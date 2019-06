Dos boxeadores argentinos deciden solucionar sus diferencias hablando

Voz 1 00:00 una marca rojos y azules españoles el flanco haré así que más natal

Voz 4 00:41 además lo doblan el brazo a Ribera tendrán que negociar un gobierno de coalición con nosotros que asegure que por fin en este país se protegen los servicios públicos como está la sobre este año

Voz 5 00:59 oye hoy me hacía ilusión un saludo asientos de Goldwasser yo voy diciendo nombres no responda hasta el final vale gira hoy en Todo por la radio La Ventana a esta

Voz 6 01:06 la atención Toni Martínez Especialistas secundarios silencio Toni Martínez Especialistas secundarios es decir secundarios El Mundo Today Neri Aróstegui Susana Ruíz Lucía Taboada señor chato e Iñaki de la Torre

Voz 5 01:27 queremos saber si podemos venga que España

Voz 7 01:30 está enfrentándose a varios debates complicados preocupación por el calor pero los incendios una un dilema muy difícil de resolver cuánta sandía puede ingerir un ser humano antes de convertirse en sandía

Voz 8 01:50 planteado por Albert Einstein

Voz 7 01:53 a la velocidad de trescientos mil kilómetros por segundo todo objeto es luz pero a partir de cuántos kilos de sandía somos sandía por experiencia personal los digo que tiene que ser una cantidad alta alta canciones con calor hoy tenemos varias la primera es de víctimas del doctor cerebro hace calor de calor en el infierno hace calor en el averno esto es un poco intelectual después de hace calor tenemos otra canción hace mucho calor del compromiso

Voz 9 02:41 si bien el Madrid Deportivo abanico pañuelo que alivie tus calor ya se ve que hay metáforas

Voz 2 02:54 tal es esto no es meteorológico

Voz 7 03:00 la discografía española hay muchas canciones muchas canciones interpretadas por hombres que hablan de mujeres que tienen calor te voy a pagar el calor churrerías yo soy de Alinghi ese calor que tienes que bueno bueno no sé quién tiene calor con estas canciones por último tenemos es una canción directa aclara sin metáforas y meandros sin alusiones y Calipso chicas hace calor por lo canto hace tanto calor polvo canto así se llama la canción hace tanto calor y es de Los Manolos

Voz 10 03:30 no me puedo

Voz 7 03:41 ah sí tienen que ser las canciones cristalinas sin recovecos directas claras como la política la ministra de Hacienda María Jesús Montero advierte a Podemos

Voz 11 03:51 te dejen clara cuál es la posición que va a adoptar este próximo mes de julio cuando ya definitivamente Se le ponga fecha a esta investidura pero insisto no va a haber segunda vuelta

Voz 7 04:03 o votan a la primera a Pedro Sánchez

Voz 2 04:07 o elecciones otra vez

Voz 14 04:24 sobre todo con el calor

Voz 7 04:29 lo hace con el calor que hace todas estas disquisiciones políticas de estos días no tienen el más mínimo sentido porque el cerebro humano ante la falta de energía provocada por las altas temperaturas tiende al consumo mínimo muy poca gente está preparada para que le den el coñazo con ideas locas de política pactos ideas complicadas todos estos líos de si pacto no pacto los políticos creen que les hacemos caso ya estamos todos comiendo sandía está en Japón en una reunión del G20 los veinte países más importantes del mundo raro es que no esté La ventana con la audiencia que tiene pero a saber cómo se mide el G20 eh hay mucho debes estremezco domina todo el grupo Prisa además osea Donald Trump dice que el Tratado de defensa con Japón ya veremos que Alemania es poco fiable y que China no le gusta Éstos son sus aliados respecto de sus enemigos bueno su enemigo es Irán ya ha amenazado con aniquilar el país en este sentido casi mejor no estar en el G veinte

Voz 17 05:52 bueno a Toni han llegado las temperaturas extremas a la península y también ha llegado este reproche de dos igual

Voz 0377 05:59 de los cuarenta grados que tiene whisky no nos quejamos eh vamos como un tuit de cuatro Fenin sobre ética y estética playera sino quieren que en la playa haya colillas que prohíban el nudismo

Voz 17 06:12 tras la detención en Sevilla del miembro de la comitiva de Gaulle sonaron señor Jin Bill tuitean indignado y con razón

Voz 0377 06:18 necia mililitros de líquido ni treinta y nueve kilos de cocaína no se puede viajar con nada ya

Voz 17 06:23 ambos tormentos tormento quiere más rigor en el mundo

Voz 0377 06:26 los superhéroes loca de la R dinámica si Crazy pero no me parece lógico que Superman bueno siempre con los puños

Voz 17 06:32 para conocer de expresión recoger cable la conocéis nos parece pues aquí un buen ejemplo de Twitter cuándo

Voz 0377 06:38 camarero me gustaría invitar a aquella chica que está tomando eh un clic de quince años

