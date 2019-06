Pico de consumo del precio de la luz por la ola de calor

Voz 1553

00:00

pero primero vamos con algo recurrente con el precio de la luz Javier Ruiz buenos días qué tal muy buenos días ayer hubo un pico de consumo y de precio aunque de momento la ola de calor no se ha traducido en una subida generalizada pero los en los expertos consultados por ti ya advierten de que podría repetirse un repunte como el del año pasado que fue del trece por ciento nada menos y de momento la luz está más baja que el año pasado un ocho coma ocho por ciento más baja pero estamos pagando cuarenta euros megavatio hora sesenta y pico pagábamos el año pasado insisto pero pero hay un temor entre los expertos no tanto que aumente la demanda que aumente el consumo doméstico por el aire acondicionado sino como que disminuya la oferta que se caliente en tanto las nucleares que haya que refrigerar las que haya que retirar electricidad el sistema están advirtiendo hay un serio riesgo de que esto ocurra porque el calor es brutal en España pero es extremo en Francia un sistema que tiene conectada su electricidad con nuestra red así que ahora mismo de momento tenemos alivio en el precio pero ese alivio puede ser muy muy muy temporal y no nos lo podemos permitir y aquí ya hemos tenido las mayores subidas prácticamente de toda la Unión Europea pues ese es el problema el año pasado la ola de calor disparó los precios un trece por ciento España cerró el año yo pasado con la segunda mayor subida de toda la Unión Europea un trece coma ocho por ciento siete veces lo que subieron los salarios por ponerlo en perspectiva diecinueve por ciento subieron en Chipre y sólo Chipre estuvo peor que nosotros tenemos la tercera luz más cara de toda la Unión Europea sólo por detrás de Portugal y de Alemania así que otro repunte así puede ser por supuesto letal para los consumidores domésticos sobre todo para las industrias que están diciendo ya Alcoa mencionaban ayer es el ejemplo no pueden soportar más subidas de precio