Laura Freixas: “Yo no quería ser madre, quería ser padre”

Voz 1727 00:00 Laura Freixas es escritora siempre quiso serlo en su página web recuerda que conservo una foto de cuando tenía seis años disfrazada de enfermera de aquello que nos dispensaban siempre a las chicas Albi algo o alguien a quién cuidar eso sí pero ella parece que no tenía en la cabeza precisamente la salud estaba escribiendo ya acuerda además de que estaba escribiendo un cuento sobre el sol Laura buenos días hola buenos días Pepa bienvenida gracias a Hoy por hoy pero ella Laura Freixas no sólo ha escrito novelas muchas también escrito ensayos juega un papel muy importante a la hora de divulgar la literatura escrita por mujeres mujeres en España y en el resto del mundo siempre lo digo es una excelente profesora además de literatura escrita por mujeres es presidenta de honor de clásicas y modernas una asociación que trabaja justamente por la igualdad de género en el mundo de la cultura pero si viene hoy viene a este programa porque publica a mí no me iba a pasar un libro que es una autobiografía con perspectiva de género pero que es sobre todo un ejercicio muy valiente muy valiente lo publica por cierto Ediciones B cuando empecé a leerlo pensé pero que valientes Laura es muy difícil contar la propia biografía con una mirada tan íntima tan crítica con una misma con los demás

Voz 1 01:22 sí yo he intentado ser justa

Voz 2 01:26 sobre todo será autocrítica porque hay una cosa de la que creo que no se habla lo bastante que es como las mujeres contribuimos a esta situación nuestra de de discriminación no todas las trampas en las que

Voz 1 01:36 ya hemos de facilidad de pereza de cobardía

Voz 2 01:40 me he acordado mucho de esa frase de Sartre de que somos víctimas y cómplices a la vez lo he querido mostrar contando cosas muy íntimas que además me avergüenzan pero que creo que tengo que reconocer

Voz 1727 01:51 a ti no te iba a pasar porque las universitaria feminista leída bajada pero acaba este convertida lo que en lo que describe como una Maruja de lujo lo dices tú no lo digo yo por qué te pasó a ti sino te iba a pasar sino reunía las condiciones por vía no

Voz 2 02:08 Nos pasa todas porque somos muy ingenuas porque creemos que el patriarcado está superado o a nosotros no nos afecta porque somos muy lúcida es muy conscientes y además muy lista Si eso no nos va a pasar pero es que la sociedad está llena de trampas para las mujeres muchas de ellas trampas seductoras trampas de facilidades para que trabajas tanto si tu marido gana por ejemplo esto yo me lo voy a decir muchas veces y al final dices oye pues a lo mejor es verdad el para qué voy a llevar una vida ajetreada Mishima intentando demostrar no sé qué ser esto lo otro y además madre y además y exitosa bueno mira me voy a quedar un poco en casa no y luego sólo más tarde te das cuenta como decía el otro día el roto en un chiste que esa relación sentimental ocultaba una relación laboral y que no has defendido otros intereses porque te habías creído el cuento de hadas si en el

Voz 1727 02:58 no queda claro como la madre de todas las autonomías sigue siendo la economía pues si no porque el dinero te lo reprocha tu marido tu amante y hay una escena que yo sé que te duele porque ese delicada con tus padres un verano que te ofrecen cincuenta mil pesetas para que no vaya

Voz 2 03:16 a trabajar exacto para ir me quedo haciendo familiares

Voz 1727 03:19 qué te quiere descuidando claro

Voz 2 03:21 ese es el mensaje de la sociedad es que esta escena me parece fundamental por eso está muy al principio del libro y parece que no tenga que ver que el libro sobre todo mi matrimonio y mi maternidad pero es que es el el mensaje es una forma casi naïf de expresar ese mensaje de la sociedad para las mujeres que es tu papel Easy aquello por lo que te recompensa haremos es cuidar de las relaciones personales hacer familia dejar de lado tu carrera para poner en primer lugar la convivencia a mi hermano nunca le habrían ofrecido eso