Voz 2 06:44 pues pongan parte

Voz 16 06:51 venga ya las tutorías

Voz 18 06:52 llegan las noticias del Mundo Today

Voz 1 06:57 Moncloa

Voz 1981 06:57 vierte de que ningún español se irá de vacaciones hasta que no se logra investir a Pedro Sánchez el presidente en funciones asume que es una mala noticia pero sin plenos poderes tampoco puede configurar el calendario vacacional de los españoles por lo que el por ahora no es conveniente que nadie reserve vuelos y hoteles dos boxeadores argentinos deciden solucionar sus diferencias hablando no voy a más de treinta horas de diálogo finalmente los dos boxeadores han concluido que hablando no se soluciona nada ya han vuelto los puñetazos te rompe las dos piernas al intentar hacer la postura de Ciudadanos en clase de yoga

Voz 7 07:37 giro las dos piernas del centro a la derecha y el torso se inclinó hacia el extremo con lo que el cuerpo entero no pudo soportar la tensión de un movimiento imposible los expertos alertan también de la postura Sanchís hasta que no logra sumar apoyos provoca caída

Voz 1 07:53 la última hora Arman cuéntanos

Voz 17 07:56 las españolas piden permiso a Vox para vestir ropa ligera amparándose en la ola de calor pero las diez en casa ha respondido el partido

Voz 1981 08:04 pero gracias dicho vamos ahora con algunos titulares breves el Gobierno recuerda una vez más que morder un helado puede hacer que te estalle la cabeza insiste en que el año pasado hubo cinco mil trescientos muertos CL cura la miopía Albert de lejos el precio de unas gafas graduadas hasta el rover Curiosity expulsado del grupo de Whats App de la NASA porque lo saturada mandando fotos como cada año cierran las webs de pornografía en verano porque hace demasiado calor para el sexo el uno uno dos ya contesta diciendo que pasa ahora esta ni las vacas agradecerían menos preliminares y que el granjero pues al grano

Voz 7 09:22 es una localidad de seis mil habitantes de la provincia de Cuenca en Castilla La Mancha y tiene un protagonismo notable en el Universo Mundo Today hay muchas noticias de Mundo Today que tienen como referencia Motilla del Palancar por ejemplo un avión de Ryanair aterriza para preguntar y donde aterriza en Motilla del Palancar no cinco ancianas con abanico desencadenan Huracán donde estaba las ancianas en Motilla del Palancar comparativa estadio Santiago Bernabéu el Pabellón Municipal de Deportes de Motilla del Palancar este chiste habitual de citar siempre este pueblo ha tenido una consecuencia inesperada los alumnos de Arte Dramático del Instituto de Enseñanza Secundaria Jorge Manrique de Motilla del Palancar han hecho una obra de teatro basada en noticias de El Mundo Today ubicadas en su pueblo sino no se llama Motilla tu llevo se representó ayer como si algo pasa

Voz 2 10:15 allí estuvo

Voz 7 10:17 el redactor de la cadena ser conectamos con Radio noventa Motilla con Antonio García buenas tardes

Voz 20 10:23 buenas tardes pues todos los a leve en la cabeza de una profesora de leyes Jorge Manrique Motilla del Palancar Isabel Cortijo que inspirándose y basándose en la fijación que tiene el Mundo Today con nuestra localidad con Motilla del Palancar pues decidió crear la obra Motilla Today está ambientada en una joven adolescente que quiere estudiar Periodismo a pesar de su padre Pierre esa que somos unos muertos de hambre se dedica a buscar noticias la obra entrelazan noticias publicadas por El Mundo Today con otras que han sucedido realmente en la localidad por ejemplo pudimos ver aquella vez que según El Mundo Today un avión de Ryanair paro Motilla del Palancar a preguntar dónde estaban los Picos de Europa Europa

Voz 21 11:06 Europa donde os puede decir es la mierda marcan ahí dejado

Voz 1315 11:10 el vehículo aquí en el van clan la alineación

Voz 21 11:13 era pues más allá con esta obra todos

Voz 20 11:15 claro que el Palancar quiere devolver la publicidad que El Mundo Today Nos ha estado haciendo durante todos estos años

Voz 22 11:22 Isabel Cortijo es la profesora de artes escénicas del Instituto Jorge Manrique hola buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0268 11:29 de gracias

Voz 2 11:31 qué

Voz 7 11:32 qué cosa de no el argumento de la obra es tuyo lo de los alumnos del grupo cómo es esto

Voz 0268 11:38 bueno pues se combina un poco las dos cosas porque lo que hicimos fue coger algunas noticias del Mundo Today y otra que también eran reales que habían pasado aquí en Motilla ir como un ejercicio de clase lo que hicimos fue convertirlas a texto teatral en dos de los que yo hice más menos es servir un poco como de amalgama de todas estas historias para que tuvieran un hilo conductor el hilo con por como ha dicho Antonio es esa chica que quiere estudiar periodismo a su padre le dice que es absurdo estudiar Periodismo Ilie yo ya lo que dice es que le va a demostrar que hay noticias pero claro sale a la calle y todas las noticias que te encuentras son absurdas

