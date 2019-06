Toni Nadal: "Veo a Rafa con más posibilidades, llega pletórico de moral"

Voz 1991 00:00 hablamos de tenis en El Larguero Álvaro Benito qué tal muy buena con muy buena porque hoy Wimbledon ha dado a conocer los cabeza de serie una vez más Rafa Nadal sale perjudicado porque en vez de respetar el ranking ATP donde Rafa está segundo le pasan tercero pasan a Roger Federer a esa segunda posición

Voz 1153 00:17 efectivamente porque al contrario de lo que sucede con los otros tres Grand Slams donde se respeta la clasificación ATP para determinar los cabezas se serie que igual hay alguno que pueda pensar no sólo de los cabezas ese tipo sí es importante porque por ejemplo en la pasada edición de Roland Garros hizo que hasta una hipotética final no hubiese medido Djokovic y Nadal que al final no fue la final pero es importante en el hecho de que le hagan ser el cabeza de serie número tres podría significar depende del sorteo que Nadal se pudiese enfrentar a Djokovic ganador aquí el año pasado en las semifinales lo que utiliza Wimbledon es un sistema en el que hace valer la clasificación ATP pero también los resultados en hierba conseguidos en los en los últimos torneos en los últimos años algo que no hace ni Roland Garros ni el Open de Australia tampoco hace el Open de Estados Unidos y es curioso Yago porque en la categoría femenina en cambio sí que respetan íntegramente lo que sucede la clasificación grita con lo cual el único torneo entre chicos y chicas en Grand Slam durante todo el año donde ven específicamente los torneos de una superficie en concreto es en chicos en Wimbledon

Voz 1991 01:15 Toni Nadal qué tal buenas noches

Voz 1 01:17 qué tal buenas noches tampoco una sorpresa no

Voz 2 01:20 no la verdad es que cuando menos es un tema conocido los de acostumbran a diferenciarse entre dos cursos por cosas como ésta no deja de ser un poco feo al final se pasó una situación Ny su aire pero es lo que han hecho toda la vida

Voz 1991 01:45 tiende el enfado de de derramada de su sobrino dice bueno es lo de siempre es el único sorteo en el que hacen lo que les parece en este sentido lo entiende

Voz 2 01:54 bueno es lo que decía con final pues ellos esto como su abuelo y su aire y supongo que buena todas así porque hay gente muy especiales jueves y tal vez se creen con derecho se puede dar las cosas como lleven es un mal principio sentirse alguien especial desde la que es un torneo muy importante pero sería más lógico que que basada en él que se está todo el mundo en el idas que rige en el circuito ATP hice día sería lo más lógico pero tampoco es una cosa que me sorprenda ya que lleva muchas gracias

Voz 1991 02:55 sí pero parece esto es una falta de respeto a Rafa ha sido número uno durante más temporadas tiene dos títulos en Wimbledon no es un mindundís yo di

Voz 2 03:06 es una falta de respeto sobre todo el circuito ATP sabes porque hay una normativa porque ves que que actúen sería una falta de respeto a Rafael si actuaran deliberadamente en contra de Rafael si ellos actúan según su criterio su criterio prevalece por encima durante el resto del año de todo todos los torneos se acoplan a al circuito para la clasificación mundial no de circuitos ATP ellos pues se topa la libertad vencerla Suay de todo el mundo hiciera lo mismo sería total

Voz 1991 03:51 tanto esa suerte que sólo sobre ellos

Voz 2 03:53 pero yo creo que es que se sienten demasiado despacha

Voz 1991 03:57 bueno Djokovic también ha salido en redes sociales apoyando a Rafa ha dicho son sus reglas y tienes que respetar las aunque para ser sincero es un poco sorprendente es decir que Djokovic también lo ha dicho es que esto lo que decíamos todo lo que estaba explicando ahora Álvaro es que esto perjudica mucho a Rafa porque en un hipotético

Voz 1 04:14 el caso de lo que elijan el sorteo de semifinales claros serían semifinal

Voz 2 04:18 bueno

Voz 1 04:20 que hay que llegaré que primero hay que llegar y luego ya nos preocupa

Voz 2 04:22 por eso te digo no es un tema es un tema básicamente de falta de respeto a las normas tú no pues las normas de que rige la ATP son las normas que tienen que regir en la que el circuito profesional esto es lo que debería ser el principio cuando ellos no lo hacen pues algo falla

