitaria duras discusiones tremendas y lo que hay dos migrar desde hace unos salen es que de la desde entonces no el cambio climático que está alterando las zonas de cultivo de esto

Voz 15 08:06 su de sus hogares a miles y miles de personas

Voz 16 08:08 a eso sumado a la revitalización de una especie de segunda juventud que está teniendo el canal del Caribe aprovechando una Venezuela descompuesta que cada vez excusa más y más avionetas época caída y lanchas rápidas con República Dominicana Colombia formando un triángulo realmente hecho violento corrompido y razonado es lo que se está notando te lo mucho más abajo

Voz 0827 08:37 pero la realidad es muy importante aunque sea a través de los ojos de otros aunque sea incluso desde la ficción como sucede con la serie Chernobil una serie de HBO que impar

Voz 18 08:45 estado al mundo ya impacta contra

Voz 0827 08:47 ha impactado también a Carlos Boyero sabes

Voz 19 08:50 la barbarie con una que Tebas a topar pero está desarrollado de tal formas con tal clima

Voz 0324 08:56 ah el esfuerzo de científicos buscando la verdad gente todos los bomberos los mineros que se metían allí que sabían que la iban a Palmar si esa héroes a la fuerza pero lo que te aterra es la ocultación de la verdad la manipulación absoluta lo que

Voz 13 09:15 Touré en un mundo totalitario no dices pues bendita sea la democracia o no

Voz 0827 09:22 ha sido muy interesante acercarnos a estas realidades y también conocer a Oscar Aranda

Voz 18 09:27 si algo me ha me pierdo

Voz 20 09:29 buscan María Mazón Teresa autor de Un

Voz 0827 09:32 libro titulado el lenguaje secreto de la naturaleza el nació en México pero tuvo que huir de aquel país precisamente porque su defensa de la naturaleza y sus denuncias no gustaban a todos

Voz 21 09:42 no no exageras con amenazas de muerte tuve que dejar de esa fantástica labor de protegerlas para venir a vivir aquí a Alicante es gente muy cercana a mi gente involucrada en el Gobierno porque en medio la la advertencia si fueron dos dos llamara distintas en el que me hicieron darme cuenta que eran reales

Voz 0827 10:01 Nos ha dicho Oscar que vivimos en un momento crucial en el que necesitamos reconectar con la naturaleza

Voz 21 10:07 necesitamos reconectar porque hay hay una situación mundial muy alarmante pero también hay una una realidad que es fantástica y precisamente esa es la misma intención de darle voz a la esos seres fantásticos que tenemos alrededor que nos acompañan en el día a día y que sus vidas son más complejas de lo que imaginamos

Voz 0827 10:26 pues sí él nos ayuda a reconectar desde luego y nos habla de cosas fascinantes como la inteligencia de los animales y la inteligencia de las plantas

Voz 21 10:33 la inteligencia de las plantas que que es real que hay una comunicación como transmisiones neuronales como las que ocurren nuestros cerebros ellas lo hacen a través de las raíces de comunicación químicas y a través de encima de bueno cosas muy complejas pero que al final se comunican se ayudan unas a otras ese ese comunicase invita se dan avisos cuando haya alguna alerta cuando hay una alarma crean alianzas de guerras hay que reconocer también con otras especies inquietado una red de comunicación similar al Internet moderno en el cual ellas ese transmiten mensajes

Voz 0827 11:06 el cuida de la naturaleza y hay otros que cuidan sencillamente de las esperada

Voz 12 11:09 tras esta mañana ha hablado con uno de ellos con un cuidador profesional enfermero especializado en Geriatría y Gerontología pero claro está cuidando a su madre

Voz 0827 11:21 se llama Josep París y ha publicado un libro titulado así cuida te en el que narra quince quince vivencias personales de cuidadores como él ha hablado del proceso de personalización en aquellos individuos que sufren por ejemplo Alzheimer

Voz 22 11:36 es muy dura la personalización es muy duro el día que empieza a intuir que probablemente ya no te reconoce que ya no te reconoce empieza a dejar de ver esos tics esas miradas cómplices en muchas ocasiones no empieza otro mundo empieza el mundo de el estar a su lado de de empezar a explicar historias de cuando uno era pequeño de la juventud teniendo la incertidumbre de si lo está entendiendo o no

Voz 0827 12:05 cuando pierde la memoria una persona es un drama pero también cuando la entierra toda una sociedad

