El Larguero: Hablamos con Luis de la Fuente y Toni Nadal y la última hora del mercado de fichajes (26/06/2019)

veintiséis de junio estamos a menos de veinticuatro horas de que la selección sub veintiuno dispute el partido de semifinales del Europeo de la categoría contra Francia será a las nueve de la noche y ojo con el calor porque dan para ese partido

Voz 1991 00:54 treinta y siete grados ni más ni menos así que vamos a ver cómo lo gestionan los los nuestros inolvidables sino les afecta para el partido el combinado de Luis de la Fuente que afronta el partido con la duda de Mike Arza que arrastra molestias en su tobillo derecho tras el partido contra Polonia aunque si todo evoluciona dentro de lo normal el jugador de la Real debería está en condiciones para disputar ese partido la selección de ha conseguido clasificarse para los Juegos Olímpicos al meterse en semifinales y ahora buscamos un nuevo título sería el quinto el Europeo de nuestra selección en esta categoría la otra semifinal un poquito antes a las seis de la tarde la disputan Alemania Rumanía en cuanto al mercado de fichajes se ha hecho oficial lo de civiles en el Barcelona al Valencia aporten de cinco millones de euros y ahora sólo hace falta que se oficialice el traspaso de Neto del Valencia al Barcelona exactamente por la misma cantidad ayer el Valencia publicaba un vídeo con la llegada del portero holandés y faltaba el comunicado bueno pues hoy ya es oficial ese traspaso por cierto que hoy ha estado en un acto de Barcelona un acto benéfico en Barcelona Guardiola que entre otras cosas ha dicho que un día volverá al Barça aunque no como presidente porque dice que no está preparado para para eso y sobre si ficharía Neymar y Griezmann dice que para un equipo yo eh dos jugadores de de este tipo son siempre bienvenidos luego vamos a escuchar todo lo que ha dicho el técnico el Manchester City el Betis ha presentado a Juan a mí como nuevo jugador del conjunto verdiblanco hasta junio de dos mil veinticuatro en el Villarreal dos bajas Rubén se miedo Se marcha por cuatro coma cinco millones a Olympiakos Javi Fuego Food vuelve al Sporting de Gijón Álvaro Tejero canterano del Real Madrid que esta temporada estaba cedido en el Albacete Se marcha al Eibar y el Mallorca ha ejecutado esa opción de compra que tenía con el eslovaco Martin Mallén que pertenecía al que Verona este año estaba cedido en el conjunto insular así que ya sólo queda en propiedad en la Copa América de fútbol mañana arrancan los partidos de cuartos de final en la madrugada del jueves al viernes a las dos y media tenemos un Brasil Paraguay y luego el resto emparejamientos Venezuela Argentina Colombia Chile y Uruguay Perú lo iremos contando en la Copa África dos correspondientes al grupo a Uganda uno C Bauer uno en juego desde las diez de la noche Egipto dos Congo cero uno de ellos uno de los goles lo ha metido Salah por cierto que ha habido lío en la selección de Egipto porque la Federación de este país ha anunciado que ha sido expulsado de la concentración Varda después de que varias mujeres denunciaran al jugador por supuesto acoso en las redes en fin sin comentarios para que este tipo de actos que es tremenda en baloncesto a la selección española debuta en el Eurobasket donde defendemos el título será a las ocho de la tarde jugamos contra Ucrania los otros dos rivales de nuestro grupo son Letonia Gran Bretaña en tenis enfado de Rafa Nadal al conocer que Wimbledon ha decidido que el tenista español sea el cabeza de serie número tres a pesar de que su ránking ATP dice que es el número dos Nadal ha puesto en las redes un mensaje ha dicho bueno es lo de siempre es el único sorteo en el que hacen lo que les parece en este sentido esto Sydney pica que sin Nadal va pasando rondas se enfrentaría a Novak Djokovic en semifinales también cuando el serbio pasase rondas también hasta llegara a semifinales lógicamente se hubiesen respetado el ranking ATP de Rafa Nadal en se habrían enfrentado en una hipotética final que es mucho hablar a priori están sólo en la en la final en este caso el beneficiado es Roger Federer que de número tres de la ATP pasa a número dos cabeza de serie número dos en este torneo con lo cual evitaría a Djokovic hasta hasta la la final de la NBA estábamos pendientes del futuro de Marc Gasol bueno pues en las próximas horas Se podría hacer oficial según información que llega desde Estados Unidos qué va a seguir un año más en Toronto las once y treinta y cinco contado todo empezamos

Voz 1991 05:11 once y treinta y cinco minutos Pedro Fullana qué tal muy buenas hola qué tal buenas noches noticia de última hora porque el Benfica ha emitido un comunicado oficial en el que dice que ya tiene oferta encima de la mesa Portimao Félix de forma oficial no

Voz 3 05:26 si el el traspaso que estábamos esperando ya sabes que los clubes de Portugal primero se lo tienen que notificar a la Comisión donde el mercado de valores porque los clubes portugueses cotizan en bolsa lo que ha comunicado el Benfica ya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores es la oferta del Atlético de Madrid los ciento veinte millones de euros de la cláusula más seis de los costes del pago aplazado por tanto ciento veintiséis millones en total tal que es lo que va a depositar el Atlético de Madrid por yo Felice es decir el siguiente paso lo hará oficial del Benfica y también oficial el Atlético de Madrid en las próximas horas

