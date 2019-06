Cualquier tiempo pasado fue anterior: Braveheart se llamaba Roberto (30/06/2019)

Voz 1 00:00 un gol memorable

Voz 1 00:14 el paquete sin timón

Voz 1626 00:23 en junio del año mil trescientos veintinueve en caros Un población al oeste de Escocia que mira al Atlántico el rey Roberto I está a punto de ex su último aliento pero antes lanza un último deseo ya estamos con los caprichos de última hora le pide a su más fiel colega a su compañero de armas de toda la vida a Sir James Douglas que les traiga el corazón después de morir nunca antes que lo lleve a Tierra Santa y que lo deposite en el Santo Sepulcro de Jerusalén necesitaba conseguir el perdón de los múltiples pecados cometidos a lo largo de sus cincuenta y cinco años de vida veintitrés de reinado como a un caballero medieval impetuoso no hay nada que le ponga más que una misión en plan cruzada Sir James Douglas se dispuso a cumplir con el recado extrajo el corazón de su señor el rey Roberto I de Escocia lo metió en una caja de plata que se colgó al cuello en la primavera siguiente partió con un puñado de hombres camino de Tierra Santa vale y entonces por qué ese corazón el del auténtico breaks her por cierto acabo de spam forrado en mitad de un campo de batalla de la provincia de Málaga a ver amigo Douglas sí tu rey te ha pedido que tires para Jerusalen que haces enredando te por el camino que pinta pegando te con lo musulmán en ese en una guerra que no es la tuya no ves que la pueden liar la lió a la porra el plan está visto que esa querencia de los británicos por la Costa del Sol viene de antiguo

Voz 1626 02:12 empecemos por insistir en que el famoso obren mujer no era aquel caballero escocés llamado William Wallace al que todos vimos en el cine disfrazado de Mel Gibson el guionista de la peli nos confundió a todos porque se montó su propia ley histórica con tal de que Mel Gibson saliera guapo valiente y heroico cogió de aquí ya mezcló un personaje con otro irse montó más que una peli un peliculón como la mayoría no tenemos ni idea de Historia Medieval escocesa nos lo tragamos todo break Hair no era William Wallace no era Mel Gibson por eso la peli se llevó cinco Oscar pero ninguno fue al mejor guión el que pasó a la historia con el sobrenombre de Baker el genuino se llamaba Robert Bruce el mismo que acabó siendo el rey Roberto I de Escocia el del capricho y todo el corazón borren a partir de ahora a Mel Gibson William Wallace de la historia que viene a continuación aquí no pintan nada vayamos a sale Escocia de principios del siglo XIV con un frío que pela todos a tortas aunque sólo fuera por entrar en calor los ingleses de más abajo queriendo quedarse con las tierras escocesas de más arriba los escoceses defendiéndose abocados atacando a los ingleses los nobles escoceses a veces del lado de los suyos y otras luchando junto al enemigo en fin líos medievales por la conquista de territorios que la verdad son un poco Peñato de relata lo importante es que gracias al corazón valiente que llevaba puesto el rey Roberto I Escocia se mantuvo independiente frente al Inglaterra

Voz 6 04:05 pero este hombre tuvo tanta faena guerrera

Voz 1626 04:07 en su tierra que no tuvo tiempo de cumplir su deseo de participar en alguna cruzada en Tierra Santa esto es que antes daba mucho caché en la Europa cristiana se creía él de aseguraba la vida eterna aunque hubiera sido un canalla toda tu vida por eso cuando Roberto I de Escocia está a punto de Cascais le dice a Sir James Douglas colega ya que no he podido ir yo a Jerusalen anda Gemma me tú no te pido que cargue con el muerto entero que eso acabó oliendo pero al menos lleva mi corazón Black Douglas así lo llamaban porque tenía una melena negra quedaba para hacerse trenzas le prometió a su Rey que así lo haría llegaría hasta el mismísimo Santo Sepulcro y allí depositará su corazón en la primavera de mil trescientos treinta Douglas partió con otros seis caballeros y veintiséis escuderos del puerto escocés de Perú al cuello llevaba colgada La caja de plata con el corazón del Rey a estas alturas ya un tanto Gas rapiña gravedad hicieron una escala técnica en las costas de Flandes donde se les unieron más hombres porque les gustaba una cruzada más que a Mc Gyver una ferretería han de vais preguntaron olor de Flandes a Tierra Santa

Voz 7 05:14 dijo Douglas pues no vamos con vosotros

Voz 8 05:18 y todo

Voz 1626 05:54 gracias a esa varada en Flandes los escoceses se enteraron de que en Castilla había una bronca de cristianos contra musulmanes y que el Papa había declarado que la guerra que el rey castellano Alfonso XI mantenía contra el reino nazarí Muhammad cuarto de Granada tenía categoría de cruzada pues mira qué bien dijo Douglas de camino a Tierra Santa nos vamos a desviar un rato vamos ayudar al Rey de Castilla contra los arroceros como yo llevo el corazón de mi Señor Roberto colgado del cuello también el participara en esta guerra santa así cuando lleguemos a Jerusalén irá sobrado de méritos además si nos hemos dado a los ingleses también nos daremos a los andaluces pensaban los escoceses que no hay nada peor que un inglés pero porque no conocían la mala folla granadina la comitiva escocesa partió de Flandes costeó Francia rodeó la península llegó al puerto de Sevilla el Rey Alfonso se enteró de aquella extravagante excursión recibió a Sir James Douglas que le contó toda su peripecia le enseñó aquella cajita que llevaba colgada al cuello y le dejó muy clarito que allí estaban al servicio de Dios para luchar contra el infiel no eran mercenarios no querían nada a cambio sólo que les dejaran participar en aquella guerra santa ganar largarse y seguir camino a Jerusalén pues nada estupendo parecen que Uber y Match dijo el Rey Alfonso XI de Castilla