Voz 1727 03:53 y aceptase eso es lo eso es lo que

Voz 2 03:55 la gente me dices todo el mundo me dice lo mismo con este libro me dice cosas me dicen es muy valiente está maravillosamente escritos con los que se repiten cuando me dice lo de es muy valiente a mí me da como un poco de miedo se abre metido la pata he dicho más de lo que creía habría sido una imprudente a mí lo que más me ha costado confesar es verdad que cuento cosas muy íntimas pero lo que más me ha costado confesar es que acepte las cincuenta mil pesetas porque me parece tan cobarde y me parece tan como que luego me merezco todo lo que me pasó que por qué acepté esa solución de facilidades para qué voy a andar trabajando un mes de agosto en Barcelona con lo pesado que es y además me pagan me van a pagar mal y tal cuando puedo estar en una maravillosa casa de vacaciones haciendo compañía a mis padres sin trabajar y me pagan lo mismo ya eh

Voz 1727 04:41 no vamos a desvelar mucho más del libro porque el libro hay que leerlo eh hay que leerlo y disfrutarlo como literatura y como autobiografía como perspectiva de género como todo no que tiene reúne todos los ingredientes pero no es la primera vez que yo te oigo decir a ti qué qué mal está contada la maternidad en la historia de la literatura que central no hay acontecimiento más central en la historia de la humanidad que la maternidad supuesto en ningún otro acontecimiento más central que poco se ha contado bueno Navas no

Voz 2 05:11 donada yo yo explico luego lo esto lo elaborado es leído escrito sobre ello pero aquí cuento mi propio descubrimiento yo que siempre me había guiado en todas mis experiencias por lo que leía o sea que yo había leído muchísimas novelas que pasaban en París antes de ir a París entonces puede comparar y sabía lo que me esperaba ISM decepcionó o no etc etc pero tenía una idea cuando me quedé embarazada yo miraba el futuro el el embarazo el parto el cuidar a un bebé lo buscaba reflejar la literatura no había absolutamente nada y eso me dejó boquiabierta y fue el principio de de esta comprensión mía de sea de de todo un proceso por el cual yo voy comprendiendo que las mujeres estamos excluidas de la literatura sobretodo en las experiencias femeninas están excluido y además desvalorizó yo creo que las escritoras podrían escribir sobre maternidad no lo hacen porque se considera una cosa tan poco interesante no tampoco cultural que parece que que si lo haces te condena te rebaja de rebaja el nivel de las revistas del corazón de los libros de autoayuda yo he intentado escribir sobre eso es uno de los temas fundamentales

Voz 1727 06:21 libro Argelia al Esther Palomera Luis Alegre cuando queráis lo dio la palabra primero a Argelia que está fuera de esta mesa está en Barcelona

Voz 3 06:29 sí bueno o en Qatar saludarte Laura como le he dicho antes yo tengo el libro en casa en ese montón cito de los que me voy a llevar bajo el libro bajo el brazo en cuanto pueda no lo leído pero he tenido ocasión de comentar alguna vez con la hora estás tensiones no yo creo que yo soy una generación no o vengo unos años más tarde digamos y aunque a mí en mi familia nadie nunca me ha ofrecido dinero no para quedarme en casa más bien al contrario era bueno chica ver cuando te vas ya pero sí que es cierto que en el en el en el momento en que tienes pareja que tienes hijos etcétera los roles de género no aparecen te hayas planteado no si ha encajado no eh ahí están y es muy duro cuando te das cuenta de que no que efectivamente que el gran peso en la Familia lo estás llevando tú que está renunciando a tu tiempo etcétera no por tanto yo creo que es de agradecer este tipo este tipo de libros que yo creo que hay muchas mujeres ya de una de en en la madurez y no me refiero a viejas muy muy jóvenes sino que ya está en un punto madurez que os atrevéis precisamente a romper no con con esa barrera como tú decías por ejemplo contar cosas tan importantes y absolutamente desconocidas para muchas para muchas mujeres por ejemplo de de mi generación como es la maternidad no que sigue siendo pintado como de color de rosa estupendo maravilloso que siempre tienes que sonreír y no te puedes quejar de nada en la maternidad es muy bonita pero también puede ser eh un un auténtico horror no ya me me gustaría saber Laura sitúa ahora crees que has podido romper no con todos esos roles o crees que es un camino que tendremos que ir construyendo o de construyendo durante todavía mucho