Voz 1 05:56 ese esa es la última hora esa oferta del Atlético de Madrid de ciento veintiséis millones al Benfica en el mercado de valores así lo confirman con lo cual en las próximas horas se va a hacer oficial el traspaso

Voz 1991 06:05 el portugués al conjunto rojiblanco gracias Fullana hasta luego hasta luego nos vamos con la selección sub veintiuno

Voz 1991 06:39 estamos el gran pase a la final y queremos saber

Voz 1 06:41 cómo está los nuestros Mario Torrejón qué tal muy buenas olas

Voz 0645 06:46 buenas noches está en el hotel de concentración no

Voz 1501 06:48 lo primero que tengo que decirles que el calor enorme la la mezcla con los aires acondicionados tienen lo que tienen que ahora mismo voy justito de voz

Voz 1991 06:56 tras ello

Voz 1501 06:58 vea lo puedes comprar porque es es así es que la Callas y ahora mismo treinta y dos grados Estamos a las dos perdona las once y treinta y siete minuto

Voz 0231 07:07 treinta y dos en la calle ahora mismo

Voz 1501 07:09 no te metes en cualquier sitio y ha condicionado esta guía menos quince entonces pasa lo que pasa es que reseca la garganta la cuerdas vocales sufre lo que sufre pero bueno ya estamos de Caminito las semifinales hemos entrado hoy en el estadio del partido ya lo conocíamos estaba en el parque contra Bélgica muy seco hacía mucho calor ahora de preguntaremos al viste Luis de la Fuente Si hoy si así en el entrenamiento el cesped yo lo visto desde arriba la impresión desde esa altura parecía ahora mismo bueno esperemos que lo como es debido para que corra el balón pero lo de mañana lo decías tú antes va a ser tremendo es que se calcula que las nueve de la noche hará entre treinta y seis treinta y siete grados de temperatura porque durante el día durante la tarde cuando juegue Alemania contra Rumanía en Bolonia va a hacer unos cuarenta cuarenta y un grados una auténtica barbaridad hemos tenido suerte que no caído las aisladas nueve y que baja unos rayitos que no va a dar poco debida hoy antes de nada antes de que Abejón míster hay que decir que hemos entrenado en el escenario del partido que hemos visto que Mikel Oyarzabal está bien es verdad que al principio ha empezado un poquito al margen de los compañeros pero tiene viene el tobillo si Luis de la Fuente de lo quiere podrá ser titular mañana lo cual es una baja importantísima podría incluso repetir once ya veremos si eso se logra están fijando en nosotros mismos en nacer nuestro partido es lo ha dicho en la rueda de prensa que no tenían no tenemos que fijarnos en nadie parece o a mí me da la sensación de que hemos crecido un poquito en el optimismo en el favoritismo viene la sensación de que ahora somos más favoritos que nunca de hecho el seleccionador francés ha dicho eso rueda de prensa que no por ganar cinco cero a Polonia España además favorita sino que ya lo era desde un principio y otra cosa más yo creo que es muy importante que no van a utilizar las mismas armas que Italia para frenar a España es decir que no piensa sacando del partido a palos así en principio así que eso son buenas noticias cuenta con las que me derecha Luis de la Fuente buenas noches cómoda buenas noches casi buenas son las once treinta y nueve

Voz 1991 08:55 de nuevo ahora mismo no sé qué calor

Voz 4 08:57 es tremendo y afortunadamente como bien apunta se el horario del partido pues bajarán un poco la temperatura pero vamos está siendo tremendamente duro el poder trabajar en estas condiciones

Voz 1501 09:09 estaba seco el césped como como el otro eh

Voz 4 09:12 bueno no tan seco es verdad que que se notaba un poco la diferencia temperatura es que el otro día a las seis era insufrible aquí es justo lo han pegado unos esos veinte minutos previos a empezar entrenamiento y entonces el el balón corría Hay estar en mejores condiciones mucho mejores condiciones que que ese último partido esperemos que me haya tengan en cuenta ese detalle y origen todo lo que sea necesario

Voz 1501 09:35 el hallazgo puso a cuatro cero se quedó corto en su edición y ahora dice que ya les ha puesto un mensaje en la pizarra pero no quiere decir cual pasaje muy reservado y que tampoco no va contra el once

Voz 1896 09:43 pero es que además se gafas y esto es como lo de los deseos Nueno vemos eh hola

Voz 4 09:50 buenas qué tal buenas noches

Voz 1991 09:52 es supersticioso con esas cosas no no no no no

Voz 4 09:55 verdad es que sois cero supersticioso no no tengo peticiones no no para nada y no lo tengo una idea hay mañanas lo lo pondremos bueno ya está ya hemos hecho una apunte esta noche esta tarde en la primera charla pero bueno si para que vayan ellos tengan de la idea en la cabeza claro lo que buscamos con con este partido de mañana pero que son frases de motín

Voz 1991 10:17 la acción ojo que es el mensajes no

Voz 4 10:20 esto es un poco darles eso ese toquecito que de esto que les pellizco como dicen Andalucía el corazón y que Le les saque pues todo lo bueno que tienen y hay más si hace falta