Voz 1704 12:17 con el juego que queríamos hacer es que es verdad

Voz 0268 12:19 que el Today tiene muchas noticias no pero que algunas de las que nosotros hicimos texto teatral y por lo tanto las representamos son verdad han pasado de verdad pero es también ese límite fino negros de de que parecen mentira

Voz 7 12:33 público las distinguía cuáles eran las de verdad en las cuales serán las del Mundo Today

Voz 0268 12:37 bueno la obra terminaba con justo con que la chica tenía la idea de hacer como una especie de página web en la que se demostrara cuáles eran verdad y cuáles eran mentira entonces aparecía proyectado cuáles eran verdad el icodense eran mentira entonces creo que el público ya pasadas probablemente servirá cuenta de cuáles eran las del Mundo Today cuáles no pero sí que estaba al final o sea que

Voz 22 12:59 oye con la verdad se quedaran ya no

Voz 7 13:02 no te preguntado de dónde eres tú las de Motilla del Palancar tu no nazis

Voz 0268 13:05 no yo los rodado de un pueblo que está muy cerquita

Voz 1704 13:09 sí oye adaptar un texto al teatro

Voz 7 13:11 que siempre es un riesgo tienes que fijar la esencia de lo que está escrito puedes cambiar cosas tiene ese cambiar cosas de hecho pero tienes que mantener la esencia tú que has trabajado lo sabrás cuál es la esencia Today

Voz 2 13:25 bueno yo creo que es la esencia

Voz 0268 13:26 o por lo menos para mí que soy seguidora desde hace tiempo es esa pues lo que decía no es la ironía fina de convertir una cosa que que no es verdad en algo que parece verdad que incluso lo lo sorprendente del Mundo Today y también de las noticias que nosotros representamos que no eran El Mundo Today es justa beso no que que podría ser verdad pero no es verdad no os pero te tienes que dar cuenta de ayer tuvimos la suerte de estar con ellos yo estuvimos hablando también de este tema entonces a mi me gusta mucho que construyan una noticia la noticia entera no sólo ya el titular sino una noticia con declaraciones y cosas así que qué es parece todo verdad pero están en esa ironía fina que es tan divertido

Voz 22 14:11 no bueno hoy os lo habéis pasado Superman no entiendo muy bien bueno Isabel muchas gracias adiós

Voz 1 14:46 bueno hemos jugado vamos a jugar ahora

Voz 7 14:58 ya habíamos jugado vamos Juan otra cosa los razonamientos lógicos a ver que no sale imaginemos por imaginar imaginemos que Partido Popular Ciudadanos y Vox suman en la Comunidad de Madrid pero que no quieren a Vox por imaginas si no quieren a Vox ya no suman y piden a los demás que se abstengan para poder sumar más siendo menos esto es lo que propone el portavoz de Ciudadanos en Madrid Ignacio

Voz 20 15:19 cuando está pidiendo la abstención del PSOE o de Más Madrid sería fantástico sí señor Gabilondo se abstuviera y por supuesto si Mas Madrid estuviera también eso sería una buena señal porque las claridad responsabilidad por su parte y sobre todo permitiría que echará a andar la legislatura que los madrileños vieran que hay un Gobierno en la Comunidad de Madrid que se preocupa por sus problemas

Voz 7 15:39 sería sería estupendo la abstención entonces pregunta Pepa Bueno

Voz 20 15:43 se lo ofrecerán ustedes eso mismo a Pedro Sánchez para dar la legislatura no yo creo que son dos cosas que no tienen nada que ver

Voz 7 15:56 por último el último del otro momento te hace notar Luis Alegre que estaba en la tertulia estaban la conversación me hace notar que Ciudadanos y partido popular sin Vox son menos que PSOE Más Madrid y Podemos y que en todo caso siguiendo su razonamiento deberían ser ellos ciudadanos los que se abstuvieran para dejar gobernar a Gabilondo

Voz 20 16:14 te dice que tiene cincuenta y seis diputados con PP y Ciudadanos pero SOE Imax Madrid solo sin Podemos son cincuenta y siete es decir no es verdad que va a hacer la abstención de Vox es o el voto a favor de Vox o nada es sólo hasta ese Gabilondo si quiere

Voz 7 16:31 ocurra vamos dice que tiene es un truco su buenísimo porque tienes menos pero los que tienen más tienen ganas

Voz 1 16:39 al abstenerse

Voz 7 16:43 es buenísimo puede abstenerse la primera fuerza política para que gobierne la segunda la tercera que no tienen mayoría

