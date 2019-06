Superhéroes de barrio: Los niños de Altamar

Voz 1 00:00 cientos de personas Serrin cada día a la calle para ayudar a los demás no tienen capa ni procedente de un lejano planeta pero tiene un súper poder la solidaridad seis Solidario una iniciativa de Fundación Mapfre que pretende dar visibilidad a estos superhéroes de barrio

Voz 0313 00:59 antes hablará Moshe Domínguez de la música de de Jarabe de Palo de Pau Donés bueno en el caso de Bob Dylan daría para una conversación larga también tiran ha escrito canciones sobre un montón de cosas ya están concreto esta habla de las esperanzas de un padre para que su hijo día siempre joven decir que sea siempre fuerte que sea feliz dice literalmente algo así como que tus deseos se hagan realidad que siempre apoyo a los demás permitas que te apoye eh bueno pues de apoyar y ayudar de ese trabajo callado de hormiguita que tanto revierte luego en la sociedad vamos en La Ventana a partir de esos personajes que bautizamos hace ya algún tiempo como superhéroes de barrio que los hay y hay que conocerles esta tarde vamos a acercarnos son proyecto donde los niños son los superhéroes también quiénes les ayudan desde luego niños que viven en este caso en una barriada de Málaga en riesgo de exclusión social y una asociación que se llama alta mar que se ha convertido en la herramienta más importante para combatir dos cosas el fracaso escolar el absentismo Matilde Suarez ha estado de visita

Voz 6 02:10 en el primer piso y un local los niños esperan con alegría que se abran las puertas el aula sale al encuentro victoria conocida en todo el barrio como Peque gran parte del alma de este proyecto que ayuda a estos niños y adolescentes a realizar sus sueños

Voz 7 02:25 es un examen mañana eh hay Mel luz ya que tengo cazar bajó uno de Lengua Geografía de que era de la Prehistoria por aquí hay sueños mira por aquí hay una niña que se llama Sandra que quiere ser abogada policía por aquí tengo

Voz 8 02:46 uno celofán

Voz 7 02:49 yo Dra

Voz 6 02:54 estamos en un barrio donde por circunstancias sociales y familiares estos niños tienen vidas muy complicadas como nos cuentan Isabel y Ana dos madres que forman parte de la gran familia en la que se ha convertido esta asociación

Voz 10 03:07 no es un barrio marginado aunque tengo al lado del centro pero Barrio del Perchel la Trinidad y claras que hay muchas personas que no tenemos estudio que no hago adoptada entonces no hemos tenido que primero y a trabajar y yo la verdad yo estoy en paro yo trabajo por hora de okupa y metía de ocupación el Barri no tengo casa acudió aquí digo para la actitud para los estudios IMI niña mi niña de diez de ocho nuevas desde que está aquí también compañerismo Mining hacía una persona murió compañerismo que eso es más que agradecer porque incluso hasta la Familia muchas veces no hace diez yo porque tengo aquí o no era lo tiene mi hermano

Voz 11 03:52 viento empezó a venía los años soy toxicómana quitando el grande ya tiene catorce y el chico tienen once están viniendo desde los este año aparte está lo toma a Unió porque aparte de que están estudiando aquí aprendiendo una educación comportamiento nosotras pretendemos de hecho

Voz 12 04:11 anda su juego tras mira ancha bola más

Voz 6 04:20 a pesar de las dificultades hay un enorme engranaje de solidaridad monitoras como Rosana y Natalia que organizan talleres tan apoyo escolar refuerzan un trabajo amoldado a la situación personal de cada niño

Voz 13 04:33 orientar Loja vamos a terminar El Graduado vamos a llegar al cuarto porque a lo mejor repiten te dicen yo no maestro yo lo dejo desde dónde vas con un tercero de la ESO nada más pero voy a ser capaz pues sí sí puede porque para ellos muy importante el hecho de que tú creas que ellos sí que se pueden sacarla eso pero tienes que seguir estudiando tiene que seguir esforzaban note el año que viene ya tenemos a niños que entran a cuarto Ia cedo año era impensable que entraran en cuarto