Voz 1991 10:31 ahora no creo que esta establecido ya el parón buena evidentemente con esta temperaturas que es necesario

Voz 4 10:37 sí sí sí de momento está marcado buenos y así debería ser porque ya digo que es que la temperatura es altísima es muy complicado poder rendir a las mejores condiciones con este con este tremendo que los bueno como estamos la Sansa

Voz 1991 10:54 tienes que tenemos a menos de veinticuatro horas de ese partido cuáles son

Voz 4 10:57 pues bueno tremendamente confiados optimistas muy fuertes y psicológicamente estamos a tope ve al equipo con unas ganas de no sé yo tengo muy buenas sensaciones otra vez y lo que buscamos es ser otra vez nosotros mismos y que los jugadores esos se disfrutar y se encuentren a gusto yo creo que es el mejor mensaje quieres puedes enviar

Voz 1991 11:20 la gran duda es como estaba Mikel Oyarzabal como está jugador

Voz 4 11:23 mira hoy ha trabajado un poco al margen del grupo lo voy a incorporado tan con el resto de compañero es verdad somos todos muy optimistas yo creo que va a llegar pero vamos a hacer tan Reserva dos hasta última hora vamos esperas pero bueno yo soy ahora mismo

Voz 1991 11:40 yo soy muy optimista pues aquí podríamos decir que hasta mañana a última hora la única duda que tiene es Oyarzabal el resto está todo decidido yes si llega o no llega Miguel

Voz 4 11:48 exacto un poco esta es la única duda que tenemos sino yo

Voz 1991 11:54 da un nueve más puro

Voz 5 11:56 vamos a ver nosotros pero no de

Voz 4 12:02 porque hay que cabe cabe cualquiera puede ser pero conocemos un poco el estilo de evidentemente conocemos como selectiva de defensivo de Francia íbamos a intentar poner un delantero que evidentemente les puede hacer mucho daño hay íbamos a sí esperemos acertar otra vez

Voz 1991 12:20 vale que Francia vamos a esperar que equipo vamos a tener delante

Voz 4 12:24 bueno sí son fieles a su idea que han desarrollado durante todo el año que les hemos estado sirviendo pues es un equipo lo donde destaca fundamentalmente su aspecto físico su presencia física es tremenda y son equipos que defienden muy bloque medio oí con transiciones muy rápidas salen muy bien al contraataque a jugar esa baza de su velocidad y su y su jugada pues insisto de transiciones de de transitar muy rápido

Voz 1991 12:52 ya sé que son chavales muchos de ellos con con mucha experiencia en bueno de hecho el propio Mikel Oyarzabal lleva ya muchos años en jugando la élite siendo un jugador importante en su club pero no dejan de ser chavales quiero decir que no tiene la experiencia que voy a tener un un jugador con veintisiete veintiocho años el ha visto necesario tener que rebajar la euforia después de lo de Polonia

Voz 4 13:13 no no la verdad es que es un grupo especial eso especial es que ponen no ponen música en el autobús este es un grupo muy tranquilo siempre con los pies en el suelo no no es un grupo que tiene algo llevan mucho tiempo juntos y la verdad es que no para nada seres intenta tener de la tensión necesaria pero tampoco hace falta una demasiado la cuerda con ellos porque yo no son sí sí porque es que además son son muy maduros para Soledad evidentemente tienen que seguir creciendo en todos los aspectos porque son como tuviera cuentas son gente muy joven pero para su edad y subí a nivel profesional son gente muy madura

Voz 1991 13:59 me imagino que como seleccionador igual no le gusta individualizar en momentos puntuales pero creo que hay dos jugadores en esta selección como son Ceballos y Fabián que han dado un paso adelante no el otro día se les veía realmente líderes en el campo

Voz 4 14:12 si lo haces bien sean la hoy póngase en ese compromiso por favor porque es que no me gusta indicó

Voz 1991 14:16 no pero sólo quiero decir sólo habló del papel de unos jugadores no los pongo que sean más importantes que otros

Voz 4 14:21 no sé no no es verdad pero al final de son perfecto complemento al resto de compañeros tienen un talento descomunal ahí son muy buenos porque de estado muy bien rodeados de otros jugadores que también les hacen destacar mucho

Voz 1991 14:36 les sorprende que un jugador como Ceballos digan en su club no nos vale

Voz 4 14:41 pues yo te voy a decir una cosa yo pienso en mi club ciclo entre comillas que es la la selección para nosotros es un jugador importantísimo de un talento descomunal oí yo creo que puede jugar en cualquier club del mundo

Voz 1991 14:55 de Francia de Bell es lo que más nos preocupa

Voz 4 14:58 no no la verdad es que tienen tiene jugadores muy importantes y en ataque posicional en contraataques en posiciones como estaba apuntando son muy veloces y luego pues en jugadas de estrategia pues tiene centrales altísimo Si hay Tura en fin tiene gente muy muy difícil y muy dura en esos aspectos

Voz 1501 15:18 por cierto Yago que hemos visto entrenando Marge pues está algo tocado no sé si llegar al final hombres si hay que arriesgar Luis es