Voz 23 16:50 sí pero sino entenderse

Voz 7 16:52 todo esto toda esta presiona Ciudadanos en realidad hay una presión muy grande ciudadanos conduciría a que Podemos no entrara en el Gobierno de Pedro Sánchez tiene Ciudadanos en las Cortes Podemos ya no hace falta entonces pero claro desde el punto de vista de ciudadanos que ventaja obtiene de una abstención incumplir su palabra de manera flagrante es verdad que ya lo he dicho antes hay antecedentes pero eso no quita que sea incumplir que le pasa ciudadanos que una parte de sus votantes se sentirá más cercano al PSOE otra parte de sus votantes se siente más cercano al PP y a Vox por donde se dejaría más votos

Voz 1704 17:26 incluso en estos tiempos no es tan fácil volverse loco como tu Chris y luego

Voz 7 17:31 luego tenemos la posición de

Voz 1 17:41 ventaja

Voz 7 17:42 no tiene Pedro Sánchez de un gobierno de coalición lo primero la investidura que es una ventaja bastante buena no pero a partir de ahí puede gobernar hay tres temas fuertes para el Gobierno para los próximos meses futuro de pensiones reforma laboral y Cataluña tres tres temas gordos puede ponerse de acuerdo el PSOE con Podemos sin fisuras en eso y una cosa más importante que puede perder Sánchez pierde el poder de controlar la legislatura porque en el momento en el que Pablo Iglesias decida irse del Gobierno la legislatura está acabada por lo tanto Pedro Sánchez se enfrenta a un dilema mucho peor que el de la sandía es sin Podemos no puede ser presidente con Podemos no puede gobernar es un poco el dilema de María Cristina María Cristina me quiere gobernar que es una canción de otro tiempo de otra época e desde un señor oprimido por una tal María Cristina

Voz 1704 18:42 sí me daba mucho decía lo que tenía

Voz 7 18:45 qué hacer pero hoy podría ser el himno de que la gobernado bueno se ellos dirían Fermín hace mira María Cristina al otro dilema es si tienes que denunciaron a la policía cuando te estafa Antero mientras tú estás cometiendo el delito

Voz 1704 19:01 sí

Voz 7 19:03 difíciles un dilema difícil no eres Aróstegui

Voz 24 19:05 una madre y una hija han sido detenidas por denunciar una estafa tras contratar a un sicario

Voz 2 19:10 como la madre y la hija de ahí Hans

Voz 24 19:14 han sido detenidos tras acordar entre los tres matar a la pareja de la madre y vender siete de sus órganos

Voz 2 19:19 resulta que el novio dijo que era un agente del sí

Voz 24 19:22 n propuso matar a la pareja de la madre para vender sus órganos y sacar sesenta mil euros para ello firmaron un contrato en el escrito indica que todo se sigue bajo siglas reglas procedimientos de encriptación se recogen diez puntos con los pasos a seguir para el crimen la búsqueda del sujeto interrogatorio sustracción pero hay un punto que os voy a leer porque es curioso dice en caso de la negativa del sujeto a donar sus órganos voluntariamente Se le obligara de las maneras establecidas en el Código trescientos cuarenta y uno del Reino de España

Voz 5 19:50 vemos que den existe señala que la orden será deje total que entrañable por un grupo

Voz 1704 19:54 eh operaciones antiterroristas y que el plazo de ejecución

Voz 24 19:57 sería entre sesenta y ciento ochenta días además para empezar a trabajar el falso espía pidió una especie de fianza de ese de siete mil euros claro como el plazo se ha pasado ya hace unos días que las mujeres pues han acudido a la policía con el documento firmado para

Voz 1322 20:10 a eso es a ellas y luego también el novio de lo que había hecho

Voz 2 20:16 transmite

Voz 2 21:01 picando algo no es la misma especie me interesa algo el retraso

Voz 1315 21:09 ese es el retraso bien habéis oído estos golpes y unos gritos de animal son monos capuchinos era una especie endémica de Latinoamérica que son conocidos son conocidos por utilizar herramientas de piedra para realizar un buen número de tareas abren frutas secas caradura como nueces por ejemplo ya no cardos también estaban pues para hace un agujerito hacen muchas cosas con esas con esas herramientas de piedra buenos días después de los humanos desde la especie en la que sea Catalá

Voz 20 21:37 pagado más variedad de actividades que realizan con esos útil

Voz 1315 21:39 les vale un equipo internacional de investigadores ha descubierto ahora que llevan haciéndolo así la friolera de tres mil años o sea esto implica unas cuatrocientas cincuenta generaciones más sorprendente aún es que se ha comprobado que durante ese periodo de tiempo que sí que vale que es amplio de tres mil años pero han cambiado de tecnología por entendernos dos veces no existe ningún precedente este ninguna otra especie acepto la humana las más Capuchinas siguen las primeras fases es hace tres mil años utilizaban herramientas de piedra más pequeñas y ligeras unos mil años después las cambiaron por utensilios más grandes y pesados pero no deberían convencerlos porque más adelante en un periodo más reciente volvieron a las herramientas más ligeras esto es inédito insisto no ha dado ninguna otra especie porque cambiaron de herramientas no se sabe los investigadores sospechan que a lo mejor durante ese periodo intermedio en el que usaron útiles más pesados pues tenían acceso a frutos de cáscara más dura por ejemplo pero en cualquier caso ahí queda la cosa solita que son tres mil años usando herramientas de piedra y que han cambiado de tecnología dos veces eso sea cual han sido capaces de rectificar