Voz 1626 07:46 Nos vamos a ir a Teba les dijo el Rey Castellanos al norte de Málaga y allí la vamos a tener pero hizo una advertencia a los aliados escoceses yo no sé cómo luchan los ingleses en las verdes campiñas pero ojo con las tácticas guerreras de los arroceros que son muy traicioneros ellos usan el truco de torna Fuji que consistía en atacar dar la vuelta haciendo como que debían provocando que el enemigo lo siguiera en el momento adecuado cuando los cristianos Se confiaban los musulmanes se revolvía hacían una envolvente y te daban matarile bueno pues los escoceses ni caso a los consejos del Rey Alfonso en la batalla de Teba contra los acentos efectivamente las tropas del rey de Granada desplegaron la táctica del Torna Fuji los castellanos no picaron y se quedaron atrás que Topalov los escoceses en cambio venga a lo loco lo mismo fue un problema del idioma porque el gaélico Nobile daba al Rey de Castilla pero imagino Alfonso once diciendo que parte de no los sigue ahí no habrá entendido el tal Jaime Douglas este los escoceses creyeron que estaban haciendo huir a los granadinos pero cuando menos lo esperaron se revolvieron Illes dieron por los cuatro costados casi todos muertos el campo de batalla sembrado de escoceses fritos pero antes de morir Sir James Douglas dejó su pizca de épica para las enciclopedias se arrancó del cuello la cajita de plata que guardaba a Hair la lanzó hijo muestra Mel camino corazón valiente como siempre hacías que yo te seguiré

Voz 7 09:15 o moriré murió

Voz 1626 09:17 todavía están intentando localizar al que allí mismo en mitad de la batalla estuvo tomando apuntes de frase citas para la posteridad

Voz 14 09:27 a es da fe en mí es que que no de mí y no pues bien Frances

Voz 1626 09:50 los cuatro gatos escoceses que quedaron vivos recogieron los cuerpos de sus colegas y allí los dejaron enterrados en algún lugar de la provincia de Málaga bajo un epitafio que imagino yo dijera ni tornaron influyeron sólo regresaron a Escocia con el cadáver de Sir James Douglas y con el corazón de Roberto I rescatado del campo de batalla aunque bueno decir eso de cadáver no es exacto hicieron lo que se hacía por aquel entonces cuando había que trasladar a un muerto a mucha distancia prepárense a hacer ascos lo metían en un pero lo lo Hervías separaba la carne trasladaban los huesos mandos pilotos el esqueleto de Black Douglas Ibrahim Jaaber tras aquel viaje de ida y vuelta a Escocia Málaga Málaga Escocia acabaron enterrados en la abadía de Melrose cerca de Edimburgo ese supone que allí permanecieron o no casi siete siglos en mil novecientos noventa y seis prácticamente anteayer durante unos trabajos arqueológicos apareció una caja de plata con una especie de garbanzo renegado dentro dijeron ellos a que va a ser este aquesta caga rutina va ser Bradl GER por si acaso era y aunque no lo fuera le hicieron una tumba muy Cuqui muy turística en la que se ve un corazón esculpido en la inscripción un corazón noble no puede estar en paz si carece de libertad

Voz 15 11:09 qué bonito no hay cubana

Voz 1626 11:31 y un detallito antes determina nuestro protagonista Roberto I fue coronado Rey de Escocia en la abadía de esconde donde eran proclamados todos los reyes escoceses durante la Edad Media pero él fue el primero que no pudo ser coronado sobre la Piedra del Destino Ike es esto de la Piedra del Destino piedra de la coronación o piedra de con que se la conoce por los tres nombres pues un pedrusco de ciento cincuenta kilos rectangular que es para los escoceses uno de sus mayores símbolos de identidad aunque su origen sea tan legendario como increíble según cuenta la leyenda sobre esa piedra tenía apoyada la cabeza el patriarca judío Jacob cuando soñaba con la escalera que él mismo hizo famoso La escalera de Jacob por donde los Angeles subían y bajaban del cielo esta historia está en el Génesis cómo ni los especialistas en encontrarle tres pies al gato se ponen de acuerdo a la hora de explicar este cuento que recoge tanto la Torá como el Antiguo Testamento resulta que la interpretación del sueño de Jacob tiene más versiones que el Seat Ibiza y mucha menos explicación hay a cómo llegó a Escocia el Pedró lo de ciento cincuenta kilos sobre el que Jacop tenía apoyada la cabeza cuando sueño con la escalera pero da igual aquí no vale pregunta el caso es que esa piedra del destino sobre la que eran coronados todos los reyes escoceses la robó el Rey inglés Eduardo I diez años antes de la coronación de Roberto por eso cuando le tocó a Brey GER ser Rey tuvo que ser coronado

