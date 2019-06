El Larguero: Tercera parte (26/06/2019)

Voz 4 00:00 yo digo que hablamos de la selección española y del nuevo seleccionador Robert Moreno porque nuestro compañero del diario As Joaquín Maroto ha conseguido tener una entrevista con él

Voz 5 00:29 tendríamos que entrar mucho en detalle no de lo que que es experiencias quizá es lo único que se puede decir que no tengo experiencia es dirigiendo una fase final los siendo el que ejecuta la toma de decisiones pero en el resto en los nueve años con Luis Enrique creo que me han aportado toda la experiencia que me faltaba cuando llega ese momento en cuanto a fútbol hasta ese momento había analizado estudiado muchísimo con Luis en estos nueve años he aprendido lo que es estar con los mejores jugadores el tomar decisiones el como transmitirse Lass y en ese sentido yo creo que la única fenicia que no tengo que es la que difícilmente tienen seleccionar cuando empieza es la de afrontar una fase final

Voz 6 01:02 te voy a saber ahora la sub veintiuno porque ahí debe ser la el caladero de la selección absoluta de ahí vamos a sacar

Voz 5 01:08 jugadores no si ojalá ojalá

Voz 6 01:10 la dar suerte que el primer día no

Voz 5 01:13 voy a darles demasiada suerte que se clasifiquen europeo yo creo que tenemos ahí una buena generales en las madres también ojalá se materialice con un título porque a veces parece como que si no ganas el título no tiene tanta importancia pero ahí tenemos un grupo de jugadores magnífico que creo que nos va a dar muchas alegrías

Joaquín Maroto qué tal muy buenas hola buenas noches

Voz 1991 01:33 estoy Faber a Italia Palma no necesario que vaya a semifinales no

Voz 8 01:38 pero es un tío con suerte y además tiene la historia la verdad es que fantástica mañana en edad contamos la entrevista fíjate es un es un señor de cuarenta y uno años y ha hecho cosas increíbles por cumplir su sueño no

Voz 1991 01:51 vale que es de mi quinta un chaval

Voz 8 01:53 sí de tu quinta exactamente pero fíjate ha sido vigilante de gasolinera dependiente en una tienda de ropa en unos grandes almacenes a su pueblo L'Hospitalet cero comercial informático ha trabajado en el Corte Inglés trabajó cinco años en La Caixa la abuela de su mujer le regañó cuando dejó la Caixa para irse al Barça B en fin que una historia tremenda no con los padres el padres de Sevilla de pilas la madre extremeña lo cuenta cómo le han apoyado todos carrera como con catorce años empezó a entrenar como consiguió a cuarenta y una personas para que llevaran el curso entrenadores a L'Hospitalet porque él no podía jugar por falta de medios es decir queríamos conocer la Robert Moreno que tiene una historia detrás porque es el primer seleccionador que llega al cargo sin haber sido futbolista sin sin tener los méritos que tras la mayoría de jugar trescientos o cuatrocientos partidos en Primera División y que llega buscándose la vida como vigilante de seguridad en una subida para poder cumplir su sueño y eso a mí me merece un respeto tremendo

Voz 1991 02:53 Maroto viéndolo en la distancia me da la sensación que era un tipo que lo tenía muy claro que era que era el el estar en el fútbol no lo hizo como futbolista es muy difícil llegar a ser seleccionador sin haber pasado antes por haber sido un jugador de elite Él tenía muy claro que quería llegar hasta este punto y por fin lo ha conseguido

Voz 8 03:10 sí lo ha conseguido porque demuestra una fuerza Voluntad increíble como te decía por ejemplo en Cataluña los cursos se hacían en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat estaba a quince kilómetros de su casa y él no tenía manera asistir entonces le dijeron que si era capaz de reunir a A de cinco personas que quisieron hacer el curso pues que entonces lo daban en L'Hospitalet no consiguió vamos si se reunió cuarenta y uno y entonces de esa manera tuvieron que poner el curso en en por cierto entre otros a un a un colega Un periodista Lluís light trabajo La Vanguardia fue corresponsal de las que tiene una influencia bastante importante en su carrera y que luego trabajó el primer analista español en la etapa Robson el Barça lo cuenta mañana la entrevista ahí descubre estos estos secretos que la vida que para mí merece merece tienen merece tiene mucho mérito merece admiración no

Voz 1991 04:04 os ha costado mucho Joaquín la la la entrevistar lo digo porque no había escuchamos en el primer día en la rueda de prensa que ya veríamos Se atendía así no atendía yo creo que han acertado que es decir es abrirse a los medios de comunicación

Voz 8 04:19 sí pues mira te voy a ser sincero según término esa rueda de prensa a Rubiales a hablar con Rubiales con el presidente de la Federación Le dije mira yo llevo bastantes años haciendo la selección hemos aguantado la aletargada y que por cierto le mando un abrazo o no de estas cosas de no hablar con la prensa digo pero la selección al final es el equipo de todos no se pueden manejar común club esto no lo tienen dueño al dueño somos todos todos somos parte de la selección nacional me parece regular o mal que que España sea la única de las cincuenta y cinco federaciones europeas que tiene un seleccionador que no habla con con los periodistas de España sobre el equipo de todos los se lo dije a Rubiales y la verdad es que lo entendió muy bien y me dijo pues ahora mismo sólo voy a decir te ayudo y te digo y le tengo que agradecer a Rubiales que hizo esa esa gestión lo Il de pareció bien lo entendió y ayudó a que a que Robert Moreno se abriera y también él que que el expliquen los mismos argumentos y me dijo que que pues que así que que el efectivamente no era Luis Enrique Iker tendría esa posición no hay que no se iba a aprender a todos también a las radios creo que lo hará pronto mañana