Voz 1991 15:24 hombre claro cualquier jugador no

Voz 1501 15:26 no se quedara en el banquillo por esto

Voz 4 15:28 no entiendo para que un jugador deje de jugar un partido de estas características tiene que tener algo muy muy importante de la prueba es que Mikel está como Mike con nosotros Oyarzábal está como loco por jugar Hay normal y entiendo que debe de melé no lo sé si tiene algún problema muscular lo no lo sé alguna molestia pero entiendo en cualquier caso repito que tiene que ser algún jugador pero este partido es una final

Voz 1501 15:52 ha abierto ya una selección la francesa que por edad estamos echando cuentas esta tarde podría tener jugadores como Lucas Hernández por ejemplo como pagar que ya son campeones del mundo

Voz 1025 16:00 o como en va P que casino puesto los pies en

Voz 1501 16:02 categorías inferiores tanto a todas luces que es verdad que nosotros también estamos obras eso podía haber venido a los cuatro

Voz 1025 16:09 Theresa lesionado etcétera etcétera

Voz 4 16:11 sí sí sí sí pero de todas formas somos selecciones de de una filosofía muy similar en la que tenemos además una un gran número de jugadores que que es tan constantemente renovando la la selección o las elecciones en este caso y la verdad es que en la media que van apareciendo mejoran los que van apareciendo todavía mejoran lo que tenemos por delante no en eso por eso tenemos un gran futuro ese sentido nosotros tenemos que estar satisfechos felices porque tenemos el futuro de la selección absoluta que para eso estamos trabajando pues

Voz 1991 16:44 garantizando Francia España Rumanía y Alemania evidentemente la gran sorpresa es Rumanía le ha sorprendido

Voz 4 16:50 sí sí sí nosotros jugamos en marzo contra ellos y es verdad que nos causó una impresión fantástica sabiendo que además también les faltaban cuatro jugadores entonces que estaban jugando con absoluta vamos ya

Voz 1991 17:04 se nos ha cortado la comunicación con ese hotel de concentración con la selección española en Italia estábamos charlando con el seleccionador con Luis de la Fuente en está analizando precisamente a uno de los y podría la gran sorpresa en estas semifinales como es en Rumanía que sea metí

Voz 6 17:20 pido eh

Voz 1991 17:22 y además se ha clasificado para los Juegos Olímpicos así que la verdad que es sorpresón creo que ya hemos recuperado esa línea con el hotel en Italia en escucháis fuera y Mario sí ahora perfecto míster me estaba analizando a Rumanía

Voz 4 17:37 sí digo que ha sido una sorpresa porque en un grupo que era muy duro con Inglaterra

Voz 1025 17:42 sí

Voz 4 17:42 Francia vamos que quede que hay empate a puntos con Francia que de que de segundo de grupo Francia dice que se quede fuera Inglaterra saque y eso hace demuestra el el el potencial de esta selección que te jugadores individualmente muy buenos pero es que trabaja muy muy bien y muy organizadamente como conjunto la verdad que va a ser un duro rival la Alemania puede que les pase factura el haber jugado sólo hace dos días ya es ahora porque las seis datar inscrito va a ser un infierno de físicamente a los jugadores que estén castigados les vas castigar mal puede que eso sea una ventaja para Alemania pero cuidado con Rumanía hablan maravillas

Voz 1991 18:18 días de del hijo de Haji

Voz 4 18:20 sí sí sí soy físico además buceador de ámbito diestro golpeo técnicamente muy bueno con llegada tiro la verdad que muy completo diferente a su padre se pero la verdad que muy muy buen jugador bueno con tenga

Voz 1896 18:32 de talento el padre ya no nos conformamos porque sale un pedazo de jugador con mucha clase será un juego los si tiene que tiene calidad tiene mucho que líder

Voz 1991 18:41 eh mister ayer hablamos con Dani Olmo que le preguntamos ver cuando las concentraciones son tan largas como Matisse el tiempo libre bueno el Fornet vamos como como el el estrella de la concentración todo el día jugando a Fornet de vez en cuando y el cuerpo técnico que hace en el tiempo libre al margen de ver vídeos cuando no está viendo vídeos analizando rivales que hace poco tiempo no era gimnasio por la mañana que eso no se lo salta nunca

Voz 4 19:07 exacto eso es madrugar a mí me ha gustado mucho que aproveche es el momento que tengo para poder dedicar un pobre dedicar muy poco tiempo porque no lo deben bueno sabe Mario es que ahora mismo estamos todavía trabajando ahora cuando los dejes sigo suba la habitación de tiene están esperando pues bueno todos los compañero se pues para repasar los vídeos de la presa bueno de de Francia de situación amparo en fin repasar un poquito todo pero qué hacemos pues bueno fundamentalmente es verdad que no tengo mucho tiempo trabajar preparé entrenamiento cuando tenemos una cita tiempo pues tomar una cervecita también

Voz 1896 19:37 en serio es Mato la sentarnos un poquito y hablar mejor que el hombre por favor

Voz 5 19:43 el novio donde acompañará al jugador

Voz 1991 19:48 lo decía también ayer Dani que el tema de la música era todo muy reggaeton de vez en cuando colocaban algo de español en el vestuario Dahl el cuerpo técnico y no tiene nada que decir no no eligen nunca ninguna canción

Voz 1 19:58 ni nada no adiós esto

Voz 1896 20:01 tenemos oído absoluto confió en el gusto musical es decir lo que ponga lo que ponga de momento no nos ha ido mal aquí vamos a dejar que lo sigan poniendo no

