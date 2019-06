Hora 25 Deportes: Guardiola habla del Barça (26/06/2019)

Voz 1 00:00 con Ángels Barceló hizo Jesús Gallego buenas tardes Agnes se despachan antes en el avance que ha dado Guardiola

Voz 0919 00:12 habla Guardiola vuelvan el algunos consideran que eso es el catecismo por eso a mí no te digo sube el la suelta ha dicho que no está preparado para ser presidente del Barcelona que no lo sé

Voz 1 00:22 bueno y luego le han preguntado por Rodrigo el jugador del Atlético de Madrid que todo el mundo intuye Se va a ir al City

Voz 0919 00:29 y ha dicho que él no sabe nada bueno él no sabe nada y que es un gran jugador pero que él no sabe nada y que ya se verá

Voz 1 00:37 la semana que viene se va a haber ya lo veréis

Voz 0919 00:39 bueno pues enseguida escuchamos a Guardiola un poco de paciencia porque antes vamos a escuchar a Rubén Moreno que habrá alguien que escuche el nombre de la Rubén Moreno quién es Robert Moreno Rubén Moreno es el seleccionador español nombrado hace una semana pero claro es que se conoce poco no la la Federación parecía que iba a llevar a cabo con Rubén Moreno la misma política de comunicación que con Luis Enrique que no concedía una sola entrevista particular simplemente daba ruedas de prensa algunos ya aventuraba vamos que eso era un error y Ike mantener oculto a Robert Moreno pues era contraproducente porque la gente no le conoce bueno pues hoy hemos tenido una gran noticia porque nuestro compañero Joaquín Maroto ha conseguido una entrevista con Robert Moreno en el diario As entrevista del seleccionador en el diario As una cosa tan normal y tan habitual tan sencilla que por desgracia parece sorprendente parece noticia pero si el seleccionador Rubén Moreno ha concedido una entrevista particular a nuestros compañeros del diario As disfrutemos un poco y veamos que es una cosa normal y corriente

Voz 2 01:48 pues que tendríamos que entrar mucho en detalle no ve lo que que es experiencia quizá lo único que qué se puede decir que no tengo experiencia es dirigiendo una fase final lo siendo el que ejecuta la toma de decisiones pero en el resto en los nueve años con Luis Enrique creo que me han aportado toda la experiencia que tenía hasta ese que me faltaba cuando llega ese momento en cuanto a fútbol hasta ese momento había analizado estudiado muchísimo con Luis en estos nueve años he aprendido lo que es estar con los mejores jugadores el tomar decisiones el como transmitirse Las y en ese sentido yo creo que la única fenicia que no tengo que es la que difícilmente tienen seleccionar cuando empieza es la de afrontar una fase final

Voz 3 02:23 te va a saber ahora la subveintiuno porque hay debe ser la al caladero de la selección absoluta de ahí pues a sacar jugadores no sí ojalá ojalá la a dar suerte

Voz 0919 02:32 el primer día no una cosa sencilla el periodista pregunta si el seleccionador responde y además explica fenomenal gran iniciativa de la Federación va a conceder Rober Moreno entrevista particulares si así la gente le va a conocer is Eva precisamente a Italia donde vamos a estar nosotros enseguida también porque mañana la selección sub veintiuno juega semifinal del Campeonato de Europa ante Francia así que enseguida estamos allí con Mario Torrejón para que nos cuente cómo están y que dicen los internacionales en el mercado de fichajes poco movimiento fieles en nos cuentan nuestros compañeros de Radio Barcelona será mañana oficialmente portero del Valencia traspasado por el Barcelona XXXV millones va a pagar el equipo ché todo esto

Voz 1 03:18 en el inicio vuestros mensajes de Whatsapp por supuesto ahí está bien

Voz 4 03:23 llegó buenas tardes bueno antes de nada quisiera felicitar en general a la Cadena Ser por el último EGM para empezar no primero pues alegrarme sinceramente y de todo corazón de que el Madrid por fin tenga equipo femenino de de fútbol me alegro muchísimo y lo segundo el tema Neymar yo creo que este chico va a terminar como Robinho no va a ser nadie por mucho que se empeñe el padre digo por mucho dinero que gane la así no se puede ir por la vida pero en fin es lo que mando las perras ya está en fin esto es todo oí enhorabuena a todos empezando por dice adiós

