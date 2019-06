El Larguero: Primera parte (26/06/2019)

Voz 1991 00:00 la son y media o las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veintiséis de junio estamos a menos de veinticuatro horas de que la selección sub veintiuno dispute el partido de semifinales del Europeo de la categoría contra Francia será a las nueve de de la noche y ojo con el calor porque dan para ese partido treinta y siete grados ni más ni menos así que vamos a ver cómo lo gestionan los los nuestros Hinault y haberse no les afecta para el partido el combinado de Luis de la Fuente que afronta el partido con la duda de Mikel Oyarzabal que arrastra molestias en su tobillo derecho tras el partido contra Polonia aunque si todo evoluciona dentro de lo normal el jugador de la Real debería estar en condiciones para disputar ese partido la selección de ha conseguido clasificarse para los Juegos Olímpicos al meterse en semifinales y ahora buscamos un nuevo título sería el quinto el Europeo de nuestra selección en esta categoría la otra semifinal un poquito antes a las seis de la tarde la disputan Alemania Rumanía en cuanto al mercado de fichajes se ha hecho oficial lo decirles en el Barcelona el Valencia aporten de cinco millones de euros y ahora sólo hace falta que se oficialice el traspaso de neto del Valencia al Barcelona exactamente por la misma cantidad ayer el Valencia publicaba un vídeo con la llegada del portero holandés y faltaba el comunicado bueno pues hoy ya es oficial ese traspaso por cierto que hoy ha estado en un acto de Barcelona un acto benéfico en Barcelona Guardiola que entre otras cosas ha dicho que un día volver al Barça aunque no como presidente porque dicen que no está preparado para para eso y sobre si ficharía Neymar y Griezmann dice que para un equipo jugadores de de este tipo son siempre bienvenidos luego vamos a escuchar todo lo que ha dicho el técnico del Manchester City el presente dado a Juanmi como nuevo jugador del conjunto verdiblanco hasta junio de dos mil veinticuatro en el Villarreal dos bajas Rubén Se miedo Se marcha por cuatro coma cinco millones a Olympiacos y Javi Fuego Food vuelve al Sporting de Gijón Álvaro Tejero canterano del Real Madrid que esta temporada estaba cedido en el Albacete Se marcha al Eibar y el Mallorca ha ejecutado esa opción de compra que tenía con el eslovaco Martin mal yen que pertenecía al que Verona y este año estaba cedido en el conjunto insular así que ya sólo queda en propiedad en la Copa América de fútbol mañana arrancan los partidos de cuartos de final en la madrugada del jueves al viernes a las dos y media tenemos un Brasil Paraguay y luego el resto de emparejamientos Venezuela Argentina Colombia Chile y Uruguay Perú lo iremos contando en la Copa África dos partir los correspondientes al grupo a Uganda uno Zimbawe uno en juego desde las diez de la noche Egipto dos Congo cero uno de ellos uno de los goles lo ha metido Salah por cierto que ha habido lío en la selección de Egipto porque la Federación de este país ha anunciado que ha sido expulsado en la concentración han Varda después de que varias mujeres denunciaran al jugador por supuesto acoso en las redes en fin sin comentarios para que este tipo de actos que es tremendo en baloncesto la selección española debuta en el Eurobasket donde defendemos el título será a las ocho de la tarde jugamos contra Ucrania los otros dos rivales de nuestro grupo son Letonia Gran Bretaña en tenis enfado de Rafa Nadal al conocer que Wimbledon ha decidido que el tenista español sea el cabeza de serie número tres a pesar de que su ránking ATP dice que es el número dos Nadal ha puesto en las redes un mensaje ha dicho bueno es lo de siempre es el único sorteo en el que hacen lo que les parece en este sentido esto significa que sin Nadal va pasando rondas se enfrentaría a Novak Djokovic en semifinales y cuando el serbio pasase rondas también hasta allí ahora a semifinales lógicamente se hubiesen respetado el ranking ATP de Rafa Nadal en Sebrian enfrentado en una hipotética final que es mucho hablar a priori tan sólo en la en la final en este caso el beneficiado es Roger Federer que de número tres de la ATP pasa a número dos a cabeza de serie número dos en este torneo con lo cual evitaría a Djokovic hasta hasta la la final de la NBA estábamos pendientes del futuro de Marc Gasol bueno pues en las próximas horas se podría hacer oficial según información que llega desde Estados Unidos que va a seguir un año más en Toronto las once y treinta y cinco contado todo empezamos

