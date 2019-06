El Larguero: Segunda Parte (26/06/2019)

Voz 1991 00:00 ahora analizamos al rival de España mañana en esas semifinales del Europeo sub veintiuno pero por completar la información con respecto al caso Joao Félix el Benfica emitido ese comunicado en el que dice que el Atlético de Madrid ofrece una cantidad de ciento veintiséis millones

Voz 1 00:18 entonces algunos pueden pensar entonces el Benfica

Voz 1991 00:21 qué propuesta tiene que estudiar porque si el Atlético de Madrid hace una propuesta de ciento veintiséis millones y la cláusulas de ciento veinte cláusula lazo me llevó al jugador punto el matices que el Atlético de Madrid lo que propone es un pago aplazado en dos pago los en tres en lo que haya llegado a un acuerdo con el Benfica el Benfica dice que tiene que estudiar la propuesta y por eso la cantidad es de ciento veintiséis millones de ciento veinte porque ese pago aplazado conlleva además que se tenga que aumentar la cantidad de la cláusula de rescisión es decir que el Benfica dice Si tu llegas con ciento veinte de una tacada te lo llevas pero en el caso de que lo que pagar a plazos ni ofreces ciento veintiséis Lloll estudio veremos a ver si te damos el OK o no pero vamos a la al emitir el comunicado el Benfica es evidentemente porque va a dar el OK por esos ciento veintiséis millones en varios pagos aplazados el Atlético de Madrid se va a hacer con Joao Fele es

Voz 1 01:19 ahora si analizamos al rival de España mañana Arish Gabilondo qué tal muy buenas

Voz 0995 01:24 hola qué tal muy buenas Bruno alemán buenas noches hola añadimos los hoteles Arik como es Francia

Voz 1991 01:29 ya

Voz 2 01:30 pues lo dicho bienes de la fuente son equipo físicamente muy potente que no tiene pues quizá no demasiado brillante en cuanto al juego pero bueno con él sabe lo

Voz 0301 01:41 Zidane hay esa rapidez que tienen los jugadores a la hora de

Voz 2 01:45 con el balón pues conjunto muy peligroso en transiciones y por el tipo de partido que te va a ser seguramente con España dominando todavía más no porque van a encontrar esos espacios por los que les gusta correr

Voz 0301 01:58 sí es verdad que es un equipo que todavía no ha sido brillante en en este campeonato no hemos visto un gran partido incluso yo diría que muchos momentos del encuentro ante la selección de Inglaterra en los ingleses en cuanto a juego hablo siempre fueron muy muy superiores yo creo que tienen un poco desde la portería Bernardeau me parece que eso importe lo que no está al nivel de del resto de futbolistas la mayoría ya ha jugado competición europea tiene una pareja de centrales con lupa mecánico la pareja del light sí que son potentísimo dos de los centrales del futuro sin ningún tipo de de de Duda y arriba sobre dos jugadores muy muy rápido Si hace sea el partido al final ese físico ahí va mucho a al choque y demás yo creo que Francia tiene las de ganar si España es capaz de dominar a partir de la Asociación de sus jugadores creo que que seguramente el partisanos llevándose el batallón de la Fuente

Voz 1991 02:47 Arik de embeleso el jugador a vigilar en Francia también hay que esperar a ver cómo llega eh que ya está tocado

Voz 2 02:52 bueno no sé yo no les situaría como la gran amenaza a mí por ejemplo me gustan más los dos jugadores de banda y Koné que es zurdo pero juega por la derecha y Thuram pese el hijo de Thuram y que no estaba en la lista inicial para el campeonato se lesionó terrier el jugador de Lyon Entró Thuram y la verdad que está haciendo un gran campeonato y luego lo que dice Bruno los dos centrales a Mecano y Conatel de un nivel altísimo sobre todo en lo que es el cuerpo a cuerpo habrá que pues quizá utilizar la táctica el otro día de poner un falso nueve para que pierdan la referencia ahí no chocar con con ellos qué es lo que realmente les gusta