Voz 1991 05:25 hace unos días contábamos precisamente esto que gente de la Federación te decía que que no iba a ser como Luis Enrique que iba a atender a los medios de comunicación oye han cumplido quiero decir

Voz 0231 05:37 sí porque le llegó al seleccionador escucho el sanedrín de El Larguero en el que hablábamos de que no iba a dar entrevistas y que era un modelo igual que el de Luis Enrique y el departamento de Comunicación de la federación con Marisa González con Pablo García Cuervo hablando después de esa charla que tuvieron Rubiales si Maroto yo creo que coincidieron en que sí que era bueno no porque aparte el se desenvuelve muy bien tiene un mensaje que mandar se mueve bien con los medios es una decisión que yo creo vamos a ver durante muchos meses Wagner a la radio es como decía Maroto bastar en El Larguero dentro de no mucho tiempo es una decisión que yo creo que a él le favorece porque habla muy bien porque tiene posibilidad de de llegar a mucha gente que no le conoce y que mañana le va a descubrir en la entrevista del del diario As pero que en

Voz 1991 06:24 cuánto le conozco a la gente va a descubrir un un entrenador muy interesante Herrera sí

Voz 8 06:31 no quería lo ha dicho alto por desbordaba vamos a ver con Rubiales asumió pero luego es cierto que aviador personas claves que han sido María González Pavón hacía Cuervo que son los que han sacado adelante esto es que la federación a mí sinceramente la Federación no puede tener un seleccionador que no habla con los periodistas

Voz 8 08:50 pues claro luego pero fíjate el me decía hoy al final que el sabe que dependerá de los resultados es cierto que les está preparado también lo cuenta él hizo tres cursos de Derecho lo hubo lo cambió por comercio internacional por en medio montó una editorial sobre libros de fútbol donde ha publicado el mismo libro uno sobre el cuatro cuatro dos los ciento setenta y dos páginas pero todo esto es teoría él al final decía yo dependo de los resultados y recuerdo que la escapada feliz última de la en la selección de Eurocopa Mundial Eurocopa como comentó con un penalti desesperar Fábregas en una fase de claro en los cuartos de final de la Eurocopa contra contra Italia si ese penalti me hubiera enterado pues a lo mejor estuviese hubiera escrito de otra manera y esto él él él lo sabe pero claro para llegar a ese punto yo que estar preparados yo te digo que no demore no está está preparado y es verdad que el fútbol es de los futbolistas pero vamos a ver qué pasa ahora con la llegada de de una persona que que que que llega por otra vía pero con una preparación tremenda a mí me lo me lo ha contado y si efectivamente es así oye ir merece suerte porque lo de hecho antes y lo repito eso tiene mucho mérito jugar quinientos partidos en Primera División pero también tiene mucho mérito por lo menos el mismo trabajar de vigilante de seguridad en una gasolinera para conseguir tu sueño

la Tita no de Maroto eh

Voz 8 10:10 me ha ganado porque cuando alguien hace eso

Voz 10 10:13 oye Vince Cable Shell lo seguro eso eso es eso es trabajar de cara al público siempre es bueno eso eso va en su currículum no es si yo la relación con el futbolista

Voz 8 10:23 el Barça horas de noche para para hacer esos trabajos para por la mañana podrá asistir a cursos de entrenadores con un padre que ha trabajado jefe de almacén porque he trabajado con un tal sí que tiene mucho me dice este chico y que hay mucha gente en España que lo hace que esta gente que que se toman esos que haces esos puertos y que que se consagra esas cosas merece la recompensa tanto como el que jugado quinientos partidos en Primera División te lo digo sinceramente es evidente

Voz 1991 10:49 donde no nos queda otra que desearle muchísima suerte a Robert Moreno porque la suerte es suya será la nuestra claro que todos los éxitos que el consiga lo disfrutaremos los evidentemente cualquiera que le guste la selección y disfrute con la selección no puede desearle mal a roer Moreno porque eso significaría el fracaso de de España sigue que una cosa va ligada con la otra pero bueno nos queda todavía mucho vamos a tener mucho tiempo para hablar de de Robert Moreno veremos cómo se comportan una fase final cuando lleguen las presiones cuando lleguen los malos resultados que ojalá no lleguen pero veremos cómo cómo reacciona gestiona todo esto Joaquín Maroto enhorabuena esa entrevista un abrazo

un abrazo o muchísimas gracias fotógrafo Herráez me abrazo a los dos vamos a terminar con un tema también que contábamos anoche en el

Voz 1991 11:35 en el largo vamos a terminar esta parte bueno no largo de cuarenta y uno no queda casi una hora de programa lógicamente José Palacio muy buenas hola muy buenas porque ayer informábamos que había una oposición al actual presidente de la Federación Madrileña de fútbol a Paco Díez que había presentado una moción de censura y que podía estar Rubiales detrás de esa petición de moción de censura contra Paco Díez tú hablabas con el presidente de la Federación Madrileña de fútbol que decía que había practicado donde la persecución por parte de Rubiales esas declaraciones han tenido sus consecuencias hoy no