Voz 1991 05:12 once y treinta y cinco minutos Pedro Fullana qué tal en As qué tal noticia de última hora porque el Benfica ha emitido un comunicado oficial en el que dice que ya tiene oferta encima de la mesa por Joao Félix de forma oficial no

Voz 3 05:27 si el el traspaso que estábamos esperando ya sabes que los clubes

Voz 1142 05:30 de Portugal primero se lo tienen que notificar a la Comisión del Mercado de Valores porque los clubes portugueses cotizan en bolsa lo que comunicado el Benfica ya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores es la oferta del Atlético de Madrid los ciento veinte millones de euros de la cláusula más seis de los costes del pago aplazado por tanto ciento veintiséis millones en total que es lo que va a depositar el Atlético de Madrid por Joao Felice es decir el siguiente paso lo hará oficial ya el Benfica hay también oficial el Atlético de Madrid en las próximas horas

Voz 1991 05:57 pues esa es la última hora esa oferta del Atlético de Madrid de ciento veintiséis millones al Benfica en el mercado de valores así lo confirman con lo cual en las próximas horas se va a hacer oficial el traspaso del portugués al conjunto rojiblanco gracias Fullana hasta luego hasta luego nos vamos con la selección sub veintiuno y es que mañana la selección española

Voz 4 06:32 eh juega partido de sentido

Voz 1991 06:35 la ALE fin semifinales a las nueve la noche aunque va a hacer mucho mucho calor jugamos contra Francia buscamos el gran pase a la final y queremos saber cómo está los nuestros Mario Torrejón qué tal muy buenas olas estas en el hotel de concentración no

Voz 1501 06:50 lo primero que tengo que decirles que el calor enorme en la la mezcla con los era acondicionados tienen lo que tienen que ahora mismo voy justito de voz está fastidiado estoy Guás a lo puede comprar porque es es así es que la Callas ahora mismo treinta y dos grados Estamos a las doce perdona las once y treinta y siete minuto treinta grados en la calle ahora mismo te metes en cualquier sitio y condicionado esta guía menos quince entonces pasa lo que pasa es que reseca la garganta vocales lo que sufre pero bueno ya estamos de Caminito las semifinales hemos entrado hoy en el estaría del partido ya lo conocíamos estaba ya en el partido contra Bélgica muy seco hacía mucho calor ahora de preguntaremos al míster Luis de la Fuente Si hoy si así en el entrenamiento el césped yo lo he visto desde arriba la impresión desde esa altura parecía la misma esperemos que lo rehén como es debido para que corra el balón pero lo de mañana lo decías tú antes va a ser tremendo es que se calcula que a las nueve de la noche ahora entre treinta y seis treinta y siete grados dura porque durante el día durante la tarde cuando juegue Alemania contra Rumanía en Bolonia va a hacer unos cuarenta cuarenta y un grados una auténtica barbaridad hemos tenido suerte que ha las aisladas nueve y que va a bajar unos raíles que no va a dar un poco de vida hoy antes de nada antes de hablar con el míster hay que decir que hemos entrenado en el horario del partido que hemos visto que micro ya no está bien es verdad que al principio ha empezado un poquito al margen de los compañeros pero tiene bien el tobillo si Luis de la Fuente lo quiere podrá ser titular mañana lo cual es una baja importantísima podría incluso repetir once ya veremos y si eso se logra están fijando en nosotros mismos en hacer nuestro partido es lo ha dicho en la rueda de prensa que no de no no tenemos que fijarnos en nadie parece o a mí me da la sensación de que hemos crecido un poquito en el optimismo en el favoritismo viendo la sensación de que ahora somos más favoritos que nunca de hecho el seleccionador francés ha dicho eso rueda de prensa que no por ganar cinco cero Polonia España más favorita sino que ya lo era desde un principio y otra cosa más yo creo que es muy importante que no van a utilizar las mismas armas que Italia para frenar a España es decir que no piensa sacar del partido a palos así en principio así que eso son buenas noticias cuenta con está aquí me derecha Luis de la Fuente buenas noches cómoda buenas noches casi buenas son las once y treinta y nueve frente nuevo ahora mismo calorazo que calorazo