Voz 0301 03:25 sí yo yo sino juega en busca de melé yo creo que puede jugar perfectamente maceta que de hecho es un futbolista que ha jugado muy buen nivel este año en la en la boca desligada te diría que es casi eh todavía más fuerte que que Musa en Belén en lo físico si es que se puede además jugó muy bien el otro día ante la selección de Rumanía así que estando tocado en velé de ello estoy casi seguro que los noventa minutos no los va a completar el delantero del Olympique de Lyon y mates dando parece una eh un buen futbolista para suplir esa posible baja de de musa de ley es verdad que en el centro del campo tiene jugadores que a mí me gustan bastante como por ejemplo agua del del Olympique de Lyon pero no está destacando como te decía antes dicho el juego de Francia pues eso por ser asociativo por tener a jugadores muy antiguos en el en el centro del campo están prescindiendo bastante de soy están jugando bastante directo últimamente

Voz 1991 04:14 de todas maneras yo creo que si España juega a su nivel el fútbol control teniendo la pelota no caemos en el juego en Francia va a intentar llevar un poco más el partido a lo físico si nosotros estamos bien

Voz 0995 04:27 quiero decir es muy difícil ganarnos

Voz 2 04:29 hombre si España juega como el otro día frente a Polonia no hay ninguna selección del torneo que pueda resistir en ni siquiera Francia con esos buenos argumentos defensivos que estamos comentando Mian fíjate que Francia llevaba seis ediciones de este torneo sin acudir ya yo no estamos hablando de generaciones de futbolistas que han sido campeones del mundo eso quiere decir que hay que estar muy bien en esta edad y hay que estar muy centrado para poder competir ser sub-veintiuno no tener la cabeza en otro sitio y poder rendir como por ejemplo está haciendo España últimamente que es el eh recordemos finalista desde hace dos años y está ya en semifinales de este torneo o sea que es verdad que hay muy buenos nombres generalmente en Francia generación tras generación pero lo que es el funcionamiento colectivo global ha dejado bastante que desear no esta selección obviamente porque se ha metido en semifinales pero ha sido un hecho así en las últimas ediciones

Voz 1991 05:23 Bruno

Voz 0301 05:24 sí yo creo que ese dio por ejemplo las deficiencias del juego de Francia en ese partido ante ante Inglaterra yo creo que si jugador jugadores lo que decíamos antes no con capacidad asociativa que tienen los Fabia Ny Ceballos son capaces de recibir a la espalda de los centrocampistas de de en Francia mañana lo puedo muy mal la la selección francesa vimos a a Madison ya ya fue Auden muchísimas veces recibida a la espalda de los centrocampistas franceses y eso es lo contenido hacer mañana Ceballos sí sí yo creo que España tiene absolutamente todas las de ganar son dos grandes canteras la de Francia Illa de España dos grandes generaciones las que se van a enfrentar mañana yo creo que va a ser un partido igualados pero es un pelín favorita

Voz 1991 06:07 igual hay que estar muy atentos a la temperatura lo digo porque siempre penaliza más al jugador al equipo más técnico ellos son más fuertes Francia a lo mejor lo notan menos los treinta y siete grados Arik igual pasan factura nosotros se lo largo

Voz 2 06:22 seguramente porque además Francia va va a proponer un partido más lento más plomizo oí y que no tenga mucho ritmo no ya el calor pues evidentemente juega a su favor no si España quiere darle esa continuidad en el juego que tuvo frente a Polonia la temperatura alta que se va a encontrar con va a ser un handicap también es verdad que ha tenido buena suerte entre comillas porque la UEFA lo decidido que juegue en el segundo tú

Voz 1991 06:44 el llega será a las seis y vamos

Voz 2 06:47 claro eso sería terrible no pero es verdad que bueno el calor siempre juega en contra de los dos pero yo creo que un equipo que quiere proponer que mueve mucho el balón de un lado a otro y teniendo en cuenta cómo puede hasta el césped pues el calor evidentemente fue un poco en contra de España

Voz 3 07:01 sí sí que lo arreglen pero bien Bruno al campo porque si no va a estar seco seco