Voz 4 20:12 por supuesto nada en este sentido además hay un futbolista tiene que sentirse muy cómodo sentirse además algo que le motive que el enchufe sí sí

Voz 1991 20:19 a a cabo y hemos ido de menos a más no en este torneo yo creo que estamos en el mejor momento

Voz 4 20:25 sí sí pero la verdad es que tengo una una explicación muy muy lógica yo creo que justa sea que empezamos bien el de partido de Italia no tiene nada que no fue la realidad el resultado de lo que sería un juego con Bélgica es que es que no se podía jugar era un partido que rojo pasión para hacer justo tenía que terminó cinco uno y al final pues bueno te hace además nos vino bien porque hace de más épico vimos al final no supera aún sumido en al final y luego pues contra Polonia pues se vio a un equipo ya relajado confiado oí que con demostrando todo su potencial yo creo que mañana si Dios quiere vamos a poder estar a esa altura y vamos a intentar evidentemente volver a repetir si puede ser mejorar el comportamiento de de ese de ese país del partido

Voz 1991 21:15 pues Luis de la Fuente seleccionador español que vaya todo muy bien mañana porque su suerte va a ser la nuestra así que estaremos animando la distancia

Voz 4 21:22 me pues si de verdad lo agradecemos mucho muchas un abrazo muy fuerte gracias

Voz 1991 21:25 a seguir repasando ahora eh antes de irse a la cama si soy un poquito sólo pero tampoco bien acostarse muy tarde no lo es el gracias de verdad un abrazo a vosotros gracias Mario aquí los técnicos sí que sí que no tienen tiempo libre aquí analizando no ah les un poquito de una cervecita para desconectar pues no hay nada de distracción

Voz 1501 21:48 porque es el carácter de Luis así le gusta hacer grupo le gustaba que su cuerpo técnico se sienta aparte de todo oí bueno buen rollo no que eso me parece que es imparable es importantísimo creado en esta en esta concentración sin ninguna duda pero es mentira que ahora mismo en cuanto a dos ex uvas son las once y cincuenta y dos Si vuelve al curro hay vuelve al tajo con los vídeos y con Santi Denia todo el cuerpo técnico analizarlo hasta hasta bien entrada la madrugada así que nada lo he dicho estamos aquí casi perdidos no te he contado exactamente dónde estamos estamos en un a medio camino a treinta kilómetros de de Reggio Emilia a unos cuarenta cuarenta y cinco donde estábamos en Bolonia a mitad de camino como digo en un hotelito casi rural aquí que se respira paz se oyen hasta los grillos cantar pues aquí es donde está velando armas la selección española para mañana intentar pasa a esa final

Voz 1991 22:32 pues mañana ojalá abramos este programa con Mario Torrejón con protagonistas y con España metido en la final de este Europeo Sub veintiuno lo contamos Mainar Maria descansar un abrazo esta mañana un abrazo

ahora analizamos al rival de España mañana en estas semifinales del Europeo sub veintiuno pero por completar la información con

Voz 1991 26:55 respecto al caso Joao Félix

Voz 1 26:57 el Benfica emitido ese comunicado en el que dice que el Atlético de Madrid ofrece una cantidad de ciento veintiséis millones

Voz 0972 27:03 algunos pueden pensar entonces el Benfica

Voz 1 27:06 qué propuesta tiene que estudiar porque si el Atlético de Madrid hace una propuesta de ciento veintiséis millones y la cláusula de ciento veinte cláusula lazo me llevó al jugador punto el matices que el Atlético de Madrid lo que propone es un pago aplazado en dos pagos en tres en lo que haya llegado a un acuerdo con el Benfica Por eso el Benfica dice que tiene que estudiar la propuesta y por eso la cantidad es de ciento veintiséis millones no de ciento veinte porque ese pago aplazado conlleva además que se tenga que aumentar la cantidad de la cláusula de rescisión es decir que el Benfica dice Si tú llegas con ciento veinte de una tacada te lo llevas pero en el caso de que lo que pagar a plazos ofreces ciento veintiséis yo el estudio veremos a ver si te damos el OK

Voz 1991 27:48 no pero vamos la al emitir el comunicado el Benfica

Voz 1 27:50 es evidentemente porque va a dar el OK por esos ciento veintiséis millones en varios pagos aplazados el Atlético de Madrid se va a hacer con Joao Félix ahora si analizamos al rival de España mañana Arish Gabilondo qué tal muy buenas

Voz 5 28:09 hola qué tal luego Bruno Alemany buenas

Voz 1991 28:11 coches hola hay algunos Hotel Arts como es Fran ya

Voz 14 28:15 pues lo he dicho bienes de la fuente es un equipo físicamente muy potente que no tiene pues quizá no demasiado brillante en cuanto al juego pero bueno con esa velocidad hay esa rapidez que tienen los jugadores a la hora de cómo era el balón pues conjunto muy peligroso en transiciones y por el tipo de partido que te va a ser seguramente con España dominando todavía más no porque iban a encontrar esos espacios por los que les

Voz 0301 28:41 le gusta correr no si es verdad que es un equipo que todavía no ha sido brillante en en este campeonato no hemos visto un gran partido incluso yo diría que muchos momentos del encuentro ante la selección de Inglaterra en los ingleses en cuanto a juego