Voz 20 13:01 para meter sus para mí se da voy a par falle

Voz 6 13:21 Eduardo I que además de ser inglés tenía muy mala

Voz 1626 13:24 leche no se conformó sólo con saquear la abadía de esconde robar la Piedra del Destino es que encima se hizo construir un trono para poder colocar justo debajo de su culo la queridísimo a Piedra de los escoceses sentados en ese trono que está instalado en la abadía de Westminster en Londres sobre la piedra han sido coronados los reyes y reinas inglesas desde hace siete siglos en sus planes está seguir haciéndolo por eso aunque en mil novecientos noventa y seis la piedra de la coronación volvió a tierras escocesas coincidiendo con el sexto centenario del robo los ingleses la devolvieron con una condición cuando tenga que ser coronado el próximo monarca del Reino Unido de Gran Bretaña Irlanda del Norte la Piedra del Destino tiene que volver un rato a Wes Westminster para que el nuevo Rey ponga el culo encima que quede clarito quién manda aquí la piedra es de ida y vuelta como lo fue el corazón de Roberto I de Escocia que no cumplió su deseo de llegar a Tierra Santa y acabó metido en un fregado con los arroceros por Andalucía sin comerlo ni beberlo Moraleja nunca manden a un escocés hacer un recado se entretienen mucho por el camino

Voz 1626 14:51 en cada programa buscamos lo Bucay ella Emma una banda sonora apropiada hay un par de historias con sonido llega la primera vamos con la cara

Voz 0564 14:59 hola hoy la protagonizan los pro claim Merz quiénes son los autores de la famosísima I'm gonna be Five Hundred Miles todo un te masa de los años ochenta son escoceses y allí son muy muy pero que muy venerados incluso han tenido musical con los temas de su discografía lo Mamma Mia un musical que acabó teniendo su versión cinematográfica con una películas estrenada en dos mil trece el grupo está compuesto por dos hermanos gemelos Charlie Craig que además de compartir fecha de nacimiento banda comparten la pasión por el fútbol son hinchas del Hibernian Fútbol Club el equipo local de Lied su barrio de Edimburgo la afición canta algunos de sus temas antes de los partidos de cuando marcan goles su canción Sunshine On Live es el himno no oficial del club pero nosotros vamos a escuchar su I'm gonna be

Voz 6 17:29 turno para Jesús Pozo que alguien interesante traerá hijo para ilustrar este programa sobre Escocia una cosa quizás

Voz 19 17:36 venga escocés es bueno escocés escocés no es más bien manchego habanero bien sí pero creo que no va a poder contar muy bien eso de la falda escocesa que llevan sobre todo hombres con gaita

Voz 24 17:50 el realmente la falda escocesa en una túnica caerá un una pieza larga de tela que los hombres enrollaba la cintura que ataban a sujetaba y luego les unos metros de de esos tejidos que ese tejido que envolvían sobre los hombros enrollado debajo hay que utilizar las manos para trabajar de algún modo era una una prenda versátil era un una prenda que cada cada hombre se adaptaba a la necesidad de momento

Voz 1626 18:19 mira tú una tela multiuso que apañó con quién hablamos

Voz 19 18:23 ya habrá habrá reconocido la voz que se se ha conocido pero cuéntanos el gran diseñador Ulises Mérida eh que sabe de esto ante genial bastante más que nosotros sobre todo

Voz 1626 18:34 además en manchego manchego de pro muy malo

Voz 19 18:36 digo bueno pues no acaba aquí la cosa es de lo que nos contaba de la tela multiusos que la tela y sus colores son muy importante

Voz 24 18:44 esto tiene toda una simbología realmente el tejido de lana hace trabaja se deje haciendo cuadros que eso sólo te llaman tartán cada tartán en se ha ido con el paso del tiempo se ha ido es las casas los los apellidos se han ido adueñando de de un diseño determinado entonces de algún modo también te identifica dentro de un clan dentro de de de una familia no hay luego aparte de esos que son determinados para para determinar familias apellidos hay otros que digan no son universales o sea que puede utilizar cualquier escocés sin necesidad de pertenecer digamos que es un la la la marca blanca de los tartán

Voz 1626 19:23 la gracia de la marca blanca de los estertores que curioso lo que nos cuenta Ulises la marca blanca de los tártaros

Voz 19 19:29 fíjate si gracioso que yo podría tener mi propio tartán Concostrina que no es mejor una marca habla Ulises no cuenta ahora el uso que hoy en día tienen esta falda

Voz 24 19:40 es una pieza que crees escocés no lleva viario lleva pues para una ceremonia para un momento importante de su vida no podemos hacer un paralelismo con los que monos eh japoneses que realmente es utilizada para grandes ocasiones estas piezas maravillosas de seda que llevan los y las japonesas que sobre todo lo ves cuando en una ceremonia que está vinculada al matrimonio o quizás un poco a la muerte bueno digamos para momentos especiales muy marcados en tu vida

Voz 1626 20:11 fíjate he leído por ahí que a los escoceses además supongo que no todos no se puede generalizar pero que les sienta fatal que digamos que llevan falda ellos lo llaman quien la falda de mujeres dice me pregunto por qué los hombres no han sido capaces de traspasar la frontera la falda igual que las mujeres pantalón quiera o no llevando

Voz 19 20:30 en una falda y esa es una gran cuestión escucha lo que dice Ulises Mérida

Voz 24 20:34 la moda eh aparte de ser una expresión del diseñador aparte se de una expresión de la persona que lo lleva partes e Industria e también es una es una herramienta para cambios sociales sea utilizado o de cuando una mujer se liberó los que Mericuan e hizo la la la minifalda y entonces la mujer mujeres liberaba de eso de estar tapada y digamos que la moda también nos ayuda esto no entonces en este caso estamos viviendo un momento donde realmente los concepto de géneros están rompiendo esos concierto de género propio también para igualar nuevos géneros para cada un modo homogeneizar nos hizo efectivamente hay hay movimientos en la moda donde realmente un hombre puede llevar perfectamente eh una prenda masculina una el femenina sin ser sin querer ser una mujer sencillamente porque eh hacerla suya no al revés ha pasado la mujer que mucho antes se ha puesto un esmoquin masculino un traje de chaqueta masculina no ha pasado nada ahora estamos dando un poco la vuelta yo creo que todo eso también ha ayudado poco a normalizar que los géneros somos iguales y que de algún modo eh nos identificamos de una manera individual con la con la ropa que llevamos