Voz 1038 12:07 sí de hecho lo primero que ha habido ha sido por la mañana a eso de las dos y media de la tarde cuando la los impulsores de la moción de censura denuncian presiones y represalias contra los firmantes de lo contrario que nos decía Paco Díez anoche en El Larguero que decía que habían sido esos opositores suyos los que habían coaccionado a los firmantes de la moción de censura por ello se defendían de de la otra manera entiende que si la Federación Madrileña de fútbol no convocaba esa asamblea extraordinaria irían por la vía judicial tiene veinte días según los opositores a podía para convocar esa asamblea extraordinaria provocar la moción de censura lo que pasa que han tenido mucho recorrido las palabras de Paco Díez anoche en El Larguero acusando directamente a Luis Rubiales diciendo que estos opositores gráficamente actúan bajo su mando sobre todo intentando defenderse de esa denuncia que tiene interpuesta la Federación Española de Fútbol contra la madrileña pues bien la Federación Española hoy ha sacado un comunicado en el que tiene cinco puntos y en el que se defendían precisamente de esas palabras de Paco días para diez perdón Paco decía que la Federación madrileña que ellos no iban como investigados sino que tenía que declarar primero era Luis Rubiales es efectivamente la Federación Española dice que sí que va Luis Rubiales a declarar pero va a declarar como acusación particular para demostrar todo lo que supuestamente ha hecho mal el presidente de la Federación Madrileña de de fútbol pero que el que tiene que de que declaran como investigado es Paco Díez más tarde que ha habido un cambio que pasa que veía era un día clave Yago porque

Voz 8 13:44 en al Asamblea Ordinaria de la acera

Voz 1038 13:47 madrileña de fútbol en el que se tenía que aprobar la memoria del curso pasado y también los presupuestos de la próxima temporada ir ahí ha mandado Luis Rubiales a su vicepresidenta de integridad Ana Muñoz también ha enviado un miembro el departamento legal ávido lío porque de hecho mira comenzaba la Asamblea las cinco de la tarde y creo que ha terminado hace quince veinte minutos

Voz 11 14:09 me da un bocadillo o por lo menos

Voz 1038 14:12 esas tres Un cuatro bocadillo muy un par de de de vasito de agua por lo menos la cada uno y carece dio casi siete horas de asamblea ordinaria lo que en la que ha habido lío porque ni Ana Muñoz niega este representante del departamento legal de la Federación Española les han dejado a la han dicho sí vosotros os podéis sentar aquí como invitamos pero no tenéis ni voz ni voto cuando le han dicho eso Ana Muñoz se ha levantado directamente se ha marchado Ana Muñoz apenas media hora y sin que se ha quedado el de parta el miembro del departamento legal de la de la Federación después ha habido otro comunicado de la Federación madrileña de fútbol también otra vez defendiéndose de ese de esa acusación de la Federación Española lo que está claro es que no hay buen rollo entre Paco Díaz Luis Rubiales que eso tiene muy mala pinta veremos Si va para adelante esa moción de censura que los opositores a podía Lien planteó y han dicho que tiene veinte días para convocarla

Voz 1991 15:04 mira por lo menos Ana Muñoz accionado en casa eso que se ahorra

Voz 7 15:08 Palacio seguiremos contando cómo evoluciona todo esto un abrazo un abrazo

doce y cuarenta y cinco vamos a hablar de Dennis

Voz 1991 15:14 mira para mí el verano es tomar el sol Imasol Sudán y Sudán

Voz 4 15:18 hasta que el Arenas en metraje como si fuese velcro es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa así que si me pregunta si me gusta el verano te diré que

el tenis en El Larguero Álvaro Benito qué tal muy buena

Voz 1991 16:58 buenas porque hoy

Voz 4 16:59 Meldonium ha dado a conocer los cabeza de serie una vez más Rafa Nadal sale perjudicado porque en vez de respetar el ránking ATP donde Rafa está segundo le pasan tercero pasan a Roger Federer a esa segunda posición

Voz 1153 17:11 efectivamente porque al contrario de lo que sucede con los otros tres Grand Slams donde se respeta la clasificación ATP para determinar los cabezas de serie que igual hay alguno que pueda pensar de los cabezas es importante porque por ejemplo en la pasa edición de Roland Garros hizo que hasta una hipotética final no se hubiese medido Djokovic Nadal que al final no fue la final pero es importante que el hecho de que le hagan ser el cabeza de serie número tres podría significar depende del sorteo que Nadal se pudiese enfrentar a Djokovic ganador aquí el año pasado en las semifinales eh lo que utiliza Wimbledon es un sistema en el que hace valer la clasificación ATP pero también los resultados en hierba conseguidos en los en los últimos torneos en los últimos años algo que no hace ni Roland Garros ni el Open de Australia tampoco hace el Open de Estados Unidos y es curioso Yago porque en la categoría femenina en cambio sí que respetan integramente lo que sucede la clasificación Guaita con lo cual el único torneo entre chicos y chicas en Grand Slam durante todo el año donde ven específicamente los torneos de una superficie en concreto es en chicos muy lento

Voz 7 18:10 Toni Nadal qué tal buenas noches tampoco nos pilla sorpresa no

Voz 19 18:15 no la verdad es que cuando menos es un tema conocido acostumbran a diferenciarse entre otras cosas por cosas como ésta no deja de ser un poco feo al final se pasó una clasificación y vamos manos aire pero es lo que han hecho toda la vida

Voz 1991 18:39 entiende el enfado de de Rafa de su sobrino dice bueno es lo de siempre es el único sorteo en el que hacen lo que les parece en este sentido lo entiende

Voz 19 18:49 bueno es lo que decía al final pues yo yo no estaba Hugo y aire is supongo que bueno actúan así porque es que hay gente muy especiales jueves excepciones hay tal vez se creen con derecho haces les dar las cosas como lleven es un mal principio en especial desde la que es un torneo muy importante pero sería más lógico que que basada en lo que se está todo el mundo en el idas y que rige en el circuito ATP ingería sería lo más lógico pero tampoco es una cosa que sorprenda ya que lleva mucho sí

Voz 1991 19:50 sí pero parece que esto es una falta de respeto a Rafa el número uno durante más temporadas tiene dos títulos en Wimbledon no es un mindundís pero yo diez

Voz 19 20:00 es una falta de respeto sobre todo el circuito ATP es porque hay una normativa por quién ves que que actúen sería una falta de respeto a Rafael si actuaran deliberadamente en contra de Rafael Bueno es si ellos actúan según su criterio su criterio prevalece por encima veinte el resto del año de todo todos los torneos se acoplan a al circuito para la clasificación mundial borde el circuito ATP ellos pues se topa la libertad de hacerlas Suay de todo el mundo hiciera lo mismo sería total

Voz 1991 20:45 tanto esta suerte que sólo sobre ellos

Voz 19 20:48 pero yo creo que es que se demasiado despacha

Voz 1991 20:51 bueno Djokovic también ha salido en redes sociales apoyando a Rafa ha dicho son sus reglas y tienes que respetar las aunque para ser sincero es un poco sorprendente es decir que Djokovic también lo ha dicho es que esto lo que decíamos Toni lo que estaba explicando ahora Álvaro es que esto perjudica mucho a Rafa porque en un hipotético

Voz 7 21:09 el caso de lo que elijan sorteos sería semifinal claro sería en semifinales del que hay que llegaré que primero hay que llegar y luego ya nos preocupa

Voz 19 21:17 por eso te digo no es un tema es un tema básicamente de de falta de respeto a las normas tú no pues las normas de que la ATP son las normas que tienen que regir en la que tres en el circuito profesional esto es lo que debería ser el principio cuando ellos no lo hacen pues algo falla

Voz 1991 21:42 bueno esto de dos maneras también gracias a Dios queda lejos de cosas que pasaba en el pasado y con Corretja Ferrero Costa

Voz 7 21:50 yo creía mucho pero yo les ningunea van pero bien eh

Voz 19 21:54 se esperaba mucho pero de todos modos ya te he ido normal creo que sería yo que dejaran de sentirse tan especiales dice Vitara a hacer lo mismo que hacen nosotros ellos son especiales la organización del torneo lo hace muy bien pero en esto yo creo que deberían actuar con los principios que religión que es lo bueno de San sentido también

Voz 1991 22:25 en otras décadas otros tenistas españoles en dos mil Corretja y Albert Costa se negaron a jugar en Wimbledon precisamente por esto lógicamente Rafa Rafa no no va a renunciar pero que esto vamos correr era era

Voz 7 22:37 peor entonces era claro creo que era el diez o el quince corre hecha y además venía de día

Voz 19 22:42 el ganador digo yo yo también la porque fíjate que dediquen escúchame lo vamos avenida jugar correcto si si haces eso pues se había acabado el problema si de la ATP se pasara el la norma es decir oye no te ríes por el circuito o tranquilo que unos Juegos son que no vamos a jugar qué quieres que haga que con los Futures

Voz 7 23:10 que se acabó la tontería en Wimbledon

Voz 19 23:12 no se hubiera clavado eso sí

Voz 1991 23:16 bueno eso no lo podemos cambiar lo que nos importa ahora Tony como está Rafa porque desde el catorce de julio del año pasado no tocaba la hierba

Voz 19 23:24 bueno yo creo que que estará bien la verdad se creo que liga en juego aumento de forma llega con con otra con moral suficiente viene de ganar Roland Garros amoral extra entonces yo creo que llega en buenas condiciones es verdad que desde el catorce de julio del año pasado no pisa la hierba eso puede ser único Petite pero con estas dos semanas que ha perdido dentro de unos pues yo creo que le puede bastar

Voz 1991 24:00 el año pasado Rafa compitió muy bien llegó a semifinales peleando de tú a tú con Djokovic con Federer este año leves con las mismas posibilidades

Voz 19 24:10 sí yo creo que incluso más porque la verdad es que él llega a la le Torico de moral después de la gira al principio de de tierra pues ha llegado a aquí con dos victorias y puertas disipación Roma allí en Roland Garros y eso siempre te da un extra de moral yo creo que que en ese aspecto no va a llegar mal

Voz 20 24:38 eh tu propio veremos por qué

Voz 19 24:41 todo en el deporte cambiar el partido

Voz 2 24:45 Toni y crees que está

Voz 20 24:48 claro cuando por ejemplo llega la tierra batida Roland Garros pues obviamente después haber ganado tantas veces allí pues el favoritos Nadal cuando se llega la hierba de Wimbledon están Federer Djokovic un escalón por encima de Rafael o teniendo en cuenta cómo llega

