Luis de la Fuente: "Oyarzabal ha trabajo un poco al margen del grupo, soy optimista y creo que va a llegar"

Voz 1 00:00 y es que mañana la selección española

Voz 1991 00:20 juega partido de semifinales

Voz 2 00:23 en fin semifinales a las nueve de la noche aunque va a hacer mucho mucho calor jugamos contra Francia buscamos el gran pase a la final y queremos saber cómo está a los nuestros Mario Torrejón qué tal muy buenas noches que estás en el hotel de concentración no

Voz 1501 00:37 lo primero que tengo que decir es que el calor enorme en la la mezcla con los esa acondicionados tienen lo que tienen que ahora mismo voy justito de voz está fastidia fastidiadita hoy me vea lo fue comprar porque es es así es que la Callas y ahora mismo treinta y dos grados Estamos a las doce sí perdona las once y treinta y siete minutos treinta grados en la calle ahora mismo y te metes en cualquier sitio y condicionado esta guía menos quince entonces pasa lo que pasa es que reseca la garganta vocales sufre lo que sufre pero bueno ya estamos de Caminito las semifinales hemos entrado hoy en el estadio del partido ya lo conocíamos estaba ya en el parqué contra Bélgica muy seco hacía mucho calor ahora de preguntaremos al míster Luis de la Fuente Si hoy si así en el entrenamiento el césped yo lo he visto desde arriba y la impresión desde esa altura parecía la misma esperemos que lo rehén como es debido para que corra el balón pero lo de mañana lo decías tú antes va a ser tremendo es que se calcula que las nueve de la noche ahora entre treinta y treinta y siete grados de temperatura porque durante el día durante la tarde cuando juegue Alemania contra Rumanía en Bolonia va a hacer unos cuarenta cuarenta y un grados una auténtica barbaridad hemos tenido suerte que no sacándolas aisladas nueve y que hay dos que no va a dar un poco de vida hoy antes de nada antes de hablar con el míster hay que decir que hemos entrenado en el salario del partido que hemos visto que Mikel Oyarzabal está bien es verdad que al principio empezaba un poquito al margen de los compañeros pero tiene viene el tobillo si Luis de la Fuente de lo quiere podrá ser titular mañana una baza importantísima podría incluso repetir once ya veremos y si eso se logra están fijando en nosotros mismos en hacer nuestro partido es lo que ha dicho en la rueda de prensa que no de no no tenemos que fijarnos en nadie parece o a la sensación de que hemos crecido un poquito en el optimismo en el favoritismo viendo la sensación de que ahora somos más favoritos que nunca de hecho el seleccionador francés ha dicho eso rueda de prensa que no por ganar cinco cero a Polonia España además favorita sino que ya lo era desde un principio y otra cosa más yo creo que es muy importante que no van a utilizar las mismas armas que Italia para frenar a España es decir que no piensa sacar del partido a palos así en principio así que eso son buenas noticias comenta con el que me derecha Luis de la Fuente buenas noches cómoda buenas noches casi buenas son las once treinta y nueve

Voz 1991 02:44 de nuevo ahora mismo calor así que calorazo

Voz 3 02:47 y afortunadamente como bien apunta es el horario del partido pues bajará un poco la temperatura pero vamos está siendo tremendamente duro el poder trabajar en estas condiciones estaba seco el césped como como el otro día bueno no tan seco es verdad que que se notaba un poco la diferencia temperatura es que el otro día a las seis era insufrible

Voz 4 03:06 es justo lo han regado no

Voz 3 03:09 los esos veinte minutos previos a empezar entrenamiento y entonces el el balón corría Hay estar en mejores condiciones mucho mejores condiciones que que ese último partido esperemos que me haya tengan en cuenta ese detalle

Voz 1501 03:21 sí en todo lo que sea necesario el otro día Yago puso en la A cuatro cero se quedó corto en su edición y ahora dice que ya les ha puesto un mensaje en la pizarra pero no quiere decir cual pasaje muy reservado y que tampoco no va contra el once

Voz 5 03:32 pero es que además se gafas y se dícese gafada ya sabes esto es como lo de los deseos Nueno vemos eh hola buena nueva

Voz 3 03:38 muy buenas qué tal buenas noches

Voz 1991 03:41 es supersticioso con esas cosas no no no no

Voz 3 03:43 la verdad es que estoy cero supersticioso no no tengo sus peticiones no

Voz 4 03:48 para nada lo tengo

Voz 3 03:50 es una idea hay mayor lo lo pondremos bueno ya está ya hemos hecho una apunta esta noche esta tarde en la primera charla pero bueno si para que vayan ellos tengan la idea en la cabeza claro de

