Lucas Mondelo: "Este grupo tiene ese hambre de que odia perder, y eso nos da una ventaja competitiva frente al resto"

Voz 1991 00:00 vamos con un poco de basket en El Larguero porque mañana arranca el Eurobasket femenino ya sabéis que la selección española pues en parte con grandes opciones de conseguir medalla sino el título de hecho España actualmente es bronce mundialista plata olímpica y actualmente somos las campeonas de Europa así que evidentemente estamos entre los favoritos para lograr el título estamos encuadrados en el grupo A junto a Letonia eh que es una de las anfitrionas contra con Ucrania Icon Gran Bretaña debutamos mañana a las ocho de la tarde contra Ucrania y por eso esta noche hablamos con el seleccionador español Lucas Mondelo qué tal muy buenas

Voz 1960 00:43 hola muy buenas que es algo estamos qué tal estamos qué tal

Voz 1991 00:45 a las chicas bueno las chicas es también están preparadas

Voz 1960 00:48 las hay pierdo punto de cálculo mental de la espera no de de empezar ya hay al dejar de estar en capilla hay colocarnos con lo que haya hay empezar a ajustar jugando al ganar claro

Voz 1991 01:02 iba a decir cuando es tan larga la espera cuando se espera tanto tiempo para el ansiado debut que que es mañana ese tiempo como sea corta como se hace que sea más corto

Voz 1960 01:12 bueno es complicado es ya sabes la mente humana y bueno intentamos siempre buscar situaciones reales posible es hacer que más la competición real del aula Si bueno hay mucha Informació mucha qué estación de planes de partido que estudiar vídeos en situaciones tácticas es un deporte muy táctico entonces pues pues bueno quieras que no la gente al final pues todo de cansancio y además son jugadoras que se están a este nivel es porque son muy competitivas lo que quieren es competir ya está entonces intentamos crear situaciones reales posible pero al final al final acabó no son reales del todo y entonces cuando se van acumulando para el tiempo pues sí cansa

Voz 1991 02:01 bueno en todo este tiempo de preparación hemos tenido un montón de amistoso siete victorias dos derrotas llegamos con ese punto óptimo de competición

Voz 1960 02:10 bueno aquí diría dos cosas primero nunca sabes cuál es el punto óptimo de competición porque no sólo depende de Ci sido depende de en qué punto está en los rivales no hizo bueno sí que pregunta Mela haces al principio me es bueno si llegas cómo estamos ahora te parece bien te iría pues si me me sale bien o nos falta todavía ajustar cosillas de coches en competición no sabremos dónde que darle con el torneo

Voz 1991 02:42 no estamos a menos de veinticuatro horas del debut contra Ucrania tenemos alguna duda o lo tenemos todo clarísimo

Voz 1960 02:48 no está bastante claro porque además muchas veces no sacará muchos problemas siempre un equipo muy físico que tiene una gran estrella que hay hizo un equipo juegan con las jugadoras muy abiertas con lo que te dificulta rotaciones defensivas muy buenas tiradora entrarte es la clave es intentar que no jugar a su ritmo porque descojono a un ritmo salsero otros dos Protón hoy te meten en su ritmo y entonces estás perdido porque ni las consigue superar y ellas te va metiendo te vas metiendo entonces vamos a intentar invertir al principio al ritmo buenos aunque nos cueste errores y nos cuesta al principio un poquito de estar ahí a aceleradas pero que al final del partido es una inversión positivas siempre con ellas si miramos las estadísticas

Voz 1991 03:37 el de los campeonatos y cuando ha estado al frente es decir éste es la ese último gran torneo en los seis anteriores no nos hemos bajó el podio el listón está muy alto eh

Voz 1960 03:48 sí siempre lo digo tenemos una mochila cada día más por nuestra historia eh y eso nos hace pues bueno la ventaja que tenemos con este equipo y por eso hemos hecho esto es que son muy competitiva saben el esfuerzo que nos cuesta cada año conseguirlo conseguimos que para la gente de parece fácil que como un supermercado de la verdad y acoplarlas no es posible y luego el punto si lo importante es que este grupo tiene ese hambre de que odia perder no y eso nos ayuda y nos da una ventaja competitiva ante el Goster más físicos que el nuestro

Voz 1991 04:23 llegamos como campeonas de Europa este torneo yo no sé eso Lucas si mete más presión o nos alienta más para conseguir el objetivo

Voz 1960 04:31 bueno es una motivación para nosotros pero tener padres rivales para ganarnos y bueno también el equipo desde decirlo todo el equipo que quedó campeón en el diecisiete le faltan dos estrellas en la que fue nombrada mejor pívot Europa Sancho Lyttle irá que fue invita pide el torneo Alba Torrens es las tablas nuestro Pau Gasol aquí están nos dan nosotros ya hemos llorado esas bajas y la gente que está aquí ha dado un paso adelante y hay hizo bueno el cómo somos un equipo más que nunca tendremos que sea un equipo más que una selección para paliar esos agujeros que han quedado ahí importantes