Voz 0301 07:05 seguiré dando el campo Iker eran casi te diría que seducen no jugadores de España antes de salir

Voz 2 07:09 al al campo con agua fresquita porque es verdad

Voz 0301 07:11 a empatar Mali yo estoy de acuerdo realmente jugadores más físicos en ese sentido ante condiciones más complicadas pueden pueden influir menos yo creo que también es importante por ejemplo ese duelo en lo físico que decíamos no de mate en el que jugó de delantero en la selección francesa se va a medir ahí con Meré con Unai Núñez va a tener las el el francés Di por ahí puede también parte de las opciones de España pueden estar en esos duelos entre los centrales del delantero centro francés

Voz 1991 07:39 antes a las seis de la tarde como decíais a setenta y cuatro grados por lo menos se va a jugar el Rumanía Alemania no setenta y cuatro osea es pero vamos que igual los cuarenta grados lo está rozando sin sin problema en ese en ese partido sin lugar a dudas Arik Rumanía es la gran revelación de este torneo que tiene este equipo al margen de Haji que es buen jugador

Voz 2 07:57 sí sí bueno tiene muchas cosas para empezar tiene una idea de juego muy clara que es jugar a transiciones salir rápido cuando recupera y tiene jugadores para hacerlo está entrenando desplegando por ejemplo Puskas el delantero centro que es muy agresivo Hachmi como ha dicho Luis de la Fuente Andy diestro y con una capacidad de liderazgo tremenda es un buen jugador el portero es muy bueno y ahí se hizo siete que ya son habituales en la selección absoluta y eso obviamente cuando tú te estás entrenando atrás selecciones de categorías sub veintiuno esa ese cuajo esa experiencia que has obtenido en partidos de altísimo nivel se nota no también es verdad que mañana tiene una prueba cómo no ha tenido probablemente hasta ahora en el torneo porque Inglaterra ha estado bien en este Europeo ni Francia yo creo que ha llegado a su mejor nivel y sin embargo Alemania para mi ha sido la selección que mejor ha jugado salvo esos cuarenta y cinco minutos maravillosos de España en líneas generales en lo que es el global del de la primera fase ha sido la mejor selección es la actual campeona creo que tiene mejor equipo incluso que cuando ganó el título

Voz 0301 08:55 hace dos años le va a poner en serios aprietos

Voz 1991 08:57 Arik tú con qué te Hebrón de tú con qué te quedas de Rumanía

Voz 0301 09:02 pues en coma en el el extremo izquierdo que de hecho marcó dos goles que fueron decisivos en el segundo partido de la fase de grupos Si es verdad que este es una selección que ha sorprendido a a todos que ya eliminó en la fase de preparación a la Portugal de yo feliz que son palabras mayores Si además pues me parece que es que es un equipo que en que ha llamado mucho la atención más allá de las individualidades por cómo está funcionando como un equipo además tenemos un un español eh allí a Rubén dos debidos que canaliza de de vídeo oí está trabajando también para que osaba seguramente pasa Rumanía bueno desde este tenemos un español en en la final Alemania es un pedazo de equipo nivel colectivo sujeto más me me ha gustado yo creo que es un pelín favorito en esa semifinal de mañana

Voz 1991 09:43 decíais Arts que la la selección que más ha gustado es Alemania la más completa a la que mejor fútbol ha hecho

Voz 0995 09:48 sí sí sí pero a mí sí estuvo brillante ante tubería hasta ahora mismo en la favor

Voz 1991 09:51 da

Voz 2 09:53 bueno es que llegados a estas alturas es a ver por lo visto en el torneo para mí es la favorita porque es la actual campeona que eso evidentemente tiene un peso aunque sea simbólico que si está en un buen día a España como el otro día frente a Polonia puede ganarla pues perfectamente no es igual que el año pasado en la final España era favorito los alemanas el con enfrentar los alemanes con aquel equipazo con Saúl con con el propio Ceballos y el título se lo llevaron los alemanes aquí decir que está todo tan igualado a estas alturas que decantarse por uno u otro es es complicado pero para mí por lo visto en el torneo oí en líneas generales yo he visto superior a Alemania respecto al resto