Voz 5 08:58 sí es tremendo y afortunadamente como bien apunta es el horario del partido pues bajará un poco la temperatura pero vamos está siendo tremendamente duro el poder

Voz 1501 09:09 trabajar en estas condiciones estaba seco el césped como como lo otro eh

Voz 5 09:13 bueno no tan seco es verdad que que ese no estaba un poco

Voz 6 09:16 a diferencia temperatura es que el otro día a las seis era insufrible y es justo lo entregado unos esos veinte minutos previos empezar entrenamiento y entonces el balón corría Hay estar en mejores condiciones mucho mejores condiciones que que ese último partido esperemos que mañana tengan en cuenta ese detalle

Voz 5 09:34 y lo en todo lo que sea necesario

Voz 1501 09:36 lo la a cuatro cero se quedó corto en su edición ahora dice que ya les ha puesto un mensaje en la pizarra pero no quiere decir cual pasaje muy reservado y que tampoco no va contra el once

Voz 7 09:44 pero es que además se gafas y dícese gafada ya sabes esto como los de los deseos Nueno hemos eh hola hola

Voz 5 09:51 buenas qué tal buenas noches

Voz 8 09:54 es supersticioso con esas cosas no no no no de verdad es que soy cero supersticioso no tiene uno de sus peticiones no

Voz 6 10:00 para nada no lo tengo una idea hay mayor

Voz 5 10:04 pero lo pondré bueno ya está ya hemos hecho una apunte esta noche esta tarde en la primera charla pero bueno sí para qué

Voz 6 10:12 vayan a usted gane la idea en la cabeza claro

Voz 8 10:15 lo que buscamos con con este partido de mañana pero que son frases de motivación o que ese es el mensaje si no así

Voz 5 10:22 es es un poco darles eso ese toquecito

Voz 6 10:26 que de esto que el Space que como dicen Andalucía el corazón y que Le les saque pues todo lo bueno que tienen oí más si hace falta

Voz 1991 10:33 ahora culín break no creo que esta establecido ya el parón buena evidentemente con esa temperaturas que es necesario

Voz 6 10:38 sí sí sí de momento está marcado buenos eh

Voz 5 10:43 o así debería ser porque ya digo que es que la temperatura es altísima y es muy complicado poder rendir al en las mejores condiciones y con este con este tremendo que los no

Voz 1991 10:54 bueno como estamos las sensaciones que tenemos a menos de veinticuatro horas de ese partido cuáles son

Voz 5 10:59 pues bueno tremendamente confiados optimistas muy fuertes y psicológicamente estamos a tope ve al equipo con unas ganas bárbaras no sé yo tengo muy buenas sensaciones estaba detenido y lo que buscamos es ser otra vez nosotros mismos y que los jugadores esos disfrutar y se encuentren a gusto yo creo que es el mejor mensaje les podemos enviar

Voz 1991 11:21 la gran duda como estaba Mikel Oyarzabal como jugador

Voz 5 11:24 mira hoy ha trabajado un poco al margen del grupo luego ya incorporado tan con el resto de compañeros es verdad somos todos muy optimistas yo creo que va a llegar pero vamos a ser tanto reservados hasta última hora

Voz 6 11:37 eh vamos a esperas pero bueno yo soy ahora

Voz 5 11:41 no soy muy optimista que podríamos decir que hasta mañana

Voz 1991 11:43 última hora la única duda que tiene es Oyarzabal el resto está todo decidido yes si llega o no llega Miguel

