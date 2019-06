Blue Jeans: "Aunque he abordado muchos problemas adolescentes, estoy etiquetado como autor romántico"

Voz 1 00:00 pues voy a ser Arthur Miller Arthur Miller

Voz 2 00:04 si preguntamos a nuestros invitados por su relación

Voz 1 00:07 con el mar cuál es la tuya pues yo el mar siempre lo he tenido muy lejos sin embargo aprendí a nadar en en un sirio Omar en donde en Chipiona recuerdas a primer

Voz 2 00:18 vez que viste el mar

Voz 1 00:20 no sé sin vacaciones de que en Chipiona y íbamos a veranear allí todos los años Si no solo aprendí a andar sino también a nadar ahí bueno los primeros años de mi vida lo veranos lo pasaba por ahí

Voz 2 00:35 porque en la infancia este Arthur Miller está muy vinculada con Carmona no

Voz 1 00:40 sí sí es es en Carmona es es una infancia feliz de una infancia de

Voz 2 00:46 repleta de libros de

Voz 1 00:48 ciudad de de de bueno recuerdo no den conservo mi uno muy buenos recuerdos de mi de mi infancia de adolescente

Voz 2 00:57 detrás de este Arthur Miller ahora le preguntaré porque elegido este seudónimo está Blue Jeans uno de los autores más leídos voy a decir adolescentes pero también no adolescentes en este país ha vendido muchísimo fuera de España también es un lujo tenerte Blue Katerin muchas gracias

Voz 1 01:14 muchas gracias encantado de Arthur Miller

Voz 2 01:17 como seudónimo pues mira

Voz 1 01:19 sur de Arthur Conan Doyle Miller era el apellido de soltera de Agatha Christie entonces mezclamos amigos escritores preferidos humildes

Voz 2 01:27 cuando has dicho mi casa estaba repleta de libros

Voz 1 01:31 qué libros leía esto porque has ido

Voz 2 01:32 dado habrá dos grandes autores pero no son autores de de la niñez no sé si leyes los cinco en Brighton no no sé qué

Voz 1 01:39 pues mira empecé a leer Agatha Christie muy jovencito con once doce años ya ya le Agatha Christie no tengo la suerte de que mi padre son muy lectores Si llegaba unos Reyes un cumpleaños siempre siempre había libros me acuerdo de lo de Theo libros de Disney que me que me regalaban o El libro de unos líos estos amarillos de misterio que de la solución al final estaba puesta al revés deje mirar la solución un espejo que bueno que para ser escrito yo creo que primero hay que ser muy buen lector yo empecé bueno con buen pie

Voz 2 02:08 Blue Ivy el cine por ejemplo qué películas dirías que marcaron tu infancia

Voz 1 02:14 pues no he sido mucho de de a lo mejor de de película de cine recuerdo las primeras que fui a al cine a ver Gremlin los grandes lince pero la película yo creo que más me marcaba fue la la vida es bella no que además sirve como como título el buenos días Prince una Davy novelas tuve la suerte o la o la si la suerte de poder ponerle el título de de una frase de mi peli preferida que la vida es bella y la verdad que es una película que a mí me me marcó en una de las pocas películas que me han marcado y que cada vez que veo pues me sigue me si llegan

Voz 2 02:48 además esa escena en la que la que el protagonista dice buenos días princesa a través de los altavoces para que le llegue a su mujer que está en la otra parte del campo de concentración que está con su niño es verdaderamente conmovedora uno no sabe si reír o llorar

Voz 3 03:05 buenos días Prince no mañana no nada no se contó con menos que ahora

Voz 5 03:32 ah no que miren

Voz 3 03:35 bueno

Voz 1 03:41 es que la película no tiene es el ingenio no de de Roberto Benigni ante toda la película lo que hace ese hombre al principio para enamorar la ella para conquistarla y luego cuando está en el en el en el campo de concentración para que su hijo no se de cuenta de lo que está pasando no todo lo que hace para que el niño esté motivado para ver si consigue el carro de combate no que era el premio final y la verdad que es una una película que te hace Rey muchísimo pero es tan dura tan tan complicada vamos se te ponen los pelos de punta y la verdad que cada vez que la veo me doy cuenta de algo nuevo y la escena de bueno de princesa es es es enternecedor

Voz 2 04:55 qué es y dices buenos días princesas solo

Voz 1 05:00 sabe de tu novela no no no que va que va yo creo que al contrario no se habla de bueno día Princesa dice habla de la película no de la vida es bella tiene que ser así es verdad que luego la la chica más jovencitas cuando por ejemplo han visto en una en un muro o en algunos días Prince ha pintado enseguida me han etiquetado mira Blue Porto su libro no no esto será pues la película Hay bueno a que conozca si alguien ha conocido la película pues gracias al libro pues fenomenal porque es una película que hay que ver pero bueno yo soy muy respetuoso con todo estoy la película está mucho muy por delante de de la novela

