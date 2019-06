Toda la actualidad del mundo americano de la mano de Jose Antonio Ponseti en el Yankilandia

Voz 2 00:00 pues vamos con el Jean Gilliam día de esta semana hola Ponseti qué tal muy buenas

Voz 1025 00:37 Félix madrugada qué tal estáis al margen de trincar en Cepsa qué tal muy bien muy bien con Cepsa lo que hago es repostar mi vehículo pero recuerdo cariño Casillas el aceite bueno mi mi coche va como un avión chaval no te iba lote ahí estamos le ha gustado mi voz profunda a la hora de comentarte los las beneficie que en ciertos caos de Cepsa bueno después de Cepsa empezamos a hablar de mí se porque vengo calentito con la sección En me pone mucho

Voz 3 01:13 que a mí Javi Blanco el techo hasta veinte Yago exactamente la sección de paro

Voz 4 01:19 ha hablado de ahí Frank Sinatra La Voz la voz ahí estamos con Ochoa y voz nos va a hablar de mega en tu como queráis probó morado

Voz 1025 01:34 qué te voy a decir una cosa en la que nos metió los dos penaltis que segundo no era el no me supo mal pero en el fondo por lo que he dicho es que me he amoldado te caiga no sé muy bien porque sabes que la niña estas horas ya se puede decir porque pasada la una de la madrugada ha dicho texto al repito las palabras de la criatura

Voz 5 01:53 no iré a la Casa Blanca que te parece fenomenal bueno pero no irá por quién está claro claro claro claro claro

Voz 1025 02:03 por quién estáis repartiendo por quién está ahora mismo haciendo lo que está viendo como presidente del país y el otro ha salido como no le ha faltado tiempo y le ha dicho que le gusta más un charco con los Reino caro le he dicho que no se está portando qué que no que no es así que no pueden tiene esas cosas no es apropiado le ha dicho

Voz 6 02:24 cosa dicha que es hoy el primero tendrás que ganar el Mundial

Voz 3 02:28 es decir Aitor González que es muy fan de Trump y lo decía antes decía bueno es claro y tendrán que primero que gane claro que eso está claro pero

Voz 6 02:35 pero por si acaso Stores está empezando a dejar el pelo como Trump sino es es siempre

Voz 1025 02:41 cuando se porque la cortina

Voz 7 02:43 ya

Voz 1025 02:44 qué palabra que me encanta me encanta que haya

Voz 6 02:47 deportistas en Estados Unidos que que hagan este tipo de cosas

Voz 8 02:51 en contra de Trump me mola me

Voz 3 02:54 que se posicionen aquí en España cuesta más que todos hemos exigido sabes

Voz 1025 02:58 sabes qué pasa que aquí aquí es que darle una vuelta de tuerca esto hay que darle una vuelta de aquí no nos cortamos mucho yo creo porque Davis ningún deportista soltar una barbaridad este volumen codo sin razón aquí que cada uno

Voz 6 03:13 no a los que hemos oído hablar en alguna ocasión es sal algunos deportistas con el tema de Cataluña pero poco más San tampoco hemos visto

Voz 1025 03:19 a sentarse en ningún jardín no no no no de está ahí alguno pero es pero es raro hay poquito se pero sí pero a nombre fuera más fácil no en España que a lo mejor han sido más combativos pero a nivel deporte

Voz 9 03:35 yo creo con charco de esta magnitud también es verdad que depende a quién tengas hay dirigiendo el país que también negaron también la quién te toque en suerte

Voz 7 03:45 en la época de Aznar también oigo yo creo la mayoría Madrid al actores a acordaros aquella gala de los Goya con todo el mundo con el No a la guerra

Voz 1025 03:53 entonces ese tiempo sí sí por eso te Dios pero pero pero vamos más a los actores hermano a nivel deportivo no no se han significado tanto

Voz 3 04:01 pero bueno hay que decir que la chica me rápido la capitana de de Estados Unidos y Henri Pinault es si que además se es lo está la definen como la deportista más activa del mundo y defendiendo al colectivo LGTB y osea porque es muy activa en redes sociales sí siempre está defendiendo pero no sabes qué pasa

Voz 9 04:20 Javi que que va por sectores donde llueve porque lo mismo que vivimos con el que fuera de Nurse y que se ha convertido en el gran activista de los negros

