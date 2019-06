La ventana de los clásicos | Música al aire libre

sí está dentro de ese fenómeno de él de comienzos de siglo XX últimos del siglo XIX que se llamaba el verismo Benis la pura y dura como el realismo en ópera pero con el sentido dramático historias de amores muy difíciles de conseguir con celos por todas partes con malas interpretaciones con rivalidades llevando incluso en el caso de Tosca a la condena de Mario Pin por el tenor y demás que estaba pues un poco de enamorado de Tosca aunque Tosca es un poco celosa y no había forma siempre sospechaba de cuestiones no pero se le suele culpa de un de una especie de fuga que hay en una cáncer determinado luego todos son malos entendidos y al final que es lo que pasa pues al final lo que pasa es que el es que se había escapa de la cárcel acaba muriendo los dos amados destino de Tosca y Mario pues para evitar el fusilamiento

el conde de Luna está enamorado de Leonora pero Leonora quiere Manrique misterioso trabados el pobre Manrique devastado cuando en realidad no lo es pero Manrique hermano del Conde de Luna su rival en el amor de Leonora el conde de Luna no los ABI pretende matara más ricos cuando Leonora horas de los planes del Conde decide casarse con él a cambio de que libere a Manrique Manrique liberado pero Leonora se suicidó y entonces el conde de Luna

ustedes no pueden verlo pero Juan Ángel se está moviendo ahora mismo sin duda pero es que esta música es una música que a mí me atrapa por todos los lados

Voz 1155

12:05

vaya racha llevamos Juan Ángel no pero esta el fin es una ópera humanista no es una tragedia diablo es algo el diecinueve tremenda esto es Mozart otra cosa pero también siguiendo en la línea que empezaba a subrayar todo de principio el para hacer Carlos V al aire libre en el patio osea que también me ajustado a las noches veraniegas de aquí es permitido pues un capricho de esta versión de estas dos cantantes dos mosto los de la escena Marcel Frazier Isabel Markov cantando el Solaria la versión de los años cincuenta se que no sé muy bien digerida por Karajan en Salzburgo en Salzburgo yo creo que bueno pues de esa idea de esa relajación de esa forma en que Mozart compuso club humanismo a flor de piel que verdaderamente es muy grato escucha