Voz 0301 10:29 sí a nivel colectivo Alemania no te diría que seguramente pocos de los jugadores de Alemania en no más de tres muchísimo cuatro pueden entrar en un once ideal de del torneo porque es más colectivo que se otra cosa pero sí que a nivel del grupo de equipo es la que ha funcionado mejor yo te diría que Alemania y España favoritos para las eliminatorias para el partido de mañana en semifinales en una hipotética final pues que ya veríamos tres seguramente por talento igual España estaría un peldaño por por encima del bono es moco hace mucho lo que acabo de hacer

Voz 3 10:59 editora esto Arik el el formato no mola nada una castaña esto de que pase en ya directamente a semifinales y cargarse a selecciones que pueda andar mucho más juego

Voz 2 11:10 la mola mucho más que hace dos ediciones en las que el jugaban ocho equipos el Europeo sub veintiuno ahora juegan dote de ahí esa cosa rara porqué ampliaron cuatro equipos lo que ha permitido por ejemplo que te varias selecciones pues por ejemplo España que se quedó fuera en dos mil quince haya conseguido clasificarse para las dos últimas pero pero como son doce selecciones queda una cosa rara con tres grupos hay que hacer que se meta el mejor segundo recetas Un poco Dios operó

Voz 0995 11:37 como que les da pereza organizarlos ponen a doce

Voz 2 11:41 Ellos están siendo reacios a hacer una Eurocopa Sub veintiuno con dieciséis equipos que creo que es lo que hay que hacer porque fíjate ha quedado Portugal fuera en esta Eurocopa con Jon Félix imagínate lo que hubiera sido este torneo con Yao Félix iconos portugueses también no pero bueno yo sé todavía le están dando vueltas a este torneo lo consideran un informativo más que otra cosa se han dado cuenta de que además de formar a los padres hay verdaderas estrellas

Voz 0995 12:04 tuvieron que ampliar de ocho a doce yo creo que no

Voz 2 12:06 va a tardar mucho en esa ampliación de doce a dieciséis

Voz 0995 12:09 bueno esto que da la vuelta eh

Voz 0301 12:11 sí a mí una esa fase de grupos que es un poco extraña en la que prácticamente no puedes fallar eso es verdad que es un poquito raro pero bueno yo estoy con Aritz que al final creo que es Si la ampliar a más equipos puede acabar siendo más más atractivo no igual no hacer tanto o que sean tan decisivos en partidos de de la fase de grupos y meter algo más de de eliminatorias se puede hacer de alguna manera en más atractivo el el torneo y tendríamos incluso más estrellas pasando por por un Europeo sub veintiuno

Voz 1991 12:42 pues veremos veremos qué es lo que pasa primero vamos a jugar el partido de semifinales mañana contra Francia nosotros venimos de menos a más con buenas sensaciones veremos quién gana en el otro partido a las seis de la tarde entre Rumanía y Alemania a ver si nos metemos la final donde buscamos el quinto título de la categoría empataría Italia no Italia tamén tiene cinco cinco sub-veintiuno

Voz 2 13:03 sería sería la cuarta final de las últimas cinco ediciones once creceríamos un registro terrible El desván

Voz 0995 13:09 pues sí desde luego vamos a ver si lo conseguimos Aritz Bruno muchas gracias a los dos un abrazo igualmente Pardo las

Voz 1991 13:16 doce y diez minutos vamos con más

Voz 1 14:29 pero antes nos vamos a Barcelona Joan Tejedor qué tal muy buenas porque tener

Voz 1991 14:34 los varias cosas para empezar la oficialidad del traspaso de civiles en al Valencia

Voz 9 14:40 que al final han sido treinta y cinco millones de euros como adelantábamos esta tarde en el que el oro

Voz 1991 14:46 como si Paul en setenta y cuatro quiero decir que lo va devuelve

Voz 9 14:49 la algo que los dos lo tenían ya Barça Valencia para cuadrar las cuentas y un repaso rápido con una calculadora fácil venga