Voz 2 05:35 Blue vamos a escuchar juntos una canción a ver dónde te lleva

Voz 7 05:41 sí sí sí sí

Voz 8 05:55 dice

Voz 9 06:06 no Lepe llevado esta canción cada vez que me la pone pasó con muchísima vergüenza tenía que haber dicho que fue por la de David Bowie que es súper Urgell a la canción pues esta canción es antes Mato es un tema que te dice que lo ven que te queda los pantalones vaqueros que en verano no este es un tema que que bueno que fue el que el que me dio a mí a poner

Voz 10 06:26 no lo ginseng como seudónimo nunca y eso de que utilizaba en Fotolog para para escribir la novela y que pude haber dicho otra cosa pero fui muy muy honesto no

Voz 1 06:38 la primera es que me preguntaron fue por esta canción de del grupo escucha el tema que medio a mi pie a a poner me lo de blue jeans

Voz 2 06:45 que tu nombre es Francisco de Paula en casa como te llama blue

Voz 1 06:49 en casa soy Paco Paco claro soy Paco Paco Paquito no Paquito enter mil con mis amigos de la universidad sigo siendo Paquito Si bueno la verdad es que Paco Fernández sonaba poco poco comercial no día que que me puse que me puse el seudónimo quería que me conociera por por mi manera de escribir que que que que la gente hablara de pues eso de de los personajes de la forma de escribir y que nadie supiera quién era yo entonces eso por eso te el seudónimo

Voz 2 07:19 a mí una cosa que me gusta muchísimo de tu trayectoria y además me parece bastante ejemplar es que te atreviera a cambiar de carrera tú entras en derecho pero dices no no parece que no es que no me gusta hola te quiero estudiar te vas a periodismo te gustaría ser periodista deportivo y dices no parece que tampoco se me va a dar bien porque en este programa se habla de muchas veces hemos hablado tanto con expertos como con gato pardos de la importancia de cambiar de opinión de cambiar de camino que muchas veces eso tiene que ver con la inteligencia es hermano que sea capaz de de irse a otros caminos que no sean los que estaban previstos para ellos

Voz 1 07:53 yo sólo digo mucho a los lectores a los chicos jóvenes que me le no la vida luego da tantas vueltas y te va encontrando ese camino no Hare derecho porque mi familia era renunciar al mundo en Derecho Periodismo porque era mi carrera vocacional no termina escribiendo novela juvenil no es es que la vida te da tantas vueltas no

Voz 2 08:12 además está dando bueno muchísimas satisfacciones a ti y a tu editoriales como estas lectoras y lectores pero vamos a ir al principio tú estás una tarde en casa yo lo he leído así no sé si será exactamente así de fondo tienes el el internado exacto hay en un ordenador te pones a escribir y aparece nombre de Paula que era la protagonista de internado y te sale Canciones para Paula

Voz 1 08:38 fue exactamente así tres de junio del año dos mil dos mil ocho es el día que abro aquel Fotolog de un ordenadores todos todavía de Torre no gran estaba allí sentado en una habitación yo vivía en veinte metros cuadrados entonces de la habitación que estaba escuchaba perfectamente el televisor estaba puesto del internado de fondo no de buenas a primeras estoy allí tonteando con el ordenador y escucho el nombre de Paula y me viene a la mente pues eso Canciones para Paula guión capítulo oí y lo subía a Internet es verdad que hasta estado ocho editoriales te rechazaron tu primera novela si antes de esto como lo encontrar trabajo como periodista pues me atreví a animarme en una novela de misterio cuando te van rechazando las editoriales pues uno que no era lo que buscaban otros directamente me decía mira no no no es lo que queremos los principios complicado las negativas sola que luego te hace saborear todo un poco mejor y darte cuenta que hay que trabajar mucho para conseguir las cosas

Voz 2 09:36 has citado literatura juvenil escribir para adolescentes tiene un secreto el que lo descubre es muy afortunado porque va a hacer que muchísima gente luego descubrí la literatura o sea la literatura juveniles la puerta a la lectura

Voz 1 09:53 yo estoy harto de pelearme con todo el mundo para explicarle que que los que escribimos juvenil estamos creando lectores estamos fomentando lectura que esos lectores luego banal que era pues a grandes autores incluso los clásicos no que para que un chaval Se empieza a leer coja el el altura como hábito como hobby tiene que leer cosas con lo que se sienta identificado cosa que entiendan no llegan a una generación buenísima de autor juveniles en España

