¿Ustedes pueden permitírselo? España, no

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos ayer me vino a la memoria una vieja campaña publicitaria promovida por el Estado para reducir la velocidad al volante cuando nos llegó el impacto de la crisis petrolífera de mil novecientos setenta y tres no sé si fue en las postrimerías del franquismo en los primerísimos tiempos de la democracia decía así Torre Aunque usted pueda pagarlo España no puede lo recordé al oír algunos de nuestros líderes políticos hablar de retrasar la investidura a mediados de septiembre dentro de dos meses y medio dando por perdida la posibilidad de resolver jeroglífico antes de fin de julio ya sabemos que agosto no existe pues bien puede que ese retraso le resulte asumible a la actividad política cuya tarea se cocina a fuego lento pero no lo es para el resto de la sociedad esta sociedad siga adelante porque tiene vitalidad y aguanta como nadie pero hay un sinnúmero de decisiones empresariales y personales públicas y privadas que están detenidas suspendidas o pospuestas en este tiempo político de espera sin olvidar la carga que arrastramos pues llevamos varios años viviendo entre provisionalidad es e incertidumbres políticas este es un país que ha estabilizado la inestabilidad pero a un coste muy alto no no se puede esperar hasta otoño sería una falta de respeto a la ciudadanía ya además sería una imprudencia se imaginan ustedes que cuando se hiciera pública la sentencia del SES España estuviera sin gobierno o estuviera en plena campaña de unas nuevas elecciones post data las exigencias de Vox en la Comunidad de Madrid obligan al PP y a Ciudadanos a desnudarse por completo hasta los calcetines va a ser muy interesante ver cómo escapar Rivera de este cepo