Voz 20 22:43 Isabel sí saben abrir nueces

Voz 5 22:46 para construir una casa es cuestión de tiempo

Voz 17 22:49 los siete y ocho mil años

Voz 1 22:52 este rima de un millón de años pero llegará

Voz 1315 22:55 al menos que no son muy inteligentes sí sí sí

Voz 2 22:59 bueno

Voz 9 23:00 leer

Voz 22 23:14 a verles

Voz 5 23:25 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio donde se asoma Íñigo Sastre y

Voz 1704 23:32 oye si pensáis en la ola de calor no

Voz 17 24:23 yo quiero hablar hablaros uno de los grandes problemas de la playa me refiero a estas personas que teniendo a su merced varios kilómetros cuadrados de arena libre pues deciden poner su sombrilla sus enseres a dos palmos de toalla a todos en esta situación si eso momento vamos a compartir íntimamente la vida de estas personas durante las próximas horas bueno pues para solucionar este este grave problema el Ayuntamiento de Santa Pola pondrá en marcha un plan piloto que si tiene éxito podría trasladarse al resto del litoral español este plan es idea o y del asesor externo don Ángel Mela Ángel

Voz 31 24:57 alguna catado otra forma que se llama Ángel me fue José de aquí de Santa Pola me encanta me encanta otro programa especial Isaías Lafuente aquí no aquí es ese

Voz 17 25:11 quién no no no no tampoco el barco

Voz 2 25:17 el Arsenal no sé no sé no sé

Voz 17 25:21 el señor me esta medida que pretende usted instalar en Santa Pola se sabe

Voz 32 25:26 eh ya sabes eso es eso es Pepa Bueno

Voz 17 25:29 sí vamos a hacer una cosa sí sí yo sí es micrófono está señalando al micrófono que no vamos a parar porque yo lo que tengo que pedir disculpas usted porque yo no tenía ni idea de que fuera

Voz 0377 25:44 a eso hay que informarse edita debería haberse informado pero bueno sólo se con Isaías recto de asunto yo soy todo rigor y lucidez así que no teman

Voz 17 25:54 vale pues vamos a la medida ésta que ustedes quieren implantar en la playa de Santa Pola

Voz 0377 25:58 decir entrada decir que la intención es que esta movida se convierta en ley pero de momento será normativa municipal ya ver cómo se trata de la normativa de derecho usufructo Mario playero de sur

Voz 17 26:09 Eduardo playeros encima de la base que aunque la pena

Voz 0377 26:12 la pertenencia todos porque es así pertenece a todo el espacio que ocupa tú tu niño tu toallas tu sombrilla tu puta chanclas él legítimamente tuyo yo durante el tiempo que estés ahí y cualquier injerencia en las lindes de esa propiedad temporal si puede ser interpretada como una invasión de tu espacio

Voz 17 26:27 va no Liga eh y al invadir nuestro espacio tenemos derecho a una protección no

Voz 0377 26:33 hasta hace aquí no es apoyar la ley de protección de la propiedad privada de Alabama de resultas de la cual tú puede disparar

Voz 20 26:40 perdón

Voz 17 26:41 a parar así que si alguien pone su toalla acerca de la mía me también lo yo puedo disparar esa persona si para así

Voz 0377 26:49 muy pero en aras de un óptimo equilibrio entre las partes la otra persona pues también puede entrar en tu espacio disparando a mira para quedarse con la parte en la usufructo aquí hemos recuperado lo que es el derecho de conquista suspendido en la asegura desde la Segunda Guerra Mundial

Voz 17 27:01 no vale vale vale pero entonces la la playa esta especie de salvaje Oeste no a mí me a mí es un pelín exagerado los de la toalla cerquita pero liarse a tiros yo creo que puede ser muy molesto así

Voz 0377 27:12 no sé tal vez pero qué solución propone con esta gente del buenismo

Voz 17 27:16 ya estamos por encima una sola cosa buena

Voz 0377 27:19 nada ni una no sabe de lo de lo tiro lo vamos a aprobar aquí en Santa Pola hemos dicho que funciona por lo aplica en otras playas vale otro pesado como como como lo de los altavoces por ejemplo con la musiquita con ellas en la arena que no funcione nada Oye prisión claro si a prisión al ese sí es