Voz 1626 21:43 clarito como el agua eh moda también para la para la igualdad Ulises Mérida además siempre comprometido colaborando por por la igualdad y siempre metido en causas contra la trata contra el maltrato siempre

Voz 19 21:54 yo efectivamente que pueden profesional y buena persona y además recuerda que también embajador de Castilla La Mancha cierto decir que eso de ser profeta en tu tierra es muy complicado

Voz 24 22:04 seguimos siendo embajador de Castilla La Mancha tengo la suerte de poder decir que el casi el noventa por ciento nuestra producción la desarrollamos en talleres de Castilla La Mancha de algún modo hacemos un poco de patria sin caer en nacionalismos al contrario pero sí que ser poco orgullosos de IU de Castilla La Mancha iré nuestro poder como como industria hay como diseño vamos creciendo vamos poco a poco porque a mí no me gusta correr pero vamos andando a mi me gusta andar pasitos pequeñitos no me gusta correr mucho porque si te puedes dejar cosas en el camino que luego pueden frenar

Voz 1626 22:40 prudencia ante todo gracias Jesús Gil gracias sobre todo por traernos salgan Ulises Mérida un diseñador que no para de crecer no sólo como profesional sino como como ser humano viva en los manchego geniales

Voz 1626 23:22 hemos empezado el programa regañando a guionista de la película Brey GER por habernos liado al mezclar en el protagonista las identidades de William Wallace héroe escocés a Roberto primer Rey de Escocia ni siquiera la ejecución de Mel Gibson en la peli se ajusta a la realidad realidad fue mucho peor la de verdad pero les hubiera quedado muy gore de haberla reproducido al pie de la letra porque para guionista buenos pero bueno bueno los que diseñaba en las ejecuciones medievales cuando el rey Eduardo I de Inglaterra pudo capturar por fin al broncas de William Wallace quiso utilizar su ejecución para escarmentar a otros revoltosos escoceses así que se hizo lo siguiente primero arrastraron a Wallace con caballos durante seis kilómetros Londres arriba Londres abajo pero envuelto en una piel de buey para que no se le murió antes de tiempo ni que decir tiene que ese hombre acabo molido luego Laure caro pero justo antes de que sea asfixiarla cortaron la cuerda para que el jolgorio durará un rato más después lo mutilar All fuera un pie una mano luego el brazo todavía vivo les sacaron las tripas seguramente ya estaría muerto cuando le arrancaron el corazón el hígado y los pulmones echaron toda Lasa dura al fuego la cabeza de William Wallace quedó en un poste en el puente de Londres lo que quedaba de cuello para abajo lo dividieron en cuatro trozos que enviaron uno a Newcastle en Inglaterra y los otros tres cacharritos a tres lugares de Escocia Darwin pero Stirling para que tomaran nota a lo colegas escoceses de Wallace que algún héroe más en la sala pues eso

Voz 6 25:35 pero bueno estoy absolutamente escocés menos mal que ya está quedaba Tierra nuestra doctora en Historia del Arte para ilustrarnos porque Escocia podrá estar muy arriba pero arte no les falta seguro hola Ana cómo estás

Voz 0151 25:48 hola Nieves por supuesto que no les falta de nada vamos a hablar de artistas de artistas Scott de esas específicamente de un grupo que conocemos como las con girls o las chicas de Glasgow Goiria tú eh tiene un nombre muy on son un conjunto de mujeres que pertenecían a la Escuela de Glasgow que crearon un estilo propio a finales del siglo XIX principios del siglo XX bueno en estos años Glasgow tuvo un importante auge económico y se convirtió en una importante ciudad industrial esto tuvo repercusiones en el arte porque los comerciantes y empresarios empezaron a comprar casas y claro pues a decorar las así empezaron a patrocinar a un gran número de artistas entre las que estaban nuestras chicas eran horas diseñadoras ceramistas que van a introducir en sus obras influencias celtas y japonesas con es es una mezcla muy curiosa que tuvo mucho éxito en Europa como digo tuvieron mucha visibilidad internacional en esos años hacían exposiciones de arte tuvieron un papel muy relevante en la lucha el sufragio femenino tanto fíjate que a menudo se dice que se turnaban en las clases con las pancartas

Voz 1626 26:49 que quiénes serán en concreto las Glass que del hablamos de muchas de pocas de un puñado de

Voz 0151 26:55 bueno pues hablamos de muchas la verdad es que eran un grupo muy numeroso pues mencionar algunas para hacernos una idea Margaret y Frances Mc Donald Jesse Quin frente a Macbeth Helen pastón ves Imaz Nichols a la lista como ves es larga no además siete por lo que tiene unas cuantas más vale cada una además se dedicaba a una cosa así por ejemplo han más vez fue coordinadora diseñadores profesora de muchas de las chicas del movimiento también fue una de las más activas sufra gestas que dieron el voto femenino Jessi quien fue muy famosa por sus ilustraciones para libros infantiles el diseñó joyas que los hacía tipos Nouveau que es este arte sabes que con dibujos muy lineales inspirados en la naturaleza tan bonitos era amiga inseparable de Helen pasto que se dedicó a la pintura abordado el encuadernado de libros pero bueno las más famosas se fueron dos hermanas Margaret y Frances Mc Donald que además de pertenecer a las Glasgow quedarnos formaron parte de un grupo conocido como The Ford o los cuatro que estaba compuesto dos por estas dos hermanas y sus respectivos maridos vale estos cuatro consiguieron situar a la ciudad escocesa de Glasgow como uno de los centros más importantes de la corriente modernista a nivel internacional

