La polémica del día

diez Lafuente fuente hoy hemos leído en el diario digital Zamora veinticuatro horas punto com un titular que dice así un estudiante zamorano recibe el Premio Nacional Fin de Carrera resulta que el estudiante recogió el mismo día su título de doctor ha obtenido además con un sobresaliente cum laude porque resulta que el premio por su fin de carrera llega con seis años de retraso cuando ya lo había olvidado suponemos que incrédulo cada vez que hoy a hablar a los responsables públicos del valor de la excelencia cuando su excelencia estaba perdida en algún cajón ministerial Marcos Antón que así se llama ha contado en su perfil de Facebook sus últimos seis años de vida en los que ha compaginado trabajo sí estudios hasta la extenuación en los que ha visto emigrar a compañeros para poder trabajar y en los que quiénes se quedaron como él lo hizo han tenido que emplear tanta energía en el estudio y en la investigación como en evitar trabajos basura o contratos de investigación precarios dice que no se arrepiente del camino recorrido pero su relato es una potente llamada de atención a un país que debe decidir definitivamente a qué quiere jugar en el futuro en esta materia porque formar estudiantes excelentes que no tengan posibilidad de demostrar después excelencia es una forma muy deficiente de afrontar el futuro