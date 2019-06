La ventana de los viajes

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 2 00:07 en el mejor de los viajes siempre es el próximo

Voz 1 00:21 la tanda de los días

Voz 2 00:25 con Nadal

Voz 4 00:33 con la que está cayendo de Deco

Voz 0313 00:35 calor nos gustaría que Paco Nadal no saludara esta tarde desde el Ártico algún lugar de esos helados que visita de vez en cuando pero me temo que no Paco Nadal buenas tardes

Voz 1679 00:45 coge las buenas tardes muy buenas y caluroso y más

Voz 0313 00:48 donde es también pues mira

Voz 1679 00:51 ya quisiera yo estar es una plaza llevo en el Ártico pero estoy una región muy bonita a la que también ha llegado la ola de calor estoy la República Checa y estoy en Moravia en una de las tres regiones que forman la República Checa este país tiene un maravilloso destino turístico es para el también un problema porque es que la gente sólo va a Praga y apenas conoce el resto del país no voy esta vez me he propuesto conocer una región es desconocida de estrés sea más Moravia es el sur sureste

Voz 0313 01:19 pero por que la otra

Voz 1679 01:21 mía que bueno relativamente conocida porque hay ciudades como Karlovy Vary o Chaikovski Crumb lo que son también incide muy bonitas y turísticas y la otra es Silesia no Moravia sería digamos la menos conocida estoy muy cerca de la frontera con Austria esto está cerca de la frontera entre Austria y Eslovaquia y es una religión pues muy Habsburgo es muy de castillos de Palacios muy barroca osea te sientes en pleno corazón de de lo que estar de Europa no me recuerda mucho pues eso a otros pueblos de toda esta zona del antiguo imperio austrohúngaro es muy llana hay mucho viñedo los paisajes preciosos un calor también que te mueres aquí XXXII XXXV grabarán han llegado cero y eso es mucho para Moravia sí

Voz 0313 02:04 mal fíjate me estoy acordando por pura Tale que de Moravia era Mahler verdad

Voz 1679 02:09 sí yo no sé si es que aquí como las fronteras cambiar cambiar tanto a lo largo del siglo es checo pero yo no es el pueblo quien hacía yo no sé si es válida Moravia o la edito en Bohemia no pero en cualquier caso si mal eres es de por aquí es checo es de esta zona sur de de de de

Voz 0313 02:25 quiero pilló por si acaso te puesto un poquito música de fondo mira mira ahí está con la música de Mahler de fondo Alert que has visitado hasta el momento Paco

Voz 1679 02:41 pues mira esta como te digo es una región con muchos pueblos bonitos muchos porque encantadores que han conservado esa arquitectura el dieciocho el diecinueve barroca al romanticismo he visitado palacios como el de Helene dice su palacio neogótico en este caso de la familia de los Lex está el nombre que hammanes me saldrá bien los mismo del país será de la grande por allí tienen un Palace fabuloso en un sitio que sea dice que era su casita de verano en fin cabe en mi pueblo entero hay pero sobre todo el si algo me ha impresionado antes de ayer estuve haciendo una ruta cicloturista sabes que yo soy muy alguno de que recorrer paisajes en bicicleta por el mismísimo Telón de Acero porque como te he dicho esta frontera sur de Chequia era la frontera también de la Europa del Este y la Europa del Oeste para siniestro ahora siniestradas Prada del Telón de Acero separaba Chequia que a los chicos aquí de Austria y es muy cerquita de donde estoy ahora mismo estuve recorrido ahora pues mira ves que la historia al final siempre acaba bien vamos que acabe bien esa siniestra línea de alambradas electrificar desde la que murió tanta gente o y Eluana asfaltado es un carril bici precioso que se puede hacer con el bueno con el placer de tener a usted a un lado Chequia otro ir pasando pues bueno ese pasa Porsche Expo iban conservaba antiguas eh lugares fronterizos donde estaba la policía ha inmemoriales y muchos carteles recordando a la gente que murió ahí es una ruta cicloturista bonita por el paisaje e intensa ahí dura por la emoción de recorrer un paisaje Un paraje siniestro de la historia tan reciente tan reciente de Europa

