SER Consumidor: La reventa de entradas (30/06/2019)

Voz 2 00:00 no

Voz 3 00:06 en

me gustaría decir otra cosa pero no todo no está atado ni controlado tenemos unos niveles de seguridad alimentaria probablemente como nunca hemos tenido pero también tenemos unos altos índices de fraude alimentario unos más graves que otros no nos matan en la mesa pero no roban el bolsillo ya denunciamos aquí los fraudes como el del azafrán la miel el pulpo gallego el rabo de toro que es de canguro y mucho más ahora se destapa un enorme fraude de productos supuestamente ecológicos que no lo son vamos otro robo y la Unión Europea dice ahora que hay que extremar la vigilancia pues eso lo que llevamos reclamando aquí desde hace años leyes cobran pero si no hay vigilantes los piratas seguirán campando a sus anchas

bienvenido buenos días muchas gracias a todos por acompañarlos espero que estén estéis y sobrellevando de la mejor manera posible está ahora de calor que nos está azotando en los últimos días y que parece que seguirá así que vamos a intentar refrescar les no sé si lo vamos a conseguir y lo primero agradecerle su fidelidad una vez más por escucharnos cada domingo según el último Estudio General de Medios conocido esta semana este programa a esta hora lo escuchan lo escucháis doscientas cuarenta y nueve mil personas que es mucho más los de los focas las redes la pues etc etc etcétera así que muchísimo muchas gracias a todos los colaboradores por supuesto a ustedes a nuestros asesores jurídicos y a todos los que nos ayudan a hacer este programa cada domingo gracias por supuesto a mis compañeros entre ellos muy especialmente Sonia Faura la productora del programa y a Juan Carlos Ingelmo que es normalmente el técnico que siempre consigue que este programa sea como es sin más eh Julio López nos cuenta ya todo lo que hemos preparado para hoy

Voz 6 02:49 llegan los festivales y conciertos veraniegos y otra vez los engaños fraudes y abusos con la reventa de entradas analizaremos cómo evitarlo y qué derechos tienes

Voz 7 02:59 lo que deberían hacer es ir a una organización de consumidores los propios organismos de de consumo denunciar a estas páginas web que lo que hacen verdaderamente es aprovecharse

Voz 6 03:09 hablando de vacaciones sabes cómo evitar problemas con el alquiler de un apartamento para vacaciones analizaremos con el director general de la industria alimentaria la nueva norma del Pan un paso de verdad adelante

Voz 8 03:22 se acabarán los engaños tú me temo que ley todo trampa no va a servir de mucho

Voz 6 03:28 además antes del Día Mundial sin bolsas de plástico que alternativa psicológicas tenemos

Voz 9 03:34 las bolsas de rafia que son los derivados del plástico pero que se consiguieron micológicos porque son reutilizables y reciclables

Voz 6 03:41 también conocerán

Voz 10 03:42 es una app para saberlo todo para la mejor protección solar

Voz 11 03:46 te va a dar el índice ultravioleta te explica brevemente todas las recomendaciones que deberías hacer en ese momento para proteger de esa radiación tan alta

Voz 10 03:56 como siempre las denuncias y consultas de los oyentes

Voz 1094 03:59 el pasado día veinticuatro de enero reserve directamente en la página de Sabiñánigo una habitación para las noches del veintiuno y veintidós de junio por seiscientos euros es motivo hablamos en este caso

Voz 0927 04:12 la coleando desde enero naturalmente el lío de los fraudes de los productos ecológicos destapado esta semana y el humor de El Mundo Today

Voz 1981 04:20 tratos mil seiscientos setenta y tres años a los países de la Unión Europea para mejorar sus planes contra el cambio

Voz 0927 05:24 bueno antes de meternos con las bolsas de plástico con el pan nuestro de cada día hay su nueva normativa siguen los líos los engaños incluso los podríamos llamar fraudes de la reventa de entradas para espectáculos que en estas fechas de aquí en adelante Se celebran por cada rincón del país la Comunidad Valenciana es un ejemplo IUC ya ha puesto otra vez el grito en el cielo viveros es la sede por donde desfilarán muchos famosos y algunos pirata

Voz 14 05:51 trileros prisa punto ceros los nuevos dimos las ofertas bajo sospecha los pero

Voz 4 05:56 de las estafas Vicente Anglada muy buenos días hola buenos días

Voz 0927 06:02 Secretario General de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana y bueno que habéis puesto otra vez el el el grito en el cielo la alarma cuidado con las reventas de entradas porque vosotros habéis iniciado ahora aún en Valencia uno de los grandes espectáculos donde va a intervenir muchísima gente empezando por Bisbal y otros muchos

Voz 8 06:23 es rica no ojo que que que

Voz 0927 06:25 estos piratas de las reventas se pueden hacer de oro porque están cobrando una barbaridad no

Voz 15 06:30 pues sí la verdad que es un procedimiento cada vez más más habitual y cada vez vienen más usuarios hacer reclamaciones directamente a nuestras organizaciones de de personas consumidoras sobre todo por los elevados precios que que se encuentran el procedimiento siempre es el mismo y es que ponen a la venta o a la reventa mejor dicho es asentadas a precios que incluso llegaron a multiplicar por tres cuatro los precios que deberían de vender directamente las páginas oficiales tanto a nosotros eso nos parece un abuso por no decir una estafa directamente de eliminar páginas web

Voz 0927 07:07 contra esto se puede hacer algo porque Vicente llevamos mucho tiempo reclamando denunciando ahora se activa otra vez lo activa vosotros que habéis detectado en vuestra comunidad autónoma pero no se puede hacer algo no se debería hacer algo cómo puede actuar el el usuario el consumidor frente a esto

Voz 15 07:23 pues en primer lugar lo que debería hacer es que cuando detecte es este tipo de de estrategias lo que deberían hacer es a irá a una organización de consumidores a los propios organismos