Voz 17 27:36 no es así que si no no no os voy a ir a ver esa es tu madre que viene a buscarte lleva ya yo a las buenas tardes yo pienso ir a Santa Pola dinero también igual

Voz 1322 27:56 la verdad pues mira la semana pasada el INE publicó los dos nombres más comunes entre los nacidos en España en dos mil dieciocho a la cabeza de ella siguen Lucía Lucia porque a su nombre bien bonito y entre ellos al más puesta ha sido ahora mismo gritas Lucía Guardia mi sobrino Hugo hubo ahora misma secretas lucía un parque infantil sanidad todo el parque sí fluidos los patos

Voz 1322 28:25 por ejemplo Amaya que nunca había estado en la lista de los cien nombres más puestas para niñas y sin embargo en dos mil dieciocho si ha entrado nacieron trescientas cincuenta pero hablando de nombres y hoy es hablar de una historia que he leído en la prensa indonesia la historia de dos padres dejaba occidental que han llamado a su bebé atención Google

Voz 2 28:44 no pues eh Google no sé si esto

Voz 1322 28:47 en esta entrevista el padres revela que tenía que siempre había querido nombrar a su hijo como una compañía telefónica tecnológica perdón y tenía más opciones como Microsoft

Voz 2 28:56 el yo luego el bonito ese Dios mío Dios

Voz 1322 29:06 desde la religión también consideraron otros nombres como de los profetas estaban de hecho entre dos nombres al final Ence Albert cantar a Putin al bar cantar a debe de ser Dios de allí y Google y finalmente sede

Voz 2 29:20 Kant se decantaron la opción era estar

Voz 2 29:32 a pesar de las reservas de amigos y familiares que la son

Voz 1322 29:35 a la pareja insistió he dicen que su hijo va a estar a la altura de las expectativas será de gran ayuda en la sociedad tal y como es a día de hoy Google

Voz 2 29:44 sí sí en creo que busca unos platos

Voz 1322 29:49 yo me imagino al alijo hablando ya como el motor de búsqueda Google hoy cenamos brócoli Google madre quizá quiso decir que hoy cenamos hamburguesa con pero bueno al menos una le llamaron Internet Explorer porque sino el niño sería más lento

Voz 5 30:13 venga señor conecta muy bien con el mundo millennials si a alguien que le han puesto nombre de compañía

Voz 1704 30:21 en la Chenoa

Voz 5 30:22 bueno bueno

Voz 1704 30:28 bueno vamos a hablar el otro día estuve de nostalgia por Internet pero antes voy a hablar de él Battle Royale de famosos que se está viviendo en Twitter hay trescientos catorce famosos que han puesto nombres famosos entonces se matan entre ellos hasta que sólo quede uno te haces serán casos muy muy divertidas como por ejemplo que Mariano Rajoy ha asesinado a Javier Ambrose por Rosalía asesinado a Chenoa están siendo eliminados hasta que solo quede uno por ejemplo tenemos aquí a Alfredo Duro asesinado vegetal siete siete siete Buenafuente asesinado al pequeña Nicolás Pablo Motos asesinado a José Coronado Nacho

Voz 5 31:03 a Rin Nimes yo y asesinado Agatha Ruiz de la Prada bueno bueno esto es un parar esto es así pararlo seguirlo

Voz 1704 31:11 spanish war Bot en Twitter perdona los asesinatos son todos iguales como no importa cómo

Voz 34 31:18 es una pelea de cuchillos eh yo creo que pagas y bueno hasta que todavía sigue eso lo ya estaba es muerte muerte asesinato no se no se dice la causa

Voz 1704 31:29 el otro día bueno mejor esto esto para comentar el otro día estaba yo en en Internet y me metí en Habbo Hotel hacía literalmente nueve años

Voz 2 31:38 el nuevo año nueve años para una página web es una anécdota hace muchos años eché

Voz 34 31:52 a tener en cuenta eso que que en Internet tener anécdotas de hace diez años me da totalmente distinto entonces Hotels consistía en un

Voz 1704 32:01 claro en el que tú estabas en una sala titula decoradas como quisieras tenía ponías tu sofás mesas seguirlas decorado luego se dedicaba a charlar entonces empezamos a hacer retrospectiva decir oye tío porque llevo oye yo mi cuenta desde dos mil siete yo lleva sin entrar coincidir con otro que lleva un montón un montón que lo lo veía entonces empezamos va a tirar para atrás en Internet y que había ante y en dos mil tres que empezó hacías yo pues yo estaba ni ERC que era un chat que había antes era Yllanes tiramos patas y empezamos a buscar cuál fue la primera web pues la primera web registrada se llama simbólico se registró en el año ochenta y cinco creo que los culpables son los del CERN esa bueno era como una empresa tecnológica porque la World Wide Web como la conocemos hoy día es verdad que Internet se inventó mucho más antes en las diversas ciudades Si las americanas haciendo cosas pero pero en lo que conocemos como hoy día Internet es la world wide web y meter el CERN era simbólico punto com ahí hay me dio por pensar el tío tenían montón de palabras ha estado todo libre era como entrar el primero en Twitter y ponerte un arroba poder saber elegir lo que quisiera podía haber registrado Internet punto com pero esa miedo es lo que de verdad entonces pues registradas registradas por por ver página web que seguían vivas pues de de esa misma época del noventa y el noventa y pico a estos miles

