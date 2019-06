Voz 1 00:00 la de los números constante

Voz 1869 00:05 de algodón de tierra

Voz 2 00:07 esta crisis desigual posee el fútbol capaces de hundir acoso Caja Ahorros Junco abogan en los morros ahora que de un taxi hoy en Wall Street es bueno mañana se abre la sesión del que suena la campana bien salta en la soledad de su mejor

Voz 3 00:28 Santiago Niño Becerra buenas tardes Carlos es bueno ser de qué tal está nuestro economista de de cabeceras acaba el curso llega exámenes

Voz 0313 00:35 Bono ha cargadísimo como todos no si es verdad además en todo el norte de la península son luego vamos a comprobar que tenemos de de temperaturas por ahí preparada que es verdad que siguen en en Barcelona en Lleida en Zaragoza por ahí es donde está pegando más fuerte de momento está está lo que te preguntas acaba el curso ya ya exámenes

Voz 4 00:54 no no menciona me queda el día ocho de julio el lo que se llama el examen de recuperación si bloquea antes a septiembre de ayer trazaba Julio porque bueno es una historia y bueno pues en fin

Voz 0313 01:08 luego queda pues corregir todo eso me encantó el día que hablamos de los trabajos de de fin de curso de alumnos porque fíjate es que ahí surgían en algunas proyecciones algunas ideas y algunas descripciones ese paisaje duro o notan futuro que tienen que ver con la economía desde luego pero también con la sociología con las costumbres con los hábitos de de consumo Iker apuntar ahí para empezar hoy La Ventana de los números porque vamos a ver los amantes de comprarlo todo que hay gente que le gusta mucho comprar

Voz 5 01:37 se imaginan dentro de diez quince o veinte años o antes con casa de alquiler coche moto bici de alquiler lavadora de alquiler lavavajillas Televisión de alquiler

Voz 0313 01:54 coordinador de alquiler bolso de alquiler ropa de alquiler vamos a esos Santiago vamos a vamos a unas vamos a un mundo de alquiler

Voz 1869 02:02 a ver yo no le llamaría alquiler porque el concepto de lo que es un concepto muy antiguo ya en el siglo XVIII hay hay registros de alquileres y el diecisiete a ver hay un hay un libro no no estoy haciendo propaganda eh porque me da igual libro hay un libro que yo recomiendo ahora para estas vacaciones Paul como una novela es un libro publicado en un año dos mil el autor SM Jeremy Rifkin es un sociólogo estadounidense el el libro se titula La era de la acceso bien en España ayudando está editado por Paidós este hombre en este libro explica cosas que en el año dos mil eran ciencia ficción lo que viene a decir si estamos en una estamos estábamos iniciando una situación proceso eso por el cual de la propiedad es decir lo que tú has dicho mi lavadora mi coche mi casa mi separe sepa sería una a una situación en la cual se pagaría por usar es decir se accedería al uso pagando eh entonces claro no es lo mismo no lo tiene que ver es decir evidentemente sigue siendo capitalismo porque eso eso que se paga por usar es de alguien de una sociedad de una corporación etc etcétera pero la la la la persona la ciudadanía deja de ser propietario sí ha de algo algo que en fin es el sueño de muchas personas de todas ser propiedad tener propiedad de lo que sea para pasar a pagar por usar claro eso eso que es aquí hemos contado en dos minutos implica unas unos cambios de concepto alineación enormes yo desde luego estoy convencido que vamos a eso bueno de hecho ya en el año dos mil era aquello sonaba a chino ahora ya estamos viendo que cada vez va a más

Voz 0313 03:42 cambiamos propietarios por usuarios estamos en ese proceso y ese proceso será traumático Santiago quiero decir ahí se requiere entre otras cosas un cambio de mentalidad totalmente

Voz 1869 03:52 a ver traumático para una claro aquí ya entramos en el en la segmentación una persona de de cincuenta sesenta años no les va a costar entender muchísimo eso posiblemente Ny entrará en eso ahora un joven joven de la generación y o de la generación Z millennials yo creo que he estado entenderán perfectamente bien de hecho hay hay muchísimos millennials que ya no se comprarme un automóvil

Voz 0313 04:21 en el tema del coche es de los más evidente sí

Voz 1869 04:23 pero es que no solamente es eso no no sé yo parar porque en Madrid no ha ido mirando pero pero en Barcelona por ejemplo cada vez están poniendo más lavanderías y la gente va allí al alabar su ropa la lleva es bueno están en Estados Unidos ya existe bueno sí claro en Estados Unidos pero Kiko todo el mundo quiere tener en casa yo yo creo que este es un es un proceso que claramente va más fundamentalmente por una razón a ver la evolución histórica todo eso está muy bien pero fundamentalmente por una razón porque cada vez va a haber a menos personas que iban a poner para poder poner encima de la mesa una cantidad para adquirir una lavadora un y pico un coche etc etcétera ahora un un trocito para usarlo eso sí