Voz 7 07:34 de de consumo denunciar a estas Paco

Voz 15 07:37 sin web que lo que hacen verdaderamente desaprovecha se de de de de una sensación que que tenemos muchas veces de intentar conseguir la mejor entrada para para nuestro ídolo o la persona que que tenemos en mente en ese sentido nosotros es verdad que el año pasado remitimos a la Fiscalía Provincial de Valencia una una denuncia denuncia la pala aún está estudiando en concreto contra la página Diago por precios elevados por información sesgada y sobre todo también porque cobraban gastos de gestión sin informar previamente de ello se supone que probablemente entraba en todas en una página web página web no oficial que te cuentas un preso una entrada y al final te poco a poco conforme van pasando los segundos de van sumando una serie de de gastos y eso conlleva pues que te suba tres veces más más el precio original de de la entrada en ese sentido

Voz 8 08:32 principalmente Jesús lo que hay que hacer

Voz 15 08:34 es recomendar a las personas consumidoras que confíen exclusivamente sólo en las páginas oficiales o en los puntos de venta oficiales y que nos crecemos mucho en los buscadores que probablemente no salga primero la opción de las páginas web de reventa porque porque se posiciona en los buscadores previo pago de estas empresas entonces eso es el mecanismo que ellos utilizan por tanto lo que hay que estar por parte de las personas con unidades espabilados saber directamente en las que nos están engañando

Voz 0927 09:05 lo que pasa en muchas veces Vicente yo creo que a lo mejor en las páginas oficiales ya no hay entradas y sin embargo a través de una página que tiene multitud de reclamaciones como esta que dice hervía diálogo ahí sí que tienen entrada no y ahí es donde le pillan al usuario no

Voz 15 09:18 efectivamente porque aprovechan hablar aprovechan esa sensación probablemente ellos mismos compren entradas desde los puntos de vista o oficial lo que hacen después de tenerlas directamente a precios mucho mucho más elevado no además cuando entras hay una serie de mecanismos como para intentar embaucar a la compra no y entonces pues mensajes que salen muy rápido de sólo queda es setenta entrada es probablemente que las entradas se agoten quedan menos de cuatro por cien de entradas y estos son los primeros mensajes que que te empiezan a aparecer y luego ya empiezan a abrir pantallas directamente en tu ordenador diciendo que fulanito de tal ha comprado la entrada no quedan entradas entonces claro son mensajes para confundir indirectamente engañar a las personas consumidoras y en ese sentido siempre intentan aprovecha y por tanto eso hay que denunciarlo y hay que legislar de alguna manera para evitar esto de de abusos claro es verdad

Voz 0927 10:21 esto se lleva denunciando hace mucho tiempo ésta página tiene múltiples miles de denuncias y sí mucho cuidado porque cuando sale bien abogó ya saben ustedes está cazo que te van a pegar seguro entrada a lo mejor consiguen pero que te va a costar un un riñón eso eso confirmado Vicente cada Secretario General de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana UCE muchísimas gracias

Voz 8 10:42 gracias a vosotros nada adiós hasta luego hasta luego hasta luego

Voz 16 10:56 vivir el tren

Voz 17 11:17 bueno no bello lord estas páginas web que viven del bolsillo de los demás forma irregular sospechosa tramposa

Voz 0927 11:26 pidiendo perdón a sus clientes así que mucho cuidado como decía el portavoz de UGT en la Comunidad Valenciana denunciar te y denunciar y siempre comprar en páginas oficiales para evitar esas esas trampas ojo estamos pagando hasta tres y cuatro veces más si vamos a estas páginas conmovió gogós bueno vamos a otro asunto que está a punto de salir del horno mañana entra en vigor la nueva norma del PAN y hablamos de los cambios que vienen

Voz 4 11:56 alimentación y nutrición sin letra pequeña

Voz 18 12:03 el pan integral debe estar elaborado con un cien por cien de harina integral con el nombre del cereal empleado sino es así deberá especificar el porcentaje de harina integral que contiene el pan de masa madre

Voz 6 12:17 sólo podrá tener un cero coma dos de levadura industrial los panes cereales deberán tener tres o más harinas y cada una de ellas deberá tener una propia

Voz 4 12:26 porción de al menos un diez por ciento

Voz 6 12:29 se limita el uso de sal en el pan en el pan común no podrá exceder de uno coma treinta gramos por cada cien gramos de pan los panes de leña o de horno de leña sólo podrían comercializarse como tales si realmente son cocidos íntegramente en hornos así los panes comunes entre ellos los bajos en sal tendrán a partir de ahora un IVA del cuatro por ciento frente al diez por ciento de antes

Voz 0927 12:58 José Miguel Herrero muy buenos días hola buenos días director general de la industria alimentaria del Ministerio agregó dura Pesca y Alimentación me estoy imaginando con él la música de fondo el panadero sacando los panes Del Horno le suena bien esta nueva norma

Voz 19 13:12 pues hombre a nosotros no suena estupendamente la verdad

Voz 0927 13:17 le parece suficiente creen que han dado por fin después de mucho tiempo porque esto se llevaba tiempo para sacarlo adelante y han sido ustedes ahora no

Voz 20 13:25 pues efectivamente la norma llevaba treinta y cinco años sin actualizarse es estaba intentando actualizar desde el Ministerio antes de del año basado en nosotros lo hemos dado un empujón porque bueno pues es un producto emblemático en la cesta de la compra de los españoles en esos treinta y cinco años ha cambiado mucho la manera de comer pan y de producir el pan

Voz 0927 13:45 bueno usted en Linkedin perdonen que hemos creado por ahí se define como curioso inquieto inconformista y en permanente búsqueda de la excelencia la norma es la excelencia o como es inconformista piensa que todavía tiene margen de mejora

Voz 20 14:01 no yo estoy muy muy contento yo creo de es la norma más importante que ha sacado en esta etapa estando como director general era una norma difícil de sacar porque hay muchos intereses contrapuestos en en este tema y finalmente hemos conseguido pues bueno pues algún tema es muy importante como como han comentado antes en en la en el audio que he escuchado como es la rebaja de el cuatro por ciento de un montón de categorías de pan que antes estaban al diez por ciento eso es para mí lo más difícil sí creo que es muy muy importante