Voz 14 05:01 que tu

Voz 7 05:06 los niños Si sino hacer las tareas aquí ya que no las que claro la familia es muchas veces hacen lo que pueden claro a donde no llegan ellos pues llegamos

Voz 13 05:15 con nosotros aquí hemos tenido niños que han expulsado semanalmente se ha trabajado con ello hice les ha dicho ese no es el camino vamos a intentarlo hemos tenido una niña por ejemplo que el cambio ha sido impresionante sea una niña de tener mucha rabia contenida de levantar si irse a por un compañero de gritar de insultar a venir aquí y ser ella la que le diga otro oyes a sino hoy a la maestra no se hablas

Voz 6 05:40 o la labor de María Paco y otros tantos voluntarios que entienden cada mirada cada gesto les enseñan a confiar y a creer que el barrio no tiene fronteras

Voz 15 05:49 con cada uno sus necesidades ellos nos cuentan tu un poquito sus problemas y ayudando en lo que podemos a la hora de hacer las actividades escolares él estamos dando de merendar muy cariñoso cuando terminan corriendo vienen te abrazan te dan Bezos te te dicen que iba a venir otra vez

Voz 13 06:04 yo tengo un par de años que viniendo harta más lo voluntario aquí no ayuda mucho tándem de tu odio todo por ejemplo el comportamiento lo tenía un poco regular me metía mucha pelea de cosas así la Cowen al no te da cosas y luego también muchas veces aquí la gente tiene problema pues podemos habla con ellos ellos no lo soluciona a dan o hablan con nosotros luego para los estudios son muy inteligente todo entonces pues yo agradezco mucho que yo vengan aquí ayudando porque podrían está haciendo otra cosa ayudándonos y muchas veces cuando alguno se van por nos da mucha pena a mí de mayor me gustaría ser abogada porque puede ser una gran defensora de muchas personas y cosas

Voz 6 06:49 lo dejamos este aula con las ventanas abiertas a la educación y a la ilusión por cambiar el rumbo de sus vidas señalábamos Daniel a leer

Voz 16 06:56 boquita is es tu día is todo iría muy bien

Voz 13 07:03 lo grande supuestamente quiere ser cirujano

Voz 11 07:05 qué le gusta la las medicinas y eso esperemos

Voz 10 07:09 a mí a adquiere se maestra sino maestro veterinario digo muy buena porque es que todo el barrio quiere venir

Voz 17 07:17 ah sí

Voz 0313 07:23 Victoria Marín buenas tardes buenas tardes en los estudios de SER Málaga escuchamos a Victoria Marín Peque que es la pedagoga que dirige este centro de alta mar hoy un maestro veterinario son dos cosas muy distintas de verdad sí sí pero tienen sueños importan claro claro

Voz 8 07:38 eh que quieren llegar a hacer algo en la vida no conformarse y a veces pues la vida no el rumbo que han tenido que tomar sus padres si ya lo bonito hacerle soñar

Voz 0313 07:52 está pensando escuchándoles te imaginas que alguno de ellos llegue a esa excelencia académica como la que nos narraba nuestro nuestro invitado anterior bueno y porque no porque no porque no

Voz 8 08:03 llegarán seguro que que alguno llega

Voz 0313 08:07 victoria cuál es la clave pero la clave clave la más importante de todas para motivarles

Voz 8 08:11 creer en ellos nosotros creemos en en ellos y enseguida ellos creen en ellos mismos entonces encuentran sumó su potencial y entonces vamos a por a por ello es creer la confianza la motivación el fortalecer su autoestima y el estar el estar ahí el estar a su lado acompañándoles eso yo creo que es lo fundamental victoria tuviese camisa no no no no yo soy pedagoga pues lo digo porque a mí me parece que era