Voz 10 14:57 el Barça tenía que ingresar sesenta esta semana

Voz 9 15:00 tenía veinticinco fijos del traspaso de André Gomes cuántos faltan XXXV qué es lo que se ha acabado haciendo traspasará así les y la ideas que mañana sea oficial lo de neto al Barça signos mañana será pasado otro antes de esta semana también vamos a ver que la SIP la cifraba hace ser Pilar igual baila baile algún variable por allí se va a hacer de forma diferente pero el precio de la operación se tasa en eso en treinta y cinco millones por lo tanto el portero holandés que en tres años en el Barça ha jugado treinta y dos partidos le ha valido para ganar cinco títulos ya es futbolista del Valencia de forma oficial

Voz 1991 15:31 eh para mí a cierto decirles en que se va a ser titular a un equipo como el el Valencia un equipo importante que tiene que estar peleando la parte alta de la tabla en competición europea quiero decir que que bien lo que no entiendes lo Veneto porque además es un portero que cuando no juega se queja ya se quejó este año por no jugar la Copa en la final de toda esta historia se va al Barça a ser Lara ambiente el suplente de Ter Stegen

Voz 11 15:57 yo no sé si

Voz 1991 15:59 en Joan eh vamos a ver cómo encaja este nuevo papel neto pero se quejó el año pasado no jugar la Copa de puede jugarlo todo este año le va a tocar chupar banquillo

Voz 9 16:09 sí pero en el Barça tienen buenos informes de cuando era suplente de Buffon eh que es verdad que acabó saliendo también de la Juventus porque quería tener minutos y quería ser titular pero de de lo que se refiere a convivencia con el portero titular allí y aceptar su rol en en ese momento determinado de de su carrera y de su trayectoria saber que aquella temporada la Juve era imposible fuera titular neto no alteró de ninguna forma no la convivencia del equipos de hecho llegaron a la final de la Champions contra el Barça esto ya es un poco más también interpretación mía imagino que si ese cabreo por no jugar la Copa en el Valencia veía peligrar el puesto pues mejor ser suplente con el suelo del Barça que con el sueldo del Valencia digo yo también

Voz 1991 16:48 me te ninguno pero bueno esto es como aquel dicho de cabeza de ratón de León cada una elige lo que lo que cree conveniente en fin tema animar alguna novedad alguna

Voz 9 17:00 bueno en el Barça si preguntas al más alto nivel la respuesta sigue siendo la misma de las últimas semanas que no la contempla la operación por ahora por lo complicada que puede llegar a ser pero bueno oficialmente el club ya te contaba ayer Flagey que ni confirma ni desmiente además también nos dicen que para que se pueda plantear la operación el primero que tendría que hacer un gesto neymar que tendría que pedir perdón retirar las demandas que tiene puestas al club pero hay personas que estarían más o menos cerca de la operación que dicen que si se acabará produciéndose es acabar abordando ya utilizan expresiones como que sería larga como que sería difícil como que sería el culebrón del verano una palabra que hemos escuchado hoy de vamos a ver yo creo que escuchando lo que será una operación Neymar por lo tanto ya te digo la versión oficial es que el club le responde ni confirma ni desmiente las más altas esferas no contemplan pero el verano va a ser muy largo Yago

Voz 1991 17:52 sí

Voz 9 17:53 no no vamos a cerrar hoy ninguna puerta para no volver a abrir simplemente que a día de hoy no está encima de la mesa pero sí que en una estantería acerca a saber seguridad llega hasta ahora no os he estado por aquí Guardiola en un acto de la Fundación Cruyff recordemos que la primera vez que el Barça fichó a Neymar Cruise dijo aquello de que dos capitanes en un mismo barco no siempre encajan y claro nos encontramos con que el nombre de Neymar cada vez planea con más fuerza de poderse reactivarse el futbolista realmente da este primer paso volverá a coincidir con Messi con Suárez estamos con lo de Griezmann que la semana que viene podríamos tener novedad les dice Guardiola que si hace falta puedan encajar los carro

Voz 12 18:31 todo dependerá de la idea que tenga al de la secretaría técnica el entrar