Voz 17 33:25 qué queda que queda

Voz 1704 33:28 web de Space Jam la película activa Michael Jordan desde el año noventa y seis te puede seguir metiendo y está ahí todavía yo lo que digo a ver qué más hay por aquí están también la web del juicio de OJ Simpson sigue estando activa con todas las pruebas con todas las cosas también sigue activa esto me me me voló la cabeza la porque esta web muchas se quedan desactualizado se quedan abiertas no se actualizan la web

Voz 32 33:53 activa que sigue actualizándose desde el año noventa y seis es punto com eso que es eso digo yo he Piero es Karubi es un poeta italiano que lleva actualizando su web desde el noventa y cinco noventa y seis no no recuerdo muy bien sigue hoy día no ha parado que tú entras

Voz 1704 34:12 es como retroceder al pasado porque la cuerno dos punto cero es de las antigua en la que hay vínculos explicas todo desordenado bueno pero ahí sigue el tío actualizando la página web me quedé lo

Voz 0788 34:22 mientras desde el móvil se te parte la pantalla

Voz 5 34:24 la época cruje creo que no puedes entrar esta es la época en la que

Voz 1704 34:29 todavía los los navegadores no interesaban webs osea estábamos SAIC que el al Google de la época in no había SEO osea aseo es el cuando tú buscas algo el lo que el sitio web tiene buen SEO apareciera primero sea la web con más con mejor sea del mundo es Wikipedia porque cualquier busca Coll cualquier búsqueda que hagas manzana lo que sea la primera o es que sales Wikipedia eso sería sí

Voz 32 34:55 entonces dije bueno

Voz 1704 34:58 tiene que haber algo que ordene todo esto no dice todos los fenómenos todas las cosas que ha pasado tener una página eh

Voz 32 35:03 aquí previa que se llamaba fenómeno de Internet

Voz 1704 35:06 según como bosques ahí todo tu historia en Internet todas las todos los virales los personajes las historias que han pasado por intentaban cronológico lógico está todo si buscáis es lo que impedía fenómeno Internet está bueno pero lo que me mezclo toda la cabeza también fue que hay otra versión para China totalmente ya que es que no tenemos ni idea ya dije yo

Voz 7 35:25 buscar más todavía estoy este ese proceso

Voz 1704 35:28 empecé estaban un salón de no no aburrió

Voz 7 35:30 ahí está la de es que aprende estando un aburrido claro

Voz 32 35:34 el veinte por ciento de Internet es en inglés y luego el siete por ciento es español pero es que otro veinte por ciento es en chino hay un Internet chino que los estamos

Voz 1704 35:42 viendo vaya vaya a mí me voy a aprender chino chaval esto es lo que antes no les gusta

Voz 35 35:49 interesante

Voz 5 36:12 estoy actualizando estuvo su web

Voz 0788 36:15 desde también Stevie Wonder si no no sé si bien pero pero lo que sí que actualizando su música es un tipo que ha perdido fama en España precisamente porque se actualiza tantísimo que empieza a cosas tan experimentales que a la gente le gusta entrando pero yo no me lo he traído INI

Voz 37 36:29 como compositor de como cantante Ny como pianista

Voz 0788 36:33 la sino como Harmony Císcar ha visto muchas veces toca la armónica de hecho hay vídeos de cuando él empezó a los catorce años sopor ahí tocando en la televisión la armónica la toca maravillosamente pero en esta canción tiene un solo imponente

Voz 36 36:48 quiero amenaza yo te puedo tocar

Voz 38 37:05 por contra sí

Voz 0788 37:21 Diego tocaba la armónica que es bastante difícil porque para entendernos es una armónica creo que se llama cromática que es la que tiene todas las notas porque tú por ejemplo candidatas blues o cuando tocas folk lo habitual es que tengas una armónica que sólo tenga ciertas notas vamos a dejarlo ahí para no explicar cosas más difíciles no sé tú tocas el la tienes que tener una armónica para en la si tocas una tonalidad de dado pues otra el caso es que armonice estas ahí muchísimos en el en el soul el blues que veremos al final hay un montón de cosas que son muy bonitas y uno de los que le cogió el gusto desde el principio pero con influencia del folk fue John Lennon en los Beatles gusta muchísimo en el primer disco hay dos otras canciones con armónica estaba también el Love me Duque también lo tocaba con la armónica Easy fíjate que estaba Joy simplemente buscando canciones de los Beatles con armónica ir en contra una cosa más jugosa que era de dónde saco él como se tocaba la armónica como la aprendió John Lennon y resulta que es que el se fue a un concierto hay suena de fondo se fue a un concierto de un tipo que nadie conoce que Samat vuelves a Clinton que que bueno pues te de folk norteamericano que se por allí hizo una gira por el Reino Unido Il vio tocar Le dijo oye le fue a decir oye me encanta me podría enseña hijo que venga de sería un poquito el señor algunas rutinas como no lo conocemos al tipo seguro que sí conocemos una canción que no era suya en la que él triunfó en Estados Unidos

