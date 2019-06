Voz 1 00:00 no

Voz 1880 00:47 hablar hoy en la cara B del calendario como siempre dándole la vuelta al concepto vamos a empezar ya porque sabes que martes el nombre del día elegido nombre del día de la semana se debe a Marte el dios Marte Martín en latín pero hay más el mes de marzo que en origen era el primero cuando había diez meses no doce en el calendario es también el mes de Marte el dios de la guerra

Voz 0194 01:08 esta cada iba a ser de aquellas que vamos a aprender mucho eso

Voz 1880 01:10 sí nos vamos a sorprender más allá que suele lo primero que es un calendario pues es el sistema de división del tiempo por días semanas meses y años fundamentalmente a partir de criterios astronómicos o de acuerdo con el desarrollo de alguna actividad otra definición es el registro impreso de los días del año ordenados por meses y semanas generalmente incluye información sobre las fases de la luna sobre festividades religiosas y también civiles es el carné el este que decimos es el calendario que nosotros nos estamos imaginando pero hoy vamos a empezar hablando del calendario cósmico vamos a ir de lo grande a lo pequeño imaginad que cumplimos toda la historia del Universo en un año son trece mil ochocientos millones de años que los vamos a comprimir en un calendario de un año así lo cuenta Neil de Grimes de la serie Cosmos

Voz 5 02:00 Nuestro calendario cósmico comience el uno de enero con el nacimiento de nuestro universo cada mes representa alrededor de mil millones de años y cada día representa cerca de cuarenta millones de años

Voz 1880 02:12 bueno pues veréis en ese calendario de años como explica Neil

Voz 5 02:17 dónde estamos veintitrés cincuenta y nueve y cuarenta y seis segundos toda la historia que conocemos sólo ocupa los últimos catorce segundos y todas las personas de las que hemos oído hablar han vivido aquí todos esos reyes sí batallas migraciones e inventos guerras y amores todo lo que hay en los libros de historia ocurrió aquí en los últimos segundos del calendario cósmico

Voz 1880 02:57 todo lo que hay en los libros de historia en los últimos segundos del calendario cósmico horas que cambia de idea

Voz 0194 03:04 José estaba pensando ahora como yo soy fan fatal estaba pensando según el calendario cósmicos seríamos mucho más viejas mucho más jóvenes ahora mismo es para los Mishima en el día un soplo de del día doce liado

Voz 1880 03:15 jovencísima aseguró bueno el tiempo está de mi parte por lo menos eso es lo que dicen los Rolling Stone la palabra calendario donde pues la Calendario viene del latín calendario aunque era como los romanos llamaban a los libros de contabilidad calendario un viene de calendario osea en lo que nosotros conocemos como calendas calendas es el primer o era el primer día de cada mes además de las calendas existían otros días que son las nóminas o los idus os acordáis de los idus de marzo por ejemplo de ahí viene de de que de calendas viene un dicho que es el de a calendas becas que significa para las calendas griegas que claro eso significaba nunca porque son romanas pues bueno de todo esto sabe muchísimo más Pepa Castillo

Voz 0194 03:56 ha dicho que es profesora de Historia Antigua de la Universidad de La Rioja Pepa muy buenas noches buenas noches pero es el primer momento de la historia en el que se usa un calendario

Voz 6 04:07 bueno he primero los primeros calendario

Voz 7 04:12 en un monumento megalítico

Voz 6 04:14 en Escocia Lebrero uno de los primeros pero en lo que es mi especialidad en los primeros calendarios siempre tiene un carácter religioso son siempre siguiendo el ciclo lunar

Voz 6 04:27 le echó el problema es que claro el mundo antiguo es fundamentalmente agrícola y claro

Voz 7 04:34 no lunar de unos sí que no Marta

Voz 6 04:37 en el transcurso de las estaciones entonces al final se acabó pasando al ciclo los calendarios cejaron desayunar es para ser calendarios solares primer calendario solar que se conoce muy bien es el de Egipto que usaban calendario lunar pero al darse cuenta que es ellos se regían por la inundación por las crecidas del Nilo que es al darse cuenta que no se adaptaba pues lo ha gastado el calendario solar que ese sí que se adaptaba a la crecida del la crecía el y lo marcaba también las lesión de las estaciones

Voz 0194 05:07 y cuando iban agrícola y cuando se empieza a dividir por por horas por días por meses por años

