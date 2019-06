"Al ejército le hace falta creerse que la tolerancia cero es tolerancia cero"

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:05 recuerdo los datos básicos es un teniente de de la Base de Alcantarilla en Murcia ya está en la reserva que le acaban de condenar a seis años y medio de prisión y además a indemnizar con más de cien mil euros a una soldado ex soldado diremos por por acoso por abuso sexual durante año y medio bueno este oficial ya lo comentaba antes pero lo recuerdo llegó a masturbarse delante de la militar incluso en un coche que viajaban también una vez ya no tuvo más remedio que ingeniárselas parodia que estaban en la oficina solos con el móvil apañar si hacerle una foto cuando se masturbaba para presentarlo como prueba ante sus superiores porque no le daban crédito a a la denuncia que me parece que en fin Teresa Franco buenas tardes

Voz 2 00:45 hola buenas tardes Francino Teresa Coto

Voz 0313 00:48 el ex militar en servicios especiales eso traducido quiere decir que hace otras actividades en este caso es concejala del Partido Socialista en Murcia capital pero como trabajó en la misma base militar como ha estado muchos años dieciocho en el en el Ejército y cómo lo ha visto de todos los colores la hemos invitado a asomarse a la ventana una curiosidad de entrada Teresa al al acosador ahora de Grado lo conocía o de trató alguna vez con él lo bueno estaba en la misma base no

Voz 3 01:16 sí le conocía los dos al agresor ya la víctima personalmente

Voz 0313 01:21 usted era la representante de igualdad de de mujer en la en la UME la Asociación Unificada de Militares Españoles alguna vez la víctima acudió a pedir ayuda a la asociación viendo que no le hacían caso

Voz 4 01:32 no a mí y yo

Voz 3 01:35 yo tuve conocimiento del caso esta compañera a través de los medios de comunicación y la verdad es que no no se puso en contacto conmigo para para contarme lo que le estaba sucediendo tendría sus motivos sus razones hay que respetarla ahí pero vamos estuve trabajando con ellos en la misma unidad sí

Voz 0313 01:53 y yo acabo de contar algún detalle de la historia pero desde luego lo más lo que me parece más más relevante más llamativo es ese tiempo de un mes dos meses tres meses cuatro meses que pasan a partir de los avisos y las denuncias y los avisos y las denuncias hasta que es en fin se puede obtener una prueba gráfica como lo aquí escrito no hay más remedio que activar el protocolo eso es frecuente en el ejercito Teresa quiero decir si ya digamos en la vida civil en el común de los casos se duda a veces de la denuncia de una mujer en el Ejército es corregir y ha aumentado o es equivocación mía

Voz 3 02:29 no no está equivocación tú ya cuando una víctima mujer suelen ser mujeres las que son víctimas de este tipo de delitos se ven sometidas a a esta situación nuestro estamento de la fuerza armada son un mundo muy opaco donde han institución supuestamente entre comillas la mansa pues he tenido denuncia aquí no se tiene en cuenta que no la mansa bien denuncia sino quien se comporta así delinquiendo lo tienen más difícil porque tienen miedo dependen de sumando un profesión depende de pues de su carrera profesional depende de alguien tienen que denunciar y es complicado se complica todo mucho

Voz 0313 03:14 esta teoría de La Mancha o esta falsa teoría de la Mancha en el caso que nos ocupa tiene un elemento destacado también que en la sentencia del Tribunal bueno hay un voto particular de un integrante de ese tribunal que propone absolver al teniente porque aprecio por un lado incoherencias en las declaraciones de algunos testigos que dices bueno mira eso puede ser su punto de vista pero también por su trayectoria profesional intachable de más de treinta años de servicio intachable no

Voz 3 03:41 efectivamente los votos particulares que se pronuncian en este sentido yo no puedo más que decir que son que proceden de personal que tiene una falta de formación en género increíble que es una de nuestras carencia también en otro país de la justicia militar por supuesto son votos particulares que no que que que son machistas desde mi punto de vista sea una persona puede tener una profesión intachable pero mire en el momento que sucede con unos se probado pues deja de ser intachable

Voz 2 04:10 Theresa últimamente reprochable Teresa

Voz 1603 04:13 déjame preguntarte porque precisamente en un lugar donde el prestigio depende de que no haya manchas donde la línea de mando están rígida donde el orden Gerard jerárquicos tan importante debería ser la primera interesada en que no haya en esas grietas esas fugas esas manchas que en cuanto se produzca una denuncia o una sospecha sean los primeros de investigar las leyes ya sabemos que está muy bien que existan pero luego se necesita que alguien las aplique sobre todo que hay una voluntad de cambio que es lo que le falta al Ejército para que deje de hacer oídos sordos a estas situaciones se ponga las pilas sea el primero en garantizar que nadie abusa de ese de esa capacidad y esa idea esa jerarquía