Voz 3 04:32 pero sí perdí pues ahora estamos viviendo

Voz 9 04:34 esta chica precisamente en en otro en otro sector no pero que son los sectores más apretados sin más minoritarios ahora mismo eso editados entre comillas eh que están viviendo lo que están viviendo en Estados Unidos contra Amy me imagino que por eso tan Chopera activos todos cada uno en su círculo de de influencia

Voz 6 04:55 os lo voy a decir no quedan ocho minutos así que aprovecharlo como bien

Voz 1025 04:58 bueno no se lo digo porque este tema ya estamos sacamos charro también vamos empalmar si quieres con con Pepa pero antes

Voz 10 05:06 me habla me el tema de los diamantes venga Javi

Voz 3 05:09 sí sí es que es un quarterback que nos encanta verdad Ponseti señores de los seis de los Sense es curioso porque es un bueno por supuesto una megaestrella de la NBA tiene la peculiaridad de que va muy bajito que es un poco raro porque tiene que lanzar el balón por encima de torres de más de dos metros y bueno pues ha tenido un problema bastante importante en San Diego en California porque fue con su pareja a comprar unos diamantes pagó quince millones de dólares por eso es diamantes otros quince millones de dólares entre parece si dice no lo hizo en el que Cariñena

Voz 10 05:40 yo tengo la cartera ahí contigo en la cartera

Voz 3 05:44 el héroe de dolares bueno dice que que los compró como como inversión has come dan esos desgraciados eh no por dichos pues no sé si el calmado quiso cómo fue pero resulta que luego fue eso quince millones de dólares en diamantes cuando pasaron parece que sólo eran nueve millones de dólares digamos que no llegaron duda Juan le había atacado a eso no es mala suerte que tenía un ladrón entonces

Voz 11 06:09 no fue lo denunció

Voz 3 06:12 bueno pues se ha salido

Voz 11 06:14 yo favorable ha favorecido del juicio

Voz 3 06:16 ah y seis millones le va a tener que devolver el joyero no hasta los quince millones se ha tasado correctamente el juez ha dicho pues la diferencia sea tenéis que volver al New Bris que bueno ya han recuperado su dinero pero bueno tampoco tampoco es de pena porque claro su cuarenta y dos coma cuatro millones de dólares por temor claro pero pero

Voz 9 06:36 te te Yago te imaginas aquí el el el momento casa no porque éste debía llegar a casa

Voz 1025 06:42 ya con los Holger mira a la piedra que de esto quince kilos tanta K

Voz 10 06:48 también debía ir por ahí lo va a los colegas adulta duro pero pero bueno eh usted tanta

Voz 3 06:58 cómo acabará aquí vamos hombre tan sólo es uno tiene que ser gigante vamos

Voz 10 07:06 con llevarlo al

Voz 1025 07:11 insisto yo estaba conversación de colegas hamburguesa viendo un partido en no cada no lo entiendo cómo te das cuenta de que seis millones de claro bueno has visto esto a contraluz vamos los leáis tales se oye otra muy buen jugador de fútbol americano esto es culpa me encanta descaro Rinko qué crees que lo puedes comprar quedado subió al avión y Hon Hai el asiento este voy un poco apretados estirar las dos de en fases

Voz 9 07:49 creador de la de del hall de la emergencia ni de coña como que ni de coña que en Argentina que te doy mil Quini ley

Voz 1025 07:56 cuál pero texto dan vuelo de ocho horas sí sí a que te doy mil Quini por el accidente de sesenta dólares extra desde Irak y no me mueve de amor ese momentazo de decirle que no te

Voz 6 08:11 porque no te canta desde luego sales además de cabezazos PBS verle el careto me van

Voz 3 08:17 el tío de tener mucha pasta y León midiendo tres mil oyentes al final hacia el portón voy sentado en por qué os por mil en el baño

Voz 1025 08:27 sí señor pero nada que no que no se cambió pero bueno en fin

Voz 6 08:31 qué vamos a ese señor

Voz 3 08:33 muy bien así me gusta la música Javi venga de esta semana hemos cogido esa canción

Voz 1642 08:40 no tenemos más no no lo que es tu can Candau

Voz 3 08:46 de Taylor se unos Single que va incluido en su nuevo disco que va a sacar dentro de muy poquito pues primera semana del Ranking Billboard ir directo al número dos

Voz 12 08:59 sí he hay que decir que ese es el famoso vídeo en el que sale con Katie Perry también al final del vídeo en la que se quieren es verdad que ya sí amigas y si ya volverá ser amigas y es un billón y que es