Voz 0313 05:13 pero entonces Santiago lo que estás escribiendo Nos lleva forzosamente a un paisaje donde haber cómo lo digo donde todos tengamos menos dinero o sea el el precio de poder adaptarse a este nuevo mundo de alquiler o como queramos llamarle será que todos manejamos menos dinero porque yo me huelo eso o no tiene por qué ser forzoso a ver claro

Voz 1869 05:35 las medias es siempre eso es muy tradicional ya pero si yo yo pienso que sí se decir que la persona media no estoy pensando en el uno por ciento más rico y estas cosas o sea la persona media va a disponer cogiendo como referencia a un año de una cantidad de dinero media más baja que la actualidad dejando al margen la inflación en yo pienso

Voz 0313 06:01 pero si es que vamos a eso es que todo apunta eso por cierto qué te parece la carta de los mil millonarios de ayer que lo comentamos ayer en La Ventana con con Javier Ruiz ese gesto ese es un gesto potente es un es un brindis al sol como lo interpretas tu bueno

Voz 1869 06:15 a ver estos señores yo bajo mi punto de vista no han inventado nada osea Warren Buffett en ya cuando George Bush bajó el impuesto de sucesiones y tal él se opuso frontalmente a la rebaja del Impuesto sobre eso decisiones dijo que no que no que además se lo justificaba el decía Un yo soy rico porque hemos ganado y es decir por qué tiene que haber alguien por detrás que pueda heredar por la patilla algo que no sea que no se ha currado no lo decía así de claro porque se situaron vea etcétera totalmente partidario de tener un impuestos suceso selecciones muy fuerte estos señores de hoy en día osea Soros gente ni su su mensajes más patriótico más por el lado de contribución yo creo que de alguna forma

Voz 6 07:05 el el el el

Voz 1869 07:08 mensaje de guardar Buffett era aquí el que no se lo curra que pague el el mensaje de estos de estos de estos mil millones actuales yo creo que es más posicionarse ante una situación en la cual a la gente rica por la calle

Voz 0313 07:24 ya

Voz 1869 07:25 entonces de alguna forma argumentar oiga que yo contribuye es más yo quiero contribuir más aún yo porque oye y seamos realistas sea el señor pagar el uno por ciento anual o el dos y es que ríe sea sinceramente Se ríe

Voz 0313 07:44 bueno volvamos a a este a este nuevo mundo y es que se queda antiguo mundo volvamos a ese modelo donde lo tecnológico lo digital invade prácticamente todos los rincones de nuestra vida cotidiana estamos hablando de de la sociedad del alquiler para entendernos hace donde se vimos bueno una figura concreta mira estos días que estamos pasando revista a todas las innovaciones en este en este mundo digital los comerciales de cualquier empresa haber tendrán bueno tienen ya un nuevo rol no vamos a comentar lo con Pepe Rubio luego lo ampliado contigo

Voz 7 08:18 escuchen

Voz 8 08:18 todos vendemos sino una empresa seamos comercial eso no

Voz 9 08:21 lo dice Virginia Cabrera especialista en transformación digital de pymes en Telefónica Empresas y añade el cliente no tiene dueño

Voz 8 08:31 su viaje va y viene en torno a la marca yo a veces lo hace por teléfono a través de la web visitando las tiendas y que todos los canales deben comprometerse en la venta

Voz 9 08:41 el comercial debe cambiar su rol ahora es un asesor no se trata de vender la moto sino el proyecto que hay en torno a la moto

Voz 8 08:49 quién habla como una gente comercial espera que les ayuden a definir su hoja de ruta para el ochenta y tres por ciento de los clientes que es lo que más pesa en una decisión cuando encuentran un proyecto sencillo y unos plazos definidos comprador siempre

Voz 9 09:04 si para ello es clave el marketing de contenido para informar himno a

Voz 8 09:09 lluvia de las marcas tienen que entender que el cliente tiene que encontrarla a ella para ellos no hay nada más efectivo que el marketing me contenidos el exponer a través de un bloque bien sea mediante pos mediante vídeos o pocas exponerlo todo aquello que ofrecen y también con el cliente puede utilizar eso que las marcas ofrecen un buen bloque soy imprescindible

Voz 9 09:34 si todo esto se hace bien el final feliz es que te recomiendo

Voz 8 09:39 la fidelidad ya no se mide como un ratio de comprar recurrente SIMO como la capacidad de recomendación mide conversación positiva que tú eres capaz de producir con tu acto de venta

Voz 9 09:50 escuchar proponer y satisfacer los tres verbos que todo nuevo comercial debe tener en mente para sumar un cuarto definitivo vender