Voz 19 28:03 sí

Voz 1626 28:04 y en que si especializado las estas hermanas al Ademar de las hamburgueserías

Voz 0151 28:09 hola olvido eres tú ayudes eso puede crear su propia empresa que que seguramente no fue tan exitosa como la de hamburguesas no en mil ochocientos noventa y seis el Sisters estudio o estudió a las hermanas Mcdonald para entendernos no bueno como Margaret estaba casada con un arquitecto Macintosh de Alves eh el que si lo si bien lo digo pero no lo voy a seguir estudiando que bávara no es bueno se pusieron bueno bueno pues como estaba como decía casada con con esta arquitecto pues se pusieron como objetivo la creación de la la de arte total es decir tú les encargaba una casa nieve siete diseñaba absolutamente todo desde el edificio los muebles los papeles pintados de los objetos decorativos hasta la vajillas se lo pedía valen bueno así Margaret Se especializó la decoración de interiores para que nos hagamos una idea de la importancia que alcanzó Margaret Mc Donald baste decir que expuso su obra en Viena que allí estando su obra expuesta en Viena la vio un pintor que quedó maravillado con ella Gustav Klimt

Voz 1626 29:07 muy bien

Voz 0151 29:08 es maravilloso ver si es el famoso pintor de la Secesión vienesa conocido sobre todo por ejemplo el beso pues Gustav Clean del beso estuvo muy influenciado por nuestra chica de clásico para que veamos la importancia que tuvo bueno fue porque bueno pues tras esta exposición Margaret tuvo varios encargos entre los que estaba la sala de música de Frisk cuando era un mecenas vienés con mucho dinero y allí Margaret hizo doce paneles que fueron exitazo absoluto Clean vio estas pinturas y como digo pues influyeron muchísimo en su obra claro Nieves que desgraciadamente la la continuación de la Historia no fue la misma para los dos lindes se forro ese comerte un artista famoso y rico que vendía sus pinturas en cantidades brutales de dinero ya estando en vida Margaret terminó sus días arruinada y olvidada bueno y aún así terminó lo mejor de su hermana France desee que al menos es más conocida que ella porque al morir su marido ahí desolado lo que hizo fue destruir muchas de sus creaciones bueno o sea como fuere es importante poner en relevancia al trabajo que han hecho muchas mujeres artistas a lo largo de la historia quitarnos ese velo de invisibilidad que como una losa nos han puesto encima

Voz 1626 30:12 desde luego que sí y eso que poco a poco vamos conociendo a mujeres artistas de muchos siglos atrás que es ya sale

Voz 0151 30:18 si no no van saliendo por lo menos vamos reivindicando pero bueno los libros de texto sobre todos los escolares todavía queda mucho por hacer lo de siempre el arte un tanto falo Atica donde parece que nosotros lo hemos servido para posar no de modelos y menos ropa mejor no no es cierto en Grecia conocemos a bastantes pintor As por citar algún las asistentes Ana Sandra Elena de Egipto timar hete incluso tenemos una representación de una mujer artista que aparece una cerámica el siglo quinto antes de Cristo que conocemos con el nombre de idea Capriati hay una mujer pues haciendo un ánfora en un taller de cerámica como comprenderás pues es evidente que existían estas mujeres no sólo a la antigüedad en la Edad Media que también tenemos todos esos precios hacia las mujeres en esa época hay muchísimas la más famosa quizás que elevara de Bingen que fue una de las personalidades más importantes de la Alemania del siglo XII que era un genio en toda regla médico mística artista compositora escritora era de todo vale además de Santa Doctora de la Iglesia un honor que que como bien sabes Nieves pues no nos tentado muchas mujeres a lo largo de la historia verdad bueno escribió varios libros de medicina compuso setenta y ocho obras musicales ahí lo dejo es un número nada desdeñable entonces habría si no no era era vamos un auténtico los cracks que en todas sus obras pues incluyó ilustraciones que servían como medio de transmisión de los contenidos fíjate que no es muy conocida pero era un toda una personalidad muy influyente además ya que la península Ibérica por traernos un ejemplo más cercano tenemos un buen ejemplo de la pintura medieval en el coro del Real Monasterio de Santa Clara de Toro en Zamora son unos moral es al fresco firmados e está escrito no Teresa diez Teresa diez me hizo me pinto

Voz 1626 31:58 cómo es posible que los libros de arte se hayan comido sea enmendado a todas estas mujeres digo yo no sé porque los escribían los hombres no lo sé no tengo ni idea