Voz 0927 14:33 bueno pues además supongo que o no sé si usted piensa que esto va a revitalizar el consumo de Pombo que estamos unos niveles con esto de lenguaje no engorde con las falsas creencias estamos en niveles muy bajos de consumo de pan en este país eh

Voz 20 14:46 sí yo creo que en cantidad está disminuyendo lo que es el consumo pero en calidad yo creo que cada vez vamos a a panes de mayor calidad así se aprecia por parte de los consumidores pues la calidad si se va buscando eso no entonces también por eso se ha hecho esta norma en el sentido de la fiscalidad positiva que yo llamo es decir que los productos los panes más sanos como el integral los bajos Enzar con una un IVA superreducido por eso también digo que es pionero porque es la primera norma de calidad de un alimento en vez de gravar con impuestos a determinados ingredientes bonifica a los ingredientes más sanos viles y les da ese IVA súper reducido

Voz 21 15:25 entonces bueno es bastante positivos ya

Voz 0927 15:28 usted sabe que hay muchos esto es polémico muchas veces muchas de las cosas que nos venden calidad no calidad de que no todo el mundo se queda satisfecho con los contaba hace no mucho que teníamos aquí a distintos invitados hablando precisamente de esta de esta norma no lo que nos decía un panadero

Voz 22 15:43 yo creo que esta nueva ley es un principio el principio de algo que necesitaba la chico tampoco encontró tiempo cada atención pero mucho me temo que echarle hecho la trampa no va a servir de mucho no

Voz 21 15:55 dir de mucho bueno a ver yo discrepo me imagino otra cosa

Voz 20 16:01 él y yo también tengo una visión dinámica de las cosas es decir lo que no puede ser es que las normas de queden ancladas treinta años a diez años el mercado va muy rápido y la Administración tiene que ir con el mercado entonces de si aparecen nuevos fraudes lo que tendremos que hacer es reacciona rápidamente ir corrigiendo las normas para que éste era adecuada al mercado pues es que nosotros tenemos que ser también ágiles

Voz 0927 16:22 con la nueva norma va a ser mucho más difícil que nos vendan pan integral que no es integral de masa madre que no es de masa madre pan de leña de horno de leña leña

Voz 20 16:33 yo estoy convencido de que así va a hacer osea yo creo que ahora los consumidores cuando dañan a la panadería al supermercado donde vayan a comprar el pan pues lo que ponga en en el rótulo que indique el tipo de pan que es es lo que tiene que contener el pan sea que que van a estar mucho más seguros del pan que van a comprar

Voz 0927 16:51 el sector si estaba satisfecho no más o menos diciendo bueno siempre a mí cosa que a lo mejor nosotros no hubiéramos puesto así pero pero sí que estaba satisfecho no recuerdo cuando hablamos con ellos

Voz 20 16:59 va más o menos sí hombre ahí el tema de la masa madre y el limitar el uso de las levaduras industrial pues fue también un tema que a una parte del sector no no le parecía bien pero bueno nosotros pensamos que era pues la mejor manera para para regular lo que es el el elaborado el término elaborado con masa madre

Voz 0927 17:18 bueno de todas formas ustedes están tranquilos piensan que no hay mucho engaño fraude en el sector

Voz 21 17:24 hombre yo pienso que sí que lo había por esos hacerla norma osaba que a partir de ahora no a partir de ahora nombre también yo siempre digo que las cosas no cambian de la noche a la mañana claro

Voz 20 17:34 el día uno de julio y se aplique la norma pues todo el mundo lo haga lo que tiene que haber es controles y las comunidades autónomas que son las responsables del control de los fraudes del etiquetado tendrán que empezar a Feeri en investigaciones e inspecciones a medida que los panaderos vayan viendo que bueno pues que esto va en serio pues se irán adaptando todos los todos los tipos de pan a la nueva normativa

Voz 0927 17:58 porque está claro además que nos encanta el buen pan y es verdad que en muchos sitios cada vez más se hace muy buen pan de ir por supuesto transparente quiero decir que lo que nos venden como tal es realmente eso eh

Voz 20 18:08 claro es que esa es una demanda de los consumidores en general en todos los productos el consumidor quiere saber lo que está comprando y tiene que a través del etiquetado pues responder exactamente a la composición de los alimentos

Voz 0927 18:19 muy bien antes de despedirle me gustaría porque vamos a tener un momento a Concha Fabero que es presidenta de la Sociedad Española de agricultura ecológica por el fraude este que se ha destapado de distintos productos pepinos calabazas huevo etc este tema está controlado es para que tengamos cierta alarma o no son casos aislados y como tales sean sean detectado y se han retirado del mercado

Voz 20 18:41 pues son casos aislados que demuestran que los controles se hacen por parte de las autoridades administrativas y también de las autoridades pues de los Cuerpos y Seguridad del Estado que para eso están para velar para que el que está cometiendo un fraude detecte y bueno se pongan las medidas pertinentes es verdad que bueno que el el fraude en cero no existe ningún sector ni lo importante es que funcionen los controles y que es el sancione al que está haciendo las cosas mal

Voz 0927 19:09 muy bien por José Miguel Herrero director general de la industria alimentaria del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación coincidir

Voz 13 19:14 no mucho con usted nosotros somos también muy curiosos muy inquietos

Voz 0927 19:18 muy inconformistas e tres que seguirán

Voz 8 19:20 me iba a Buscando la excedencia siempre claro que horaria un saludo de seguimos hablando en otra ocasión gracias cantado adiós adiós

Voz 23 19:28 sin aditivos sin azúcares añadidos

Voz 4 19:30 bajo en sal sin grasas sin el acto

Voz 23 19:33 se sin efectos secundarios

Voz 17 19:36 SER Consumidor

Voz 4 19:38 con Jesús Soria bueno

Voz 0927 19:41 el fraude destapado esta semana sobre productos ecológicos que se vendían como si fueran ecológicos que no lo eran por ejemplo pepinos berenjenas calabacines etcétera etcétera

Voz 3 19:53 la denuncia

Voz 0927 19:55 Concha Fabero muy buenos días hola buenos días ante el presidente de la Sociedad Española de agricultura ecológica te has sorprendido le ha sorprendido el el el lo último que se ha descubierto local lo que se ha llamado popularmente el timo del pepino Equo

