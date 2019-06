Recibe el premio al mejor expediente 6 años después de graduarse

Voz 0737 00:00 Marcos Antón buenas tardes hola muy buenas tardes cómo estás qué tal muy bien el día después

Voz 1 00:06 previamente has hecho has hecho la digestión ya de todo lo de todo lo ocurrido

Voz 2 00:10 el ha hecho el hecho además estaba al que he estado escuchando cruzó la canción

Voz 3 00:14 el oscuro no cabe sí sí dijo un verso veinte coma

Voz 2 00:17 a ganarse el cielo no cuando uno va para con toda el alma creo que dicte pues como como formar parte de la Universidad de enseñar a los estudiantes del futuro dos partido el Altman estudiarían bien licenciarse con honores sí que se olviden de Pino un poco es un buen prólogo para para este tema

Voz 0313 00:34 oye tú sabrás de esto pero quiero decir esto de que alguien que obtiene excelencia académica en la parte más importante de los estudios en el último escalón después le vaya la vida como eleva esto en otros países no sucede exactamente así no

Voz 2 00:46 bueno a ver pero si miramos a Europa que sea lo que nos queremos parecer no pues si miras a países como Alemania o a países como Holanda esto no ocurre así alguien que que consigue terminar tu máximo nivel de estudios au en este caso un premio fin de carrera al mejor expediente no en tu en tu promoción y en tu en tu área de estudios se lo rifan las empresas las empresas privadas y se lo recuerdo bien las empresas y las instituciones del Estado

Voz 0313 01:14 en estos seis años que has tenido que hacer por ejemplo

Voz 2 01:18 he tenido mucha suerte porque yo terminé bueno compagine el final de mis estudios con contrabajo y nada más terminar los estudios He estado trabajando siempre yo he tenido mucha suerte soy un privilegiado dentro de mi promoción pero ayer en el acto de entrega me di cuenta que había muchos compañeros tan tan tan estudiantes que como yo por así decirlo que con unas notas de impresionante con una trayectoria con un currículum bastante envidiable que que no lo han tenido nada fácil algunos han tenido que irse fuera no todo el mundo se ha ido fuera por obligación algunos han querido de fuera porque ahí se les reconoce los méritos que aquí otros porque para poder trabajar de lo suyo en unas condiciones buenas han tenido que ir pero es que hay otros que se han vuelto a casa de sus padres y seis años más tarde va a vivir después de haber vivido todo lo que no pudieron vivir sus padres a seguir viviendo ellos eso es triste

Voz 0737 02:07 qué estudias te yo el periodismo empecé periodismo termina de comunicación audiovisual

Voz 2 02:14 luego hice un máster en en escritura creativa me gusta mucho la literatura ahí ya en comunicación es una

Voz 1 02:23 estás hablando con un doctor en Comunicación Audiovisual acto

Voz 4 02:26 eso es fantástico pero yo yo perdonadme pero no acabo de entender una parte de esta de esta historia como que tú ganas un premio y no te lo dan eso como cuando lo cual eso tiene

Voz 2 02:39 es que es realmente del premio el Premio Fin de Carrera normalmente que premia a todas las carreras de España premia por área por las cinco áreas de conocimiento a los mejores estudiantes no a los que más nota media han tenido los que mejor expedientó han tenido ese premio normalmente llega un poquito más tarde uno a lo mejor un año o dos años después de que te licencias porque claro hay que controlarlas notas reclamaciones procesos burocráticos en nuestro caso tienen poquito más porque eh el premio como tal nos avisan en dos mil diecisiete pero resulta que nuestra promoción no tiene acto de homenaje porque bueno hubo una pequeña polémica en el último premio fin de carrera que se celebró acto con el ministro Wert que

Voz 0737 03:22 unos estudiantes le negaban el saludo cuando todas las protestas de los recortes en educación suprimió el acto se suprimió la verdad sí sí arbitrariamente

Voz 5 03:33 arbitrariamente con criterios yo habría que preguntarle a la administración de aquel momento y aunque esto lo recuperaron el año pasado lo recuperó en eso Pedro Duque pero de nosotros habían olvidado nuestra promoción que fue la de dos mil doce dos mil trece que hay cola

Voz 2 03:50 nada se obligaron este año nos han metido junto a los compañeros de una de las promociones posteriores seis años después de nuestra extradición

Voz 4 03:58 es dura la reparación una reparación déjame que dio una cosa Marcos yo no sé si estás de acuerdo o no estos días que hemos asistido a muchas graduación es a celebraciones yo no tengo mucha gente que todavía se mosquee dice que tontería esto no lo hacíamos en mi época y tal yo todo lo que sea dar valor cualquier tipo de acto de reconocimiento que sea valorar los premios valora el esfuerzo de obtener un título invitar a la familia a compartir ya ya ya disfrutar del hecho en mi época es verdad que son existía tú recogidas el título si quería pues invitaba son unas cañas yo no soy Marcos si tú que has pasado por por la la parte lo dulce de recibir un premio lo agrio de de que no te lo dieran hasta ahora te parece que es bueno que esa especie de crear lazos poner en valor el trabajo académico que sobre porque es un es un incentivo para los demás también

Voz 2 04:50 yo creo que es positivo mira en mi caso personal yo vivo en Zamora a trescientos kilómetros de Madrid pero no ha costado dinero ir a recoger a participar en este acto y lo he pagado gustosamente porque yo creo que es un reconocimiento también ha pues a la Familia no que son los que realmente han estado ahí y son los que han facilitado que yo haya podido estudiar que ya ha podido vivir en Madrid pagar un alquiler y hasta que he podido trabajar y vivir vivir con un sueldo los actos importantes quiso conocer la supuesta excelencia no que reconoce este premio también es verdad que una forma de reconocer este premio sería con con acciones que nos permite a la gente

Voz 0737 05:29 que lo recibimos desarrollarnos profesionalmente eso es lo que te miran mal

Voz 0827 05:32 es que el valor simbólico de un acto así de un premio así está muy bien pero yo creo que lo que debería hacer el Estado es oye a estos estudiantes excelentes que hemos formado y que lo reconocemos buena intentar ayudarles en su camino no porque sino el premio queda ahí colgado en una pared solamente no

Voz 2 05:49 totalmente yo insisto también vengo de las ciencias sociales al final dentro de la educación superior hay muchas ramas por las que entrar yo final que páginas pro vida en los medios de comunicación con vida como investigador y con contrato en la en la universidad pero hay carrera hacia hay compañeros cuya salida profesional tienen que elegir la muy pronto y si no tienen los apoyos y los pilares en la universidad para continuar esa carrera investigadora es una pérdida para todos no sólo para ellos

Voz 0313 06:18 total Marcos hablo de memoria pero creo recordar que allá por el mes de octubre iremos a hacer una ventana Zamora claro está establo de memoria osea que si vamos estás invitado y ahí nos movemos