Voz 3 05:01 pues al ejército les hace falta creerse que la tolerancia cero es efectivamente tolerancia cero que el máximo se sepa identificar que nuestros compañeros varones que he visto en el uniforme no no se identifiquen con entre comillas es empobrecido hombre ya ha sido acusado o de una de una víctima quien mala malísima no aquí lo que hace falta eh que haya voluntad que se invierta mucho dinero en formación para los mando para para quienes tienen que impartir pues que el protocolo que hay ahora que es que se ha puesto en marcha de la Fuerza armada que relativamente reciente hace falta mucha mucha formación en género y que haya conciencia eh

Voz 5 05:49 aparte de la lentitud en la respuesta a parte de no creer aparte de no investigar usted cree que además pudo haber un silencio cómplice porque yo creo que a estos individuos se les conoce sabe cómo actúan usted cree que pudo haber también muy sentenció cómplice gente que sabía que no acompañó a la víctima

Voz 3 06:09 a ver yo he respecto a este caso y como que me atañen muy de cerca porque era compañera de ambos trabajábamos la misma unidad ni yo no llegué a tener conocimiento de que esta compañera estaba sufriendo tanto y creo que a mi alrededor sucedía lo mismo lo que sí que es cierto es que ella lo puso en conocimiento de superiores pero superior o de otro superior himno se intervino a tiempo o en el tiempo debido pues tenemos una víctima que ha sido doblemente disputada que han sufrido innecesariamente Yesos son las carencias que que que tenemos que sus más porque evidentemente cuando se cometen este tipo de delito lo que hay que hacer es atajarlo desde el principio y ahí se está demostrando que los protocolos no funcionan bien y que nuestra palabra la palabra de las mujeres que que sufren estos siempre siempre siempre se pone en duda hasta allí apareces con una prueba pues que ya no puede mirar hacia otro lado yo entonces si esto está sucediendo en estos momentos con otras compañeras yo lo que sí pediría en más y más responsabilidad en en este sentido

Voz 0313 07:17 Theresa en algún momento en en tus dieciocho años en el Ejército viviste algún episodio fino no sé si tan grave pero parecido

Voz 3 07:26 en en mi persona

Voz 0313 07:29 persona o en tu entorno más próximo

Voz 3 07:31 bueno en mi persona no yo no yo no he sido acosada sexualmente nunca por compañeros o jefes de trabajo pero claro no conozco muy de cerca casos y además muy graves de de violaciones incluso por haber pertenecido a a la Asociación Unificada de Militares Españoles y haber llevado el Área de Mujer a nosotros nos venían muchas compañeras que tenían problemas de esta índole debíamos derivar lo derivar a los servicios jurídicos nuestro

Voz 0313 08:01 no esa Franco qué tal la vida de civil por cierto qué tal vez

Voz 3 08:05 pues la verdad es que estoy muy muy contenta he recuperado mis derechos civiles el derecho a la expresión el derecho a mira a propósito me gustaría hacer un inciso y deciros que la justicia ordinaria creo que es la que debería ocuparse de este tipo de delito que realmente no tiene naturaleza militar

Voz 2 08:23 pero bueno deberíamos hacer una tortilla

Voz 1603 08:27 muy interesante claro los delitos civiles son delitos civiles sí sí sí

Voz 3 08:34 y respecto a la pregunta que me hacía él fue muy contenta estoy deseando empezar mi labor como concejala en el Ayuntamiento de Murcia para que la igualdad llegue también a todos los rincones de Murcia que falta le hace es además

Voz 1603 08:47 hay una situación no viendo lo que hemos visto los últimos días de declaraciones de políticos murcianos

Voz 2 08:53 este por todo debidamente un desastre es impera

Voz 1603 08:58 claro es que no es una marcha atrás entiendes es que ni desde las cuevas de cuando vivíamos en cuevas la gente había sido capaz de expresar con esa crudeza ahí con esa mala mala baba cosas que creíamos superadas

Voz 6 09:11 lo que es lo que dice y con lo que dice es que luego se coge la baja médica va muy bien

Voz 1603 09:16 a

Voz 0313 09:18 tú eres eso muy bien Teresa Franco muchísimas gracias por este ratito la venta