Voz 5 11:50 exacto sí sí sí vamos a esperar un poco hasta es la única duda que tener

Voz 8 11:54 si no llega un nueve más puro

Voz 7 11:58 vamos a ver

Voz 5 12:03 no debe de hoy que cabe cabe cualquier puede ser pero conocemos un poco de estilo de evidentemente conocemos cómo es el estilo de defensiva de Francia íbamos a intentar poner un delantero que evidentemente les puede hacer mucho daño hay vamos a ese esperemos acertar otra vez

Voz 1991 12:21 vale que Francia vamos a esperar que equipo vamos a tener delante

Voz 5 12:26 bueno sí son fieles a su idea que han desarrollado durante todo el año que les hemos estado siguiendo pues es un equipo donde destaca fundamentalmente su aspecto físico y su presencia física es tremenda son equipos que defienden muy en bloque medio oí con transiciones muy rápidas salen muy bien al contraataque y juegan esa baza de su velocidad y su y su jugada pues insisto hay transiciones de de transitar muy rápido

Voz 1991 12:53 en ya sé que son chavales muchos de ellos con con mucha experiencia en bueno de hecho el propio Mikel Oyarzabal lleva ya muchos años en jugando la élite siendo un jugador importante en su club pero no dejan de ser chavales quiero decir que no tiene la experiencia que voy a tener un un jugador con veintisiete veintiocho años se ha visto necesario tener que rebajar la euforia después de lo de Polonia

Voz 5 13:14 no no no la verdad es que es un grupo es especial es especial es que pues no ponen no ponen de música en el autobús es muchas es un grupo muy tranquilo siempre con los pies en el suelo no no es es un grupo que tiene algo llevan mucho tiempo juntos y la verdad es que no para nada seres intenta tener la tensión necesaria pero tampoco hace falta una demasiado la cuerda con ellos porque justo medio no son sí porque es que además son son muy maduros para Soledad evidentemente tienen que seguir creciendo en todos los aspectos porque son como tú bien apunta son gente muy joven pero para su edad sí subí a nivel profesional son gente muy madura

Voz 1991 14:00 me imagino que como seleccionador igual no le gusta individualizar en momentos puntuales pero creo que hay dos jugadores en esta selección como son Ceballos y Fabián que han dado un paso adelante no el otro día se les veía realmente líderes en el campo

Voz 5 14:13 si viene de hacer bien sean hoy pongas en ese compromiso por favor porque en ese no me gusta indicó

Voz 1991 14:18 no pero sólo quiero decir sólo habló del papel de unos jugadores no los pongo que sean más importantes que otros

Voz 5 14:22 no sé no es verdad pero al final de son un perfecto complemento al resto de compañeros tienen un talento descomunal ahí son muy buenos porque están muy bien rodeados de otros jugadores que también les hacen destacar mucho

Voz 1991 14:38 les sorprende que un jugador como Ceballos digan en su club no nos vale

Voz 5 14:43 pues yo te voy a decir nosotros yo pienso en mi club hemiciclo entre comillas que es la fe la selección para nosotros es un jugador importantísimo de un talento descomunal oí yo creo que puede jugar en cualquier club del mundo

Voz 1991 14:57 de Francia de Mel es lo que más nos preocupa

Voz 5 15:00 no la verdad es que tienen tiene jugadores muy importantes y en ataque posicional en contraataques en en transiciones como estaba apuntando son muy veloces y luego pues en jugadas de estrategia pues tiene centrales altísimo

Voz 6 15:13 hemos Si hay Tura en fin tiene gente muy difícil muy muy dura en esos aspectos

Voz 1501 15:19 ciento Yago que hemos visto entrenar al margen está algo tocado no sé si llegan al final hombre si hay que arriesgar Luis es esto es el nombre de gala cualquier jugador no en Belén no no se quedara en el banquillo pero esto

Voz 5 15:30 no entiendo que un jugador deje de jugar un partido de estas características tiene que tener algo muy importante en la prueba es que Mikel está como Mike con nosotros hoy está como loco por jugar Hay Norman y entiendo que debe de melé no lo sé si tiene algún problema muscular lo no lo sé alguna molestia pero tiendo en cualquier caso repito que tiene que ser algo pero este partido es una final otro ya unas