Voz 1991 05:07 mañana debutamos como hemos dicho contra Ucrania además están en el grupo Letonia Gran Bretaña como este potente este grupo

Voz 1960 05:14 bueno yo lo valoro como el segundo Uruguay potente después de la muerte están Rusia Bélgica Bielorrusia Serbia tres de las cuatro equipos con opciones a medalla de oro están en el mismo grupo cree que una se va a ir a casa en nuestro en nuestro grupo está de la eh segunda en Letonia que juega en casa con la esa añadida que hay en Gran Bretaña que es la cenicienta de lo visteis el otro día me dos en el último segundo pues ese esa es la cenicienta menos mal

Voz 1991 05:40 esa es la cenicienta de a lo pasamos complicado para sacar ese partido de manera sexto seleccionador no vale precisamente para eso para decir oye mira a Gran Bretaña que no va a venir aquí a repartir caramelos

Voz 1960 05:51 eh exactamente como tú lo has dicho me gusta mucho a veces la gente me dice pero porque juegas contra rivales que te va a tocar precisamente para esto yo quiero los oscenses los partidos amistosos para cuando llegue el partido de verdad estar mal preparados y aprendemos de ellos E intentamos e intentamos paliar los errores que haya en el partido amistoso lo cierto es que bueno los rivales también esa opción en esto creo que somos un poco mejores son sabemos aprender más nosotros que los rivales

Voz 1991 06:22 está claro que somos una de las favoritas para llevarnos el el título por eso somos las vigentes campeonas pero quién más quiénes son las favoritas

Voz 1960 06:30 bueno que europeo no lo digo yo lo dice Syva Selma más igualado de de de la última década de hecho los resultados de los amistosos todos los equipos han perdido partidos yo escribí el que bueno evidentemente se aparten a nosotros somos unos de unos sabe para al titulo El actos bajen más favoritas para además son Bélgica Francia hay después abría un grupito de pues Rusia Serbia que juega en casa nosotros esa ido algunos estampados como Italia y Suecia pero bueno seis principalmente seis equipos principalmente

Voz 1991 07:07 que no es poco es decir es es uno de los basket más abiertos de los últimos años

Voz 1960 07:11 tiene su parte negativa porque hay mucha igualdad pero tiene su parte positiva que en el pase de grupos puedes cometer algún error pero que está todo muy igualado tienes más opciones de recuperar ese error

Voz 1991 07:25 muchas veces decimos no que que un Eurobasket es mucho más complicado con mundial yo creo que este año puede ser de esos años en los que se puede comparar perfectamente lo que está por encima el nivel un Eurobasket Mundiales

Voz 1960 07:36 sí sí podríamos verlo de distintos ángulos sería algo así lo que lo que ocurre aquí el objetivo principal Minaj meternos en cuartos dar evitar el partido de octavos de la muerte con el que será fuerte porque si llegas a cuartos tienes dos partidos para ir al preolímpico el de cuartos que si lo gana ya ya juegas por lo bonito ya te quitas la presión de encima ya sólo es vamos en en el dos partidos con la medalla Easy no lo ganas tienes un partido más una bola extra para quedar quinto sexto para para meterte en el en el preolímpico eso es lo importante y lo bueno de de intentar llegar a cuartos por la vía rápida aunque luego nos va a tocar un rival muy difícil porque el camino que nos cruza es con el grupo de la muerte pero es lo que hay entonces nosotros no podemos mirar tan lejos vamos partido a partido como hemos hecho siempre como he dicho siempre IS IS dos ha salido bien esto siempre vamos a repasó en el Mundial que perdimos con Bélgica ya unas y luego remontamos el vuelo pues algo parecido

Voz 1991 08:36 el seleccionador que difícil es ganar un torneo de este tipo pero repetir es mucho más quiero decir cómo se mantiene esa tensión es ambición

Voz 1960 08:44 mira esto es uno de nuestros secretos do yo creo que este grupo como te dije antes cada verano empieza de cero porque sabe lo que nos ha costado no vamos sobrados de nada lo único tal lo vamos sobrados sesenta capacidad de sufrimiento y en capacidad competitiva de un dato un dato importante que desde el noventa y uno noventa y uno te estoy hablando hace casi treinta años

Voz 1991 09:09 sí Woolas

Voz 1960 09:12 metido título nunca la última selección de revivió el titulo se llamaba Unión Soviética ya no existe ese país