Voz 2 10:22 además que actúa Bordas temas que son complejos entre los jóvenes están en su día a día pienso en la anorexia pienso en la bulimia pienso en el amor pero también en el desamor pienso en las primeras veces pienso en el suicidio en que alguien se sienta excluido de su de su grupo de amigos temas candentes en la adolescencia

Voz 1 10:42 sí yo que tiene que ver con tus novelas yo tocado todo es decir lo que pasa es que los corazones y los títulos romántico sean comido todo estoy etiquetado como autor de novela juvenil romántica no entonces bueno es verdad lo que tu dices no me ha tocado los trastornos de la conducta alimentaria he hablado de bullying habla o de sida habla de homosexualidad bisexualidad de de la relación entre padre sí fijos he tocado todos los temas con mucho mimo con mucho tacto también informándome no tengo una hermana que psicóloga además pues puedes recurrir a ella no entonces son temas que está tratado dentro de los libros aparte del amor y del desamor evidentemente entre los jóvenes pues está muy presente

Voz 2 11:22 hay una cosa que me impresiona mucho es tu relación con los lectores y con las lectoras a través de las redes tú eres tan cuidadoso contesta a cada persona que te escribo intento intentas por lo menos lo lees no sé

Voz 1 11:37 Leo absolutamente todo porque ellos también te dan pistas hacer

Voz 2 11:39 la de las posibles tramas de lo que les ha gustado de lo que no yo he estado en una feria del libro contigo tienes una de las colas que todo el mundo desea tener y esperando a tener una conversación contigo un intercambio contigo eso es es muy importante para ti como autor entiendo pero también te debe de llenar como persona

Voz 1 11:59 el que yo al principio pues claro cuando empecé en el Fotolog yo escribía para para ver si era capaz de determinar una novela pero conforme va pasando los años Si vas implicando T iba viendo que lectores describen y te cuenta que tienen el mismo problema que tu personaje entonces si el libro de alguna manera les puede echar una mano para pues para sentir alivio durante unos días fenomenal pero siempre les invito o le les pido que igual que me lo han contado a mí que vayan a alguien de su entorno Lubasa

Voz 2 12:25 trilogía en trilogía estamos en la trilogía La chica invisible ha salido ya la segunda parte de esta trilogía que es el puzzle de cristal ya has dicho que esta novela ha sido un reto para ti de alguna manera que ha supuesto un esfuerzo no sé en qué sentido casi mayor que las anteriores porque lo dices

Voz 1 12:44 está el cristal el ha sido más compleja yo creo que la trama en la que la trama en la más compleja de todas eran había que recuperar lo del primer libro entonces esto es más complicado que dejarte llevar como ha hecho siempre no creo que la tercera va a ser más complica todavía y me está costando trabajo encontrar un sitio en el que volver a concentrarme en el que volver a escribir esas ocho horas al día no entonces bueno juntando de eso contra con que me va a quedar poco tiempo

Voz 11 13:10 para terminar la novela con la próxima

Voz 1 13:12 contigo te contaré cómo cómo ha ido quién

Voz 2 13:15 es la breve una persona que le tus novelas tienes a alguien que sea un primero primera lectora

Voz 1 13:19 tengo Esther que mi novia y no no le pero sí qué le voy contando es decir allá le voy contando todo lo que va lo que vas a alguien

Voz 11 13:27 no ya me va dando el visto bueno entonces a veces puede estar ocho horas escribiendo Le cuenta es muy bueno no creo que eso sea te quedas así como un poco pero dame ánimos no me digas ahora lo que es lo que está digno no a mi me gusta que sean sincero conmigo la correctora la correctora me da mucha

Voz 1 13:43 yo necesito eso no yo necesito que sean lo más lo más exigente posible con mi

Voz 2 13:49 lo oyes te gusta el que eso

Voz 1 13:51 me encanta que tenga

Voz 2 13:53 sabes que voy toda la noche gira alrededor del que eso no sabíamos si te gusta o no es siempre para nosotros una sorpresa cuando le planteamos el tema limitado así quieres que cero

Voz 1 14:03 totalmente yo creo que todos los días en en casa porque es que este le gusta más el que eso todavía que a mí todos los días hay hay que eso incluso en Madrid cuando o cuando venimos a comer reservamos en una quesería porque me encanta

Voz 2 14:16 era una que sería pero que te ha dado una chapa de AFI la verdad es que eso sí sí

Voz 1 14:20 sí es verdad es verdad que ha dado la casualidad que hemos venido a comer a Aung San encantado y además es el mismo sitio donde donde se labró su donde se originó la la chica invisible una reunión con la editorial Planeta y fíjate qué bien qué bien me ha ido la chica admisible así que le tengo mucho cariño ese sitio

Voz 2 14:38 la tirara una una que sería vienes hoy hablar a un programa que gira alrededor del que es la casualidad de la vida que es el destino Blue Jeans quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida