Ignacio Aguado: "No vamos a firmar un acuerdo con Vox porque no es lo que le dijimos a nuestros votantes"

Voz 1 00:00 Ignacio Aguado buenos días qué tal buenos días candidato de C's a la Presidencia de la Comunidad de Madrid gracias por estar en la SER y ahora quiere hacer porque usted dice no vamos a aceptar de ninguna manera la agenda de de medidas que propone Vox que pasaron a quién va a gobernar la Comunidad de Madrid

Voz 0771 00:19 bueno nosotros lo dijimos en campaña y lo mantenemos queremos llegar a un acuerdo al menos intentarlo con el Partido Popular en la comunidad de Madrid creo que a día de hoy es el partido con el que podemos llegar a entendernos para formar un gobierno de centro liberal y reformista en esta región si Il vamos a trabajar mañana tarde y noche para para tratar de lograrlo sería cincuenta y seis escaños los que sumarían los ciudadanos y creo que es una mayoría suficiente para que al menos se ponga en marcha la legislatura para que haya gobierno luego durante la legislatura pues perdemos son que votos

Voz 1 00:49 se pone en marcha la legislatura bueno los pagos político

Voz 0771 00:52 dos nosotros lo que a lo que aspiramos es a presentar un programa de gobierno tanto de reformas concretas como de estructura de gobierno de responsabilidades y una vez que lo tengamos firmado PP y Ciudadanos presentarse al resto de formaciones políticas explicarles por qué pensamos que es el mejor proyecto y un programa para la Comunidad de Madrid después que cada grupo político elija y haga lo que quiera que quieren votar en contra ahí quieren bloquear ese gobierno y mandarlas a nuevas elecciones pues están en su derecho espero que no porque creo que lo importante es que arranque la legislatura que haya un Gobierno centrado y a partir de ahí durante la legislatura pues intentaremos llegar a acuerdos con todas las formaciones políticas como lo hemos hecho por cierto en la pasada legislatura

Voz 1 01:31 está pidiendo la abstención del PSOE o de Más Madrid

Voz 0771 01:35 sería fantástico si el señor Gabilondo se abstuviera y por supuesto si Mas Madrid abstuviera también eso sería una buena señal que mostraría responsabilidad por su parte y sobre todo permitiría que echará a andar la legislatura hay que los madrileños vieran que hay un Gobierno en la Comunidad de Madrid que se preocupa por sus problemas celos

Voz 1 01:51 a ustedes eso mismo a Pedro Sánchez la abstención para que echan de la legislatura

Voz 0771 01:58 no yo creo que son dos cosas que no tienen nada que ver fundamentalmente porque en el Gobierno de España Sánchez ya elegido socio el señor Sánchez ya ha decidido que su socio preferente sea Podemos

Voz 1 02:08 yo estoy siempre que ustedes el PP sino

Voz 0771 02:11 por eso vamos a formar un gobierno con el PP pero el Gobierno de España nos encontramos con que Sánchez ya tienen un socio preferente y que cada vez que puede pacta no solamente con Podemos sino también con los nacionalistas nosotros cuando fuimos a las elecciones lo dijimos muy claro creo que fuimos el partido más claro de todos dijimos que nosotros no íbamos a investir a Sánchez era nuestra palabra adiós a nuestros votantes gracias seguramente a eso hay otras razones tuvimos cuatro coma dos millones de españoles que nos votaron vamos a ser fieles a la palabra dada y nosotros vamos a estar en la oposición y así se lo trasladamos a Su Majestad el Rey haciendo una oposición firme porque no nos gusta el modelo económico de Sánchez porque no nos gusta el modelo de privilegios de Sánchez ni tampoco sus planteamientos en materia Política Territorial por eso estaremos en la oposición explicando a los españoles porque hay una alternativa diferente y mejor desde nuestro punto de vista Sanz

Voz 1 02:57 volveremos por Ciudadanos a a nivel nacional y regresamos a Madrid es el PP el socio que puede garantizar un gobierno de progreso en la Comunidad de Madrid lleva veinticinco años gobernando tiene en los tribunales buena parte de esos veinticinco años la púnica la Gürtel la Ciudad de la Justicia que garantías de regeneración y de progreso le ofrece a Ciudadanos un gobierno con el PP