Voz 0313 04:17 oye Paco si no me equivoco en la región de Moravia está una de las ciudades no sé si la segunda la tercera más más grande de la República Checa que es Breno verdad

Voz 1679 04:27 sí está esa esa ciudad que nunca sabemos cómo pronunciar Boris estoy bueno le no no pues yo también siempre dije Breno y aquí resulta exige Brno ver no si yo también me llevó al chasco siempre dije es vernos eterno que se escribe B R NO de ahí nuestra dificultad para pronunciarlo si es la segunda ciudad más grande de de Chequia cuatrocientos mil habitantes siempre en rivalidad con Praga porque como pasa con Madrid y Barcelona una ciudad muy interesante muy joven seré yo tengo la sensación siempre que voy se hizo a averno obrero de que todo el mundo es joven universitario llena de placita es con mucho ambiente tiene un buen Castillo tiene una bonita catedral con unas agujas neogótico es una ciudad casi como todas la República Checa pediría donde se disfruta en la calle con cerveza

Voz 0313 05:15 pero eso mire tiene tranvía escucharlo

Voz 4 05:25 estamos en la radio es el sonido del tranvía

Voz 0313 05:29 fíjate Brno eh

Voz 1679 05:30 grabado ayer mismo por la tarde en Brno en Un tranvía es también son evocadores a mí me encantan las ciudades que han conservado que el sistema de tranvía es ahora estamos recuperando los allí en España cuando nos cargamos instando ciudades de centro Europa nunca desaparecieron y ahora es un sistema público de transporte muy útil y muy ecológico por el centro y me encanta el sonido de los

Voz 0313 05:51 oye alguna ciudad más que hayas visitado que quieras comentar de de Moravia

Voz 1679 05:55 pues mira así estoy ahora mismo en Colomer que es otra pequeña ciudad de veinte mil habitantes igual con una plaza preciosa llena de edificios se de de del dieciocho y un palacio Arzobispal grandísimo es prácticamente una ciudad esté claves fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y bueno para que te da una idea de cómo es muchas de las escenas de Amadeus se rodaron ahí sabes que gran parece estar rodada en Praga pero aquí también visitado también otra ciudad muy bonita que es la otra gran ciudad de Bohemia que se llama o lo Mou es también otra capital de otra región de Moravia una ciudad también llena ingleses palacio renacentista es monasterios muy bonita esta zona eh me está sorprendiendo mucho

Voz 0313 06:52 Liga Paco si te parece para apuntalar un poco las recomendaciones de de este país que estás visitando la República Checa vamos a saludar a Marqueta Petric lo copa que es guía turística en la zona y que vivió unos años en España con lo cual podremos comunicarnos espero que perfectamente arqueta buenas tardes hola qué tal cómo estás hoy Breno ver hombre no gobernó como es finalmente

Voz 7 07:15 Brno ver con con acento a ver si se le pronunciar para entiendo oye Marqueta que que yo añadiría

Voz 0313 07:26 pasa lo que ya nos ha comentado Paco Nadal de lo que ha hecho hasta el momento en su ruta de gente que quiera viajar por esa región que que no puede dejar de ver

Voz 8 07:34 pues no puedo confirmar todo lo que ha dicho Paco que es una región muy bonita muy muy amable con la gente amistosa con buena comida ahí monumentos históricos tenemos aquí por ejemplo la villa tú has que está inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco buenos muchos monumentos más

Voz 0313 07:59 hoy siento como es una tierra de tradición vitivinícola ya antes has dicho que buena comida hay de más que qué qué tipo de vino es recomendable consumir ahí blanco tinto

Voz 8 08:08 sí aquí sobre todo el vino blanco porque el y favorece a este tipo de vinos no tenemos tampoco calor como en España por ejemplo para vecinos Pinto así que nuestro vino es el blanco

Voz 0313 08:22 en verano hay hay eventos concretos hay festivales de de de de música de teatro o de lo que sea