Voz 1991 04:02 que busquemos con con este partido de mañana pero que son frases de motivación o que si es así el mensaje no Serge es

Voz 3 04:10 es un poco darles eso ese toquecito que les toque el Space que como dicen Andalucía el corazón y que Le les saque pues todo lo bueno que tienen hay más si hace falta

Voz 1991 04:20 ahora Clean Break no creo que esta establecido ya el parón bueno evidentemente con esa temperaturas que es necesario

Voz 3 04:26 sí sí sí de momento está marcado buenos y así debería ser porque ya digo que es que la temperatura es altísima y es muy complicado poder rendir al en las mejores condiciones con este con este tremendo que los

Voz 1991 04:41 bueno como estamos las sensaciones que tenemos a menos de veinticuatro horas de ese partido cuáles son

Voz 3 04:46 pues bueno tremendamente confiados optimistas y muy fuertes y psicológicamente estamos a tope ve al equipo con unas ganas bárbaras no sé yo tengo muy buenas sensaciones otra vez en lo que buscamos es ser otra vez nosotros mismos y que los jugadores esos disfrutar y se encuentran a gusto yo creo que es el mejor mensaje les podemos enviar

Voz 1991 05:08 la gran duda es como estaba Mikel Oyarzabal cómo está el jugador

Voz 3 05:12 mira hoy ha trabajado un poco al margen del grupo luego ya incorporado tan con el resto de compañero es verdad somos todos muy optimistas yo creo que va a llegar pero vamos a ser tanto reservados hasta última hora hemos esperas pero bueno yo soy ahora mismo los mismos es muy optimista que podríamos decir que hasta mañana

Voz 1991 05:31 última hora la única duda que tiene es Oyarzabal el resto está todo decidido yes si llega o no llega Miguel

Voz 3 05:37 exacto a esperar un poco hasta es la única duda que tener

Voz 1991 05:41 Nos sino llega un nueve más puro

Voz 5 05:45 vamos a ver

Voz 3 05:50 no debe de hoy que cabe cabe cualquiera puede ser pero conocemos un poco el estilo de evidentemente conocemos como selectiva de defensiva de Francia íbamos a intentar poner un delantero que evidentemente les puede hacer mucho daño hay íbamos a ese esperemos acertar otra vez

Voz 1991 06:08 vale que Francia vamos a esperar que equipo vamos a tener delante

Voz 3 06:13 buenos y son fieles a su idea que han desarrollado durante todo el año que les hemos estado sirviendo pues es un equipo donde destaca fundamentalmente su aspecto físico y su presencia física es tremenda son equipos que defienden muy en bloque medio oí con transiciones muy rápidas salen muy bien al contraataque juegan esa baza de su velocidad y su y su jugada pues insisto de transiciones de de ETA sitar muy rápido

Voz 1991 06:40 sí ya sé que son chavales muchos de ellos con con mucha experiencia en bueno de hecho el propio Mikel Oyarzabal lleva ya muchos años en jugando la élite siendo un jugador importante en su club pero no dejan de ser chavales quiero decir que no tiene la experiencia que a tener un un jugador con veintisiete veintiocho años el ha visto necesario tener que rebajar la euforia después de lo de Polonia

Voz 3 07:02 no no no la verdad es que es un grupo es especial muy especial es que pues no ponen no ponen de música en el autobús es un grupo muy tranquilo siempre con los pies en el suelo no no es es un grupo que tiene algo llevan mucho tiempo juntos y la verdad es que no para nada se les intenta tener de la tensión necesaria pero tampoco hace falta una demasiado la cuerda con ellos porque yo no sí sí sí porque es que además son son muy maduros para Soledad evidentemente tienen que seguir creciendo en todos los aspectos porque son como tú cuentas son gente muy joven pero para su edad y Suu a nivel profesional son gente muy madura

Voz 1991 07:48 imagino que como seleccionador igual no le gusta individualizar en momentos puntuales pero creo que hay dos jugadores en esta selección como son Ceballos y Fabián que han dado un paso adelante no el otro día se les veía realmente líderes en el campo

Voz 3 08:00 si viene de hacer bien sean con ese ese compromiso por favor porque es que no me gusta indebido

Voz 1991 08:05 no pero sólo quiero decir sólo habló del papel de unos jugadores no los pongo que sean más importantes que otros

Voz 3 08:10 no sé si es verdad pero al final de son un perfecto complemento al resto de compañeros tienen un talento descomunal ahí son muy buenos porque están muy bien rodeados de otros jugadores que también les hacen destacar mucho