Voz 14 28:56 lo siempre fueron muy muy superiores yo creo que tiene

Voz 0301 28:59 no un poco desde la portería Bernardo ni me parece que es un portero que no está al nivel de del resto de futbolistas la mayoría ya ha jugado competición europea tiene una pareja de centrales con lupa mecánico la pareja del RD sí que son potentísimo dos de los centrales del futuro sin ningún tipo lo de de Duda y arriba dos jugadores muy muy rápido Si hace el partido al final de ese físico ahí va mucho a al choque y demás yo creo que francés tiene las de ganar si España es capaz de dominar a partir de la Asociación de sus jugadores creo que que seguramente partisanos llevándose de John de De la Fuente

Voz 1991 29:33 Arik de embeleso el jugador a vigilar en Francia también hay que esperar a ver cómo llega eh que ya está tocado

Voz 14 29:37 bueno no sé yo no les situaría como la gran amenaza a mí por ejemplo me gustan más los dos jugadores de banda y Koné que es zurdo pero juega con la derecha y Thuram pese el hijo de Thuram y que no estaba en la lista inicial para el campeonato se lesionó terrier el jugador del Lyon centro Thuram y la verdad que está haciendo un gran campeonato y luego lo que dice Bruno los dos centrales UPA Mecano Conatel de un nivel altísimo sobre todo en lo que es el cuerpo a cuerpo habrá que pues quizá utilizar la táctica del otro día de poner un falso nueve para que pierdan la referencia no chocar con con ellos qué es lo que realmente les gusta Bruno

Voz 0301 30:11 sí yo yo sino juega en busca de melé yo creo que puedo jugar perfectamente maceta que de hecho es un futbolista que ha jugado muy buen nivel este año en la en la Bundesliga te diría que es casi todavía más fuerte que que Musa en Belén en lo físico si es que se puede además jugó muy bien el otro día ante la selección de Rumanía así que estando tocado de le de ello estoy casi seguro que los noventa minutos no los va a completar delantero del Olympique de Lyon y mates dando parece una un buen futbolista para suplir esa posible baja de de musa de melé es verdad que en el centro del campo tiene jugadores que a mí me gustan bastante como por ejemplo agua del del Olympique de Lyon pero no está destacando como te decía antes dicho el juego de Francia pues eso por ser asociativo por tener a jugadores muy activos en el en el centro de campo San prescindiendo bastante de soy están jugando bastante directo

Voz 0645 30:59 el último veinte de todas maneras yo creo Arik

Voz 1991 31:01 que si España juega a su nivel el fútbol control teniendo la pelota no caemos en el juego yo creo que en Francia va a intentar llevar un poco más el partido a lo físico si nosotros estamos bien quiero decir es muy difícil ganarnos

Voz 14 31:14 hombre si España juega como lo podía faltar Polonia no hay ninguna selección del torneo que le pueda resistir en ni siquiera Francia con esos buenos argumentos defensivos que estamos comentando midan fíjate que Francia llevaba seis ediciones de este torneo sin acudir ya que no estamos hablando de generaciones de futbolistas que han sido campeones del mundo eso quiere decir que hay que estar muy bien en esta edad y hay que estar muy centrado para poder competir ser sub-veintiuno no tener la cabeza en otro sitio y poder rendir como por ejemplo está haciendo España últimamente que es recordemos finalista desde hace dos años y está ya en semifinales de este torneo o sea que es verdad que hay muy buenos nombres generalmente en Francia generación tras generación pero lo que es el funcionamiento colectivo global ha dejado bastante que desear no esta selección obviamente porque se ha metido en semifinales pero ha sido un hecho así en las últimas ediciones

Voz 1991 32:08 Bruno

Voz 0301 32:09 sí yo creo que ese dio por ejemplo las deficiencias del juego de Francia en ese partido ante ante Inglaterra yo creo que sí jugadores lo que decíamos antes no con capacidad asociativa que tienen los Fabia Ny Ceballos son sobre todo capaces de recibirá la espalda de los centrocampistas de de Francia la mañana eso no lo he muy mal la la selección francesa vimos a a Madison ya

Voz 14 32:33 ya ven muchísimas veces a

Voz 0301 32:36 bandas de los centrocampistas antes y lo consiguen hacer mañana este Ceballos si Fabian Ruiz yo creo que España tiene absolutamente todas las de ganar son dos grandes canteras la de Francia Illa de España donde generaciones las que se van a enfrentar mañana yo creo que va a ser un partido igualado pero es un pelín favorita

Voz 1991 32:52 sin igual hay que estar muy atentos a la temperatura lo digo porque siempre penalizadas al jugador al equipo más técnico ellos son más fuertes Francia a lo mejor lo notan menos los treinta y siete grados Arik igual pasan factura nosotros eh a largo seguramente porque además

Voz 14 33:08 Francia va va a proponer un partido más lento más plomizo oí que no tenga mucho ritmo no ya el calor pues evidentemente juega a su favor no si España quiere darle esa continuidad en el juego que tú frente a Polonia la temperatura alta que se va a encontrar con ser un handicap es también es verdad que ha tenido buena suerte entre comillas porque la UEFA lo decidió que juega en el segundo tú

