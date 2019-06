Claudia: empezar la vida laboral en París

Voz 1491 00:00 son las cinco diecinueve las cuatro y diecinueve en Canarias

Voz 0911 00:24 hola me llamo Claudia soy de Madrid y estoy actualmente viviendo en París e todo empezó porque hace un par de años fui a Corea un año intercambio con la universidad y bueno pues cuando me tocó volver y estuve un año de España hizo durante ese año tenía claro que quería hacer un master fuera entonces encontré uno en Burdeos que me cuadraba con lo que quería al sur de Francia y entonces pues me vine para acá

Voz 1491 01:07 nuestra protagonista de vayas donde vayas con Claudia que estaba destinada pasar puestas dicción lo acabamos de escuchar en cuanto volvió de Corea se dio cuenta de que quería marcharse otra vez al extranjero sea el perfil perfecto para vayas donde vayas Mainar García buenos días buenos días

Voz 1571 01:22 pero es que acabamos de empezar ya hemos nombrado París Corea Burdeos pero esto que

Voz 3 01:28 pues efectivamente es tibio con Francia empiezan Burdeos pero nos habla ya desde París en la capital francesa ciudad del amor por excelencia íbamos quién no querría vivir allí no Montmartre la torre Eiffel un poco más de dos millones de habitantes tiene la ciudad está situada al norte del país para los oyentes que no lo sepan y os preguntáis cómo llegó allí una madrileña no

Voz 0911 01:50 así el master un tienes seis meses se de de prácticas entonces mi intención era hacerlas en Francia porque se puede hacer en cualquier parte de Europa pero yo quería quedarme en Francia por el tema El francés y que bueno lo veía o una buena oportunidad y entonces encontrado prácticas en París es verdad que al ser más internacional de es más fácil encontrar aquí y hay muchos más puestos llevo un mes y medio en París es bueno pues la vida la verdad que me gusta mucho es muy movida en el sentido de que no paras de hacer cosas el trabajo es intenso pero bueno lo estoy disfrutando mucho y también he conocido mucha gente súper interesante en el

Voz 3 02:41 bueno veis que lo de parar no parar es literal no porque están dando está caminando por la calle mientras habla conmigo

Voz 1491 02:48 vamos escuchando esas obras realmente nos estamos trasladando a la vida en en París efectivamente parte de Burdeos y ahora en París en la capital haciendo estas prácticas vale eh a quién no le gustaría vivir una temporada en París hasta esto está claro todos lo hemos soñado pero no nos ha contado Claudia

Voz 3 03:05 de que son las francesas que se dedica pues son unas prácticas en digital manufacturero Claudia es ingeniera industrial su labor está en esta empresa que es de trenes en innovación para los procesos de producción

Voz 1491 03:18 estamos en ese decir pero no lo sé explicar bueno más o menos se nos ha quedado un poco claro estamos en en París por si alguien se acaba incorporar a este vayas donde vayas lo que no sabemos todavía es que dice Claudia sobre los parisino

Voz 1571 03:31 es decir porque hablamos mucho de romanticismo de qué guay París pero luego tienes que llegar tuvo una ciudad integrar te ella qué tal está

Voz 3 03:38 pues yo creo que se siente bastante integrada

Voz 0911 03:40 y después se estoy compartiendo piso con una chica francesa de Lille aquí bueno pues he conocido parte sus amigos y luego ellos tenía amigos franceses en Corea entonces también hago bastantes planes con ellos he luego también de una amiga en común otros grupito de gente

Voz 5 04:08 en fin que planea

Voz 0911 04:11 ese eso de sobra y luego París es una ciudad que pues la gente le gusta mucho venir a visitar Illa sólo llevo un mes y medio aquí Illa he tenido pues muchas visitas íntimamente todos los fines se semana con visitas

Voz 6 04:28 en su tumor esto no te para

Voz 1491 04:35 le falta hasta el aliento Claudia de todo lo que tiene que hacer de todos los planes que tiene y es la primera protagonista vayas donde vayas que que habla de un tema que yo creo que es fundamental en la vida de de toda persona que se marcha fuera que son las visitas

Voz 1571 04:50 sí es verdad aunque a ver ese agradecen pero es verdad que muchas veces se agradece también el estar esa desconexión

Voz 1491 04:58 total todos lo hemos vivido lo de las visitas además un poco yo creo desde los dos lados no cuando estás allí efectivamente las agradeces una parte