Voz 24 20:09 bueno es que no me ha sorprendido va en realidad desde la Sociedad Española de agricultura ecológica nuestro mensaje es que esta es una es una buena noticia iré a ser tranquilizador para todos el saber que existo campañas dirigidas contra contra el fraude alimentario estas campañas pues que son sistemática que se hacen de todos los años que están coordinadas emocionalmente y que se hacen en colaboración con las autoridades nacionales y autonómicas no que quiero decir que el fraude alimentario sea que esto esto es el o te problema que no se ha encontrado por casualidad sino que que se ha buscado

Voz 25 20:47 qué saudade existe en sabemos que

Voz 24 20:50 insiste no es por lo dedican gran vez efectivos a a combatirlo a buscarlo detectarlo combatirlo tú

Voz 0927 20:59 es ingeniero agrónomo hay profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha sino estamos mal informados

Voz 24 21:03 efectivamente si creéis en tres D

Voz 0927 21:06 desde la Sociedad Española de agricultura ecológica que tú todo está controlado bien controlado porque hay gente que dice no cuántos productos se estarán vendiendo como ecológicos que realmente no son ecológicos no X sólo en España sino a nivel europeo de hecho ayer una alta autoridad o esta semana una alta autoridad de la Unión Europea decía que hay que extremar las precauciones extremar la vigilancia

Voz 24 21:27 claro por eso se hace en estos que este tipo de de de campañas en porque lo lo que es la producción ecológica declarada está muy controlada está sometida a unos sistemas muy estrictos de de controlar e hice tipificación el problema está en los puntos de venta de de de procesado y en en polígonos industriales en donde puede acceder

Voz 25 21:49 lo que pasa

Voz 24 21:50 producto o convencional un conversión que es lo que ha ocurrido en el caso de estas de estas hortalizas ha detectado últimamente en que no que no que no están certificados pero bueno la verdad es que si hacemos un pequeño cálculo estas cantidades son ínfimas eh eh yo nunca que representa el eran es es exprimir calabacín pimiento pepino representan un cero coma seis por ciento de la producción ecológica nacional

Voz 0927 22:21 estos últimos días ha descubierto también en Mercamadrid se San intervenido más de cuarenta y cinco mil huevos procedentes de Cuenca y Cáceres que habían sido comercializados como ecológicos y que tampoco lo eran

Voz 24 22:33 no bueno exactamente no es así yo mi información información que yo manejos de la fuente oficial de El comunicado de la de la Guardia Civil Hinault no es nada con los huevos es que eh

Voz 8 22:45 eran de una categoría inferior osea más pequeño

Voz 24 22:47 señor y que no cumplían las especificaciones de la normativa vigente bueno el que no tienen grabado el código obligatorio que todos los huevos debe llevar para asegurar la la trazabilidad pero lo mismo te digo te tengo que señalar que esos cuarenta y cinco mil huevos y pico eh son un cero coma cero seis por ciento de la producción de huevos que nacional es decir eh yo en el mensaje que tenemos que que traducir es que la incidencias muy pequeña en la producción ecológica pero por otro lado que estamos contentos estamos no nos alegra de que se busque se detecte el fraude otro otro otra aclaración más importante estamos muy importante ya esté en estos dos casos eh que estamos operaciones destacadas en la campaña obsoleta que atañen a la producción ecológica en ningún caso en ningún caso se pone en riesgo la salud pública y son casos de estafa falsedad documental de bueno es un delito que se denomina de me contra el mercado de los consumidores pero no hay riesgo para la salud pública iba ecológicos son claramente productos de una calidad inmejorable tanto para el consumidor como para el medio ambiente

Voz 0927 24:10 muy bien Cocha Fabero presidenta de las españolas de agricultura ecológica y un saludo cordial y hasta

Voz 8 24:16 la próxima gracias igualmente un abrazo heridos

Voz 26 24:21 lunes martes

Voz 0927 24:48 esta semana también el miércoles se celebra el Día Mundial sin bolsas de plástico y nosotros hablamos de las alternativas porque es posible vivir sin plásticos ojo usamos más de cien bolsas de plástico por persona y año desde hace un año está prohibida la entrega gratuita de bolsas ya lo saben perfectamente ustedes ya en enero de dos mil veintiuno no podrá entregarse salvo que sean de plástico con posible pero vamos por detrás todavía bastante Francia e Italia por ejemplo ya las tienen prohibidas

Voz 4 25:18 ya otra cesta de la compra y consumo responsable Sostenibilidad otra forma de consumir

Voz 0927 25:30 eres gerente no de luz packaging ibérica si sois vosotros hacéis bolsas de rafia no

Voz 9 25:39 nosotros somos ecológicos en defensa de el ecosistema de todo tipo ocho de mil novecientos noventa y claro la bolsas de papel para el el lugar ve las cosas de plástico para grandes superficies más otros de ocho oros en el año dos mil dos nuevos timarnos

Voz 27 26:01 caldo de la distribución por cogido

Voz 9 26:03 son los pioneros en introducir la bolsas reutilizables las llamadas como un búnker rafia sea realmente es propia de Tejina para evitar el uso masivo de bolsas de plástico en los seis miembros de cajas

Voz 0927 26:14 muy bien rafia algodón estás de acuerdo con la norma esta con la política de retirar lo antes posible las bolsas de plástico

Voz 9 26:23 que que es un poquito ecológicos en el sentido te todos me lo plásticos porque el plásticos ha reciclado ya que hay que hacer es lo que hay que ser es un poquito más educados y reciclar

Voz 0927 26:34 estéis notando una mayor demanda desde desde estas últimas las iniciativas y lo que se avecina realmente además

Voz 9 26:42 otro aparte de que iba uno Rácing protegido que son son dos batería los derivados del plástico pero que se consiguieron micológicos porque son reutilizables y reciclables vale aunque yo prefiero el propio tejido porque es mucho más resistente que echó hoy en día todavía joven por la calle y de las primeras cosas que vendió una de las principales cadenas desde hace ya más de quince años