Voz 13 18:35 Ador o como quieren jugar pero en los buenos siempre son bienvenidos los equipos si son muy buenos son muy buenos

Voz 9 18:44 bueno pues para Guardiola que tampoco ha querido meterse mucho donde no le llaman que dice que suficientemente trabajo tiene el con rearmar su Manchester City quiere eso también lo hemos preguntado aunque no le ha convencido mucho y que le cuestionemos si al llamado directamente a Rodrigo del Atlético para convencerle hoy es en publica que la semana que viene el club de Guardiola abonará la cláusula del centrocampista al Atlético Guardiola ha dicho que él no sabe nada también ha negado cualquier opción de fichar Asensio y el único que se ha llevado flores de Guardiola hoy ha sido de Chelva Rodri

Voz 13 19:11 parece que abandonar ético Madrid todo apunta a que va a acabar jugando a otros orden son el City no mide de severa Rodrigo dice que no solamente gracias convencidos que yo llamado rodeos así quién lo ha dicho que sus guerras pues ya me es quién la ha comentado el señor Bono es una jugador se les hubiera jugado desde el día alguna posibilidad ninguna Silván general a la Premier

Voz 14 19:35 sí eso leído pues a disfrutar el año queremos que nos queda ha sido uno de los grandes del fútbol no sólo eso

Voz 13 19:40 español sino europeo

Voz 1991 19:43 cuando le preguntan por los futuribles de del City en nombre encima de la mesa no ni idea así que yo le he llamado no no la verdad que no está bien la verdad es que es

Voz 9 19:58 colista David Silva si se confirma que su último año en eh

Voz 1991 20:00 el City como cómo lo tiene que hacer con honores porque ha hecho un carrerón en en Inglaterra y completarla yo a Guardiola es si volverá algún día al Barça no

Voz 9 20:12 le han preguntado concretamente si volvería así se vería volviendo como presidente no claro fue entrenador lo ganó todo marcó una época como Silván el City que Guardiola ha destacado la década que es enmarcado en una ciudad como Manchester que no es fácil el lo hizo en cuatro años en el Barça le han preguntado si se vería volvieron un escalón más como presidente dice Guardiola que lo único que puede garantizar es que va a volver a vivir algún día a Barcelona pero nada del Barça

Voz 15 20:34 yo tuve una persona no tardó es así venir a Barcelona tarde o temprano pero como presidente olvidados para ser presidente tienes que saber debes estar preparado tener conocimientos de muchas cosas que yo no tengo intento ser buen entrenador que mal no ha ido en esta década pero presidente no no las comidas oficiales son muy aburridas

Voz 1991 20:55 la verdad es que yo de momento tampoco le veo eh quiero decir que no no se Guardiola de los banquillos sí del del verde no les se me parece a mí

Voz 9 21:04 demasiado lejos de césped de hecho siempre ha dicho que le gustaría volver al origen de su carrera como futbolista que fue el trabajar con el fútbol formativo no narran con el Barça B el yo creo que se imagina más cerca del césped incluso en Ciudad Deportiva ganó en en Camp Nou si no estuvieras hemos como Khadr de hoy

Voz 1991 21:20 por completar puede volver Víctor Valdés

Voz 9 21:23 pues es el nombre que está encima de la mesa ahora mismo de cara al fútbol base del Barça más que el de Guardiola Valdés porque el Barça está en un periodo de reflexión alrededor de la base hay que hacer cambios por cosas que no acaban de funcionar y entre los que se contemplan es la posibilidad de que Víctor Valdés pueda volver al club porque por primera vez desde que se marchó Él se muestra predispuesto a volver al Barça ha empezado su carrera como entrenador en el Moratalaz con el juvenil tiene ya la licencia para entrenar a todos los niveles su temporada ha sido muy buena los informes que hay de él en el Barça son muy buenos ahora mismo no tiene equipo incluso nos cuentan que ha rechazado entrenar a algún equipo como el filial del Leganés y su relación con Bartomeu con el presidente del Barça es muy buena hasta el punto que Bartomeu le mandó una carta para felicitarle tras ganar la Liga con el Moratalaz limitó una visita a la ciudad deportiva con sus chavales que por cuestiones de agenda no se produjo pero sí que es verdad que Víctor Valdés por primera vez tiene esa predisposición que él quiere estar en los banquillos por lo tanto no sería un cargo estilo coordinador un ahí y ahora mismo el Barça tiene los banquillos de la masía bastante bien cubiertos en el Barça B con García viniendo a después del final de temporada que ha hecho en principio esquina móvil le no sé si en algún otro equipo formativo podría encontrar su hueco pero dentro de los muchos cambios que el Barça está estudiando para reformular un poco la masía reencontrar la exquisitez en el modelo de éxito pues Víctor Valdés es el nombre que ahora mismo está en la mesa así