Voz 2 08:14 bueno me gustaría ser más optimista pero creo que aunque estamos avanzando sobretodo en conciencia de esta situación nos queda muchísimo por de construir porque es que el patriarcado está en todas partes y además se reinventa constantemente yo soy de una generación que creció bajo el franquismo con unas leyes absolutamente ofensivo las para las mujeres de una discriminación flagrante luchamos contra eso conseguimos cambiarlo Constitución del setenta y ocho leyes de divorcio aborto hoy igualdad etcétera etcétera y ahora resulta que estamos en lo que las expertas llaman el patriarcado del consentimiento que es que te convencen que las cosas las haces porque quieres a mí nadie me obligó a punta de pistola a renunciar a mi carrera profesional a ocuparme en prioridad de la casa hay de los hijos pero por ejemplo una cosa que descubrí que cuento en el libro yo digo yo quería tener hijos pero yo no quería ser madre quería ser padre osea yo quería

Voz 4 09:10 bueno buenísimo

Voz 2 09:15 es que no te das cuenta de que te has metido se están vendiendo todo el paquete en el que tener hijos significa además ocupante de la Casa Usher abnegada ser tú la que te ocupas de las fiebres y las conjuntivitis yo no quería esto yo quería hacer como mi padre que llegaba a casa con los niños bañados censados en la cama les daba un besito y tranquilo

Voz 0591 09:33 no Esther Palomera está muy bien está muy bien esto y además algunas mujeres que en alguna ocasión hemos pensado en voz alta sobre si como hubiera sido una vida sin hijo bueno pues se penaliza no por por pensar esto en voz alta no yo alguna vez me lo he planteado como hubiera sido Mi vida sin hijos tenemos derecho a pensar esto también esto no quiere decir que reniegue hemos de nuestra maternidad lo que no queramos a nuestros hijos lo has dicho el el patriarcado se reinventa permanentemente yo creo que relatos como el tuyo hacen mucho más por el feminismo y por la igualdad que algunas de las políticas feministas que se han aplicado en los últimos tiempos tú crees que el feminismo necesita también reinventarse de alguna forma

Voz 2 10:19 por supuesto a medida que el patriarcado se reinventa y por ejemplo ahora es más de seducción y de convencer te de tulipán

Voz 1 10:26 Artà hay etc

Voz 2 10:28 el feminismo también tiene que plantearse cuestiones nuevas pues como la prostitución la gestación subrogada que no estaban en la agenda o sea que ser feminista además como el patriarcado está absolutamente en todo y no nos damos cuenta eh

Voz 5 10:43 plica estar constantemente pensando

Voz 2 10:46 por ejemplo en cómo tenemos que revisar la ficción yo me da cuenta que yo tenía ideas feministas pero los relatos que ya había recibido desde los cuentos de hadas hasta la novela hasta las novelas la foto enfermera exacto al disfraz mira que me regalaron todo mi imaginario estaba colonizado por el patriarcado un minuto Luis bueno yo qué

Voz 6 11:07 ya fundamentalmente de las la la enhorabuena por el libro y en realidad es las gracias porque porque yo creo que es un libro que nos puede ayudar a todos a entender el verdadero problema

Voz 5 11:15 patriarcado que señala que dice está en todas partes está en todas partes porque yo creo efectivamente que sí se percibe como algo o como algo externo no se logra entender es algo que nos constituye unos constituye en gran medida por qué desde que nacemos y nuestros padres celebran es niños niño o es niña es niña ya se dispara todo un sistema de expectativas respecto respecto a nosotros que nos encauza por decirlo así el el conjunto nuestra vida yo creo que que en esta dirección de de entender el carácter constitutivo del patriarcado se ha avanzado bastante pero quería preguntarle cree que estamos en riesgo de retroceso en la situación en la que nos encontramos ahora mismo

Voz 1 11:49 creo que no entre otras cosas porque esta reacción machista

Voz 2 11:55 digamos crear sus propios anticuerpos es lo que no nos va a pasar es lo que pasó los años noventa que nos creíamos que estaba todo conseguido que nada estaba en peligro y que el feminismo estaba pasado de moda ahí era innecesario osea lo lo bueno de esta reacción patriarcal que que ven sí por supuesto