Voz 0151 32:06 así yo o cierto tipo de hombres por lo menos no porque eso eso mismo es lo que me estoy preguntando yo no tradicionalmente se decía que no había mujeres artistas iguales se quedaban tan anchos se os ha no te creas tú que se ponían rojos no incluso cuando apareció una obra de arte firmada por una mujer se decía que era falsa que no tiene ningún sentido sí es posible efectivamente no pero hay que pensar que las mujeres eran hijas de artistas se casaban con artistas por lo tanto sabían pintar y esculpir sólo hay que pensar por ejemplo cosas como que los conventos femeninos cuando tenían que hacer alguna tarea que iban a hacer las monjas llamara a la sombra es porque ya se la mujeres espérate que es que estos de estos de hombres y no puedo hacerlo yo que vengan allí en unos kilómetros para hacerlo pues no tiene ningún sentido pasaría lo que tocase no tenemos un caso muy curioso en la catedral de Gerona un manuscrito iluminado del Beato de Liébana que se hizo en el siglo X fíjate en qué fechas estamos vale península ibérica que aparece firmado al final por dos iluminadores no cuyo nombre conocemos porque lo ha especifican especifican además es son el sexo vale es la pintora en escrito n el religioso Emeterio Cate de curioso que ella afirma en primer lugar así que parece que sería el artista principal ical estaría supeditado a lo que ella dirigiera vale que no es secundario no fíjate qué cosas que va por delante del hombre estoy hablando en todo este tramo de artistas menos conocidas muy antiguas no sea que que que podemos meternos con con temas con artistas mucho más famosas que tras las estoy mencionando sofocos van Guisola Nieves Pinto a Ronaldinho hombre está expuesta en el Prado

Voz 1626 33:42 si se va a ver una exposición que tiene

Voz 0151 33:44 veinticinco con veinticinco años se va a instalar en la corte de Felipe II como pintora a que estuvo haciendo retratos oficiales de la Familia Real que podemos ver como digo en el Museo del Prado Felipe II no dejar entrar por cualquiera eh au saques esta mujer estaba ahí sería algo o Arte Michele Gentile esquí un avanzada a su época no sólo pictórica mente hablando sino en su manera de pensar a la pobre la violó su maestro la historia es poco es tremenda distribuirse la historia terrible es absolutamente terrorífica eh bueno fue un juicio muy sonado la época además porque ya tuvo el valor de denunciar Si ahora un juicio por violación deja que desear para lo que sí pues imagínate en esta época no lo que debía ser y el del valor que el hecho esta mujer en en la época bueno el Museo del Prado hace poco ha desempolvado una pintura suya que tenemos en los depósitos que no se tiene muy bien como estaba ahí olvidada no siendo una primera figura como es bueno pues artistas clara Peters Lavinia Fontana la Robla ahora Peters está haciendo bodegones alucinante pero sobre sabemos entonces lo decía porque la absolutamente maravillosa hubo una exposición hace no mucho hace unos años en el Museo del Prado ser abierto unas nuevas salas en el que se les da una protagonismo propio esta pintura las detallismo además de unas firmas en las yo sí

Voz 1626 35:02 sí dijo que es absolutamente espectacular

Voz 0151 35:05 ya que como digo bueno el listado es absolutamente inabarcable en una sola Sección tenemos que darle casi toda la temporada no delicada estas grandes mujeres no bueno es curioso porque tradicionalmente hace años en los museos los más tradicionales en no se exponían obras de arte estas mujeres no pero colgaba vamos eso sí eh colgamos desnudas no todas las mujeres de las paredes como modelos lo muchas pintora no ha que para entrar había dicho han hace unos años del movimiento feminista decía que para entrar en un museo había que estar desnuda no nosotras tenemos que estar desnudas bueno afortunadamente cada nos abrimos más camino porque las mujeres hemos hecho la historia cosas muy grandes Nieves si la seguimos haciéndolo

Voz 1626 35:43 esto si tú me hubiera a mí agarrado a una brocha alucinado no veas quedarte tenga bueno muchísimas gracias Ana siempre aprendiendo contigo

Voz 0151 35:50 esa tienes mucho arte con todo siempre

Voz 28 36:12 no te voy a preguntar Jesús adonde no

Voz 1626 36:14 llevas oído turismo con ese si no fuéramos

Voz 28 36:17 no tengan quedaría raro

Voz 19 36:18 seguro que a Escocia pero con quién pues con unos grandes profesionales que se fueron a estudiar inglés buscarse la vida en plena crisis y que tras muchas peripecias hoy son el referente para los españoles que viajan a Escocia te voy a presentar a Vicente Fernández uno de los fundadores de viaje por Escocia punto com y así comenzó con su usos

Voz 29 36:37 oye crear una página web es decir los tunos empezamos primero con tres toros primero al lago Ness pues pues es diez le Icon los ahorros que teníamos de los últimos años de trabajar de camareros pues compramos una zurdos de nueve plazas de segunda mano sabemos así bueno desde ahí pero digamos que el negocio empezó a ir muy bien porque claro éramos los únicos que hacíamos tour en castellano en todo en Escocia entonces a partir de ahí pues esa cosa tiene muchísimos clientes y la empresa empezó a crecer

Voz 1626 37:11 viajar por Escocia punto com grande y que bueno que bueno pues comencemos en esa furgón de nueve plazas

Voz 19 37:18 para situarnos le pregunté por esa curiosa relación que existe entre los españoles y los escoceses

Voz 29 37:24 todos tienen un familiar emigrantes cogía hay unos cinco millones y medio de escoceses ir digamos que fuera de Escocia y como unos veinte millones de cuentas primera y segunda generación es es lo que el deshace ser tan abiertos tan diríamos danos con la gente que es de que fuera Ivonne en Edimburgo existe una comunidad española muy amplia Exeo quién ahora rondar los en los treinta y cinco mil incluyendo la ablación flotante que viene aquí al mejor durante seis meses de siete meses entonces digamos que los escoceses siempre han estado muy muy en contacto con el con España

Voz 1626 38:04 vamos que te vas en Edimburgo casi te puedes entender en castellano en catalán en gallego en almeriense

Voz 19 38:09 la entender de todas maneras miran al menos pero vamos a entrar en harina Éstas son la ruta turística imprescindible