Voz 1501 15:54 lección la francesa que por edad están echando cuentas esta tarde podría tener jugadores como Lucas Fernández por ejemplo como Paván que ya son campeones del mundo o como en va P que casi no ha puesto los pies en en las categorías inferiores a todas es que verdad que nosotros también estamos obras ha venido a lo largo e cuatro Roderick lesionado etcétera etcétera

Voz 6 16:12 sí sí sí sí pero de todas formas somos selecciones de un de de una filosofía muy similar en la que tenemos además una un gran número de jugadores que que es tan constantemente renovando la la selección o las elecciones en este caso la verdad es que la mía

Voz 5 16:32 que iban apareciendo mejoran los que van apareciendo todavía mejoran lo que tenemos por delante no en eso por eso tenemos un gran futuro y en ese sentido nosotros tenemos que estar satisfechos felices porque tenemos el futuro de la selección absoluta que para eso estamos trabajando pues

Voz 1991 16:45 de todo Francia España Rumanía y Alemania evidentemente la gran sorpresa es Rumanía le ha sorprendido

Voz 5 16:51 sí sí sí nosotros jugamos en marzo contra ellos y es verdad que nos causó una impresión fantástica sabiendo que además también les faltaban cuatro jugadores entonces que estaban jugando con absoluta íbamos

Voz 1991 17:05 se nos ha cortado la comunicación con esa hotel de concentración con la selección española en Italia estábamos charlando con el seleccionador con Luis de la Fuente Nos estaba analizando precisamente a uno de los sería la gran sorpresa en estas semifinales como es en Rumanía

Voz 8 17:20 qué se ha metido ahí

Voz 1991 17:23 y además se ha clasificado para los Juegos Olímpicos así que la verdad es que es sorpresón creo que ya hemos recuperado esa línea con el hotel en Italia me escucháis ahí Mario sí ahora perfecto míster me estaba analizando a Rumanía

Voz 5 17:39 sí digo que que ha sido una sorpresa porque un grupo que era muy duro con Inglaterra Francia vamos que que de que hay empate a puntos con Francia que de que de segundo de grupo Francia hay que se quede fuera Inglaterra o sea que eso hace demuestra el el el potencial de esta selección que te jugadores individualmente muy buenos pero es que he trabajado muy muy bien y muy organizadamente como conjunto la verdad que va a ser un duro rival para Alemania puede que les pase factura haber jugado sólo hace dos días ya es ahora porque a las seis de la tarde insisto va a ser un infierno de físicamente a los jugadores que sean castigados les va a castigar verbal puede que eso sea una ventaja para Alemania pero cuidado con Rumanía

Voz 1991 18:18 hablan maravillas de del hijo de Haji

Voz 5 18:22 sí sí sí sí físico además pues envidioso otro golpeo técnicamente muy bueno con llegada tiro la verdad que muy completo diferente a su padre

Voz 8 18:31 sí pero la verdad que muy muy buen jugador bueno con una tenga la mitad de talento el padre ya no nos conformamos porque sale un pedazo de jugador con mucha clase será un jugador si tiene que tiene calidad tiene mucha calidad

Voz 1991 18:42 Mister ayer hablábamos con Dani Olmo le preguntamos a ver cuando las concentraciones son tan largas como matamos el tiempo libre bueno el for night vamos como como el el estrella de la concentración todo el día jugando Fornell de vez en cuando a la pocha el cuerpo técnico que hace el tiempo libre al margen de ver vídeos cuando no está viendo vídeos analizando rivales que hace

Voz 7 19:02 poco tiempo

Voz 1991 19:05 si la gimnasio por la mañana que eso no se los alta nunca

Voz 8 19:08 no no es exacto esos David madrugar a mi me gusta mucho es el momento que tengo para poder dedicar un pope dedicar un poco tiempo porque de verdad lo sabe

