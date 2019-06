Diego: trabajar para viajar por toda Australia

Voz 1491 00:00 con las cinco diecinueve las cuatro y diecinueve en Canarias

Voz 2 00:14 veinticuatro años y llevo seis meses viviendo en Australia tras

Voz 3 00:17 acabar la carrera de periodismo eh

Voz 2 00:20 a pasarse por mi cabeza la idea de que

Voz 3 00:22 en cambio de conocer mundo

Voz 2 00:25 empecé a pensar en Australia como es el posible destino por lo que estuvimos año trabajando para poder ahorrar y poder venirme aquí tras muchos trámites papeles visados lo conseguí el pasado enero el trece de enero concretamente llegue asigne que es la ciudad en la que estoy viviendo con mi pareja que también necesitaba un cambio en su vida y por lo tanto se unió a esta aventura conmigo sin dudarlo ni un segundo y aquí estamos seis meses después

Voz 1491 01:01 en el mundo lo más lejos casi que podemos marcharnos vamos a viajar este jueves en playas donde vayas para conocer a Diego que necesitaba un cambio en su vida este ha ido a buscarlo Australia casi a las antípodas Mainar García buenos días buenos días a todos

Voz 6 01:23 aventurero además por partida doble porque hablaba de su chico que estaba rondando por allí también es que estos dos gallegos decidieron a dejarlo todo hace seis meses irse a la otra parte del mundo como decía Marina ya habíamos hablado con Mirella hace unos vayas donde vayas que estaba en Melbourne no sé si os acordáis Illa podemos oler al mismo país porque en vayas donde vayas llevamos tantas historias ya ya dimos tantas vueltas al mundo que hemos la

Voz 5 01:46 ya estamos en Australia es muy grandes

Voz 1491 01:49 menos que dan muchos rincones seguro por conocer

Voz 6 01:52 habrá muchos españoles en Australia también no y Diego están Sydney es la ciudad más grande y poblada de Australia de Oceanía tiene casi cinco millones de habitantes se sitúa al suroeste del país a los pies de la bahía de Sydney como el nombre de la ciudad que ha acogido grande los eventos no sonará de los Juegos olímpicos del año dos mil pues Diego quería un cambio y aprender inglés y ahí está

Voz 2 02:14 mi decisión de venir aquí vino en gran parte por esas ganas de conocer mundo de tener un cambio Mi vida obviamente de aprender mejorar mucho más inglés que creo que es algo necesario totalmente a día de hoy para cualquier cosa y ese es un en total que aún está a mejorar desde que he llegado he trabajado en distintas cosas no mezclar adornada estado repartiendo Flyer se estado lavando platos en un restaurante y actualmente estoy repartiendo comida en bicicleta Mi vida rutinaria la verdad porque estamos trabajando trabajamos los dos en lo mismo repartiendo comida en bicicleta in la parte buena de este trabajo sí que trabajamos lo que queremos las horas que queremos los días que creemos entonces nos pasamos semanas trabajando para ahorrar el luego tomarnos unas semanas de vacaciones ir a visitar distintos lugares hacemos viajes en caravana ya hemos hecho por toda la costa este de Australia ahora vamos a ir por el norte y poco a poco viendo todo lo que podamos

Voz 1491 03:17 los tenemos que sumar a Diego a esta colección de jóvenes que estamos conociendo en vayas donde vayas que se plantean la vida de una forma totalmente distinta porque no vamos totalmente y atractiva trabajan lo que necesitan para ahorrar después poder viajar a mí desde luego me planteamientos muy deseado

Voz 5 03:36 The Sun cambio de paradigma tremendo porque es pasar de de ser periodista aquí a irte allí aprender inglés y trabajar al final como el de líbero no repartiendo comida efectivamente y arriesgar para terminar hablando inglés repartiendo comida en bicicleta pero sobre todo repartiendo comida bicicleta para poder luego disfrutar del tiempo libre

Voz 6 03:55 totalmente Illes valorar eso el tiempo libre viajar hemos escuchado en vayas donde vayas muchas historias y todas comparten eso pues abrir la mente por completo y cambiar de vida cambiar tus perspectivas vitales y quién ha pensado alguna vez romper con todo llevar una además tranquila decir yo a esto que estudiado siempre voy a dejarlo vida tranquila reparto con deliberó yo lo que lo que espero siempre que éstas

Voz 1491 04:20 estrías de vayas donde vayas le den el empujón definitivo a esas personas que que seguro que están pensando en esto pero que no hace que no se no se atreven oye a lo mejor alguna de esas personas no se escucha escucha a Diego es su ejemplo de chico de dice pues yo también lo puedo hacer bueno he además de viajar que le gusta de su nueva vida ingresos estreno qué tal pues pues atentos porque parece que nos traslada

Voz 2 04:44 con su voz lo que más me gusta vivir en una ciudad así es poder conocer a gente de todo el mundo gente que en su mayoría es gente abierta que te quieren enseñar cosas y sobre todo el carácter tranquilo de la gente de aquí de Australia a la gente va con tranquilidad sí estrés sobre todo se nota mucho contraste por ejemplo cuando vas al metro cómo va la gente en el metro de Madrid como a la gente en el metro de aquí a que nadie tiene prisa nadie va corriendo por las escaleras iba mi es algo que me gusta aparte obviamente del clima aquí y ahora estamos en invierno aunque pensé que iba a hacer