Voz 1991 33:29 voy a las seis cantamos

Voz 14 33:32 claro eso sería terrible no pero es verdad que bueno del calor siempre juega en contra de los dos pero yo creo que un equipo que quiere proponer que mueve mucho el balón de un lado a otro y teniendo en cuenta cómo puede estar el césped pues el calor evidentemente fue un poco en contra de España

Voz 1991 33:47 sí sí que lo noviembre uno el campo porque no va a estar seco seco

Voz 0301 33:50 segregan el campus querellan casi te diría que de esta gente es de salir al campo con agua fresquita porque es verdad que pueden pasar Mali yo estoy de acuerdo realmente jugadores más físicos en este sentido ante condiciones es más complicadas pueden pueden sufrir menos yo creo que también es importante por ejemplo ese duelo en lo físico que decíamos no de mate en el que juegue de delantero en la selección francesa se va a medir ahí con Meré con Unai Núñez va a tener las de ganar el el francés y por ahí puede también parte de las opciones de España pueden estar en en esos duelos entre los centrales del delantero centro francés

Voz 1991 34:24 antes a las seis de la tarde como decíais a setenta y cuatro grados por lo menos se va a jugar el Rumanía Alemania no setenta y cuatro sea es pero vamos que igual los cuarenta grados lo está rozando Sin sin problema en ese en ese partido sin lugar a dudas Arik Rumanía es la gran revelación de este torneo que tiene este equipo al margen de Haji que es buen jugador

Voz 14 34:42 sí sí bueno tiene muchas cosas está empezar tiene una idea de juego muy clara que es jugar a transiciones salir rápido cuando recupera tiene jugadores para hacerlo es dando destacando por ejemplo Puskas el delantero centro que es muy agresivo Hackney como ha dicho Luis de la Fuente Andy diestro y con una capacidad de liderazgo tremenda es un buen jugador el portero es muy bueno hay ahí se hizo siete que ya son habituales en la selección absoluta y eso obviamente cuando tú te estás enfrentando a otras selecciones de categorías sub veintiuno esa es ese cuajo esa experiencia que has obtenido en partidos de altísimo nivel se nota no también es verdad que mañana tiene una prueba cómo no ha tenido probablemente hasta ahora en el torneo porque no Inglaterra ha estado bien en este Europeo Ny Francia yo creo que ha llegado a su mejor nivel y sin embargo Alemania ha sido la selección que mejoran

Voz 0301 35:29 jugado salvo esos cuarenta y cinco minutos maravillosos

Voz 14 35:32 pero en líneas generales en lo que es el global del de la primera fase ha sido la mejor selección es la actual campeona creo que tiene mejor equipo incluso que cuando ganó el título hace dos años le va a poner en serios aprietos

Voz 1991 35:43 Arik tú qué concrete Hebrón de tú con qué te quedas de de Rumanía

Voz 0301 35:47 pues me gustaban en Cuba en el extremo izquierdo que dicho marcó dos goles que fueron decisivos en el segundo partido de de la fase de grupos Si es verdad que ese es una selección que ha sorprendido a todos que ya eliminó en la fase de preparación a la Portugal de John feliz que son palabras mayores Si además pues me parece que es que es un equipo que que ha llamado mucho la atención más allá de las individualidades por cómo está funcionando como lo equipo además tenemos un un español la de allí a Rubén dos que con una lista de vídeo oí la trabajando también para que os pasa Rumanía podemos decir que tenemos un español en en la final Alemania es un pedazo de equipo nivel colectivo sujeto más me me ha gustado yo creo que es un pelín favorito en esa semifinal de mañana

Voz 1991 36:28 decíais Arik que la la selección que más ajustados Alemania la más completa a la que mejor fútbol ha hecho

Voz 14 36:33 sí sí sí para mí sí estuvo brillante ante no

Voz 1991 36:36 que ahora mismo es la favorita

Voz 14 36:38 bueno es que llegamos a estas alturas es a ver por lo visto en el torneo para mí es la favorita porque es la actual campeona que eso evidentemente tiene un peso o aunque sea simbólico que si está en un buen día a España como el otro día frente a Polonia puede ganarla pues perfectamente no igual que el año pasado en la final España era favorito frente a los alemanas con enfrentar los alemanes con aquel equipazo con Saúl con con el propio Ceballos el título se lo llevaron los alemanes es aquí decir que está igualado a estas alturas que decantarse por uno u otro es es complicado pero para mí por lo visto en el torneo oí en líneas generales yo he visto superior Alemania respecto al resto

Voz 0301 37:15 sí a nivel colectivo Alemania te diría que seguramente pocos de los jugadores de Alemania en no más de tres muchísimo cuatro pueden entrar en un once ideal de del torneo porque es más colectivo que se otra cosa pero sí que a nivel del grupo de equipo es es puntera o a lo mejor yo te diría que Alemania y España favoritos para las eliminatorias para los partidos de mañana en semifinales en una hipotética final pues que ya veríamos pero seguramente por talento igual España estaría un peldaño por por encima pero bueno es moco hace muchos lo que acabo de hacer

Voz 1991 37:45 dicho esto Arik el el formato no mola nada una castaña esto de que pase en Hilla esta venta semifinales y cargarse a selecciones eh que puedan dar mucho más juego