Voz 5 19:16 Mario es que ahora mismo estamos todavía trabajando ahora cuando los dejes sigo suba habitación nadie tiene están esperando pues bueno todos los compañero se pues para repasar los vídeos de la pensé bueno de de Francia de situación para en fin repasara un poquito todo pero qué hacemos pues bueno fundamentalmente es verdad que no tengo mucho tiempo trabajar preparé entrenamiento cuando tenemos un ratito tiempo pues tomar una cervecita también

Voz 7 19:40 todas las sentarnos un poquito y hablar que su mejor que el for night hombre por favor que no Enduro dos dos

Voz 8 19:50 decía también ayer Dani que el tema de la música era todo muy reggaeton de vez en cuando colocaban algo de español en el vestuario Dahl el cuerpo técnico ahí no tiene nada que decir no no eligen nunca ninguna canción ni nada no es esto nosotros tenemos total y absoluto confianza los gustos musicales vivirlo que lo que ponga lo que ponga de momento no nos ayudó malos aquí vamos a dejar que lo sigan poniendo no

Voz 5 20:13 por supuesto nada en este sentido además hay ex futbolista tiene que sentirse muy cómodo sentirse además algo que le motive y que el enchufe sí sí

Voz 1991 20:21 Mister acabo y hemos ido de menos a más no en este torneo yo creo que estamos en el mejor momento

Voz 6 20:27 se dice que de verdad es que tengo una explicación

Voz 5 20:32 lógica yo creo que justa es empezamos bien el partido de Italia no tiene nada que no fue la realidad el resultado de lo que serían entrar en juego ir con Bélgica es que es que no se podía jugar era un partido que rojo el partido para ser justo términos cinco uno sea que al final pues bueno te eso Dion carece además de nos vino bien porque nunca la CDU más épico vimos al final no supera un subidón al final y luego pues contra Polonia pues se vio a un equipo ya relajado confiado oí que con demostrando todo su potencial yo creo que mañana si Dios quiere vamos a poder estar a esa altura y vamos a intentar evidentemente volver a repetir si puede ser mejorar el comportamiento de de ese de ese país que el partido

Voz 1991 21:16 pues Luis de la Fuente seleccionador español que vaya todo muy bien mañana porque su suerte va a ser la nuestra así que estaremos animando la distancia

Voz 5 21:23 venga pues yo de verdad lo hacemos muchas un abrazo muy fuerte

Voz 8 21:27 a seguir repasando ahora eh antes de irse a la cama si es un poquito sólo pero tampoco conviene acostarse muy tarde lo es el gracias de verdad a un abrazo a vosotros gracias a Mario aquí los técnicos y que

Voz 1501 21:41 sé que no tienen tiempo libre aquí analista

Voz 8 21:44 dando rivales un poquito de una cervecita para desconectar un poquito y nada de distracción pero porque es el carácter de Luis así

Voz 1501 21:51 te gusta hacer grupo le gustaba que su cuerpo técnico se sienta aparte de todo oí bueno crear buen rollo no que eso me parece que es imparable para mí es importantísimo lo ha creado en esta en esta concentración sin ninguna duda pero es que no te han metido que ahora mismo en cuanto se suba son las once y cincuenta euros si vuelve a al curro hay vuelve al tajo con los vídeos si con Santi Denia el técnico analizarlo hasta hasta bien entrada la madrugada así que nada lo he dicho estamos aquí casi perdidos te he contado exactamente dónde estamos estamos en un y un medio camino a treinta kilómetros de de Reggio Emilia a unos cuarenta cuarenta y cinco donde estábamos en Bolonia a mitad de camino como digo en un hotelito casi rural aquí se respira paz se oyen hasta los grillos cantar pues aquí es donde está velando armas la selección española para mañana intentar pasar a esa final

Voz 1991 22:34 pues mañana ojalá abramos este programa con Mario Torrejón con protagonistas y con España metido en la final de este Europeo Sub veintiuno lo contamos bailao María descansar un abrazo esta mañana un abrazo

Voz 1501 22:45 esta mañana once y cincuenta y tres pequeño alto en el camino