Voz 1991 08:25 les sorprende que un jugador como Ceballos digan en su club no nos vale

Voz 3 08:30 pues yo te voy a decir nosotros yo pienso en mi club hemiciclo entre comillas que es la fe la selección para nosotros es un jugador importantísimo de un talento descomunal oí yo creo que puede jugar en cualquier club del mundo

Voz 1991 08:44 de Francia de Mel es lo que más nos preocupa

Voz 3 08:47 no no la verdad es que tienen tiene jugadores muy importantes y en ataque posicional el contrataques en en transiciones como estaba apuntando son muy veloces y luego pues en jugadas de estrategia pues tiene centrales altísimos Si hay Tura en fin tiene gente muy difícil muy muy dura en esos aspectos

Voz 1991 09:06 pues cierto Yago que hemos visto entrenar al margen

Voz 1501 09:09 está algo tocado no sé si llegan al final hombre si hay que arriesgar Luis es

Voz 1991 09:13 hombre claro cualquier jugador no entiendo de Lennon

Voz 1501 09:15 no se quedara en el banquillo pero esto

Voz 3 09:17 no entiendo que un jugador deje de jugar un partido de estas características tiene que tener algo muy muy importante en la prueba es que Mikel está como Mike con nosotros Oyarzábal está como loco por jugar ahí y entiendo que debe de melé no lo sé si tiene algún problema muscular lo no lo sé alguna molestia pero entiendo en cualquier caso repito que tiene que ser algo pero este partido es una final

Voz 1501 09:41 con una selección francesa que por edad estamos echando cuentas esta tarde podría tener jugadores como Lucas Hernández por ejemplo como Paván que ya son campeones del mundo o como en va P que casi no ha puesto los pies en en las categorías inferiores pues a todas luces es que es verdad que nosotros también estamos obras ha venido a lo largo del cuatro Roderick lesionado etcétera etcétera

Voz 3 10:00 sí sí sí sí pero de todas formas somos selecciones de de una filosofía muy similar en la que tenemos además una un gran número de jugadores que que es tan constantemente renovando la la selección o las elecciones en este caso y la verdad es que en la media que bueno diciendo mejoran los que van apareciendo todavía mejoran lo que tenemos por delante no en eso por eso tenemos un gran futuro de ese sentido nosotros tenemos que estar satisfechos felices porque tenemos el futuro de la selección absoluta que para eso estáis estamos trabajando pues

Voz 1991 10:32 durante anticipado Francia España Rumanía y Alemania evidentemente la gran sorpresa es Rumanía le ha sorprendido

Voz 3 10:39 sí sí sí nosotros jugamos en marzo contra ellos y es verdad que nos causó una impresión fantástica sabiendo que además también les faltaban cuatro jugadores entonces que estaban jugando bueno absoluta íbamos ya

Voz 1991 10:53 se nos ha cortado la comunicación con ese hotel de concentración con la selección española en Italia estábamos charlando con el seleccionador con Luis de la Fuente en los estaba analizando precisamente a uno de los a la gran sorpresa en estas semifinales como es en Rumanía que sea

Voz 5 11:08 pido eh

Voz 1991 11:11 y además se ha clasificado para los Juegos Olímpicos así que la verdad que es sorpresón creo que ya hemos recuperado esa línea con el hotel en Italia me escucháis ahí Mario

Voz 3 11:20 sí dice ahora perfecto

Voz 1991 11:23 Esther me estaba analizando a Rumanía

Voz 3 11:26 sí digo que ya ha sido una sorpresa porque grupo que era muy duro con Inglaterra Francia vamos que quede que hay empate a puntos con Francia que de que de segundo de grupo Francia hay que se quede fuera Inglaterra o sea que eso hace demuestra el el el potencial de esta selección que de jugadores individualmente muy buenos pero es que he trabajado muy muy bien y muy organizadamente como conjunto la verdad que va a ser un duro rival para Alemania puede que les pase factura el haber jugado sólo hace dos días ya es ahora porque las seis va a ser un infierno de físicamente a los jugadores que están castigados les vas castigar verbal puede que eso sea una ventaja para Alemania pero cuidado con Rumanía hablan maravillas de del hijo de Haji sí sí sí físico además otro envidioso otro golpeo técnicamente muy bueno con llegada tiro la verdad que muy completo diferente a su padre pero la verdad que muy muy buen jugador

Voz 1991 12:20 bueno contenga la vida de talento el padre ya no nos conformamos porque sale un pedazo de jugador con mucha clase se Heron City te tiene calidad