Voz 1991 09:19 ah

Voz 1960 09:21 dificultades enorme nosotros hicimos trece diecisiete y en medio Gargano servían a quince entonces a Islandia que teóricamente es la mayor potencia de baloncesto femenino de Europa eh lleva una década sin sin ganar una medalla de oro lleva cuando tres finales consecutivas pero no ha ganado ninguna medalla de oro con lo que veas la dificultad que hay

Voz 1991 09:45 Lucas uno de los grandes secretos de de esta selección yo creo que es de de los últimos años es el buen ambiente el buen grupo que hay lo sano que es el ambiente que hay en esta selección es que sin eso es prácticamente imposible lograr éxitos

Voz 1960 09:58 totalmente de acuerdo es el uno de los secretos mejor guardados no lo cuentes siete de es de es el ambiente del vestuario que nos hace ser eso un equipo en vez de una selección de ser una familia para la familia no me acaba de gustar del todo pero realmente puede ser puede ser una era una fotografía bastante adecuada para visualizar lo somos presumiendo somos un equipo selección una yeso es lo que menos nos ha mantenido vivos a Saura

Voz 1991 10:27 otra de las claves creo de de esta selección que siempre rinde y siempre nos nos mantiene pegados a la tele viendo lo que hace es que se van jugadoras como Alba Torrens Sancho Lyttle que a lo mejor no están en el en el torneo pero los que vienen que vienen están al nivel quiero decir que la regeneración es constante el nivel se mantiene que es lo importante no

Voz 1960 10:47 sí permíteme que se ha empezado en el tema ese mantiene precisamente porque somos un equipo entonces todo el mundo

Voz 1991 10:59 que al margen del buen rollo y buen ambiente que hayas que las que entran también además es que en el parquet rinden

Voz 1960 11:04 venden porque cuando él tan tan con una facilidad de que el grupo las recoge el les da confianza y como tienen calidad como tú bien dices entonces se dota menos pero también te digo que tanto Sancho Lyttle como Alba Torrens son insustituibles pone el punto de genialidad que tienen pero bueno donde perdemos en general lo ganaremos al mejor el ataque más más suma de todas alguna menos siendo allá y sobre todo mayor desecha la quince mantiene ahí la Granca

Voz 1991 11:35 vitamina Laya Palau no sé si le le costó mucho convencerle para para esta para esta cita

Voz 1960 11:40 bueno si queréis os digo la verdad hay podría decir bueno aquí secular mucho me lo puedes currar mucho pero como soy yo no a que dada no hubo que decirle nada me llamó y me dijo Luca Dlouhy si cuántas conmigo voy a ir cero cero trabajo esa es la verdad sea ella está muy como ida igual no estar en la jugadora ha hecho buenos a muchos entrenadores empezando por mí ha hecho campeones a todos los entrenadores con los que ha estado los los últimos diez años hay será por algo no acaba aquí

Voz 1991 12:15 pregunte también el por el tema personal porque va a cambiar Rusia por Japón no se cansa de destinos exóticos no

Voz 1960 12:23 bueno sí a Japón están en Japón si después de China Rusia Japón están dando un impulso muy fuerte al baloncesto llegó una buena oferta económica deportiva me quedaba un año más en Rusia pero yo tenía un cierto cansancio ya que la selección nacional muchos viajes muchas mucho la Euroliga hay hizo la oferta que el reto deportivo además era totalmente diferente y entonces dije mira es un buen momento igual que cuando China pude seguir marché a Rusia a tengo la suerte hasta ahora tengo la suerte esta de los últimos años de poder elegir IU nombre pensado hay que anticiparse a las cosas yo soy perdido participar se hice división y yo creo que en este caso va a ir bien estoy seguro que

Voz 1991 13:09 lo que le ha pasado en China en Rusia lo que tenga que vivir en Japón tiene un libro mínimo

Voz 1960 13:16 sí bueno de hecho ya habrán propuesto varias si estamos en ella mejor el verano que viene sacamos un libro entonces hay material suficiente no de atar a modo de explicar picar histórica en el que hay de evidencias haya un millón de libras de táctica es es la la excusa será el baloncesto para poder hablar de las anécdotas hay para escribir no unos dos pues esto

Voz 1991 13:42 hemos atentos a ver si aparece ese libro de Lucas Mondelo y a ver si en ese libro seleccionador escribimos también que en el dos mil diecinueve conseguimos ser de nuevo campeonas de Europa nosotros desde luego estaremos animando desde la distancia esto empieza mañana así que Lucas Mondelo muchísima suerte un abrazo muy fuerte

Voz 1960 13:59 muchas gracias por estar siempre ahí un abrazo y ojalá todo augurio Secure Play it me diga

Voz 2 14:05 pocas ojalá

Voz 1991 14:08 gracias locas una hora gracias a vosotros