Voz 0927 27:12 ya ya ya oye a la gente dirá bueno pero esto me cuesta mucho más antes Mela regalaban a cuánto cuesta una bolsa en normal una bolsa vuestra

Voz 9 27:22 a ver la os gusta al realismo te cuesta depende de lo que haber una cosa es el precio que yo pongo la distribución

Voz 0927 27:30 sí pero más o menos al usuario cuanto Alepo costar más

Voz 9 27:33 el usuario en los cuadros de inclusión que cincuenta céntimos pero si te das cuenta que esos cincuenta por bolsa la bolsa te va a durar porque yo sigo viendo de hecho yo los tengo pero clase cayó mucho mucho tiempo pues como mínimo quince años que son y digo ya verás si se entonces ahora el futuro aparte de la Salve Russia y eso sí que es importante lo que llevamos Pekín apostando desde hace diez años pensaba algodón

Voz 0927 28:09 el algodón sí que estáis apostado aunque bueno también está muy bien no como alternativa eh

Voz 9 28:13 si la bolsa a cualquier sector es que tú has sido plantaron juego concepto más que aquí tiene con una solución ecológica para el sector de productos frescos y congelados porque tenemos una bolsa hizo atómica patentada confeccionada de algodón yute

Voz 0927 28:31 en qué bien Pilar Pineda muchísimas gracias seguiremos hablando eh

Voz 9 28:35 gracias a vosotros está también con nosotros

Voz 0927 28:37 Juan Felpeto la muy buenos días

Voz 7 28:40 hola buenos días comercial de la empresa

Voz 0927 28:42 bolsas de papel de la zona norte de de España vosotros el papel nos lo vuestro no

Voz 8 28:47 exacto no habéis abierto no habéis abierto

Voz 0927 28:50 cada otras cosas para pelos estáis volcados en el papel

Voz 8 28:52 eh

Voz 7 28:53 nosotros estamos volcados en el papel de seriamente

Voz 0927 28:56 estéis notando mucha evolución en las ventas mucha más demanda por parte de clientes

Voz 7 29:03 pues sí me habían ultimamente pues estamos notando que aparte del aumento de consumo de nuestros clientes habituales pues si estamos están derivando clientes de que utilizaban pues otro tipo de bolsas que ahora quieren utilizar las bolsas de papel

Voz 0927 29:18 qué tipo de clientes en general es de todo o algunos sectores

Voz 7 29:22 de todo vamos a ver nosotros ya que aparte de las cadenas de distribución de alimentación pues también hacemos para panadería pastelería y un poco un poco todo tipo de clientes

Voz 0927 29:33 ajá vosotros no Thais entonces que os que os llega cada vez más demandas porque también los propios usuarios los consumidores cada día demandan más este tipo de soluciones que no sean la bolsa de plástico no

Voz 7 29:45 los sí evidentemente yo creo que es que los ciudadanos no sean la gente está cada vez más que más concienciada y lo que quiere pues si es utilizar un tipo de bolsas que sean agradables que vamos que no dañen lo que es medio ambiente

Voz 9 29:59 vosotros

Voz 0927 30:00 los entonces sois convencido no no porque sea parte de vuestros negocios sino que sois convencidos de esto de acabar con todos estos problemas medioambientales entre ellos el de las bolsas de plástico

Voz 7 30:10 bueno es que yo creo que es que no tiene otra solución es decir el camino es ése y yo creo que rebelarse contra ese camino pues sería estar equivocados totalmente

Voz 0927 30:17 muy bien pues Juan Felpeto comercial de la empresa de bolsas de papel de la zona norte España muchísimas gracias

Voz 8 30:23 mucha gente ya seguiremos hablando esta también

Voz 0927 30:25 nosotros Jorge Toro que es uno de los fundadores de Lola camisetas Jorge muy buenos días

Voz 8 30:31 buenos días a su quedan muy bien oye cuando habla

Voz 0927 30:33 los de Lola camisetas no la hacer camisetas pero pero a vosotros estáis también volcado una de vuestra parte de esta producción son bolsas de tela no

Voz 28 30:42 efectivamente empezamos con camiseta como indica el nombre pero ahora estamos con bolsas también a tope

Voz 0927 30:48 ya a tope dices porque cada mes tenis más demandas están notando

Voz 28 30:53 pues sí la incluimos en el catálogo hace uno año lo cierto es que que ahora se venden bastante mejor

Voz 0927 31:00 vale vosotros sí que vendéis muy directamente al consumidor o no

Voz 8 31:04 sí también directamente no pero diré

Voz 28 31:07 la mente al consumidor final vale y cuánto les

Voz 0927 31:09 cuesta al consumidor vuestras bolsas que además las podemos como tunear no poner a a nuestro gusto no cada uno con los dibujos y las cosas que que nos apetecen no

Voz 27 31:19 efectivamente pues son doce con noveno

Voz 28 31:22 está euro si eso se pueden hacer personalizada aunque la gracia es que trabajamos con diseñadores de todo el mundo te aportan su diseño que son espectaculares

Voz 0927 31:32 ya ya ya doce noventa y con con dibujos con lo que queremos o bien

Voz 8 31:37 Puente incluso con Di con cosas que yo te pueda

Voz 0927 31:40 proponer

Voz 28 31:41 exacto sí desde una bolsa no hay que hacer Granda estirada en minaba

Voz 0927 31:44 ya ya ya vale cuánto dura esto porque a alguien dirá bueno con una bolsa de plástico pero esto duró una eternidad y evidentemente no

Voz 8 31:51 es más ecológico mucho más claro efectivamente sostenible no sí no

Voz 28 31:56 efectivamente nosotros estamos súper convencido que

Voz 29 32:00 que es uno de los pasos que hay que ya

Voz 0927 32:02 soportan peso quiero decir que valen para cualquier cosa no solo para llevar para no llevar una no se uno una bolsa de congelados sino para llevar cosas de cierto peso en la puntería por ejemplo

Voz 28 32:12 ahí tienen buen Grange nosotros la usamos para llevar libro problema vale teniendo buena bueno hombro para llevarlo