Voz 6 05:13 bueno ya los egipcios lo lo tenía nichos tenían un calendario de doce meses un treinta días cada mes lo que hacía era al final del año lo cada mes además estaba dividido en periodos de de diez días y luego a final del año añadían cinco días que se dedicaban a sus dioses principales quedan pues

Voz 1880 05:33 los conocieran los ciclos

Voz 6 05:35 la esa escuchando Osiris se me lo curioso principales esas eran los cinco días que añadían al final del al final del año

Voz 0194 05:46 Nos decía antes Sara que durante mucho tiempo el año empezaba en marzo en el mes de Marte entonces eran sólo diez meses no

Voz 6 05:52 sí sí bueno es que en marzo en realidad es el mes en el que empieza a la mundo o en el mundo romano era eso de la Guerra de los trabajos agrícolas entonces Marte era el protector del hombre como Guerrero ideal hombre como agricultor en marzo el uno de marzo empezaba todo el si todo el el ciclo agrícola solamente había diez diez meses claro el problema a era que había que adaptarlo al calendario solar entonces había que añadir más meses pero se añadieron al final después de diciembre reseña dieron dos meses después de diciembre hasta que bueno fuera

Voz 0194 06:27 después de diciembre después de diciembre se añadieron enero y febrero

Voz 6 06:30 exactamente los dos meses hasta que bueno para adaptarlo todavía más al ciclo solar se decidió en un momento durante la República que el año termina y comenzarse con el solsticio de invierno con lo cual enero y Cervero para unas en los dos primeros meses del año pero aun así la actividad él seguía pensando siempre en el mes de marzo en enero por ejemplo este mes se llama así porque era en honor al dios Jano el dios dios de los comienzos es al que hay que hacer otro sitio cuando vas a comenzar algo aunque sea un negocio

Voz 0194 07:05 me estoy imaginando Pepa aquellos que empezaron a añadirle días por detrás los dos meses me estoy imaginando esas reuniones que yo no sé quién se reunía para decidir esto que eran astrólogos

Voz 6 07:15 los astrónomos sean los que a los que se les pedía cortejo bueno en el caso del Próximo Oriente eran los sacerdotes los que marcaban el tiempo y los ritmos el que marcaba en el calendario no se aparcaba frente a los sacerdotes pero cuando llegamos a sociedades como la sociedad griega patada en la polis la sociedad romana ella los magistrados en los poderes públicos ya intervienen en la en la elaboración del calendario que en el próximo Oriente son los sacerdotes los que contra de tiempo y eso es tenían muchísimo poder

Voz 0194 07:47 no sé quién tendría el poder ahora de eliminar los lunes de los calendarios por ejemplo maliense lo podríamos pedir Pepa

Voz 6 07:53 bueno no lo sé en teoría si seguimos la evolución lo tendría los poderes fácticos los magistrados dos de la iglesia ya poco tendría que hacer porque ya no estamos tenemos un calendario laboral del Mundo Antiguo el calendario religioso en el kilómetro terminado pues sin terminó la política porque claro había que adaptarlo a las alas

Voz 8 08:16 el contexto político y a los políticos el momento me para Castilla como siempre muchísimas gracias por ayudarnos vale de nada hasta luego

Voz 1880 08:37 este tema es de Ibai Day en la versión de Astrud Gilberto y así es como vamos pasando las hojas de calendario o bueno mejor dicho del almanaque vamos a introducir una palabra más que es el almanaque él el calendario de hojas sueltas en la que cada una de ellas se corresponde a Undiano

Voz 0194 08:52 yo creo que ahora ya no hay gente que con el calendario en la cocina no de acuerdo yo en casa siempre había un calendario colgado en la cocina mi madre bien su cocina tiene una pizarra con un calendario vamos cambiando ya había uno que tenía un monje encima que te subía hay decías te hacía frío calor no pero eso estaba pegado al calendario del calendario y el monje arriba

Voz 0194 09:17 sí eso si llovía o no yo día hito tienes calendario una sociedad obtiene esta sí que es teniéndolo y marcas cosas bueno o muy excepcional de qué es el calendario puedo saberlo que bueno pues siempre se hará de publicidad de algo de los talleres donde te reparaban las ruedas de fertilizante para las plantas ha dicho Cristina no tengo calendario de una protectora de animales en la cocina también pero todos los años en la misma protectoras así que curioso cómo mantener una tradición no tendría que hablábamos de tradiciones ahí la gente sigue colgando el calendario en la cocina