Voz 40 39:03 por

Voz 0788 39:19 para el que lo quiera buscar y recuperar esta canción Se llamaba bye baby simplemente y Bruce Channel Channel como como canal ir era un también artista norteamericano que lo contrató a este solamente para tocar esta pieza armónica que en alguna película de estas famosas de los sobre los años cincuenta así gran armonice está también pues Bob Dylan tiene mucha viveza y es muy gracioso porque habéis visto a a Bob Dylan los visto me en el que sale Bob Dylan con el chisme este de tocar la armónica sale a la una foto que es dar Bay cuando te quitan el casco padres bueno pues por cierto porque te en España si vas a comprar un aparato de estos para tocar la armónica mientras tocas la guitarra para no tener las manos ocupadas Le llaman un Bob Dylan vía fue comprar una mejoría no sé cómo será este aparato me dijo seamos Bob Dylan aspecto es grande céntimo en la extienda a iguanas un gran Harmony fiesta eso viene mucho del foco del country que estuvimos hablando el otro día con con mucho gusto además aquí quería que nota seis como la influencia de Lennon pasó de ser del blues y de bueno de aquel armonice hasta que os decía a ser más bien del propio Dylan porque fijaos cómo se parece esto en el aire en el modo de tocar es Lennon en el disco de Imagine estaba muy influido por Dylan al final todos los Beatles pero sobre todo John Lennon y además John Lennon tiene alguna grabación por ahí pirata que puedes encontrar en Youtube en la que está imitando la voz de Bob Dylan es muy gracioso otro al que le tuvieron que serán a tocar la armónica es este señor con el cantante de los Rolling Stones Mick Jagger empezó tocando la armónica cuando le

Voz 37 41:14 yo estaba al blues al precisa los Stones luego aprendió un poquito más a lo explico quién

Voz 0788 41:23 es una armónica distorsionada otra aquí allá enseñó a tocar el salía ya te digo tocar un poquito lo que pasa es que lo cual enseñó un tal Tony Glover es visto por ahí que era amigo de Dylan por cierto que atacaban discos de muchísima gente por ejemplo de los los de Patti Smith hiel grababan sus propios discos por ejemplo los sesenta grabó uno de música de raíz de entre country folk y blues Ike hizo haciendo dentro un trío llamaba córner Rey Glover que era él

Voz 1 42:05 pues hace con la lengua haciendo vida vengar

Voz 0788 42:12 bueno este es un tipo blanco la vedad que casi todos los que he puesto ahora o son blancos pero me hace más ilusión poneros cosas de los grandes armonizadas del blues el primigenio el que más hay reconoce de la era digamos moderna del blues es Little Walter

Voz 44 42:27 mucho

Voz 1704 42:29 de

Voz 0788 42:47 lo que ya tocaban apeló y luego lo han a en en en amplificadores para que oyeran el garito y los amplificadores está a mi me gusta Little Walter lo mataron una paliza Éste es el que ellos contaba que era una película que mal Cadillac Records han dicho en el pasado iba muerto según dos cero no porque cuando escucha escucha es que te Dina estaría días conté que era él iba por la carretera con Maddie Waters en los años cuarenta los años cuarenta tu tú podías decir que la Cadena SER trabajamos Francino pero no la había visto en tu vida entonces alguien pone un cartel Francino y hago un programa de radio te ese tipo pasaba por la carretera View unos tíos con una banda que Little Walter salió ahí dijo Chan líder Walter Little Walter soy yo de pegó un tiro y salió corriendo osea un poco tremendo Ése fue el propio luego a él le mataran ya te digo reyerta bueno este tipo tocaba con se empezó su misma discográfica lo conocía desde muy joven y cuando murió este más rebotes le dedicó una canción quién era usted

Voz 45 43:52 y el Harmony Tristán es James Cotton

Voz 0788 44:00 uno de los históricos os recomiendo cualquier disco por ejemplo en directo de Newport de salen un montón de armónica el este señor de James Cotton que el botín discos aparte y una maravilla también uno de los grandes era Sonny Boy Williamson no

Voz 45 44:23 canta hice contesta con la armónica

Voz 1 44:39 gran clase de gran clase y gracia

Voz 7 44:43 las vamos al Parra Karel