Voz 1991 25:02 colocas al mismo nivel está claro que

Voz 19 25:04 se de Djokovic son mejores que ha ganado cuatro veces y Rafael dos

Voz 1991 25:11 si eso es así

Voz 19 25:13 qué tal muy lejos tampoco porque el año pasado Djokovic llegando a Rafael en un partido a cinco sets muy consistió que que pueden estar con fuerzas muy similares última

Voz 20 25:28 me parte llegar de nuevo y no es la primera vez que Rafa Wimbledon sin haber jugado ningún torneo oficial por ejemplo ha jugado una una exhibición del doble seis tres pero en un torneo de exhibición

Voz 19 25:40 yo yo creo que no le a afectar

Voz 7 25:44 oye toca sensaciones realmente

Voz 19 25:49 ya veremos yo creo que que va a llegar días

Voz 1991 25:52 yo acabo yo también ocho años sin ver a Rafa en una final de de Wimbledon imagino que tendrá ganas no

Voz 19 25:59 sí la verdad es que es un torero que Fadi confiaba en los últimos años pues le ha costado cojo pero los dos últimos años creo que estuvo muy cerca el año que perdió Cor está cerca el año pasado si es que a ver si se halló se puede verla una situación de poder llegar a la final

Voz 1991 26:24 pues ojalá ojalá veamos a razón competir bien estar con buenas sensaciones hacer buen tenis puede ser meterse en esa final si logra el título vaya a sería la leche evidentemente

Voz 7 26:35 Toni Nadal como siempre muy gracias un abrazo muy fuerte habidos

Voz 27 29:03 con grandes opciones de conseguir medalla sino el título de hecho España actualmente es bronce mundialista plata olímpica actualmente somos las campeonas de Europa así que

Voz 1991 29:14 lentamente estamos entre los favoritos para lograr el título estamos encuadrados en el grupo A junto a Letonia eh que es una de las anfitrionas contra con Ucrania Icon Gran Bretaña debutamos mañana a las ocho de la tarde contra Ucrania y por eso esta noche hablamos con el seleccionador español Lucas Mondelo qué tal muy buenas

Voz 0578 29:33 hola muy buenas qué tal cómo estamos qué tal estamos qué tal

Voz 1991 29:36 están las chicas bueno a chicas esta vez están preparados

Voz 0578 29:38 las hay miedo punto de mental de edad es pero no de de empezar ya hay estar dejar de estar en capilla hay colocarnos con lo que hay hay empezar a ajustar jugando oí ganar claro

Voz 1991 29:53 iba a decir cuando es tan larga la espera cuando se espera tanto tiempo para el ansiado debut que que es mañana ese tiempo como sea corta como se hace que sea más corto

Voz 0578 30:03 bueno es complicado es ya sabes la mente humana y bueno intentamos siempre buscar situaciones es posible es hacer que más a la competición real de Laura Si bueno hay mucha Informació mucha la situación de planes de partido que estudiar vídeos e situaciones tácticas es un deporte muy táctico entonces pues pues bueno es que no la gente al final pues todo de cansancio y además son jugadoras que se están a este nivel es porque son muy competitivas y lo lleven es competir intentamos crear situaciones reales posible al final al final acabó no son reales del todo es cuando se van acumulando para el tiempo pues escarcha

Voz 1991 30:52 bueno en todo este tiempo de preparación hemos tenido un montón de amistoso siete victorias dos derrotas llegamos con ese punto óptimo de competición

Voz 0578 31:00 bueno aquí diría dos cosas primero nunca sabes cuál es el punto óptimo de competición porque no sólo depende de Ci sido depende de en qué punto está en los rivales no hizo bueno si la pregunta me haces al principio me es bueno si llega cómo estamos ahora te parece bien te iría pues si me parece bien o nos falta todavía ajustar cosillas de coches y hasta que no estén competición no sabremos dónde hay que darle con el torneo bis

Voz 1991 31:33 en estamos a menos de veinticuatro horas del debut contra Ucrania tenemos alguna duda o lo tenemos todo clarísimo

Voz 0578 31:39 no está bastante claro porque además muchas veces no sacará muchos problemas siempre un equipo muy físico que tiene una gran estrella que ya hay ir un equipo juegan con las jugadoras muy abiertas con lo que te dificulta rotaciones defensivas muy buen aspiradoras el es la clave Sin tetas que no jugar a su ritmo porque descojono a un ritmo salsero otro doctor Otón I te meten en su ritmo y entonces estás perdido porque ni las consigue superar y ellas te va metiendo te va metiendo entonces vamos a intentar invertir al principio al ritmo que nos cueste errores Nos cuesta al principio un poquito de estar ahí a aceleradas pero que al final del partido es una inversión positiva siempre con ellas

Voz 1991 32:26 hombre si miramos las estadísticas del de los campeonatos y cuando ha estado al frente es decir éste es la ese último gran torneo en los seis anteriores no nos hemos bajado el podio el listón está muy alto eh

Voz 0578 32:38 sí siempre lo digo tenemos una mochila que cada día más por nuestra historia

Voz 19 32:43 he y eso hombre

Voz 0578 32:46 Nos hace pues bueno la ventaja que tenemos con este equipo y por eso hemos hecho esto es que

Voz 19 32:51 son muy competitivas saben el esfuerzo que no

Voz 0578 32:54 cuesta cada año conseguirlo conseguimos que para la gente le parece fácil que es el supermercado de la verdad y acoplarlas no es posible y luego el punto si lo importante es que este grupo tiene ese hambre de que odia perder no y eso nos ayuda y nos da una ventaja competitiva ante el más físicos que el nuestro