Voz 23 12:11 María

Voz 1 12:15 indebida

Voz 23 12:16 entre hoy nuestra polémica la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de recuperar

Voz 0827 12:19 en sus calles tres nombres franquistas que el gobierno municipal anterior había retirado los han maquillado así la calle en memoria del golpista José Cruz Conde será la calle Cruz Conde que tiene reminiscencias cerveceras es como sin Alemania una impensable calle Adolfo Hitler pasa a llamarse pues la calle de Adolfo hemos hablado con Francisco Ferrándiz que es antropólogo social del CSIC

Voz 0801 12:42 es algo realmente patético soy yo no sé exactamente a quién están queriendo engañar no porque es una es una evidencia no que que que es un juego es un truco para devolverlo a los nombres a las calles pues eso pues por la puerta de atrás no

Voz 0827 12:56 este antropólogo es uno de los organizadores del congreso internacional sobre memoria que se está celebrando en estos días en la Universidad Complutense de Madrid dice es estar oriundo con colegas de todo el mundo que están muy sorprendidos con lo que pasa en España

Voz 15 13:08 los inversores extranjeros aproximan con letras español no

Voz 0801 13:11 por qué la transición cómo hacerlo tiene un enorme prestigio mundial y por lo tanto que de repente una federación que ha sido la generación de Nieto llega queremos repensar las Rosendo el pasado y entonces bueno pues empiecen franceses formación de fosas comunes como todos hacemos no bueno eso de alguna manera ha transformado la percepción de profesores no hacemos cosas en España la entonces están muy sorprendidos lo mismo que están sorprendidos cuando se lo lleva el Valle de los Caídos es que realmente no dan crédito a que un monumento de la naturaleza este todavía activo además que la los los los discursos los relatos de El sean los mismos que hace cincuenta años

Voz 0827 13:44 Nos ha dicho que las políticas del olvido sirven para muy poco por eso en este programa nos gusta recordar y hoy Nieves Concostrina nos ha recordado el día en que Pizarro fue asesinado el veintiséis de junio de mil quinientos cuarenta y uno y Marta del Vado nos ha recordado otro día para la historia el día en que murió Yudi Garlan pasó algo más

Voz 0133 14:02 llenos bares sonaba su música esa noche en concreto en uno en Stone Wall un bar frecuentado en la clandestinidad por homosexuales esa noche llegó la policía hacer una redada cómo hacían muchas veces pero la gente se quedó en la puerta se quedó en la calle esa noche no se fueron a sus casas esa noche no se asustaron esa noche se quedaran en las calles desafiando a las autoridades era el primer enfrentamiento público que hicieron contra la policía y al día siguiente volvieron al bar y al otro y al otro y así al año hubo una marcha a la que fueron miles de personas la resistencia dio lugar al día del orgullo que se celebra hoy a nivel mundial desde hace siglo

Voz 0827 14:37 muy bien sin duda aunque no todo el mundo le parece muy bien que hablemos de algunos temas en mira que hemos tenido un buen EGM pero bueno hay algún oyente muy especial no le gusta todo lo que hacemos

Voz 2 14:48 Evin he venido aquí un momentico va a saludarlo pero me voy a ir porque acabo a escuchar que han estado hablando del Día del Orgullo en el lomo se ve unos límites perdiendo una serie de valores que teníamos antes no pone límites sólo es el problema que necesita un ocurre el límite de verdad hijos soy jóvenes todavía se Stein tenéis que venir no podéis empezar celebrando yo no digo yo tengo amigos que padecen

Voz 24 15:25 este jueves llegar a Murat se lo creyó con lo que no podemos hacer presume que tú por ejemplo acoja buen hijo se va a convertir

Voz 2 15:33 como es verdad que yo quería directo y ello empezó Francino Francino abrazo un abrazo enorme

Voz 4 15:43 qué buenos Juan Carlos Ortega que y digo bueno grandes buenos pero que todo el mundo entiende a la ironía e fin que era una broma en cualquier caso Ortega todos los que cobramos en la SER sean

Voz 25 15:53 los homosexuales heterosexuales bisexuales

Voz 4 15:56 medio pensionistas Kinépolis estamos muy contentos y satisfechos del cariño de Fini de la compañía verdad explicar lo que es pero bueno mañana más un beso adiós

Voz 29 16:20 adiós