Voz 0771 03:19 bueno las garantías de regeneración no las aportan ni el PP ni el PSOE sino el hecho de que ciudadanos entre los gobiernos aquellos que piensan que por mandar al PSOE de la oposición en lugar comandar al PP en otro imponer a al uno eso suponer regeneración creo que se equivocan la regeneración viene cuando ciudadanos aprieta cuando ciudadanos exige cuando entran no movernos y lo hemos demostrado en esta legislatura pasada desde fuera del Gobierno y quiero seguir demostrándolo desde dentro del Gobierno pero no la generación no viene porque ahora en la Comunidad de Madrid pongamos a Partido Socialista no si ya sabemos lo que hace el Partido Socialista desde luego avanzar avanzar no avanzamos ahí tenemos el caso de los ERE ahí tenemos los treinta y siete años de gobierno en Andalucía con las tasas de paro juvenil más altas de toda Europa por lo tanto la regeneración desde mi punto de vista viene Si Ciudadanos entra en el Gobierno y Ciudadanos tiene capacidad para influir para gobernar o gobernar

Voz 1 04:08 osea que su apuesta claramente sigue siendo intentar una alianza y un pacto de gobierno con el Partido Popular mantiene el veto Ángel Gabilondo al PSOE

Voz 0771 04:18 nosotros no nunca hemos hablado de vetos lo que sí que hemos hablado es de opciones y prioridades nuestra prioridad a día de hoy con el máximo respeto a todas las formaciones políticas es tratar de formar un gobierno con el Partido Popular en la comunidad de María

Voz 1 04:29 pero nos ponemos en el escenario de que ni PSOE ni más Madrid se tienen ustedes dos uno suman Vox sigue presentando su agenda de extrema derecha que es la que presentó ayer qué pasa entonces

Voz 0771 04:42 bueno ya lo lo dijimos y lo repito nosotros no vamos a firmar un acuerdo con Vox porque no fue lo que le dijimos a nuestros votantes fundamentalmente porque creemos que para que la Comunidad de Madrid avance tiene que tener un gobierno de centro liberal donde donde no nos podamos permitir retroceder yo no quiero retroceder en la Comunidad de Madrid en determinados derechos que sean he estado con el sufrimiento con el esfuerzo de miles de millones de personas que no estoy dispuesto a renunciar me refiero a los derechos relacionados con la mujer en la lucha contra la violencia machista los derechos de colectivos de minorías de inmigrantes el colectivo LGTB por lo tanto no pasa por mi planteamiento ningún tipo de cesión al respecto por lo tanto en este caso Vox tendrá que decidir llegado el día de las elecciones que hace si permite que se pone en marcha ponga en marcha el Gobierno que le vamos a proponer de Ciudadanos y el PP o chinos manda nuevas elecciones pero esa decisión le corresponde tomarla a Vox son sus dirigentes los que tendrá que decir

Voz 1 05:36 a retirar los carteles contra la violencia de género la semana en que supera vamos mil muertas mil asesinadas no le parece empezar a hacerle concesiones a a la extrema derecha

Voz 0771 05:47 bueno a mí no me gusta que dimos ningún paso ni ninguna señal

Voz 1 05:51 de de de caer

Voz 0771 05:53 en la batalla contra la violencia machista

Voz 1 05:55 se retiraron los carteles si yo lo que digo

Voz 0771 05:58 conozco del Ayuntamiento varices que al menos en las áreas de gobierno de Ciudadanos está presente no se retiraron no se van a retirar también le digo una cosa creo que hay que poner el foco en el fondo no en la forma las formas también pero el fondo es lo más importante no es intentar concienciar sensibilizar acerca de una realidad que está llevándose por delante la vida de centenares de mujeres ya van mil mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas demostrando que apostamos por hacer no sólo por decir en Andalucía es un buen ejemplo y me viene a la cabeza tu último presupuesto donde hemos presupuestado más de lo que el Gobierno de Susana Díaz ejecutó en toda la legislatura en estos últimos presupuestos en Andalucía se han presupuestado cinco veces más de lo ejecutado por Susana Díaz en dos mil dieciséis por lo tanto más allá de hablar y de de las pancartas que es también que lo que lo que hay que hacer es preocuparse y ocuparse de la violencia machista intentar entre todos erradicarla dentro de un pacto de Estado del que por cierto Podemos se abstuvo

Voz 1 06:58 yo me pongo en la piel de cualquier ciudadano madrileño que esté escuchan esta entrevista dice preste señor habla estuviera en una mayoría que salvo que Vox les vote no la tienen esa parece que es que ustedes el PP pueden efectivamente gobernar sin contar con Vox no es posible no es posible ninguna manera porque no tiene mayoría Sí Se Puede Si Bob se abstiene o a favor se puede hacer claro que sí Vox tiene que tomar una decisión gratis