Voz 1991 33:14 llegamos como campeonas de Europa este torneo yo no sé eso Lucas si mete más presión o nos alienta más para conseguir el objetivo

Voz 0578 33:22 bueno es una motivación para nosotros pero tener Padrós rivales para ganarnos ir bueno también el equipaje decirlo todo el equipo que quedó campeón en el diecisiete le faltan dos estrellas en la que fue nombrada mejor pívot Europa Sancho Lyttle irá y pide el torneo Alba Torrens es nuestro a lo nuestro Pau Gasol están nos dan nosotros ya hemos llorado esas bajas y la gente que está aquí ha dado un paso adelante hay hizo bueno el cómo somos un equipo más que nunca tendremos que sea un equipo más que una selección para paliar esos agujeros ahí importantes

Voz 1991 33:58 mañana debutamos como hemos dicho contra Ucrania además están en el grupo Letonia Gran Bretaña como este potente este grupo

Voz 0578 34:05 bueno yo lo valoro como el segundo grúas potente después del de la muerte están Rusia Bélgica Bielorrusia Serbia tres de las cuatro equipos con opciones esa medalla de oro están en equipo grupo que una se va a ir a casa en nuestro en los que el grupo está la en segunda criticaron Letonia que juega en casa con la es añadida que hay en Gran Bretaña que es la cenicienta de lo visteis el otro día

Voz 28 34:26 como ciegos en el último segundo

Voz 0578 34:28 pues ese esa es la cenicienta menos mal

Voz 1991 34:31 la Cenicienta de Málaga lo pasamos complicado para sacar ese partido de dos maneras esto seleccionador nos valen precisamente para eso para decir oye mira Gran Bretaña que no va a venir aquí a repartir caramelos

Voz 0578 34:42 eh exactamente como tú lo has dicho me gusta mucho va a veces la gente me dice pero porque juegas contra rivales que te va a tocar precisamente para esto yo quiero los oscenses los partidos amistosos para cuando llegue el partido de verdad estar mal preparados aprendemos de ellos E intentamos e intentamos paliar los errores que haya visto el partido amistoso lo cierto es que bueno los rivales también esa opción pero creo que somos un poco mejores eso sabemos aprender más nosotros que los rivales

Voz 1991 35:13 está claro que somos una de las favoritas para llevarnos el el título por eso somos las vigentes campeonas pero quien más quiénes son las favoritas

Voz 0578 35:20 bueno es que europeo no lo digo yo lo dice sílabas en va más igualado de de de la última década de hecho los resultados de los amistosos todos los equipos han perdido partidos ellos creo que bueno evidentemente aparte de que nosotros somos unos Sáez de unos hábitos para al título El actos bajemos favoritas para además son Bélgica en Francia hay después abría un grupito de pues Rusia Serbia que juega en casa nosotros Turquía nuevo algunas tapados como Italia y Suecia pero bueno seis principalmente seis equipos principalmente que no es poco es decir

Voz 1991 35:59 es uno de los basket más abiertos de los últimos años

Voz 0578 36:01 tiene su parte negativa porque hay mucha igualdad pero tiene su parte positiva que en el pase de grupos puedes cometer algún error pero que está todo muy igualado tienes más opciones de recuperar ese error

Voz 1991 36:16 muchas veces decimos no que que un Eurobasket es mucho más complicado con mundial yo creo que este año puede ser de esos años en los que se puede comparar perfectamente que está por encima del nivel un Eurobasket de mundial

Voz 0578 36:26 sí sí podríamos verlo de distintos ángulos sería algo así lo que lo que ocurre es que el objetivo principal Minaj meternos en cuartos y evitar el partido de octavos de la muerte con el rival que será fuerte porque si llegas a cuartos tienes estos partidos para ir al preolímpico el de cuartos que si lo gana ya ya juegas por lo bonito ya te quizás la presión de encima ya sólo es vamos en en el dos partidos con la medalla y no lo ganas tienes un partido más una bola extra para quedar quinto sexto para para meterte en el en el preolímpico eso es lo importante y lo bueno de de intentar llegar a cuartos por la vía rápida aunque luego nos va a tocar un rival muy difícil porque el camino que nos cruza es con el grupo de la muerte pero es lo que hay entonces nosotros no podemos mirar lejos vamos ir partido a partido como hemos hecho siempre como he dicho siempre IS IS dos esas llovía en esto siempre vamos a repasó en el Mundial que perdimos con Bélgica ya unas y luego remontamos el vuelo pues algo parecido

Voz 1991 37:27 el seleccionador que difícil es ganar un torneo de este tipo pero repetir es mucho más quiero decir cómo se mantiene esa tensión y esa ambición

Voz 0578 37:35 mira esto es uno de nuestros secretos do yo creo que este grupo como te dije antes cada verano empieza de cero porque sabe lo que nos ha costado no vamos sobrados de nada lo único vamos sobrados es en capacidad de sufrimiento y en capacidad competitiva y un dato un dato lo importante que desde el noventa y uno noventa y uno te estoy hablando hace casi treinta años ningún la selección ha repetido título nunca la última selección de revivió titulo se llamaba Unión Soviética ya no existe ese país