Voz 1991 22:41 veremos veremos si vuelve a cambiarse y vuelve otra vez a a otras funciones evidentemente en el conjunto blaugrana en gracias Tejedor un abrazo un abrazo cogemos puente aéreo venimos a Madrid e Javier qué tal muy buenas hola qué tal yo hago muy buena Antón Meana buenas noches presidente Yago como

Voz 0231 22:59 estas buenas noches por partes

Voz 1991 23:02 de cómo está lo de reforzar el centro del campo en el Real Madrid porque empiezan a aparecer varios nombres o vuelven a coger fuerza Herráez otra vez aparece poco va aparece también van de Beck Eric Shen al final quién porque una cosa es lo que le gusta al al entrenador y otra cosa es lo que le gusta la directiva es a Florentino

Voz 16 23:21 bueno lo que les gusta Zidane lo sabemos todos no le gusta pop además lo dijo públicamente uno de sus primeras ruedas de prensa de Valdebebas lo dijo francés pero lo dijo de forma clara hay rotunda quería que bueno no dijo que ya que viniese popa pero vamos como lo dijo Blanco y en botella leche es un futbolista que que le encanta porque cree que está en un momento de madurez espectacular ya lo intentó hace un par de años no pudo ser se fue al United desde la Juventus bueno pues popas así es el que le gusta a Zidane cuando llegó Zidane al equipo blanco en esta rentrée en el mes de marzo él pidió

Voz 10 23:55 Sí se podía a tres futbolistas ha

Voz 16 23:58 zar que ya están en el club blanco I'm A P que eso lo digo yo creo que vendrá el próximo año porque le gustaría venir ya pero no es posible tiene contrato y es muy complicado sacar de de París el tercer nombre era el de popa que eso que el club está luchando por traerlos no es fácil gana mucho dinero está en un gran club como es el United tiene Raiola que no es evidentemente un representante fácil para el Real Madrid pero esa que le gusta a Zidane el club tenía antes de que llegase Zidane ya pues una especie de acuerdo con Eric Sen de una idea de de traer al al futbolista danés que que quería venir al Real Madrid y bueno pues era el que el club tenía ya más o menos perfilado con la llegada de Zidane es Pogba veremos al final quién tendrá también está el asunto The Brandery que Ashton ha hecho una gran temporada en el en el hayas pero bueno y la idea fundamental para Zidane que ser que entrena es la de popa pero como digo no es fácil esa operación

Voz 1991 24:57 claro aquí entonces qué pesa más la decisión de la directiva que gusta más o tiene más avanzado la no negociación con Ericsson o el deseo del entrenador que ya lleva un tiempo insistiendo en que quiera Pogba

Voz 16 25:11 bueno club a intentar traerá lo que quiera que el entrenador en este caso a popa lo voy a intentar hombre fácil no es nos cuentan que la Juventus lo que repescar que que lo tiene más o menos hilvanado hay que esperar no queda otra que esperar en el Madrid ahora está más pendientes de las ayudas de las llegadas hipotecas un futbolista que sí que lo quiere lo quiere Zidane y lo va a intentar pero

Voz 1991 25:34 fácil ya que no es tema salidas Meana lo de Bale tiene pinta que se va a alargar mucho mucho mucho porque le buscan salida pero momento no encuentra