Voz 3 05:05 de romper la rutina sí

Voz 1491 05:07 se rompe la rutina a veces es que llegas a visitar a los mismos sitios de todos los veinte veces usada con cada visita pero quién no se ha frotado las manos cuando un amigo le ha dicho pues fíjate me voy a ir a vivir a Costa Rica pues ya tengo en proyecto hartos de vacaciones allí buscando en Google vuelos a Costa Rica comenta

Voz 1571 05:28 daba también que compartía buena que vivía con con otra chica francesa esto le vendrá bien supongo

Voz 3 05:32 no claro es otro de las cosas que hablamos muchas veces aquí en vayas donde vayas que es vivir acompañada de gente del propio país que te ayuda no a integrantes sino también a practicar y avanzar con el lema que es que es el caso de de Claudia me hablaba de las de las prácticas no nos decía que llevaba en París un mes y medio para ella era muy importantes las condiciones laborales

Voz 0911 05:55 estoy muy contenta e también me fui de España en porque pensaba que el las condiciones de vida en la edad que tenemos ahora que son mucho mejores fuera sea yo ahora con un sueldo de prácticas me estoy pudiendo pagar un piso y vivir Hermès no obviamente no me sobra pero eso no España sí creo que no podría ni con el primer sueldo ya no de prácticas bueno de prácticas ya no hablo de habló de primer sueldo Pedro trabajo entonces bueno pues no me apetecía después también un poco de independencia pienso quedarme pues a no estoy segura la verdad que bueno abastece de un periodo de prueba yo muy poco pero es verdad que sí que me bebía aquí un par de años se para desarrollar impulsar mi carrera ahí cuando vuelva a España pues estar mejor valorada

Voz 1491 07:01 dato importante que nos deja a Claudia porque París no es una ciudad barata ni mucho menos de hecho es una ciudad que tiene también muchísimos problemas con el tema por ejemplo del alquiler y sin embargo Claudio Nos confirma que con un sueldo de prácticas un sueldo en prácticas puede pagarse el piso ir vivir al mes y desde luego bueno comprensible no que sea ya que se haya marchado

Voz 7 07:21 sí porque además eso que proporciona desde el principio incluso cuando estás aprendiendo como una una seguridad lo que pasa aquí en España de hecho lo hemos comentado más de una vez de buena

Voz 1571 07:31 practica sin pagar practica super precarias y luego además que te ves abocado que no tienes oportunidades igual en tu sector eso pues me tengo que encontrar otra cosa que me proporcionen pues un mínimo sueldo mensual para

Voz 1491 07:44 o para poder vivir mano está viviendo en París las condiciones laborales y son fantásticas vive con una francesa con lo cual está aprendiendo el idioma parece que no va a echar nada de

Voz 3 07:57 menos Claudia echa de menos la comida no me ha dicho nada porque en Francia no sale de quejar no sé a puro no hay se queja un poco de que echa de menos el cariño de la familia como todos los protagonistas de vayas donde vayas nos ha dejado unas recomendaciones boli papel porque es una lista con

Voz 0911 08:14 así en conclusión súper contenta hay nada en París que recomiendo ver pues eh

Voz 8 08:22 la Torre Eiffel Notre Dame hemos más que invalide el Palacio Real nuevo o pegado a hay un montón de cosas hay un montón de museos si te gusta el arte es luego hay una cosa de salida que me encanta y es que la cantidad artistas es su urgente

Voz 9 08:45 contando como otras actividades

Voz 0911 08:47 que a lo mejor pues eso no otra

Voz 9 08:50 no es broma Preciado

Voz 8 08:52 y luego la cantidad de diferentes culturas que hay de la comida que pues sí

Voz 10 08:58 no Willy

Voz 0311 09:04 casi casi teníamos que haberle preguntado a Claudia que no recomiendan me parece claro por qué no tenemos que ir

Voz 3 09:11 varios Claudia yo me imagino ya ahí viviendo

Voz 11 09:13 París un como una película

Voz 1491 09:16 es un placer de dos votarla porque esta ya lo dice ya en resumen estoy encantada muy contenta bueno Marina recuerda no recuerda a los oyentes a los que viven fuera nos están escuchando a los que conocen a alguien que que vive fuera que hay que hacer para llevarnos de viaje como Claudia en vayas donde vayas pues pueden escribir no sale

Voz 3 09:34 la del programa al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro al correo de buenas arroba Cadena Ser punto com o con la etiqueta vayas donde vayas en arroba de buenas en Twitter

Voz 1491 09:43 bueno pues Marina García muchas gracias Si hasta el jueves que viene pero no sin que confiese es que tú también tienes un viaje ahora