Voz 0919 03:58 claro que sí enhorabuena a todos los compañeros del Larguero de Carrusel de Ser deportivos pero más allá de los deportes de la SER Hoy por hoy de la Ventana enhorabuena por los datos ya seguir haciendo radio de lo buena que es para lo que estamos aquí dejad vuestros mensajes

Voz 1 04:14 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del los lo que quieras mandando tu nota de voz en el guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 5 04:30 Maite presidenta de la Comunidad gallego Maite presidenta de la Comunidad esa mujer vale en oro que si pronto los mensaje de ella que mande

Voz 1 04:37 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 6 04:48 Jito eh ojito

Voz 0919 04:50 pero Maite presidenta de la Comunidad de de dónde de Madrid que está la cosa complicada empezamos empezamos en Italia Campeonato de Europa sub veintiuno La selección española juega mañana a las nueve de la noche ante Francia por meterse en la final hoy último entrenamiento ruedas de prensa novedades como está España Mario Torrejón buenas tardes

Voz 1501 05:21 hay algo muy buenas desde la sala de prensa de este estadio el tricolores que es el escenario el partido donde están encontrando la selección española de Luis de la Fuente y está entrando Oyarzábal con bueno iba a decir parten con el resto de sus compañeros

Voz 0298 05:31 parte al margen va a estar mañana eh mañana

Voz 1501 05:34 sí Mikel Oyarzabal tiene el tobillo bastante mejor duelen muy poquito así que mañana puede ser de la partida igual estamos en la sala de prensa porque aquí hablado antes tanto Luis de la Fuente como los jugadores Rafa Amir Fabian Ruiz el tema estrella te puedes imaginar a que es el calor ahora mismo mientras entrenaba selección tenemos

Voz 7 05:52 entre hay cuatro grados de temperatura un calor muy pegajoso

Voz 1501 05:54 mañana se espera a la hora del partido las nueve de la noche unos treinta y siete grados más o menos osa muchísimo calor el otro día frente a Bélgica el césped estaba muy seco era muy difícil que corría el balón y hoy en la práctica en el entrenamiento parece que está más o menos igual de hecho ha sido el tema estrella con Luis de la Fuente hemos preguntado el entrenador de la selección española si teme un poco que vuelva a estar seco el césped y cree que eso es un hándicap decíamos el calor y la falta de gasolina el final de temporada para su alineación de mañana escucha

Voz 8 06:22 gente siempre ha sido con una temperatura tan alta pero nosotros ya tenemos que olvidarnos que los nuevos encontrar la gestora inodoros que del mundo a Zidane hace muchísimo calor audio el propio qué podemos hacer un esfuerzo para hacer un espectáculo que esto solo la sublevados otra cosa que regando en conducir lo suficiente para que los jugadores sufran menos

Voz 1501 06:46 bueno pues por negó gallego que entrenara condicionado de calor aquí es terrible porque está da a la calle aguanta grados en los sitios a quince bajo cero con lo cual es muy complicado para los jugadores en los hoteles y digo que los jugadores como Rafa Mir IF habían Ruiz hablaban esta esta misma tarde del favoritismo el entrenador francés asentado en esta misma sala de prensa dicho España es favorita desde el principio además añadido una cosa más que no bajó a como Italia es decir a palos para sacar a España del partido así que cuando no preguntaba Fabián sino sentimos más favoritos al principio decía esto

Voz 8 07:17 de ahí que la naturaleza la la en creo que allana empezar brutal fuma la Fatih creo que demuestra catalán no tenemos pensando estamos alentando al empezar el una nada no el mueble en una furgoneta en el mundo

Voz 1501 07:39 pero lo van a tener Alemania y Rumanía que juegan a las seis de la tarde y se prevé cuarenta y dos grados de temperatura en Bolonia para esa hora

Voz 0919 07:45 madre mía madre mía nada frío frugal

Voz 9 07:50 Red rave quita cuarenta

Voz 1501 07:51 los peores Revellín queda esa garganta para normal

Voz 0919 07:54 mañana a las nueve de semifinal entre España y la selección francesa aquí lo contaremos seguimos en Hora Veinticinco deporte

Voz 18 10:04 qué tal Gallego muy buenas el nombre del día es eh Aimar aquí en Barcelona aunque al más alto nivel en el Barça la respuesta es la de las últimas semanas se que lo apareció no se contempla desde el club además los dicen que para abordar la el primer gesto tendría que hacerlo el jugador pidiendo perdón por cómo se fue retirando las demandas aunque hay personas relacionadas con la posible operación que en condicional ya te dicen que sería larga que es difícil que sería culebrón le hemos preguntado a Guardiola como lo vería Seeley eso de que acaban jugando juntos Neymar Messi Suárez incluso Griezmann lo ve posible dice Guardiola que por qué no