Voz 1880 10:09 pues estos son los que que ellos sí que habla justo de eso del calendario on the wall el calendario en la pared en el que van tachando los días

Voz 0194 10:17 del que hemos hablado de momentos del calendario romano lo hablábamos con Pepa ahora del que usamos en Occidente hay alguien que no se rija por esta división temporal pues mira

Voz 1880 10:25 los musulmanes el Ramadán es un mes no es una práctica nos lo va a contar su nadie

Voz 13 10:31 bueno pues en los países musulmanes existen dos tipos de calendarios oficiales uno que es el calendario gregoriano que utilizamos en casi todo el mundo el otro es el lunar cuyos meses también son doce en el que cada nación es decir cada vez que la luna pasa por los cuatro puntos importantes de su ciclo hasta volver al ciclo inicial corresponde a un mes por cierto que el Ramadán no es ninguna práctica con lo cual decir yo hago el Ramadán es incorrecto desde el punto de vista gramatical acción en este caso sería la de ayunar uno de los pies eres básicos del Islam y que se lleva a cabo en el noveno mes del calendario lunar que recibe el nombre precisamente de Ramadán el mes sagrado para los musulmanes en el que desde el crepúsculo hasta la puesta de sol no se pueden ingerir alimentos líquidos ni tener relaciones sexuales también un mes de desconcierto porque nunca se sabe a ciencia cierta a diferencia por ejemplo de la Navidad que es también otra festividad religiosa cuando empieza cuando acaba hasta la noche anterior resulta curioso porque en algunos países incluso tienen a todo ministerio pendiente de la luna que se ocupa de observarla para anunciar el inicio y el fin de este mes y claro de eso se puede deducir que los musulmanes pagan impuestos para que el Estado les diga qué día deben empezar hay una

Voz 14 11:47 qué día pueden hacer lo que les venga en gana

Voz 13 11:49 a primera hora de la mañana

Voz 0194 11:58 vamos con más música de calendarios vamos a tener una mezcla

Voz 1880 12:00 de música cine literatura a ver qué tal no sale el invento vamos y repasando los meses del calendario tal y como los usamos ahora desde enero eh ya lo decía antes Pepa enero es el mes de Jano el dios de las puertas por eso en inglés se llama January pero nosotros lo hemos traído en rebajas

Voz 16 12:15 el frío busquen el dos de una está

Voz 1880 12:25 para enero Joaquín Sabina sus rebajas de enero pero es que además acabamos de hablar de otro tipo de calendarios y mira por ejemplo el año nuevo chino no empieza el uno de enero sino el veinticinco de enero Nos vamos un mes más febrero FERE fe Bourgeois era el mes de las Hogueras purifica toreas en indicio era el último mes del año no como nos contaba Pepa con nuestros amigos valencianos de La Habitación Roja las recomendaciones no despedirse en febrero Nos vamos a marzo el mes de Marte cómo arrancaba el calendario romano al principio claro aquí no podíamos elegir otra película que no fuera Julio César idus de marzo

Voz 17 13:17 no

Voz 18 13:19 cuidado con el quince de marzo quince de marzo estoy firmando un guapas pretenda salvar el Olimpo

Voz 15 13:28 era no está bruto arrodillado en no hablar además dos por mil

Voz 1880 13:37 una película en mil novecientos cincuenta y tres es la adaptación al cine de la obra de Shakespeare César es asesinado en los idus de marzo del año cuarenta y cuatro antes de Cristo y me he permitido para marzo también traer una canción la brasileña Aguas de marzo con el y Regina y Antonio Carlos Jobim

Voz 19 13:54 el pediatra inductor mi campo y Pietro ITA

Voz 0194 14:09 desde marzo era el primer mes abrir el segundo ya que Dios estaba dedicado pues esto

Voz 1880 14:13 yo estaba dedicado a un dios sino a las flores segundo mes abril April Lis o apertura de las flores la llegada de la primavera de abril la canción que hemos traído es April in Paris en la versión de Doris Day

Voz 20 14:26 de

Voz 1880 14:38 y una curiosidad literaria del mes de abril siempre hablamos del veintitrés de abril de mil seiscientos dieciséis no como el día coincidente con Cervantes y Shakespeare y bueno