Voz 0313 10:05 lo más importante de sido entró me parece escuchar

Voz 10 10:08 vamos es que si eso no funciona nada no más que hablar

Voz 1869 10:12 sí bueno a ver yo estoy totalmente de acuerdo con lo que

Voz 4 10:16 me decía esta señora y y claro yo

Voz 1869 10:22 permíteme una matización porque creo que es importante claro estoy totalmente de acuerdo con que en un en una entidad se atienda llámese tienda llámense grandes almacenes llámese empresa todo el mundo de hecho totalmente de acuerdo y además de recurrir a herramientas tecnológicas comunicativas etc etcétera claro la quiénes están escuchando es posible que estén preguntando qué bueno pues porque actualmente ya desde hace años existe un exceso de oferta es decir la oferta es superior a la demanda y en consecuencia a un lado en segundo lugar una una persona que compraba la persona a medida que compraba hace diez quince años era una persona muy poco informada hoy una una persona media puede estar incluso Hinault himnos son una exageración e más informada

Voz 6 11:15 que alguien dé el de

Voz 1869 11:17 el del punto de venta al cual va a comprar en consecuencia el el lo que es el acto de venta no es simplemente una una mera transacción sino que hay un intercambio de información etcétera etcétera entre distintas personas que pueden estar involucradas en ese en ese punto de venta en esa empresa

Voz 0313 11:36 dotes qué papel le queda al comercial si es verdad yo me puede informar atrae Memorial comprar una moto no cambiará muy mal me me vengan ver la moto empieza a Honda Suzuki y Kawasaki lo que sea tan yo miro características precios prestación tal cual qué papel de que comercial bueno en primer lugar el con

Voz 1869 11:54 Bercial típico aquel que te ibas al concejal

Voz 0313 11:56 Mario ese señor posible

Voz 1869 11:59 señora posiblemente ya haya haya se haya diversificado en una o dos personas lo que se ha ampliado la plantilla hay prioridades diversifican unos personas algunas aquí especializado en algo tú hagas tú tú irás a comprar esa esa moto muy informado muy informado es posible que hagas preguntas técnicas que esa persona no sepa llame llame a otro otra persona de la de de ese punto de venta desatiende el especialista en temas técnicos entonces tú tú te vas a quedar satisfecho de ese concesionario evidentemente de la moto que posiblemente tuya querías comprar esa mundo entonces tú te vas a quedar satisfecho del servicio que daba en ese en ese concesionario y luego después tú vas a recomendar que la moto esa evidentemente porque te lleva de maravilla y además ese concesionario o sea es es un paso más porque claro evidentemente tú lo has dicho antes hay cincuenta

Voz 0313 13:00 mil marcas de motos y cincuenta mil marcas de modelo estoy porque al comercial es vendedor y además prescriptor bueno en fin Imaz bueno hay que adaptarse como exacto exacto hoy en Santiago no te marchas por favor sin responder a una pregunta que me han planteado esta mañana han dicho hoy una locura la última locura los bancos cobrando a los clientes por guardar su dinero sí sí pero yo yo me queda un poco así digo es una locura una locura esto

Voz 1869 13:26 claro volvemos a lo de antes si esto lo lo dices hace cuarenta años se tiran piedras hoy qué pasa hoy por un lado sobra dinero en segundo lugar los tipos de interés están reales son negativos bajo mi punto de vista no van a subir obra subir testimonial veinte euros si tu tienes X billetes en un banco qué es lo que te están haciendo guardando te lote lo custodian luego el el la la idea es que cobren una comisión por custodiar lo muy fuerte muy fuerte alguien está haciendo

Voz 0313 14:00 algún país

Voz 1869 14:02 bueno esto lo está haciendo el Banco Central Europeo concretamente sin más lejos el Banco Central Europeo a cualquier banco de Europa

Voz 0313 14:08 bueno pero es una cosa entre bancos digamos no

Voz 1869 14:11 como ya lo estaba pasando del cero cuatro por ciento sí sí

Voz 0313 14:14 sí sí sí sí sí pero claro a un usuario a mí me van a cobrar porque tenga dinero en el bar

Voz 1869 14:18 no que yo sepa que yo sepa esto no lo está haciendo ningún Davis que yo sepa bueno no no no pero a ver esto va a llegar

Voz 0313 14:26 ya no es una locura no no que va

Voz 1869 14:28 absoluto vamos estoy convencido que esto va a llegar por qué te crees que hay personas inversores perdona más que personas señores que están pagando dinero para que Alemania por ejemplo les venda su de

Voz 0313 14:40 sí sí bueno pues porque evidentemente esto

Voz 1869 14:43 estas personas a plazo a uno dos años piensan que va a ser más segura la deuda alemana que los billetes o sea que esto claro insisto esto significa darle la vuelta a todo

Voz 0313 14:56 en eso estamos en darle la vuelta a todo