Voz 19 10:34 vivir mucha mucho tiempo en este club nos gustaría cualquier opinión pudiera malinterpretarse el tengo mucho mucha estima el club me lo dio todo y lo que haga me parecerá bien todo dependerá de la idea que tenga de la secretaría técnica al entrenador como quieren jugar pero no es bueno siempre son

Voz 18 10:50 bienvenido sin querer meterse mucho donde no le llaman porque donde si le llaman es en el City no le ha hecho mucha gracia que le preguntemos si ha llamado directamente a Rodri para convencerlo ha negado ningún interés por Marco Asensio y la echado alguna que otra David Silva mira

Voz 1 11:04 Rodríguez parece que abandonada todo apunta que va a acabar cuando el ciclo de severa los persona gracias convencieron que que llamado radios así que la hecho pues ya me ha comentado los muy adecuado una posibilidad y una última ya la Premier

Voz 19 11:27 sí eso leído pues a disfrutar del año giros que no

Voz 1 11:30 quedan ha sido uno de los grandes del fútbol no sólo

Voz 19 11:33 español sino europeo

Voz 18 11:35 Guardiola sobre los hombros propios también rodean a su equipo el Manchester City

Voz 0919 11:38 bueno ahora mismo la espía en cuenta que el City pagará la próxima semana la cláusula de Rodrigo setenta millones de euros bueno todo el mundo lo da por hecho pero quién sabe Mogwai

Voz 1 11:46 para no tiene idea del asunto

Voz 0919 11:49 por cierto lo decirles en se hará oficial al Valencia en nada no

Voz 18 11:54 yo creo que es hacer oficial esta tarde los unos dicen vayan obtener creas que los dicen que se va a hacer oficial esta tarde noche y que al final serán treinta y cinco millones lo que pactan Barça hay Valencia lo de neto al Barça todavía no se no va a ser hoy será antes de que acabe la semana veremos si mañana o pasado por un precio similar hay quizá cae algún variable de por medio y con esos treinta y cinco millones de Silesia en los Veinticinco de André Gomes y los dos y medio de Cardona el Barça sobrepasa los sesenta que se vea marca de ingresar esta semana y aún tiene Rafinha Denis Suárez de Palencia la recámara pasta que luego que ganar

Voz 0919 12:23 Arsenal el fichaje o la presentación del día mejor dicho en el Betis el delantero Juanmi como ha sido Fran rojillo bueno pues como todas las presentaciones cargada de ilusión en la llegada de un futbolista que está contentísimo por venir a la familia bética y que se ha mostrado así de feliz

Voz 1 12:38 voy a dar lo máximo por esta camiseta que que es un orgullo vestir esta esta equipación que me voy a dejar la vida por estos colores

Voz 0919 12:45 la vida por eso colores mañana va a presentar el Betis el spot de la campaña de abonados y posiblemente la próxima semana llegue el segundo dicen que un delantero top a ver unos llegan otros se marchan en el Villarreal dos salida Xavi Isidro buenas tardes

Voz 20 13:00 qué tal Gallego muy bueno así que la operación Samira

Voz 0470 13:02 pues es fan zone soriana por hoy todos como tú decías se me ha ido Javi Fuego en el cálculo enero nos quitamos de encima el marrón dile no catorce millones de euros pagó Villarreal hace dos temporadas por cuatro coma cinco lo vende ahora el Olympiacos Santiago uno de esos millones se va ir a las arcas del Sporting de Luis boa recuerdos de futbolistas todavía está pendiente de juicio entre otras cosas por un supuesto intento de homicidio y Javi Fuego Xavier abandonar Villarreal vuelva a casa al Sporting de Gijón es decir es treinta y cinco años firma para las dos próximas temporadas se habla de traspaso no hay cifras pero eso especula que entre uno o dos millones de euros ha podido pagar Sport

Voz 0919 13:39 el Eibar se lleva un jugador del Real Madrid Iván UFC un cuéntanos

Voz 20 13:44 muy buenas gallego o así es Álvaro Tejero cumplirá el veinte de julio veintitrés años el canterano del Real Madrid que ha estado cedido en el Albacete la última temporada incluso jugando el play off por el ascenso a Primera División un jugador que llega a Ipurúa un traspasos especula que son aproximadamente tres millones el Eibar por el jugador y eso sí firma por cinco temporadas hasta el treinta de junio de dos mil veinticuatro

