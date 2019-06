Voz 1

00:00

primeramente a través del contable el día veintiuno que nosotros incorporamos nos dice que eh en principio no había ninguna persona responsable para coger nuestro a solicitud de reincorporación que no fuésemos en unos días hasta que se nos avisase al día siguiente volvimos a trabajar porque teníamos tareas pendientes ya es por la tarde cuando se nos llama y nos dicen que no vayamos que es más que habían dado una indicación a los ujieres para que no nos permitiesen la entrada esto fue todo a raíz de que por la mañana presentamos un burofax en el en Correos del Congreso y no les gustó nada estación lo único que pedimos es la reincorporación al trabajo en nuestro puesto respetando Nos todo la antigüedad y nuestra categoría todo lo que teníamos es que desconocemos la situación real en la que se nos quiere poner no se nos ha comunicado nada Únicamente hemos visto que pidieron un informe a la Cámara sobre una serie de valoraciones que la Cámara dado como negativas no se nos ha dado respuesta después entonces no sabemos lo que realmente querrían hacer con nosotras sí yo lo que creo que están buscando es eh pues un una pequeña reestructuración de personal han sacado menos escaños tienen menos presupuesto y los que estábamos fuera con excedencia pues se han inclinado por no aceptar nos y ya está yo he estado trabajando con Don Francisco Álvarez Cascos eh primeramente era secretario general del grupo parlamentario popular y después pasó a ser secretario general del Partido Popular después con Javier Arenas Enrique Fernández Miranda María Salom Arturo García Tizón Mercedes Fernández González toda una serie de personas que han estado en dirección portavoces adjuntos coordinadores ahora con Rafael Catalá Xaki trabajado con tres ex ministros y en el caso de mi compañera ha trabajado entre otros con dos presidentes de la Cámara Doña Luisa Fernanda Rudi Iron Jesús Posada introduce estos nombres que bueno algunos competitiva quién pues concretamente eh don Arturo García Tizón mucho ido Francisco Álvarez Cascos también otras reformas empleados lo que las personas en privado que no quieren que aparezca su nombre