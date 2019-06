Flash Deportes SER de las 14:30 (27/06/2019)

eh en cuanto a la primera afirmación de que el Barcelona quiere fichar a Neymar eh salimos de una premisa que no es correcto lo que sí que es correcto es que Neymar quiere volver al Barça pero que el Barça esté preocupándose de fichar a Neymar es la parte que no puedo estar de acuerdo

eh decía es que la realidad es que Neymar quiere volver al Barça y que el Barça no le quiere fichar yo creo que no he dicho eso

Voz 1

00:42

devolver al Barça porque así se ha manifestado pero nosotros no nos hemos planteado en junta directiva no este tema nos ha puesto encima de la mesa tenemos que tener claro que no estamos fichando a nadie actualmente menos este jugador con el que no hemos entrado en contacto