Voz 0919 14:10 seguro que va a crecer con Mendilibar este futbolista del Mallorca que es equipo de Primera División desde hace apenas cinco días ya está haciendo compras para el año que viene en la máxima categoría Pedro Morla buenas tardes

Voz 1153 14:23 qué tal buenas tardes Gallego si el Real Mallorca ha anunciado que va a ejecutar la opción de compra de Mattin Bayern que está estipulada en el contrato de cesión con el Kio Verona después de que llegara al club en el pasado mes de agosto el central eslovaco firmará un contrato de tres temporadas la cláusula de rescisión del defensor internacional eslovaco será de un millón y medio de euros

Voz 0919 14:44 y otro que es que vuelve a la primera división la próxima temporada de Granada renovando a gente importante de Luis Mora buenas tardes

Voz 20 14:52 hola qué tal Gallego un renovado Álex Martínez es la tercera operación veraniega del Granada Club de Fútbol tras la opción de compra que el aporte de Vico la renovación de uno de los capitanes de Víctor Díaz Hale que ha completado su segunda temporada en Los Cármenes cumple contrato el próximo treinta de junio y ahora firma por dos temporadas más en el cuadro nazarí base rojiblanco hasta dos mil veintiuno lateral sevillano llegó procedente del Betis lo jugó todo en su primera temporada en Granada pero esta pasada campaña sólo ha disputado diecisiete partidos tras cinco meses de lesión tras romperse el tendón de aquí

Voz 1 15:25 vamos con la competición

Voz 0919 15:28 enseguida estamos en la Copa América ante vamos a recordar que ha habido hoy en la Copa de África donde juega la anfitriona Egipto con su estrella Salah ante Congo y quemas José Palacio cuéntanos

Voz 1038 15:39 qué tal muy buenas gallego pues tenemos ya la primera selección en octavos de final de la Copa de África es Nigeria Ghana uno cero a Guinea con gol de Merino centró queda estado jugando en el leganense que ya Zhang las águilas verdes en las bajo de final en juego tenemos el Uganda Zimbabwe uno uno en el minuto ochenta y ocho partido Si gana Uganda también estaría ya en octavos de final Nuevo o como dices a las diez de la noche ese partido de Egipto que si gana también se clasificaría para la siguiente ronda juega contra la República Democrática del Congo pero la noticia es que han tenido que expulsar a un jugador Amer Varda porque ha acosado a varios mujeres a través de redes sociales durante la concentración de los faraones en esa Copa

Voz 0919 16:14 y ahora vamos a la Copa América que estamos deseando ya que lleguen los cuartos de final con Brasil con Argentina y con el resto a veinticuatro horas de que comience esa ronda que ese dice Javi Sánchez muy buenas tardes

Voz 21 16:26 qué tal y como muy buenas tardes así es un poquito más de Veinticuatro horas va a ser la noche de mañana del jueves el viernes a las dos y media de la madrugada ese Brasil Paraguay en Maracaná después el viernes a las nueve de la noche Argentina Venezuela estos dos por una parte del cuadro así que podemos en tener un Brasil Argentina en las semifinales por la otra parte la noche del viernes al sábado a la una de la noche será el Colombia Chile en Sao Paulo y el sábado a las nueve de la noche Uruguay frente a Perú allí el trovador de Bahía en el harina continuó

Voz 0919 16:55 ya sabéis que en este programa tenemos un serial una serie protagonizada por Tebas y ayer tuvimos un capítulo pero es que cuidado que puede haber un spin off protagonizada por Rubiales con el presidente de la Federación Madrileña de fútbol a mi se me escapa Un poco esto porque yo esté más centrado en Tebas y Ruby el guionista de esta va a ser José Palacio porque ayer el presidente de la Federación Madrileña en El Larguero Palacio quiso contar qué es lo que está sucediendo con Rubiales saber pone en antecedentes al personal por favor

Voz 1038 17:24 sí por contábamos ayer que había una moción de censura en contra de Paco Díez el presidente de la Federación Madrileña de fútbol hay un grupo opositor que según Paco Díez está detrás el Luis Rubiales por ciento la Federación española tiene denunciada la Federación Madrileña de fútbol y así se despachó anoche en El Larguero Paco Díez el presidente de la madrileña contra Rubianes

Voz 22 17:43 sí sí si alguien esencial hace tiempo de ser española su ejecución yo veinticinco veces amigo ronda a a ir unida eso no se compra yo vivo no es que haya como de que no haya interés quiso estoy consiente no sugiere no quiere echar súper es Buluk tenga la siente