Voz 0927 32:20 vale tener distintas formas de asas y todo eso no alternativas para para el consumidor no

Voz 28 32:26 actualmente sólo tenemos un modelo que él asas típica para el hombre que queda una media altura que es muy cómoda con de momento esta bares

Voz 0927 32:34 notáis más conciencia conciencia tiene entre la gente entre los usuarios de pero esto quiero varias me llevo para las compras habituales para no usar bolsas de plástico

Voz 28 32:43 sí sí y además lo hemos notado nosotros que vamos a festival en verano no vamos a encontrar con nuestra bolsa gente usando nuestra bolsa pero hace mucha ilusión

Voz 0927 32:53 muy bien pues Jorge toro de uno de los fundadores de Lola camisetas que tenéis que cambiarlo ya tiene que ser Lola Lola bolsas

Voz 8 33:01 Nos ha para la compra no algo así lo la bolsa no es muy comercial pero bueno perfecto Jorge buenos días muchísimas gracias muchas gracias a vosotros

Voz 0927 33:59 sabéis que una de las cosas que más se encuentran los mares con del a pesar de plástico no lo digo siempre ahí las ponemos nosotros no directamente pero casi casi bueno seguimos hablando de temas veraniegos como cada año queremos que en los alrededores y durante las vacaciones nuestro asesores jurídicos habituales nos oriente sobre los problemas que podemos encontrarnos en vacaciones y cómo afrontarlos y como saber qué hacer que hoy empezamos por los alquileres de apartamentos y por los intercambios de viviendo ahora tan de moda

Voz 4 34:31 dos derechas muy buenos días

Voz 0927 34:37 el asesor jurídico de Facua a ver cuéntanos qué debemos tener en cuenta a la hora de alquilar viviendas particulares agencia luego hablamos también de intercambio de casas cosas básicas que todavía para los que estén en esa negociación deben tener presente para evitar sobresaltos alquiler de vivienda haber distinguimos que agencia hay particular eso como claro pues diríamos viste

Voz 27 35:01 quieren que dejen si particulares fundamentalmente porque qué diríamos si nosotros alquilamos al través de una agencia pues vamos a tener más derechos entre comillas que sí alquilamos a un particular entre otros derechos vamos a poder solicitar a la agencia a la que hemos alquilado una hoja de reclamaciones vamos a poder denunciara con sumo Se y algún problema e incluso en algunos casos esos vamos a poder someter nuestra visca el problema al arbitraje de consumo por tanto vamos a tener vivíamos más protección sí alquilamos a través de una agencia de viajes sillones alquilo aún particular en la única forma que olvídate de reclamarle va a ser irme a la jurisdicción civil ahí pues claro encontrar cualquier problema

Voz 0927 35:47 Paco si hacemos un contrato una una reserva a través de una agencia tenemos que firmar un contrato con ellos cada vez ya está siendo más habitual que también con los particulares no cuando se hace legalmente

Voz 8 36:00 claro se debe exigir también no

Voz 27 36:03 en un contrato diríamos de vivienda de alquiler que yo alquile a un particular lo que dice la ley es que nos pueden exigir al menos un mes me fui fianza ese mes de fianza a ingresar una cosa es que no lo hagan O'Shea en el organismo autonómico correspondiente que hay muchos desde luego arrendadores que no le ingresa nadie pero eso es lo que nos pueden exigir si alquilo pues a través de una agencia diríamos profesional pues claro AIS también por supuesto nos pueden exigir una fianza pero ahí también van a tener una serie de seguros pues para el problema que es de lo que tenemos lo que tenemos que mirar esa letra pequeña el sentido de que esté asegurado si tenemos algún problema pues porque si juego porque tengamos cualquier imprevisto diríamos que no nos cueste a nosotros encima dinero

Voz 0927 36:52 ya ya ya además bueno la gente que lo sepa más o menos supongo que los habrá acabó con un particular si pasa algo siempre tienes más inconvenientes y con una agencia abridor un error no te convence lo que te han ofrecido no es lo que tú creías siempre tienen más posibilidades de cambio y eso no por ejemplo

Voz 27 37:08 Nuestro es el tema del derecho de información que tenemos también de las modificaciones del contrato que están más limitadas de las variaciones del precio sobre todo si hablamos por ejemplo de viajes combinados ahí tenemos una ley detrás que establece que las variaciones de precios pues no se pueden hacer vivíamos a cualquier precio van y en cualquier momento

Voz 15 37:31 tanto si alquilamos o

Voz 27 37:34 hacemos no está reservas a través de una agencia vamos a tener más protección como consumidor

Voz 0927 37:40 ya hoy en el caso de lo que se está poniendo de moda de intercambio de casas yo me voy a la casa de alguien aquí en España o el extranjero o al revés yo dejó mi casa eso cómo está regulado

Voz 27 37:51 claro pues aquí el problema también es que puede existir a veces una falta de regulación aunque las autoridades autonómicas ya están regulando todo el tema este del alquiler vacacional dentro del cual pues incluiría también el alquiler o el intercambio de viviendas ojo aquí puede hacer cambiar viviendas como los y lo hacemos tobillo y será un contrato particular entre nosotros si tenemos algún problema pues tendremos que irnos a los juzgados competentes pero lo más normal es que intercambio de viviendas pues lo hagamos ya a través de alguna de las webs que hay muchas que ofrecen este servicio ahí hay algunas que son gratuitas y otras que nos van a cobrar por este servicio pero también nos van a dar una serie de garantías como el tema de seguros el tema de que ellos van a ser una labor de mediación el supuesto de que exista algún problema yo ojo fundamental fijémonos también en el tema del arbitraje de consumo si por Deimos alquilar o contratar el servicio que sería a través de una empresa que esté del arbitraje de consumo desde luego no olvidemos en hacerlo porque es un sistema que no va a sacar las castañas en muchos casos

Voz 0927 39:03 muy bien pues gran favorito gratuito claro claro Francisco Ferrer asesor jurídico de Facua como siempre muchísimas gracias