Voz 8 08:28 sí claro aquí hay muchos eventos tanto culturales como deportivos por ejemplo cada agosto se celebra gran premio de motos en verano en el circuito que los famosos

Voz 0313 08:41 históricos ahí

Voz 8 08:43 los culturales también hay un festival que se llama Arnau la capital hola ciudad en el centro de Europa es un festival Cultura sucios elementos cultural es también con una competición de fuegos artificiales que bueno siempre los ganan españoles

Voz 7 09:04 sí está muy bien

Voz 0313 09:08 sí muy bien Barqueta Paco quiere saludar a Marqueta decirle algo que

Voz 1679 09:11 va Marqueta que nada que muchas gracias por su compañía ya estuve el otro día con ella que es una gran conocedora de Chequia pero también una gran conocedora de España vivió mucho tiempo en L'Estartit y las verdad escrito lo conoce también muy bien la costado la Costa Brava ir un poco apuntalar porque dice estando en el país de la cerveza la la cerveza Pilsen se inventó aquí lo que se llama Piti en la cervecería de Pilsen eh pues bueno esta región sur es más de vino no hay cosa que se agradece porque a mí me gusta mucho eso vinos blancos de centro Europa son deliciosos Imaz iba muy bien con la comida fuerte y contundente que por aquí en mucha carne buenas verduras también pero sobre todo mucha carne

Voz 0313 09:53 pues Marqueta muchísimas gracias por este ratito en La Ventana un abrazo muy grande

Voz 8 09:56 de nada hasta luego

Voz 9 10:03 yo

Voz 10 10:11 tenemos una parte La Ventana de los viajes que no podemos ignorar que es la de los consuela de las consultas a través de buen viaje arroba Cadena Ser punto com tenemos un asco

Voz 0313 10:20 antes que han dejado grabadas oyentes de La Ventana la primera que nos lleva creo que a Vietnam es de Nerea

Voz 8 10:26 hola Paco qué tal soy Nerea llamó de Donosti bueno somos tres amigas y queremos hacer un viaje a Vietnam todavía no hemos cogido el vuelo pero la idea era ir a al sureste asiático en dos semanas entre octubre y noviembre bueno queríamos indicaciones supongo que que no recomendar que tenemos que ver qué rutas de senderismo hacer el problema que tenemos es que una de nosotras ir hacer playa seguro y queríamos hacer un viaje más metros pero más de andar y de movernos eh así que nada hace lleva tiempo que podríamos hacer y también como modernos pues país si alquilar un coche ir en tren gracias

Voz 1679 11:05 bueno Nerea pues saber creo es un buen destino Vietnam siempre fabuloso en esa época los arrozales no estarán Verdes pero bueno es buena época no son lluvias como en verano que te diría que ver pues de norte a sur obviamente tiene gira jalón había de Jalón es un clásico pero no perder el once también la zona en hindi hizo sobre todas las zonas de Tram Cannes es es una zona de la FIA también impresionante parecidas pero con mucha menos gente allí podréis recorrer en barco también el río tampoco hay muchas cositas que hacer en la zona de trancazo en el centro del país nos podéis perder ue es la ciudad imperial y una de las más bonitas Hanoi también es bonita pero no es perdáis web y luego que París también en otra zona interesante ahí tenéis playas por lo de tu amiga joya en pleno centro del país hay hay playas y en el sur el del Zar bueno pues desde Canto podéis hacer exclusiones muy interesantes Chi Minh quizás a la ciudad menos atractiva pero bueno para pasar un día ochomil antigua Saigón no está mal y acercarnos a ver las los túneles de guerra de playas Permira vivienda no es un destino es que la gente vaya a la playa pero tiene bonitas en la misma bahía de Jalón tenéis en la zona central en la tras hay playas muy bonitas y si queréis terminar el viaje en el sur desde Saigón se puede ir a pocos es un sitio juega a la zona de pan tie que está por carretera a doscientos kilómetros de Saigón en Pantic tenéis muy buenas

Voz 0313 12:33 claro que lo de alquilar el coche que te preguntaban qué te parece