Voz 0919 18:10 yo creo que después de lo que dijo el presidente de la Federación Madrileña la Federación de Rubiera han comunicado hoy Palacio

Voz 1038 18:16 sí ha sacado un comunicado diciendo que la denuncia sigue a la sigue en pie que de hecho tiene que ir a declarar como investigado el presidente de la Federación Madrileña de fútbol y que sólo Rubiales tiene que declara como acusación particular además está produciendo la Asamblea ordinaria de la federación de Madrid han enviado ayer Luis Rubiales Ana Muñoz la vicepresidenta el vicepresidente de integridad y también a otro miembro del departamento legal no les han dejado hablar de hecho se han marchado de esa asamblea

Voz 0919 18:44 a la serie buena Estebas y Rudy y el bingo si sigue adelante y progresa lo llamaremos

Voz 1 18:52 Paco y Rudy por ejemplo pero bueno eso ya eso ya lo veremos seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 23 19:56 hora veinticinco Deportes

Voz 15 20:00 Jesús Gallego en un solo día recibes más información que una persona del siglo XVIII como saber quién es verdad que no

Voz 13 20:12 seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 17 20:14 sí

Voz 15 20:15 el programa libera información regla o en el duelo habido capa

Voz 0919 20:23 se el baloncesto la selección femenina comienza mañana jueves su andadura en el Europeo que se disputa en Letonia Serbia y en eso europeo la chica lo van a defender el título que conquistaron hace dos veranos campeonas de Europa pero sin Alba Torrens que era nuestra jugadora franquicia era como Pau Gasol en la masculina pero bueno hemos hecho una buena clasificación y llegamos a este torneo siendo conscientes de que va a estar difícil pero porque no se puede repetir el título empezamos mañana con un rival de cuidado Héctor González buenas tardes qué tal muy mal

Voz 7 21:04 las gallegos y contra Ucrania a las nueve de la noche en Riga estamos encuadradas en el Grupo A con las ucranianas con Gran Bretaña con Letonia la anfitriona de esta primera fase como decías la preparación ha sido buena siete victorias nueve encuentros pero eso sí además de la baja de Alba Torrens también está la de Sancho Lyttle ausencias muy importantes si están la capitana Laia Palau o Marta sí argayos todo N'Dour las dos jugadoras que mejor formas han mostrado en los amistosos previos y España parte por supuesto como una de las favoritas bronce mundialista plata olímpica y sobre todo la actual campeona de Europa Lucas Mondelo seleccionador nació

Voz 24 21:37 siempre ganar después de ganar es muy complicado por muchas circunstancias y cada vez nuestra mochila pesa más gracias a Dios por éxitos pero pesa entonces sabemos el esfuerzo que tenemos que hacer cada año y entonces nos inventamos cada verano seguimos con nuestra máxima del servicio de nosotros y al final no voy a real además

Voz 1 21:55 perder es una buena frase podíamos perder casi todo el mundo lo ya

Voz 0919 22:02 desde mañana pendientes de las chicas de la selección española de baloncesto y desde ya estamos pendientes de Rafa Nadal que ya está en Gran Bretaña la próxima semana comienza Wimbledon Rafa tenía programados esta semana dos partidos de exhibición en el torneo de Hagelin GAM hoy ha jugado el primero con Seeley ha perdido migrar perra en buenas tardes hola Jesús bueno esto esto son exhibiciones que estos preparación pisando la hierba

Voz 25 22:29 el contacto para amoldarse un poquito circunstancias Igüeña si existe no tiene mayor importancia el viernes va a jugar contra Pujol y tampoco les vamos a dar más importancia ya lo del tres a los tres de cabeza de serie B a ver si de los ingleses que la norma tienen un reglamento que es bastante lógico pero que no lo tiene unos demás torneo del Grand Slam porque por qué ha sido Djokovic número uno en París cuando Nadal llevaba once torneos ganados qué a Federer que llevaba tres años sin jugar en tierra batida yo le han puesto dieciséis en lugar del tres qué era lo que se merecía claro sólo lo hacen en Wimbledon porque además si lo haces en París Federer coge la maleta dice que no juega a los franceses les da un tele a todos lo vamos a hacer el sorteo