Voz 14 37:56 hola mucho más que hace dos ediciones en las que el no

Voz 0308 37:59 Juan ocho equipos el Europeo sub veintiuno ahora

Voz 14 38:01 cuando P de ahí esa cosa rara porqué ampliaron cuatro equipos lo que ha permitido por ejemplo que que varias selecciones pues por ejemplo España que se quedó fuera en dos mil quince haya conseguido clasificarse para las dos últimas pero claro como son doce selecciones queda una cosa rara con tres grupos hay que hacer que se meta el mejor segundo un poco Dios operó

Voz 1991 38:22 es como si les da pereza organizarlo y poner a doce

Voz 14 38:28 siendo reacios a hacer una Eurocopa Sub veintiuno con dieciséis equipos que creo que es lo que hay que hacer porque fíjate esa quedó Portugal fuera en esta Eurocopa con Jon Félix imagínate lo que hubiera sido estoy porno con Yao Félix iconos portugueses también no pero bueno yo soy todavía le están dando vueltas a este torneo lo consideran un informativo más que otra cosa dado cuenta de que además de formar a los jugadores hay verdaderas estrellas tuvieron que ampliar de ocho a doce yo creo que no va a tardar mucho en esa ampliación de doce a dieciséis

Voz 1991 38:54 Bruno a esto queda la vuelta eh

Voz 0301 38:56 sí a mí va a ser pues que es un poco extraña en la que prácticamente no puedes fallar eso es verdad que es un poquito raro pero bueno yo estoy con nariz que al final no creo que Si la ampliar a más equipos se puede acabar siendo más atractivo no igual no hacer tanto o que sean tan decisivos en los partidos de de la fase de grupos y meter algo más de de eliminatorias se puede hacer de alguna manera en más atractivo el el torneo y tendríamos incluso más estrellas pasando por por un logro sublimes

Voz 1991 39:27 pues veremos veremos qué es lo que pasa primero vamos a jugar el partido de semifinales mañana contra Francia nosotros venimos de menos a más con buenas sensaciones veremos quién gana en el otro partido a las seis de la tarde entre Rumanía y Alemania ya ves en los metemos la final donde buscamos el quinto título de la categoría empataría mosqueo que Italia no Italia tamén tiene cinco cinco sub-veintiuno

Voz 14 39:48 sería sería la cuarta final de las últimas cinco ediciones osea

Voz 1991 39:52 qué sería vamos a un registro terrible pues sí desde luego vamos a ver si lo conseguimos Arish Bruno Casas los dos un abrazo a las doce y diez minutos vamos con más

tenemos varias cosas para empezar la oficialidad del traspaso de civiles en al Valencia

Voz 6 41:25 que al final han sido treinta y cinco millones de euros como adelantábamos esta tarde en el que pilló uvas y el dorado

Voz 1991 41:31 como si Paul en setenta y cuatro quiero decir que lo va a devolver

Voz 6 41:34 lo algo que los dos lotería Ania Barça Valencia para cuadrar las cuentas y un repaso rápido con una calculadora fácil venga el Barça tenía que ingresar sesenta esta semana tenía veinticinco fijos del traspaso de Andre Gomes cuántos faltan d5 cinco que es lo que se ha acabado haciendo traspasar así les la ideas que mañana se oficial lo de neto al Barça signos mañana será pasado vuelo antes de esta semana también vamos a ver que las diplomático muy similar igual ah vale algún variable por allí se va a hacer de forma diferente pero el precio de la operación se tasa en eso en treinta y cinco millones por lo tanto el portero holandés que en tres años en el Barça ha jugado treinta y dos partidos y le ha valido para ganar cinco títulos ya es futbolista del Valencia de forma oficial

Voz 1991 42:16 para mí ha cierto decirles en que se va a ser titular a un equipo como el el Valencia un equipo importante que tiene que estar peleando la parte alta de de la tabla en competición europea quiero decir que que bien lo que no entiendes lo Veneto porque además es un portero que cuando no juega se queja ya se quejó este año por no jugar la Copa en la final de toda esta historia se va al Barça a ser claramente el suplente de Ter Stegen

Voz 6 42:42 yo no sé

Voz 1991 42:45 Joan eh vamos a ver cómo encaja este nuevo papel neto pero se quejó el año pasado no jugar la Copa de puede jugarlo todo este año le va a tocar chupar banquillo

Voz 6 42:54 sí pero en el Barça tienen buenos informes de cuando era suplente de Buffon eh que es verdad que acabose siendo también de la Juventus porque quería tener minutos si quería ser titular pero de lo que se refiere a convivencia con el portero titular hay y aceptar su rol en en ese momento determinado de de su carrera y de su trayectoria saber que aquella temporada la Juve era imposible fuera titular neto no alteró de ninguna forma no la convivencia del equipos de hecho llegaron a final de la Champions contra el Barça esto ya es un poco más también interpretación mía imagino que sí Se cabreo por no jugar la Copa del Valencia veía peligrar el puesto pues mejor ser suplente con el suelo del Barça que con sólo el Valencia digo yo también no

Voz 1991 43:33 me Lingus pero bueno esto es como aquel dicho de cabeza de ratón cola de León cada uno elige lo que lo que cree conveniente en fin tema Neymar alguna novedad