Voz 0566 08:42 dice Hecho en alta mar es un ejercicio de de economistas intuitivos de primer orden es decir cada gramo de solidaridad que tú invierte es en el en el sistema en este caso en este ecosistema qué rentabilidad les sacas porque yo estaba viendo futuros cirujanos futuros veterinarias policías que es decir lo que estáis haciendo es convertir eh

Voz 18 09:06 como son panes en tres desempates poner no

Voz 8 09:10 qué hay de los peces y los padres no victoria sí sí sí la verdad que que es muy bonito porque además comenzamos con esto armiño cuando tienen cinco seis años y entonces y al principio cuando llegan pues muchas veces no tienen ni brillito en los ojos viendo ese brillito no cómo van apareciendo en los ojos y como además al principio te dicen yo quiero ser pues limpiadora yo quiero ser madre yo quiero si van conformando iban conociendo van conociendo un poquito de mundo un poquito un poquito más van rodeando de gente maravillosa que tenemos no de esos voluntarios que que están ahí siempre al pie del cañón a creer en ellos mismos como he dicho antes empiezan ya a dirigir su futuro cuántos voluntarios corrió tenemos alrededor de cuarenta para cuarenta y siete niños

Voz 0313 09:59 claro porque la historia de alta mar cuales aquí en Ser

Voz 8 10:01 qué ocurre en qué momento mira la historia comienza hace en el dos mil cinco una persona maravillosa una mujer que que quiso comenzar un proyecto de Acción Social ella quería promover la solidaridad en en Málaga no y entonces comienza con un taller de costura para madres del barrio de la Trinidad Perchel que es donde nosotras estamos ubicadas les enseñan a a kosher para que puedan tener pues eso un pequeño trabajo y conseguir sacando pues dinero no para para llevar a su familia y entonces estando con ella se da cuenta que el verdadero problema lo tienen con los niños que de ellas han tenido que abandonar pronto los estudios de pues pues con doce trece años no pueden ayudar a los niños y los niños empiezan a sufrir ese fracaso escolar no al no tener la ayuda de de los padres al no tener los medios y entonces cambia el taller de costura con el taller de apoyo escolar y así comienza la historia de de alta mar con ese pequeño taller de costura que se convierte en el apoyo escolar iba creciendo en programas a medida que vamos detectando las necesidades no de esta de estas familias

Voz 0827 11:14 Soria han pasado catorce años desde dos mil cinco que bueno no para el chaval de cinco años que ya sería un adulto de dieciocho diecinueve pero a lo mejor hay algún chaval que ya ha cumplido su sueño o a lo mejor hay algún chaval de ida y vuelta es decir que se fuelle que ahora ha vuelto como voluntario para ayudar a los siguientes chicos y chicas

Voz 8 11:32 hemos tenido historias preciosas otras notan bonitas eh sí que tenemos por ejemplo una de nuestras niñas que está estudiando Periodismo ayer a por ejemplo la vi que venía con su coche digo oye mira esta con el coche viene ya de de la facultad y otra que que también estudió Magisterio luego vino de voluntad área a alta mar estuvo ayudando también otros que no que porque nosotros al principio cogíamos solamente primaria porque al ser casi todos voluntarios pues dijimos vamos a empezar sólo con Primaria que es un poquito más fácil y luego ya empezamos a ver que los que no terminaban la primaria los que entraban perdón los que entraban en el instituto no llegaban a finalizar sin el apoyo de alta mar entonces sí que vimos que muchos de ellos pues o algunos pues acababan abandonando los estudios otros en reformatorio otros pues con diferentes problemas y ahora sí ahora sí que tenemos de Primaria a la eso como habéis oído en el reportaje tan bonito sí que hemos podido ver no que hay muchos niños que se están labrando su su futuro muy

Voz 0313 12:40 en Victorio Marín que hoy N felicidades de verdad por el trabajo que hacéis sí muchas gracias por contar rostro ratito aquí en La Ventana de acuerdo

Voz 8 12:47 muchísimas gracias a vosotros por confiar y creer no en nuestro proyecto un beso beso muchas gracias