Voz 0919 23:20 es el viernes y seguramente que le va a ir bien a Rafa Nadal gracias Miguel Ángel estamos ya pues un poquito para que comience el Tour de Francia diariamente repasamos con Borja Cuadrado cuáles son las presentaciones de los equipos que en estos días deciden la lista de participantes en esa lista se ve claramente cuáles son las opciones del equipo porque qué va a pelear que contamos hoy Borja bueno hasta qué tal Gallego muy buenas bueno o no

Voz 0298 23:43 del de Colin Quick Step que es el equipo de Enric más recordemos segundo en la última Vuelta a España un corredor que ha dicho abiertamente que aunque es muy joven el va a intentar ganar el Tour de Francia aunque sea muy difícil bueno pues es un equipo que realmente tiene muchas bazas que tiene a la Philippe que es un corredor que ganó dos etapas el año pasado más la montaña vivía ni que es uno de los mejores sprinters del mundo y consta rodeado de tres o cuatro lanzadores conclusión Kendrick más eh va a tener que ver en la alta montaña pues prácticamente pues bueno

Voz 0919 24:09 te dan hoy a las etapas llanas así que lo va a Tenerife

Voz 0298 24:11 pero bueno dicho subdirector torneos Things que es un corredor joven Iker sobre todo va a tener que ir creciendo así que bueno más allá de lo que pasa será una buena experiencia además hemos conocido ya el ocho del equipo Astana ojo un equipo kazajo con cuatro españoles es decir la mitad del equipo Gorka Izagirre el campeón de España Pello Bilbao doble ganador de etapa en el Giro de Italia Luis León Sánchez que viene de ganar en la Vuelta a Suiza una etapa y Omar Fraile que ganó una etapa en el Tour de Francia que es un equipo que pinta realmente bien y mañana Gaye comienzan los campeonatos de España en Murcia una rueda de prensa Alejandro Valverde por la tarde en la que puede dar detalles sobre su futuro vamos a ver no vaya a ser que nos de un disgustillo y anuncie su retirada

Voz 0919 24:47 porque una de las noticias que tienen esos campeonatos de España que Mikel Landa no los va a disputar sí porque porque va a centrar su preparación en estos diez viaje quedamos esta semana que queda en el Tour eso es no va a participar ni mañana en la crono ni el domingo en la prueba en ruta porque está concentrado en en Andorra porque viene del del

Voz 0298 25:04 tío de Italia y ahora lo que queremos es poco

Voz 0919 25:07 que terminar de perfilar su preparación vamos

Voz 0298 25:09 para Mikel Landa que el año pasado quedó séptimo que este año séptimo en las apuestas pero que terminó muy bien en el así que vamos a tener esperanza con Miquel

Voz 0919 25:16 por cierto que la UCI ha confirmado que el año que viene en dos mil veinte Se adelantan los inicios de las tres grandes el giro empezará el nueve de mayo el tour empezará el veintisiete de junio y la vuelta el catorce de agosto modificación en el calendario si cuidado que eso puede provocar un problema Gaye porque

Voz 0298 25:34 eh desde que acaba el Tour de Francia hasta que se celebre la prueba de los Juegos en Tokio que es una prueba además de montaña con el Monte Fuji sólo hay seis días es decir que

Voz 0919 25:42 habrá que ver corredores muy importante lo mismo tienen que abandonar el Tour para irse a Japón sólo que no tenga opciones en la general que llavero

Voz 0298 25:50 los el año que viene pueda sorpresas hay corredores que no les va a sentar nada

Voz 0919 25:52 porque van a tener muy poquito para poder adaptarse ha dado a los Juegos Olímpicos gracias Borja esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con lo nuevo de los Punset el idiota

Voz 1 26:18 Óscar Egido más titulares de este día miércoles

Voz 1643 26:22 en el Cádiz porque van a premiar la fidelidad de los socios con el abono gratis a todos los que acuden a todos los partidos de la Liga siempre que el Cádiz eso sí suba a Primera División además la selección femenina de hockey hierba va a jugar el Preolímpico de mes de octubre después de haber ganado a Sudáfrica uno cero en Valencia además Pablo Prigioni es el nuevo técnico ayudante de los Minnesota Timberwolves de la NBA Movistar Inter ha presentado esta mañana a su último fichaje es Jean Pierre Giselle conocido como pito

Voz 0919 26:48 el pívot brasileño que es de los mejores jugadores de la Liga la sala esto me ha dicho Tony claro está como loco Toni López el fichaje estrella es un galáctico

Voz 1643 26:54 eso ha ocasionado dos temporadas se que llega libre procedente del pozo

Voz 0298 26:58 Murcia