Voz 3 12:28 muchas calidad Mister ayer hablábamos con Dani

Voz 1991 12:31 que le preguntamos a ver cuando las concentraciones son tan largas como mata el tiempo en el Fornet vamos como como el el estrella de la concentración todo el día jugando a Fornet de vez en cuando y el cuerpo técnico que hace en el tiempo libre al margen de ver vídeos cuando no está viendo vídeos analizando rivales que hace

Voz 5 12:49 poco tiempo nos queda

Voz 1991 12:52 José y la gimnasio por la mañana que eso no se los salta nunca

Voz 3 12:55 bueno eso eso es madrugar a mí me gustó mucho que aproveche es el momento que tengo para poder dedicar un poco dedicar un poco tiempo porque de verdad bueno sabe Mario es que ahora mismo estamos todavía trabajando ahora cuando los dejes si los hubo a la habitación de todos los compañero pues para repasar los vídeos de la mano de de Francia en situación de pasar un poquito todo pero qué hacemos pues bueno fundamentalmente es verdad es que no tengo no mucho tiempo trabajar preparar entrenamiento cuando tenemos un ratito tiempo pues tomar una cervecita también eh

Voz 5 13:26 el a sentarnos un poquito y hablar que son mejor que el hombre no Enduro donde

Voz 1991 13:37 decía también ayer Dani que el tema de la música era todo muy reggaeton de vez en cuando colocaban algo de español en el vestuario Dahl el cuerpo técnico y no tiene nada que decir no eligen nunca ninguna canción

Voz 5 13:47 no es esto nosotros edite no

Voz 3 13:50 los Totta de absoluta confianza

Voz 1991 13:52 en los gustos musicales que lo que ponga lo que ponga de momento no ha ido mal cosa que vamos a dejar que lo sigan poniendo no

Voz 3 14:00 por supuesto nada en este sentido además hay ex futbolista tiene que sentirse muy cómodo y sentirse además algo que les motive y que el enchufe sí sí

Voz 1991 14:08 Mister acabo en hemos ido de menos a más no en este torneo yo creo que estamos en el mejor momento

Voz 3 14:14 sí sí pero la verdad es que tiene una explicación muy lógica yo creo que justa que empezamos bien el partido de Italia no tiene nada que no fue la realidad el resultado de lo que se vio en el terreno de juego y con Bélgica es que es que no se podía jugar era un partido que rojo pasión y para ser justos términos cinco uno y al final pues bueno te hace además de nos vino bien porque un carácter más épico vimos al final no supera un subidón al final y luego pues contra Polonia pues se vio a un equipo ya relajado confiado oí que con demostrando todo su potencial yo creo que mañana si Dios quiere vamos a poder estar a esa altura y vamos a intentar evidentemente volver a repetir si puede ser mejorar el comportamiento de de ese de ese país el partido

Voz 1991 15:03 pues Luis de la Fuente seleccionador español que vaya todo muy bien mañana porque su suerte va a ser la nuestra así que estaremos animando la distancia

Voz 3 15:11 venga pues yo la verdad lo hacemos mucha un abrazo muy fuerte

Voz 1991 15:14 a a seguir repasando ahora eh antes de irse a la cama poquito sólo pero tampoco conviene acostarse muy tarde pues mil gracias de verdad a un abrazo a vosotros gracias a Mario aquí los técnicos y que

Voz 1501 15:28 marcha se que no tienen tiempo libre aquí analiza

Voz 1991 15:31 dando rivales un poquito de una cervecita para desconectar un poquito y nada de distraer

Voz 1501 15:37 sí pero porque es el carácter de Luis así le gusta hacer grupo le gustaba que su cuerpo técnico se siendo aparte de todo hoy bueno crear buen rollo no que eso me parece que es imparable para mí es importantísimo y lo ha creado en esta en esta concentración sin ninguna duda pero es que no te ha mentido que ahora mismo en cuanto se suba son las once y cincuenta euros si vuelve a al curro y vuelve al tajo con los vídeos y con Santi Denia y todo el cuerpo técnico analizarlo hasta hasta bien entrada la madrugada así que nada lo he dicho estamos aquí casi perdidos no te he exactamente dónde estamos estamos no no y en medio camino a treinta kilómetros de de Reggio Emilia a unos cuarenta cuarenta y cinco donde estábamos en Bolonia a mitad de camino como digo en un hotelito casi rural aquí que se respira paz se oyen hasta lo grillos cantar pues aquí es donde está velando armas la selección española para mañana intentar pasa las al final

Voz 1991 16:21 pues mañana ojalá abramos este programa con Mario Torrejón con protagonistas y con España metido en la final de este Europeo Sub veintiuno lo contamos Mainar María descansar un abrazo hasta mañana un abrazo