Voz 1679 12:37 es complicado conducir por ahí yo me moriría en transporte público hay un tren que va de norte sur y luego yo me voy en transporte público viendo está lleno esa decisión cincuenta y dos millones de habitantes son cincuenta y uno millones de motos a la vez en la calle en el mismo sitio donde tú te complicado se puede alquilar un coche pero ojo que conducir allí es un máster en conducción yo lo haría en transportes una idea muy bien venga pues afirmar más libre más tranquilas

Voz 0313 13:03 vamos a otra consulta

Voz 11 13:05 tú

Voz 0313 13:09 pasa una cosa que hay muchos oyentes de La Ventana que seguir las rutas de Paco Nadal Vicente por ejemplo está muy interesado en uno de sus últimos días

Voz 12 13:17 es bueno es Paco felizmente aprovechando que he visto que estaba los distritos en el Amazonas hace hace poco quería hacer una consulta ayer que este verano quiero visitar Perú y entrará más unas por escrito cuál era el mejor zona para visitarle programa con la forma de cortar el con algún día local para que no fuera una empresa muy grande que sea rumanos más personales bueno alumnos muchas gracias

Voz 1679 13:40 te parece Paco pues nada como dice Vicente es que me pilla fresquito porque aquí puede devolver del Amazonas del Amazonas a Chequia directamente pues mira yo te diría Iquitos es una muy buena zona para ver el Amazonas es la la la puerta de entrada allí yo te diría alguna vez que vayas a la oficina de turismo que está al lado de la plaza de Armas tienen un listado con todas las empresas que hace Tour Si rutas por el Amazonas y ellos estaban asesorar llevan es decir cuáles son las diez ah y cuáles no hay una muy buena Villarina hay otro ese mapa calles a mí de Amazon los pero ya no sé si te ajustabas tu presupuesto no lo ideal no vas a tener el problema en es decir no hay que reservar por adelantado presenta en Iquitos mete la oficina de turismo que ya te digo está allí muy céntrica son muy amables yo estuve con ellos me dieron un montón de información el mejor sitio para ver Selva en la reserva de pantallas a Miriam que está empieza a dos horas de carretera de Iquitos y hay un montón de empresas que lo organizan ellos te pueden asesorar y aconsejar cuáles son las más rentables las más de fiar ya que sí es usted la tu presupuesto muchas de ellas tienen Loach allí en la selva y lo que hacen eso remite procede de Iquitos una estancia de dos o tres noches en su Lounge Inn paseíto por la selva él estaba gustar mucho pero ves a Macaya Sami irían la Gran Reserva Natural cerca de de de Quito estire la misma estela son que la provincia de Badajoz o sea que hay selva para aburrir que hubieras un poquito pero pero te va a gustar mucho para calles a Myrie

Voz 1 15:21 eh

Voz 0313 15:27 la Ventana de los viajes la cerramos siempre con una recomendación para el fin de semana que lleva la firma de Paco Nadal y últimamente está con el ojo metido en el en el vino quieres hablarnos de la batalla de verdad

Voz 1679 15:38 pues sí sí dice es que el vino me encanta y una fiesta divertida en La Rioja es la de este domingo eh la Batalla del Vino al veintinueve de junio en La Rioja osea tenéis que ir una locura en la que la gente se pelea se pelea de buena estilo ante ese vino todos hemos visto fotos y vídeos de esa fantástica fiesta de Haro a mí me ha es decir el metro Ditroi es bueno si va bien preparado y claro ahí la ropa que lleve es es para tirarlas es una fiesta

Voz 0313 16:07 en de esta batalla Paco viene por San Pedro y

Voz 1679 16:09 en sus orígenes en la

Voz 13 16:12 en la historia de de de de el medieval

Voz 1679 16:15 no no es exactamente pero creo que la una disputa por algo decidieron celebrarla atacando se convino en vez de con balas que siempre es una muy buena excusa para dirimir cualquier discusión

Voz 0313 16:26 pues nada pues con con vino cerramos hoy La Ventana feliz fin de semana Paco un beso muy grande

Voz 1679 16:31 a la vista Chequia

Voz 14 17:11 que

Voz 15 17:50 sí sí sí