Voz 1880 14:48 nueve años antes que el inglés murió el veintidós de abril del año mil seiscientos dieciséis en Madrid pero no fue además hasta el día veintitrés cuando se verificó su entierro el de Monzó Mail el a ver si es que lo veinte Moto pero son los alcanza ir a la diosa de la abundancia era Maya a quién se dedica el el mes de mayo y este es el mes de acabé que nos trae además un poema que el otro día con con Severino Donate Nos lo sabíamos de memoria no sé si en el policía vosotros os hicieron aprenderlo que era el Romance del prisionero ese que por mayo era por mayo cuando hace la calor cuando los trigos engañan y están los campos en flor cuando canta la cama a Vitoria sí si te acuerdas tú que te lo sabes todo tú no bueno eso es anónimo es anónimo el Romance del prisionero toca junio es el mes en el que estamos si junio era el de Juno la diosa del hogar y la familia cuatro días que nos quedan de este mes de siete días que nos quedan habla Jamiroquai Seven days in Sunny June son los siete días de junio soleado seguro que será soleado era el de este año

Voz 0194 16:05 estoy de alguna película del cuatro de julio Independence Day

Voz 1880 16:08 me he traído una canción que se titula así cuatro de julio y que es verdad que si también habla del día de la Independencia

Voz 24 16:14 por

Voz 1880 16:22 él es su han Stevens y lo que dices que aprendemos de fechas como esa fecha no como del cuatro de julio y que por qué cuando al final nos vamos a morir todos por cierto que julio lleva tampoco lleva el nombre de un Dios lleva el nombre por Julio César y lo mismo le pasa agosto en agosto lleva ese nombre por Octavio Augusto hemos elegido la película mamá por favor es importante

Voz 25 16:45 come pescado come pescado come pescado comer pescado

Voz 15 16:48 pero

Voz 2 16:51 tengo algo que decir esta es una tragedia familiar que que hace

Voz 1880 16:56 de una familia que esa familia se reúna en agosto es una reunión en la que salen es todas las miserias de cada uno de los miembros de la familia es una peli de John Wells con la banda sonora de Gustavo Santaolalla qué es esto que estamos ahora mismo escucho

Voz 1880 17:11 eso si os habéis puesto a pensar que esto es lo que estabais exprés

Voz 0194 17:19 el siete de septiembre es nuestro aniversario

Voz 1880 17:21 sí pero cuando lo puesto días digestivas fallo en mil novecientos setenta y ocho yo creo que lo hemos bailado todos desde septiembre diciembre los meses ya no van dedicados a nadie ya son el séptimo septiembre el octavo octubre vamos con esto de octubre hemos traído este discazo de los inicios de la banda irlandesa U2 es su segundo disco desde el año ochenta y uno noviembre mes noveno una película que se titula Noviembre dulce

Voz 28 17:59 pues pensé que tendría la oportunidad de todo pelaje y entonces por qué haces esto

Voz 1880 18:06 es una película del año dos mil uno con Charlize Theron y que a ella le propone pasar el mes de noviembre con él así parece como una película romántica una pero de verdad que es una película y acabamos mes diciembre mes diez mes diez exactamente pues vamos con el diciembre de Chet Baker

Voz 29 18:24 sí

Voz 1880 18:38 y antes de marcharnos hemos repasado los meses pero ya hemos dicho que calendario también es el de los días no el de la manera que quería casi casi ya para acabar irnos con este tema que es el calendario de feeling

Voz 0194 19:14 Nos íbamos de verdad aunque nos vamos nos vamos a ir no sé si me vas a regañar porque es uno de esos días

Voz 1880 19:19 cierre no sé pero creo que nos toque poco forzado una planta como forzado sino como bueno a ver es un año contado con una historia de amor vale esta va a ser la canción del verano porque ya está siendo la canción del verano

Voz 2 19:31 es de de es de esto

Voz 1880 19:34 año ha salido en dos mil diecinueve de Sebastián

Voz 32 19:39 ocasión primavera

Voz 1880 19:42 tú deprime

Voz 32 19:46 eh

Voz 26 19:49 bueno es en octubre social

Voz 0194 19:53 te Time

Voz 20 19:55 está bien traída ya a era nada espera verano otoño un infierno