Voz 1991 38:09 la Real

Voz 0578 38:12 la dificultad dificultades enorme nosotros hicimos trece diecisiete y en medio Gargano servían a quince dotes de infancia que teóricamente es la mayor potencia de baloncesto femenino en Europa y lleva una década sin sin ganar una medalla de oro lleva cuando tres final es consecutivas pero no ha ganado ninguna medalla de oro con lo que veas la dificultad que hay

Voz 1991 38:35 a Lucas uno de los grandes secretos de de esta selección yo creo que es de de los últimos años es el buen ambiente el buen grupo que hay lo sano que es el ambiente que hay en esta selección es que sin eso es prácticamente imposible lograr éxitos

Voz 0578 38:49 totalmente de acuerdo es el uno de los secretos mejor guardados no lo cuentes será mete desde el ambiente de vestuario que nos hace ser eso un equipo en vez de una selección

Voz 1991 39:01 sí a ver si una familia no toda mi familia lo más

Voz 0578 39:03 acaba de gustar del todo pero realmente puede ser puede ser una una fotografía bastante adecuada para visualizar lo somos presumiendo somos un equipo una selección yeso lo que menos nos ha mantenido vivos hasta ahora

Voz 1991 39:18 otra de las claves creo de de esta selección que siempre rinde y siempre nos nos mantiene pegados a la tele viendo lo que hace es que se llevan jugadoras como Alba Torrens Sancho Lyttle que a lo mejor no están en el en el torneo pero los que vienen las que vienen están al nivel quiero decir que la regeneración es constante el nivel Se mantienen que es lo importante no

Voz 0578 39:38 sí permíteme que sean pesado en el tema Se mantiene precisamente porque somos un equipo

Voz 1991 39:46 entonces todo el mundo yo pero que también tener caldea claro es decir que al margen del buen rollo y buen ambiente que hayas que las que entran también además es que en el parquet rinden

Voz 0578 39:54 venden es porque cuando él tan tan con una facilidad de que el grupo las sobrecoge el les da confianza como tienen calidad como tú bien dices entonces se dota menos pero también te digo que tan Sancho Lyttle como Alba Torrens son insustituibles pone el punto de genialidad que tienen pero bueno portón de perdemos es general lo ganaremos a mejor el ataque más más suma de todas alguna menos siendo allá y sobre todo mayor de fecha

Voz 1991 40:24 la que se mantiene ahí la gran capitana Laia Palau no sé si le le costó mucho convencerle para para esta para esta cita

Voz 7 40:30 bueno si queréis os digo la verdad

Voz 0578 40:33 se podría decir bueno aquí

Voz 1991 40:35 hay que currar mucho lo tuve

Voz 0578 40:38 muchos pero como soy yo no he luego quedada no hubo que decirle nada me llamó ella me dijo Luca Dlouhy si cuentas conmigo voy a seis cero cero trabajo esa es la verdad sea ella está muy como ida igual no estar en la jugadora bueno a muchos entrenadores empezando por mí ha hecho campeones a todos los entrenadores con los que ha estado los últimos diez años hay será por algo no

Voz 1991 41:05 déjame que le pregunte también el por el tema personal porque va a cambiar Rusia por Japón no se cansa de destinos exóticos no

Voz 0578 41:14 bueno sí bueno a Japón están en Japón si después de China Rusia Japón están dando de impulso muy fuerte al baloncesto llegó una buena oferta económica deportiva me quedaba un año más en Rusia pero yo tenía un cierto cansancio ya que la selección nacional muchos viajes muchas mucha Euroliga hay hizo la oferta que el reto deportivo además era totalmente diferente y entonces dije mira es un buen momento igual que cuando China pude seguir me marché a Rusia a tengo la suerte hasta ahora tengo tenido la suerte esta de los últimos años de poder elegir IU no me lo he pensado hay que anticiparse a las cosas Josep equiparse hice de división y yo creo que en este caso va a ir bien estoy seguro que

Voz 1991 42:00 con lo que le ha pasado en China en Rusia lo que tenga que vivir en Japón tiene un libro mínimo

Voz 0578 42:06 sí bueno de ya habrán propuesto varias si estamos en ella mejor el verano que viene sacamos un libro entonces hay material suficiente no de atar a modo de explicar táctica picar histórica en el que hay nadie vivencias hay un millón de libras de táctica es es la la excusa será el baloncesto para poder hablar de las distintas experiencias y anécdotas hay para escribir no unos más queridos pues

Voz 1991 42:33 estaremos atentos a ver si aparece ese libro de Lucas Mondelo a ver si en ese libro seleccionador escribimos también que en el dos mil diecinueve conseguimos el nuevo campeonas de Europa nosotros desde luego estaremos animando es la distancia esto empieza mañana así que Lucas Mondelo muchísima suerte un abrazo muy fuerte

Voz 0578 42:49 muchas gracias por estar siempre ahí un abrazo y ojalá Tour Play it me diga Lucas

Voz 28 42:59 gracias locas una hora punta

Voz 0578 43:00 gracias a vosotros chao chao

Voz 1991 44:53 pues vamos con el yanqui Dylan día de esta semana hola Ponseti qué tal muy buena

Voz 1025 44:58 Félix madrugada que tan estáis al margen de trincar en Cepsa qué tal muy bien muy bien con Cepsa lo que hago es repostar mi vehículo pero recuerdo cariño Casillas el aceite bueno voy en mi coche va como un avión chaval no te daba lote ahí estamos te ha gustado mi voz profunda a la hora de comentar los las beneficio que por ciento son Cepsa Cepsa bueno después de Cepsa empezamos a hablar de mi sección porque luego calentito con la sección En me pone mucho

