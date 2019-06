Pablo Wang: “Los móviles Huawei se podrán seguir actualizando sí o sí”

si recibimos esta mañana a las nueve y ocho ocho y ocho en Canarias en los estudios de la SER a Pablo One muy buenos días es director general de juego y en España y antes de empezar la entrevista Isabel vamos a situar a nuestros oyentes

no absolutamente nada yo creo que te este principio nosotros hemos anunciado todos los teléfonos que eh se han comercializado en este mercado no va a tener ningún problema para hacer idénticos como hace un mes dos dos meses y todos teléfonos en Gavà Tejera funcionar todas aplicaciones también va a seguir funcionando para poder actualizar sin ningún tipo de problema el parche de seguridad a también incluso hace poco hay mucha gente pregunta a la siguiente versión de gente que que hacéis que en acabamos de publicar confiamos mucho en que han muy poco tiempo te vamos a poder cuando llega la hora el tiempo según el calendario de de Hugo vamos a poder actualizar muchos más

los que ya ha comercializado en este mercado se va a actualizar si os y eso quién lo garantiza Google o juego y eso yo creo que te momento si yo soy de juega hoy garantizo Huawei pero yo creo que el Cuco ni tampoco a ningún sino en ningún momento ha anunciado que los teléfonos de joven no para poder actualizar sino todo a encontrado en su Twitter oficial ha publicado que lo que he dicho yo recientemente Hawes

mira que me preguntan los oyentes y la tienda de aplicaciones Google Play You Tube todo eso va a seguir accesible en todo

los terminales sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de forma Facebook dijo que sus aplicaciones no irían pre instaladas de serie

Voz 3

04:07

no se podrán descargar e instalar después seis ningún problema además lo que no se puede instalar refiere los modelos nuevos en el futuro no los de ahora ni los stock cuánto daño les ha hecho