Voz 0231 25:45 sí sí siguen los contactos con el entorno de Bale para buscar una salida antes de la gira por Canadá y Estados Unidos algo que el jugador sigue descartando a esta hora de la noche como como contamos en El Larguero las últimas semanas el dice que no tiene ninguna prisa por decidir su futuro repite a los suyos que va a hacer la pretemporada y que va a jugar toda la temporada en el Madrid porque tiene contrato lo cierto es que no están parados ni los agentes del jugador ni los directivos del Real Madrid se buscan fórmulas para que salga equipos interesados en pagar su ficha métodos de traspaso que permitan encerraron operación que sería muy muy cara pero por ahora Bale no cambia de opinión y lo único que se mueve Yago son contactos llamadas correos electrónicos y ofertas válidas para ver si consiguen encontrarle destino al jugador galés

Voz 1991 26:34 claro es que además las situaciones tú te encuentras al representante de Bale que te dice que está en Madrid más a gusto que en brazos que no se va a menear que decir que el si sigue el tiene contrato y no lo encuentran algo es decir que ni el representante nivel semana en hacer llamadas que es el Real Madrid el que tiene que buscar destino al jugador que sea un traspaso que no sea una cesión le mantengan la ficha jugó es que el trabajo es que no veas eh

Voz 0231 27:00 sí que es verdad Yago que a mí el entorno de Gareth Bale siempre me ha autorizado a decir en la radio que la relación con José Ángel Sánchez director general del Real Madrid es muy buena que es un directivo muy serio que es un trabajador muy eficaz que siempre ha tratado a Bale ya su entorno de manera diez por tanto esa relación entre la gente de Bale el club es muy buena el problema es que Zidane no requiere que eso Bale le encabezar una muchísimo y que no tiene ninguna gana de ceder ante Zinedine Zidane y luego que evidentemente Barnett tiene buena relación con José Ángel Sánchez pero trabaja para sí mismo para Bale iba a buscar lo mejor para su representado lo mejor para su bolsillo entonces una operación muy compleja porque cuando tú jugador cree que es de los cinco mejores del mundo no se quiere marchar tienes un problema bastante grande

Voz 1991 27:51 sí Bale también si se cree de los cinco mejores del mundo no tenga ninguna duda James qué pasa con James porque es un jugador que tampoco le gusta

Voz 0231 28:00 es un jugador que no le gusta Zidane es una relación rota es un desencanto amoroso de James con Zidane que todos recordamos aquella imagen que distribuyó Real Madrid Televisión de la cara de James

Voz 16 28:11 cuando le entrena Zidane en dos mil dieciséis y ahora a mí

Voz 0231 28:13 como ya reconocía el otro día en el micrófono de Javi Sánchez en Brasil que no tienen ningún tipo de conversación y que no sabe lo que Zidane quiere directamente se lo han comunicado pero no el entrenador Él ahora mismo quiere que termine la Copa América luego quiere marcharse de vacaciones no tiene prisa por decidir su futuro el Madrid sí que tiene prisa por vender a James el Nápoles sí que tiene prisa por fichar a James que se hace un poco el interesante y aportamos un dato Yago es una noticia que ya ha salido semanas atrás pero que podemos a avanzar y ampliar un poco en el larguero James está con calma esperando por si realmente se abre la opción de negociar con el Atlético de Madrid James sabe que si el Atlético de Madrid traspasa a jugadores como Vitolo a jugadores como Correa el verano se va alargando alargando alargando existiría la posibilidad de que se plantean fichar al colombiano como digo es muy difícil porque no hay tiempo porque el Nápoles aprieta porque al Madrid le interesa venderle cuanto antes y más calcio no al Atlético pero James y que está deslizando que si la información que les llega de sus agentes que el Atlético estaría dispuesto a ficharle en caso de quitarse de encima a Vitolo ya Correa que a lo mejor es bueno esperar yo creo que no va a dar tiempo pero esa opción está encima de la mesa un hombre lo tienen tanto en los despachos de Wanda Metropolitano como en la cabeza del jugador que no les agradaría nada quedarse en Madrid para jugar en el Atleti