Voz 29 38:20 para visitar el lago Ness en todas formas eslabones es un lago impresionantes de unos treinta y ocho kilómetros de largo como profundidades que llegan hasta los ciento tras doscientos cincuenta metros entonces digamos que todo el mundo quiera Ejido a Irak sobre todo por lo que el monstruo del lago Ness mostró queréis Dones aunque yo diría que la belleza del lugar también también es lo lo más importante después del Lago Ness otro de los sitios más importantes para para visitar con con viajar pues que se punto com sería Sky la isla de Scary es relacional de maravillas y sobre todo últimamente en los últimos años se ha hecho muy famosa por qué eh aparecen muchas películas e Prometeo por ejemplo es la precuela de Alien o bueno muchísimas películas toca también ayudaba mucho aún Lander al pues entonces eso hace que crezca ese era uno de los sitios más más visitados por los otros dos destinos seguiría en el castillo de Stirling la ciudades de está también el monumento de William Wallace la ciudad de san Andrews san Andrews es muy famosa por su universidad por su campo de golf es el sitio donde nacido en la regla del gol moderno

Voz 1626 39:38 lo que hay de todo en Escocia e de lo más variado más

Voz 19 39:41 más más y ahora vamos a conocer lo diferente otra ruta no menos interesante sobre todo por un personaje que vas a reconocer inmediatamente

Voz 29 39:48 sería el castillo de a Nick el castillo de Van Bra ambos castillos al sur de Escocia pero sí digo Harry Porter sí que les serían es sería mucho más famosos pueden sobre todo el castillo donde se grabaran los exteriores para la película de dejar recuperar otros destinos que tampoco es muy conocido pero que yo recomendaría totalmente sería el Tour de Omán Orban es pequeño pueblo en la costa oeste ir el tanto el camino llegando a hasta el pueblo como regresando atravesando las tierras alzas en las orillas del lago plomo pues sería de lo más de lo más destacado sobre todo aquí hay algún muy curioso es que se puede coger marisco de Take away fíjate tú te puedes llegar allí coger reír comiendo a mientras visitas el pueblo viéndote un break away de langostinos de ostras de berberechos absolutamente una delicia Super Fresco está justo en el puerto ese es el marisco que llega directamente de de de los barcos se movía

Voz 1626 41:00 tres Rico pedazo de viaje pedazo de viaje lo fue

Voz 19 41:03 ya tenemos hasta fantasma y la gente de viajar por Escocia punto com también te lo enseña si quieres

Voz 29 41:09 en Edimburgo el muy famosa por las historias de fantasmas que haya en sus calles icono Escocia en general no hay un solo pasillo que por lo menos no tengan como mínimo unas dos hombres historias de fantasmas entonces nosotros lo que hacemos en ese recorrido es ir a los cementerios que hay en el centro de la ciudad que son muchos visitó históricos como las tumbas totalmente decoradas con muchas esculturas y bueno es como un museo al aire libre entonces lo que hacemos es contamos porque en Edimburgo hay tantas historias de fantasmas contamos el origen contamos cómo se vivía en la zona en la zona vieja espero tener que es el que muchas veces en cuentas aquí cosas muy muy extrañas lo tienen difícil explicación entonces digamos que en eso se se centra ese tour de de fantasía

Voz 1626 42:04 la cosa de comer y de beber además de lo que ya no nos ha venido apuntando que que te ha contado que les está saliendo últimamente muy buena cerveza

Voz 29 42:11 te ultimamente es la recogiendo muchas ramas la cerveza es procesa hay muchas marcas de cerveza que hacen tradicionales una de las más conocidas de hecho ya tiene eh algunas algunos bares en España sería tributó que sería algo así como destilado de perro eh a pesar del nombre es nueva cerveza que está siendo premiada en todo el mundo que está está riquísima después la cerveza nacional de aquí la más consumida sella la cerveza de tener sería un nada está en todos los bares de de Escocia

Voz 1626 42:49 ya algo de comida para empapar además de marisco que que que manos recomienda

Voz 19 42:53 Vicente Fernández pues no sé yo si tú ibas a disfrutar mucho con la comida bueno puede que con alguna puede que sí

Voz 29 43:00 vamos la comida nacionales más importantes serían serían pues eh entraña de de oveja principalmente con muy dispersa Elin con picante esto están delicioso de Las muy ricas que sirven una especie pido normalmente cocinadas al al horno idas pues bueno tienen platos de quiso por ejemplo tienen un tipo sopa que sí llama Cullen skin que está hecho con redes todos de pescado y de marisco que también es una auténtica una auténtica delicia muchos guisos de carne muy famosa que la Aberdeen Angus una carne muy rica de unas bar unas vacas que viven sobre todo en la zona de Aberdeen en la costa es eh que la carne es bueno de lo más de lo más sabroso

Voz 1626 43:49 ahí me gusta todo menos los Heil rozaduras de la oveja no es lo mío aunque los escoceses lo hacen como si fuera una morcilla gorda e todo lo demás lo compró la sopa lo quiso