Voz 11 45:33 lo que mi Javier

Voz 1025 45:39 ha hablado de ahí

Voz 11 45:42 como Frank Sinatra La voz voz

Voz 1025 45:45 ahí estamos compromiso Ochoa hoy os nos va a hablar de tu como queráis qué te voy a decir una cosa en la que nos metió los dos penaltis que segundo no era el el no era me supo mal pero en el fondo por lo que he dicho es que me han volado te caiga o admite muy bien porque sabes que la niña a estas horas ya se puede decir porque es pasada la una de la madrugada ha dicho texto al repito las palabras de la criatura no iré a la Casa Blanca que te parece

Voz 2 46:18 fenomenal bueno pero no irá por quién está claro claro claro claro claro

Voz 1025 46:24 por quién estáis repartiendo quién está ahora mismo haciendo lo que está viendo como presidente del país y el otro ha salido como no le ha faltado tiempo le ha dicho que le gusta es un charco con los reinos caro la le he dicho que no se está portando bien que no que no es así que no puede decir esas cosas

Voz 1991 46:42 bueno le ha dicho momento

Voz 1025 46:44 la he dicho una cosa bien dicha que es oye

Voz 1991 46:47 pero tendrás que ganar el Mundial Suecia Aitor González

Voz 11 46:49 soy muy fan de Trump y lo decía antes decía bueno claro y tendrán que primero que gane claro que eso está claro pero

Voz 1991 46:56 pero por si acaso Stores está empezando a dejar el pelo como Trump sino es siempre siempre la cortina que la hora que me encanta me encanta que haya deportistas en Estados Unidos que que hagan este tipo de cosas

Voz 2 47:12 en contra de Trump me mola

Voz 1991 47:14 hola qué posición en aquí en España cuesta más que Dios todos todos exposición sabes sabes qué pasa que aquí aquí es que darle una vuelta

Voz 1025 47:21 está de teórica esto hay que darle una vuelta de tuerca porque aquí no nos cortamos mucho yo creo porque Davis ningún deportista soltar una barbaridad este volumen codo sin razón aquí que cada uno

Voz 1991 47:34 no esto hemos oído hablar en alguna ocasión es al algunos deportistas con el tema de Cataluña pero poco más San tampoco hemos visto no hay ningún jardín ni nada no no hay alguno pero es pero es raro hay poquitos pero sí pero ahora como si fuera más fácil no en España que a lo mejor han sido más combativos pero a nivel deporte

Voz 1025 47:56 yo creo que un charco de esta magnitud también es verdad que depende a quién tengas hay dirigiendo el país que también llegaron también aquí te toque en suerte

Voz 1991 48:06 aquí en la época de Aznar también no yo he sea acordaros aquella gala de los Goya con todo el mundo con el No a la guerra

Voz 1025 48:14 entonces ese tipo de sí por eso te digo pero pero pero vamos más a los actores hermano a nivel deportivo no no se han significado tanto

Voz 29 48:21 pero bueno hay que decir que siga Megane rápido la capitana de de Estados Unidos y que además es la está la definen como la deportista más activa del mundo y defendiendo al colectivo el eje TBI osea porque es muy activa en redes sociales Si siempre está defendiendo

Voz 1991 48:40 esa sabes qué pasa Javi que que va por sectores

Voz 1025 48:42 se va va según donde llueve porque lo mismo que vivimos con el que fuera quarterback de Florin I Nurse y que se ha convertido en el gran activista de los negros K perdí pues ahora estamos viviendo con esta chica precisamente en en otro en otro sector no pero que son los sectores más apretado sin más minoritarios ahora mismo eso editados entre comillas eh que están viviendo lo que están viviendo de Estados Unidos contra Amy me imagino que por esos tan supera activos todos cada uno en su círculo de de influencia

Voz 1991 49:15 os lo voy a decir no quedan ocho minutos así que aprovecharlo como siempre se lo digo porque este tema ya vamos a mí también vamos empalmar si quieres con Pepa pero antes

Voz 11 49:27 que habla me el tema de los diamantes de venga Javi

Voz 29 49:30 pero si es que es un cuatro que nos encanta verdad Ponseti señoras de los seis de los Sense es curioso porque es un bueno por supuesto una megaestrella de la NBA tiene la peculiaridad de que encontraba muy bajito que es un poco raro porque tiene que lanza el balón por encima de torres de más de dos metros y bueno pues ha tenido un problema bastante importante en San Diego en California porque fue con su pareja a comprar unos diamantes pagó quince millones de dólares por eso es diamantes quince millones de dólares entre parece si dice no lo hizo

Voz 1991 49:59 Cariñena compra obligada

Voz 11 50:01 a la cartera con Diego en la cartera y bueno dice que que los compró como como inversión

Voz 1991 50:10 novedad en estas desgracias

Voz 11 50:12 que no vuelvan ellos pues no sé si el calmado como fue pero resulta que luego fue

Voz 29 50:17 de esos quince millones de dólares en diamantes cuando pasaron parece que sólo eran nueve millones de dólares

Voz 1991 50:25 pero sin duda Juan había tocado eso no es mala suerte es que tenía un ladrón es

Voz 35 50:30 no fue lo denunció

Voz 29 50:33 bueno pues se ha salido

Voz 35 50:35 yo favorable ha favorecido del juicio