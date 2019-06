La heroina maltratada por su Estado

Voz 1

en mil ochocientos treinta y uno la señorita prudentes cuando abrió un colegio para las hijas de las familias adineradas del pueblo de Kant en el estado norteamericano de Canet el internado iba muy bien hasta que cuando que era una mujer de ideas progresistas decidió aceptar en su colegio árabes la hija de unos vecinos prósperos el hecho de aceptarla hizo que el resto de las alumnas abandonaran el colegio porqué os estaréis preguntando pues porque esa manjares igual era adinerada pero también era negra y aquí es donde Pruden pescando demostró ser un ser humano excepcional en lugar de cerrar su escuela que estaba es esencialmente en bancarrota por falta de alumnado ella decidió dar un giro a la situación y hacer que el internado fuese sólo para niñas afroamericanas y empezó el curso siguiente con su colegio lleno de niñas de Connecticut de muchos otros estados todas ellas afroamericanas pero los vecinos ya las autoridades de cáncer Bree esto no les pareció una idea tan maravillosa como os puede parecer a vosotros au a mí en mayo de mil ochocientos treinta y tres que el de Connecticut pasó una ley llamada Ley de negros que con el título ya os podéis imaginar por dónde iba prohibía los niños negros salir de su estado para recibir una educación aun así Pruden se negó a cerrar su colegio el veintisiete de junio de mil ochocientos treinta y tres Tal día como hoy fue arrestada por ello pese que al final fue liberada su colegio no dejó de ser arrasado por los vecinos que se dedicaban a apedrear a sus alumnas y que incluso llegaron a asaltar el edificio ya destrozar todo lo que encontraron sufriendo por la integridad sus alumnas Pruden al final se vio obligada a cerrar el internado no deja de tener una cierta ironía que ese mismo estado de Connecticut designara prudentes cuando en el año dos mil seis como la heroína oficial del Estado