Voz 4 39:11 gracias a que desde el consumo

Voz 0927 39:15 Sonia buenos días buenos días que sus cosas que te hayan llamado la atención de la red esta semana

Voz 1365 39:19 bueno el tema del regalo quedamos en las bodas ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales mucho nos han comentado no estar de acuerdo aunque se tenga que dar dinero si te invitan como Rafael Villanueva que dijo imitar es eso invitar sin esperar nada a cambio Gema María comentó que se casa en breves y que no hay obligación de hacer ningún regalo que las bodas son para pasar un bonito día con tu gente ya está a punto de visto claro no llegó también un comentario de esto es una tuitera o tuitero tenemos Amaya que era estimaba que no puede ir a escuchar nuestro programa que no podía así que nosotros les recordamos que nuestros oyentes que están están Moody's yo les a todas horas hicieron a la carta claro entonces los podcast en la web escucharon bueno nuestro podcast pues escucharnos a cualquier hora

Voz 0927 40:04 bueno a ver en cuesta que Plantemos esta semana bueno puede esta semana damos por hecho que

Voz 1365 40:09 han dejado un poco marginal las bolsas de plástico o no así que planteamos qué tipo de bolsas usan para comprar plástico tela papel o rafia

Voz 0927 40:18 entre otras alternativas a ver por dónde y si si realmente estáis haciendo algo en contra de las bolsas de plástico no y que planteábamos la semana pasada y cuáles han sido los resultados

Voz 1365 40:27 cuánto dinero dadas a los novios por persona en una hora el resultado ha estado muy ajustado el cuarenta por ciento los votantes da cien euros y el treinta y seis por ciento dan doscientos

Voz 0927 40:37 los trescientos nadie vale nos vamos a la web hoy importante para que no hagamos locuras con

Voz 1365 40:45 en el mundo

Voz 31 40:48 agua José Aguilera buenos días

Voz 1365 40:51 hola buenos días qué tal autor de la aplicación V duerma miembro del grupo de foto biología de la Academia de Dermatología en primer lugar que es esta aplicación

Voz 11 41:00 es una herramienta sencilla para que todos los usuarios que disponen de un smartphone ya sea desde el sistema operativo Android como sistema operativo a ellos puedan utilizarlo pues como herramienta educativa ir de concienciación frente a los riesgos que con de bala sobre la exposición frente a la radiación ultravioleta solar cómo funciona simplemente descargas V ver más de forma gratuita te registra que solamente poner un nombre de usuario IT va identificar la aplicación porque tú vas a ver una serie de fotografías y una serie de de comentarios donde te dice que es fototipo tienes que es tu grado de sensibilidad a las quemaduras solares por si era más Moreno eres más blanqueo de más de una vez que te ha registrado ya la aplicación reconoce que tú tienes ese grado de sensibilidad toda la información que va a pasar a Alarte en un panel que dónde te da toda la parte de temperatura del día como vastas de cielos nublados es decir la paz te meteorología además te va a dar el índice ultravioleta tanto el máximo diario como él

Voz 24 42:12 el momento donde tú te has conectado

Voz 11 42:14 España en la península pues tenemos aproximadamente en el máximo que podemos tener en verano por ejemplo hoy es de diez es una un índice que te dice Si tienes un índice ultravioleta b diez el riesgo de quemadura solar es muy alto entonces cuando tú ves ese valor justo debajo la aplicación te explica brevemente todas las recomendaciones que deberías hacer en ese momento para protegerse de esa radiación tan alta Ponte Aponte crema apunta a la sombra etcétera etcétera etcétera

Voz 1365 42:45 además hay un cronómetro no al lado de del de el índice ultravioleta que deben poner cuando estemos expuestos al sol no

Voz 11 42:52 eso por si tú quieres ya tener cebolla pues me gustaría estar expuesto un ratito al sol para evitar la quemadura solar le das al cronómetro y el mismo automáticamente te dice pues si no te has puesto crema puede estar al sol quince minuto veinte minutos para evitar los riesgos de quemaduras sólo ha utiliza mucha gente pues por ejemplo pactar un ratito al sol producir vitamina D hasta que la alarma me suena dice a partir de ahora ya no te ponga mal son porque te va a más

Voz 0927 43:17 es una herramienta que se utiliza sobre todo aparte

Voz 11 43:20 lo más importante para nosotros aparte de la información del índice ultravioleta que que fantástica es lo que te pone debajo dice hasta experto en foto protección ahí viene todo mundo de Info más hay unos mitos conserva pues no es una información contrastada desde a partir de ya lo investigador y los profesionales de la dermatología lo los que trabajamos en el campo de la foto biología dermatológicas pusimos información muy sencillitas para toda la población que lo entendiera pero bien contrastada es decir con base científica para todo entonces cualquiera persona que lo le pues va a tener una idea más clara de lo que es la exposición lo bueno y lo malo de la sobre exposición solar

Voz 1365 44:02 también cabe recordar que en un mismo dispositivo se puede registrar más de una persona no

Voz 11 44:06 pues no ya sabe que tú tienes son normalmente el sesenta por ciento de la población española es fototipo III y el otro treinta por ciento es fototipo II III es decir estamos muy cerquita pero efectivamente puede poner varios usuarios según tu ni tu hijo tu obtuvo la otra persona que va de utilizarla es decir que que te que te abre el abanico de posibilidades sobre todo como como yo vengo a decir el el origen de esto es crear conciencia de sí sí tienes idea está observando pues te ver mensajes repetitivo de pueda tener sol disfrútalo pero con cuidado porque la sobre exposición a corto y a largo plazo pues perjudicial

Voz 1365 44:44 pues José Aguilera he autor de la aplicación V duerma y miembro del grupo de foto biología de la Academia dermatología muchísimas gracias

Voz 11 44:52 pues nada encantado y a vuestra disposición

Voz 0927 44:55 sí eso

Voz 32 45:02 Ana se

Voz 34 45:21 venga

Voz 0927 46:14 Jesús Soria Marta Blanco muy buenos días

Voz 8 46:18 muy buenas Díaz coordinadora jurídica de

Voz 0927 46:20 de OCU vamos allá con los casos que nos han trasladado esta semana o algunos de los que nos han traslado a los oyentes venga primero este oyente no pudo aquí