Voz 19 43:58 todo

Voz 1626 43:59 gracias Jesús todo muy rico tengo hambre adiós adiós

Voz 1626 45:40 y llegó el momento en el que a la reina de Escocia María Estuardo se le puso todo en contra perdió el favor de los católicos sus nobles le comieron terreno los protestantes cada vez apretaban más in no encontró otra salida para salvar el cuello que pedir refugio a suprima inglesa Isabel se lo dio pero no perdonó los constantes intentos de invasión de la Estuardo ni las conspiraciones para derrocar la Isabel tuvo vigilada María durante dieciocho años no estaba exactamente encarcelada porque salía entraba cazaba bailaba hasta que María se creyó más libre de lo que era la pillaron conspirando otra vez tampoco mucho sólo un poquito y esa fue la excusa para que los ingleses exigieran a la reina Isabel la ejecución de María Estuardo a tomar viento la cabeza de la reina de Escocia María dejó un hijo Jacobo que pasó a ser el siguiente Rey de Escocia Isabel en cambio no tuvo hijos y a su muerte decidió nombrar heredero también a Jacobo es decir se dio la estrafalaria circunstancia de que a partir de mil seiscientos tres en dos reinos distintos Reino el mismo monarca así durante más de un siglo se fue sucediendo el mismo Rey para Inglaterra y Escocia dos coronas para una sola cabeza aunque los dos reinos mantenían absoluta independencia jurídica y legislativa los ingleses eran muy ingleses y los escoceses muy escoceses mucho escoceses y con falda pero además de que ingleses y escoceses mantuvieran las distancias políticas culturales e identitarias también había una brecha importante entre las dos coronas por mucho que compartieran Rey

Voz 1626 47:37 todos tenemos una imagen bucólica de Escocia con sus aterciopelada colinas y sus bonitos fiordos con esos valles tan verdes que acogen caudalosos Lagos consumo estricto dentro pero de que vivían que fuentes de riqueza tenía ninguna todavía no habían descubierto el petróleo de turismo claro ni hablamos y mientras el resto de las potencias europeas andaba ampliando sus territorios allende los mares ir rapiña dos riquezas los escoceses no recomienda un colín se los comían todos los ingleses ese era el problema estamos ya en mil seiscientos noventa y ocho cuando franceses holandeses ingleses españoles y portugueses llevan años estableciendo colonias en América los escoceses en cambio no tenía ni una parcela de veinte metros cuadrados nada en ninguna parte la pregunta es que daba algo en algún sitio para los escoceses porque a finales del siglo XVII en América estaba a tope Tao

Voz 29 48:30 sí

Voz 1626 49:01 llegaron en cinco barcos a Darién en la actual Panamá aquellas mil doscientas criaturas lusas muy lusas dispuestas a fundar su Nueva Escocia allí no había nadie sólo mosquitos que más que picar empujaban todo el terreno pantanoso allí no había quién cultivara absolutamente nada todo se les arruinada y encima los españoles no paramos de darles caña para que se alargara porque se supone que ese territorio era nuestro no tenían que comer no les entraba en el cuerpo una picadura más las enfermedades se cebaron aquel calor caribeño pegajoso e insufrible para un escocés tuvieron que huir a Jamaica y allí continuaron aguantando como pudieron los ataques de los españoles de los mosquitos y de los parásitos de aquellos mil doscientos primeros colonos escoceses sobrevivieron trescientos pero antes de que pudieran avisar de que no vinieran más que aquello era el infierno otra expedición de mil trescientos escoceses tan contentos ellos con la aventura americana partió camino de Panamá el desastre se multiplicó cayeron como moscas y los pocos que quedaron volvieron llorando a Escocia arruinados deprimidos lo malo no es que sea arruinaron aquellos colonos es que iban avalados por Escocia que invirtió mucho en aquella aventura expansionista Escocia que se había endeudado para financiar el proyecto entró en bancarrota

Voz 1626 50:40 hemos quedado en que aunque eran dos reinos el reír al mismo es que Inglaterra no podía echar una mano a los colegas del norte es que el rey de los ingleses no podía ayudar a sus súbditos de más arriba así también eran súbditos suyos pues ya ven los reyes siempre van a lo suyo en aquel momento no le interesaba ni al Rey ni a los ingleses enemistarse demás con los españoles y por eso dejaron que los escoceses se apagaran como pudieran frente a nuestros ataques y además si Escocia iba a la ruina algo de tajada sacaría Inglaterra y saco los ingleses aceptaron sacara Escocia del apuro económico dándole una pasta para que saldara sus deudas e indemnizará a los pocos colonos que quedaron vivos a cambio de que el Reino perdiera su independencia así fue como se firmó en mil setecientos siete el acta de Unió on por el que desaparecieron los reinos de Inglaterra Escocia nació el reino de la Gran Bretaña también se disolvieron los parlamentos nacionales inglés y escocés nació uno común en Westminster esto nunca lo han llevado del todo bien los escoceses por eso de vez en cuando se preguntan entre ellos y se enmarcan un ex Cotec She's in vuelven a ser un reino independiente la última vez en dos mil quince pero fueron a votar y decidieron que no que ya no interesa mejor juntos no contaban con que los ingleses la iban a liar y ahora quieren volver a votar los escoceses en el ser europeos antes que británicos esto es el cuento de nunca acabar

Voz 1626 52:21 terminamos nuestro cualquier tiempo pasado fue anterior escocés con música con la cara B

Voz 0564 52:26 si lo hacemos con otro grupo escocés archiconocido los Franz Ferdinand la banda se formó en Glasgow debe su nombre a otro Archie el archiduque Francisco Fernando de Austria Franz Ferdinand en alemán cuyo asesinato en junio de mil novecientos catorce fue el pistoletazo de salida de la Primera Guerra Mundial todo esto lo aprendió la banda escocesa viendo un documental o eso cuentan el grupo saltó a la fama en dos mil cuatro con el tema que vamos a escuchar Tecnalia out todo un himno indie

Voz 1626 52:52 uy lo que ha dicho índice a Monago no le gusta el indie el es mucho más de Camela

Voz 0151 52:57 la escuchamos