Voz 0771 07:24 bueno gratis no sé si es gratis gratis ellos decidirán si quieren repetir elecciones tiene esa capacidad tiene esa llave os quieren permitir que el Gobierno se ponga en marcha también le digo una cosa nosotros en en Ciudadanos en la legislatura pasada permitimos que se pusiera en marcha el Gobierno sin pedir un sillón sin pedir un solo espacio en el Gobierno regional permitimos que el Gobierno se pusiera en marcha por responsabilidad sabiendo que íbamos a estar en la oposición y fuimos duros en la oposición Vox podrá ser duro en la oposición se quiere igual que lo será Gabilondo igual que los era Íñigo Errejón pero me parecería una irresponsabilidad impedir que se ponga en marcha el Gobierno

Voz 1 07:56 yo usted sigue sin parecerle esa situación simétrica a la del Gobierno

Voz 0771 07:59 España no es que el señor Sánchez tiene los votos y tiene la posibilidad de formar un gobierno con sus socios preferentes y su querencia ya la conocemos siempre que puede no suman hombre suba con Esquerra Republicana que son muy amigos de Sánchez con el PNV con Podemos calor que suma con Bildu que ya está haciendo guiños

Voz 1 08:17 suman Esther Palomera cuando quieras

Voz 0591 08:22 yo estoy cerca de Zika regeneración viene siempre manos de Ciudadanos

Voz 0771 08:26 no sé si siempre pero yo creo que es un elemento decisivo para haya

Voz 0591 08:29 es lo que lo que le he escuchado pero sin embargo ustedes gobernaron apoyaron el Gobierno de el partido socialista en Andalucía hasta hace cuatro días es decir hasta diciembre y ahora sostienen un disco

Voz 1 08:42 cursó totalmente contrario es decir que

Voz 0591 08:44 no no facilitaron aquella regeneración que decían prometer pero quería asaltar un poco a la arena nacional después de que usted me respondo es la decisión final en las negociaciones a la Comunidad de Madrid la va a tener usted o la dirección nacional de Ciudadanos en tanto en cuanto a algunos de sus compañeros en diferentes territorios se lamenta en aquellos tenían una posición Illes ha doblado el pulso la a Dirección Nacional in me gustaría conocer su opinión sobre lo que está pasando internamente ciudadanos después de la dimisión de Toni Roldán las voces críticas que hemos escuchado de algunos de los padres fundadores de esa de ese partido usted ve en el corto plazo Un ciudadanos que no esté liderado por Albert Rivera

Voz 1 09:25 son varios pregunto así que vamos vamos vamos por orden le preguntaba en primer lugar las negociaciones que levantó a tomar la decisión

Voz 0771 09:33 tomaremos de forma consensuada y coordinada como siempre hemos dicho Ciudadanos C's es un proyecto de país no es una suma de de reinos de taifas con otros partidos políticos donde cada uno dice lo que le da la gana igual si contra las decisiones del partido a nivel nacional en Ciudadanos no Ciudadanos decimos lo mismo en Rentería en Vic en Madrid y en Valencia cualquier decisión que se tome ella además de esta envergadura no estamos hablando de cualquier cosa estamos hablando de un gobierno autonómico tan importante como de la Comunidad de Madrid la tomaremos de forma coordinada con la Ejecutiva nacional como siempre

Voz 1 10:04 ocho para dar paso a la siguiente pregunta de Esther Palomera vamos a escuchar lo que dijo Toni Roldán al anunciar que lo dejaba todo incluido el escaño de ciudad

Voz 2 10:14 Nos no me voy porque yo haya cambiado sino porque Ciudadanos ha cambiado este no es el contrato que yo firmé los costes para España de la estrategia elegida por ciudadanos son demasiado altos

Voz 1 10:25 y además decía esto cómo vamos a superarlo

Voz 2 10:27 dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos a convertir a combatir si nos convertimos en azules como vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración si vamos a para gobiernos que llevan más de veinte años en el poder como vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de confrontar Nos a la extrema derecha que está en las antípodas de todo lo que pensamos

Voz 1 10:46 recuerda la pregunta dado para una retahíla

Voz 0591 10:48 se pregunta el discurso de Toni Roldán no usted son más azules que rojos no le preguntaba una valoración sobre esta crisis que está viviendo el ciudadanos que es muy evidente si usted considera que Ciudadanos es viable en el corto plazo no siendo Albert Rivera el líder de eso