Voz 1991 04:48 esto de dos maneras también gracias a Dios queda lejos de cosas que pasaba en el pasado y con Corretja Ferrero Costa

Voz 1 04:55 yo creía mucho pero yo les ningunea van pero bien eh

Voz 2 04:59 se mucho pero es de todos modos ya te digo creo que sería yo que dejaran de sentirse tan especiales y se dedicaron a hacer lo mismo que hacen nosotros ellos son especiales la organización del torneo lo hace muy bien pero en esto yo creo que deberían actuar con los principios que rigen que es lo que toca

Voz 1991 05:28 bueno San sentido tan indignados en otras décadas otros tenistas españoles en dos mil Corretja y Albert Costa se negaron a jugar en Wimbledon precisamente por esto lógicamente Rafa Rafa no no va a renunciar pero que esto vamos corre era

Voz 1 05:43 la peor entonces es claro hubiera el diez o el quince corre hecha y además venía de día

Voz 2 05:48 el ganador bien yo también leo la culpa de la que cualquier fíjate que digieren escúchame lo vamos avenida jugar correcto si si haces eso pues se había acabado el problema si de la T pasara el la norma es decir Oiga usted rigen por el circuito o tranquilo tiene unos Juegos son que no vamos a jugar qué quieres que haga que con los Futures

Voz 1 06:15 que se acabó la tontería Wimbledon no sé si eso hubiera acabado pues sí

Voz 1991 06:21 bueno eso no lo podemos cambiar lo que nos importa ahora Tony como está Rafa porque desde el catorce de julio del año pasado no tocaba la hierba

Voz 2 06:30 bueno yo creo que sí que estará bien la verdad que creo que liga en juego comento que llega con con otra con suficiente viene de ganar Roland Garros amoral extra entonces yo creo que llega en buenas condiciones es verdad que desde el catorce de julio del año pasado no pisa la hierba eso puede ser único Petite pero con estas dos semanas que ha perdido de tres dos pues yo creo que le puede bastar

Voz 1991 07:06 hombre el año pasado Rafa compitió muy bien llegó a semifinales peleando de tu a tu con Djokovic con Federer este año leves con las mismas posibilidades

Voz 2 07:15 sí yo creo que incluso más porque la verdad es que me diera a no le Torrico de moral después de la gira al principio de de tierra pues ha llegado a aquí con dos victorias en Roma allí en Roland Garros y eso siempre te da un extra de moral yo creo que que este aspecto no va a llegar mal y después ya veremos porque sí todo el deporte hecho el Pardo

Voz 1153 07:51 Toni y crees que está claro cuando por ejemplo llega la tierra batida Roland Garros pues obviamente después haber ganado tantas veces allí pues el favoritos Nadal cuando se llega la hierba de Wimbledon están Federer Djokovic un escalón por encima de Rafael o teniendo en cuenta cómo llega lo coloca al mismo nivel

Voz 2 08:08 está está claro que se debe Djokovic son mejores porque han ganado cuatro veces y Rafael dos

Voz 1991 08:16 si eso es así y bien creo

Voz 2 08:19 muy lejos porque el año pasado Djokovic verano a Rafael en un partido a cinco sets muy consistió que que pueden estar con fuerzas muy similares última

Voz 1153 08:34 parte llegar de nuevo y no es la primera vez que Rafa Wimbledon sin haber jugado ningún torneo oficial hoy por ejemplo ha jugado una una exhibición de doble seis tres pero nosotros de exhibición

Voz 2 08:45 yo yo creo que no le va a afectar

Voz 1 08:49 oye toca sensaciones realmente

Voz 2 08:54 SER ya veremos yo creo que que va a llegar bien

Voz 1991 08:58 yo acabo yo también ocho años sin ver a Rafa en una final de de Wimbledon imagino que tendrá ganas no

Voz 2 09:05 sí la verdad es que es un torero que fabricó confiaba en los últimos años pues le ha costado cojo pero los dos últimos años creo que estuvo muy cerca que perdió Cor que ayer estuvo cerca el año pasado si es que a ver si se halló se puede darla una situación de poder llegar a la final

Voz 1991 09:29 pues ojalá ojalá veamos a razón competir bien estar con buenas sensaciones hacer buen tenis puede ser meterse en esa final si logra el título voy a sería la leche evidentemente