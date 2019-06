La frivolidad en política se paga muy cara

Voz 1150

00:05

que se fije fecha para la investidura sería un paso adelante y parece que va a darse principios de semana concretada la convocatoria cabe esperar que los tratos se aceleren y que el sentido de la responsabilidad se imponga el regateo ni siquiera mirando desde el más cínico interés de cada partido consigo ver quién podría estar interesado en una repetición de elecciones que sin duda podría deparar sorpresas por el hartazgo ciudadano bloques están definidos que esperan soy podemos llegar a un acuerdo que es imprescindible sino quieren dar a la derecha una inesperada oportunidad por la vía del desencuentro permanente sólo pueden conseguir que Vox entre antes en un gobierno de España que podemos la frivolidad en política puede pagarse muy cara siempre es feo renunciaron un escaño antes de tomar posesión del mismo y más cuando se trata del cabeza de cartel Borrell y lo ha hecho después de ganar las elecciones europeas y la cuarta desde abril no dejar vacante el Ministerio ante una investidura que se retrasa pero hay que reconocerlo el ministro un atenuante ha tenido la delicadeza reconocer la verdad no se presentó para asentarse en el Parlamento su objetivo era y es un alto cargo en la cúspide en la Unión Europea desde el Ministerio podrá trabajarse lo debidamente premio Chasco pronto saldremos de dudas sin prisa pero sin pausa Vox va metiendo sus cuñas en la derecha siempre piñón fijo con sus obsesiones la restricción de libertades y derechos señalando siempre los colectivos LGTB ahí y una incontenible fobia contra los sectores más débiles la inmigración en estos dos temas se centra la propuesta de pacto que ha presentado a sus socios PP y Ciudadanos para gobernar la Comunidad de Madrid Díaz Ayuso la candidata del PP no tiene reparo en hacerles concesiones ante el poder la derecha nunca duda me gustan las guerras cualquier aventuras mejor que estar sentado en un despacho lo dijo Harold Macmillan político conservador británico que fue primer ministro a finales de los cincuenta que no lo le a Donald Trump