Voz 13 46:29 mira el hotel y le cobraron por la distancia

Voz 1094 46:31 el pasado día veinticuatro de enero reserve directamente en un hotel la mina de Sabiñánigo una habitación para las noches veintiuno y veintidós de junio por seiscientos euros el motivo era acudir al participar el turista quebrantahuesos esta prueba ciclista tienen más demanda de dorsales que plazas para participar y la organización proceda a realizar un sorteo desgraciadamente este año no fui arreciado no dispongo de dorsal por lo que me vio obligado a cancelar la reserva con fecha cuatro de febrero por Mary lo rectificó al hotel La Pardilla y solicitó la devolución del importe desde esa fecha es realizado catorce llamadas telefónicas enviado nueve correos electrónicos reclamando lo sin que hasta el día de hoy hayan cumplido con su compromiso que puedo ceder

Voz 0927 47:19 Marta ya tiene la pregunta

Voz 29 47:21 fíjate es la clave es conocer las condiciones que tiene el hotel en materia de cancelaciones no éxito a nivel estatal por lo que habrá que estar en primer lugar la regulación autonómica si es que existe algo al respecto que no todas tienen pero lo más importante a las condiciones de contratación específicas la política de cancelación en todo caso tiene que ver claramente reflejada en las condiciones generales entonces que las vidas en lo tiene claro el oyente nos indica que el hotel no ha cumplido con su compromiso yo partiendo de esta base lo que les recomiendo es que presenta una reclamación oficial en los servicios de consumo de su comunidad autónoma puesto que parece deducirse que sí que existía la posibilidad de cancelar esa reserva

Voz 0927 48:00 cada hotel marca unas Aiún hay veces que se contrate no tienes posibilidad de cancelación y otras que te dicen veinticuatro horas antes

Voz 29 48:08 luego que te permiten propagando a lo mejor tipa penalización

Voz 0927 48:11 eso es que ahí es donde está la clave que eso es lo que no nos cuenta este oyente así que es es lo que tiene que ver si tiene dónde dónde agarrarse para para hacer la reclamación tenga más cosas

Voz 13 48:21 José Miguel Rubio nos dice el pasado once de mayo el avión de Ryanair en mi viaje a Praga se retrasó en seis horas según la compañía por avería del avión en estos casos cuál es la mejor manera que reclamar

Voz 0927 48:34 tiene derecho que de hecho

Voz 29 48:37 reclamar son es un retraso de más de tres horas de correspondería una compensación de cuatrocientos euros y aunque la compañía alega que ha sido por una avería hay numerosa jurisprudencia del Tribunal de Justicia en europea que descarta esta causa como tal si bien si mis manos una circunstancia extraordinaria con lo cual yo lo recomiendo es presentó una reclamación ante la compañía directamente por escrito dice la respuesta que recibe no les satisface o no ha sido contestado bastón que reglamente de la Agencia Española de Seguridad Aérea es importante porque este organismo sistema decreta así es circunstancia extraordinaria o no Islam como prueba de quinientos que bien

Voz 0927 49:14 no supongo que habrá muchos listos que siempre dirán es una avería con tal de no pagar no

Voz 29 49:18 con tal de no Pablo alegan cualquier cosa

Voz 13 49:23 y atentos trece años después a este oyente les siguen persiguiendo por una posible deuda

Voz 36 49:29 tuve un contrato con Vodafone aquí el cual pues no cumpliera lo acordado en el contrato entonces se fueron acumulando facturas me dijeron que tenía que pagarlo obligatoriamente si yo si estuviésemos no estuviese de acuerdo claros entonces me pilló muy jovencito y no sabía que tenía derechos por ejemplo como haber llegado a a la atención al consumidor entonces ellos me pusieron en una lista de arnés estuve siete años sin poder pedir ningún tipo de préstamos ni nada y ahora después de once años me ha llamado una empresa que de cobros o de cobros y que han comprado esa deuda irme solicitan el importe sino me dicen que me van a pasáramos juicios monitor yo qué es lo que podría hacer

Voz 29 50:14 sí

Voz 0927 50:15 qué puede hacer con las empresas éstas de recobro hay que tener mucho cuidado eh

Voz 29 50:20 efectivamente lamentablemente no es el único que les reclaman esto

Voz 37 50:23 muy bien es una práctica

Voz 29 50:26 dual mi lo primero que tiene que saber la gente es que el plazo para reclamar deudas de telefonía de cualquier otro tipo de suministro desde tres años vale muy importante entonces y durante estos años nadie la Riza una reclamación fehaciente como puede ser un burofax el plazo para reclamar que habría terminado en con lo cual esa deuda ya no existe ha resuelto el contrato yo antes de la interposición el monitor Jones antes de esperar a que me pongan una demanda lo que yo haría es una reclamación por escrito a esta empresa de recobro poniendo el estos antecedentes en en su conocimiento y solicitando que procedan a cancelar sus datos sí a una cima interponen un una demanda de escuche monitor yo lo que dice que hacer es oponerse al mismo es un escrito muy sencillo dirigido al juzgado alegando que la deuda prescritos no tiene por qué saber fundamentación jurídica ni nada por el estilo en lamentablemente es habitual que este tipo de empresas sigan insistiendo entrecomillado a la gente con lo cual si se diese el caso yo le recomiendo tan interesantes una denuncia ante la Agencia Española de Protección de la

Voz 0927 51:27 muy bien sí porque muchas de estas empresas no sé si todas actúa muchas veces de mala

Voz 29 51:32 rozando si rozando el límite

Voz 8 51:35 esa esa Marta Blanco coordinado

Voz 0927 51:37 la jurídica de OCU como siempre muchísimas gracias

Voz 29 51:40 a vosotros bueno que te llamaremos son los próximos

Voz 0927 51:42 días para hacer unas cositas relacionadas con nuestros derechos en temas habituales de vacaciones te parece

Voz 29 51:47 me parece estupendo esta idea

Voz 0927 51:49 las adiós