Voz 7 05:22 un poco menos frío de lo que está haciendo

Voz 2 05:27 la verdad es que sí llevaba bastante bien el verano y los paisajes que hay aquí en este país que aún me queda mucho por descubrir la verdad es que son impresionantes y estoy deseando verlo todo todo lo que puedan sitio

Voz 8 05:41 una isla

Voz 5 05:51 te las gentes hospitalarias la muchas ganas eso de

Voz 1491 05:56 gente que quiere enseñarte cosas que importante que yo no estaba en Australia pero sí que tuve muchísimo esta sensación viajando por el sur de Estados Unidos en la gente está deseando hablar contigo deseando recomendar un sitio al que ir recomendar un restaurante que conozcas bien su ciudad que conozcas bien un parque que no te puedes perder un museo que es el espectacular parece que que los austral

Voz 5 06:21 Nos dan también un poco por aquí Amina da mucha envidia lo de el ambiente tranquilo la calma en el metro si esa que no pasa aquí no pasa que el metro ahora mismo de estos días es de los sitios más agradables de estar de Madrid con mucha diferencia

Voz 1491 06:33 yo como vivo aquí al lado hace tiempo que no pienso pero claro pero hace unos años hacía mucho

Voz 1491 06:45 bueno pero a pesar de todo esto que nos cuenta algo echará de menos

Voz 6 06:48 Diego después sí de hecho vais a con esta anécdota que nos cuenta con la comida

Voz 2 06:53 lo que más echo de menos a parte de la familia y los amigos que eso es evidente sobre todo es la comida aquí no saben comer no tienen una gastronomía típica no tienen nada aunque tienen buen producto no saben cómo cocinarlo si la comida en general tiene mucho menos sabor una curiosidad es que una amiga que hicimos aquí dijo que llevaba dos años sin probar el jamón serrano en un viaje que hizo su abuela aquí Australia le trajo jamón serrano de España lo probó dijo que había alucinado con las cantidades que tenía comparado con no sólo con el jamón de aquí sino con todos los alimentos que puede tomar aquí que es un contraste muy grande

Voz 1491 07:35 al final no los australianos no dejan de S

Voz 5 07:37 es inglés eso es que del del sur lo de la

Voz 1491 07:42 astronomía en fin gustito es es mejorable estoy todavía esperando al primer protagonista de vayas donde vayas que no pase de puntillas por lo de si la familia los dos pero no no estoy esperando todavía el primero que se detenga ahí diga una buena conversación con un amigo de éstos

Voz 5 08:02 niño no todos pasan de puntillas así que algo menos material no que es en fin la nostalgia brilla por su tu es interesante lo que dice más claros que encima los gallegos lo pasé muy mal porque allí como el material están bueno todo el género están bueno sabe tanto sacan de allí volví loco si es verdad daría

Voz 1491 08:23 en Australia sabe las cosas de forma diferente eso no ha quedado claro pero podremos sobrevivir si viajamos pero lo más importante a dónde tenemos que ir si vamos austral

Voz 5 08:32 días vaya piscina caravana allí muy buenos desiertos también son muy buenos

Voz 1491 08:36 hay muchísimas desapariciones en Australia me da mucho miedo yo caravana acrobacias me de atención porque nos lo cuenta y además nos va a contar cómo va a pasar el verano que no tiene desperdicio

Voz 2 08:48 bueno en cuanto a que decir que os recomendaría de aquí por supuesto nada más llegar a Sidney nosotros lo que hemos hecho fue visitar la ópera que es algo que tuvimos que hacerlo para darnos cuenta de que realmente habíamos llegado aquí fue un momento bastante emocionante y otra experiencia que creo que es imprescindible es hacer un viaje en caravana ya sea por cualquier zona mostrarle a costa este costa oeste es una experiencia única en la que puedes conocer la flora y la fauna de este país que es impresionante los paisajes y es una experiencia inolvidable yo creo para cualquier persona que venga aquí bueno y ahora en agosto viene tanto mi familia como la de mi pareja vamos a ser un total de quince personas y vamos a alquilar tres caravanas para hacer un viaje por la zona norte y por la costa Este que aún nos queda por visitar esperemos que no sea o a que nos haga buen tiempo estamos deseando que vengan porque la verdad es que le echamos mucho de menos a todos iba a ser una experiencia esperemos que inolvidable

Voz 1491 09:53 meto a rectificar porque se ha notado que sí que San mucho de menos a sus familias oye me suicido a quince personas en caravana para cruzarse australiano donde entran quince entrando dieciocho maletas y Nos vamos nos vamos ya que cruzarse al medio de guardia pero bueno bueno no seremos los otros tres entonces

Voz 5 10:17 no no yo estoy aquí yo me voy yo en este he participado en este yo me tengo que ir adrede de Aitor abrimos teléfonos para que bueno yo qué sé

Voz 1491 10:25 se presenten voluntarios a cubrirnos mientras nos marchamos a Australia con Diego no abrimos teléfonos sobre todo Marina García para que unos y contacten los oyentes que quieras del protagonistas de Un vayas donde vayas que tienen que hacer pues pueden escribir el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que es el guasa del programa al correo de buenas arroba Cadena Ser punto com o con la etiqueta vayas donde vayas en Twitter