Voz 3 09:10 un alegato a la defensa de la igualdad en cuanto a la orientación sexual lo queramos antes también con la capitana Estados Unidos y al final del vídeo con un mensaje que dice mostremos nuestro orgullo al exigir que a nivel nacional nuestras leyes traten verdaderamente a todos nuestros ciudadanos por igual por favor firme mi petición para que el Senado apoye la ley de Igualdad en change punto José también con un mensaje bastante importante y bien portentoso cine el cine hemos elegido esta semana a película de las Wisla que suena así

Voz 1642 09:42 es una película que va sobre fútbol americano un equipo universal

Voz 6 09:46 no es de las Luis al es el el último silbido no

Voz 3 09:50 sí porque sobre fútbol americano un entrenador de un equipo universitario de repente en un entrenamiento un chico uno de los jugadores se desploma entonces a raíz de ahí el jugar el entrenador lo que intenta es seguir motivando a los chicos para que sigan en la competición y empieza a recibir críticas desde todos los puntos incluso la madre del chico la denuncia

Voz 1642 10:07 esta esta te motiva a este tipo de Celeste la quiero ver es no la he visto la quiero ver

Voz 1025 10:11 no sea caso que usted clavando un golpe exacto

Voz 1642 10:14 sabes cómo acaba no que no sé qué les das una clavadita a la semana que viene Ponseti nos dice si le ha gustado yo la he visto lo digo la serie pues un clásico que vamos sólo escuchando lo todo el mundo va saber que sería este acto Yago de Vega debe ha confesado que lo ha visto no y un capítulo de padre e insta no no no no no no no se lo pierde pues se tiene se lo pierde

Voz 10 10:41 el cabeza de melón pero porque fíjate yo yo yo creo que no les voy vale decimoctava temporada yo

Voz 13 10:50 este panel dar yo creo

Voz 1025 10:53 me gusta la cebolla en la gente lo come

Voz 10 10:55 como es lo que hay bueno pues Boyle son capítulo de son divertirse no sé si son

Voz 3 11:07 en fin te has con muchas serie pero este es el cambio que ha habido desde menos de media hora Isabel son divertidas

Voz 1642 11:13 bueno bueno me queda todo esperando para disfrutar sí

Voz 1025 11:17 para estar haciendo aquí el brazo cabe te da tiempo para otra serie sí claro luego tú también es verdad a quien madruga Dios le ayuda muy bien por lo que teníamos feliz madre

Voz 10 11:29 jugar abrazo fuerte hasta mañana o Álvaro Benito buenas de nuevo hola

Voz 0906 11:33 luego tenemos un minutito y media tirados Congo cero que daba hasta el resultado de marcado balasto eso es el dos a cero a el resultado a las once y media no había acabado el partido pues ha acabado Egipto dos Congo cero además Gustavo Ayón dejó el Real Madrid lo ha contado el mismo así que deja el club blanco baloncesto quiere volver a la NBA los avión quiere volver a me vea vamos a ver si es lo que tiene que poderoso caballero a mí me cuenta Pedro Fullana que a partir de ahora varias ciudades o países podrán organizar conjuntamente unos Juegos Olímpicos hasta horas elegía la sede ya sabéis siete años antes de los Juegos los trompazo dos de de Madrid pues serían siete años antes de los

Voz 7 12:07 a la esas Hi5 gratuito eh

Voz 0906 12:11 por qué voy a hablar mal de mi ciudad faltaría más

Voz 7 12:14 el COI ha cambiado la normativa elimina la obligatoriedad eligieron

Voz 0906 12:17 se de siete años antes de los Juegos y que la sede podrá ser de múltiples ciudades regiones o países así siguen sabes quién sabe en el futuro juegos

Voz 3 12:24 eléctricos de dos mil no sé que Lisboa y Madrid también al Eurobasket que es Letonia Serbia van a casi dos mil kilómetros de distancia hace falta

Voz 0906 12:32 Duran en la NBA una más Kevin Durant será agente libre este verano ha rechazado su opción de renovación de treinta y un millones de dólares J Un contrato de cuarenta millones

Voz 8 12:40 bueno pues y cuarto

Voz 1642 12:43 ya no tanto ya te digo digo es lo que te ya está ya está aquí os ante esta nueva he trabajado para minuto y medio que te parece que cosas no también con el tenis eso es bueno pues he trabajado quince minutos bueno oye te digo te vas y lo más nada

Voz 2 13:00 yo creo que uno se me desaprueba el tema de las horas extra

Voz 10 13:06 estupendo

en El Larguero Yago de Vega