Voz 0771 11:05 bueno crisis crisis para crisis la de Podemos es una crisis ya pero le pregunta

Voz 0591 11:10 la de Ciudadanos Podemos cuando están aquí ellos les pregunta

Voz 0771 11:12 con el contexto pero contextualizar crisis crisis la de Podemos o la del PP que es apeado el mayor batacazo de su historia no en escaños esto crisis Ciudadanos no creo que sea es que hay una persona a la que yo por cierto admiro hoy estoy profundamente agradecido por todo lo que ha hecho estos últimos cuatro años que es Toni Roldán ha decidido cambiar de postura y entender que lo que votó a favor hace dos meses en un Comité Ejecutivo Nacional que era no investir a Sánchez ahora no le encajaba y es legítimo cambiar de postura pero Ciudadanos no cambia de postura y la Ejecutiva no ha cambiado de postura lo dijimos hace dos meses y lo mantenemos quienes cambian de postura y quiénes además proponen traicionar la palabra dada a los votantes que fue precisamente la de no hacer presidente a Pedro Sánchez tendrá que explicar el por qué cambian de opinión dos meses después

Voz 1 11:58 esta Roldán porque es probablemente la figura interna más significativa pero no es un tema de Roldán en Roldán Nart Vázquez Valls sea Francesc de Carreras intelectuales que estaban en en el origen independientes gente que estaba en la propia estructura no le parece una crisis lo que está viviendo Ciudadanos

Voz 0771 12:16 no me parece legítimo primero que haya debate en la gimnasio

Voz 1 12:19 legítimo no yo no di no le pregunto eso le pregunto si no es una crisis

Voz 0771 12:22 no no me parece una crisis me parece que ha habido en este caso en concreto cuatro personas de XXXV que forman la ejecutiva nacional del partido que han decidido cambiar de opinión y que no les gusta lo que prometimos en campaña campaña fuimos claros dijimos no haremos con nuestros votos presidente a Sánchez con esa promesa hemos conseguido la confianza de cuatro coma dos millones de españoles que no vamos a traicionar a personas que ahora digan pues mira si hay que cambiar de opinión y donde dije digo digo Diego y ahora sí que vamos a pedir a Sánchez están en su derecho son cuatro cuatro literal en el Comité Nacional compañeros de partido por el que tengo un profundo respeto pero no son mayoría en ciudadano la estrategia está marcada la decisión está tomada íbamos a ir hasta el final por respeto a nuestros votantes porque creemos que el proyecto de Sánchez es malo objetivamente para España

Voz 1 13:12 Nos queda un minuto minuto y poquísimo Luis Alegre

Voz 3 13:14 bueno pues como tengo muy poquito sólo hacer una matización usted dice que tiene cincuenta y seis diputados con PP y Ciudadanos pero SOE Imax Madrid solo sin Podemos son cincuenta y siete es decir no es verdad que va la abstención de Vox es o el voto a favor de Vox o no nada eso lo has tener ese Gabilondo si quiere que se quiere Gabilondo puedes tener toda la responsabilidad en principio ustedes a decía ahora apelaron a la responsabilidad para facilitar el anterior gobierno del PP teniendo cuatro años al gobierno de la Púnica Gurtel de la Lezo ahora el que ha ganado las elecciones en principio por responsabilidad el que las ha perdido quién tendría que abstenerse si de verdad no me pregunta es que no perdón está haciendo una reflexión bueno pues respeto su reflexión no no considera que apelando a la misma responsabilidad que señalaba antes es ahora el que ha perdido las elecciones el que no puede formar una mayoría de gobierno sin el apoyo de Vox el voto a favor de Vox no es apelando a la misma a la misma responsabilidad el que debería abstenerse

Voz 0771 14:12 sí yo yo repito lo mismo si nosotros vamos a trabajar con el PP codo con codo para formar un programa de gobierno atractivo que hable del juicio de la Gürtel la Lezo al que llevan sosteniendo cuatro años Hinault se ha reducido

Voz 1 14:24 por qué ese último siglo vamos Francisco Aguado pepinillos vamos a hacer

Voz 0771 14:28 esponsales de entrar en un gobierno donaciones decida que tiene que hacer que Vox quiere permitir permitirle segoviano fantástico que tiene bloquearlo mandarnos elecciones es su decisión tendrá que explicárselo